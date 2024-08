10 melhores ferramentas de planejamento de Sprint para gerentes de projeto em 2024

À medida que 2024 se desenrola, estamos testemunhando uma evolução no campo do gerenciamento de projetos. Planejamento de sprint um dos pilares das metodologias ágeis, ganhou destaque. E por que não? Com o planejamento planejamento de sprint as equipes ágeis podem mudar rapidamente, manter o ritmo elevado e transformar visões em produtos viáveis.

Mas aqui está o problema. Com inúmeros ferramentas de devops e ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado, como você pode se concentrar no sprint perfeito? software de planejamento ?

Se você é um líder de projeto responsável pelas reuniões de planejamento de sprint pela primeira vez ou um gerente de projetos experiente de olho em uma mudança de software, você precisa de clareza, não de caos.

Nós selecionamos os melhores planejamentos de sprint ferramentas de planejamento que capacitam, inspiram e entregam. Pronto para encontrar a combinação perfeita para seu projeto? Vamos nos aprofundar.

O que você deve procurar nas ferramentas de planejamento de Sprint?

Se você está em busca da ferramenta de planejamento de sprint perfeita, é fundamental saber o que é importante considerar. Afinal de contas, com tantas opções disputando a atenção, você quer ter certeza de que está escolhendo a campeã, e não apenas a mais barulhenta da sala. Então, o que faz o software de planejamento de sprint realmente brilhar? Vamos detalhar:

Adaptabilidade: Sua ferramenta deve ser personalizável de acordo com suas necessidades. Quer se trate de sistemas de pontos ou integrações, ter flexibilidade é fundamental

Sua ferramenta deve ser personalizável de acordo com suas necessidades. Quer se trate de sistemas de pontos ou integrações, ter flexibilidade é fundamental Clareza visual: Diga não às paredes de texto. Procure ferramentas que ofereçam recursos visuais claros, como gráficos de burndown e prioridades codificadas por cores. Em um sprint de ritmo acelerado, os recursos visuais podem transmitir mais do que palavras

Diga não às paredes de texto. Procure ferramentas que ofereçam recursos visuais claros, como gráficos de burndown e prioridades codificadas por cores. Em um sprint de ritmo acelerado, os recursos visuais podem transmitir mais do que palavras Automação sem esforço: Atualizações manuais são coisa do passado. Procure uma ferramenta que transfira automaticamente as tarefas inacabadas para o próximo sprint, poupando-o de uma supervisão constante.

Atualizações manuais são coisa do passado. Procure uma ferramenta que transfira automaticamente as tarefas inacabadas para o próximo sprint, poupando-o de uma supervisão constante. Capacidade de integração: Se você investe em plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket, certifique-se de que sua ferramenta se integre perfeitamente a elas. A sincronização suave é essencial para o gerenciamento simplificado de projetos

As 10 melhores ferramentas de planejamento de Sprint para usar em 2024

Não importa se você é uma equipe pequena ou uma empresa, há algo aqui para todos para turbinar os sprints de desenvolvimento de software!

Defina pontos de sprint para tarefas no ClickUp para gerenciar melhor as cargas de trabalho

Considerado por muitos como um titã no setor de esfera de software de gerenciamento de projetos o ClickUp, além de oferecer um conjunto abrangente de ferramentas, é especializado no coração das metodologias ágeis: planejamento de sprint.

O ClickUp entende as nuances e as complexidades do planejamento de sprints. Essa plataforma de produtividade multifuncional foi projetada para ser mais do que apenas um gerenciador de tarefas; é um espaço de trabalho em que as equipes ágeis podem criar estratégias, alocar e executar com perfeição. Com a dinâmica Recurso ClickUp Sprints você pode simplificar o processo, que antes era trabalhoso.

Além disso, o ClickUp também se destaca por sua flexibilidade. Não importa se você é uma equipe pequena que está iniciando seu jornada ágil ou uma configuração de nível empresarial com necessidades complexas, o ClickUp se molda a fluxos de trabalho multifuncionais. Você dita o ritmo, e o ClickUp simplesmente o orquestra com perfeição.

Melhores recursos do ClickUp

Modelos de planejamento de sprint como oModelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint ajudam a planejar sprints facilmente, independentemente da complexidade do projeto

Visualize tarefas e dependências em uma linha do tempo clara e acompanhe o progresso em todos os estágios do ciclo de vida do sprint

Determine seus cronogramas de sprint, aloque pontos e destaque prioridades para garantir que todos estejam na mesma página com tarefas e prazos. Transfira facilmente quaisquer tarefas incompletas para o sprint subsequente e alinhe o progresso da sua equipe com plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket

Supervisione as tarefas da sua equipe usando um sistema de pontos feito sob medida. Acumule pontos de tarefas menores, distribua-os com base no responsável e categorize-os sem esforço para obter uma visão geral rápida de seus sprints

Avalie o progresso típico de suas tarefas em cada sprint para refinar as estimativas para os próximos

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários devido ao número de recursos disponíveis

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jira

via Jira O Jira da Atlassian é um dos nomes mais reconhecidos no domínio de gerenciamento de projetos e equipes. Criado especificamente para metodologias ágeis, ele apresenta quadros dinâmicos que simplificam a visualização das tarefas e do progresso.

Os fluxos de trabalho personalizados permitem equipes scrum para modelar seus processos exclusivos, garantindo que cada sprint seja adaptado ao ritmo da equipe. Além de suas principais funcionalidades, o Jira detalha ferramentas de relatório equipam as equipes com insights sobre o desempenho, permitindo a melhoria contínua.

Melhores recursos do Jira

Os quadros Scrum oferecem uma visão organizada das tarefas e dos estágios do projeto, garantindo o planejamento ideal do sprint

Fácil de usarQuadro Kanban emprega um sistema de arrastar e soltar, simplificando a progressão das tarefas

Gera relatórios para monitorar de perto o andamento do projeto

A integração perfeita com vários aplicativos de terceiros aumenta a produtividade e a eficiência

Limitações do Jira

Ausência de uma linha do tempo integrada para acompanharmarcos do projeto e o progresso

Não possui recursos de colaboração para a comunicação da equipe que outras ferramentas de gerenciamento de projetos têm

Adaptado principalmente para equipes de engenharia e desenvolvimento de software

Não oferece recursos integrados para gerenciamento de ideias

Preços do Jira

Gratuito para até 10 usuários

para até 10 usuários Versão padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Versão Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Versão de nível empresarial: Entre em contato para obter preços

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Jira !

3. GoPlan

via GoPlan A simplicidade encontra a sofisticação com o GoPlan. Projetado para simplificar o processo de planejamento de sprint, a interface intuitiva do GoPlan permite que as equipes se concentrem no que realmente importa: definir prioridades e atingir metas.

Esse software de gerenciamento de projetos scrum oferece um conjunto de ferramentas para ajudar as equipes a alocar tarefas com eficiência e monitorar o progresso em tempo real. As ferramentas de comunicação incorporadas promovem a colaboração, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados com os objetivos do projeto objetivos do projeto e cronogramas. Para aqueles que buscam uma combinação de elegância e eficiência, o GoPlan surge como a melhor opção.

Melhores recursos do GoPlan

Visualizações detalhadas do trabalho de cada membro da equipe, das próximas tarefas e dos marcos que se aproximam

Permite organizar projetos em tarefas e marcos com várias camadas de subtarefas

Faça upload direto de arquivos e documentos, consolidando os ativos do projeto

Limitações do GoPlan

O painel de controle está desatualizado e é simplista

Oferece apenas integrações limitadas de terceiros

Preços do GoPlan

Inicial: US$ 10/mês para até 10 projetos

US$ 10/mês para até 10 projetos Profissional: $35/mês para até 45 projetos

$35/mês para até 45 projetos Ilimitado: $80/mês para projetos ilimitados

GoPlan ratings and reviews

Capítulo: 5/5 (2 avaliações)

4. Sinnaps

via Sinnaps No universo do planejamento de sprint, o Sinnaps se destaca por seu compromisso com a otimização do gerenciamento do fluxo de trabalho. Seu recurso de destaque é o planejamento orientado por algoritmo, que prevê e sugere os caminhos mais eficientes para sprints. Essa abordagem proativa ajuda as equipes a antecipar desafios e otimizar processos.

Com essa ferramenta ágil de gerenciamento de projetos, as linhas do tempo visuais tornam-se uma parte central do planejamento, ajudando as equipes a compreender o fluxo de tarefas e dependências. Se a previsibilidade e o planejamento proativo são suas principais prioridades, o Sinnaps promete oferecer exatamente isso.

Melhores recursos do Sinnaps

Oferece um consultor dedicado para ajudar na implementação do Sinnaps em sua organização

Suporte contínuo com um consultor para solucionar quaisquer dúvidas

Apresenta priorização de tarefas e atribuição de equipes com verificação de conclusão de tarefas por chat

Limitações do Sinnaps

Requer uma exportação para o Excel para visualizar um gráfico de Gantt

Ausência de recursos de integração com plataformas de CRM ou ERP

Funcionalidades limitadas do aplicativo móvel com atrasos ocasionais no painel de comunicação

Preços do Sinnaps

Gratuito

Pago: $9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Sinnaps

G2: 4,3/5 (4 avaliações)

4,3/5 (4 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

5. Companheiro Scrum

via Scrum Mate Dedicado à metodologia Scrum, o Scrum Mate garante que as equipes possam implementar essa estrutura com a máxima precisão. Em sua essência, o Scrum Mate trata de clareza visual, oferecendo quadros que descrevem tarefas, progresso e pendências de forma intuitiva.

A ferramenta permite que as equipes priorizem seus backlogs de forma eficiente para que cada sprint seja focado e orientado por metas. Sua abordagem baseada em histórias estimula a compreensão e a colaboração profundas, garantindo que cada tarefa contribua de forma significativa para a evolução do produto.

Melhores recursos do Scrum Mate

Consolide com eficiência vários projetos de diferentes clientes em um fluxo de trabalho unificado

Promove esforços colaborativos ao permitir que as equipes contribuam para um único projeto

Os recursos incluem gráficos de burndown e um fluxograma cumulativo para acompanhamento do progresso

Uma conta fornece acesso a tarefas em diferentes organizações

Limitações do Scrum Mate

Restringe o número de usuários, mesmo nos níveis de preços premium

Certos recursos não são inicialmente evidentes para novos usuários

Integrações limitadas com outras plataformas populares de gerenciamento de projetos

Preços do Scrum Mate

Inicial: US$ 29/mês para sete usuários

US$ 29/mês para sete usuários **Pequena: US$ 59/mês para 15 usuários

Médio: $99/mês para 25 usuários

$99/mês para 25 usuários Grande: $199/mês para 50 usuários

Scrum Mate ratings and reviews

Capítulo: 4,7/5 (15 avaliações)

6. Tara AI

via Tara AI Mesclando tecnologia com agilidade, o Tara AI traz uma nova perspectiva para o planejamento de sprint. Ao aproveitar a inteligência artificial, o Tara AI auxilia nas tarefas tradicionais de planejamento e prevê possíveis obstáculos, cronogramas ideais e alocações de tarefas.

A beleza está na adaptabilidade da ferramenta. À medida que as equipes a utilizam, a Tara AI aprende com os processos, refinando continuamente suas sugestões e percepções. Isso garante que o planejamento do sprint não seja eficiente apenas no presente, mas fique mais inteligente com o tempo. O Tara AI abre o caminho para aqueles que desejam abraçar o futuro do planejamento de sprint.

Melhores recursos do Tara AI

Agrega dados de desempenho nos níveis da equipe e do projeto para fornecer insights significativos

Visibilidade em tempo real das operações de engenharia, destacando quaisquer obstruções

Facilita a sincronização perfeita com ferramentas amplamente utilizadas para verificações de status atualizadas

Limitações da IA de Tara

Ocasionalmente, a interface do usuário não responde às ações de arrastar e soltar

Incapacidade de modificar nomes de projetos, o que pode causar confusão

Dependência de uma estrutura semelhante à do Excel, que pode ser complicada de examinar

Preços da Tara AI

Gratuito

Copiloto: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Insights: US$ 35/mês por usuário

US$ 35/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Tara AI ratings and reviews

G2: 3,9/5(4 avaliações)

3,9/5(4 avaliações) Capterra: 5/5 (9 avaliações)

7. QuickScrum

via QuickScrum Com um nome como QuickScrum, a agilidade está incorporada em seu DNA. Criado para apoiar equipes que priorizam a velocidade sem comprometer a eficiência, o QuickScrum oferece ferramentas que simplificam o gerenciamento de pendências, o acompanhamento de tarefas e a colaboração. Ele reconhece que, em ambientes de ritmo acelerado a clareza é fundamental.

Por isso, seu conjunto de ferramentas foi projetado para oferecer uma visão panorâmica do sprint, garantindo que cada membro conheça sua função e seus prazos. A interface intuitiva facilita a adaptação das equipes, tornando o QuickScrum um aliado essencial para o planejamento rápido do sprint.

Melhores recursos do QuickScrum

Eficienteutilização de recursosidentificação e alocação de recursos com base em uma variedade de parâmetros

Monitora o ritmo da equipe usando um rastreador do trabalho restante para garantir a conclusão do projeto em tempo hábil

Permite a edição simultânea de vários itens de trabalho e define a prioridade do item de trabalho por meio de arrastar e soltar

Limitações do QuickScrum

Não oferece a opção de incluir um épico em tarefas ou módulos

A interface pode parecer congestionada devido à sobrecarga de dados em alguns momentos

Preços da QuickScrum

Preço simples: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o QuickScrum

G2: 4.1/5(6 avaliações)

4.1/5(6 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

8. Espinafre

via Espinafre O Spinach traz uma abordagem inovadora para a mesa de planejamento de sprint. Além de seu nome atraente, ele oferece uma plataforma em que tarefas, marcos e colaboração convergem para criar sprints significativos. O design centrado no usuário garante que as equipes, sejam elas novatas ou experientes, possam navegar com facilidade.

As representações visuais das tarefas permitem alocações e ajustes rápidos, garantindo que os sprints permaneçam flexíveis e focados. Com o Spinach, a ênfase está no crescimento orgânico, garantindo que cada sprint contribua para uma visão mais ampla.

Melhores recursos do Spinach

Integra-se a várias plataformas para reforçar o planejamento de sprints e as reuniões diárias,retrospectivas de sprinte preparação de backlogs

Lida automaticamente com todas as atualizações escritas das reuniões, desde as atas até as principais decisões

Permite a emissão direta de tíquetes de bugs ou recursos no Slack e garante que os participantes sejam informados antes das reuniões

Limitações do Spinach

Faltam algunsReunião de IA recursos encontrados em outras ferramentas, necessitando de métodos alternativos de documentação

Atualmente, não possui uma função de pesquisa e não se integra a ferramentas de rastreamento

Preços do Spinach

Gratuito

Pro: $99/mês

Avaliações e opiniões sobre o Spinach

G2: 4,6/5 (14 avaliações)

9. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O trabalho em equipe não é apenas uma ferramenta; é uma filosofia. Criado com base na premissa de que sprints bem-sucedidos são o resultado de uma colaboração harmoniosa, o Teamwork oferece recursos que mantêm as equipes sincronizadas. Os quadros de tarefas e as visualizações de linha do tempo fornecem uma imagem clara do cenário do sprint, garantindo que todos estejam alinhados.

Mas além do gerenciamento de tarefas, o Teamwork promove a comunicação. Seus recursos integrados de bate-papo e discussão significam que o feedback, as ideias e as atualizações fluem sem problemas, aproximando as equipes e tornando os sprints mais coesos.

Melhores recursos do Teamwork

Apresenta um bloco de notas para compartilhamento eficiente e organizado de documentos

Permite usuários clientes sem custo adicional

Amplas opções de integração

Captura solicitações, feedback e detalhes essenciais de clientes e equipes, com a conversão de envios de formulários em tarefas

Limitações do trabalho em equipe

Novos usuários podem achar a interface um pouco difícil de navegar

Atrasos observados ao atualizar os campos do projeto durante as atribuições de tarefas

Não rastreia eventos futuros depois de terem sido criados

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5,99/usuário por mês

US$ 5,99/usuário por mês Entrega: US$ 9,99/usuário por mês

US$ 9,99/usuário por mês Crescimento: $19,99/usuário por mês

$19,99/usuário por mês Escala: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários do Teamwork

G2: 4,4/5 (940+ avaliações)

4,4/5 (940+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (690+ avaliações)

Check out these_ Alternativas de trabalho em equipe !

10. Quadro de produtos

via Quadro de produtos O ProductBoard está na interseção do feedback do usuário, da estratégia do produto e da execução do sprint. Ele foi projetado para equipes que veem cada sprint como um trampolim para uma visão maior do produto. Ao alinhar recursos e tarefas com as necessidades do usuário, o ProductBoard garante que o processo de desenvolvimento permaneça centrado no usuário.

As ferramentas de integração de feedback capturam percepções diretamente dos usuários, permitindo que as equipes priorizem os recursos que mais repercutem. Com o ProductBoard, os sprints se tornam mais do que apenas a conclusão de tarefas; eles se tornam caminhos para a criação de produtos que realmente repercutem na base de usuários.

Melhores recursos do ProductBoard

Permite a priorização de tarefas com base em percepções tangíveis do cliente

Uma visão holística de todos os projetos e seus respectivos status

Oferece ferramentas de roadmapping personalizáveis

Portais integrados para capturar e centralizar o feedback do cliente

Limitações do ProductBoard

As amplas opções de escolha e personalização podem ser assustadoras para alguns usuários

Necessidade de ferramentas de apresentação aprimoradas e métodos visuais de compartilhamento de dados

Preços do ProductBoard

Essenciais: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Pro: US$ 90/mês por usuário

US$ 90/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ProductBoard classificações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

4,7/5 (mais de 110 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao ProductBoard !

Por que o ClickUp chega ao topo

O recurso Sprints do ClickUp foi cuidadosamente projetado tendo em mente os desafios do projeto no mundo real. Você pode configurar seus pontos de sprint, planejar com precisão e automatizar o acompanhamento do progresso.

Os status dinâmicos se adaptam ao seu fluxo de trabalho, de modo que você não precisa se esforçar para que a ferramenta se encaixe. Mas a conversa não se limita à eficiência. Os sprints no ClickUp oferecem um deleite visual, tornando o planejamento do sprint mais intuitivo do que nunca. Desde a funcionalidade de arrastar e soltar até gráficos burndown que realmente fazem sentido, está tudo lá, envolvido em uma interface que parece uma extensão natural do seu processo de pensamento.

Embora todas as ferramentas da nossa lista tenham seus méritos, se você estiver procurando um software de planejamento de sprint que vá além da norma, oferecendo potência e simplicidade, o ClickUp se destaca. Não se trata apenas de planejar sprints - trata-se de superalimentá-los. Dê uma chance ao ClickUp e experimente o futuro do planejamento de sprint em primeira mão!