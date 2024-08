10 melhores alternativas e concorrentes para o Teamwork em 2024

Desde o lançamento em 2007, Trabalho em equipe tornou-se um aplicativo popular para colaboração em equipe e gerenciamento de projetos. Isso não significa que ele seja a solução perfeita para todas as equipes. Muitas equipes estão buscando alternativas ao Teamwork que atendam melhor às suas necessidades e preferências.

Felizmente, você tem muitas alternativas ao Teamwork para acompanhar o desempenho geral da equipe.

Vamos nos aprofundar em algumas outras ferramenta de gerenciamento de projetos examinando seus recursos, vantagens, desvantagens, preços e classificações de usuários. Ao explorar essas alternativas e opções do Teamwork, você obterá informações valiosas sobre o desempenho geral do software e poderá tomar uma decisão informada sobre a plataforma mais adequada para a sua equipe.

O que você deve procurar nas alternativas do Teamwork?

Ao considerar alternativas ao Teamwork, é fundamental concentrar-se nos principais recursos que se alinham com as necessidades da sua equipe. Procure soluções que ofereçam recursos robustos de gerenciamento de projetos, atribuição e rastreamento intuitivos de tarefas e recursos de colaboração contínuos.

Vamos discutir alguns recursos aos quais você deve prestar atenção especial ao avaliar as alternativas ao Teamwork.

Recursos robustos de geração de relatórios : Fique atento a uma ferramenta que informe o andamento do projeto, notifique-o sobre a conclusão de tarefas, forneça insights sobre a produtividade da equipe e controle o tempo

: Fique atento a uma ferramenta que informe o andamento do projeto, notifique-o sobre a conclusão de tarefas, forneça insights sobre a produtividade da equipe e controle o tempo Interface amigável ao usuário : Você quer que seus painéis sejam limpos e intuitivos. Quando você clica em uma guia, as páginas devem ser carregadas rapidamente. Quanto mais complexo e com muitos dados for o seu projeto, mais rápido será o carregamento

: Você quer que seus painéis sejam limpos e intuitivos. Quando você clica em uma guia, as páginas devem ser carregadas rapidamente. Quanto mais complexo e com muitos dados for o seu projeto, mais rápido será o carregamento Recursos avançados de gerenciamento de tarefas: Você precisa de visibilidade total do status do projeto, das atribuições de tarefas, das prioridades e dos riscos do projeto

As 10 melhores alternativas de trabalho em equipe que você deve conhecer em 2024

A seguir, falaremos sobre como cada uma dessas 10 alternativas do Teamwork pode atender melhor às suas necessidades.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução completa gerenciamento de projetos que foi projetada especificamente para ser versátil. Ela pode atender às necessidades de gerenciamento de projetos de qualquer tipo de equipe - desde empresas de software com equipes multifuncionais para agências que precisam gerenciar e colaborar com os clientes.

Se sua equipe quiser trabalhar mais rápido e ser mais produtivo o ClickUp tem uma série de recursos poderosos que podem ajudar sua equipe a a gerenciar seu tempo e carga de trabalho de forma mais eficaz.

melhores recursos do #### ClickUp

Incrivelmente painéis personalizáveis ajudam sua equipe a visualizar o trabalho diário, criar tarefas e acompanhar melhor a alocação de recursos

Defina e acompanhe metas organizando OKRs e marcos que permitem acompanhar o progresso da equipe com relatórios em tempo real

Confira centenas de modelos prontosmodelosparagerenciamento de tarefas e outros casos de uso. Em seguida, personalize-os facilmente para atender às suas necessidades e automatizar os fluxos de trabalho

Automáticos e manuaiscontrole de tempo por meio de aplicativos para desktop, dispositivos móveis e navegadores. Crie estimativas para definir as expectativas da sua equipe e acesse relatórios detalhados para medir facilmente o progresso da equipe

Integrações com mais de 1.000 ferramentas comerciais populares para otimizar todas as fases de seu trabalho

Limitações do ClickUp

Se você nunca usou osoftware de gerenciamento de projetos tão robusto, talvez sua equipe leve algum tempo para se acostumar com o ClickUp e entender como funcionam todos os seus recursos avançados

Os usuários do plano gratuito recebem apenas 100 MB de armazenamento, mas o plano de US$ 5 por mês elimina essa limitação

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. ProofHub

via Centro de Provas Uma das melhores alternativas ao Teamwork é o ProofHub. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos ajuda a manter tudo em um só lugar. Ela tem quadros de tarefas para organizar o trabalho, tópicos de discussão para bate-papos em equipe e um calendário integrado para acompanhar os prazos. É fácil de usar, robusto e não custa caro - uma ótima opção para equipes que desejam otimizar o fluxo de trabalho, acompanhar o andamento do projeto, obter acesso a gráficos de Gantt e concluir projetos complexos.

Melhores recursos do ProofHub

Os gráficos de Gantt e os quadros Kanban estão incluídos para as equipes que os utilizam para entregar projetos

Acompanhamento de tempo, faturamento e outros recursos financeiros nessa solução de gerenciamento de projetos

Integrações com os aplicativos de armazenamento em nuvem mais populares

Bom aplicativo móvel para gerentes de projeto

Ferramentas integradas de colaboração e discussão para a comunicação da equipe

Limitações do ProofHub

Integrações limitadas com aplicativos e softwares comerciais populares

Os módulos de treinamento são escassos e podem ser confusos durante a execução de projetos

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Controle Ultimate: $89/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,5/5 (80 avaliações)

4,5/5 (80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (83 avaliações)

3. Freedcamp

via Freedcamp O Freedcamp é uma alternativa sólida, mas bastante básica, ao Teamwork para o gerenciamento de projetos sem complicações. Ele tem os recursos básicos de que os gerentes de projeto precisam, como gerenciamento de tarefas, controle de tempo e visualização de calendário, sem ser excessivo. Isso torna muito fácil gerenciar seu trabalho.

E a melhor parte? É gratuito para uso básico.

Melhores recursos do Freedcamp

As listas de tarefas ajudam as equipes a atribuir tarefas e acompanhar o progresso/status do projeto, além de compartilhar facilmente recursos como documentos e gráficos entre as tarefas

Os calendários da equipe disponíveis no painel facilitam aas equipes vejam todas as tarefas e prioridades que lhes são atribuídas para simplificar o planejamento

As opções de gerenciamento de tempo estão disponíveis para ver quanto tempo foi gasto em cada tarefa e criar faturas, se necessário

Limitações do Freedcamp

Básicaspainel de controle do projeto dificultam a localização de recursos básicos, como discussões e relatórios, sem a necessidade de fazer uma pesquisa

Pouquíssimas integrações nativas estão disponíveis em comparação com outros recursos do ferramentas de gerenciamento de projetos nesta lista

Preços do Freedcamp

Gratuito : Projetos e tarefas ilimitados

: Projetos e tarefas ilimitados Minimalista : uS$ 1,49/mês por usuário

: uS$ 1,49/mês por usuário Business : uS$ 7,49/mês por usuário

: uS$ 7,49/mês por usuário Empresa: uS$ 16,99/mês por usuário

Freedcamp ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (460+ avaliações)

4. Microsoft Teams

via Microsoft TeamsMicrosoft Teams não é apenas uma ferramenta de bate-papo. É um espaço de trabalho abrangente e uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se integra sem esforço a todo o ambiente de trabalho Microsoft Office Suite. O Teams oferece videoconferência, compartilhamento de arquivos e espaços de colaboração personalizados para fazer com que o trabalho remoto pareça um pouco menos remoto.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Fácil integração com outros aplicativos da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint

Colaboração em tempo real em documentos

Reuniões por vídeo e compartilhamento de tela para melhorar a colaboração da equipe

Limitações do Microsoft Teams

Os planos de preços podem ser caros para equipes maiores

Falta de compatibilidade se a sua equipe não estiver usando exclusivamente produtos e ferramentas da Microsoft

Preços do Microsoft Teams

Gratuito: Recursos básicos com limitações

Recursos básicos com limitações Microsoft 365 Business Essentials: $4/por usuário/mês

$4/por usuário/mês Microsoft 365 Business Basic: $6/por usuário/mês

$6/por usuário/mês Microsoft 365 Business Standard: $12,50/por usuário/mês

Microsoft Teams classificações e comentários

G2: 4,3/5 (13.0800+ avaliações)

4,3/5 (13.0800+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

5. Folga

via Folga O Slack é um dos aplicativos de negócios mais populares para comunicação e bate-papo com membros da equipe. E também é uma das melhores alternativas ao Teamwork no que diz respeito aos seus recursos de bate-papo nativos.

Imagine só: uma plataforma fácil de navegar onde toda a sua comunicação é classificada em canais. Com o Slack, você pode dizer adeus ao caos dos e-mails e olá à comunicação organizada e simplificada.

No entanto, o aplicativo não oferece muitos recursos nativos diretamente relacionados ao gerenciamento de projetos, planejamento de projetos e gerenciamento de recursos.

Melhores recursos do Slack

Mensagens diretas e chamadas de vídeo para comunicação com a equipe

Recursos de compartilhamento de arquivos

Excelentes recursos de segurança e privacidade

Integração com o Slack com muitos aplicativos populares de terceiros

Limitações do Slack

Problemas ocasionais de desempenho durante os períodos de pico de uso

Pode se distrair facilmente devido a todas as opções de comunicação disponíveis e às constantes notificações

Poucos recursos nativos podem ser usados para rastrear tarefas e outros aspectos do gerenciamento de projetos não relacionados à comunicação e à colaboração

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business Plus: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 31.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações) Compare Slack Vs Asana_ !

6. Mundo de tarefas

via Mundo de tarefas A Taskworld é uma das soluções de gerenciamento de projetos no espaço que se concentra na colaboração entre os membros da equipe e no gerenciamento de tarefas. Use o Taskworld para criar cronogramas visuais de projetos, atribuir tarefas e conversar com sua equipe - tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Taskworld

O gerenciamento de tarefas é fácil e permite que as equipes acompanhem o andamento dos projetos por meio do uso de listas de verificação convenientes para acompanhar o andamento de uma tarefa

A interface do usuário é clara e não leva muito tempo para ser entendida

Limitações do Taskworld

Precisa de mais opções de integração com aplicativos externos

É difícil importar dados de outras plataformas e ferramentas para o Taskworld

Preços do Taskworld

Gratuito: Recursos básicos com limitações

Recursos básicos com limitações Premium: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários do Taskworld

G2: 4,4/5 (80 avaliações)

4,4/5 (80 avaliações) Capterra: 4.5/5 (220 avaliações)

7. Celoxis

via Celoxis O Celoxis é um software de gerenciamento de projetos perfeito para quem gosta de detalhes. Ele oferece uma boa quantidade de recursos a um preço acessível para a maioria das equipes. Embora possa não ter recursos de ponta e muitas opções de integração, ele é muito personalizável.

Acompanhe facilmente as tarefas, gerencie recursos e gere relatórios detalhados com o Celoxis. É a ferramenta ideal para empresas que valorizam a tomada de decisões orientada por dados.

Melhores recursos do Celoxis

Fluxos de trabalho e recursos de gerenciamento de projetos bastante personalizáveis

Opções flexíveis de personalização para criar um painel que funcione melhor para você

Muitos modelos de projetos disponíveis com KPIs prontos para uso

Limitações do Celoxis

A interface do usuário do aplicativo móvel é difícil de usar

Não há recursos de cobrança e faturamento disponíveis em comparação com outras alternativas de trabalho em equipe

Preços do Celoxis

Nuvem: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário No local: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Celoxis

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4,4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (290 avaliações)

8. Zona de trabalho

via Zona de trabalho O Workzone apresenta uma plataforma intuitiva e fácil de usar que vem com um conjunto equilibrado de recursos para gerenciar cargas de trabalho de forma eficaz. O Workzone oferece gerenciamento de tarefas, modelos de projetos e controle de tempo. Mas o que o diferencia são as listas de tarefas individuais personalizadas e os relatórios de carga de trabalho fáceis de entender para gerenciar projetos em geral.

Essa plataforma é perfeita para equipes que procuram uma ferramenta que combine simplicidade com funcionalidade, tornando o gerenciamento de projetos uma facilidade e não uma tarefa árdua. Entretanto, o preço é um pouco alto, especialmente para equipes pequenas.

Melhores recursos do Workzone

Um excelente painel de controle que oferece uma visão geral de todas as equipes, projetos e até mesmo clientes

Listas de tarefas práticas e lembretes automáticos por e-mail ajudam a priorizar as tarefas

Ferramentas sólidas de gerenciamento de arquivos

Excelente atendimento ao cliente

Limitações do Workzone

Não há versão gratuita disponível fora da avaliação gratuita

Interface desatualizada que não é muito intuitiva, especialmente para atribuições de tarefas e definição de prioridades

A plataforma envia muitos e-mails desnecessários para atualizações de projetos

Preços do Workzone

Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Profissional: $34/mês por usuário

$34/mês por usuário Enterprise: $42/mês por usuário

Workzone avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 180 avaliações)

9. Clarizen

via Clarizen Criado especificamente para organizações empresariais, o Clarizen (agora Planview AdaptiveWork) é uma solução de gerenciamento de projetos colaborativa e repleta de recursos.

Essa plataforma robusta permite que você gerencie projetos, automatize fluxos de trabalho e colabore de forma eficiente - tudo em um único lugar. Ela oferece um amplo conjunto de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, planejamento de recursos e controle de tempo. Mas qual é a cereja do bolo? São os recursos avançados de gerenciamento de portfólio e projetos, que proporcionam uma visão abrangente de suas operações.

O Clarizen é ideal para aqueles que desejam soluções avançadas e personalizáveis que possam ser dimensionadas de acordo com as necessidades crescentes de seus negócios.

Melhores recursos do Clarizen

Painéis muito personalizáveis e opções de automação de fluxo de trabalho

Bons recursos de interação social e colaboração

Excelentes integrações com muitas ferramentas e fornecedores populares de negócios

Interface moderna e elegante

Limitações do Clarizen

Falta de ferramentas de geração de relatórios

Limitações de armazenamento para níveis de preços mais baixos

Preços da Clarizen

Entre em contato para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas do Clarizen

G2: 3,6/5 (mais de 40 avaliações)

3,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

10. Podio

via Podio Bem-vindo ao seu playground pessoal no campo do gerenciamento de trabalho. O Podio se destaca por sua abordagem personalizável, oferecendo uma plataforma que permite que você crie seus próprios fluxos de trabalho.

Escolha os módulos de que precisa, integre seus aplicativos preferidos e até mesmo personalize seus próprios painéis de controle. Mas isso não para por aí. Os recursos colaborativos do Podio, como os recursos integrados de bate-papo e vídeo, mantêm sua equipe conectada e promovem um ambiente de trabalho transparente.

Com o Podio, tudo se resume a dar a você a autonomia para trabalhar da maneira que quiser, garantindo a adequação perfeita para empresas que desejam flexibilidade e controle sobre seus processos de trabalho .

Melhor recurso do Podio

Painéis de projeto muito personalizáveis e intuitivos que facilitam a criação de tarefas e a automatização de tarefas recorrentes

Interface bem projetada

Limitações do Podio

Falta de novos recursos sendo desenvolvidos regularmente

Não há suporte, a menos que você seja um cliente corporativo

O tempo de inatividade ocorre com frequência

Os dados ficam isolados em vários aplicativos e não podem ser usados em toda a plataforma

Não é compatível com dispositivos móveis

Preços do Podio

Gratuito

Plus: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Premium: $24/mês por usuário

Podio ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Encontre a melhor alternativa de trabalho em equipe para sua equipe

Se estiver usando o Teamwork no momento e ele não estiver funcionando bem para os membros da sua equipe, a boa notícia é que há muitas opções a serem consideradas ao procurar a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos. Quando você começar a avaliar todas as ferramentas disponíveis, certifique-se de que não tenha pressa e investigue cada plataforma minuciosamente para encontrar a melhor alternativa para o Teamwork.

