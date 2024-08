Como se tornar um líder de projeto eficaz para sua equipe

Os projetos fazem o mundo dos negócios girar. Os profissionais de gerenciamento de projetos geralmente recebem grande parte do crédito pelo sucesso do projeto, mas eles não são os únicos que obtêm resultados. Os gerentes de projeto podem ficar com toda a fama, mas os líderes de projeto são os que movimentam e agitam os projetos, desenvolvem grandes ideias e gerenciam recursos.

Ser um líder de projeto é muito mais do que cumprir prazos e supervisionar tarefas. É preciso motivar os membros da equipe e alcançar metas do projeto . Isso pode parecer muito semelhante à função de um gerente de projeto, mas os dois trabalhos não são exatamente iguais.

Neste guia, explicaremos o que são líderes de projeto e como eles diferem dos gerentes de projeto. Também informaremos quais são as características mais procuradas dos líderes de projetos eficazes, além de 10 estratégias para ajudá-lo a se tornar o melhor líder de projetos do mundo. 🙌

O que é um líder de projeto?

Um líder de projeto gerencia o plano do projeto e garante resultados sejam concluídos dentro do cronograma especificado. Diferentemente de um gerente de projeto tradicional, o líder de projeto se concentra mais em orientar e inspirar a equipe do projeto. A função envolve um nível mais alto de envolvimento, concentrando-se mais nos aspectos estratégicos e interpessoais do projeto gerenciamento da equipe .

Os líderes de projeto que usam o ClickUp podem garantir que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obter uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Os líderes de projeto geralmente lidam com tarefas como:

Definir o escopo do projeto

Desenvolver um plano de projeto com tarefas, cronogramas, recursos e marcos

Definir metas e objetivos

Montagem de uma equipe de projeto

Gerenciar recursos e orçamentos

Coordenação com todas as partes interessadas

Acompanhamento do andamento do projeto

Motivar e orientar os membros da equipe

Comemoração dos sucessos e análise dos fracassos

Os líderes de gerenciamento de projetos têm fortes habilidades de liderança e sabem como criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo em que todos se sintam parte da equipe. Eles precisam de ótimas habilidades interpessoais, embora entendendo o gerenciamento de projetos ferramentas e metodologias, como Scrum e diretrizes do PMI, também não prejudica.

Líder de projeto vs Gerente de projeto

Se estiver procurando funções de liderança de projeto, você poderá encontrar anúncios de emprego para gerentes de projeto e líderes de projeto. Essas funções se sobrepõem, mas na verdade são dois cargos distintos. Confira as principais diferenças entre essas duas funções para ver qual é a melhor para sua experiência e habilidades.

Foco principal

Os gerentes de projeto são os implementadores. Eles executam o projeto e controlam todas as partes móveis. Eles se preocupam em atingir os objetivos do projeto, manter todo o trabalho dentro do escopo do projeto e garantir que o resultados do projeto sejam concluídos no prazo.

Os líderes de projeto, por outro lado, são os visionários. Não é incomum que o líder do projeto tenha a ideia inicial do projeto. Esses mestres delegadores entregam sua visão aos gerentes de projeto para execução, enquanto se concentram no sucesso do projeto de alto nível. 💡

Embora os líderes de projeto ainda sejam realistas e racionais, eles são os gênios loucos da gerenciamento de projetos . Eles estão mais dispostos a correr riscos e a aceitar ideias inovadoras. Os gerentes de projeto equilibram isso com uma abordagem mais ponderada e orientada para a ação, garantindo que as ideias do líder do projeto sejam realmente realizáveis.

Credenciais

Profissional os gerentes de projeto são certificados pelo Project Management Institute como Project Management Professionals (PMPs). Essa é uma certificação específica que prova que um gerente sabe como seguir várias metodologias ou estruturas de trabalho.

Os líderes de projeto não têm credenciais oficiais. É de grande valia ter uma certificação PMP como líder de projeto, mas nem sempre é um requisito. Essa é uma função mais generalista, portanto, é mais importante que o líder do projeto tenha conhecimento institucional, habilidades interpessoais e uma imaginação saudável.

Responsabilidades

Os gerentes de projeto supervisionam o plano do projeto, o cronograma do projeto e o fluxo de trabalho da equipe. Eles geralmente gerenciam recursos e orçamentos, embora algumas organizações atribuam essa tarefa ao líder do projeto. Os gerentes de projeto também garantirão que os projetos sigam as práticas recomendadas do PMI e cumpram as normas do setor.

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização da Linha do Tempo do ClickUp

O líder do projeto apoia a visão da equipe e alinha essa visão com as metas do projeto. Ele se concentra na inovação e na solução criativa de problemas. Como geralmente estão encarregados da dinâmica interpessoal, os líderes de projeto lidam com a resolução de conflitos. Se houver um problema dentro da equipe do projeto ou com um cliente, eles são os mediadores.

Papel na dinâmica da equipe

Os gerentes de projeto são mais orientados por políticas e seguem processos estruturados de tomada de decisão. Os líderes de projeto são mais flexíveis e adaptáveis do que os gerentes de projeto. Para esse fim, o gerente de projeto trabalha mais como supervisor ou coordenador de projeto. O líder de projeto também é o líder da equipe que atua como mentor. Eles promovem um ambiente de trabalho colaborativo e capacitador que - se bem executado - apoia um excelente trabalho e uma forte cultura de equipe.

Características de um líder de projeto eficaz

Os líderes de projeto devem inspirar e orientar uma equipe não apenas para atingir suas metas, mas para crescer e se destacar no processo. Essa é uma função surpreendentemente exigente, que requer uma combinação de habilidades interpessoais, como resolução de conflitos, e habilidades técnicas, como gerenciamento de projetos. Cada empresa precisa de algo diferente de seus líderes de projeto, mas os profissionais com essas qualidades são os mais indicados. ✨

Pensamento visionário

Os líderes de projeto devem ser capazes de ter uma visão geral. Enquanto os gerentes de projeto se concentram nas minúcias da execução de um plano de projeto, os líderes de projeto estão dois passos à frente, alinhando as metas do projeto com uma visão maior. Eles preveem desafios e oportunidades futuras e ajudam a equipe a se adaptar conforme necessário para criar um produto final ainda melhor.

Conhecimento técnico ou do setor

Por mais que a inovação e a criatividade sejam úteis para um líder de projeto, você ainda precisa de habilidades técnicas. Algumas organizações podem exigir que você tenha uma certificação PMP para essa função, enquanto outras podem exigir experiência, certificações ou habilidades específicas do setor. O que importa é que você tenha as habilidades necessárias para gerenciar uma equipe experiente.

Fortes habilidades de comunicação

Os líderes de projeto precisam ser excelentes em comunicação verbal e escrita. Eles mantêm o barco em movimento, portanto, a comunicação clara e direta é imprescindível. Bons líderes intervirão para esclarecer mal-entendidos e confusões, portanto, é importante saber como gerenciar falhas de comunicação sem frustrar sua equipe.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

Inteligência emocional

As pessoas são complicadas, portanto, é essencial que um gerente de projeto tenha um alto grau de inteligência emocional. A escuta ativa, o gerenciamento do estresse, a empatia e a regulação emocional são qualidades que todos desejam em um líder de projeto. Essas habilidades o ajudarão a lidar com questões difíceis que inevitavelmente surgem durante o curso de um projeto, seja um conflito interpessoal ou um prazo não razoável do cliente.

Decisividade

O líder do projeto é quem dá as ordens, portanto, você precisará ser capaz de tomar decisões oportunas e acertadas sob pressão. Mas aqui não é qualquer decisão que serve; você precisa ser capaz de fazer escolhas inovadoras e ponderadas. Isso também não significa que você tenha que trabalhar no vácuo. Líderes de projeto experientes sabem como coletar feedback, avaliá-lo e incorporá-lo em seus processos de tomada de decisão.

Flexibilidade

A capacidade de decisão é importante, mas é igualmente importante para um líder de projeto reconhecer quando é hora de mudar de direção. Você precisa se adaptar às mudanças de escopo do projeto, à dinâmica da equipe e a todos os desafios imprevistos que surgem ao longo de um projeto.

Habilidades de delegação

Você não pode fazer tudo sozinho. Os líderes de projeto bem-sucedidos compreendem os pontos fortes de todos no projeto e delegam as tarefas de acordo com eles. Isso tira o trabalho do seu prato, mas também capacita a equipe e cria uma cultura de confiança.

10 Estratégias para se tornar um Líder de projeto bem-sucedido

Um líder de projeto sólido pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Siga estas estratégias profissionais para aprimorar suas habilidades e levar sua equipe ao sucesso.

1. Use as ferramentas certas

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status do projeto no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Os projetos têm muitas partes móveis. É fácil se perder se você não tiver um sistema ou plataforma organizacional para apoiá-lo. É aí que entra o software de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

O ClickUp é um sistema de trabalho, equipe e plataforma de gerenciamento de projetos que aprimora seus fluxos de trabalho e a organização de tarefas. Você se concentra nas grandes ideias, e nós o ajudaremos a concretizá-las.

Não há necessidade de agendar chamadas de status diárias. Basta configurar seu projeto no ClickUp e personalizar o Dashboard como achar melhor. Escolha entre mais de 15 exibições personalizadas para apoiar sua abordagem de liderança, fluxos de trabalho e preferências.

Mas o gerenciamento de projetos é apenas a ponta do iceberg. Documentos em tempo real o ClickUp tem um assistente de redação com IA, inúmeros modelos e painéis 100% personalizáveis que facilitam muito a liderança de projetos.

2. Estruture seu dia

Você provavelmente participa de muitas reuniões. Isso não o deixa com muito tempo para fazer seu trabalho real. Em vez de se programar demais, estruture cuidadosamente seu dia com uma ferramenta como o planejador diário . Independentemente de você acompanhar digitalmente ou em papel, planejar sua agenda com uma semana de antecedência facilitará muito o equilíbrio de suas tarefas e reuniões. Isso lhe dá até mesmo a oportunidade de delegar trabalho, portanto, não tenha medo de planejar com antecedência!

3. Descubra o que não está funcionando e conserte-o

Algumas pessoas ficam felizes em manter o status quo. Mas os líderes de projeto sabem que, às vezes, a mudança é necessária para o sucesso. Se você sabe que algo está quebrado e não está funcionando para a equipe, conserte-o! Melhoria de processos faz parte da liderança eficaz do projeto. Pergunte à sua equipe sobre ineficiências ou pontos fracos em seus processos, tecnologia ou abordagem de liderança. Você sempre pode criar um formulário anônimo formulário de feedback anônimo para coletar feedback sincero. O segredo é tomar providências com relação a essas sugestões em vez de varrê-las para debaixo do tapete. Agir gera confiança na sua equipe e melhora os negócios - é uma situação em que todos ganham!

4. Torne-se um mestre da priorização

Use filtros na visualização de lista do ClickUp para classificar as tarefas por status, prioridade e vários outros campos personalizados para ter uma visão personalizada do seu trabalho

Você só tem um número limitado de recursos para este projeto. Como líder de projeto, você precisa atribuir níveis de prioridade adequados e distribuir os recursos de acordo. Em vez de tomar decisões com base em suas emoções, é importante classificar as prioridades com base na urgência e na importância. Isso pode exigir o uso de ferramentas como a Modelo de matriz de prioridades do ClickUp para tomar decisões imparciais.

5. Estabeleça metas para seu desenvolvimento pessoal

Os líderes de projetos se dedicam a suas equipes. Mas quando foi a última vez que você investiu em seu próprio desenvolvimento? Definir metas de liderança e continue aumentando suas habilidades como líder de projeto. Definir Metas SMART como "Farei um curso de liderança on-line até o final do primeiro trimestre" ou "Aumentarei a retenção de funcionários em 5% até dezembro de 2024"

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

6. Esclareça como você trabalha com gerentes de projeto

A última coisa que você quer fazer é pisar no calo de alguém. Todos no projeto precisam ter funções bem claras, sem sobreposição. Evite retrabalho e ressentimentos definindo quem está encarregado do quê. Você sempre pode atribuir tarefas automaticamente em uma ferramenta como o ClickUp para minimizar a confusão.

7. Aumente suas habilidades de formação de equipe

Inicie uma pesquisa para coletar feedback com formulários altamente personalizáveis no ClickUp

E não, não estamos falando de quedas de confiança ou retiros de fim de semana. A formação de equipes não acontece apenas em eventos anuais; ela acontece todos os dias. As interações diárias têm um impacto maior na cultura da sua equipe do que qualquer outra coisa, portanto, se quiser promover um local de trabalho mais produtivo, torne-se um mestre em formação de equipes. Isso pode se parecer com:

Oferecer treinamento e oportunidades de aprendizado para a sua equipe

Dar aos funcionários autonomia e poder de decisão

Gerenciar eficazmente as reuniões da equipe

Levar a sério o feedback dos membros da equipe

Reconhecer os sucessos da equipe

Ser você mesmo um jogador de equipe, quer isso exija mais horas de trabalho ou assumir as tarefas que ninguém mais quer fazer

Nada disso parece ser tão divertido quanto um exercício de queda de confiança, mas essas estratégias realmente farão a diferença e promoverão uma equipe de projeto coesa.

8. Motivar e inspirar sua equipe

O esgotamento e a falta de entusiasmo podem arruinar o progresso do projeto e prejudicar o moral da equipe. Como líder da equipe, cabe a você manter todos engajados. Reconheça o trabalho árduo da sua equipe com recompensas tangíveis, compartilhe métricas que comprovem que o trabalho árduo está valendo a pena e aja de acordo com as sugestões ou o feedback dos funcionários.

9. Fique por dentro das últimas tendências

Os líderes de projetos são inovadores e sonhadores. Como líder de projeto, as pessoas esperam que você traga uma nova perspectiva e novas ideias para a mesa. Leia as notícias, experimente a tecnologia mais recente e saiba o que está acontecendo em seu setor. Dedique pelo menos 10 minutos por dia para se informar sobre as tendências, de modo que você possa pensar fora da caixa.

10. Crie uma rede diversificada

Se você passar todo o seu tempo com pessoas do seu negócio ou setor, provavelmente não ouvirá muitas ideias interessantes ou novas. Para ter ideias novas, você precisa sair da sua zona de conforto e se conectar com novas pessoas. Ouça podcasts, leia livros e participe de eventos de networking de outros setores ou grupos de interesse. Nunca se sabe de onde virá sua próxima grande ideia!

O ClickUp torna o gerenciamento de projetos uma brisa

Os líderes de projetos mantêm os projetos sob controle, mas são muito mais do que isso. Eles são, em partes iguais, gênios loucos, visionários e pacificadores. Eles podem não ter o tempo de antena que os gerentes de projeto têm, mas a inovação simplesmente não pode acontecer sem os líderes de projeto no volante. 🏎️

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Se você está pensando em uma carreira em liderança de projetos ou se já está no caminho certo para se tornar um líder de projetos, você precisa das ferramentas certas ao seu lado.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Crie um espaço de trabalho ClickUp gratuito agora para gerenciar projetos na velocidade de um clique.