11 melhores certificações de gerenciamento de projetos para avançar em sua carreira em 2024

Este é um momento emocionante: A Estudo do Project Management Institute (PMI) informou que, até o ano de 2030, a economia global precisará de mais 25 milhões de profissionais de projetos para atender às suas demandas.

No mercado de trabalho atual, os gerentes de projeto questionam a importância das certificações de gerenciamento de projetos e como elas podem melhorar sua capacidade de comercialização para possíveis empregadores. Essas credenciais fornecem evidências tangíveis de conhecimento em gerenciamento de projetos conhecimento, experiência e compromisso com o desenvolvimento profissional. 🌱

Selecionamos as 11 principais certificações com diferentes assuntos de interesse e mapeamos dicas produtivas para iniciar sua jornada de certificação. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos começar entendendo a certificação fundamentos para gerentes de projeto .

O que é uma certificação em gerenciamento de projetos?

**Uma certificação em gerenciamento de projetos é uma credencial profissional que valida o conhecimento, as habilidades e a experiência de um indivíduo no campo do gerenciamento de projetos. Isso significa que o gerente de projetos atendeu a requisitos específicos, como formação, experiência e exame, definidos por órgãos ou organizações credenciados.

As certificações foram criadas para garantir que os gerentes de projeto tenham um entendimento abrangente de diferentes metodologias, princípios, práticas recomendadas e técnicas de gerenciamento de projetos.

Essas certificações abrangem vários aspectos do gerenciamento de projetos para serem bem-sucedidas: Planejamento, execução, monitoramento, gerenciamento de riscos e comunicação do projeto, engajamento das partes interessadas e liderança.

Mas nem todas as certificações de gerenciamento de projetos são criadas para todos os setores e funções de gerente de projetos. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das principais certificações disponíveis atualmente! 🎓

11 melhores certificações de gerenciamento de projetos para 2024

1. Certificação do profissional de gerenciamento de projetos (PMP)

Assunto de interesse: Liderança em gerenciamento de projetos Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não membros: US$ 575, Membros do PMI: US$ 405

O exame Certificação PMP (Project Management Professional) reconhece a proficiência no padrão de gerenciamento de projetos. O exame de certificação avalia o conhecimento dos candidatos em execução de projetos integração, escopo, tempo, custo, gerenciamento de qualidade, comunicação, aquisição, e gerenciamento de partes interessadas . Ele avalia sua capacidade de aplicar metodologias de gerenciamento de projetos e técnicas em cenários do mundo real.

Para se qualificar para a certificação PMP, os candidatos precisam ter diploma de ensino médio ou equivalente e cinco anos de experiência na liderança de projetos nos últimos oito anos.

Como alternativa, os candidatos com um diploma de quatro anos precisam de um mínimo de três anos de experiência na liderança de projetos nos últimos oito anos.

Para manter a validade e a atualidade de sua certificação, você deve obter 60 Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDUs) em um ciclo de três anos por meio de aprendizado ativo e desenvolvimento profissional. Essas PDUs demonstram seu compromisso com o crescimento e a especialização na área!

2. Certificação de Associado Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)

Assunto de interesse: Liderança em projetos de nível básico Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não-membros: US$ 300, Membros do PMI: US$ 225

O exame Certificação CAPM (Certified Associate in Project Management) é uma credencial profissional que demonstra o conhecimento e as habilidades de gerenciamento de projetos que você possui. O exame abrange áreas como o desenvolvimento do escopo do projeto coleta de requisitos, estabelecimento de um orçamento, planejamento de atividades, monitoramento do progresso e muito mais.

Você pode participar de cursos de treinamento e seminários, que lhe darão uma compreensão aprofundada dos conceitos do exame. Além disso, há testes práticos disponíveis para ajudá-lo a avaliar seu preparo para o exame.

Essa certificação de nível básico abre oportunidades para funções de gerenciamento de projetos, como coordenador de projetos e gerente de projetos júnior. Para fazer o exame, o candidato deve ter um diploma de segundo grau, como o de ensino médio, e pelo menos 23 horas de contato de educação em gerenciamento de projetos.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com o Clip by ClickUp

3. Certificação Program Management Professional (PgMP)

Assunto de interesse: Gerenciamento de programas Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não-membros: US$ 1.000, Membros do PMI: US$ 800

O exame Certificação PgMP (Program Management Professional) reconhece a excelência e o domínio em gerenciamento de programas . Significa o mais alto nível de especialização em liderança e supervisão de programas complexos. Um programa é um conjunto de vários projetos vinculados e gerenciados como um todo para atingir um objetivo comum, como uma mudança organizacional, por exemplo.

O exame de certificação PgMP avalia os candidatos em domínios como alinhamento da estratégia do programa, governança, gerenciamento do ciclo de vida e gerenciamento de benefícios, gerenciamento de partes interessadas e gerenciamento de riscos. Ele avalia sua capacidade de aplicar o programa princípios de gerenciamento a cenários do mundo real. Como resultado, os gerentes de programas são capazes de orquestrar iniciativas de grande escala de forma eficaz.

Os pré-requisitos para o PgMP são um diploma de segundo grau com quatro anos de experiência em gerenciamento de projetos ou um Project Management Professional (PMP) e quatro anos de experiência em gerenciamento de programas nos últimos 15 anos.

Como alternativa, os candidatos com um diploma de quatro anos e quatro anos de experiência em gerenciamento de projetos ou o Project Management Professional (PMP) e quatro anos de experiência em gerenciamento de programas nos últimos 15 anos.

Para manter sua certificação PgMP ativa, é necessário acumular 60 unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) em um período de três anos.

4. Certificação PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Assunto de interesse: Gerenciamento de equipes ágeis Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não-membros: US$ 495, Membros do PMI: US$ 435

O exame Certificação PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) reconhece a experiência em Gerenciamento de projetos ágeis práticas. Demonstra uma compreensão abrangente dos princípios e estruturas do Agile (Scrum, Kanban, Lean, XP) e a capacidade de lidar com a complexidade e promover a melhoria contínua.

Para se qualificar para a certificação PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), os candidatos devem atender a determinados pré-requisitos. Esses pré-requisitos incluem uma combinação de educação, experiência profissional e treinamento em práticas ágeis.

Para manter sua certificação PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) ativa, é necessário obter 30 unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) especificamente relacionadas a tópicos ágeis em um período de três anos.

Aprenda de forma eficaz_ dicas de gerenciamento de equipes para gerenciar projetos!

Crie o modelo perfeito Fluxo de trabalho ágil para visualizar seu trabalho com a visualização Board no ClickUp

5. Certificação do Profissional de Gerenciamento de Portfólio (PfMP)

Assunto de interesse: Gerenciamento de portfólio Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não membros: US$ 1.000; membros do PMI: US$ 800

O exame Certificação PfMP (Portfolio Management Professional) reconhece pessoas com experiência excepcional no alinhamento de projetos e programas com as metas organizacionais, otimizando recursos e maximizando o valor comercial.

O gerenciamento de portfólio envolve uma abordagem holística para gerenciar projetos, programas e iniciativas para atingir objetivos estratégicos. Ele demonstra a capacidade de uma pessoa de administrar portfólios, priorizar investimentos, equilibrar riscos e recompensas e otimizar a utilização de recursos .

Os pré-requisitos para o PfMP incluem um diploma de segundo grau e sete anos de experiência em gerenciamento de portfólio. Os candidatos devem ter oito anos de experiência profissional em negócios nos últimos 15 anos.

Para manter sua certificação PfMP (Portfolio Management Professional) ativa, é necessário obter 60 unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) especificamente relacionadas a tópicos de gerenciamento de portfólio em um período de três anos.

Programe vários projetos e gerencie dependências com a visualização de linha do tempo no ClickUp

6. Certificação Certified ScrumMaster (CSM)

Assunto de interesse: Formas ágeis de trabalhar com equipes e setores Oferecido por: Vários instrutores com diferentes formatos de aprendizagem Custo: Entre em contato com um provedor de Certified ScrumMaster (CSM) para obter detalhes sobre preços

O curso ScrumMaster Certificado (CSM) valida a experiência de um indivíduo em Scrum o Scrum é uma estrutura ágil para o gerenciamento eficaz de projetos. Como um gerente de projetos certificado, ele obterá uma compreensão abrangente dos princípios do Scrum para orientar equipes multifuncionais e organizações na implementação das práticas do Scrum.

Os participantes adquirem habilidades práticas para aplicar o Scrum em cenários do mundo real. O treinamento enfatiza a colaboração, a auto-organização e a melhoria contínua, capacitando os CSMs a promover equipes de alto desempenho e autogerenciadas.

A obtenção das certificações de gerenciamento de projetos CSM abre as portas para várias oportunidades de carreira, incluindo funções como Scrum Master , Agile coach ou gerente de projeto Agile.

7. Certificação PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)

Assunto de interesse: Gerenciamento de riscos Oferecida por: Project Management Institute (PMI) Taxa do exame: Não membros: US$ 670, membros do PMI: US$ 520

O exame Certificação PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) reconhece indivíduos com conhecimento avançado em gerenciamento de riscos. Ela valida as habilidades de identificação, avaliação e mitigação de riscos.

Os profissionais certificados pelo PMI-RMP têm uma compreensão profunda da identificação proativa de riscos, da análise do impacto e do desenvolvimento de estratégias para minimizar os efeitos adversos efeitos adversos nos objetivos do projeto . Eles aumentam a confiança das partes interessadas, promovem uma cultura de risco proativa e facilitam uma melhor tomada de decisão.

O programa de certificação abrange o planejamento, a identificação, a avaliação, o planejamento de resposta e o monitoramento de riscos. Ele capacita os profissionais com uma abordagem holística para gerenciar riscos durante todo o ciclo de vida do projeto.

Semelhante a outras certificações de gerenciamento de projetos do PMI, o PMI-RMP tem requisitos de elegibilidade. O candidato deve ter um diploma de segundo grau, três anos de experiência em gerenciamento de riscos de projetos nos últimos cinco anos e 40 horas de treinamento em gerenciamento de riscos de projetos.

Como alternativa, os candidatos devem ter um diploma de quatro anos, dois anos de experiência em gerenciamento de riscos de projetos nos últimos cinco anos e 30 horas de formação em gerenciamento de riscos de projetos.

8. Certificação da IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation

Assunto de interesse: Gerenciamento de serviços de TI Oferecido por: Vários provedores com diferentes formatos de aprendizado **Custo: Entre em contato com um provedor de certificação ITIL Foundation para obter detalhes sobre preços

O curso Certificação ITIL Foundation oferece conhecimento abrangente dos conceitos, princípios e processos da ITIL. Ela alinha os serviços de TI aos objetivos comerciais, otimiza a prestação de serviços e promove a melhoria contínua.

A certificação ITIL Foundation beneficia os indivíduos ao aprimorar o crescimento da carreira e validar a experiência. Ela permite a comunicação e a colaboração eficazes com os profissionais de TI.

Para as organizações, os profissionais certificados pela ITIL promovem a excelência e a orientação de serviços, melhorando a satisfação do cliente e a eficiência operacional. Eles gerenciam com eficácia incidentes, problemas e mudanças de TI.

Adicionar controle de tempo e estimativas de tempo às tarefas do ClickUp

9. Certificação da Estrutura Ágil Escalonada (SAFe)

Assunto de interesse: Transformação ágil em escala Oferecido por: Vários provedores com diferentes formatos de aprendizado **Custo Entre em contato com a Scaled Agile para obter detalhes sobre preços

O Certificação Scaled Agile Framework (SAFe) reconhece profissionais experientes na implementação de transformações ágeis e na entrega de valor em desenvolvimento de software e sistemas em larga escala.

Os profissionais certificados pelo SAFe adquirem um profundo conhecimento das metodologias ágeis, como Lean, Scrum, Kanban e DevOps, para enfrentar desafios em cronogramas de projetos e desenvolvimento de sistemas.

Os benefícios do SAFe se estendem às organizações com melhor colaboração, tempo de colocação no mercado mais rápido e maior agilidade nos negócios. Os profissionais certificados pela SAFe impulsionam essa transformação e promovem a melhoria contínua.

10. Certificação de profissional certificado em gerenciamento de projetos (CPMP)

Assunto de interesse: Vendas e gerenciamento de projetos de marketing

Oferecido por: Instituto Americano de Certificação Industrial (AiCi) Custo: Entre em contato com o AiCi para obter detalhes sobre preços

A Programa Certified Project Management Professional (CPMP) capacita os profissionais a aprimorar suas competências de marketing. De proprietários de pequenas empresas a gerentes de contas, há conteúdo especializado para cobrir diferentes campos de carreira em gerenciamento de projetos.

O programa abrange diversos aspectos de marketing, inclusive a definição de estruturas de marketing empresarial, a realização de auditorias e análises, a implementação de sistemas eficazes de gerenciamento de marketing e vendas e o desenvolvimento de estratégias competitivas.

Ele oferece vantagens como o aprimoramento de currículos, a validação de conhecimentos de vendas e marketing, oportunidades de treinamento em grupo e networking com futuros profissionais certificados.

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto em um ClickUp Dashboard

11. Certificado profissional de gerenciamento de projetos do Google

Assunto de interesse: Gerenciamento de projetos, pensamento estratégico, gerenciamento de riscos Oferecido por: Google Career Certificates & Coursera **Custo: uS$ 49 por mês no Coursera após um período inicial de teste gratuito de 7 dias

O Certificado profissional de gerenciamento de projetos do Google oferece uma introdução abrangente aos conceitos e práticas de gerenciamento de projetos. Ele foi criado para pessoas que desejam iniciar ou aprimorar suas carreiras nesse campo.

Esse programa abrange cinco cursos, desde os fundamentos, como planejamento de projetos, programação, orçamento e gerenciamento de riscos, até tópicos avançados, como liderança de projetos e colaboração em equipe. Ele também oferece experiência prática com ferramentas como Google Sheets, Docs, Slides e Drive.

Como projeto final, os alunos aplicam suas habilidades em um cenário de projeto simulado usando a plataforma Google Workspace. Eles serão avaliados com base em sua capacidade de concluir tarefas dentro do prazo e do orçamento determinados. Após a conclusão, os alunos recebem um certificado reconhecido pelo Google e por empregadores de todo o mundo.

Vale a pena obter uma certificação em gerenciamento de projetos?

Uma certificação em gerenciamento de projetos vale a pena se ela atender a todas as suas necessidades metas de gerenciamento de projetos , qualificações, preferências de aprendizado, conteúdo do curso, credenciamento, rede profissional, custo e nível de suporte.

Ao examinar as opções de certificação, vale a pena verificar se o programa de treinamento foi atualizado recentemente para se alinhar às tendências atuais do setor, como IA (inteligência artificial) e fazer referência às mais recentes ferramentas de gerenciamento de projetos. ⚙️

Se você deseja obter mais experiência prática para aprimorar suas habilidades de gerenciamento de projetos, experimente o ClickUp! Nosso altamente avaliado software gratuito de gerenciamento de projetos foi desenvolvido para que equipes de todos os tamanhos e setores trabalhem juntas em uma única plataforma.

Seu próximo projeto: Crie um cronograma de estudos para seu exame de certificação no ClickUp

As certificações de gerenciamento de projetos podem levar vários meses ou anos para serem obtidas, dependendo de sua experiência e cronograma atuais. O ClickUp oferece várias maneiras de dividir seu extenso programa de estudos em sessões de estudo gerenciáveis. Defina alvos e metas, crie cronogramas flexíveis e divida as atribuições em tarefas e subtarefas! 🧑‍💻

Com o ClickUp, você tem acesso a centenas de ferramentas de produtividade para monitorar seus materiais de estudo e criar um plano de ação. Aqui estão cinco dicas para otimizar seu treinamento em gerenciamento de projetos.

Dica nº 1: Crie um grupo de estudo de certificação em gerenciamento de projetos

Ao trabalhar em um projeto em grupo, você tem a flexibilidade de convidar qualquer número de colegas para o seu ClickUp Workspace. Nesse ambiente colaborativo, você pode atribuir tarefas de forma eficiente e colaborar sem problemas, tudo em uma plataforma unificada.

Para uma camada adicional de privacidade, estenda os convites aos seus colegas de estudo como convidados para o seu espaço de trabalho. Isso permite que você mantenha o controle e conceda acesso exclusivamente a pastas, listas ou tarefas específicas de sua escolha. Aproveite a liberdade de colaborar com segurança e, ao mesmo tempo, mantenha os detalhes de seu projeto organizados e confidenciais. 🔐

Para começar, toque no botão Invite (Convidar) no canto inferior direito da barra lateral do Workspace para convidar rapidamente qualquer pessoa!

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Dica nº 2: Acompanhe todos os materiais de estudo

Reunir os materiais de estudo corretos é uma ótima maneira de dar o pontapé inicial em sua jornada de estudos para um exame de certificação em gerenciamento de projetos. Comece pesquisando o programa de estudos do exame que você planeja fazer e certifique-se de ter todos os livros, guias e exames práticos necessários.

Se possível, pergunte a outros profissionais da área se eles conhecem algum recurso, como exames práticos, que possa ser útil. Também é uma boa ideia procurar fóruns e comunidades on-line onde você possa fazer perguntas e receber orientações de gerentes de projeto experientes que já tenham feito o exame. ✔️

Depois de reunir todos os materiais, crie uma lista de materiais que descreva quando e como você usará cada recurso. Isso facilitará a concentração nos estudos e garantirá que você tenha tempo suficiente para cobrir todos os tópicos sem se sentir sobrecarregado.

Organize as certificações de gerenciamento de projetos em uma lista ClickUp dinâmica

Obter modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para economizar tempo com fluxos de trabalho pré-criados!

Dica nº 3: adicione marcos para visualizar as principais realizações

A agenda de cada pessoa é diferente, portanto, é importante criar um plano de estudo que se adapte ao seu estilo de vida e aos seus compromissos diários. Saber quando você planeja fazer o exame é uma etapa importante do processo de preparação. 🎯

Defina uma data clara de quando você gostaria de ter feito o exame e, a partir daí, trabalhe de trás para frente para adicionar pontos de controle (ou Milestones) a serem atingidos. Isso o ajudará a ter um cronograma sólido de quando deverá terminar cada tópico e também lhe dará alguma responsabilidade.

Assim que a data do exame for definida, comece a contar as semanas que o antecedem. Procure terminar a maior parte da preparação algumas semanas antes da data do exame, para que você tenha tempo suficiente para revisar quaisquer tópicos ou dúvidas de última hora que possa ter!

Dica nº 4: Reúna toda a sua experiência anterior em gerenciamento de projetos em um documento

Para fazer o exame de certificação em gerenciamento de projetos, muitas vezes você precisará fornecer evidências de experiências anteriores para atender aos requisitos de qualificação. Para garantir que você possa enviar facilmente todas as informações necessárias, crie um documento do ClickUp que contenha todas essas informações em um local de fácil acesso. Dessa forma, quando chegar a hora de se candidatar ao exame, você não precisará se esforçar para encontrar todos os detalhes necessários. 🔍

**DICA PRO Você já ouviu falar sobre Universidade ClickUp ? Nossa plataforma de aprendizado on-line gratuita e individualizada oferece uma exploração aprofundada dos principais recursos da plataforma e concede certificados após a conclusão. Saiba como colaborar com equipes, criar receitas de automação, criar fluxos de trabalho de projeto e muito mais!

Dica #5: economize tempo com tarefas recorrentes

Conecte seus calendários do Google, Outlook ou Apple à visualização Calendar no ClickUp para planejamento, agendamento e até mesmo gerenciamento de recursos!

Há certas tarefas que serão repetidas várias vezes em uma semana ou cadência mensal que antecede o exame. Especialmente se você estiver apertando os estudos entre o trabalho e os compromissos pessoais, é melhor criar sistemas e rotinas para que seja uma tarefa a menos a ser executada manualmente.

Você tem a opção de personalizar totalmente a frequência e a data de entrega, o que lhe dá mais flexibilidade para estudar da maneira que for melhor para você! ⚡️

Definir tarefas para serem repetidas por hora ou evento no ClickUp

Cresça em sua carreira com as certificações de gerenciamento de projetos

A maioria das certificações de gerenciamento de projetos vem com materiais para prepará-lo para o dia do exame. Se você ainda não está pronto para se arriscar, mas quer continuar aprendendo, temos uma lista de materiais para você boletim informativo gratuito para gerentes de projeto e equipes com dicas de especialistas para gerenciar projetos e tarefas.

Em um período de incerteza econômica, tomar uma decisão sobre o que fazer em seguida com o tempo que você tem é uma grande pressão. Portanto, relaxe os ombros, dedique algum tempo à autorreflexão e explore as coisas que o animam. Há uma comunidade incrível de profissionais de gerenciamento de projetos e entusiastas, e estamos muito felizes por você fazer parte disso!