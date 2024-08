7 das técnicas mais eficazes de aprimoramento de processos de negócios

Você já sentiu que sua organização é uma bagunça de processos emaranhados que parecem ter vida própria? Você não está sozinho. Pode ser frustrante sentir que está pisando na água. Ou, pior ainda, experimentar novos sistemas e processos que parecem não surtir efeito.

Às vezes, a maneira mais simples de efetuar uma mudança em sua empresa se resume à coisa mais ascendente: criar e otimizar processos de negócios sobre os quais você pode se basear.

A melhoria dos processos de negócios é muito mais do que números e planilhas. Trata-se de criar uma experiência tranquila e gratificante não apenas para você, mas para todos os envolvidos em sua organização.

Portanto, se você está pronto para ver como pode levar sua empresa a níveis mais altos de eficiência e facilidade, continue lendo para aprimorar seu jogo de gerenciamento de processos de negócios!

O que éMelhoria de processos de negócios?

A melhoria dos processos de negócios, ou BPI, pode parecer autoexplicativa. No entanto, é um pouco mais complexo e sutil do que pode parecer inicialmente. O aprimoramento de processos de negócios é uma abordagem sistemática para otimizar o processo atual de uma organização e gerenciamento de fluxo de trabalho .

Seu objetivo é ajudar uma organização a ver o que pode ser melhorado e a atingir suas metas de negócios com mais eficiência. 🌻

Pense em sua organização como uma orquestra. Há a seção de cordas, os sopros, os metais, a percussão e assim por diante - todos eles precisam tocar em harmonia para soar bem. Experimentar a melhoria dos processos de negócios é como garantir que todas as seções estejam bem ensaiadas e prontas para subir ao palco.

Qualquer erro em uma seção pode prejudicar todo o desempenho, seja por pouco ou por muito.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em seu gráfico de Gantt personalizado linha do tempo do projeto com a visualização da linha do tempo no ClickUp

Com negócios mapeamento de processos e aprimoramento, é possível detectar problemas antes que eles tenham a chance de prejudicar o desempenho e, ao mesmo tempo, refinar para eliminar ineficiências, aumentar a satisfação dos funcionários e dos clientes e, de modo geral, otimizar todo o processo de uma organização para melhor.

Por que a melhoria dos processos de negócios é importante?

Grande parte das razões pelas quais a melhoria dos processos de negócios é essencial se sobrepõe às metas da maioria das organizações, como

Eficiência de custos: Como você pode obter o máximo de valor de suas ferramentas e recursos? Pense nisso como fazer mais com menos, tudo isso sem comprometer a qualidade, como eliminar tarefas repetitivas e demoradas com a automação adequada e aferramentas de melhoria contínua 🛠

Como você pode obter o máximo de valor de suas ferramentas e recursos? Pense nisso como fazer mais com menos, tudo isso sem comprometer a qualidade, como eliminar tarefas repetitivas e demoradas com a automação adequada e aferramentas de melhoria contínua 🛠 Qualidade aprimorada: Encontrar uma maneira de melhorar a qualidade de um bem ou serviço pode significar elevar toda a experiência que alguém tem ao interagir com sua organização, seja um item de alta qualidade ou a integração do cliente mais recente

Encontrar uma maneira de melhorar a qualidade de um bem ou serviço pode significar elevar toda a experiência que alguém tem ao interagir com sua organização, seja um item de alta qualidade ou a integração do cliente mais recente Satisfação do cliente : Uma experiência melhor para o cliente, seja por meio de remessas e entregas mais rápidas, produtos de maior qualidade ou melhor atendimento ao cliente, pode levar a um aumento da lucratividade

Uma experiência melhor para o cliente, seja por meio de remessas e entregas mais rápidas, produtos de maior qualidade ou melhor atendimento ao cliente, pode levar a um aumento da lucratividade Satisfação do funcionário: Melhorar os processos existentes e implementar mudanças pode fazer uma enorme diferença para os membros da equipe. Isso pode reduzir a frustração, proporcionar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, melhorar a comunicação e aumentar a produtividade

Melhorar os processos existentes e implementar mudanças pode fazer uma enorme diferença para os membros da equipe. Isso pode reduzir a frustração, proporcionar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, melhorar a comunicação e aumentar a produtividade Manter-se competitivo: O BPI pode ajudá-lo a se adaptar às mudanças no mercado. Um ambiente de negócios mais flexível permite que você veja onde sua empresa está em tempo real, para que você possa responder quando as preferências dos clientes mudarem, tornar-se mais eficiente e mudar quando for necessário

O BPI pode ajudá-lo a se adaptar às mudanças no mercado. Um ambiente de negócios mais flexível permite que você veja onde sua empresa está em tempo real, para que você possa responder quando as preferências dos clientes mudarem, tornar-se mais eficiente e mudar quando for necessário Escalabilidade: A melhoria contínua pode ajudar sua empresa a crescer e lidar com o aumento da complexidade sem comprometer o desempenho ou a receita. Quando seus processos atuais são tão simplificados quanto possível, sua organização pode manter a qualidade e a eficiência em todos os setores, otimizar recursos, cometer menos erros e atrair investimentos 🙌

A melhoria contínua pode ajudar sua empresa a crescer e lidar com o aumento da complexidade sem comprometer o desempenho ou a receita. Quando seus processos atuais são tão simplificados quanto possível, sua organização pode manter a qualidade e a eficiência em todos os setores, otimizar recursos, cometer menos erros e atrair investimentos 🙌 Mitigação de riscos: A reengenharia de processos pode ajudá-lo a identificar os pontos problemáticos e a encontrar a causa raiz dos gargalos que afetam a sua empresa, seja no lançamento de novos produtos ou na integração de novos clientes. Você também pode ver onde a automação de processos pode eliminar erros humanos, reduzir problemas legais e multas e configurarplanos de contingência para cenários de "e se"

A reengenharia de processos pode ajudá-lo a identificar os pontos problemáticos e a encontrar a causa raiz dos gargalos que afetam a sua empresa, seja no lançamento de novos produtos ou na integração de novos clientes. Você também pode ver onde a automação de processos pode eliminar erros humanos, reduzir problemas legais e multas e configurarplanos de contingência para cenários de "e se" Aumento da produtividade e da eficiência: O BPI pode ajudá-lo a desenvolver planos de contingência mais eficientes estratégias de gerenciamento de projetos e identificar onde implementar processos como a automação do fluxo de trabalho, que pode ajudar os membros da equipe a concluir seu trabalho com mais eficiência. Também pode ajudar na melhor alocação de recursos, economizando tempo que pode ser usado para atividades mais estratégicas, como brainstorming de iniciativas de melhoria e inovação

Lembre-se de que todos esses aspectos se enquadram no processo de eficiências de processo e melhorias. A tomada de decisões orientada por dados facilita a realização de ajustes conforme necessário em sua organização.

Benefícios e desafios da Melhoria dos processos de negócios

Como a maioria das coisas, há dois lados da moeda no aprimoramento dos processos de negócios. Embora certamente haja benefícios comprovados, há também alguns desafios que acompanham o fato de fazer as coisas de forma diferente.

Benefícios de Melhoria de processos de negócios

Exploração de uma nova abordagem para gerenciamento de processos pode fazer toda a diferença para aumentar a eficiência dos negócios e encontrar soluções rápidas e econômicas para pontos problemáticos e gargalos, conforme discutimos anteriormente.

Crie formulários detalhados no ClickUp 3.0 com recursos de arrastar e soltar para inserir campos e adicionar lógica condicional para coletar um feedback melhor

Criar flexibilidade organizacional que possa se adaptar e mudar no mercado quando necessário é inestimável, assim como criar uma excelente experiência para clientes e funcionários. Os dados e as métricas lhe dão a vantagem e permitem decisões perspicazes e bem informadas que podem promover a inovação e a escalabilidade.

Todos esses benefícios são resultados potenciais da melhoria dos processos de negócios. ✨

Desafios da Melhoria dos processos de negócios

Por mais otimista que seja a perspectiva da melhoria dos processos de negócios, é essencial considerar alguns desafios potenciais:

Custo inicial: Se sua organização investe em novos softwares eferramentas de aprimoramento de processos de negócios ou contrate um consultor, os estágios iniciais da melhoria dos processos de negócios podem ser caros

Se sua organização investe em novos softwares eferramentas de aprimoramento de processos de negócios ou contrate um consultor, os estágios iniciais da melhoria dos processos de negócios podem ser caros Resistência à mudança: Há sempre a possibilidade de que os membros da equipe e as partes interessadas não sejam receptivos àeficiência do processo mudanças e, sem a adesão deles, qualquer mudança recém-implementada pode ser prejudicada

Há sempre a possibilidade de que os membros da equipe e as partes interessadas não sejam receptivos àeficiência do processo mudanças e, sem a adesão deles, qualquer mudança recém-implementada pode ser prejudicada Complexidade: Sistemas e processos complicados podem exigir um especialista ou consultoria externa se a sua equipe precisar adquirir o conjunto de habilidades para implementar as mudanças

Sistemas e processos complicados podem exigir um especialista ou consultoria externa se a sua equipe precisar adquirir o conjunto de habilidades para implementar as mudanças manutenção Novo processo Melhoria: Depois de implementar as mudanças no processo, considere o que será necessário para apoiar e sustentar essas mudanças a curto e longo prazo

Depois de implementar as mudanças no processo, considere o que será necessário para apoiar e sustentar essas mudanças a curto e longo prazo Desafios técnicos: Com um novo software, surgem novos desafios, seja uma curva de aprendizado para vários membros da equipe ou possíveis vulnerabilidades de segurança cibernética e privacidade

Com um novo software, surgem novos desafios, seja uma curva de aprendizado para vários membros da equipe ou possíveis vulnerabilidades de segurança cibernética e privacidade Flutuações do mercado: Um sistema recém-implementado pode ser perfeito para sua organização hoje, mas pode precisar de ajustes e mudanças amanhã. Manter-se vigilante pode ajudá-lo a enfrentar a onda de mudanças internas em sua organização e externas no mercado de negócios

7 Most Effective Business Process Improvement Techniques

Você pode escolher entre várias técnicas de metodologias de aprimoramento de processos para otimizar sua organização. Em vez de dedicar tempo e recursos para apagar incêndios, você pode evitar que eles aconteçam em primeiro lugar implementando a técnica apropriada para sua empresa. 📚

Portanto, se você estiver pronto para mudar da solução reativa de problemas para a melhoria proativa, confira esta lista das sete técnicas mais eficazes que você pode empregar em sua organização.

Gestão da qualidade total

O gerenciamento da qualidade total, ou TQM (Total Quality Management), é uma abordagem abrangente e detalhada para o aprimoramento do processo de negócios com foco na melhoria da qualidade de bens e serviços. Ele consegue isso por meio do refinamento contínuo em resposta ao feedback e instilando um senso de qualidade em todos os aspectos de uma organização.

Outro aspecto essencial da TQM é o envolvimento total dos funcionários em todos os níveis da organização. Desde o funcionário de nível mais baixo até o nível de gerência e liderança, trabalhem juntos para criar uma experiência de qualidade em que o objetivo final seja a satisfação do cliente.

Ao aprimorar os processos, é possível identificar ineficiências e gargalos para que uma organização possa eliminar o desperdício e otimizar suas operações.

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo das tarefas do ClickUp para melhorar o gerenciamento de recursos

Veja como você pode usar ClickUp para bloqueio de tempo . Planeje, monitore e gerencie sua capacidade de trabalho, defina prazos claros para os projetos e veja todas as tarefas em que os membros da equipe estão trabalhando com a visualização do Dashboard.

O TQM também usa ferramentas como Seis Sigma e produção enxuta (falaremos mais sobre isso em breve).

2. Kaizen

Uma filosofia empresarial japonesa de melhoria contínua e, ao contrário do gerenciamento da qualidade total, o Kaizen enfatiza menos a qualidade e se concentra mais na mudança e na melhoria contínuas por meio da eliminação de desperdícios e do refinamento de processos.

Pense no Kaizen como uma abordagem que considera as pequenas mudanças que podem ser feitas agora para proporcionar o maior impacto posteriormente. 👀

O Kaizen talvez seja mais famoso por sua associação com a Toyota, onde criou uma cultura profundamente autorreflexiva que é mais um modo de ser e de fazer do que uma abordagem específica.

3. Six Sigma

Desenvolvido pelo engenheiro Bill Smith na Motorola na década de 1980, o Six Sigma é uma técnica de aprimoramento de processos de negócios focada na melhoria da qualidade, removendo as causas dos erros e minimizando a variabilidade. Por meio de uma combinação de métodos estatísticos e de gerenciamento, a Estrutura do Six Sigma ajuda os membros da equipe de uma organização a se tornarem especialistas na metodologia.

Tomando emprestada a terminologia das artes marciais, esses especialistas são chamados de "faixas verdes", "faixas pretas" e "faixas pretas mestres"

4. Lean Manufatura

Outra estratégia de processo de negócios associada à Toyota, a manufatura enxuta (também chamada de lean) é uma abordagem que visa à eficiência máxima, minimizando o desperdício, tudo sem sacrificar a produtividade.

O objetivo final é a satisfação do cliente.

Ao identificar o valor, os ajustes apropriados podem ser feitos, como a eliminação de todas as etapas de desperdício que atrapalham a obtenção desse valor e a criação do fluxo necessário para a eficiência na execução desse processo.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe no ClickUp Whiteboards

Usando Mapas mentais do ClickUp do ClickUp pode ajudá-lo a planejar e organizar suas ideias, projetos e tarefas. Mapeie facilmente fluxos de trabalho e estabeleça conexões entre ideias que ajudem você e sua organização a serem o mais eficientes possível.

5. Theory of Constraints

A abordagem da teoria das restrições é uma técnica de aprimoramento de processos de negócios que se concentra em encontrar um gargalo ou uma restrição em uma organização e maximizar a eficiência desse ponto problemático. Portanto, se houver um problema em uma linha de produção ou uma ferramenta de software ineficiente, uma organização pode se adaptar para obter o máximo de eficiência.

Uma vez que a organização tenha identificado e corrigido uma restrição, o que quer que tenha impedido a eficiência não será mais um fator limitante.

6. Ágil

Semelhante a outras técnicas de aprimoramento de processos de negócios em nossa lista, aprendizado ágil e a metodologia enfatiza a realização de mudanças menores e mais incrementais em vez de reformular completamente um sistema.

Cada mudança é considerada um "sprint" e, ao final de cada sprint, o impacto de uma mudança é avaliado. Como as coisas são avaliadas a cada passo do caminho, é fácil para uma organização fazer ajustes e realinhar-se rapidamente.

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Outro elemento do Agile é trabalhar com os membros da equipe em toda a organização e considerar como as diferentes perspectivas podem ajudar a encontrar a solução mais eficaz para os pontos problemáticos que a organização está enfrentando. Se você se inclina para a abordagem ágil, experimente Os recursos de equipes ágeis do ClickUp .

Gerencie facilmente roteiros de produtos, backlogs, sprints, design de UX e muito mais com essa plataforma completa.

7. Kanban

O Kanban, outra abordagem originada no Japão, é uma maneira eficaz de otimizar os processos de negócios, facilitando a visualização do fluxo de trabalho, melhorando os processos de forma incremental e vendo onde existem gargalos em uma organização.

Como um fluxograma, a metodologia Kanban facilita a visualização da situação de uma organização em tempo real e como ela se move no processo de melhoria. Ao limitar o número de tarefas relacionadas à melhoria de um processo comercial específico, os membros da equipe se concentram em concluir as tarefas associadas a esse objetivo antes de passar para novas tarefas, o que gera ainda mais eficiência na organização. 🌻

Agrupe as tarefas em seu Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

E como o Kanban opera em um sistema de puxar, novas tarefas conectadas à otimização são criadas somente quando há necessidade, tornando-o uma abordagem BPI alinhada com os requisitos de uma organização.

Experimente o layout Kanban com Visualização do quadro do ClickUp além de mais de 15 outras visualizações, para ajudá-lo a personalizar tudo de acordo com as necessidades de sua organização e visualizar o fluxo de trabalho e a melhoria de processos do seu jeito.

5 Templates para ajudá-lo na melhoria dos processos de negócios

Há uma grande quantidade de software de documentação de processos opções para ajudar no aprimoramento dos processos de negócios de sua organização. Uma ferramenta excepcionalmente versátil para tudo, desde a análise SWOT até o gerenciamento de projetos, rastreamento de hábitos e aprimoramento de processos de negócios é o ClickUp .

Crie cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o O recurso de metas do ClickUp . Mais informações, Automações do ClickUp facilitam a automatização de tarefas repetitivas.

E com modelos perfeitamente adaptados à melhoria dos processos de negócios, você pode desenvolver sua estratégia e executá-la com uma única ferramenta. Aqui estão cinco modelos que você e sua organização podem usar para estruturar as melhorias dos processos de negócios da sua organização.

1. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O Modelo de Avaliação de Desempenho do Funcionário do ClickUp ajuda as equipes a compartilhar melhor o feedback e as melhorias acionáveis

As avaliações de desempenho são um aspecto essencial do apoio aos membros da equipe, ajudando-os a receber feedback valioso, seja oferecendo perspectiva sobre áreas de melhoria ou reconhecendo os funcionários que excedem as expectativas.

No entanto, as avaliações de desempenho podem parecer complicadas de organizar e compilar. Com Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp você pode acompanhar facilmente o desempenho dos funcionários ao longo do tempo e garantir que os membros da equipe atendam metas e objetivos com campos personalizados e status adaptados à sua organização.

2. Modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp

Use o modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp para ter uma visão em tempo real do status de seus processos, ver o que está funcionando e o que precisa ser aprimorado

Avaliar a eficácia de seus processos atuais com Modelo de auditoria e aprimoramento de processos do ClickUp ajuda você a ver com o que sua organização está trabalhando. A partir daí, você pode identificar quais processos comerciais podem ser aprimorados e ter claras as próximas etapas para implementar as mudanças adequadas no momento certo.

Ao verificar regularmente o estado de seus processos de negócios, você pode identificar prontamente áreas de realinhamento com antecedência e frequência e manter a qualidade desses processos recém-implementados ao longo do tempo.

3. Modelo ClickUp de FMEA de processo Lean Six Sigma

Identificar riscos potenciais rapidamente e criar um plano de ação com o modelo ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma

Outra opção para identificar rapidamente as lacunas nos processos e obter a clareza necessária para resolvê-las com a mesma eficiência é Modelo de FMEA de processo Lean Six Sigma do ClickUp . Esse modelo abrangente facilita o esclarecimento das áreas de melhoria contínua nos processos de negócios e, ao mesmo tempo, cria um plano de ação com alinhamento da equipe para fazer as alterações necessárias.

Ao aprimorar os processos novos e existentes em termos de segurança e eficiência, uma organização pode minimizar a insatisfação do cliente e melhorar a qualidade dos produtos com facilidade.

4. Modelo DMAIC do ClickUp

Processos desorganizados tornam-se eficientes em um piscar de olhos com o ClickUp DMAIC Template

DMAIC significa Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar e auxilia no aprimoramento do processo. Modelo de DMAIC do ClickUp define o escopo do projeto com metas claramente definidas e fáceis de entender. Meça os principais indicadores de desempenho em relação às metas, determine as causas principais e melhore diretamente as operações de gerenciamento de processos de negócios. Você também pode acompanhar os resultados contínuos.

Eficiência é o nome do jogo com processos de melhoria de negócios e este modelo ajuda você a fazer exatamente isso. Identifique e priorize rapidamente os objetivos comerciais de sua organização, desenvolva uma abordagem sistemática para aumentar a eficiência, obtenha insights para tomar decisões bem informadas e orientadas por dados e visualize resultados mensuráveis ao longo do tempo.

5. Modelo ClickUp Kanban

O modelo Simple Kanban Board da ClickUp abrange todos os fundamentos para começar a usar quadros Kanban o mais rápido possível

O modelo Kanban correto atinge o equilíbrio ideal entre estrutura e flexibilidade. Com Modelo Kanban do ClickUp você pode fazer exatamente isso.

Divida facilmente os projetos em partes gerenciáveis e prepare sua equipe para o sucesso, tudo isso enquanto cria canais de comunicação claros para que todos possam estar na mesma página ao mesmo tempo. Com uma comunicação aprimorada, maior visibilidade sobre capacidade da equipe e progresso e utilização mais eficiente dos recursos, você tem uma receita para o sucesso na implementação de novos processos de melhoria dos negócios.

Aprimore suas ferramentas para melhoria contínua de processos

A melhoria dos processos de negócios pode ser essencial para ajudar sua organização a encontrar o caminho para o crescimento sustentado, mantendo-se competitiva no mercado.

A capacidade de otimizar continuamente os processos e de se adaptar às mudanças no cenário comercial afeta diretamente a eficiência dos custos. O aprimoramento dos processos de negócios permite que a organização ofereça mais valor aos clientes e, ao mesmo tempo, seja o mais ágil e eficiente possível. 🙌

Pronto para começar a aprimorar os processos de negócios? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Nossa plataforma multifuncional simplifica o seu trabalho, oferecendo à sua equipe um espaço para debater ideias, acompanhar metas, organizar tarefas, criar documentos e comunicar-se entre si em tempo real.

Com mais de 1.000 integrações, você pode centralizar todas as outras ferramentas que mantêm sua equipe em funcionamento. Um fluxo de trabalho melhor e mais fácil pode começar hoje mesmo quando você se inscrever no ClickUp - é grátis para sempre .