Bloqueio de tempo no ClickUp: Benefícios e dicas

"Eu preciso de mais horas em um dia..." ou "como já são 17 horas?!" quando você ainda tem muitas tarefas para fazer antes do fim do dia. 😅

Isso lhe parece familiar?

Se você está trabalhando em um projeto e se distrai com as mídias sociais, ou se tem alguns projetos pessoais que precisam de sua atenção fora do horário de trabalho, mas os e-mails o estão atrasando - é muito fácil sair dos trilhos hoje em dia!

Com todas as distrações no escritório (e em casa), a quantidade interminável de tarefas urgentes, as conversas por e-mail e assim por diante, realizar o trabalho em tempo hábil se tornou um problema comum no local de trabalho.

Embora nem sempre seja possível prever as distrações que surgem em nosso caminho, você pode se preparar definindo um tempo dedicado (não negociável) para se concentrar em suas tarefas mais importantes e urgentes.

Isso se chama bloqueio de tempo! ⏲ 👀

Esta postagem do blog mostrará os benefícios do bloqueio de tempo, ensinará como bloquear o tempo no ClickUp para aproveitar ao máximo seu tempo, assumir o controle de seus dias e vencer na vida. 🙌

Aqui vamos nós!

O que é bloqueio de tempo?

O bloqueio de tempo é um técnica de gerenciamento de tempo que o ajuda a dividir seu dia em "blocos" menores de tempo. Cada bloco de tempo é dedicado a uma única tarefa ou a um grupo de tarefas semelhantes e, ao contrário de uma lista de verificação de tarefas, o bloqueio de tempo fornece a estrutura e o tempo designado para a realização de suas tarefas.

O bloqueio de tempo pode ser útil para aqueles que:

🔴 Têm pouca habilidade de planejamento

têm dificuldade para priorizar (o que é urgente versus o que não é urgente)

não têm objetivos claros

são ruins em estimar o tempo

sentem-se desmotivados ou desinteressados pela tarefa em questão

Benefícios do bloqueio de tempo

Para muitas pessoas, gerenciamento de tempo é um grande problema. Sempre há muitas coisas para fazer e não há horas suficientes no dia. Isso pode levar ao estresse, ao esgotamento, à ansiedade e até mesmo à depressão.

Mas, ao implementar um bloqueio de tempo eficaz, você poderá aumentar sua produtividade e se sentir mais no controle de sua vida! Não importa se você está sobrecarregado com a quantidade de tarefas em sua lista, se tem dificuldade para se concentrar em uma tarefa de cada vez ou se simplesmente não tem habilidades de gerenciamento de tempo, o bloqueio de tempo com certeza lhe dará os limites de que você precisa para entrar nos trilhos.

O bloqueio de tempo não só ajudará a treinar seu cérebro para criar limites saudáveis com o tempo e formar hábitos saudáveis, mas também traz vários benefícios, incluindo

🟢 Promove melhor saúde mental ( reduz o estresse e a ansiedade )

promove melhor organização das tarefas

permite visualizar a carga de trabalho com antecedência e priorizar adequadamente para evitar sobrecarga e esgotamento

permite que você e a sua equipe determinem o cronograma adequado e a forma de execução das tarefas manter o cronograma aumenta o foco e a produtividade

permite que você entre em seu estado de fluxo e realize um trabalho profundo

Por falar em estado de fluxo, vamos conversar sobre o que ele é e como é útil para o trabalho profundo. ✨

Trabalho profundo e estado de fluxo

Você já passou por uma situação em que perdeu a noção do tempo por estar totalmente imerso na atividade ou tarefa que estava realizando?

Pense em um momento no trabalho em que você se sentiu super concentrado, criativo e as coisas simplesmente "fluíram" naturalmente para você.

Talvez isso aconteça quando você pratica seu esporte ou hobby favorito... Independentemente do que seja para você, essa sensação e esse estado de espírito são o que o faz gostar tanto e o que o leva a dar o melhor de si.

Na psicologia positiva, estar em um estado de fluxo permite que o trabalho profundo e as pessoas estejam completamente concentradas e absorvidas em qualquer tarefa ou atividade que estejam realizando.

Há esse foco que, quando se torna intenso, leva a uma sensação de êxtase, uma sensação de clareza. Você sabe exatamente o que quer fazer de um momento para o outro; você recebe feedback imediato.

Mihaly Csikszentmihalyi e Jeanne Nakamura, Psicólogos Positivos

No entanto, em uma época repleta de distrações e demandas crescentes no trabalho e em casa, alcançar esse estado de fluxo criativo e hiperprodutivo está se tornando mais desafiador.

Para entrar no fluxo e entrar em um estado de trabalho profundo com a mentalidade de que o tempo é um problema, precisamos encontrar maneiras de treinar nosso cérebro para bloquear o ruído e criar sistemas que ajudem a melhorar nossa capacidade de atenção e foco - é aí que o bloqueio de tempo pode ajudar!

Mas o bloqueio de tempo não ajuda apenas a chegar ao trabalho profundo, mas também permite que você treine seu cérebro para o trabalho superficial.

Trabalho profundo vs. trabalho superficial

As atividades que exigem trabalho profundo são aquelas que precisam de sua total concentração e atenção. As atividades de trabalho profundo são mentalmente exigentes e recomenda-se que sejam realizadas em um ambiente livre de distrações para ajudá-lo a entrar em um estado de fluxo.

Aqui estão alguns exemplos de trabalho profundo:

🟡 Escrever conteúdo criativo e informativo (como este blog, por exemplo 😉)

desenvolvimento de estratégias

análise de dados

criação de relatórios

codificação

Por outro lado, as atividades de trabalho superficiais não exigem muito poder cerebral para serem realizadas. Essas tarefas menores não precisam de sua concentração total, pois não são tão exigentes do ponto de vista cognitivo.

Aqui estão alguns exemplos de trabalho superficial:

🟠 Verificar e responder a e-mails

organização de sua agenda, documentos e tarefas

verificação de atualizações e notificações

responder a comentários

tarefas administrativas

Independentemente da sua função e do setor em que atua, é provável que você equilibre os dois tipos de atividades ao longo do dia.

O segredo é bloquear o tempo. 🔑 ⏳

O bloqueio de tempo pode ajudá-lo a maximizar sua capacidade cerebral, equilibrar o trabalho profundo e superficial de forma eficaz e evitar o esgotamento.

Tipos de bloqueio de tempo

Há algumas maneiras de usar o bloqueio de tempo. Entender quais são suas tarefas e que tipo de método de bloqueio de tempo corresponde às necessidades dessas tarefas será a chave para seu sucesso Vamos nos aprofundar no assunto! 😊

Task Batching: agrupar tarefas semelhantes para fazê-las todas de uma vez, em vez de fazê-las esporadicamente ao longo do dia

Day Theming: agrupar tarefas semelhantes em um dia e trabalhar em cada uma delas com dedicação

Time Boxing: limitar o tempo gasto com as tarefas

Esses três tipos de técnicas de bloqueio de tempo podem ajudar a dividir seus dias de forma mais eficaz e manter sua atenção focada para o trabalho profundo.

Bônus: Saiba mais sobre o_ **Técnica_Pomodoro ! ⏰

Como usar o ClickUp para bloqueio de tempo eficaz

Você pode planejar e montar sua agenda em um planejador diário, mas o melhor e mais eficaz maneira mais eficiente de definir seu calendário é usar um aplicativo on-line de bloqueio de tempo em que você pode facilmente adicionar, editar e visualizar seus blocos de tempo, como o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que oferece vários recursos personalizáveis que podem ajudá-lo a a criar um cronograma sólido gerenciar seu tempo e aumentar a produtividade.

Registre-se em uma conta gratuita para descobrir os seguintes recursos principais de bloqueio de tempo:

Visualização da capacidade de trabalho e dos recursos na visualização de carga de trabalho

Próxima etapa: Agendamento de blocos de tempo no ClickUp

Agora que você já viu alguns dos principais recursos do ClickUp para bloqueio de tempo, vamos mostrar como você pode usá-los! Primeiro, crie suas tarefas no ClickUp e adicione o seguinte a cada uma delas:

Adicionar descrições de tarefas Adicionar responsáveis e observadores Adicionar sinalizadores de prioridade Adicionar estimativas de tempo Adicionar datas de início e de vencimento Adicionar tags de tarefas Adicionar relacionamentos e dependências (se aplicável) Adicionar uma lista de verificação de tarefas (se aplicável)

Depois de criar suas tarefas e adicionar todos os detalhes importantes a elas, escolha sua visualização favorita e clique nela para ter uma visão geral de sua agenda!

Para lhe dar uma ideia de como você pode bloquear o tempo no ClickUp, aqui está o CEO da DaSilva Life e consultor do ClickUp, **Kristi DaSilva para mostrar a você como ela gerencia sua agenda na plataforma.

Bloqueio de tempo diário na visualização de lista

_Tenho uma pasta chamada "Bloqueio de tempo diário" que contém 3 listas, "Manhã", "Tarde" e "Noite" Dentro dessas listas, mapeio meu dia hora a hora para maximizar minha produtividade. Atribuo diferentes blocos de tempo (30, 60 ou 90 minutos) usando campos personalizados Farei isso na noite anterior para me preparar para o dia seguinte e maximizar minha produtividade com um plano sólido

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

A programação diária do bloco de tempo de Kristi DaSilva na visualização de lista do ClickUp

Bloqueio de tempo semanal na visualização de quadro

_Adoro mapear visualmente minhas principais tarefas na visualização de quadro para ter uma ideia da minha carga de trabalho semanal Embora eu use a visualização "Tudo" para ver todas as tarefas que tenho para a semana, gosto de mapear meus principais temas em meu bloco de tempo semanal todos os domingos para me preparar para a semana seguinte

Kristi DaSilva, CEO da DaSilva Life

A programação diária do bloco de tempo de Kristi DaSilva na visualização de quadro do ClickUp

Uso do Google Calendar para bloqueio de tempo

Para tirar o máximo proveito do seu dia, você precisa reservar tempo para cada tarefa que precisa ser concluída. O bloqueio de tempo com um calendário funcional é uma técnica que o ajudará a fazer exatamente isso.

Por um lado, você pode programar seus blocos com o Google Agenda. Bloqueie facilmente o tempo para eventos, tarefas e compromissos e codifique-os por cores de acordo com suas preferências para facilitar a consulta.

Criação e visualização de sua programação de blocos de tempo no Google Calendar

Usando os três tipos de bloqueio de tempo (time boxing, day theming, task batching) no Google Agenda

tematização do dia

bloqueio de tempo

agrupamento de tarefas

A melhor parte é que o Google Agenda permite que você visualize seus blocos em uma visualização de calendário para ajudá-lo a manter o controle. Para garantir que você esteja dentro do cronograma, ele também o alertará quando o próximo evento estiver prestes a começar, preparando-o para mudar de tarefa.

Recebimento de notificações do Google Agenda antes do início de um evento em sua agenda

Mas espere... a partir daqui fica melhor. 😉

Se você deseja otimizar ainda mais seu fluxo de trabalho, conecte o Google Calendar ao ClickUp!

Com a integração entre o Google Calendar e o ClickUp, você poderá sincronizar suas tarefas e eventos do ClickUp com o Google Calendar. A sincronização bidirecional garantirá que as alterações e atualizações em ambos os aplicativos sejam sincronizadas e atualizadas o tempo todo.

Além disso, você pode optar por mostrar eventos do seu Google Calendar na visualização do Calendar do ClickUp. Se você fizer alterações ou reagendar um evento em qualquer lugar, conte com o ClickUp para refletir as atualizações em ambos os aplicativos!

É sério. Você faz a alteração e o ClickUp faz o resto. ✅

Verificar outros aplicativos de bloqueio de tempo em nosso artigo mais recente .

Integração do ClickUp e do Google Calendar para ativar a sincronização bidirecional

Bloqueie o ruído e assuma o controle do seu tempo

A maioria de nós não dorme o suficiente e está sempre ocupada... e se você quiser ser mais produtivo e se sentir menos estressado, talvez seja a hora de mudar.

O bloqueio de tempo pode ser uma maneira eficaz de organizar seus dias, priorizar tarefas e gerenciar seu tempo com mais eficiência.

Isso permitirá que você tenha a energia (mental) necessária para se manter produtivo durante todo o dia e também que tenha algum tempo livre entre os períodos de trabalho.

Eficaz gerenciamento de tempo técnicas como essa também são ótimas para a saúde mental! Você poderá reduzir o esgotamento criando hábitos saudáveis com limites em relação a quando você faz trabalho profundo ou superficial todos os dias.

Com a ajuda de uma ferramenta de gerenciamento de tarefas como o ClickUp, você terá todas as ferramentas necessárias para gerenciar seus dias - um bloco de cada vez!

Dê uma chance. Experimente grátis hoje mesmo e comece a gerenciar melhor seu tempo!

⭐️ Bônus: Assista ao vídeo do ClickUp sobre tempo aqui !