10 melhores softwares de documentação de processos de negócios em 2024

Como gerente de projetos, você sabe que como você está fazendo as coisas é tão importante quanto o motivo pelo qual você está fazendo isso e no que está realmente trabalhando. Ser capaz de monitorar todos os seus processos de negócios é fundamental para manter a equipe no caminho certo e evitar interrupções.

O software de documentação de processos é um acréscimo crucial à sua estrutura de gerenciamento de projetos.

Aqui, mostraremos o que procurar em um software de documentação de processos de negócios (BPMS) e compartilharemos algumas de nossas ferramentas favoritas para realizar o trabalho. 💪

O que você deve procurar em um software de documentação de processos de negócios?

A documentação de processos serve como um roteiro para seus projetos. É uma ferramenta essencial que você utiliza para integrar novas contratações, acompanhar grandes projetos geradores de receita e fornecer uma visão geral de tudo em que a empresa está trabalhando.

Encontrar um bom software de documentação de processos agiliza esse processo, economizando tempo e dinheiro a longo prazo. ✨ Um bom software de documentação de processos de negócios deve:

Oferecer ferramentas para coletar e documentar o feedback do processo : Entrevistas, reuniões e diários de campo fornecem informações dos principais membros da equipe que entendem os processos dos quais fazem parte. Esse feedback informa como você estabelece os procedimentos

: Entrevistas, reuniões e diários de campo fornecem informações dos principais membros da equipe que entendem os processos dos quais fazem parte. Esse feedback informa como você estabelece os procedimentos Caracterize as visões organizacionais : Alguns processos de documentos são melhores em determinados aspectos. Bom processoferramentas de documentação devem terferramentas organizacionais para várias mídias, incluindo artigos, estudos de caso e registros

: Alguns processos de documentos são melhores em determinados aspectos. Bom processoferramentas de documentação devem terferramentas organizacionais para várias mídias, incluindo artigos, estudos de caso e registros Fornecer integrações : Se você trabalha com mais de um software relacionado a negócios, é bom que eles trabalhem juntos, e não uns contra os outros. Procure por umferramenta de processo que se integre a outros softwares que você usa regularmente

: Se você trabalha com mais de um software relacionado a negócios, é bom que eles trabalhem juntos, e não uns contra os outros. Procure por umferramenta de processo que se integre a outros softwares que você usa regularmente Ser fácil de usar e compartilhável: Muitos gerentes de projeto usam software de processo para novos funcionários egerenciamento de fluxo de trabalho. Escolha um que seja facilmente compartilhável com todos os membros da sua equipe e que tenha uma interface amigável

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Os 10 melhores softwares de documentação de processos para usar em 2024

Visualize ou organize os processos por trás de qualquer tarefa, projeto ou operação comercial com o software de documentação de processos.

Aqui, você encontrará 10 das melhores ferramentas de documentação de projetos para experimentar - quer esteja procurando maneiras de simplificar a integração de funcionários, registrar procedimentos operacionais padrão ou criar uma documentação detalhada de processos - e também para criar um sistema de documentação de processos base de conhecimento . 🛠️

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Com o ClickUp, a documentação de processos e rastreamento de SOPs está mais fácil do que nunca. Com dezenas de processos de documentos em modelos, você pode criar facilmente listas de verificação para tarefas recorrentes, acompanhar etapas de processos e esboçar fluxogramas para várias partes interessadas.

Use os diferentes Visualizações do ClickUp para obter uma representação visual de todas as tarefas em andamento na visualização List ou mude para a visualização Board para dar uma olhada mais de perto em segmentos de negócios e projetos individuais.

Com Modelo de documento de processos da empresa do ClickUp o modelo de documento de processos da empresa do ClickUp permite que você insira detalhes de tarefas ou procedimentos para dar aos membros da equipe uma visão de como as coisas funcionam na sua empresa. Use-o para contratar e integrar novos funcionários ou para definir as expectativas da empresa.

O modelo integrado de atas de reunião da S-Corp e o modelo de folga facilitam o gerenciamento de seus funcionários, tudo em apenas alguns cliques. ✍️

Melhores recursos do ClickUp

Graças à interface de usuário fácil de usar e personalizável, você pode personalizar a ferramenta para atender às suas necessidades comerciais específicas

Crie um wiki da empresa usandoDocumentos do ClickUpque pode ser organizado, conectado a fluxos de trabalho e compartilhado com usuários relevantes

A colaboração em tempo real mantém todos atualizados sobre os projetos em andamento e os procedimentos do processo

Várias visualizações e diferentes tipos de documentação, incluindo ferramentas de diagramação, permitem criar processos de documentação visual e escrita

Limitações do ClickUp

A versão gratuita tem um limite de cinco usuários, o que pode ser um obstáculo se você tiver uma equipe maior

Alguns usuários novos acham que o grande número de recursos pode ser esmagador no início, mas o alto nível de personalização faz com que a curva de aprendizado valha a pena para esse software de documentação

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Integrify

Via Integrifique A Integrify oferece software de automação de documentos sem a necessidade de codificação. O Process Builder apresenta uma interface de arrastar e soltar para criar, colaborar e testar seus procedimentos. As visualizações Foresight e Hindsight oferecem uma visão das dependências das tarefas para identificar possíveis gargalos.

Melhores recursos do Integrify

Integra-se a vários sistemas empresariais e oferece recursos de importação e exportação com o Excel

Define facilmente lembretes e notificações personalizáveis para manter os membros da equipe informados e dentro do cronograma

O ambiente low-code torna a ferramenta mais acessível a todos os membros da equipe, não apenas aos que conhecem linguagens de programação

limitações do #### Integrify

Há uma avaliação gratuita, mas não há plano gratuito

Alguns usuários acharam que o software era limitado para equipes maiores e grandes projetos

Preços do Integrify

Baseado em assinatura: Preços personalizados para cada orçamento, dependendo do número de usuários e dos descontos por níveis

Avaliações e resenhas do Integrify

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

3. SmartDraw

Via SmartDraw Crie documentação de processos com os diagramas do SmartDraw, gráficos de fluxo de trabalho e resumos organizacionais. O gráfico e os diagramas baseados em gráficos oferecem uma visão clara dos diferentes estágios do processo.

Modelos como fluxogramas permitem que você visualize qualquer projeto do início ao fim, enquanto os mapas mentais facilitam a obtenção de uma visão geral da estrutura da organização com suas ferramentas de documentação de processos. 🗂️

Melhores recursos do SmartDraw

Mais de 70 modelos diferentes, incluindo plantas baixas e gráficos de fluxo de trabalho para agilizarmapeamento de processos* Integra-se perfeitamente a ferramentas como o Google Docs,Microsoft Officee o Jira e o Confluence da Atlassian para dar suporte ao fluxo de seu processo de trabalho

Importe facilmente arquivos do Visio e do Lucidchart para trocar de ferramenta sem grandes dores de cabeça

Limitações do SmartDraw

Alguns usuários acharam que a navegação na barra lateral era confusa e que não havia personalizações suficientes para equipes maiores

Alguns usuários encontraram falhas no software, principalmente no que diz respeito ao salvamento automático

Preços do SmartDraw

Usuário único : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Múltiplos usuários: uS$ 8,25/mês para mais de 5 usuários

SmartDraw avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 230 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4.1/5 (110+ avaliações)

4. Bit.ai

Via Bit.ai Bit.ai é uma ferramenta de colaboração no local de trabalho projetada para simplificar documentação de projetos . Com essa ferramenta de documentação de processos, crie wikis, tutoriais interativos e portais de clientes. Projetado para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações, há uma maneira de aproveitar esse software, quer você esteja trabalhando em projetos pequenos ou complexos.

Melhores recursos do Bit.ai

As entradas de processo são fáceis quando se usa uma de suas dezenas de modelos

O AI Smart Editor limpa seu trabalho e oferece sugestões de melhoria

Interligue rapidamente documentos, incorpore links e adicione widgets inteligentes para contexto

Limitações do Bit.ai

A versão gratuita limita os arquivos a 5 MB, o que pode ser um desafio para os usuários que desejam usar elementos que consomem muitos dados, como vídeos, tabelas e outros gráficos

Alguns usuários acharam que as opções de formatação e fonte eram limitadas, o que dificulta o cumprimento dos padrões internos de marca

Preços do Bit.ai

Gratuito

Pro : uS$ 8 por membro por mês

: uS$ 8 por membro por mês Business: uS$ 15 por membro por mês

Bit.ai ratings and reviews

G2 : 4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 5 avaliações)

5. Pellio

Via Pellio Com o Pellio, crie documentação de processos de negócios em três etapas simples. Comece criando um processo usando o editor de rich text. Incorpore imagens, vídeos e arquivos para apoiar a documentação. Em seguida, compartilhe o fluxo de trabalho com os membros relevantes da equipe. Por fim, atribua tarefas e datas de vencimento para manter os projetos dentro do cronograma. 🗓️

Melhores recursos do Pellio

Crie tarefas passo a passo para membros individuais da equipe e acompanhe seu progresso em uma interface limpa

O editor de rich text cria um banco de dados de gerenciamento de conhecimento em minutos e os painéis de visão geral permitem que você identifique as ineficiências do processo

Atribua diferentes níveis de acesso à documentação com base nas funções dos membros da equipe

Limitações do Pellio

O suporte ao cliente é limitado a e-mail, portanto, a obtenção de soluções pode ser mais demorada do que com o uso de outras ferramentas de software

A ferramenta é compatível apenas com o inglês, o que a torna desafiadora para empresas que usam outros idiomas regularmente

Preços do Pellio

Lite : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Startup : uS$ 47/mês

: uS$ 47/mês Pro: $97/mês

Pellio ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Evernote

Via EvernoteO Evernote é um aplicativo de trabalho, tarefas e agenda popular entre os gerentes de projeto e indivíduos que gostam de hackear sua produtividade. Originalmente um aplicativo de anotações, ele agora é utilizado por empresas para gerenciar processos, projetos e cronogramas. Adicione facilmente imagens, áudio e PDFs e transforme qualquer anotação em uma tarefa a ser adicionada à sua agenda.

Melhores recursos do Evernote

As integrações de aplicativos incluem Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier e muito mais

Escolha entre dezenas de modelos para desenvolver estruturas de planejamento estratégico ou priorizar tarefas

Conecte agendas e notas com a integração de calendário com seu software de documentação

A interface de usuário intuitiva facilita o acompanhamento dos processos de negócios

Limitações do Evernote

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de formatação para uma melhor organização com essa ferramenta de documentação

De acordo com alguns usuários, a sincronização é lenta e, às vezes, não é confiável

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional: uS$ 17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

7. Rabo alto

Via Rabo alto Use o Hightail, um gerenciamento de processos para organizar tarefas, atribuir acompanhamentos e monitorar discussões sobre o projeto. As atualizações ao vivo das próximas etapas mantêm todos informados sobre o que está acontecendo agora e o que está por vir. O recurso de compartilhamento de arquivos permite carregar, enviar e armazenar documentos da empresa com segurança. Use a ferramenta de colaboração criativa para coletar e discutir ativos visuais. 📊

Melhores recursos do Hightail

Osoftware de compartilhamento de arquivos garante que cada membro da equipe tenha acesso às ferramentas necessárias para lidar com sua parte do projeto

Os recursos de conteúdo visual e de imagem são ideais se você estiver procurando uma maneira de compartilhar, aprovar e visualizar documentação de imagem e vídeo

As integrações com a Adobe e o Zapier tornam a criação de conteúdo visual mais rápida e o agendamento mais eficiente

Limitações do Hightail

Os recursos de gerenciamento de projetos estão disponíveis apenas nos planos Teams e Business

Alguns usuários tiveram problemas ao compartilhar arquivos ou imagens

Preços do Hightail

Lite : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Teams : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Business: uS$ 36/mês

Hightail classificações e comentários

G2 :4.2 /5 (680+ avaliações)

:4.2 /5 (680+ avaliações) Capterra:4.4 /5 (280+ avaliações)

8. ProcessMaker

Via ProcessMaker Automatize fluxos de trabalho usando o ProcessMaker, um software reengenharia de processos de negócios ferramenta projetada para otimizar até mesmo os projetos mais complexos. O software de baixo código permite que você arraste e solte tarefas no Process Modeler para criar mapas mentais visuais e diagramas de brainstorming. Use o Form Builder para capturar dados e feedback dos membros da equipe e aproveite as visualizações do painel para obter informações sobre o que está acontecendo em toda a empresa.

Melhores recursos do ProcessMaker

Conecte-se a aplicativos de terceiros, incluindo Salsforce e Oracle, com a API

Usar a tecnologia de automação para agilizar os fluxos de trabalho e gastar menos tempo em tarefas sem importância

Digitalize e armazene arquivos para manter versões digitais de toda a documentação de sua empresa

Limitações do ProcessMaker

Uma curva de aprendizado mais acentuada significa que é necessário mais tempo para entender a plataforma no início, às vezes atrasando projetos se você precisar começar imediatamente

Alguns usuários acharam que a interface não era tão elegante quanto gostariam ou que exigia mais codificação do que o esperado

Preços do ProcessMaker

Padrão : uS$ 1.495/mês por usuário

: uS$ 1.495/mês por usuário Empresarial : uS$ 2.479/mês por usuário

: uS$ 2.479/mês por usuário Personalizado: Para serviços bancários, ensino superior e soluções incorporadas

ProcessMaker ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 270 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 270 avaliações) Capterra:4.5 /5 (170+ avaliações)

9. Document360

Via Documento360 Com o Document360, crie uma base de conhecimento da empresa para compartilhar internamente com os funcionários ou externamente com os clientes. Para documentação de processos, crie diretrizes técnicas e SOPs, como manuais de funcionários e estruturas de marketing. Elabore documentos de sistema, tutoriais e guias de referência para os funcionários usarem como apoio ao trabalho. 🌻

Melhores recursos do Document360

A equipe do Document360 cuida da migração de outros sistemas de base de conhecimento para você. Isso significa que você não precisa se preocupar em perder tempo fazendo a transição

Escolha entre dezenas de modelos para criar repositórios de conhecimento e guias

A interface intuitiva facilita o uso, mesmo para novas contratações

Limitações do Document360

No momento, apenas uma pessoa pode editar um documento por vez, o que limita a funcionalidade quando se trata de colaboração em equipe

Algumas pessoas acharam que o painel de análise não era tão robusto quanto o dos concorrentes

Preços do Document360

Gratuito

Padrão : $149 por projeto por mês

: $149 por projeto por mês Profissional : $299 por projeto por mês

: $299 por projeto por mês Business : uS$ 399 por projeto por mês

: uS$ 399 por projeto por mês Empresarial: uS$ 599 por projeto por mês

Document360 avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 340 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 340 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 160 avaliações)

10. Gluu

Via Gluu Procurando maneiras de criar guias interativos e bases de conhecimento que seus funcionários realmente gostem de usar? Recorra ao Gluu para desenvolver documentos visuais e colaborativos para seus processos de negócios. O designer de processos incorporado elimina as suposições da equação para mapear processos, atribuir tarefas e criar um cronograma com facilidade.

Melhores recursos do Gluu

O recurso de arquitetura de processos do Gluu identifica processos duplicados para otimizar seus fluxos de trabalho

Atribua controle e autoridade a diferentes membros da equipe para delegar gerenciamento e supervisão

As alterações geram notificações imediatas, mantendo todos os membros da equipe informados e dentro do cronograma

Limitações do Gluu

O software tem como objetivo simplificar os processos internos, mas alguns usuários gostariam que ele também oferecesse suporte ao compartilhamento externo para bases de conhecimento criadas para os clientes

As exibições de filtro não são salvas, portanto, é necessário inseri-las novamente sempre que você sair e reabrir um documento

Preços do Gluu

Básico : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Pro : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Enterprise: Preços personalizados

Gluu avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

Crie documentação de processos de forma mais eficaz

O ClickUp é o sonho de qualquer gerente de projeto. Com centenas de modelos para escolher, você pode criar uma documentação mais rápida para todos os seus processos. De manuais de funcionários e listas de verificação de integração a procedimentos de orçamento para projetos e calendários para marcos, você encontrará o que precisa para começar a criar.

Experimente o ClickUp's soluções gratuitas de gerenciamento de projetos hoje!