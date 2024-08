10 exemplos de fluxo de trabalho e casos de uso em 2024

A menos que você esteja sentado para fazer um autorretrato pintado à mão com seu cachorro, estar parado nunca é uma coisa boa.

Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de sua processos de negócios e repetitivos fluxos de trabalho .

Será difícil encontrar histórias de sucesso por trás de empresas que "sempre fizeram as coisas dessa forma." E, acredite, ninguém sentirá falta do tempo gasto com trabalho ocupado que, de outra forma, poderia ter sido reservado para um coquetel depois do expediente.

Permanecer estagnado em seus processos acaba ameaçando o potencial de crescimento de uma empresa e leva a gargalos ou até mesmo a oportunidades perdidas. 🙅🏼‍♀️

Felizmente, agora temos a automação do fluxo de trabalho para fazer grande parte do trabalho pesado nessa frente!

Com a ajuda de ferramentas flexíveis aplicativos de gerenciamento de fluxo de trabalho para monitorar atualizações, clientes, relatórios, solicitações e muito mais, muitas tarefas repetitivas diárias podem ser automatizadas.

A eliminação dessas tarefas tediosas dará à sua agenda muito mais tempo para tarefas essenciais e aumentará a produtividade de toda a equipe. 😍

Os benefícios de um planejamento adequado automação do fluxo de trabalho são claras, mas o desafio está em descobrir a melhor automação para simplificar seus processos e criar o fluxo de trabalho otimizado dos seus sonhos.

Mas você não está sozinho nessa! Estamos aqui para ajudá-lo em todas as etapas do caminho com 10 exemplos de fluxos de trabalho eficientes e dicas úteis de profissionais do setor que são fiéis aos seus processos.

Aqui vamos nós! 🙂🚗

10 exemplos de fluxo de trabalho para equipes diferentes

Vamos começar com o básico aqui o que é gerenciamento de fluxo de trabalho ?

O gerenciamento do fluxo de trabalho é o processo de mapeamento a ordem das ações que você deve seguir para atingir uma meta ou concluir uma tarefa maior. Nesse processo de negócios você também pode identificar as ações que podem ser automatizadas com a ajuda de um ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho .

Isso suavizará ou evitará atrasos entre as etapas de seu processo para manter seu fluxo de trabalho o mais produtivo possível. Muito proativo! 👏

Esses 10 exemplos de fluxo de trabalho lhe darão uma ideia de como diferentes equipes pensam em seus processos, as plataformas usadas para otimizar esses processos de negócios e como criar seu próprio fluxo de trabalho. 💯

1. Gerenciamento do fluxo de trabalho de recrutamento

Quando você encontra o candidato perfeito, quer que ele faça parte da equipe o mais rápido possível.

Um processo de recrutamento simplificado é essencial para tornar essa transição suave e organizada. Isso também mostra ao candidato que a sua empresa tem uma visão séria e que seu interesse por ele é genuíno.

Além disso, um fluxo de trabalho contínuo é o segredo para garantir que os clientes em potencial certos encontrem suas oportunidades e que nenhum candidato seja esquecido.

Ao automatizar o trabalho por trás do processo de recrutamento, sua equipe de talentos pode se concentrar no que mais importa: as habilidades, os valores e a probabilidade de sucesso do candidato na função. Veja um exemplo de como isso é feito na ClickUp . 👉

O gerente de contratação identifica uma necessidade e define os requisitos do cargo O gerente de contratação cria a descrição apropriada do cargo e a envia para a equipe de recrutamento Um membro da equipe de recrutamento cria uma tarefa para a vaga em aberto e a adiciona a uma lista no ClickUp, que é organizada por departamento e classificada por prioridade O membro da equipe de recrutamento cria um anúncio de emprego com um link para um formulário do ClickUp A vaga é publicada no site da empresa,mídia sociale nos quadros de empregos Um candidato se candidata à vaga por meio de uma dessas publicações e as informações do formulário se tornam automaticamente uma tarefa a ser analisada pela equipe de recrutamento Se o candidato atender a todos os critérios dos gerentes de contratação, será feita uma entrevista inicial Caso contrário, um e-mail educado de rejeição é enviado ao candidato

Sempre encontre o candidato perfeito com um fluxo de trabalho de recrutamento bem planejado nos quadros brancos do ClickUp Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp pode ser usado para simplificar e agilizar o processo de recrutamento de uma empresa. Esse modelo pode ajudar as equipes de RH a criar uma estratégia de recrutamento eficaz para as vagas abertas na empresa, fornecendo um plano claro e organizado. Ele inclui um guia passo a passo que ajuda as equipes a delinear o processo de recrutamento do início ao fim, incluindo a publicação da vaga, a triagem de currículos, o agendamento de entrevistas e os procedimentos de oferta de emprego.

2. Fluxo de trabalho de integração de funcionários

É preciso muita reflexão e esforço para atrair talentos de alto nível para sua empresa, mas conseguir o candidato perfeito é apenas metade da batalha.

O processo de integração é a primeira experiência de um novo contratado como funcionário e definirá o tom de como ele espera que a empresa o trate no futuro.

Mais do que um dia de solidão para ler o manual ou assinar uma pilha de papéis, o processo de integração do funcionário é uma primeira impressão fundamental. Pense nele como uma oportunidade de mostrar a paixão e a capacidade de sua empresa de:

Ajudar os funcionários a crescer

Promover um bem-estar físico e mental saudável

Oferecer apoio

Facilitar uma transição tranquila para uma nova equipe

Envolver-se em conversas sobre tópicos importantes

E muito mais!

A integração deve ser o mais informativa, envolvente e eficiente possível, o que requer um planejamento bem feito análise do fluxo de trabalho para que cada novo funcionário comece com o pé direito. Antes que a oferta seja enviada, veja como o processo de pré-integração poderia ser no ClickUp:

Um candidato envia uma Solicitação do ClickUpFormulário para uma posição aberta O formulário é encaminhado para uma lista de possíveis candidatos no ClickUp para análise O formulário é convertido em uma tarefa com o status RECEBIDO Após a conclusão do processo de entrevista, a tarefa do candidato é movida para o status NOVA CONTRATAÇÃO , o que aciona a criação de uma nova tarefa para a equipe de integração do ClickUp assumir

Acredite ou não, o processo de integração do funcionário começa antes de uma oferta ser feita - começa no primeiro contato. Os aplicativos de fluxo de trabalho são cruciais para manter o controle da comunicação, das atualizações e das próximas etapas durante todo o processo processo de integração . Na ClickUp, as alterações no status de uma tarefa personalizada acionam um novo conjunto de automações de tarefas para eliminar o trabalho manual da equipe de integração.

No status HIRED , um comentário é preenchido para que o Onboarding Trainer e o gerente de contratação se conectem No status OFFER SIGNED , o novo contratado recebe um e-mail automático de "Boas-vindas" com informações para se preparar para o primeiro dia No status **EQUIPAMENTO**``, uma lista de verificação de suprimentos é preenchida na tarefa para todos os equipamentos de trabalho necessários. Depois que cada item é marcado como concluído, outra automação move o status da tarefa para ** REVIEW` No status REVIEW , o Onboarding Trainer saberá que todos os itens de ação de pré-embarque estão concluídos No status DIRECTORY , a tarefa do novo contratado permanecerá na Lista de Diretórios até o final de seu emprego no ClickUp

Cubra todas as etapas do processo de integração de seu novo funcionário antes do primeiro dia com um fluxo de trabalho visual criado no ClickUp Whiteboards

Está gostando do que está vendo aqui? Dê uma olhada em nosso blog para obter mais detalhes sobre como A equipe de Onboarding do ClickUp usa o ClickUp . 💜 Modelo de integração de funcionários do ClickUp é um modelo pré-criado que pode ser usado para simplificar o processo de integração de novos funcionários. Esse modelo fornece um guia passo a passo que abrange todos os aspectos do processo de integração, inclusive a documentação do RH, as políticas e os procedimentos da empresa, os cronogramas de treinamento e muito mais.

3. Fluxo de trabalho de integração do cliente

O fluxo de trabalho processo de integração do cliente é tão importante quanto os processos de seus funcionários.

Um fluxo de trabalho de integração do cliente instável pode ser o obstáculo para que os clientes mergulhem totalmente no seu produto, especialmente se forem necessárias ferramentas de aprendizado adicionais para integrá-lo totalmente à equipe.

Veja como Belén Papa analista de Marketing Digital da Flokzu a Flokzu, Inc., usa a automação do fluxo de trabalho para otimizar seu fluxo de trabalho de integração de clientes:

_Você pode automatizar lembretes, e-mails e relatórios, dependendo do seu fluxo de trabalho. Quando você registra um novo cliente, pode inserir todas as informações dele em seu sistema: país, idioma, empresa etc. Com o Flokzu, também transformamos essas informações em métricas e estatísticas valiosas O fluxo de trabalho começa quando você registra o novo cliente. Você pode definir um e-mail personalizado automático para dar as boas-vindas e convidá-lo para a primeira reunião com um Gerente de Sucesso do Cliente. Durante essa primeira reunião, você estabelece metas e planos conjuntos para mostrar ao cliente como tirar o máximo proveito do serviço. A partir desse momento, o CSM se torna um parceiro no sucesso do cliente e atribui o cliente a um executivo para dar continuidade ao processo Com o Flokzu, o executivo pode definir lembretes automáticos com datas de vencimento para fazer o acompanhamento e garantir que todas as metas sejam atingidas. Quando o processo de integração terminar e o cliente estiver estável, você poderá notificar automaticamente o CEO e o COO._

Belén Papa analista de Marketing Digital da Flokzu

Exemplo de fluxo de trabalho de integração do cliente no Flokzu

Usar Modelo de integração do cliente do ClickUp para criar uma experiência de integração eficiente e consistente para seus clientes, ajudando-os a começar a usar seus produtos ou serviços com rapidez e facilidade. O modelo permite que as empresas personalizem o processo de integração de acordo com suas necessidades e requisitos específicos, garantindo que os clientes recebam as informações e o suporte adequados de que precisam.

4. Fluxo de trabalho de solicitação de férias

Mesmo que você trabalhe em uma startup moderna com PTO e férias ilimitadas, será necessário que a solicitação seja aprovada por um gerente.

Um fluxo de trabalho eficiente de solicitação de férias o ajudará a ficar do lado bom de todos os gerentes (e do RH), mantendo suas solicitações de férias fora do bate-papo da equipe ou das caixas de entrada de e-mail ocupadas. Além disso, um processo automatizado ajuda sua solicitação a ser processada mais rapidamente! Assim, você pode começar a fazer seus planos para a praia o mais rápido possível.

Aqui está outro fluxo de trabalho compartilhado por Belén Papa mostrando como ela implementa o fluxo de trabalho de solicitação de férias de seus funcionários:

Em nosso processo de solicitação de férias, você pode ver como o fluxo de trabalho pode ser muito mais simples quando você automatiza o processo com um software de BPM como o Flokzu Os funcionários preenchem o formulário público personalizado que é enviado automaticamente ao RH para aceitação ou recusa. Você pode definir lembretes e datas de vencimento para garantir que o RH decida rapidamente. Quando essa decisão for tomada, será enviado um e-mail notificando o funcionário se a solicitação foi aceita ou não. Essa opção é extremamente útil para empresas com centenas de funcionários._

Belén Papa analista de Marketing Digital da Flokzu

Exemplo de fluxo de trabalho de solicitação de férias no Flokzu Bônus: software de BPM

5. Fluxo de trabalho de pedidos de vendas

Os pedidos de vendas incluem cotações, faturas, estimativas, devoluções, informações sobre produtos e muito mais. É muita coisa para gerenciar. 😳

Não importa o tamanho da sua empresa ou o setor, ter um fluxo de trabalho digital para acompanhar todos os pedidos de vendas é uma obrigação_. Isso não só o mantém organizado, reduz a desordem e o ajuda a acompanhar com precisão a sua lucratividade, como também o faz mais rapidamente.

Optar por um processo digital de pedidos de vendas pode levar a atrasos significativos enquanto se espera por assinaturas ou aprovações - e renunciar a um fluxo de trabalho automatizado pode ser igualmente turbulento.

Os formulários digitais e as assinaturas eletrônicas preenchidos no software de gerenciamento de fluxo de trabalho podem acionar novas tarefas ou notificações quando concluídos, ajudando as equipes a processar pedidos mais rapidamente e de praticamente qualquer lugar.

Veja um exemplo de como pode ser o fluxo de trabalho de um pedido de vendas:

Um vendedor ou cliente cria um pedido usando o ClickUp Forms O envio do formulário cria automaticamente uma tarefa correspondente a esse pedido com todas as informações necessárias do cliente e do pedido O gerente do vendedor aprova o pedido e ele é enviado ao cliente O cliente aprova o pedido e o departamento de contabilidade é alertado A contabilidade fatura o cliente O cliente recebe o pedido A tarefa correspondente é concluída e permanece em uma lista organizada para manutenção de registros

Relacionado *Fluxos de trabalho do CRM*

Certifique-se de que nenhum pedido ou solicitação de cliente passe despercebido com um processo detalhado criado no ClickUp Mind Maps

6. Fluxo de trabalho da campanha de e-mail

Frfr, campanhas de e-mail são difíceis. 🥵

Mas uma campanha de e-mail bem executada pode atrair muita atenção e receita para sua empresa. Além disso, é também uma maneira excelente e mais personalizada de interagir com assinantes ou clientes que você deseja atrair mais para o fundo do funil.

Portanto, se você ainda não entrou no trem do fluxo de trabalho por e-mail, é hora de subir a bordo. 🚂

Além do lado do relacionamento com o cliente do marketing por e-mail, o fluxo de trabalho da sua campanha de e-mail deve ajudá-lo a economizar tempo, gerenciar os clientes em vários canais e ser adaptado a cada meta de campanha.

Digamos que um novo usuário acabou de se inscrever no seu blog. Um fluxo de trabalho de campanha de e-mail de boas-vindas o ajudará a se conectar com esse novo assinante, a levar seu relacionamento um pouco mais longe e a conduzi-lo ao conteúdo do seu blog que ele provavelmente adorará.

Aqui está um exemplo de como esse fluxo de trabalho pode se parecer:

Um novo assinante entra em sua lista de e-mails Um e-mail de boas-vindas pré-escrito é enviado a esse assinante Após dois dias, verifique se algum dos links em seu e-mail de boas-vindas foi clicado Envie outro e-mail com conteúdo personalizado de acordo com os interesses do assinante, com base nos links em que ele clicou

Planeje e faça um brainstorming de todas as possibilidades da sua campanha de e-mail com os quadros brancos do ClickUp

7. Fluxo de trabalho de marketing de conteúdo

Um fluxo de trabalho que guardo com carinho em meu coração. 💓

Produzir conteúdo de alta qualidade é fundamental para estabelecer sua marca como líder em seu setor. Ele atrai novos clientes em potencial, estabelece ainda mais a confiança de seus clientes atuais e oferece outra oportunidade de promover seus produtos e serviços.

Não é nenhuma surpresa, mas na ClickUp, usamos o ClickUp para criar um conteúdo claro e funcional fluxo de trabalho de marketing de conteúdo para publicar o máximo de conteúdo possível em uma base regular. Mas há mais de uma maneira para que diferentes equipes atinjam suas metas exclusivas de conteúdo.

Veja como Kashyap Trivedi , profissional de marketing de crescimento em Colega de vendas criou e implementou seu conteúdo fluxo de trabalho de marketing :

Usamos o Pipeline Management (Kanban) da Salesmate para gerenciar o fluxo de conteúdo da nossa equipe de marketing. Basicamente, dividimos toda a jornada de conteúdo em uma série de etapas e a transformamos em um pipeline. Uma vez que o negócio (cartão de conteúdo) é movido para a próxima etapa, as pessoas relevantes recebem a próxima tarefa usando o Salesmate Workflow Automation

Kashyap Trivedi , profissional de marketing de crescimento em Colega de vendas

Exemplo de fluxo de trabalho de marketing de conteúdo no Salesmate

Exemplo de automação de fluxo de trabalho de conteúdo no Salesmate

Quer saber mais sobre os diferentes fluxos de trabalho de marketing de conteúdo e ver como personalizamos nossos processos de blog no ClickUp?

Não precisa mais procurar este seminário de nossa conferência de produtividade LevelUp! Conheça as práticas recomendadas e as ferramentas que o ClickUp tem a oferecer para gerenciar diferentes partes do processo de produção fluxo de trabalho de web design como, redatores, designers e desenvolvedores.

As equipes de marketing podem usar Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para criar e gerenciar sua estratégia de marketing de conteúdo. Esse modelo ajuda as equipes a planejar e organizar a criação, a publicação e a promoção de conteúdo, garantindo que elas se mantenham no topo de suas metas de marketing de conteúdo.

8. Fluxo de trabalho de aprovação de projeto

Garantir que cada escolha de design, cópia, marketing e produto seja fiel à sua marca é um trabalho de tempo integral e abrangente.

Como qualquer solicitação de RH ou sugestão de lanche no refeitório, todos os designs devem seguir um processo de aprovação fixo antes de receberem o sinal verde. 🚦

Isso processo de design pode ser parecido com o seguinte:

Uma solicitação de design é feita com uma ideia geral e uma possível maquete para o design planejado O conceito ou a maquete do design é aprovado O designer recebe a solicitação e cria uma imagem ou gráfico com base no conceito aprovado O design é revisado pelo gerente e aprovado ou devolvido com observações específicas para pequenas edições

Conceitualize e acompanhe seu processo de design do início ao fim usando o ClickUp Mind Maps

9. Fluxo de trabalho de lançamento de produto

Há muitas partes móveis por trás de cada lançamento de produto bem-sucedido - e talvez algumas lágrimas em algum momento também.

É essencial alinhar as equipes ágeis a equipe ágil deve estar alinhada com todos os processos, mensagens e objetivos relacionados ao produto bem antes do lançamento, e será necessário mais do que uma lista de verificação detalhada para realizar o trabalho.

Veja como Gabrielle Lafontaine diretora de Marketing de Produtos e Parcerias da União criou e implementa seu fluxo de trabalho de lançamento de produtos:

Os lançamentos de produtos são difíceis, por isso criamos este modelo para facilitar a fusão do planejamento (que acontece no Miro) com o ClickUp (onde o trabalho é realmente despachado e rastreado). Nosso lançamento envolveu meses de trabalho árduo de pesquisa, planejamento, projeto, construção e, finalmente, lançamento, o que significa MUITO colaboração multifuncional entre o produto gerentes, desenvolvedores, designers, marketing e equipes voltadas para o cliente. Gerenciar todos em cada departamento e garantir que eles entreguem no prazo sem que nada fique perdido pode exigir muito esforço. Usamos o Unito para criar esse fluxo de trabalho, para ajudar a entregar os maiores e mais complexos lançamentos de produtos.

Gabrielle Lafontaine diretora de Marketing de Produtos e Parcerias da União

Exemplo de fluxo de trabalho de lançamento de produto no Unito

As equipes de produtos podem usar Modelo de lançamento de produto do ClickUp para planejar e executar um lançamento de produto bem-sucedido. Esse modelo fornece um guia passo a passo que abrange todos os aspectos do processo de lançamento de produtos, incluindo pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, testes e promoção.

10. Fluxo de trabalho do processo de suporte

Os fluxos de trabalho de suporte ou sucesso do cliente são uma excelente maneira de garantir que as perguntas de cada cliente sejam respondidas e que as necessidades sejam atendidas em tempo hábil.

Os clientes querem saber que suas vozes estão sendo ouvidas e que a experiência deles com o seu produto ou serviço é importante para você - e um processo de suporte confiável é fundamental para conseguir isso.

Esse fluxo de trabalho é essencialmente a sequência de ações automatizadas que cada agente de suporte ao cliente executa para resolver reclamações, perguntas ou problemas que um cliente possa ter. A resolução de problemas é uma das situações mais comuns que os agentes de suporte ao cliente enfrentam diariamente, e parte do que os torna tão importantes é o fato de que esses problemas geralmente têm prazo determinado.

Ou seja, você precisa resolver esses problemas o mais rápido possível.

No ClickUp, o fluxo de trabalho de um processo de suporte pode se parecer com o seguinte:

Um cliente preenche um formulário de problema com suas informações básicas, uma descrição detalhada do problema e sua prioridade Esse formulário se torna uma tarefa no ClickUp e é atribuído a um membro da equipe de Sucesso do Cliente A equipe de Sucesso do Cliente fornecerá uma solução ou encaminhará o problema para a pessoa adequada

Crie visualmente seu plano de ataque para cada solicitação e problema do cliente usando o ClickUp Mind Maps

Bônus:_ Exemplos de gráficos RACI !

Como criar um fluxo de trabalho para sua empresa no ClickUp

TL;DR, existe um exemplo de fluxo de trabalho para literalmente tudo. Mas você não quer ficar alternando entre softwares de fluxo de trabalho para executar cada processo.

A solução?

Uma plataforma de produtividade completa que centraliza todos os seus fluxos de trabalho, independentemente do tamanho da sua equipe ou do setor. AKA, ClickUp . 🤓

Entre a biblioteca de recursos totalmente personalizáveis do ClickUp estão Mapas mentais e um quadro branco digital para criar fluxos de trabalho altamente visuais, envolventes e automatizados para qualquer caso de uso. Tudo isso sem precisar abrir outra guia. Mapas mentais do ClickUp são perfeitos para visualizar o processo passo a passo de qualquer projeto ou fluxo de trabalho.

Mapeie e organize ideias com a funcionalidade de arrastar e soltar. Em seguida, arraste as ramificações para mostrar as relações e dependências das tarefas ou ajuste os locais dos nós para organizar e reorganizar o espaço de trabalho.

Projetar seu fluxo de trabalho do zero com o ClickUp Mind Maps no modo Blank e converter os nós em tarefas acionáveis Software de lousa digital está em alta no momento - mas você sabia que o ClickUp é uma das poucas plataformas que constrói nosso recurso de quadro branco internamente? 🏡 Quadros brancos do ClickUp fornecem uma tela infinita para desenhar fluxos de trabalho de qualquer tipo - até mesmo mapas mentais! Sem mencionar que o ClickUp oferece inúmeras opções de modelos de fluxo de trabalho especificamente para seus quadros brancos colaborativos para ajudá-lo a economizar tempo mais rapidamente.

Adicione formas que se convertem diretamente em tarefas do ClickUp e se conectam ao seu fluxo de trabalho, depois desenhe conexões entre elas para mostrar facilmente a ordem das tarefas.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu Whiteboard para construir seu fluxo de trabalho no ClickUp

Independentemente do negócio ou do setor, o ClickUp será sua nova opção favorita para todas as coisas relacionadas a processos e fluxos de trabalho.

e já mencionamos que esses recursos são totalmente gratuitos ?_ Comece a economizar tempo automatizando e otimizando seus processos no ClickUp. ♻️