10 melhores softwares de automação de documentos para usar em 2024

Imagine que você está em sua mesa, com uma montanha de papelada sobre você. É frustrante, não é? O gerenciamento manual de documentos não é apenas cansativo, mas também consome muito tempo. Mas e se você pudesse sentar, relaxar e ter seus documentos essenciais criados para você? Entre no mundo do software de automação de documentos.

Veja como ele funciona: Uma ferramenta de automação de documentos usa modelos predefinidos e inteligência artificial (IA) para automatizar documentos em segundos.

Neste guia, daremos uma olhada mais de perto nas 10 melhores ferramentas de automação de documentos para usar em 2024.

O que é um software de automação de documentos?

Um sistema de automação de documentos usa uma combinação de modelos predefinidos e inteligência artificial (IA) de ponta para transformar seu processo manual de geração de documentos.

Pense da seguinte forma: você insere seus dados e a plataforma de automação de documentos faz o resto, gerando o documento em segundos. Você está automatizando o que, de outra forma, seria uma tarefa tediosa e demorada. É rápido, é fácil e, o melhor de tudo, é eficiente.

Parece simples. Mas não se deixe enganar por essa simplicidade. O software de automação de documentos é uma ferramenta poderosa. Trata-se de uma ferramenta de aprimoramento de processos que reduz drasticamente a possibilidade de erro humano, aumenta a produtividade e lhe dá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento de sua empresa.

O que você deve procurar nas ferramentas de automação de documentos?

A escolha do software certo de automação de documentos pode parecer assustadora. O mercado está saturado e a qualidade varia. Saber o que procurar nas ferramentas de geração de documentos pode fazer toda a diferença. Aqui está uma lista de verificação dos recursos que você deve observar:

Facilidade de uso: Seu software deve ter uma interface fácil de usar que simplifique seu fluxo de trabalho, sem exigir habilidades técnicas complexas

Integração : O software deve se integrar facilmente a outros aplicativos e ferramentas que você já usa em seu fluxo de trabalho

Segurança : Como você trabalhará com dados confidenciais, o software deve ter medidas de segurança robustas

Recursos de IA: Procure um software que use IA para aumentar a eficiência e reduzir erros

Customização: O software deve permitir que você personalize modelos de documentos para atender às suas necessidades específicas

O objetivo é encontrar uma automação de processos de documentos que atenda às suas necessidades e facilite seu trabalho.

Os 10 melhores softwares de automação de documentos para usar em 2024

Aqui estão nossas ferramentas de geração de documentos favoritas no mercado. Vamos nos aprofundar e encontrar a que melhor se adapta a você.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Imagine o ClickUp como o melhor ajudante da sua equipe, seja ela uma equipe de um ou de 1.000 pessoas. Ele é uma poderosa plataforma de produtividade e um dos melhores ferramentas de redação do mercado. Ele foi projetado para aumentar a colaboração e lidar com todo o seu trabalho em um único local digital. Tem um documento de projeto para atualizar, formatar ou compartilhar? O ClickUp Docs está à sua disposição. E não é apenas para seus olhos. Você pode compartilhar o Docs com qualquer pessoa.

O ClickUp Docs oferece subpáginas aninhadas em um único documento, facilitando a organização de documentos relacionados. Você se preocupa com alterações inesperadas? Defina níveis de proteção para manter seu trabalho seguro.

Aqui está a melhor parte: O ClickUp's software de gerenciamento de documentos é ideal para trabalho remoto em tempo real e assíncrono. Toda a documentação relevante pode ser acessada no contexto de tarefas e projetos o que significa que você pode dizer adeus à troca de aplicativos. Que tal essa conveniência?

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A abundância de recursos pode ser excessiva para novos usuários

Tempos de carregamento lentos ocasionais

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4./7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. PandaDoc

via PandaDoc Pense no PandaDoc como um campeão de gerenciamento de documentos que mantém tudo alinhado - aprovações, comentários, controle de versões - você escolhe. Precisa colaborar em um documento? Deseja fazer edições em tempo real? O PandaDoc tem tudo o que você precisa. Todos ficam em sincronia e nenhuma atualização é perdida.

Mas é aqui que as coisas ficam ainda melhores. O PandaDoc não se limita a gerenciar documentos; é como ter um revisor pessoal na sua equipe, que o ajuda a eliminar erros e a turbinar os fluxos de trabalho dos documentos.

Com o PandaDoc, criar documentos perfeitos é muito fácil. O fluxo de trabalho da sua equipe se torna mais tranquilo, os erros ficam em segundo plano e a produtividade aumenta muito.

Melhores recursos do PandaDoc

A interface de arrastar e soltar facilita a criação de documentos

Integração perfeita com a maioria das plataformas de CRM

A análise fornece informações valiosas sobre o desempenho de seus documentos

Limitações do PandaDoc

O aplicativo móvel poderia ser mais funcional

Requer uma curva de aprendizado para dominar todos os recursos do software de gerenciamento de documentos

Preços do PandaDoc

Gratuito eSign

Essenciais : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Business : $49/mês

: $49/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

PandaDoc ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Docupilot

via Docupilot Este é um software avançado de automação de documentos que facilitará muito sua vida. O Docupilot elimina o trabalho pesado do gerenciamento de documentos. Sua interface amigável permite criar e organizar documentos com rapidez, desde propostas de vendas até faturas. O que importa é a personalização, permitindo que você adapte cada documento às suas necessidades.

Essa ferramenta se destaca quando se trata de automatizar a geração de documentos. Com o Docupilot, você pode usar seus modelos de documentos existentes ou criar novos e, em seguida, preenchê-los automaticamente usando dados de várias fontes, como o Google Sheets, sistemas de CRM ou formulários da Web. Esse recurso pode agilizar a criação de documentos.

O Docupilot ajuda na colaboração com seus recursos de compartilhamento e controle de acesso. Ele permite que você compartilhe documentos com segurança com membros da equipe, clientes ou qualquer outra pessoa que precise deles. E com os controles de acesso, você decide quem pode visualizar, editar ou gerenciar seus documentos.

Melhores recursos do Docupilot

Cria documentos automaticamente a partir de modelos

Conecta-se a mais de 1.000 aplicativos

Permite que as empresas usem sua marca nos documentos

Limitações do Docupilot

Opções limitadas de design no editor de documentos

Pode não oferecer tantos recursos quanto alguns concorrentes

Preços do Docupilot

Inicial: $29/mês

$29/mês Plus: $99/mês

$99/mês Pro: $149/mês

Avaliações e opiniões sobre o Docupilot

G2: 4,9/5 (mais de 4 avaliações)

4,9/5 (mais de 4 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 40 avaliações)

4. ExperLogix

via ExperLogix O principal objetivo da ExperLogix é eliminar a monotonia da geração de documentos. Quer esteja lidando com cotações, pedidos ou listas de materiais complexos, a ExperLogix traz um nível totalmente novo de eficiência ao seu fluxo de trabalho. Mas como exatamente?

Bem, a mágica está em sua interface de configuração intuitiva. Esse software permite criar modelos sofisticados que refletem com precisão suas ofertas de produtos ou serviços. E, graças ao seu mecanismo de regras inteligente, você pode eliminar erros, otimizar o processo de vendas e aumentar a satisfação do cliente.

A ferramenta também se destaca pela integração perfeita. Ela funciona muito bem com seus sistemas de CRM e ERP, para que você possa extrair dados rapidamente e dar início ao processo de criação de documentos. É como ter um super-herói da mineração de dados à sua disposição.

A ExperLogix oferece soluções abrangentes de gerenciamento de documentos, incluindo controle de versão e colaboração em tempo real recursos. Portanto, quer esteja trabalhando em uma proposta de vendas ou em uma especificação técnica, a ExperLogix sempre garante que sua equipe permaneça em sincronia.

Melhores recursos da ExperLogix

Ajuda as equipes a cotar produtos complexos com precisão

Integra-se perfeitamente com as principais plataformas de CRM e ERP

Fornece visualizações 2D e 3D dos produtos durante a configuração

Limitações da ExperLogix

A configuração inicial pode ser complexa devido à ampla gama de recursos

A interface poderia ser mais fácil de usar

Preços da ExperLogix

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da ExperLogix

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 6 avaliações)

5. Klippa DocHorizon

via Klippa DocHorizon Se você tem procurado um software de automação de documentos de ponta que produza resultados, sua busca termina aqui. Com a Klippa, gerenciar documentos não é mais uma tarefa árdua.

Imagine as pilhas intermináveis de papel em sua mesa se transformando magicamente em arquivos digitais pesquisáveis. Esse é o poder que o Klippa exerce. Ele usa tecnologia avançada de OCR para reconhecer, extrair e verificar informações de documentos físicos, transformando-os em dados digitais em um piscar de olhos. E a melhor parte? Ele pode lidar com documentos em qualquer formato.

Além da digitalização, a Klippa vai além com seus recursos de automação. Seja lidando com faturas, contratos ou pedidos de compra, a Klippa permite automatizar todo o processo, desde a captura de dados até os fluxos de trabalho de validação e aprovação.

Melhores recursos do Klippa DocHorizon

Extrai informações de documentos automaticamente com a tecnologia OCR

Funciona perfeitamente com sua pilha de software existente

A automação do fluxo de trabalho ajuda a automatizar todo o ciclo de vida do documento

Limitações do Klippa DocHorizon

A interface poderia ser mais intuitiva

Pode ser muito robusto para empresas menores

Preços do Klippa DocHorizon

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Klippa DocHorizon

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (10+ avaliações)

6. Jotform

via Jotform Conheça o Jotform, o conjunto de ferramentas digitais para criar pesquisas personalizadas sem esforço. Seus diversos modelos e tipos de perguntas permitem que você crie pesquisas que atendam perfeitamente às suas necessidades.

Com o criador de formulários fácil de usar do Jotform, a criação de pesquisas complexas não é mais um desafio, e a plataforma se integra perfeitamente a mais de 150 aplicativos de negócios.

Seus recursos exclusivos, como ramificação, lógica de ramificação e lógica condicional, garantem que os entrevistados tenham uma experiência personalizada.

As ferramentas integradas de relatório e análise oferecem insights valiosos sobre os resultados da pesquisa, enquanto o recurso de exportação de dados garante uma integração perfeita com outros sistemas.

Melhores recursos do Jotform

Oferece mais de 400 modelos de formulários prontos para uso

Coleta e gerencia dados de forma eficaz

Facilita a colaboração da equipe nos formulários

Limitações do Jotform

Personalização limitada em alguns campos de formulário

Poderia usar ferramentas analíticas mais avançadas

Preços do Jotform

Inicial : Gratuito

: Gratuito Bronze : uS$ 34/mês

: uS$ 34/mês Silver : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Ouro : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Compositor de conga

via Compositor de conga O Conga Composer é uma ferramenta de geração de documentos baseada na nuvem que elimina o trabalho pesado de sua papelada diária. Ela transforma seus dados do Salesforce em documentos dinâmicos que você pode enviar para qualquer lugar.

O que é divertido no Conga é que ele reúne sem esforço os dados de vários relatórios do Salesforce. Em seguida, você pode mesclar esses dados em documentos detalhados e personalizados em vários formatos, como Word, Excel, PDF ou PowerPoint. Isso significa que não há mais cópia e colagem manual. Não há mais erros.

O Conga permite que você agende entregas de documentos e as gerencie de qualquer dispositivo, em qualquer local. A ferramenta também garante que seus dados estejam bem protegidos com os mecanismos de segurança robustos do Salesforce. Assim, você pode trabalhar no seu dia a dia com a certeza de que suas informações confidenciais estão seguras.

melhores recursos do #### Conga Composer

Funciona diretamente no Salesforce

Permite que você mantenha a consistência da marca

Oferece várias opções de entrega, como e-mail e armazenamento em nuvem

Limitações do Conga Composer

Requer uma curva de aprendizado para usuários não técnicos

Pode exigir ferramentas adicionais do Conga para a funcionalidade completa

Preços do Conga Composer

Entre em contato para obter os preços

Classificações e resenhas do Conga Composer

G2: 4.⅘ (mais de 600 avaliações)

4.⅘ (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.4 (80+ avaliações)

8. HotDocs

via HotDocs O HotDocs pode transformar seus documentos e formulários usados com frequência em modelos reutilizáveis, resultando em consistência e redução de erros. Estamos falando de contratos, acordos, formulários - o que você quiser. Agora, pense em todo o tempo que você economizará ao não ter que reinventar a roda todas as vezes.

Um dos recursos de destaque do HotDocs é sua interface de entrevista para coleta de dados. Trata-se de uma sessão interativa de perguntas e respostas que reúne os dados para criar documentos. Isso garante que os documentos gerados sejam feitos sob medida, precisos e completos.

Integração? Sem problemas. O HotDocs funciona bem com outros. Ele pode se integrar perfeitamente aos seus sistemas e fluxos de trabalho existentes, seja seu CRM, sistema de gerenciamento de casos ou sistema de originação de empréstimos.

O armazenamento de documentos é simples com o HotDocs. Ele armazena com segurança todos os seus documentos gerados, tornando a recuperação rápida e fácil. Assim, você gasta menos tempo procurando arquivos e mais tempo fazendo o que mais importa.

Melhores recursos do HotDocs

Transforma documentos existentes em modelos flexíveis

Integra-se com seus sistemas existentes

Perfeito para setores que precisam de documentos complexos e sem erros

Limitações do HotDocs

A interface poderia ser mais moderna e fácil de usar

O processo de criação de modelos complexos pode ser demorado

Preços do HotDocs

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do HotDocs

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.⅕ (mais de 60 avaliações)

9. Documate

via Documate A Documate (agora conhecida como Gavel.io) oferece uma interface de questionário fácil de usar para reunir os dados necessários para a criação de documentos. Isso ajuda a garantir que os documentos resultantes não sejam apenas precisos, mas também altamente personalizados.

Esse software permite que você transforme seus documentos padrão em modelos inteligentes. Isso significa que você pode gerar documentos personalizados sob demanda sem precisar de uma única linha de código.

Vamos falar de integrações. O Documate se integra facilmente ao seu fluxo de trabalho existente. Ele é flexível, adaptável e funciona bem com outros softwares. Além disso, suporta exportações de dados em vários formatos, facilitando o uso de seus dados em outros lugares.

Melhores recursos do Documate

Fácil de usar, não requer conhecimento de programação

Lida com fluxos de trabalho e regras complexas

Permite que vários usuários trabalhem no mesmo fluxo de trabalho

Limitações do Documate

Curva de aprendizado mais acentuada do que a de alguns concorrentes

As opções de design poderiam ser mais robustas

Preços do Documate

Lite : uS$ 83/mês

: uS$ 83/mês Standard : $165/mês

: $165/mês Equipe : $290/mês

: $290/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Documate ratings and reviews

G2: 5/5 (mais de 10 avaliações)

5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

10. Pica-pau

via Pica-pau O Woodpecker é a ferramenta ideal se você estiver buscando uma experiência de automação de documentos perfeita diretamente no Microsoft Word. Um salva-vidas para aqueles que passam inúmeras horas lutando com documentos do Word.

O que é único no Woodpecker é que ele permite transformar seus documentos padrão do Word em modelos dinâmicos. Sabe todos aqueles contratos, faturas ou propostas tediosos que você precisa recriar várias vezes? O Woodpecker os transforma em modelos flexíveis, prontos para serem personalizados com rapidez e precisão.

Procurando uma maneira fácil de armazenar e recuperar seus documentos? O Woodpecker está lá para você novamente. Ele mantém todos os seus modelos bem organizados no Word, para que estejam sempre ao seu alcance quando necessário.

Melhores recursos do Woodpecker

Funciona na interface conhecida do Word

Converte documentos existentes do Word em modelos reutilizáveis

Armazena dados de forma segura para reutilização em um documento do Word

Limitações do Woodpecker

Limitado ao Microsoft Word

Poderia se beneficiar de recursos mais avançados

Preços do Woodpecker

Inicial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Pro : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Teams: $299/mês

Woodpecker ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Gerar documentos e alinhar equipes no ClickUp

O software de automação de documentos é uma potência que aumenta a produtividade. É a varinha mágica que transforma o seu "Eu gostaria de poder simplificar meu trabalho" em realidade.

O ClickUp facilita a automação, a edição e o compartilhamento de documentos, para que todos possam trabalhar juntos com eficiência. A plataforma também inclui gerenciamento de tarefas ferramentas para manter as equipes alinhadas e organizadas.

Seja para escrever relatórios, coordenar tarefas ou trabalhar em conjunto, o ClickUp ajuda as equipes a colaborar sem problemas e a atingir suas metas. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !