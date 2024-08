As 10 principais ferramentas de DevOps para automação, monitoramento e muito mais em 2024

Escolher o conjunto certo de ferramentas de DevOps com as melhores funcionalidades tem um impacto enorme na produtividade das pessoas de suas equipes e na funcionalidade dos aplicativos que elas desenvolvem. Além disso, fazer todo o trabalho sem boas ferramentas é menos divertido. ✨

Neste artigo, daremos uma olhada nas ferramentas de DevOps mais recentes, com foco naquelas que enfatizam a automação, o monitoramento e outros recursos essenciais, para que você e sua equipe possam se dedicar à criação e à implantação de códigos excelentes. 🙌

O que é DevOps?

DevOps é uma metodologia para gerenciar o desenvolvimento de software que combina práticas e ferramentas para desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops).

Cada profissional define seu ciclo de vida de DevOps de forma diferente, mas as fases mais comuns do fluxo de trabalho são:

Desenvolvimento contínuo: Planejamento ecodificação do software2. Integração contínua: Faça alterações no código-fonte com frequência Testes contínuos: Testes automatizados para avaliar as alterações no código Implantação contínua: Software testado e aprovado é colocado em servidores de produção, também chamado de entrega contínua **Monitoramento contínuo e observabilidade: rastreie e documente todo o processo de DevOps **Feedback contínuo: as informações sobre o uso do software são fornecidas às equipes de DevOps **Operações contínuas: automação do processo de liberação e implantação de aplicativos

Muitos dos principais aspectos do DevOps vêm de ágil mas há um diferença entre Agile e DevOps práticas.

O que você deve procurar em uma ferramenta de DevOps?

Por sua natureza, o DevOps exige que várias ferramentas trabalhem de forma multifuncional para auxiliar em todo o ciclo de vida da produção de software. Isso é chamado de cadeia de ferramentas de DevOps, e cada ferramenta aborda uma ou mais fases do ciclo de vida do DevOps.

Para ter a cadeia de ferramentas mais eficaz de ponta a ponta para o seu ambiente de produção, você deve considerar os seguintes aspectos de cada ferramenta que analisar:

Compatibilidade entre cada ferramenta da cadeia de ferramentas e as ferramentas externas. As informações devem fluir facilmente de uma ferramenta para outra. Permitir comunicação e colaboração fáceis dentro e entre as equipes. Isso inclui o gerenciamento de projetos, o rastreamento de especificações e a comunicação dos resultados do feedback contínuo. A automação da integração e da implantação, conhecida como pipeline de DevOps ou Integração Contínua eImplantação contínua (CI/CD). Captura e registro simples e automático de ações realizadas em toda a cadeia de ferramentas. Recursos que automatizam ou simplificam tarefas comuns que levam tempo quando feitas manualmente. Um ótimo exemplo é a capacidade de usar um modelo para gerar automaticamentenotas de versão. Funcionalidade flexível que se adapta ao processo mais eficiente, em vez de forçar o processo a se adaptar à ferramenta.

As 10 melhores ferramentas de DevOps para o sucesso do projeto de ponta a ponta

Agora que já temos um bom histórico, aqui está uma lista das 10 melhores ferramentas de DevOps disponíveis atualmente.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos baseada em nuvem com forte integração com outras ferramentas comuns de DevOps. Ele fornece muitos dos recursos que as equipes de desenvolvimento de software precisam para implementar o DevOps, juntamente com uma plataforma de gerenciamento de projetos avançada e fácil de usar.

Melhor para:

Colaboração entre equipes e entre equipes

Gerenciamento de projetos DevOps

Planejamento, atribuição de tarefas, agendamento e acompanhamento do progresso durante o desenvolvimento

Capturar e compartilhar os resultados do monitoramento

Rastreamento e transmissão de feedback

Melhores recursos do ClickUp:

Ferramenta baseada em nuvem paracriação e colaboração de documentos de projetos* Ferramentas de automação no ClickUp e em outras ferramentas comuns de DevOps

Colaboração e rastreamento úteisferramentas como rastreamento de marcosquadros Kanban, quadros brancos e uma variedade de tabelas e gráficos

Visualize seu projeto como um mapa, uma tabela, uma linha do tempo ou qualquer outro estilo que funcione melhor para você

Marcação de usuários e comentários em todas as tarefas

Estabeleça dependências e acompanhe o progresso

Modelos robustos e flexíveis para aumentar a velocidade e garantir a consistência, incluindomodelos para fluxos de trabalho ágeis.

Integrações poderosas e simples com ferramentas externas, como Google Drive, Salesforce, Basecamp e soluções de muitos fornecedores, incluindo ferramentas populares de código aberto

Funciona no local ou na nuvem

Visualize seus projetos comMapas mentais do ClickUp Limitações do ClickUp:

Muitos recursos e capacidades podem desafiar os novos usuários

Alguns recursos, como a exibição de tabela, ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel

Os avisos e lembretes por e-mail podem se tornar excessivos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre: $0

$0 Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 6.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Miro

Via MiroO Miro é uma plataforma de lousa digital com várias ferramentas usadas por equipes para se reunir on-line, colaborar, apresentar e compartilhar suas ideias e trabalhar visualmente. É uma das mais populares gerenciamento de projetos com quadro branco ferramentas. Ele pode ser usado para exibir informações visuais durante reuniões, planejar fluxos de trabalho completos de projetos ou fazer apresentações.

Melhor para:

Brainstorming, organização de especificações e planejamento de tarefas durante o desenvolvimento

Revisar, discutir e desenvolver ações para feedback

Apresentar resultados de testes

Melhores recursos do Miro:

Suporta a maioria dos tipos de arquivos, incluindo GIFs, PDFs, planilhas, imagens e muito mais

Videoconferência totalmente funcional e compartilhamento do quadro branco

Fluxos de trabalho ágeis

Tela infinita

Suporta um grande número de usuários interativos ao mesmo tempo

Interface simples e fácil de usar

Ampla biblioteca de modelos para fluxos de trabalho, mapas mentais e quadros Kanban

Integração com ferramentas comuns de DevOps

Limitações do Miro:

A ausência de links ou tags dificulta a conexão das informações

Muito pouca capacidade off-line

A navegação pelo quadro branco é confusa e leva algum tempo para ser aprendida

Ferramentas limitadas de desenho e edição

Preços do Miro:

Gratuito: $0

$0 Iniciante: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Miro ratings and reviews:

G2: 4,8/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,8/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

3. Confluência

Via AtlassianO Confluence é um espaço de trabalho em equipe para captura e colaboração de conhecimento criado para equipes remotas. Além de seus recursos de colaboração que ajudam os membros da equipe a colaborar de forma criativa, o Confluence oferece documentação, gerenciamento de projetos, análises, relatórios e automação de fluxo de trabalho.

Os usuários criam espaços onde podem atribuir tarefas, coletar e organizar informações, simplificar processos e interagir por meio de conversas. O Confluence faz parte da suíte Atlassian DevOps.

Melhor para:

Definir etapas e funcionalidades durante o desenvolvimento

Capturar feedback

Documentar resultados de testes

Melhores recursos do Confluence:

Forte integração com o Jira

Etiquetas de página para simplificar a localização do conteúdo

Criado para dar suporte a fluxos de trabalho ágeis

Ferramentas simples de interação social e notificações personalizáveis

Editor de rich text com todos os recursos

Marcação de usuários que gera e-mails para os usuários nomeados

Limitações do Confluence:

A pesquisa não é tão precisa quanto poderia ser

O upload e a formatação de conteúdo podem ser difíceis para novos usuários

É difícil organizar espaços de trabalho de forma intuitiva

Preços do Confluence:

Gratuito: $0

$0 Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Confluence ratings and reviews:

G2: 4,1/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.800+ avaliações)

4. Docker

Via Docker O Docker é uma plataforma para desenvolvimento de software, automação de testes e fornecimento de software usando imagens em contêineres. Um contêiner é uma versão isolada do software que é executada da mesma forma, independentemente do sistema operacional em que está sendo executada ou da linguagem de programação utilizada, evitando a necessidade de rodar máquinas virtuais.

A plataforma Docker inclui interfaces de usuário, linha de comando e programação de aplicativos (UIs, CLIs e APIs) e segurança para dar suporte a todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Melhor para:

Criar software durante o desenvolvimento

Gerenciar a integração

Testar em contêineres para monitorar o desempenho e a robustez dos aplicativos

Implantação de aplicativos em contêineres

Operações automatizadas para integração, teste e implantação

Melhores recursos do Docker:

Implementação robusta da orquestração de contêineres

Conjunto flexível de ferramentas

Suporta a maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e MacOS

Forte integração com ferramentas líderes do setor

CLI avançada que simplifica a implementação

Comunidade de usuários ampla e ativa

Ampla biblioteca de ambientes pré-configurados

Limitações do Docker:

A dependência da interface de linha de comando pode ser difícil às vezes

Os conceitos por trás dos contêineres podem ser confusos e difíceis de entender

As imagens podem ser muito grandes e usar recursos significativos

Preços do Docker:

Pessoal: $0

$0 Pro: US$ 5/mês, usuário único

US$ 5/mês, usuário único Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: US$ 24/mês por usuário

Docker ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

5. GitHub

Via GitHub O GitHub é o conjunto mais comumente usado de ferramentas de gerenciamento de configuração de alta qualidade para desenvolvimento de software. É um sistema de controle de versão criado com base no Git para equipes de desenvolvimento distribuídas, fornecendo um único repositório com check-in e check-out.

Além disso, o GitHub inclui controle de acesso, rastreamento de bugs, gerenciamento de solicitações, gerenciamento de tarefas e automação, além de muitos outros recursos. O GitHub é de propriedade da Microsoft e é executado no Azure.

Melhor para:

Gerenciamento de projetos e tarefas para desenvolvimento

Versão distribuída e controle de acesso para integração

Ferramentas comprovadas para implantação

Automação para operações, incluindo segurança

Melhores recursos do GitHub:

Padrão do setor para controle de versão

Ferramenta de gerenciamento de código mais conhecida e usada

Padrão do setor para CI/CD

Interface simples e intuitiva

Ferramentas poderosas para compartilhar informações em uma equipe

Sugestões de código baseadas em IA com o GitHub Copilot

Integra-se à maioria das ferramentas de DevOps, incluindo plataformas de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)

Limitações do GitHub:

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes

A documentação é leve

A pesquisa é básica

Preços do GitHub:

Gratuito: $0

$0 Equipe: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresa: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e resenhas do GitHub:

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (5.700+ avaliações)

6. AWS

Via AWS Amazon Web Services (AWS), abrange todas as ofertas de plataforma de nuvem da Amazon. Isso inclui uma ampla variedade de módulos de DevOps da AWS para SaaS e aplicativos móveis executados na AWS. As ferramentas incluem várias opções para gerenciamento de configuração, criação e teste automatizados e automação de implantação. Também oferece suporte a contêineres e computação sem servidor.

As ferramentas de DevOps mais comumente usadas da AWS são o AWS CodePipeline, o AWS CodeBuild e o AWS CodeDeploy.

Melhor para:

CI/CD com o AWS CodePipeline para integração e implantação

Compiladores e automação de testes com o AWS CodeBuild para desenvolvimento

Automação de implantação com o AWS CodeDeploy

Os melhores recursos do AWS:

O provisionamento de nuvem é incorporado ao processo para que os usuários nunca fiquem sem recursos

Integração com todo o ecossistema da AWS

O pipeline de CI/CD pode ser configurado com apenas alguns cliques

Métricas abrangentes de testes

Os processos manuais e automatizados são fáceis de configurar e usar

Ferramentas de segurança e monitoramento

Limitações da AWS:

Não é personalizável o suficiente para alguns casos de uso

Pressupõe que você fará a implementação na infraestrutura de nuvem da AWS

São necessárias várias ferramentas para um fluxo de trabalho completo

A plataforma da AWS pode ser muito grande

Preços da AWS:

Entre em contato com a AWS para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas da AWS:

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 avaliações); CodeBuild, 4,3 (3 avaliações); CodeDeploy, 4,5 (4 avaliações)

7. Mend

Via Mend Mend, anteriormente WhiteSource, é uma plataforma de segurança de aplicativos. Ela se integra às suas ferramentas de DevOps para implementar o programa de segurança de aplicativos (AppSec) da sua equipe, mudando onde seu software é vulnerável e onde você corrige essas vulnerabilidades no início do processo de desenvolvimento.

Melhor para:

Avaliar a segurança de seus aplicativos em testes

Fornece soluções de correção durante o feedback

Mend melhores recursos:

Avalia e encontra vulnerabilidades em pacotes de código aberto em seu aplicativo em tempo real

Fácil integração no GitHub

Fornece relatórios detalhados

Implementa automaticamente alterações de código para as vulnerabilidades mais comuns e evita erros humanos ao corrigir falhas de segurança

A equipe do Mend.io está constantemente monitorando e atualizando as vulnerabilidades

Oferece suporte a todas as principais linguagens de programação, incluindo Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ e C#, além de muitas linguagens específicas de domínio

Limitações do Mend:

A interface do usuário pode ser um pouco desajeitada

Os painéis podem ser confusos

A implementação pode ser difícil para alguns pipelines de DevOps

Pode gerar falsos positivos

Mend pricing:

MEND SCA Advanced: US$ 16.000/ano para 20 desenvolvedores

US$ 16.000/ano para 20 desenvolvedores MEND SAST Advanced: US$ 16.000/ano para 20 desenvolvedores

US$ 16.000/ano para 20 desenvolvedores MEND SCA e SAST Advanced: US$ 24.000/ano para 20 desenvolvedores

US$ 24.000/ano para 20 desenvolvedores MEND Premium (Enterprise): Entre em contato para saber o preço

Mend ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

4,3/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,3/5 (7 avaliações)

8. Jira

Via Atlassian O Jira é um rastreamento de problemas (bugs) e ferramenta de gerenciamento de projetos. Ela inclui gerenciamento ágil de projetos incluindo fluxos de trabalho, tarefas, orçamento e previsão, e mapeamento de estradas. Ele também inclui um sistema abrangente e integrado de gerenciamento de problemas para documentar e lidar com bugs no código e nas operações. O Jira faz parte do pacote Atlassian DevOps.

Melhor para:

Gerenciamento de projetos durante o desenvolvimento

Rastreamento e automação de problemas durante o feedback e o desenvolvimento

Melhores recursos do Jira:

Criado do zero para agilidade com scrum e Metodologias Kanban * Altamente personalizável

Muito forte no gerenciamento de problemas

Funciona para muitos tipos diferentes de projetos, não apenas para desenvolvimento de software

Integra-se a muitas outras ferramentas de DevOps

Limitações do Jira:

Pode ser difícil de configurar e usar

Ferramentas de colaboração limitadas incorporadas ao produto

Não está configurado para várias equipes trabalhando juntas

É uma ferramenta de gerenciamento de problemas com gerenciamento de projetos incorporado, não uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos

Preços do Jira:

Gratuito: $0

$0 Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 5.200 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.100+ avaliações)

9. Bitbucket

Via Bitbucket O Bitbucket é uma plataforma alternativa de hospedagem de código-fonte de software com controle de versão, também baseada no Git. Inclui ferramentas de CI/CD e se concentra no suporte aos usuários do Jira. Ele foi projetado para permitir a colaboração dentro de uma equipe de desenvolvimento. O Bitbucket faz parte do pacote Atlassian DevOps.

Melhor para:

Versão distribuída e controle de acesso para integração

Fluxos de trabalho automatizados para implementação

Melhores recursos do Bitbucket:

Totalmente integrado ao Jira

Interface de usuário moderna e limpa

Ferramentas de configuração robustas para organizar projetos complexos, incluindo ramificação

Ferramentas avançadas de revisão de código

Limitações do Bitbucket:

Projetado para trabalhar com outros produtos da Atlassian, a integração com outras ferramentas é mínima

Recursos limitados quando comparados a outras plataformas de controle de versão

Menos popular do que outras ferramentas semelhantes, portanto a comunidade de usuários é pequena, assim como as opções de plug-in

Preços do Bitbucket:

Gratuito: $0

$0 Padrão: US$ 3/mês por usuário

US$ 3/mês por usuário Premium: $6/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Bitbucket:

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

10. Folga

Via Slack O Slack é uma plataforma de colaboração criada com base em mensagens instantâneas usando o conceito de canais. Os usuários podem se comunicar com as equipes por meio de conversas em rich text em um determinado canal, mensagens diretas entre usuários, chamadas de vídeo ou áudio (Huddle), mensagens assíncronas de texto e vídeo (Clips) ou por meio de notebooks (Canvas). Ele também inclui alguns gerenciamento de tarefas ferramentas.

Ideal para:

Colaboração durante o desenvolvimento

Capturar os resultados dos testes

Documentar o feedback

Melhores recursos do Slack:

Interface simples e fácil de navegar

Todas as comunicações de um canal específico estão em um só lugar

Altamente personalizável

Uma grande biblioteca deaplicativos de integração (Dê uma olhada nomelhores integrações do Slack)

Pesquisa avançada

Capacidade de agrupar conversas em tópicos

Videoconferência integrada

Limitações do Slack:

Com seu foco na colaboração, você precisa carregar vários aplicativos de integração para aumentar a funcionalidade

Pode se tornar sobrecarregado com muitos espaços de trabalho e canais

O gerenciamento de tarefas é limitado

Preços do Slack:

Gratuito: $0

$0 Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business+: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack:

G2: 4,5/5 (mais de 31.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 22.900 avaliações)

ClickUp: A melhor ferramenta de DevOps para sua equipe

Independentemente da aparência do seu manual de DevOps, fazer com que suas equipes de desenvolvimento e operações trabalhem juntas não requer mágica - requer as ferramentas de DevOps certas. Elas precisam trabalhar juntas de uma forma que possibilite seus processos, em vez de forçá-lo a mudar seus processos para se adequar às ferramentas. 🛠

É por isso que equipes de todos os tipos contam com o ClickUp para gerenciamento de projetos, colaboração, documentação e muito mais, tudo em uma interface fácil de usar que se integra ao restante das ferramentas de DevOps. Portanto, da próxima vez que estiver montando uma nova missão de projeto de software, inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp e torne sua vida mais fácil. 🤩