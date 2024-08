10 melhores alternativas e concorrentes ao Productboard em 2024 (gratuito e pago)

Como gerente de produtos, sua vida gira em torno da geração de insights, da definição de objetivos comerciais e da criação de produtos que façam a diferença para seus clientes. Ferramentas de gerenciamento de produtos facilitam a vida quando você está sempre fazendo malabarismos com as tarefas. 🤹

Uma dessas ferramentas é o Productboard, que foi projetado para ajudar as equipes de produtos a obter feedback dos clientes e criar roteiros para vários produtos em um único espaço.

Os usuários gostam dos recursos de acompanhamento do progresso, dos recursos de coleta de insights e das visualizações de roteiro do Productboard. No entanto, os gerentes de produtos podem precisar de mais integrações em seus software de gerenciamento de projetos . Na verdade, os gerentes de produto precisam priorizar recursos que ofereçam maior flexibilidade, insights mais profundos e suporte de gerenciamento mais amplo.

É por isso que esta lista dos melhores recursos de Alternativa ao Productboard s vem.

Aqui, estamos compartilhando algumas de nossas alternativas favoritas ao Productboard, tanto pagas quanto gratuitas, com uma lista de recursos, prós e contras, preços e classificações.

É hora de elevar o nível de seu jogo de PM. 🙌

O que você deve procurar nas alternativas ao Productboard?

Nem todas as ferramentas de gerenciamento de produtos são criadas da mesma forma. Dependendo das necessidades específicas de seu produto, você pode preferir determinados recursos a outros. 🛠️

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar nas alternativas do Productboard:

Rastreamento e análise do usuário : Para produzir produtos excelentes, você precisa entender como seus clientes interagem com eles

: Para produzir produtos excelentes, você precisa entender como seus clientes interagem com eles Mapeamento da rota : Crie um mapa do produto, desde a concepção até o lançamento, com ferramentas de gerenciamento de produtos que suportam uma estratégia de produto visual e interativa

: Crie um mapa do produto, desde a concepção até o lançamento, com ferramentas de gerenciamento de produtos que suportam uma estratégia de produto visual e interativa Pesquisas com clientes : Apoie o gerenciamento de feedback com uma ferramenta que ofereça formulários personalizáveis para ajudar a fechar o ciclo de feedback do cliente

: Apoie o gerenciamento de feedback com uma ferramenta que ofereça formulários personalizáveis para ajudar a fechar o ciclo de feedback do cliente Colaboração da equipe : De mensagens de equipe no aplicativo à colaboração em tempo real, procure uma ferramenta de gerenciamento de produtos que o ajude a trabalhar em conjunto

: De mensagens de equipe no aplicativo à colaboração em tempo real, procure uma ferramenta de gerenciamento de produtos que o ajude a trabalhar em conjunto Suporte a apresentações : Compartilhe seus insights e novas ideias com uma ferramenta que ofereça funcionalidade de apresentação

: Compartilhe seus insights e novas ideias com uma ferramenta que ofereça funcionalidade de apresentação Recursos de gerenciamento de projetos : Simplifique os fluxos de trabalho egerenciamento de tarefas com um ferramenta de gerenciamento de projetos que lhe permite controlar o projeto em um único espaço

: Simplifique os fluxos de trabalho egerenciamento de tarefas com um ferramenta de gerenciamento de projetos que lhe permite controlar o projeto em um único espaço Mapas de calor e fluxogramas : A melhor maneira de obter insights sobre seus clientes é ver como eles realmente interagem com seus produtos usando recursos importantes como mapas de calor e gravações

: A melhor maneira de obter insights sobre seus clientes é ver como eles realmente interagem com seus produtos usando recursos importantes como mapas de calor e gravações Integrações: Os gerentes de produtos utilizam diferentes ferramentas para realizar o trabalho. Certifique-se de que a alternativa ao Productboard que você escolher se integre ao seu software de gerenciamento de produtos mais importante

As 10 melhores alternativas ao Productboard para usar em 2024

Encontrar o software de gerenciamento de produtos certo requer tempo e energia. E sabemos que você provavelmente está com pouco tempo e energia.

Por isso, fizemos o trabalho braçal para você. Aqui estão 10 das melhores alternativas ao Productboard (gratuitas e pagas!) que podem impulsionar seu processo e, ao mesmo tempo, economizar tempo, energia e até dinheiro. 💰

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Sim, colocamos o ClickUp no topo da lista, mas por um bom motivo. (Ou, mais precisamente, muitos motivos.) O ClickUp é uma plataforma completa que oferece quase infinitos recursos, integrações e personalizações para que as equipes possam acompanhar cada etapa do processo de desenvolvimento do produto . De fato, Recursos do produto ClickUp permitem que você mapeie sua visão, acompanhe os problemas e gerencie o sprint, tudo em um só lugar.

Para começar, coloque todos na mesma página usando Documento de resumo do produto do ClickUp . O documento pré-construído do ClickUp permite que você crie links para designs, liste especificações funcionais e explique considerações de design. Use-o para elaborar um plano de lançamento para as equipes de produto e criar uma estrutura para um lançamento de produto bem-sucedido. ✨

Com o modelo de documento de resumo do produto da ClickUp, sua equipe tem um esboço completo para preencher as lacunas e apoiar um lançamento bem-sucedido, mantendo-se literalmente na mesma página

Crie roteiros de produtos compartilhados no ClickUp para que todos na equipe vejam o papel que desempenham e a visão geral. Visualize fluxos de trabalho e maximize a eficiência com várias visualizações de quadro, incluindo Quadros Kanban do ClickUp . Adicione instantaneamente a automação de tarefas para dividir o desenvolvimento de produtos para diferentes membros da equipe e departamentos.

Crie o produto perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

Você também pode facilitar o desenvolvimento de produtos graças a IA do ClickUp . Use-o para escrever um documento de requisitos do produto (PRD), projetar testes de usuário ou criar um plano de teste geral.

Os melhores recursos do ClickUp:

mais de 35 aplicativos do ClickUp permitem que você personalize o gerenciamento de tarefas, incluindo a atribuição depontos de sprint e rastreamento de campos de dados personalizados

Mais de 1.000modelos de gerenciamento de produtosincluindomodelos de planos de projetoos modelos de planejamento de projeto, incluindo modelos de plano de projeto /%href/, facilitam a criação de histórias Agile, o rastreamento de solicitações de recursos e a criação de quadros de design

mais de 50 ações, acionadores e automações tornam a personalização mais fácil do que nunca

mais de 1.000 integrações, incluindo HubSpot, Slack e Salesforce

Limitações do ClickUp:

Pode haver uma curva de aprendizado mais acentuada simplesmente porque há muita personalização disponível

Alguns usuários acham que o número de notificações pode ser excessivo, mas elas podem ser personalizadas nas configurações da conta

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente

: uS$ 7/mês por usuário pago anualmente; US$ 10/mês por usuário pago mensalmente Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Prodpad

via Prodpad O Prodpad elimina as suposições na criação de produtos, fornecendo feedback do usuário e ajudando-o a planejar sua estratégia. Use-o para capturar as principais ideias de clientes reais e criar um cronograma do projeto com mapas rodoviários integrados.

As ferramentas de feedback do cliente são particularmente úteis para planejar em quais produtos você deseja trabalhar primeiro. O Prodpad oferece Ferramentas de IA que extraem feedback e oferecem percepções gerais. Use essas informações para segmentar os clientes e se concentrar em produtos que atendam às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Prodpad:

Os recursos de descoberta de ideias facilitam a visualização dos recursos que os usuários desejam e ajudam você apriorizar projetos que são mais importantes

As integrações com ferramentas como Jira, Microsoft e Github permitem incorporar o Prodpad aos fluxos de trabalho existentes para não interromper o processo da equipe

Os recursos do fluxo de trabalho do Backlog do produto permitem que você divida as ideias e identifique os recursos mais desejados a serem eliminadosbacklogs de produtos Limitações do Prodpad:

Alguns usuários acharam que os roteiros podem ser confusos para jornadas de produtos longas ou mais complexas

As ideias arquivadas não têm histórico associado a elas, portanto, você terá de acompanhar o raciocínio separadamente

Preços do Prodpad:

Roadmaps : Teste gratuito

: Teste gratuito Roadmaps Essenciais : uS$ 30/editor/mês

: uS$ 30/editor/mês Roadmaps Avançado: uS$ 55/editor/mês

Avaliações e resenhas do Prodpad:

G2 : 4.3/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.0/5 (mais de 10 avaliações)

3. Foco no ar

via Foco no ar O Airfocus ajuda você a entender as necessidades dos usuários, planejar sua execução do projeto e alinhar as equipes. Essa plataforma de gerenciamento estratégico de produtos permite que você gerencie o desenvolvimento de produtos, desde a descoberta e a priorização até a estratégia. Criada como uma plataforma modular, ela foi projetada para ser um hub central para todo o seu trabalho com produtos. 💪

Obtenha insights sobre a experiência do usuário e colete feedback sobre o produto para garantir que esteja resolvendo os problemas certos. Envolva-se com usuários reais criando um portal de marca no qual você pode compartilhar ideias com seus clientes.

Use a ferramenta de roteiro para definir uma direção clara e permitir que as equipes saibam exatamente o que esperar em cada etapa. Faça um brainstorming de ideias, anuncie um lançamento de produto e comemorar as vitórias em um único espaço.

Melhores recursos do Airfocus:

Os aplicativos nativos do Airfocus permitem que você crie uma abordagem modular para o desenvolvimento de produtos, o que significa que você pode aproveitar a ferramenta para atender às suas necessidades específicas

As exibições personalizadas facilitam a visualização de dados usando gráficos de Gantt,Quadros Kanbane tabelas

O software de roteiro cria visibilidade para o plano da equipe e é personalizável para uma ampla gama de casos de uso

Limitações do Airfocus:

Os usuários descobriram que a integração com o Jira nem sempre era confiável

Os planos de preços são baseados em usuários, portanto, fica caro se você trabalha com vários membros da equipe

Preços do Airfocus:

Avançado : uS$ 69/editor/mês

: uS$ 69/editor/mês Pro : Preço anual personalizado

: Preço anual personalizado Enterprise: Preço anual personalizado

Avaliações e opiniões sobre o Airfocus:

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Voz do usuário

via Voz do usuário O UserVoice é um sistema de gerenciamento de produtos que o ajuda a criar estratégias para o desenvolvimento de produtos. O quadro de feedback do usuário facilita a visualização do que os clientes estão dizendo sobre seus produtos e quais recursos eles mais desejam.

A ferramenta usa uma abordagem orientada por dados para que as partes interessadas identifiquem as melhores maneiras de atender às necessidades dos clientes. Desde o estabelecimento da história do usuário até a observação de como eles navegam em seus produtos, você obterá insights para atender melhor aos seus clientes. 🤩

Melhores recursos do UserVoice:

Os formulários e as ferramentas de feedback foram projetados para promover relacionamentos, fazer com que os clientes se sintam ouvidos e criar uma marca melhor

A interface amigável facilita o uso sem a necessidade de passar horas dominando uma curva de aprendizado acentuada

As integrações incluem Jira, Slack, Azure DevOps e Zendesk

Limitações do UserVoice:

Os usuários gostam das integrações existentes, mas gostariam que houvesse mais plataformas compatíveis

Não há suporte ao cliente por e-mail ou on-line, o que significa que obter ajuda com bugs pode ser complicado

Preços do UserVoice:

Essenciais : uS$ 699/mês

: uS$ 699/mês Pro : uS$ 899/mês

: uS$ 899/mês Premium : uS$ 1.349/mês

: uS$ 1.349/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UserVoice:

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

5. Convas

via Convas O Convas é uma ferramenta de coleta de feedback de clientes que facilita o desenvolvimento de produtos que as pessoas realmente desejam. Use a página de feedback para obter feedback dos membros da sua própria equipe e de clientes reais. Adicione a votação de recursos para permitir que os usuários votem a favor ou contra diferentes funcionalidades.

Usar o feedback dos clientes, criar um roteiro para o ciclo de vida do produto . Mostre claramente às partes interessadas o que está em andamento, o que já foi feito e o que está por vir. Use notificações automatizadas para informar aos usuários quando você lançar um novo produto no qual eles possam estar interessados.

Os melhores recursos do Convas:

A página de feedback é totalmente personalizável. Use comentários para interagir diretamente com os usuários, crie vários quadros para diferentes tipos de feedback e adicione tags para aumentar a organização

Adicione o widget de feedback do cliente às suas páginas de destino para obter insights sem que os usuários saiam do seu site

Os anúncios de atualização de produtos tornam mais fácil do que nunca anunciar novos recursos e lançamentos de produtos

Limitações do Convas:

Alguns usuários descobriram que o aplicativo tinha bugs, o que levou a lentidão no processo de desenvolvimento do produto

Se você tiver mais de 100 usuários que deseja rastrear, deverá pagar pelo plano de nível empresarial

Preços do Convas:

Gratuito : uS$ 0/mês com até 25 usuários rastreados

: uS$ 0/mês com até 25 usuários rastreados Growth : uS$ 15/mês com até 100 usuários rastreados

: uS$ 15/mês com até 100 usuários rastreados Business : uS$ 150/mês com usuários rastreados ilimitados

: uS$ 150/mês com usuários rastreados ilimitados Privado: uS$ 99/mês para o recurso de feedback privado

Avaliações e resenhas do Convas:

G2 : 4.0/5 (1+ avaliações)

: 4.0/5 (1+ avaliações) Capterra: N/A

6. Pendo

via Pendo O Pendo foi projetado para melhorar a experiência do produto digital. Essa ferramenta multifuncional funciona em marketing, TI, produto e sucesso do cliente departamentos.

As soluções de baixo código facilitam o uso do Pendo por qualquer pessoa da equipe para obter insights sobre os clientes e desenvolver produtos melhores. Dados retroativos combinados com feedback qualitativo fornecem uma visão geral completa de como os clientes usam e se sentem em relação aos seus produtos.

Melhores recursos do Pendo:

Insira ideias de produtos e compartilhe-as diretamente com os clientes para obter feedback antes de começar a desenvolver recursos e novos aplicativos

Os insights do portfólio de SaaS permitem que você realize uma auditoria de suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes para otimizar seu espaço de trabalho digital

Os recursos de IA fornecem insights e análises detalhadas que os membros da sua equipe podem não perceber por conta própria

Limitações do Pendo:

O preço pode ser um desafio para as startups que têm orçamentos limitados

Alguns relatórios personalizados não estão disponíveis no aplicativo, o que significa que você precisa ir ao seu desktop para acessar insights mais profundos

Preços do Pendo:

Gratuito : Gratuito com um máximo de 500 usuários ativos mensais

: Gratuito com um máximo de 500 usuários ativos mensais Inicial : uS$ 7.000 por ano com um máximo de 10.000 usuários ativos mensais

: uS$ 7.000 por ano com um máximo de 10.000 usuários ativos mensais Crescimento : Entre em contato para obter preços personalizados

: Entre em contato para obter preços personalizados Portfólio: Entre em contato para obter preços personalizados

Pendo ratings and reviews:

G2 : 4.4/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

7. ProductPlan

via Plano de produto O ProductPlan é uma das ferramentas mais populares para avaliar possíveis produtos, criar uma estratégia de produto e construir um linha do tempo do projeto em um único espaço.

Use exibições e filtros personalizados para personalizar a ferramenta para sua empresa. Crie layouts flexíveis para ajudar os membros da equipe a entender o processo de desenvolvimento do produto e as metas finais. 🏆

Os roteiros de portfólio permitem que você crie uma visão ampla de todos os projetos no pipeline. Acompanhe perfeitamente o progresso de vários produtos e recursos, estejam eles em fase de brainstorming, teste de usuário ou entrega final.

Melhores recursos do ProductPlan:

A conformidade com o SOC 2 Tipo II significa que essa ferramenta é ideal para todas as organizações, inclusive empresas que precisam de segurança adicional

Importação, sincronização e conexão com dezenas de ferramentas, incluindo as favoritas do produto, como Jira, GitHub e Zapier

Dezenas de modelos de roteiros facilitam a criação de layouts visuais de sua estratégia de produto

Limitações do ProductPlan:

Alguns usuários acham que a colaboração em equipe pode ser confusa

Não há modo off-line, portanto, você precisa estar conectado para fazer qualquer coisa

Preços do ProductPlan:

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Profissional : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ProductPlan:

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

8. Roadmunk

via Roadmunk O Roadmunk trata do mapeamento de estradas para equipes de produtos. Use a plataforma para criar um roteiro visual a ser compartilhado com as partes interessadas para obter a adesão ao seu próximo produto. Obtenha feedback dos clientes e priorize os recursos que você deseja desenvolver em seguida.

Melhores recursos do Roadmunk:

mais de 35 modelos de roadmap permitem que vocêeconomizar tempo e esforço ao planejar a jornada de seu produto

A API da Roadmunk permite que você crie integrações personalizadas para usar perfeitamente as ferramentas que você adora

A Caixa de entrada de feedback cria um espaço útil para acompanhar o que os clientes estão dizendo

Limitações do Roadmunk:

Alguns usuários querem mais personalização nos campos de descrição para incluir mais dados

É necessário adicionar datas a cada etapa do roadmap, o que pode ser muito granular para organizações com cronogramas menos rigorosos

Preços do Roadmunk:

Starter : uS$ 19/mês para um road mapper

: uS$ 19/mês para um road mapper Empresarial : uS$ 49/editor/mês

: uS$ 49/editor/mês Profissional : uS$ 99/editor/mês

: uS$ 99/editor/mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Roadmunk:

G2 : 4.0/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.4/5 (80+ avaliações)

9. Rápido

via Rápido O Rapidr ajuda você a captar ideias de produtos, obter feedback dos clientes e envolver os usuários em todo o processo de criação. Use quadros de feedback públicos e privados para obter uma visão real dos produtos existentes e dos recursos que os usuários estão procurando. Identifique os melhores produtos a serem desenvolvidos e crie roteiros para acompanhar o processo.

Os melhores recursos do Rapidr:

7 integrações existentes e mais 5 em desenvolvimento facilitam o uso popularferramentas de desenvolvimento com o Rapidr

O rastreamento de solicitações de recursos permite que você mantenha o controle sobre os tipos de produtos que seus usuários desejam

O rastreamento de bugs integrado permite que os usuários sinalizem problemas no produto para que sua equipe os resolva

Limitações do Rapidr:

A visualização de dados é básica e não há gráficos de Gantt ou ferramentas de mapeamento mais avançadas

Embora a interface seja fácil de usar, alguns usuários gostariam que houvesse mais funcionalidades

Preços do Rapidr:

Inicialização : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Business : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Rapidr:

G2 : 4.5/5 (2+ avaliações)

: 4.5/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

10. Craft.io

via Craft.io Use o Craft.io para coletar feedback dos usuários e tomar decisões mais informadas sobre o produto. Usando uma interface visualmente agradável, é fácil criar roteiros e cronogramas estratégicos para alinhar a equipe. Priorize os recursos, ajuste a capacidade e simplifique a execução, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Craft.io:

As automações permitem atribuir instantaneamente tarefas aos membros da equipe e integrar-se a outras ferramentas de desenvolvimento, como o Jira

Gerencie seu portfólio de produtos com campos para backlog, objetivos, dependências e iniciativas

Limitações do Craft.io:

Alguns usuários tiveram bugs que atribuíam tarefas aos membros errados da equipe

O mapeamento do caminho do produto não é tão intuitivo quanto o de algumas ferramentas da concorrência

Preços do Craft.io:

Inicial : uS$ 19/editor/mês

: uS$ 19/editor/mês Pro : uS$ 79/editor/mês

: uS$ 79/editor/mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Craft.io:

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

Crie produtos melhores com mais eficiência com o ClickUp

Quer você esteja administrando uma startup, uma empresa de médio porte ou uma corporação, a criação de produtos melhores está a apenas alguns cliques de distância. Com essas alternativas do Productboard, você encontrará novas maneiras de gerar insights sobre o cliente, priorizar recursos e otimizar a execução do produto.

O software de gerenciamento de projetos do ClickUp facilita o gerenciamento de tudo em um único espaço. Além disso, centenas de integrações funcionam perfeitamente com o ferramentas de desenvolvimento de produtos que você precisa para atender aos seus clientes. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a obter insights mais detalhados sobre os clientes para criar os produtos que eles vão adorar nos próximos anos. O melhor de tudo é que, com o ClickUp, é grátis para sempre!