As 16 melhores ferramentas ágeis para gerenciamento de projetos em 2024

Scrum isso. Agile isso.

Ou deveríamos fazer um Kanban completo????

Essas são as perguntas que toda equipe ágil quer responder!

Com 94% dos entrevistados confirmaram que sua organização adotou alguma forma de metodologia ágil em 2021, não é de se admirar que as equipes precisem usar as ferramentas ágeis certas para maximizar o progresso do projeto.

Se sua metodologia ágil ferramentas de gerenciamento de projetos estão falhando com você? Então, boa sorte.

Felizmente, adoramos maximizar a colaboração da equipe com um mentalidade ágil é por isso que reunimos uma coleção das melhores ferramentas de software ágil do mercado atual.

Procurando uma maneira fácil de gerenciar sua equipe Agile em um só lugar? Obtenha o aplicativo do ClickUp Modelo de gerenciamento ágil de graça aqui!

As 16 principais ferramentas ágeis para sua equipe ágil

Percorra esta lista para encontrar as melhores ferramentas Agile para sua equipe de desenvolvedores e gerentes de projeto.

Crie o fluxo de trabalho Agile perfeito e construa um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

Aumente sua produtividade e colaboração com o ClickUp, uma solução completa para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe. Projetado para atender a empresas e equipes de qualquer setor, o ClickUp simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade em toda a organização.

Então, o que torna o ClickUp o melhor? solução ágil de gerenciamento de projetos ?

Por um lado, o ClickUp foi projetado para se adaptar facilmente a muitos fluxos de trabalho, especialmente fluxos de trabalho de desenvolvimento como Kanban, Scrum e Agile. Esse aplicativo multifuncional e flexível oferece centenas de recursos avançados e uma plataforma totalmente personalizável, permitindo que as equipes configurem o ClickUp para suportar um abordagem ágil moderna e atende a suas necessidades exclusivas, fluxos de trabalho complexos e preferências pessoais.

E com esse nível de flexibilidade e recursos avançados do ClickUp, você e sua equipe ágil poderão:

Configurar um fluxo de trabalho Agile-Scrum estruturado e automatizado : Maximizar a produtividade com planejamento de sprint adaptado à carga de trabalho da sua equipe. Minimizar o microgerenciamento, automatizando as atribuições de pontos de sprint e transferindo tarefas inacabadas para sprints futuros

: Maximizar a produtividade com planejamento de sprint adaptado à carga de trabalho da sua equipe. Minimizar o microgerenciamento, automatizando as atribuições de pontos de sprint e transferindo tarefas inacabadas para sprints futuros Gerencie o desenvolvimento ágil projetos com facilidade: Divida projetos maiores em partes menores (Sprints) e gerencie-os com eficiência usando os SprintsClickApp *Gerencie Sprints e backlogs: Planeje, organize e gerencie Sprints e backlogs de forma eficaz com a visualização personalizada de sua escolha e use oModelo de Backlog e Sprints do ClickUp para aprimorar seu gerenciamento de backlogs

Divida projetos maiores em partes menores (Sprints) e gerencie-os com eficiência usando os SprintsClickApp *Gerencie Sprints e backlogs: Planeje, organize e gerencie Sprints e backlogs de forma eficaz com a visualização personalizada de sua escolha e use oModelo de Backlog e Sprints do ClickUp para aprimorar seu gerenciamento de backlogs Visualize e gerencie seus fluxos de trabalho ágeis : Visualize seu trabalho, do seu jeito, usando visualizações personalizadas como Kanban, gráfico de Gantt, visualização de caixa e outras visualizações de trabalho no ClickUp

: Visualize seu trabalho, do seu jeito, usando visualizações personalizadas como Kanban, gráfico de Gantt, visualização de caixa e outras visualizações de trabalho no ClickUp Simplifique os processos de controle de problemas e bugs : Crie formulários de entrada que transformam os envios de bugs em tarefas acionáveis e as atribuem a indivíduos ou equipes. Vincule problemas relacionados entre si, adicione tags para rastrear bugs egerencie seu backlog com status personalizados

: Crie formulários de entrada que transformam os envios de bugs em tarefas acionáveis e as atribuem a indivíduos ou equipes. Vincule problemas relacionados entre si, adicione tags para rastrear bugs egerencie seu backlog com status personalizados Colabore em roadmaps e muito mais: Mapeie claramente seu roadmap em quadros brancos digitais e compartilhe-o com sua equipe e tenha acesso amodelos de roteiros de projetos para ajudar a estruturar e acelerar seu trabalho

Mapeie claramente seu roadmap em quadros brancos digitais e compartilhe-o com sua equipe e tenha acesso amodelos de roteiros de projetos para ajudar a estruturar e acelerar seu trabalho Conecte feedback e ferramentas de engenharia: Integre o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo feedback de clientes para tomar melhores decisões de engenharia com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket

ferramentas de engenharia: Integre o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo feedback de clientes para tomar melhores decisões de engenharia com integrações para Zendesk, Intercom e Zapier. Em seguida, acompanhe o progresso do desenvolvimento com integrações nativas para GitHub, GitLab e Bitbucket Visualize o progresso com os Agile Dashboards: Criardashboards personalizados para fornecer uma visão geral de alto nível do seu trabalho e ficar por dentro do progresso da equipe com Dashboards personalizáveis e widgets de sprint para mostrar métricas Agile, como gráfico de burnup, gráfico de velocidade e diagramas de fluxo cumulativo, e compartilhá-los facilmente como um visual paraplanejamento de sprint,reuniões retrospectivase mais

Personalize seu Dashboard e acompanhe os sprints com os widgets do ClickUp. Essa visualização é excelente para acompanhar e monitorar tarefas, recursos e o progresso do projeto - tudo em um só lugar

Recursos do ClickUp Agile

Preços

Plano Forever gratuito : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Plano ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Plano Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Plano Empresarial:Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png ClickUp Project Management CTA /%img/ ## 2. Jira

Via Jira Uma das ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis mais conhecidas é o Atlassian Jira, uma solução de desenvolvimento ágil. As equipes de todo o mundo adoram esse software de gerenciamento de projetos ágeis, mas ele tem suas falhas. Você pode ler mais sobre Alternativas ao Jira e nossa análise detalhada do Jira .

Nós adoramos um quebra-cabeça tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas o Jira é muito complexo e exige até mesmo que os desenvolvedores o configurem! Além disso, se você quiser que sua equipe trabalhe de forma multifuncional, precisará configurar vários Integrações do Jira .

É uma das ferramentas ágeis mais caras 💸 e mesmo equipes pequenas podem elevar o preço para a faixa dos milhares de dólares.

Recursos do software ágil:

Rastreamento de problemas

Diretorias

Épicos ágeis

Controle de bugs

Campos personalizados

Preços: Gratuito a US$ 14 por usuário/por mês

Confira nosso_ **Revisão sobre Jira vs. Linear !

3. Mapa de negócios

Via Mapa de negócios O Businessmap é uma plataforma pronta para empresas para gerenciamento ágil de projetos, produtos e portfólios. Criada com escala em mente, você pode usar essa ferramenta ágil para planos de desenvolvimento de software programas, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de portfólio.

Esse Ferramenta Kanban é a solução ideal para equipes ágeis e empresas que buscam uma melhor priorização do trabalho, gerenciando vários projetos e tornando seus processos de trabalho mais eficientes.

Dentro do sistema, os membros da equipe podem estruturar e visualizar seu trabalho diário. Eles podem planejar iniciativas da equipe Scrum e projetos de alto nível, dividi-los em tarefas gerenciáveis, visualizar dependências e criar vários fluxos de trabalho para equipes multifuncionais.

o problema?

Essa ferramenta ágil é bastante cara.

Software ágil Características:

Fluxo de trabalho de linha do tempo para planejamento ágil

Quadros e cartões Kanban personalizáveis para mostrar diferentes histórias de usuários

Links de cartões Kanban paraestrutura de decomposição do trabalho e visualização de dependências

Modelos incorporados para visualizações de quadros Kanban

Gerencie vários fluxos de trabalho em um quadro Kanban

Espaços de trabalho de gerenciamento para escalar o Kanban em toda a organização

Regras de automação comercial

Preços: A partir de $149/mês a $179/mês para 15 usuários

4. Gerenciamento de projetos do GitHub

Via Github O GitHub é o maior servidor Git hospedado....mas o que isso significa?

Basicamente, seus desenvolvedores podem armazenar todo o seu código para um grande número de projetos lá. O GitHub é tão bom porque registra as edições de toda a equipe em tempo real.

Esse sistema ágil software de gerenciamento de projetos também integra com muitas outras ferramentas, de modo que vários membros da equipe (desde os desenvolvedores até o proprietário do produto) possam trabalhar no mesmo código simultaneamente, o que o torna uma das melhores ferramentas Agile para equipes de desenvolvimento.

O GitHub oferece um espaço privado para cada membro da equipe e um espaço público onde os membros da comunidade podem vir e ajudá-lo a melhorar seu código.

O GitHub também inclui muitas ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis para ajudar os gerentes de projeto a gerenciar no que os membros da equipe estão trabalhando.

Ágil Recursos de software:

Rastreamento de problemas

Menções para trabalho em equipe

Rótulos

Vincular problemas e pull requests

Preços: Gratuito a US$ 21 por usuário/por mês

5. Planview AgilePlace

Via Planview AgilePlace Se você estiver procurando a melhor solução Agile ferramenta de gerenciamento de projetos que funciona como um Quadro Kanban para seus sprints, o Planview AgilePlace é a resposta.

Esse sistema ágil ferramenta de desenvolvimento de software mantém seu fluxo de trabalho "enxuto" com cartões para representar itens de trabalho e status em tempo real.

O software de gerenciamento de projetos AgilePlace da Planview é perfeito se você tiver uma equipe remota, garantindo que todos possam ver o quadro Kanban em tempo real. Evite que as mesmas tarefas sejam concluídas duas vezes e garanta que toda a sua equipe permaneça na mesma página (ou cartão).

Essa ferramenta Kanban também funciona muito bem para plataformas entre equipes e pode ser usada para acompanhar as dependências. Ela também funciona bem para equipes multifuncionais aproveitamento de quadros Scrum ou Kanban na Processo ágil .

Agile Recursos de software:

Modelos de tarefas

Quadros Kanban

Rastreamento de problemas e bugs durante as fases de teste do Agile

Gerenciar portfólios de projetos

Métricas e relatórios Lean

Preços: Gratuito a US$ 20 por usuário/mês

6. Caixa de planejamento

Via Caixa de planejamento Todo mundo gosta de saber a que distância está da linha de chegada, exceto algumas pessoas que simplesmente gostam de correr.

Mas em um projeto Agile, o acompanhamento dos sprints é tudo.

O Planbox faz isso com seu gráficos de burndown . Dessa forma, todos sabem o quanto falta para a conclusão do sprint.

O Planbox também integra o feedback do cliente, relatórios de bugs e correções, tornando-o útil para uma ampla gama de usuários. Esse Ferramenta Scrum tem ótimas ferramentas de avaliação que tornam as retrospectivas de sprint ainda mais completas.

Ela é altamente configurável, garantindo que as equipes ágeis possam ajustá-la para que funcione em suas circunstâncias específicas. Os recursos avançados de geração de relatórios facilitam a análise do status e das áreas que precisam ser melhoradas.

E, assim, seu projeto será como uma caixa de chocolates do Plan-! 🍫

Ágil Recursos de software:

Estimativas de tempo para priorizar itens do backlog

Compartilhe o projeto com colaboradores externos

Análise detalhada

API de gerenciamento de trabalho do Planbox para oferecer suporte a várias plataformas

Preços: Entre em contato com a Planbox para obter detalhes sobre preços

7. Colaboração ativa

Via Colaboração ativa Se estiver procurando uma solução econômica para gerenciar documentos e tarefas muito simples, não procure mais.

O Active Collab é uma das melhores ferramentas ágeis para gerenciamento de documentos, orçamento e recursos de relatório. A única desvantagem é que o Active Collab tem uma linha do tempo e uma visualização de coluna para as tarefas, em vez de um gráfico de Gantt.

Software ágil Características:

Rótulos

Progresso do projeto

Definir tarefas recorrentes

Gerenciamento de carga de trabalho relatórios

Preços: A partir de US$ 8 por usuário/mês

8. Proggio

Via Progresso O Proggio é uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile de última geração, centrada na Equipe Scrum em vez de tarefas.

Com uma apresentação visual de alto nível, o Proggio oferece aos gerentes de projeto uma ferramenta Agile para criar planos completos de projetos para aumentar a capacidade de planejamento e a clareza da equipe. O Proggio também é uma boa opção para a sua equipe Agile devido às suas análises avançadas e ferramentas de gerenciamento de tarefas colaborativas .

A ferramenta ágil de gerenciamento de projetos também oferece uma integração com o Jira, que apresenta informações do Jira em toda a linha do tempo no Proggio, acabando com o silo de rastreamento de desenvolvimento de software.

Recursos do software ágil:

Linhas do tempo

Visualizações de quadro e lista

Rastreamento visual

Preços: Gratuito a $500/mês a $1500/mês

9. Código de Ética

Via Codegiant O Codegiant é uma carta de amor aos programadores de todo o mundo. 💕

Esse software de desenvolvimento ágil se concentra principalmente em tornar a vida de codificação do desenvolvedor mais tranquila. Eles fazem isso com um rastreador de problemas simples e fácil de usar que cria um ambiente livre de desordem Ambiente ágil para trabalhar.

Além disso, o rastreador de problemas é altamente personalizável e flexível, de modo que você pode distribuir claramente as tarefas pela sua equipe. Dessa forma, sua equipe Scrum não perderá tempo com tarefas irrelevantes, mas se concentrará nas atribuições principais.

Software Ágil Características:

Gerenciamento de tarefas sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar

Quadro Scrum incorporado

Roteiros

Relatórios

Preços: Gratuito a US$ 6/usuário/mês.

Visite o site Codegiant

10. Projeto ProProfs

Via Projeto ProProfs Uma interface simples e intuitiva, repleta de recursos como gerenciamento de tarefas, visualização de projetos e relatórios acionáveis, faz do ProProfs uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos ágeis.

O painel de controle da ferramenta permite gerenciar com eficiência o backlog e planejar sprints do início ao fim. Além disso, sua funcionalidade de arrastar e soltar permite que você personalize o painel, movendo tarefas e recursos com facilidade para atender às necessidades de um projeto em evolução.

O ProProfs oferece visualizações de projeto, como gráfico de Gantt, visualização Kanban, visualização de calendário e visualização de lista. Essas visualizações permitem que você acesse as informações do projeto da maneira que desejar, bastando alternar a visualização do projeto dentro da ferramenta.

Portanto, se você deseja acompanhar tarefas, recursos, marcos ou o orçamento, pode fazer tudo isso em um único lugar, e isso também em um piscar de olhos. Além disso, você pode priorizar tarefas e definir dependências de tarefas com apenas alguns cliques, garantindo que você permaneça no caminho certo e nunca mais perca um prazo.

Ágil Recursos de software:

Gerenciamento de recursos para otimizar a carga de trabalho dos recursos

Recursos de automação para tarefas recorrentes

Rastreamento de marcos para monitorar prazos

Controle de tempo para monitorar as horas produtivas

Preços: A partir de US$ 2 a US$ 4 por usuário por mês

11. Axosoft

Via Axosoft A Axosoft é outra ferramenta ágil de gerenciamento de projetos.

Ela permite que você gerencie tudo, desde o planejamento de sprint até o seu Lançamento de produto ágil . A Axosoft ajuda você a visualizar cada etapa do processo de desenvolvimento de software e até mesmo a criar alguns gráficos de aparência impressionante.

Ele permite planejar recursos em ordem de importância para que os recursos mais importantes sejam concluídos primeiro. Também possui uma ferramenta Scrum incrível que permite que o Scrum Master planeje quando determinados recursos serão concluídos.

Recursos do software ágil:

Estimativas de tempo

Gerenciamento do backlog do produto

Modo Scrum diário

Gráficos de burndown

Preços: A partir de US$ 20,83/5 usuários

12. Assembleia

Via Assembleia Desenvolvimento seguro que conecta todas as suas necessidades de Git e SVN? Sim, por favor! Essa é a solução corporativa que as grandes empresas procuram para garantir a segurança de suas bases de código.

Eles também oferecem projeto empresarial recursos de gerenciamento para Scrum, Waterfall, Gantt, quadros Kanban ou outros metodologias de gerenciamento de projetos . Ao oferecer várias visões, as equipes podem gerenciar seus tíquetes da maneira que precisam.

Software ágil Características:

Integrações com o Git

Integrações de repositórios

Gerenciamento do backlog do produto

Compatível com Git, SVN e Perforce

Preços: de US$ 12 por usuário/mês a US$ 960/ano para cinco usuários

13. Projetos Zoho

Via ZohoProjetos Zoho é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos baseada em nuvem. Com vários recursos de gerenciamento de projetos, ela pode ajudá-lo com seus fluxos de trabalho de desenvolvimento de software Agile.

O Zoho Project por si só pode estabelecer as bases para funções básicas como planilhas de horas, gráfico de Gantt e utilização de recursos . Mas para o trabalho essencial do Scrum, como planejamento e acompanhamento de sprints, você precisará fazer o download do Zoho Sprint.

E a redundância não termina aí. Você tem um aplicativo Zoho para faturamento, gerenciamento de pessoas, análise e CRM também. Então, basicamente, no momento em que você precisa sair de qualquer tipo de fluxo de trabalho, o Zoho pede que você baixe outro aplicativo.

Recursos de software ágil:

Gráficos de Gantt

Planejamento de projetos

Bate-papo, Feed e Fórum para comunicação

Relatórios de tarefas

Integrações para rastreamento de bugs

Preços: Gratuito a $9 por usuário/mês

14. Asana

Via AsanaA Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com muitas integrações para ajudá-lo a gerenciar sua equipe com eficiência.

Esse software de gerenciamento de projetos é simples de usar em comparação com a maioria das outras soluções de software de gerenciamento de projetos. Você pode mover rapidamente sua tarefa e atribuir trabalho com o recurso de arrastar e soltar.

As equipes ágeis se identificam com a Asana porque ela utiliza projetos e seções para manter o trabalho organizado de forma visual e dá à equipe clareza sobre quem está encarregado do quê no planejamento do projeto.

No entanto, com o aumento da popularidade da Asana, eles têm tido problemas para acompanhar seu rápido crescimento. O tempo de inatividade é comum, interrompendo os fluxos de trabalho e deixando os usuários ágeis frustrados.

Recursos do software ágil:

Visualize sua tarefa em um quadro Kanban, lista ou linha do tempo

Gráficos de Gantt com linhas de tempo

Automatizar tarefas comuns

Crie histórias para adicionar ao seu sprint

Preços: Gratuito a US$ 30,49 por usuário/mês

15. Wrike

Via WrikeO Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que funciona bem para pequenas equipes ágeis.

Mantenha sua equipe ágil no caminho certo com o painel de fluxo de atividades do Wrike, que ajuda a ver quem está trabalhando em quê. O rastreamento de problemas também pode ajudar as equipes de desenvolvimento ágil a ficarem em dia com os bugs.

**No entanto, a versão gratuita do Wrike é muito limitada, e a configuração das ferramentas pode ser um processo longo com uma curva de aprendizado acentuada.

Recursos do software ágil:

Visualização de quadro e visualização de planilha

aplicativos para iOS e Android

Gerenciamento de tarefas e subtarefas

Sem restrições de tempo

Preços: Gratuito a US$ 24,80 por usuário/mês

16. Trello

Via TrelloO Trello é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos Agile .

O Trello usa uma visualização de quadro Kanban que facilita o gerenciamento de sua equipe Agile.

Se você deseja criar quadros Kanban simples para acompanhar sprints e colaborar em projetos, o Trello é uma ótima ferramenta. No entanto, está faltando um recurso crucial: relatórios.

Recursos do software ágil:

Automatize praticamente qualquer ação com o Butler do Trello

Visualizações de quadro, linha do tempo, tabela, calendário, painel e mapa

Power-ups para integração com outras ferramentas

Preços: Gratuito a US$ 17,50 por usuário/mês Visite o site Trello

Critérios para a escolha de ferramentas ágeis

Com todas as ferramentas Agile disponíveis no mercado, pode ser difícil escolher. Faça estas perguntas para decidir qual é a melhor ferramenta para você:

Em que tipo de projetos a sua equipe trabalha?

Qual é o tamanho da sua equipe?

Qual é o seu orçamento mensal para uma ferramenta Agile?

De que tipo de relatório e dados você precisa?

Qual é a experiência da sua equipe com o gerenciamento ágil de projetos?

Qual ferramenta Agile é a melhor para a sua equipe?

Existem muitas ferramentas de desenvolvimento de software Agile para ajudá-lo a adotar o gerenciamento de projetos Agile. O segredo é descobrir o que funciona melhor para os membros da sua equipe.

Lembre-se de que cada equipe e projeto de desenvolvimento ágil tem requisitos diferentes.

Mas há apenas uma ferramenta Agile que atende a todas essas necessidades: ClickUp!

Acompanhe os sprints com um painel de controle de última geração, aprimore o planejamento do sprint, gerencie a equipe comunicação e acompanhe seu progresso, tudo em um só lugar.

E não se esqueça de que é gratuito!

Não importa se você tem uma equipe pequena ou grande. O sucesso começa aqui.