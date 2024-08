10 modelos e exemplos gratuitos de planos de transição

As fases de transição fazem parte de qualquer negócio. Seja na preparação para transições de projetos, sucessão de funcionários ou mudanças organizacionais, você precisará de um plano para que tudo corra bem.

Em vez de passar inúmeras horas frustrantes tentando criar um plano ou pior, fazer as coisas de ouvido, é melhor trabalhar de forma mais inteligente com modelos de planos de transição. Você terá economizar tempo e chegue ao que interessa ainda mais rápido.

Além disso, é imbatível a sensação maravilhosa de ter paz de espírito quando se olha para um plano organizado e confiável. 🧘

Facilitamos a tarefa reunindo 10 modelos e exemplos de planos de transição gratuitos para simplificar sua transição sem custar um centavo. Prepare-se para facilitar as transições bem-sucedidas em todos os aspectos.

O que é um modelo de plano de transição?

Um modelo de plano de transição é como um roteiro que o orienta em qualquer transição que a sua empresa enfrentar. Esses modelos podem servir como uma arma secreta que descreve todas as etapas para mudar as coisas em sua empresa com sucesso. E como cada mudança é diferente, enfatizamos modelos totalmente personalizáveis para garantir que você possa alterá-los de acordo com suas necessidades específicas.

Esses modelos também servem como exemplos de planos de transição que mostram o que geralmente é necessário para se preparar para a mudança que sua empresa está sofrendo.

Depois de preencher (e personalizar) seu modelo, você terá uma lista abrangente de tarefas a serem concluídas, um cronograma projetado para toda a transição, uma visão geral dos recursos e tudo o mais que for necessário. 🙌

Não importa se a sua empresa está passando por uma mudança significativa ou algo menor, um modelo de plano de transição o ajudará a se preparar para ela em todas as frentes.

Seu novo modelo o ajudará a identificar os possíveis desafios e a criar soluções com antecedência, para que você possa ter a tranquilidade de saber que está pronto para tudo.

O que faz um bom modelo de plano de transição?

Um bom modelo de plano de transição o ajudará a criar um roteiro para garantir uma bela transição do início ao fim. Você quer um que cubra todas as suas bases e seja (idealmente) destinado ao tipo de transição que você está enfrentando. 🌻

Fizemos a parte difícil listando 10 modelos de planos de transição gratuitos para praticamente qualquer situação. Tudo o que você precisa fazer é escolher um que se encaixe e começar a planejar! (OK, admitimos que o planejamento é provavelmente a parte mais desafiadora, mas identificamos as ferramentas de que você precisará) ⚒️

Se você já sabe o que está procurando, fique à vontade para pular para a parte boa. Mas se você estiver curioso para saber como escolhemos os 10 melhores modelos, aqui estão alguns fatores que consideramos:

Campos personalizáveis: Cada transição de negócios é diferente, e você vai querer um modelo que possa ser personalizado para projetos novos ou pendentes

Cada transição de negócios é diferente, e você vai querer um modelo que possa ser personalizado para projetos novos ou pendentes Recursos de colaboração: A maioria das mudanças nos negócios se beneficia de recursos de colaboração que permitem que todos os membros da equipe e partes interessadas acessem os documentos do plano de transição

A maioria das mudanças nos negócios se beneficia de recursos de colaboração que permitem que todos os membros da equipe e partes interessadas acessem os documentos do plano de transição Automação : Uma solução de gerenciamento de projetos e modelos deve permitir que você automatize as pequenas coisas para agilizar seu fluxo de trabalho

: Uma solução de gerenciamento de projetos e modelos deve permitir que você automatize as pequenas coisas para agilizar seu fluxo de trabalho Compatibilidade: Um programa colaborativo é mais útil quando apresenta aplicativos compatíveis com os dispositivos de todos

Um programa colaborativo é mais útil quando apresenta aplicativos compatíveis com os dispositivos de todos Integrações: Um programa que se integra às ferramentas que sua empresa já usa garante que você mantenha tudo em um só lugar

10 modelos de planos de transição para usar em 2024

O planejamento de transição raramente é o que se chama de rápido e fácil - tudo o que envolve mudança geralmente tem alguns obstáculos. Mas esses modelos farão com que não seja uma dor de cabeça.

Eles são gratuitos, portanto, qualquer pessoa pode usá-los sem se preocupar com o orçamento. Além disso, eles são personalizáveis o suficiente para se adequar a praticamente qualquer mudança em sua empresa.

Não importa se você está trocando de proprietário, reformulando a marca, executando uma grande entrega de projeto ou trazer seus funcionários de volta ao escritório, há um modelo que se encaixa perfeitamente. Confira estas 10 opções para lidar com a transição como um profissional. 🎉

1. Modelo de plano de transição de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano de transição do gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp descreve uma abordagem de várias fases para ajudá-lo a gerenciar e implementar qualquer mudança em sua empresa. Ele apresenta uma estrutura predefinida e campos sugeridos para ajudá-lo a começar imediatamente a trabalhar em projetos novos ou pendentes.

Esse modelo de plano de transição também preenche as lacunas e expande sua visualização de lista com mais detalhes à medida que você constrói seu plano de gerenciamento de mudanças . A maioria dos modelos do ClickUp inclui vários status, campos personalizados e tipos de visualização para ajudá-lo a criar o plano de transição perfeito para sua próxima mudança.

Este não é diferente.

Você pode classificar suas tarefas de acordo com o responsável, verificar o status de cada tarefa em um relance e manter uma visão geral de como está o período de transição. Esse modelo pode ser alterado para se adequar a praticamente qualquer situação e garantir uma transição tranquila.

Desde a integração de funcionários em uma nova função com um plano de transição de trabalho ou a execução de uma transferência de conhecimento de processos de negócios, esse modelo fornece à equipe do projeto os principais detalhes a serem ajustados. E se você precisar dar um passo adiante, o ClickUp tem vários modelos de organogramas que simplificam a criação de uma representação visual de cargos, responsabilidades principais e parceiros multifuncionais. Faça o download deste modelo

2. Modelo de entrega de projeto ClickUp

Modelo de transferência do projeto ClickUp

O modelo Modelo de entrega de projeto ClickUp garante que um projeto seja concluído e encerrado adequadamente antes de mudar de mãos. Isso pode incluir o fornecimento às novas partes interessadas e aos membros da equipe de todas as informações relevantes para o projeto. Pense nas pendências entregáveis do projeto , marcos , datas de vencimento atuais, contatos importantes, conhecimento fundamental e próximas etapas planejadas.

O sistema ClickUp software de fluxo de trabalho também apresenta funções úteis como reações a comentários e automação assistida por IA para facilitar a vida. E, como a maioria dos nossos modelos, este inclui status, campos, visualizações e ferramentas de planejamento de projetos personalizados. 🛠️

O modelo de plano de transição tem tudo o que você precisa para organizar os dados do projeto para uma transição perfeita. Ele simplifica o processo de atualização dos principais contatos sobre o progresso da equipe e a criação de listas de verificação abrangentes para uma transição de projeto simples. Faça o download deste modelo

3. Modelo de Gantt do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de Gantt do Plano de Gerenciamento de Mudanças do ClickUp

O modelo Modelo de Gantt do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp facilita o planejamento, o gerenciamento e a implementação de mudanças para a transição do projeto de um estado para outro. Isso pode significar mudar o gerenciamento da equipe estrutura, processos de negócios em projetos pendentes ou seu plano geral de negócios -ele pode fazer tudo! 🤩

Este modelo de plano de transição usa um formato de gráfico de Gantt para orientar você e suas equipes de projeto em tempos de mudança. Os campos, status e visualizações personalizados facilitam o acompanhamento do progresso em direção às metas para você e para os membros da sua equipe.

Crie uma transferência tranquila para as equipes e partes interessadas para desenvolver uma metas e objetivos claros nos quais você possa colaborar com todos os membros da equipe simultaneamente. Seu plano de transição manterá o controle de prazos importantes e criará planos de contingência para possíveis eventos não planejados - ou mesmo para projetos em andamento. Faça o download deste modelo

4. Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp torna a transferência de conhecimento e os planos de transição mais fáceis de serem entregues. Ele ajudará a esclarecer os resultados desejados, informar as partes interessadas, melhorar a comunicação, organizar as informações de contato, executar um plano de comunicação eficaz e fornecer feedback em tempo real a todos os membros da equipe. ✍️

Além dos recursos personalizáveis, esse modelo tem páginas para coisas como listas de marcos, detalhes de registros de mudanças, detalhes de riscos e atenuação e planos gerais de gerenciamento de mudanças.

O modelo de documento de plano de gerenciamento de mudanças é útil para qualquer transição bem-sucedida e é perfeito para os líderes de equipe que preferem um modelo personalizável Docs em vez de (ou além de) gráficos visuais mais extensos. Faça o download deste modelo

5. Modelo de lista de verificação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de lista de verificação do gerenciamento de mudanças do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp ajuda a criar planos para períodos de transição em empresas de todos os portes. Organize sua lista de verificação com base em responsáveis, datas de vencimento, status e muito mais - e veja o progresso dos membros da sua equipe em relação a cada meta em segundos.

É perfeito para criar uma visão geral abrangente e de fácil colaboração de tudo o que seu plano de gerenciamento de mudanças exige. E, como a maioria dos modelos do ClickUp, este apresenta status, campos e tipos de visualização personalizados, para que você possa criar uma lista de verificação com tudo o que precisa e nada do que não precisa. ✅

O modelo de plano de transição ajudará a manter todos na mesma página, desde os novos funcionários até os líderes de equipe experientes. Como você pode criar várias listas de verificação, é possível acompanhar e gerenciar tudo, desde as metas anuais até as metas para toda a empresa planejamento de sucessão é muito mais fácil. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp

A Modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças do ClickUp divide os detalhes de qualquer mudança em tarefas gerenciáveis e rastreáveis. Ele simplificará a organização de todos os elementos da sua transição em um único lugar, fornecendo uma plataforma para colaboração sem esforço com suas equipes, departamentos e partes interessadas.

Esse modelo flexível e fácil de usar descreve os elementos fundamentais de um plano de ação simples. Há vários status, campos personalizados e visualizações para ajudar a orientar sua equipe em uma mudança bem-sucedida.

Nosso modelo de plano de ação de gerenciamento de mudanças funciona com o painel do ClickUp para ajudar a organizar arquivos relevantes e gerenciar projetos de qualquer tamanho. E com as mais de 1.000 integrações no ClickUp, você pode obter informações de todas as ferramentas que usa diariamente. 📚 Faça o download deste modelo

7. Modelo de projeto de reformulação da marca ClickUp

Modelo de projeto de reformulação da marca ClickUp

A Modelo de projeto de reformulação da marca ClickUp fornece um exemplo de plano de transição para a reformulação da marca de uma empresa, organização ou produto. Ele o ajudará a coordenar cada etapa do projeto para gerenciar o processo de transição do início ao fim. ✨

Use este modelo para desenvolver novas identidades visuais, atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso de cada etapa, criar um cronograma de sucesso e muito mais. Tudo isso é possível graças aos campos personalizados, status e tipos de visualização.

Além do nosso modelo de projeto de rebranding, o ClickUp ferramentas de gerenciamento de projetos melhorarão sua rastreamento de projetos com recursos como comentários, reações a comentários, avisos de dependência e controle de tempo. Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp

Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp

Os Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp foi criado para empresas que estão retornando funcionários ou clientes para locais de trabalho. Ele o ajudará a identificar e tomar as precauções necessárias para garantir a segurança durante e após a transição.

Campos, status e visualizações personalizados facilitam o controle das tarefas associadas a um retorno perfeito ao trabalho, proporcionando um equilíbrio entre flexibilidade e estrutura para um plano abrangente.

O modelo de plano de ação de retorno ao trabalho pode abranger tudo, desde os requisitos de treinamento até o gerenciamento do trabalho. Como ele funciona bem com um modelo de plano de transição de funcionários e software de envolvimento do funcionário dentro da plataforma ClickUp, ele pode fazer parte da solução de seu departamento de RH. 🌻 Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de contingência do ClickUp

Modelo de plano de contingência do ClickUp

O plano Modelo de plano de contingência do ClickUp descreve uma estratégia para sua equipe, empresa ou organização como um plano de backup para eventos inesperados. Ele pode ajudá-lo a planejar tudo, desde interrupções do provedor de hospedagem em seu site até o que fazer se você perder seu principal funcionário.

Além dos status, campos e exibições personalizados que você pode encontrar no ClickUp, use as automações para definir campos personalizados quando tarefas específicas forem criadas e eliminar parte do trabalho pesado.

O modelo de plano de contingência também permite criar vários planos para diversos eventos e cenários em um só lugar, fornecendo uma visão geral de como você lidará com cada ocorrência. Além dos usos práticos, examinar seus planos de contingência bem elaborados é um pouco como uma sessão de terapia de 10 segundos em tempos de mudança. Confie em nós. 🌻 Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Os Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp apresenta tudo o que você precisa para resolver resultados indesejáveis de projetos e situações. Ele pode ajudá-lo a evitar problemas recorrentes, fortalecer seus processos comerciais, reduzir o risco de erros dos funcionários e aprender com os erros do passado.

O formato Whiteboard torna colaboração em tempo real rápida e fácil. Passe do planejamento à execução das tarefas mais rapidamente com o ClickUp como seu Software de RH . E como é totalmente personalizável, é flexível o suficiente para praticamente qualquer situação.

Graças à funcionalidade de RH do ClickUp, o modelo de plano de ação corretiva é útil ao criar soluções para suas equipes e situações que envolvem funcionários. Resolva problemas com seu processo de integração, acompanhe o progresso de novos funcionários e muito mais. Faça o download deste modelo

Transições suaves à frente com estes modelos úteis

Com a ajuda de um modelo de plano de transição, você estará pronto para vencer qualquer transição com (relativa) facilidade.

Não há mais confusão, estresse e confusão - apenas planos abrangentes, metas bem definidas e um caminho claro para o futuro. Um brinde às transições tranquilas e aos projetos bem-sucedidos de todos! 🏆

Ainda está procurando o modelo perfeito? Dê uma olhada em nossa lista de modelos de gerenciamento de mudanças para obter mais opções.

Se ainda não o fez, inscreva-se no ClickUp para começar a usar esses modelos e melhorar a forma como sua empresa lida com as mudanças. Todos eles estão disponíveis no plano Free Forever, o que significa que você não precisa pagar um centavo para se organizar o mais rápido possível.