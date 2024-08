15 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho em 2024

Pegar o caos de um novo projeto e dividir tudo o que precisa ser feito em tarefas individuais apenas leva as coisas do caos para o caos organizado. Por outro lado, entender como todas as informações e pessoas estão conectadas e como os dados se movem em um projeto é chamado de gerenciamento do fluxo de trabalho .

E o gerenciamento do fluxo de trabalho pode banir o caos de seus projetos e trazer ordem. 🙏

A melhor maneira de ajudar você e sua equipe a otimizar seus processos é por meio de um software de gerenciamento de fluxo de trabalho. Essas ferramentas fazem mais do que capturar tarefas e criar cronogramas. Elas ajudam você a entender como realizar cada etapa, atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e, o mais importante, automatizar as etapas manuais do fluxo de trabalho.

Os benefícios da implementação de um bom software de fluxo de trabalho são significativos, e é por isso que existem muitas opções no mercado. Mas não se preocupe - não vamos deixar que você se perca na floresta do fluxo de trabalho! Criamos uma lista de 15 soluções diferentes de software de gerenciamento de fluxo de trabalho.

E para cada ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho, incluímos uma breve introdução, os pontos fortes e fracos, o custo e as avaliações de usuários reais.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de fluxo de trabalho?

Se você ainda não conhece o conceito, a coisa mais importante que deve saber é que o gerenciamento do fluxo de trabalho é uma forma de otimizar os processos e a execução de tarefas e, ao mesmo tempo, concentrar-se nas metas. Isso é feito observando como o trabalho flui em um projeto - daí o termo "fluxo de trabalho"

Os líderes eficazes implementam o software de gerenciamento de fluxo de trabalho em seus processos de negócios porque ele aumenta a eficiência das equipes e, ao mesmo tempo, melhora o produto final.

Depois de saber o que é o gerenciamento de fluxo de trabalho e como ele pode ajudar a sua equipe, é hora de analisar o que faz com que esse estilo de gerenciamento de fluxo de trabalho seja mais eficiente software de gerenciamento de projetos tão eficaz. O melhor software de fluxo de trabalho depende das necessidades da sua equipe, como automação, colaboração e gerenciamento de projetos. Aqui estão alguns recursos que você deve considerar quando estiver procurando:

Recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho para mapear e modificar visualmente seus processos de negócios

Principais recursos para definir e rastrear datas de vencimento com recursos simples de arrastar e soltar para mover e modificar rapidamente os processos de negóciosagendar tarefas* Métricas que permitem acompanhar o progresso do projeto egerenciar o desempenho dos indivíduos e da equipe como um todo

A capacidade de automatizar tarefas de rotina para reduzir os processos manuais (também conhecida como automação do fluxo de trabalho)

Integração com suas outras ferramentas

Recursos de colaboração em equipe que incluem todas as partes interessadas e membros da equipe em um único espaço

Modelos personalizáveis para ajudá-lo a criar painéis de controle personalizados, acompanhar o progresso e automatizar fluxos de trabalho

Recursos de gerenciamento de tarefas com mapeamento versátil de dependências de projetos

Como sempre, suas necessidades específicas dependem do que o seu objetivos do projeto e quais são as metodologias de gerenciamento de projetos que você utiliza. Certifique-se de não escolher uma ferramenta por causa de uma parte brilhante, escolha uma solução que atenda a todas as suas necessidades. 🧰

Os 15 melhores sistemas de software de gerenciamento de fluxo de trabalho em 2024

Há muito por aí para escolher. Muitas dessas ferramentas se concentram em um aspecto do gerenciamento do fluxo de trabalho, como diagramação, desenvolvimento de software ou automação de tarefas repetitivas. Ao analisar cada uma delas, tenha em mente seus objetivos gerais e considere o que será melhor para você ajudar sua equipe a ser colaborativa e eficiente.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos

Obtenha uma visão completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Criado desde o início para ser excelente no incentivo à produtividade e à colaboração da equipe, O ClickUp tem gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial incorporado em todos os recursos e funcionalidades. Mais do que uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho, é um hub de produtividade que combina recursos normalmente disponíveis apenas como ferramentas separadas em uma interface única e fácil de usar.

Com o ClickUp, há sempre mais de uma maneira de reunir seus gatos. A plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho integra a comunicação com a documentação, planejamento com rastreamento e ainda traz as mais recentes ferramentas de geração de texto de IA para o ambiente.

As três coisas que os gerentes de projeto mais valorizam no ClickUp são os modelos personalizáveis, Mapas mentais do ClickUp e Automações do ClickUp para limitar as tarefas repetitivas. Esses recursos e muitos outros permitem que você e sua equipe se concentrem na realização do trabalho com consistência e eficiência.

Melhores recursos do ClickUp:

Cérebro do ClickUp para automatizar tarefas repetitivas com IA

Ampla variedade de ferramentas de automação de tarefas que são fáceis de configurar e monitorar

Várias maneiras de criar e gerenciar tarefas, incluindo subtarefas e listas de verificação

Interface de usuário consistente e de aparência amigável que é ótima tanto para iniciantes quanto para usuários avançados

Várias ferramentas de visualização, incluindo gráficos de Gantt,Mapas mentaispertCharts e muito mais

O recurso de status personalizado permite que os usuários criem sua própria lista de valores de status padrão

Ótimas ferramentas de colaboração, como a capacidade de deixar comentários em atribuições de tarefas

Integração com outras ferramentas de produtividade populares, como Slack, Zoom, GitHub e muito mais

Grande biblioteca demodelos de fluxo de trabalho para criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados. ExperimenteModelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp para planejar seu próximo projeto.

Modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp

Limitações do ClickUp:

Há tantos recursos que é preciso um pouco de tempo para aprender a usá-los

Alguns dos novos recursos ainda não foram totalmente desenvolvidos.

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.900+ avaliações)

4,7/5 (6.900+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. ProWorkflow - Bom para equipes de pequeno e médio porte

via ProWorkflow Originalmente desenvolvido como uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho para download, o ProWorkflow agora é um conjunto de ferramentas baseado em SaaS com um público internacional. Ele se concentra no acompanhamento de projetos, tarefas e tempo, com recursos crescentes para o gerenciamento de contatos, fluxo de trabalho e recursos.

A ferramenta foi projetada principalmente para empresas com equipes de pequeno e médio porte. O ProWorkflow tem um aplicativo móvel robusto, o que facilita o uso em trânsito também.

Melhores recursos do ProWorkflow:

Painel de controle completo para ver todos os projetos em andamento com recursos de arrastar e soltar

Ferramentas de gerenciamento de tempo precisas e fáceis de implementar

Integração com o Microsoft Teams e o Outlook

Aplicativos móveis para iOS e Android

Ferramentas de gerenciamento de negócios, como cotação e faturamento

Número crescente de modelos

Limitações do ProWorkflow:

Projetado para startups, freelancers e pequenas empresas, mas não para equipes ou empresas maiores

Recursos-chave limitados de automação de fluxo de trabalho

Não se integra a muitas ferramentas comuns de produtividade

Faltam muitas ferramentas comuns para o gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho, como gráficos de Gantt, quadros Kanban e mapeamento mental

A navegação na interface do usuário pode ser confusa

É necessária uma versão mais cara para personalização de campos e formulários e modelos

Não há versão gratuita

Preços do ProWorkflow:

Profissional: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Avançado: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ProWorkflow:

G2: 4,1/5 (mais de 35 avaliações)

4,1/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

3. Flokzu - Bom para automação de processos

via Flokzu O Flokzu se apresenta como um software de fluxo de trabalho que oferece automação e implementação de processos. Ele foi projetado para usuários que não têm experiência em TI, mas que desejam automatizar seus processos e operações comerciais e, ao mesmo tempo, conectar o fluxo de informações de um aplicativo baseado em nuvem para outro.

Esse software de gerenciamento de fluxo de trabalho oferece uma interface de arrastar e soltar sem código. Dessa forma, você pode modelar facilmente seus processos e integrá-los a outras ferramentas de produtividade populares. O Flokzu também oferece uma biblioteca de modelos de processos. Os modelos são personalizáveis e você pode editá-los para atender às suas necessidades específicas.

Os melhores recursos do Flokzu:

Focado em processos de negócios - e faz isso muito bem

Integração com a maioria dos sites on-lineferramentas on-line por meio do Zapier e serviços da Web

Versão Sandbox para testar seus fluxos de trabalho personalizados sem tocar em dados ativos

Ferramenta avançada de geração de relatórios para apresentar os dados coletados com automação

Funcionalidade de banco de dados integrada

Limitações do Flokzu:

Não tem recursos de definição, atribuição ou monitoramento de fluxo de trabalho - só faz automação

Falta de ferramentas de gerenciamento de projeto e fluxo de trabalho

Equipe ausente colaboração e comunicação ferramentas

As ferramentas de banco de dados são limitadas

A conexão de interfaces de programas de aplicativos (APIs) pode ser difícil para iniciantes

Preços do Flokzu:

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Padrão: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Premium: US$ 21/mês por usuário

US$ 21/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Flokzu avaliações e comentários:

G2: 4,9/5 (mais de 25 avaliações)

4,9/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4. Backlog - Bom para rastreamento de bugs

via Acervo O Backlog é um software de gerenciamento de projetos com gerenciamento de código e rastreamento de bugs incorporados. A plataforma fornece um único local para uma empresa manter todos os seus projetos, tarefas e arquivos. Ele se integra a outras ferramentas da Nulab, que é a empresa que desenvolve, vende e oferece suporte ao Backlog.

O objetivo do Backlog é colocar a equipe na mesma página. Isso significa que você pode colaborar com os membros da equipe, sejam eles internos ou remotos. Seu foco principal é fornecer transparência e controle sobre projetos, tarefas, bugs e solicitações.

melhores recursos do #### Backlog:

Principais recursos de colaboração abrangente para equipes de DevOps e outras pessoas na organização

Boa ferramenta de relatório e rastreamento de bugs

Interface simples projetada para projetos de software

Os painéis são uma ferramenta útil para gerentes de projeto

Integração útil com Slack e e-mail

Oferece suporte à documentação em paralelo com as equipes de desenvolvimento

Limitações do backlog:

Falta de recursos para projetos fora do desenvolvimento de software

A integração com outras ferramentas de produtividade é limitada

Os gráficos de Gantt não incluem dependências

O uso de subtarefas é limitado

Não há automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas de rotina

Preços do Backlog:

Gratuito: 10 usuários nomeados, 1 projeto ativo

10 usuários nomeados, 1 projeto ativo Inicial: US$ 35/mês, 30 usuários nomeados, 5 projetos ativos

US$ 35/mês, 30 usuários nomeados, 5 projetos ativos Padrão: US$ 100/mês, usuários ilimitados, 100 projetos ativos

US$ 100/mês, usuários ilimitados, 100 projetos ativos Premium: $175/mês, usuários e projetos ilimitados

$175/mês, usuários e projetos ilimitados Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Backlog:

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (80+ avaliações)

5. Lucidchart - Bom para diagramação inteligente

via LucidchartO Lucidchart oferece uma plataforma de diagramação que pode ser usada para mostrar visualmente os fluxos de trabalho do projeto. Essa solução de gerenciamento de fluxo de trabalho é uma ferramenta colaborativa e baseada na Web que permite aos usuários desenhar representações de pessoas, processos e sistemas em uma empresa ou equipe.

Ela deve ser usada com um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho como uma forma de criar visualizações gráficas de fluxos de trabalho. É uma ótima ferramenta para que os membros da equipe tenham uma visão geral de suas tarefas e fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Lucidchart:

Diagramação interativa de processos de fluxo de trabalho e visualização de dados em uma plataforma única e colaborativa para evitartroca de contexto* Baseado na nuvem, para que todos da equipe possam acessá-lo, independentemente de onde estejam trabalhando

Bate-papo na janela de edição e coautoria em tempo real

Fácil de usar, mas poderoso; até mesmo novos usuários podem criar diagramas complexos

Integra-se a ferramentas comuns de colaboração eferramentas de documentação de processos Limitações do Lucidchart:

Só permite a criação de diagramas

Não há ferramentas reais para gerenciar projetos

Não há capacidade de automação de fluxo de trabalho para tarefas repetitivas

Diagramas grandes e complexos podem atrapalhar o sistema

Não há modelos para alguns setores comuns, como educação e saúde

Preços do Lucidchart:

Gratuito: até 3 documentos

até 3 documentos Individual: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9,00/mês por usuário

US$ 9,00/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Lucidchart:

G2: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

6. Nintex - Bom para identificar gargalos

via Nintex O Nintex é um software de gerenciamento de fluxo de trabalho que fornece gerenciamento de tarefas e automação de processos . Ele se diferencia por incluir ferramentas para identificar seus processos e gargalos para otimização ou automação adicional, além de fornecer ferramentas para capturar, mapear e gerenciar os processos que sua organização utiliza. Ele foi projetado para processos de negócios como integração de funcionários e troca de dados, mas pode ser usado em projetos criativos.

A plataforma da Nintex se destaca na simplificação de processos complexos por meio de sua interface amigável, permitindo que as equipes automatizem fluxos de trabalho com pouca ou nenhuma experiência em codificação. Ela permite que os usuários criem, gerenciem e otimizem aplicativos de automação de processos em vários departamentos, incluindo RH, operações e atendimento ao cliente, simplificando tarefas rotineiras e liberando um tempo valioso.

Melhores recursos do Nintex:

Grande biblioteca de modelos de fluxo de trabalho

Inclui algumas ferramentas de gerenciamento de documentos, inclusive aprovações interativas e assinaturas digitais

Automação baseada na nuvem para conectar dados e automação de tarefas repetitivas

Análise de fluxo de trabalho para avaliar se a automação está indo bem

Ferramentas de documentação em cada etapa

Limitações do Nintex:

Concentra-se apenas na automação de processos e contém apenas alguns recursos encontrados em um software de fluxo de trabalho totalmente funcional

Não há ferramentas de gerenciamento de projetos ou de colaboração

Fluxos de trabalho complexos são difíceis de diagramar e automatizar

Não há capacidade de sandbox

Cada recurso é licenciado separadamente e cobrado separadamente

O preço é para empresas maiores

Preços da Nintex:

Pro: US$ 15.000 a US$ 35.000/ano por módulo

US$ 15.000 a US$ 35.000/ano por módulo Premium: de US$ 30.000 a US$ 60.000/ano por módulo

de US$ 30.000 a US$ 60.000/ano por módulo Custom: Entre em contato para saber o preço

Nintex ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 690 avaliações)

4,2/5 (mais de 690 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

7. Kissflow - Bom para personalizar fluxos de trabalho de processos

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma plataforma de desenvolvimento com pouco ou nenhum código voltada para o gerenciamento de processos de negócios. Ela pode ser usada para criar aplicativos de negócios e automatizar tarefas. Eles se referem a seu software como uma plataforma de trabalho porque ele não inclui apenas as ferramentas de desenvolvimento, mas também quadros para visualização e acompanhamento de projetos, ferramentas de colaboração e análises.

O Kissflow se destaca no concorrido espaço de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho com seu design intuitivo e foco no aumento da eficiência dos processos de negócios. Sua força reside na versatilidade, atendendo a uma ampla gama de funções, desde o gerenciamento de projetos até a automação de processos, tudo em uma única interface de fácil utilização. Essa plataforma é particularmente vantajosa para as organizações que buscam otimizar suas operações sem investir muito em infraestrutura de TI ou em pessoal especializado. Ao oferecer um conjunto de ferramentas projetadas para colaboração, rastreamento e análise, o Kissflow permite que as equipes mantenham clareza sobre o progresso do projeto e identifiquem áreas de melhoria, promovendo uma cultura de otimização e inovação contínuas.

Melhores recursos do Kissflow:

Uma interface amigável orientada para usuários corporativos, não para profissionais de TI ou de software

Capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados para suas necessidades exclusivas

Aplicativo móvel para iOS e Android

Análises e relatórios integrados para medir o desempenho do processo

Sistema abrangente de gerenciamento de documentos

O low-code permite alguma programação quando necessário

Limitações do Kissflow:

As ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração são simplistas

A integração com outras plataformas é limitada

As fórmulas e a lógica complexa dos campos são limitadas

Não há como atualizar os usuários sobre as alterações feitas por outros usuários

A automação de fluxos de trabalho complexos é difícil de implementar

Preços do Kissflow:

Pequena empresa: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Corporativo: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Kissflow:

G2: 4,2/5 (mais de 520 avaliações)

4,2/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 35 avaliações)

8. HighGear - Bom para soluções sem código

via HighGear O HighGear é um fluxo de trabalho sem código software de automação plataforma que fornece gerenciamento de fluxo de trabalho corporativo em escala em um sistema projetado para usuários corporativos comuns. É um conjunto de ferramentas flexível, rápido e avançado que oferece automação de processos comerciais simples e complexos. Além da automação do fluxo de trabalho, inclui ferramentas para gerenciamento de tarefas, gerenciamento de ativos digitais e relatórios.

A HighGear se destaca no espaço de gerenciamento de fluxo de trabalho de nível empresarial com seu design sem código, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para automatizar processos de negócios para usuários não técnicos. A interface amigável e a extensa lista de recursos da plataforma fazem dela a escolha ideal para organizações que buscam automatizar fluxos de trabalho de ponta a ponta sem depender de recursos de TI caros ou exigir conhecimento especializado.

Melhores recursos do HighGear:

Uma ferramenta de automação de processos sem código projetada para gerentes, técnicos criativos e analistas de negócios para criar, gerenciar e implementar aplicativos de fluxo de trabalho de nível empresarial

O ambiente de desenvolvimento sem código agiliza a criação de aplicativos

Não sacrifica a potência para oferecer facilidade de uso

Segurança de nível empresarial

Limitações do HighGear:

Concentrado na automação de processos e sem ferramentas para gerenciamento de projetos eotimização do fluxo de trabalho* A colaboração e o gerenciamento de tarefas são limitados

Como ele oferece suporte à automação de processos em nível corporativo, às vezes pode ser muito pesado

O preço pode ser caro para empresas menores

Preços do HighGear:

Equipe: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Departamento: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Negócio: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Global: Entre em contato para saber o preço

HighGear avaliações e comentários:

G2: N/A

N/A Capítulo: 5.0/5 (20+ avaliações)

9. Workato - Bom para equipes corporativas

via Trabalho A Workato é uma plataforma de automação de processos de negócios de nível empresarial que oferece uma interface sem código para criar o que eles chamam de "receitas" para automatizar fluxos de trabalho de negócios. Os usuários podem definir quais atividades do usuário ou alterações de dados acionam uma ação e, em seguida, qual receita deve ser executada em resposta.

A força da Workato está em sua poderosa interface de criação de receitas projetada para usuários técnicos e não técnicos, permitindo que eles criem rapidamente fluxos de trabalho complexos que, de outra forma, exigiriam conhecimento ou experiência especializados. Além disso, os amplos recursos de integração do Workato o tornam uma ferramenta ideal para empresas que buscam simplificar suas operações e estabelecer um ambiente de trabalho coeso, consolidando várias plataformas e serviços em um único sistema.

Melhores recursos do Workato:

Integração com a maioria dos softwares empresariais e ferramentas de dados

Segurança e governança de nível empresarial

Interface amigável e intuitiva

Flexibilidade na forma como você pode construir a automação de um fluxo de trabalho

Limitações do Workato:

Recursos poderosos, mas também uma curva de aprendizado acentuada

Não há ferramentas de planejamento, colaboração ou gerenciamento de projetos

O preço por tarefa não é claro

A depuração de uma receita pode ser difícil

Ferramentas de depuração limitadas

Preços do Workato:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Workato:

G2: 4,7/5 (320+ avaliações)

4,7/5 (320+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (45+ avaliações)

10. Cflow - Bom para converter planilhas em fluxos de trabalho

via Fluxo C O Cflow é uma plataforma sem código projetada para pegar seus processos de negócios atuais que usam e-mail e planilhas e convertê-los em fluxos de trabalho automatizados. Ela foi projetada para ser dimensionada à medida que a empresa cresce, proporcionando transformação digital para o presente e o futuro.

É uma interface de arrastar e soltar que permite criar facilmente fluxos de trabalho e inclui suporte móvel.

O Cflow se distingue de outras ferramentas de automação de fluxo de trabalho por seu foco na simplificação dos processos de negócios por meio da eliminação do gerenciamento de dados em papel, aproveitando a tecnologia moderna para digitalizar as operações. Com recursos como geração de documentos, gerenciamento dinâmico de tarefas e relatórios detalhados, o Cflow permite que as organizações otimizem seus fluxos de trabalho e estabeleçam um ambiente abrangente sem papel, reduzindo erros e tempos de processamento para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Cflow:

O sofisticado mecanismo de regras permite a fácil configuração de fluxos de trabalho complexos

Criador de formulários do tipo arrastar e soltar para capturar facilmente a entrada do usuário para qualquer fluxo de trabalho

Adicione facilmente roteamento e notificações aos fluxos de trabalho para que todos os afetados sejam mantidos atualizados

A maioria dos aspectos de qualquer fluxo de trabalho pode ser personalizada para atender a necessidades específicas

Relatórios e análises fornecem feedback consistente e constante sobre como os fluxos de trabalho automatizados estão sendo executados

A melhor segurança e criptografia da categoria para proteger os dados do usuário

Limitações do Cflow:

Concentrado em fluxos de trabalho comerciais e não na automação de fluxos de trabalho de projetos

Ferramentas limitadas de gerenciamento de projetos e colaboração

Os fluxos de trabalho podem ser executados lentamente ao lidar com uma grande quantidade de dados

Recursos extensos tornam o aprendizado da interface assustador no início

A biblioteca de modelos existente inclui apenas automação de processos de negócios

A solução de problemas de fluxos de trabalho complexos pode ser um desafio

Preços do Cflow:

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Feliz: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Alegria: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Felicidade: $22/mês por usuário

Avaliações e críticas do Cflow:

G2: 5/5 (mais de 50 avaliações)

5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.9./5 (mais de 20 avaliações)

11. Pipedrive - Bom para automatizar fluxos de trabalho de vendas

via Pipedrive Um sistema de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o Pipedrive gerencia e automatiza seu fluxo de trabalho de vendas. Ele oferece os recursos de CRM que você espera, além de criar fluxos de trabalho de vendas e automatizar tarefas administrativas repetitivas. Ele foi projetado para ajudar equipes de vendas de todos os tamanhos a controlar processos de vendas complexos. O Pipedrive também oferece uma abordagem de vendas baseada em atividades para conduzir seus vendedores pelo processo de fluxo de trabalho de encontrar, nutrir e fechar vendas.

A força do Pipedrive está em seu foco na automatização do processo de vendas, permitindo que as empresas se concentrem em fechar negócios em vez de gastar tempo com tarefas administrativas. Com recursos como integração de e-mail, pontuação de leads e lembretes de atividades, o Pipedrive permite que as organizações otimizem seus fluxos de trabalho de vendas e gerenciem os relacionamentos com os clientes de forma eficaz.

Melhores recursos do Pipedrive:

Um assistente de vendas virtual sugere dicas e ideias personalizadas para melhorar o desempenho enquanto você trabalha

Automatiza tarefas repetitivas para vendas

API aberta para conexão com outras ferramentas

Os usuários podem configurar ações e lógica condicional simples para mover as vendas pelo processo automaticamente

Ótima integração comcalendários compartilhados e e-mail

Limitações do Pipedrive:

Não é uma ferramenta completa de gerenciamento de fluxo de trabalho; o Pipedrive só faz o gerenciamento do processo de vendas

Falta de ferramentas de visualização de fluxo de trabalho

A entrada de dados pode se tornar repetitiva

A personalização de relatórios é limitada

A automação do fluxo de trabalho não é tão eficiente quanto outros sistemas de CRM

Preços do Pipedrive:

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Essencial: US$ 21,90/mês por usuário

US$ 21,90/mês por usuário Avançado: $37,90/mês por usuário

$37,90/mês por usuário Profissional: $59,90/mês por usuário

$59,90/mês por usuário Power: $74,90/mês por usuário

$74,90/mês por usuário Enterprise: $119/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive:

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

12. Process Street - Bom para rastrear processos de fluxo de trabalho

via Rua do processo A Process Street é outra automação de processos de negócios (BPA) ferramenta que permite aos usuários criar fluxos de trabalho automatizados sem escrever nenhum software. Ela permite que usuários sem nenhum conhecimento de TI criem fluxos de trabalho, executem várias instâncias de cada fluxo de trabalho, acompanhem o progresso e compartilhem os resultados com outras pessoas. Oferece uma interface simples, sem código, criada para um ambiente de equipe em que os usuários podem colaborar ao criar e executar fluxos de trabalho.

O Process Street se destaca por sua capacidade de simplificar processos repetitivos e padronizar a conclusão de tarefas, tornando-o ideal para organizações que buscam automatizar seus fluxos de trabalho. Com recursos como campos de formulário, lógica condicional e integrações com outras plataformas de software populares, o Process Street permite que as equipes trabalhem com mais eficiência e eficácia, reduzindo erros e atrasos.

Melhores recursos do Process Street:

Projetado para ser mais colaborativo do que a maioria das ferramentas de BPA, ele oferece suporte ao trabalho em equipe com feeds de atividades para compartilhar quem fez o quê

Configuração de grupos de usuários para gerenciar permissões e controle de acesso com mais facilidade

A aparência dos fluxos de trabalho é atraente e eficiente, com mídia avançada como áudio e vídeo

Integração abrangente com outros aplicativos

Poderoso e intuitivoferramentas de criação de formulários* Ampla biblioteca de modelos que inclui tarefas de negócios, RH e marketing

Limitações do Process Street:

Não é um sistema completo de software de gerenciamento de fluxo de trabalho, pois carece de muitas ferramentas de gerenciamento de projetos e de criação de fluxo de trabalho

Alguns dos fluxos de trabalho mais avançados requerem aplicativos de terceiros

O controle do espaço de trabalho e do processo pode ser excessivo

A configuração do fluxo de trabalho do processo pode ser confusa para novos usuários

Preço do Process Street:

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Inicial: US$ 100/mês, limitado a 5 usuários

US$ 100/mês, limitado a 5 usuários Pro: US$ 415/mês

US$ 415/mês Enterprise: US$ 1.660/mês

Process Street ratings and reviews:

G2 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

13. Integrify - Bom para usuários sem conhecimento de programação

via Integrifique O Integrify automatiza rapidamente qualquer processo comercial sem código. Ele oferece aos usuários um criador de processos, um designer de formulários, um portal de serviços e recursos de geração de relatórios em uma interface de usuário única e consistente. Ele também se integra aos processos comerciais mais comuns ferramentas de produtividade .

O Integrify oferece aos usuários uma interface intuitiva de arrastar e soltar que permite criar facilmente fluxos de trabalho personalizados sem a necessidade de conhecimento de programação.

O Integrify se destaca por suas amplas opções de personalização, proporcionando às organizações a flexibilidade de projetar e implementar fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades comerciais específicas.

Melhores recursos do Integrify:

A interface amigável torna a automação de processos simples e intuitiva

Ferramentas poderosas sem código tornam a automação de processos fácil para novos usuários

Inclui um módulo de suporte ao usuário de autoatendimento

Relatórios abrangentes

Personalização avançada de relatórios

Limitações do Integrify:

Não é um sistema completo de gerenciamento de fluxo de trabalho, faltam muitas ferramentas de gerenciamento de projetos e de criação de fluxo de trabalho

O estilo dos formulários é limitado

As notificações são difíceis de configurar e não têm recursos de cópia e reutilização

Não há modelos

Requer entrada redundante de informações em fluxos de trabalho mais complexos

O número de recursos e opções pode ser excessivo

Preços do Integrify:

Todas as versões: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Integrify:

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

14. ProcessMaker - Bom para usuários sofisticados

via ProcessoCriador Como o nome indica, o ProcessMaker ajuda os usuários a criar ferramentas de automação de processos. É uma solução de baixo código que usa uma interface visual para a maioria das etapas, mas permite que usuários mais sofisticados adicionem algumas linhas de software quando necessário.

Ele oferece aos usuários um construtor de fluxo de trabalho intuitivo e fácil de usar que lhes permite criar fluxos de trabalho automatizados sem a necessidade de um amplo conhecimento de linguagens de programação, o que o torna ideal para empresas que desejam automatizar seus processos rapidamente.

O ProcessMaker se destaca por suas poderosas ferramentas de criação de formulários, permitindo que os usuários criem formulários personalizados usando uma interface de arrastar e soltar. Recursos como análises e relatórios em tempo real, recursos de integração e design avançado de formulários fazem do ProcessMaker uma excelente opção para organizações que buscam otimizar seus processos e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do ProcessMaker:

Ferramenta visual abrangente para modelagem de processos

Capacidade única de obter feedback dos usuários por e-mail com formulários integrados

Poderoso monitoramento da atividade comercial com notificações

Suporta a incorporação de automação em seus próprios aplicativos

Ferramenta de digitalização e armazenamento de documentos

Limitações do ProcessMaker:

Não é um software de fluxo de trabalho completo nem uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho, e carece de muitas ferramentas de gerenciamento de projetos e visualização de processos

A pesquisa poderia ser aprimorada

A personalização de formulários é limitada

Requer um pouco de conhecimento para codificação porque é low-code, não no-code

Preço do ProcessMaker:

Plataforma de baixo código, Standard: US$ 1.495/mês mais taxas por usuário

US$ 1.495/mês mais taxas por usuário Plataforma de baixo código, Enterprise: US$ 2.479/mês mais taxas por usuário

US$ 2.479/mês mais taxas por usuário Outros módulos e pacotes: Entre em contato para obter preços

ProcessMaker avaliações e comentários:

G2: 4,3/5 (270+ avaliações)

4,3/5 (270+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (175+ avaliações)

15. Camunda - Bom para orquestração de processos

via Camunda A Camunda se autodenomina uma empresa de "orquestração de processos" Eles fornecem ferramentas para orquestrar fluxos de processos complexos entre dispositivos, sistemas e pessoas. Ele foi projetado por desenvolvedores para desenvolvedores e não é voltado para usuários corporativos.

Apesar da curva de aprendizado, a Camunda oferece aos usuários uma plataforma avançada de automação de fluxo de trabalho que é incrivelmente flexível e poderosa.

O Camunda se destaca por sua capacidade de automatizar fluxos de trabalho complexos que envolvem vários sistemas e partes, o que o torna ideal para empresas que buscam otimizar seus processos em vários departamentos e equipes. Com recursos como modelagem de processos, criação de formulários e gerenciamento de tarefas, o Camunda permite que as organizações aprimorem suas operações e obtenham maior eficiência.

Melhores recursos do Camunda:

Usa linguagens de programação comuns, incluindo Java, Node.js, Python e C#, para criar automação

Extensa documentação para desenvolvedores

Monitoramento e relatórios abrangentes

A baixa sobrecarga cria automações rápidas que são facilmente dimensionadas

Limitações do Camunda:

Não é um software de fluxo de trabalho completo ou uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho, pois não possui muitas ferramentas de gerenciamento de projetos e visualização de processos

Não há ferramentas gráficas ou capacidade de visualizar seus fluxos de trabalho

A interface do usuário é limitada

Uma ferramenta complexa que não é fácil para os usuários corporativos entenderem ou usarem

Preços do Camunda:

Gratuito: até cinco usuários

até cinco usuários **Profissional: US$ 49/mês para 10 usuários

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Camunda avaliações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 75 avaliações)

4,4/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,6/5 (10+ avaliações)

Benefícios de usar uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho

Como visto nas descrições dos principais sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho, eles oferecem uma ampla gama de recursos e capacidades que podem melhorar a eficiência, otimizar os processos e aumentar a produtividade das empresas. Alguns benefícios do uso de uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho incluem:

Processos simplificados: Comfluxos de trabalho automatizadosas tarefas são concluídas com mais rapidez e precisão, reduzindo erros e atrasos.

Comfluxos de trabalho automatizadosas tarefas são concluídas com mais rapidez e precisão, reduzindo erros e atrasos. Dados centralizados: As ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho criam um local centralizado para todos os dados, facilitando o acesso e o rastreamento das informações.

As ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho criam um local centralizado para todos os dados, facilitando o acesso e o rastreamento das informações. Colaboração aprimorada: Os sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho permitem que as equipes colaborem de forma mais eficaz, fornecendo uma plataforma na qual elas podem trabalhar em conjunto nas tarefas e receber atualizações em tempo real.

Os sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho permitem que as equipes colaborem de forma mais eficaz, fornecendo uma plataforma na qual elas podem trabalhar em conjunto nas tarefas e receber atualizações em tempo real. Aumento da produtividade: Ao automatizar tarefas repetitivas e demoradas, os funcionários têm mais tempo para se concentrar em outras tarefas importantes, o que leva ao aumento da produtividade.

Ao automatizar tarefas repetitivas e demoradas, os funcionários têm mais tempo para se concentrar em outras tarefas importantes, o que leva ao aumento da produtividade. Visibilidade aprimorada: As ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho oferecem visibilidade em tempo real do progresso das tarefas e dos processos, permitindo que os gerentes identifiquem as áreas que precisam ser melhoradas e façam as alterações necessárias.

As ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho oferecem visibilidade em tempo real do progresso das tarefas e dos processos, permitindo que os gerentes identifiquem as áreas que precisam ser melhoradas e façam as alterações necessárias. Escalabilidade: Comoas empresas crescemos sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho podem ser facilmente dimensionados para acomodar o aumento da carga de trabalho e dos usuários sem comprometer a eficiência.

Otimize seu sistema de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos

Entender e otimizar os fluxos de trabalho de sua empresa não é uma tarefa simples. É tedioso monitorar constantemente o seu pessoal e os processos usando e-mails, planilhas e programas diferentes. É hora de entender seus fluxos de trabalho e aprimorá-los. Mas, como você pode ver, a maioria dos software de automação de processos de negócios realmente não aborda atividades que vão além da movimentação de dados de um programa para outro.

É por isso que muitas equipes contam com o ClickUp como seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho preferido. Fornecemos gerenciamento de fluxo de trabalho, incluindo poderosas ferramentas de automação, dentro de uma ferramenta abrangente de colaboração e gerenciamento de projetos.

Para ter a melhor ideia de por que o ClickUp é o centro de produtividade de que você precisa, registre-se para uma avaliação gratuita e comece a fazer o gerenciamento de fluxo de trabalho corretamente. ✔️