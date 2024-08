10 melhores softwares de agendamento de tarefas para gerentes de tarefas em 2024

Gerenciar as tarefas, os prazos e os projetos de uma equipe pode ser um desafio. Quanto mais complexo for o projeto, mais difícil será o agendamento.

Mas não se preocupe! O software de agendamento de tarefas está aqui para ajudar a automatizar tarefas repetitivas comuns, introduzir eficiências de processo agende trabalhos, aumente a eficiência da equipe e garanta que você nunca perca um prazo.

O que você deve procurar em um software de agendamento de tarefas?

Em um software de agendamento de tarefas, procure as funcionalidades que funcionam melhor para seu fluxo de trabalho. É necessário que uma ferramenta seja personalizável, para que não limite seus recursos a apenas uma equipe. Escolha uma ferramenta que possa ser usada pelas equipes de marketing, vendas e software para agendar tarefas.

Aqui estão alguns dos melhores recursos que você deve procurar em sua ferramenta de agendamento de tarefas automação da carga de trabalho software:

Criação e atribuição de tarefas : É fácil agendar rapidamente várias tarefas e atribuí-las? Os recursos de automação são cruciais para o agendamento de tarefas, a fim de reduzir o trabalho manual e intenso

: É fácil agendar rapidamente várias tarefas e atribuí-las? Os recursos de automação são cruciais para o agendamento de tarefas, a fim de reduzir o trabalho manual e intenso Visualcronogramas de projetos: As equipes conseguem entender suas prioridades e dependências em um piscar de olhos? Você precisa de um software de agendamento visual que ofereça a todos a visão de 10.000 pés

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização da linha do tempo ClickUp

Priorização de tarefas : Qual tarefa precisa ser abordada primeiro? Os recursos de priorização são cruciais para a automação bem-sucedida da carga de trabalho, de modo a evitar o excesso ou a falta de trabalho da equipe

: Qual tarefa precisa ser abordada primeiro? Os recursos de priorização são cruciais para a automação bem-sucedida da carga de trabalho, de modo a evitar o excesso ou a falta de trabalho da equipe Relatórios robustos : Como você analisa tudo isso? As melhores ferramentas de agendamento de tarefas e trabalhos fornecem tudo em um relatório detalhado, com análises simples

: Como você analisa tudo isso? As melhores ferramentas de agendamento de tarefas e trabalhos fornecem tudo em um relatório detalhado, com análises simples Recursos de colaboração da equipe: Qualquer pessoa pode agendar tarefas e todos serão alertados? O melhor software de agendamento mantém as equipes em comunicação e fora dos buracos negros de e-mail

Qualquer pessoa pode agendar tarefas e todos serão alertados? O melhor software de agendamento mantém as equipes em comunicação e fora dos buracos negros de e-mail Programação de tarefas em tempo real: Seu agendador de tarefas tem recursos de arrastar e soltar para alterar e atualizar rapidamente as cargas de trabalho? Os programadores de tarefas em tempo real usam a automação da carga de trabalho para atribuir corretamente alterações rápidas ou de última hora com recursos de tratamento de erros para evitar programações irreais

Leve seu gerenciamento de tempo um passo adiante com a visualização de carga de trabalho do ClickUp e veja como o tempo estimado por tarefa se compara ao tempo total da semana.

Além disso, preste atenção à importância de uma interface fácil de usar, recursos dimensionáveis e recursos de integração perfeita em um agendador de tarefas avançado. Afinal de contas, a ferramenta deve se adaptar à sua equipe como uma luva, e não o contrário.

Os 10 melhores softwares de agendamento de tarefas para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Com o ClickUp, o gerenciamento de tarefas nunca foi tão fácil, pois ele tem todos os recursos de que você pode precisar como um profissional avançado de agendamento de tarefas.

Projetado para otimizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp é uma ferramenta avançada para agendar tarefas com recursos impressionantes para criação, atribuição e priorização de tarefas.

O agendador de tarefas intuitivo da plataforma garante que você esteja sempre em dia com suas tarefas cronograma do projeto sem o incômodo de troca de contexto . Com o ClickUp, gerenciar um projeto complexo se torna tão simples quanto gerenciar sua lista de tarefas diárias.

Além disso, o ClickUp oferece vários recursos de gerenciamento de negócios e modelos de gerenciamento de tarefas o gerenciamento de tarefas é um recurso robusto para aumentar a produtividade da sua equipe, apesar dos cronogramas complexos. E com o Visualização do calendário do ClickUp você pode visualizar sua agenda, tarefas e prazos, o que lhe permite melhorar priorizar seu trabalho e evite correrias de última hora.

melhores recursos do #### ClickUp

Tarefas do ClickUp em uma visualização de lista, quadro, caixa, calendário e gráfico de Gantt, dependendo do seu estilo de trabalho

Os gerentes de projeto se alegram - o ClickUp é robusto o suficiente para servir como ponto central de coordenação de toda a sua equipe

O controle de tempo integrado é perfeito para monitorar a produtividade e verificar se as tarefas foram concluídas dentro do tempo estimado

Integração perfeita com muitas outras ferramentas, para que você possa manter todo o seu trabalho em um só lugar.

A IA aprende suas tarefas repetitivas comuns e cria essas tarefas e subtarefas para você

Acompanhe discussões específicas ou feedback relacionado a tarefas com comentários atribuídos para que nenhuma informação crítica seja perdida

Os modelos de tarefas simplificam o agendamento de atividades em comparação com outros aplicativos de produtividade

Limitações do ClickUp

A grande variedade de recursos pode inicialmente sobrecarregar alguns usuários

Atrasos ocasionais na sincronização em tempo real em dispositivos móveis

A personalização de notificações para projetos individuais pode ser um pouco complexa

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Hitask

via Hitask O Hitask oferece recursos simples de agendamento de tarefas em um pacote fácil de usar. Ele facilita a colaboração, fazendo com que o agendamento sofisticado de tarefas e o acompanhamento do progresso da equipe sejam fáceis.

O aplicativo móvel da ferramenta é robusto e fácil de usar, para que você possa criar tarefas em qualquer lugar. E, não importa em que lugar do mundo você esteja, o Hitask oferece suporte multilíngue.

Além dos recursos básicos software de gerenciamento de tarefas além dos recursos de gerenciamento de tarefas, o Hitask oferece tarefas codificadas por cores e o Google Calendar Sync, o que o torna uma opção visualmente atraente e prática para gerenciar tarefas. Suas funções de compartilhamento de arquivos e bate-papo em equipe no aplicativo promovem uma comunicação eficaz, tornando mais fácil do que nunca obter feedback rápido da sua equipe.

Melhores recursos do Hitask

Gerenciamento compartilhado de tarefas e projetosfacilita a delegação de trabalho e manter todos informados

Tarefas codificadas por cores não apenas trazem apelo estético, mas também tornam a classificação e a priorização um prazer visual para a automação da carga de trabalho

As funções de compartilhamento de arquivos e bate-papo em equipe no aplicativo promovem uma comunicação eficaz e feedback rápido

A sincronização com o Google Agenda mantém suas tarefas e prazos alinhados com sua agenda atual

O suporte multilíngue amplia a acessibilidade para equipes internacionais

Limitações do Hitask

As opções limitadas de integração podem limitar o fluxo de trabalho contínuo com outras ferramentas

A interface, embora amigável, pode parecer desatualizada para alguns

Preços do Hitask:

Gratuito

Empresarial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresa: uS$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Hitask:

G2 : 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.0/5 (40+ avaliações)

3. Planejador de cubos

Via Planejador de hub O Hub Planner é especializado em programação de recursos e controle de tempo.

Como gerente de projeto, será fácil monitorar quem está fazendo o quê, quando e por quanto tempo com esse avançado agendador de tarefas.

Além de sua impressionante software de planejamento de projetos o Hub Planner se aprofunda na análise, fornecendo insights que podem ajudar a otimizar o gerenciamento de recursos.

Com seu recurso de planilha de horas, ele simplifica o controle de horas e a geração de relatórios.

Além disso, o Hub Planner é personalizável, o que significa que você pode adaptá-lo para atender às necessidades exatas do seu projeto ou equipe.

Melhores recursos do Hub Planner

Alocar e gerenciar recursos com facilidade, otimizando o uso do tempo e das habilidades da sua equipe

Reúne e apresenta dados sobre a alocação de recursos, fornecendo insights para aumentar a eficiência

Simplifica o controle de tempo e a geração de relatórios, mantendo o cronograma do projeto em dia

A interface personalizável permite que você adapte a ferramenta para atender às necessidades exatas do seu projeto ou equipe

Limitações do Hub Planner

Curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários em comparação com outros aplicativos de produtividade

Poderia usar mais integrações com ferramentas populares

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Preços do Hub Planner

**Profissional: uS$ 7/mês por usuário

Business : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Hub Planner para obter preços

Avaliações e resenhas do Hub Planner

G2 : 4.0/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

4. nTask

Via nTarefa o nTask é mais do que um software de agendamento de tarefas. É uma solução abrangente de gerenciamento de projetos que garante que você tenha tudo o que precisa para acompanhar um projeto desde o início até a conclusão.

Embora esteja equipado com uma impressionante variedade de recursos, ele continua sendo amigável e fácil de navegar, garantindo que você esteja sempre em dia com suas tarefas.

o nTask reúne os membros da equipe ao oferecer ferramentas de colaboração que facilitam o trabalho em equipe eficaz. Ele também ajuda você a ficar de olho no panorama geral com gráficos de Gantt e cronogramas de projetos.

O rastreamento de riscos e problemas também faz parte do pacote, garantindo que você esteja sempre preparado para lidar com obstáculos inesperados.

melhores recursos do #### nTask

Apesar de ser rico em recursos, é fácil de navegar, tornando o gerenciamento de tarefas descomplicado

Reúna os membros da equipe e simplifique a comunicação

Use o rastreamento de riscos e problemas para se manter preparado e pronto para lidar com qualquer obstáculo inesperado em seu projeto

Limitações do nTask

Embora o nTask ofereça um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de projetos, ele pode ser complicado para os usuários de primeira viagem devido à sua curva de aprendizado acentuada

Seu aplicativo móvel é um pouco deficiente em termos de funcionalidade quando comparado à sua versão web

Alguns usuários também mencionaram a ausência de recursos mais robustos de armazenamento e compartilhamento de arquivos

Preços do nTask

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a nTask para obter detalhes

nTask ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

5. Quire

via Quire Se você prefere um espaço de trabalho limpo e organizado, o Quire tem tudo o que você precisa. Ele oferece uma visão visualmente atraente e estruturada em árvore das tarefas, facilitando a divisão de grandes projetos em tarefas e subtarefas gerenciáveis.

No Quire, você tem uma plataforma que incentiva o trabalho concentrado, sem distrações desnecessárias. Ele também atende àqueles que gostam de planejamento visual, com quadros Kanban para gerenciar suas tarefas visualmente.

Para aqueles que estão sempre em movimento, os poderosos aplicativos móveis do Quire garantem que você possa gerenciar suas tarefas onde quer que esteja.

E com os recursos de colaboração incorporados, a comunicação e a coordenação da equipe são facilitadas.

Melhores recursos do Quire

Divida projetos complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis com a visualização estruturada em árvore do Quire

Os quadros Kanban oferecem uma maneira visual de rastrear tarefas e gerenciar o fluxo de trabalho

Seja mais produtivo e gerencie tarefas de qualquer lugar graças a um aplicativo móvel poderoso

Facilite a comunicação e a coordenação da equipe, promovendo um ambiente de trabalho coeso

Limitações do Quire

O design minimalista do Quire, embora atraente para alguns, pode não ter recursos avançados para necessidades mais complexas de gerenciamento de projetos

Não há recurso integrado de controle de tempo, o que pode ser inconveniente para as equipes que precisam monitorar a duração das tarefas para trabalhos críticos

Os usuários mencionaram a necessidade de mais integrações com outras ferramentas comumente usadas

Preços do Quire

Gratuito

Profissional: US$ 7,65/mês por usuário

US$ 7,65/mês por usuário Premium: $13,95/mês por usuário

$13,95/mês por usuário Enterprise: $19,95/mês por usuário

Quire classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Relógio

via Relógio Para as equipes que querem se aprofundar nos detalhes do gerenciamento de tarefas, o Clockify é a ferramenta preferida. Ele oferece um acompanhamento detalhado do tempo, permitindo que você veja exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa.

O Clockify não se limita apenas ao agendamento de tarefas e ao controle de tempo. Ele também fornece relatórios detalhados, dando-lhe insights sobre a produtividade da equipe.

Você também pode adicionar estimativas de tempo às tarefas, compará-las com o tempo real gasto e identificar discrepâncias.

Com o Clockify, você tem uma solução que garante que cada minuto conte.

Melhores recursos do Clockify

Veja exatamente quanto tempo é gasto em cada tarefa, promovendo a transparência e a responsabilidade

Obtenha insights sobre a produtividade da equipe, ajudando a identificar áreas de melhoria

Identificar discrepâncias entre o tempo estimado e o tempo real de conclusão da tarefa

Limitações do Clockify

O Clockify se concentra muito no controle de tempo e pode ser insuficiente para quem busca recursos abrangentes de gerenciamento de projetos

Embora ofereça várias integrações, elas podem exigir uma curva de aprendizado para serem configuradas e usadas com eficácia

Os usuários também mencionaram falhas ocasionais no aplicativo para desktop

Preços do Clockify

**Gratuito

Básico : uS$ 3,99/mês por usuário

: uS$ 3,99/mês por usuário Standard : $5,49/mês por usuário

: $5,49/mês por usuário Pro : uS$ 7,99/mês por usuário

: uS$ 7,99/mês por usuário Enterprise: uS$ 11,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Clockify

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Coisas

via Coisas O Things não é apenas mais um software de agendamento de tarefas; ele é um companheiro de produtividade.

Criado com uma interface bonita e sem desordem, ele é um prazer para o gerenciamento de tarefas. Quer você esteja organizando suas tarefas diárias, planejando um projeto ou até mesmo delineando suas metas futuras, o Things fornece as ferramentas para fazer isso facilmente.

A magia da ferramenta está em sua simplicidade, mas sua capacidade de gerenciar projetos complexos é impressionante. Com recursos importantes, como o Quick Find, o controle de tarefas é fácil.

Sua integração com o Calendar e o Reminders garante que você nunca perca um prazo. Sua análise de linguagem natural torna a criação de tarefas avançadas tão fácil quanto escrever uma frase.

melhores recursos do #### Things

Prioriza a usabilidade e a estética, tornando o gerenciamento de tarefas um prazer

Navegue por suas tarefas de rotina com rapidez e sem esforço.

Fique por dentro dos prazos e nunca perca uma tarefa com as integrações de calendário e lembretes

Criar tarefas é tão fácil quanto escrever uma frase, promovendo a usabilidade

Limitações do Things

O Things é uma exclusividade do macOS e do iOS, o que limita o acesso rápido e conveniente para usuários de outras plataformas

Ele também não possui os principais recursos de colaboração, o que pode ser uma desvantagem para os gerentes de projeto que tentam automatizar tarefas tediosas

Não há visualização de calendário integrada

preços do #### Things

O aplicativo custa US$ 9,99.

Avaliações e resenhas do Things

G2 : 4.3/5 (19 avaliações)

: 4.3/5 (19 avaliações) Capterra: 4.9/5 (106 avaliações)

8. Microsoft To Do

via MicrosoftMicrosoft To Do é uma combinação perfeita de simplicidade e potência. Esse agendador de tarefas do Windows foi projetado para ajudá-lo a organizar suas tarefas e afazeres de forma direta e eficaz.

O To Do oferece uma maneira intuitiva de listar suas tarefas e marcá-las à medida que são concluídas, além de se integrar perfeitamente ao restante da central de sistemas da Microsoft, criando um fluxo de trabalho tranquilo. Essa ferramenta de agendamento do Windows tem um planejador diário inteligente que fornece uma lista inteligente e personalizada de tarefas diárias.

Além disso, você pode criar listas compartilhadas para tarefas colaborativas, facilitando a coordenação com outras pessoas.

E para aqueles que têm muito o que fazer, os lembretes e as datas de vencimento do Microsoft To-Do garantem que tudo corra bem.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Sincroniza suas tarefas em todo o conjunto de ferramentas da Microsoft, criando um fluxo de trabalho suave entre o software agendador de tarefas do Windows e o restante do seu kit de ferramentas digitais

Fornece uma lista inteligente e personalizada de tarefas para o dia

Coordene com outras pessoas e mantenha todos na mesma página

Limitações do Microsoft To Do

Recursos limitados para gerenciamento de projetos complexos

Nenhuma opção para dependências de tarefas em comparação com os agendadores de tarefas avançados

Ao contrário de alguns agendadores de tarefas empresariais, essa ferramenta pode não ser robusta o suficiente para equipes maiores

Preços do Microsoft To Do

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft To Do

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (2700+ avaliações)

9. TimeHero

via TempoHerói O TimeHero tem a missão de tornar o agendamento de tarefas automático. Ele usa algoritmos inteligentes para planejar suas tarefas de acordo com os eventos do calendário, para que você aproveite ao máximo o seu dia.

Com o TimeHero, você não precisa se preocupar com o agendamento manual de tarefas; basta inserir o que precisa ser feito e deixar que o software de agendamento de tarefas cuide do resto. Seus modelos de projeto evitam o incômodo de configurar projetos semelhantes do zero.

Sua tecnologia de previsão também o alerta sobre prazos perdidos, permitindo que você ajuste o agendador de tarefas de acordo.

Suas integrações com ferramentas populares tornam o TimeHero um ótimo complemento para o seu pacote de produtividade existente.

Melhores recursos do TimeHero

Usa algoritmos inteligentes para planejar suas tarefas recorrentes em torno de seus eventos de calendário e automatizar processos

Economiza tempo por não precisar configurar projetos semelhantes do zero

Alertas confiáveis e acionáveis o lembram de possíveis prazos perdidos, permitindo que você ajuste sua agenda de acordo

Limitações do TimeHero

O recurso de agendamento do sistema de inteligência artificial do TimeHero, embora inovador, às vezes pode criar conflitos de agendamento

Sua interface pode ser muito complicada para alguns usuários

Há necessidade de mais recursos de relatórios personalizáveis, de acordo com o feedback dos usuários

Preços do TimeHero

Básico : uS$ 4,60/mês por usuário

: uS$ 4,60/mês por usuário Profissional : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Premium: uS$ 22/mês por usuário

TimeHero avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

10. Infolio

via Infolio O Infolio leva o agendamento de tarefas mais longe, transformando-o em um espaço de trabalho digital abrangente.

Com o Infolio, você pode gerenciar tarefas complexas, colaborar em projetos, realizar discussões e até mesmo criar apresentações visuais impressionantes - tudo em um só lugar. Essa abordagem holística do gerenciamento de tarefas o torna a opção ideal para equipes que buscam uma plataforma unificada para armazenar as informações de seus projetos.

Suas lousas digitais são perfeitas para sessões de brainstorming ou para a plotagem visual de ideias. Enquanto isso, a capacidade de criar apresentações visuais de projetos facilita o compartilhamento do progresso do projeto com as partes interessadas.

O Infolio é mais do que uma ferramenta de agendamento de tarefas; é um centro de comando de projeto completo.

Melhores recursos do Infolio

O gerenciamento abrangente de tarefas com campos personalizados oferece flexibilidade na categorização das tarefas agendadas

A colaboração em equipe e as funções de bate-papo suportam a comunicação em tempo real e o trabalho em equipe para o agendamento de tarefas corporativas

Os espaços de projeto oferecem um local centralizado para todas as informações do agendador de tarefas, promovendo a organização

As lousas digitais oferecem uma plataforma para brainstorming e plotagem visual de ideias

A capacidade de criar apresentações visuais do projeto pode ajudar no compartilhamento do progresso ou dos resultados com as partes interessadas

Limitações do Infolio

O número limitado de integrações pode exigir trabalho manual adicional quando usado com outras ferramentas

Poderia se beneficiar de mais opções de filtragem de tarefas para uma melhor organização das tarefas

A falta de um recurso nativo de controle de tempo significa que você precisará de uma ferramenta separada para o gerenciamento de tempo

Preços da Infolio

Padrão: Gratuito

Gratuito Profissional: uS$ 4,99/mês por usuário

Infolio avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

ClickUp - a melhor opção de agendamento para sua equipe

A escolha do melhor software de agendamento de tarefas consiste em encontrar a combinação certa de recursos e usabilidade que atenda às necessidades da sua equipe. Desde os recursos abrangentes do agendador de tarefas do ClickUp até a interface amigável do Microsoft To-Do, a escolha final depende dos requisitos exclusivos do software de automação da carga de trabalho.

Deseja explorar mais? Dê uma olhada em Tarefa ClickUp e veja como os recursos Visualização do calendário pode se tornar parte integrante de seu fluxo de trabalho diário. O objetivo não é apenas automatizar tarefas complexas, mas tornar seu processo de trabalho mais simplificado, eficiente e produtivo.

Descubra como o ClickUp pode fazer a diferença em sua jornada de gerenciamento de projetos.