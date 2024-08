10 melhores ferramentas de colaboração on-line para estudantes em 2024

Alunos trabalhando juntos: É uma das melhores maneiras de todos os envolvidos aprenderem e crescerem - e é disso que se trata a educação, afinal de contas.

Então, que tipo de ferramentas existem para promover o trabalho em equipe entre seus alunos? Existem muitas e, com tanta coisa acontecendo on-line hoje em dia, as melhores ferramentas oferecem aos alunos um espaço de trabalho on-line onde eles podem criar e se comunicar, participar de aulas em conjunto e colaborar em projetos de grupo na nuvem. ☁️

Muitas ferramentas educacionais on-line fazem tudo isso e muito mais. Encontre a opção perfeita para sua sala de aula entre as ferramentas de colaboração on-line para alunos apresentadas abaixo.

O que são ferramentas de colaboração on-line para alunos?

As ferramentas de colaboração on-line para alunos abrangem uma ampla gama de plataformas e aplicativos que podem realizar uma variedade de tarefas. Uma coisa que todas elas têm em comum é o fato de oferecerem aos alunos um lugar para criar e compartilhar com seus professores e colegas.

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar.

Enquanto isso, algumas das maiores plataformas de aprendizado existentes oferecem isso e muito mais. Algumas plataformas são projetadas tendo em mente um público geral - e com ferramentas para gerenciamento de tarefas, colaboração segura comunicação, compartilhamento de documentos e assim por diante. Eles se adaptam bem às necessidades da educação.

Outras plataformas são voltadas especificamente para a educação, o que significa que, embora possam oferecer ferramentas generalizadas para organização e comunicação, elas também oferecem coisas como planos de aula prontos e análises criadas para ajudar os professores a avaliar o desempenho dos alunos.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração on-line com os alunos?

Alunos e professores têm um conjunto diversificado de necessidades que muda de uma faixa etária para outra e de uma classe para outra. Se você precisa de uma ferramenta de colaboração do aluno para dar suporte a um curso específico ou uma ferramenta que seja mais adequada a uma determinada faixa etária, todas as ferramentas devem oferecer o seguinte:

Ambiente livre de distrações: Evite aplicativos que não permitam personalizar as notificações e, em vez disso, procure aplicativos e plataformas que ofereçam aos alunos um local livre de distrações paramelhorar o foco e se concentrar nas tarefas *Preços acessíveis: Educadores, distritos escolares e pais geralmente têm orçamentos apertados, portanto, as ferramentas educacionais precisam ser acessíveis

As ferramentas de colaboração do aluno devem atender às necessidades de todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou nível de progresso **Integrações: os aplicativos e as plataformas para alunos também devem ser capazes de trabalhar com ferramentas populares como Google Docs e Sheets, aplicativos da Microsoft e muito mais

Funções de pesquisa: Facilite para educadores e alunos a localização de informações específicas, documentos e outros itens essenciais por meio de recursos de pesquisa

Facilite para educadores e alunos a localização de informações específicas, documentos e outros itens essenciais por meio de recursos de pesquisa Armazenamento baseado na nuvem: Seja presencial ou remota, a colaboração exige a capacidade de armazenar, compartilhar e acessar arquivos na nuvem

As 10 melhores ferramentas de colaboração para alunos em 2024

Pronto para encontrar as ferramentas de colaboração perfeitas para seus alunos? Leia abaixo para encontrar uma seleção selecionada de aplicativos e plataformas criados para ajudar os alunos a trabalharem juntos, manterem-se na tarefa e desenvolverem suas habilidades.

Formate e colabore facilmente no Docs com outros membros do grupo sem sobreposição no ClickUp

Se estiver procurando uma plataforma para ajudá-lo a criar um ambiente de aprendizado colaborativo para cursos on-line e outras tarefas, o ClickUp é uma ótima opção. Como sua própria sala de aula digital, o ClickUp cria um espaço central para alunos para organizar tarefas, documentos escritos, prazos, datas de vencimento e muito mais.

Como um diário de aprendizado colaborativo, os alunos podem usar Documentos do ClickUp os alunos podem fazer rascunhos de redações, armazenar programas de estudos, fazer anotações e concluir suas tarefas em um documento compartilhável. Para projetos em grupo, o Docs é um excelente recurso para brainstorming e trabalho em conjunto com outros colegas de classe com recursos de edição ao vivo para contribuir e comentar em tarefas em tempo real. Quanto aos professores, o uso do ClickUp AI no ClickUp Docs pode gerar resumos, perguntas de questionários, e-mails e muito mais em questão de segundos. Quadros brancos virtuais do ClickUp são outra excelente ferramenta de colaboração visual para aprendizagem virtual e trabalho colaborativo em grupo. Os alunos podem se reunir para desenhar, visualizar e compartilhar ideias por meio de notas adesivas, cartões de arrastar e soltar e outros recursos altamente visuais. O ClickUp ainda oferece uma variedade de modelos de quadro branco disponíveis para ajudar os alunos a iniciarem seus projetos. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie tarefas, datas de entrega, projetos e documentos - tudo em um só lugar

Faça com que os alunos usemModelo de lista de verificação de planejamento do aluno do ClickUp para definir metas, dividir tarefas ou projetos em etapas menores, criar um plano de estudo e acompanhar seu progresso

Crie documentos e quadros brancos colaborativos para instrução em grupo ou para promover o trabalho em equipe

Use o ClickUp para instrução presencial, salas de aula híbridas ou como umferramenta de colaboração remota para salas de aula virtuais

Aproveite a IA do ClickUp para fazer brainstorming de tópicos de redação, resumir conteúdo extenso ou gerar rapidamente notas de estudo

Use o Docs para criar sua própria central de sala de aula com programas de estudos, wikis, modelos de tarefas e muito mais

Limitações do ClickUp

Embora o ClickUp ofereça alguns modelos projetados para educação, ele não oferece lições prontas como algumas outras plataformas educacionais

Alguns alunos podem ter uma curva de aprendizado para se adaptar aos muitos recursos avançados do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.800 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams No mundo dos negócios, o Microsoft Teams é considerado um dos melhores aplicativos colaborativos e o Microsoft Teams for Education combina tudo do Teams com alguns recursos específicos da educação para aprimorar a experiência de aprendizado on-line.

Para começar, o Teams oferece colaboração em tempo real por meio de salas de aula virtuais onde é possível compartilhar, editar e trabalhar em conjunto em documentos, planilhas e outras mídias. Há também ferramentas personalizadas criadas para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de alfabetização, falar em público e muito mais.

Os Insights Educacionais oferecem aos professores uma maneira de acompanhar o progresso dos alunos - e os educadores também podem promover o aprendizado socioemocional com recursos criados para envolver as crianças e dar vida às suas emoções. Além disso, tanto os alunos quanto os professores podem usar essa plataforma on-line gratuita com um endereço de e-mail atual da escola.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Compartilhe e colabore em documentos, planilhas e outras mídias

Use o Teams para configurar reuniões diretas e salas de aula virtuais

Receba atualizações sobre o progresso dos alunos usando a ferramenta Educational Insights

Use o Teams no desktop, laptop ou celular

Ajude os alunos a desenvolver habilidades sociais, além de habilidades em alfabetização, falar em público e muito mais

Limitações do Microsoft Teams

Funciona melhor em dispositivos Windows; os usuários às vezes têm dificuldade para se conectar no Mac

Muitas notificações podem distrair os alunos

Preços do Microsoft Teams

Gratuito com um endereço de e-mail escolar ativo

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

Capítulo: 4,5/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 9.300 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

3. Folga

via Folga Com o Slack, você pode criar um centro onde alunos e professores possam se comunicar e colaborar. Os canais permitem que você classifique as discussões por classe ou tópico, e os alunos podem usar mensagens diretas para entrar em contato com professores e colegas. Também é uma ótima maneira de os professores compartilharem atualizações instantâneas sobre eventos, segurança escolar e muito mais.

Melhores recursos do Slack

Use os canais para concentrar as discussões em aulas ou tópicos específicos

Colabore ou organize sessões de quadro branco com Canvases

Compartilhe conteúdo por meio de canais ou mensagens diretas

Use a audioconferência Huddles para instrução remota, colaboração entre alunos e muito mais

Limitações do Slack

Embora você possa compartilhar áudio e vídeo pré-gravados, não há opções para videoconferências ao vivo

Navegar em um espaço de trabalho com dezenas de canais pode ser confuso

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/usuário por mês

US$ 7,25/usuário por mês Business+: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Enterprise Grid: Entre em contato com a equipe de vendas

Slack avaliações e comentários

Capa: 4,7/5 (mais de 23.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 23.100 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 31.900 avaliações)

4. Kahoot!

via Kahoot! Parte ferramenta de colaboração, parte construtor de engajamento, o Kahoot! é uma plataforma que gamifica o processo de aprendizagem. Os educadores usam esse aplicativo para criar um jogo de aprendizagem que pode ser compartilhado com os alunos, que podem jogar individualmente ou em grupo. É uma ótima maneira de tornar os questionários mais divertidos, de desenvolver o currículo ou de oferecer aos alunos algo com que eles possam se envolver depois da aula.

Melhores recursos do Kahoot!

Crie um jogo de aprendizado envolvente em apenas alguns minutos, seja do zero ou usando um modelo

Integre-se ao Microsoft Teams para hospedar kahoots ao vivo por meio de videoconferência

Jogue kahoots personalizados durante a aula ao vivo ou atribua-os aos alunos para que concluam mais tarde

Personalize com slides, vídeos incorporados do YouTube, diferentes formatos de perguntas e muito mais 👀

Limitações do Kahoot!

Há um número limitado de formatos de jogos

Os alunos podem pesquisar on-line as respostas para as perguntas pré-criadas

Os planos são confusos - há pelo menos 15 disponíveis para professores, escolas, locais de trabalho, casa, estudo e muito mais

Preços do Kahoot!

Os planos de preços dependem do fato de você ser professor, profissional, estudante ou grupo familiar/amigo. Também há planos disponíveis para distritos escolares. Aqui estão os custos iniciais para professores ou alunos individuais:

Kahoot !+ Premier: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Kahoot !+ Max: US$ 9,99/mês por usuário

Kahoot! avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.700 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

5. Google Sala de aula

via Sala de aula do Google O Google Classroom é uma ferramenta de aprendizado on-line com todos os recursos que faz parte do Google Workspace for Education. Com ela, alunos e professores podem se conectar por videoconferência para aprendizado remoto, mas também é útil para o aprendizado em sala de aula e a colaboração dos alunos.

Seja presencial ou remotamente, essa plataforma permite que você promova o envolvimento dos alunos por meio de instrução personalizada e diferenciada, modelos intuitivos de tarefas e integrações com outras ferramentas populares de tecnologia educacional. A análise está disponível para ajudá-lo a medir e acompanhar o sucesso dos alunos, e a plataforma também oferece um conjunto robusto de ferramentas para professores - por exemplo, livros de notas, notificações de tarefas e prazos, um banco de comentários personalizável e muito mais.

Melhores recursos do Google Classroom

Use PDFs e outros materiais para criar tarefas interativas e envolventes

Ajude os alunos a desenvolver habilidades de alfabetização de forma independente com o Read Along

Crie relatórios de originalidade para identificar plágio e apoiar a integridade acadêmica

Simplifique a avaliação, o planejamento de aulas e as tarefas diárias com recursos que economizam tempo

Limitações do Google Classroom

Alguns usuários relatam que a interface parece muito básica ou entediante

Poderia usar ferramentas de pesquisa e um painel de planejamento para ajudar os alunos a gerenciar tarefas e prazos

Preços do Google Classroom

Education Fundamentals: Versão gratuita para instituições qualificadas

Versão gratuita para instituições qualificadas Education Standard: US$ 3/aluno por ano

US$ 3/aluno por ano Upgrade para Ensino e Aprendizagem: US$ 4/licença por mês

US$ 4/licença por mês Educação Plus: $5/aluno por ano

Classificações e resenhas do Google Classroom

Capa: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.300 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Artesanato de classe

via Artesanato de classe A Classcraft é uma plataforma inovadora que transforma o aprendizado em uma experiência baseada em jogos. Os alunos ganham pontos por concluírem trabalhos e tarefas - e os professores também podem conceder pontos por bom comportamento e para fornecer reforço positivo em outras áreas.

O Classcraft incentiva ativamente a colaboração entre os alunos e até mesmo oferece a eles uma saída criativa em que podem criar seus próprios perfis e avatares, o que ajuda a aumentar o envolvimento.

Melhores recursos do Classcraft

Usar um sistema de recompensas para incentivar o aprendizado e o comportamento positivo ✨

Criar missões, que transformam os planos de aula em aventuras imersivas de aprendizagem

Integração com outras ferramentas populares de tecnologia educacional, como Google Classroom e Canvas

Manter contato com alunos e pais usando as ferramentas de comunicação da plataforma

Use modelos projetados para atender aos padrões CASEL, ISTE, PBIS e outros padrões de educação

Limitações do Classcraft

A configuração inicial pode ser demorada, pois não há opção para importar perguntas

Alguns professores relataram que o custo das versões pagas é caro

Preços do Classcraft

Básico para professores: Gratuito

Gratuito Premium para professores: US$ 120 anuais

US$ 120 anuais Escolas e distritos: Entre em contato com o departamento de vendas

Classcraft classificações e resenhas

Capa: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4,2/5 (mais de 20 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

7. Deck de pera

via Baralho de pera Com o Pear Deck, você pode transformar seus planos de aula existentes em experiências de aprendizagem multimídia projetadas para envolver os alunos. Crie slides, apresentações interativas, avaliações, questões de teste e muito mais.

Um dos maiores atrativos do Pear Deck é que ele é um aplicativo muito fácil de usar que pode ser acessado no próprio aplicativo, por meio de um navegador da Web ou por meio de uma das muitas integrações.

Melhores recursos do Pear Deck

Integração com o Google Classroom e outras plataformas de aprendizagem populares

Faça upload e compartilhe lições existentes sem problemas via Google Drive ou Microsoft OneDrive

Envolva os alunos em tarefas de leitura com o leitor imersivo

Crie lições, enquetes, questionários, avaliações e muito mais

Limitações do Pear Deck

Os planos individuais para professores são caros

Nem sempre é fácil fazer alterações em apresentações e slides depois de carregá-los no Pear Deck

Preços do Pear Deck

Básico: Gratuito

Gratuito Premium individual: $149,99/ano

$149,99/ano Escolas e distritos: Entre em contato com o departamento de vendas

Pear Deck avaliações e comentários

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,4/5 (40 avaliações)

8. Gangorra

via Gangorra Se você estiver procurando uma ferramenta de colaboração entre alunos projetada para ensinar habilidades do século XXI e, ao mesmo tempo, reforçar o aprendizado básico, o Seesaw pode ser o que você deseja. Essa plataforma oferece experiências de aprendizagem que se alinham com os currículos padrão e também oferece avaliações integradas, classificação automática e outras ferramentas para ajudar os professores a simplificar as tarefas.

Com o Seesaw, é fácil criar gravações de áudio, vídeo e tela para as aulas, e os alunos podem usar imagens e carregar arquivos facilmente para demonstrar o aprendizado prático e o domínio das habilidades.

Melhores recursos do Seesaw

Crie portfólios orientados para os alunos que estabeleçam uma conexão ano a ano

Conectar cada adulto envolvido no progresso individual de cada aluno

Integração com o Google Classroom, Canvas e outras ferramentas populares para alunos

Oferecer feedback em texto e áudio, bem como conferências individuais com os alunos

Limitações do Seesaw

Melhor para alunos mais jovens - não é adequado para alunos do ensino fundamental ou médio

Alguns usuários relatam que o Seesaw pode ser confuso e complicado de navegar

Preços do Seesaw

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Assinaturas para escolas e distritos: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do gangorra

Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

4,7/5 (mais de 75 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

9. Miro

via Miro Enquanto Miro não é uma ferramenta projetada especificamente para a educação, mas os educadores podem colocar seus recursos inovadores em prática. Isso porque o Miro tem tudo a ver com visualizações. Alunos e professores podem usá-lo para brainstorming, mapeamento mental, aprendizado baseado em projetos, gerenciamento de tarefas, quadros brancos, quadros de avisos e muito mais.

Melhores recursos do Miro

Forneça instruções com uma lousa digital simples e poderosa

Incentive o trabalho em equipe com ferramentas de mapeamento mental e brainstorming

Ofereça aos alunos um espaço visual para acompanhar tarefas, atribuições, prazos e muito mais

Integre-se com o Zoom, Teams, Google Workspace e outras plataformas de reuniões remotas importantes

Limitações do Miro

Toneladas de ferramentas e recursos criam uma curva de aprendizado inicial acentuada

Quadros complexos às vezes carregam lentamente ou apresentam problemas de desempenho

Preços do Miro

Gratuito para recursos limitados

para recursos limitados Iniciante: $8/membro por mês

$8/membro por mês Empresa: $16/membro por mês

$16/membro por mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Miro ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.300 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

10. Nearpod

via Nearpod O Nearpod é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos criada para ajudar os professores a oferecer experiências de aprendizagem envolventes aos alunos em salas de aula presenciais, remotas e híbridas. A gamificação e as atividades em grupo promovem o aprendizado colaborativo entre os alunos, e os professores também podem personalizar atividades e instruções para indivíduos e pequenos grupos.

Um dos maiores benefícios que o Nearpod oferece é uma vasta biblioteca de lições pré-fabricadas e alinhadas aos padrões em praticamente todos os assuntos imagináveis. 📚

Melhores recursos do Nearpod

Crie lições interativas com PowerPoint, Google Slides, PDFs ou outras mídias

Escolha entre mais de 22.000 lições personalizáveis e prontas para uso

Acompanhe a compreensão e o crescimento dos alunos por meio de análises

Integração com ferramentas populares como Teams, Canvas e Google Classroom

Limitações do Nearpod

O preço não é transparente - você precisará se inscrever em uma conta gratuita para saber mais

Embora o Nearpod ofereça ferramentas de edição de slides, é mais fácil criar ou editar usando um aplicativo como o PowerPoint ou o Google Slides

Preços do Nearpod

Licença Silver: Gratuita

Gratuita Licença Gold: Inscreva-se para obter detalhes

Inscreva-se para obter detalhes Licença Platinum: Registre-se para obter detalhes

Registre-se para obter detalhes Licença Premium Plus: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e opiniões sobre o Nearpod

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4,7/5 (mais de 160 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Ajude os alunos a crescer com as melhores ferramentas de colaboração on-line para estudantes

A colaboração é fundamental nas salas de aula atuais, assim como a conectividade. Você precisa de ferramentas que não apenas ajudem os alunos a aprender e crescer, mas que também permitam que eles criem, se conectem e colaborem, quer estejam assistindo a aulas presenciais ou em casa.

Como uma das melhores ferramentas de colaboração para alunos do mercado atual, o ClickUp oferece aos alunos um ótimo espaço para trabalharem juntos, comunicarem-se, compartilharem e armazenarem tarefas, gerenciarem suas datas de vencimento e muito mais. Registre-se gratuitamente para experimentá-lo em sua sala de aula!