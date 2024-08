Do manual ao automatizado: 10 melhores softwares de automação de carga de trabalho

Você já se viu soterrado por um monte de papelada, lutando para manter a cabeça acima da água? É como um ciclo interminável de caos, e você gostaria de ter algum tipo de mágica para ajudá-lo a gerenciar tudo isso, certo?

A boa notícia é que você não precisa de magia para isso! As ferramentas de software de automação de carga de trabalho (WLA) estão aqui para resgatá-lo.

Elas funcionam como mágica, automatizando o agendamento e o gerenciamento de processos, aumentando o planejamento estratégico da força de trabalho e eliminando a necessidade de intervenção humana constante.

Vasculhamos a Internet para encontrar as 10 melhores opções de software de automação de carga de trabalho, poupando-o do incômodo de uma busca interminável. Examinaremos seus prós, contras e preços para que você possa encontrar a opção perfeita e, finalmente, ficar no topo da sua carreira.

Chega de se afogar - é hora de surfar nas ondas da eficiência! 🏄

O que é um software de automação de carga de trabalho?

O software de automação de carga de trabalho é usado para planejar, iniciar, executar e supervisionar cargas de trabalho, abrangendo negócios repetitivos e Processos de TI . Essas cargas de trabalho incluem tarefas que fazem parte dos processos de TI de uma empresa operações diárias e pode ser manual ou digital.

Com a automação da carga de trabalho, você pode transformar tarefas manuais em processos digitais, eliminando a necessidade de intervenção manual. Essa transformação minimiza os erros e aumenta a eficiência geral da empresa e de suas operações de TI.

Você pode empregar essas ferramentas versáteis de automação de carga de trabalho para tarefas como transferência de dados entre sistemas diferentes, gerenciamento de recursos de computação, geração de relatórios e manipulação de dados, entre outras funções.

Aplique-as no local, na nuvem ou em ambientes híbridos .

Existem três tipos de ferramentas de automação de carga de trabalho (WLA):

Ferramentas de agendamento: Criadas para o agendamento de tarefas como seu foco principal Ferramentas de WLA de ponto: Adaptadas para casos de uso, sistemas ou ambientes específicos Ferramentas universais de WLA: criadas para acomodar qualquer cenário, plataforma, sistema ou tecnologia

O que você deve procurar em um software de automação de carga de trabalho?

Para escolher a carga de trabalho certa software de automação para suas necessidades comerciais considere os seguintes fatores:

Escalabilidade : Certifique-se de que o software de automação possa lidar com as demandas atuais de carga de trabalho e acomodar facilmente o crescimento futuro

: Certifique-se de que o software de automação possa lidar com as demandas atuais de carga de trabalho e acomodar facilmente o crescimento futuro Compatibilidade : verifique se o software pode se integrar aos seus sistemas, bancos de dados e aplicativos existentes

: verifique se o software pode se integrar aos seus sistemas, bancos de dados e aplicativos existentes Recursos de automação : Procure recursos comoagendamento de tarefasgatilhos de eventos eautomação do fluxo de trabalho para atender às suas necessidades específicas

: Procure recursos comoagendamento de tarefasgatilhos de eventos eautomação do fluxo de trabalho para atender às suas necessidades específicas Monitoramento e geração de relatórios : O software deve oferecer monitoramento em tempo real eferramentas de geração de relatórios para acompanhar o desempenho de tarefas e processos automatizados

: O software deve oferecer monitoramento em tempo real eferramentas de geração de relatórios para acompanhar o desempenho de tarefas e processos automatizados Facilidade de uso : Uma interface amigável e uma configuração intuitiva podemeconomizar tempo e reduzir a curva de aprendizado

: Uma interface amigável e uma configuração intuitiva podemeconomizar tempo e reduzir a curva de aprendizado Flexibilidade: Procure um software que permita a personalização sem código, bem como a criação de scripts para se adaptar a fluxos de trabalho exclusivos

Os 10 melhores softwares de automação de carga de trabalho para usar em 2024

Não deixe que uma carga de trabalho pesada o sobrecarregue! Descubra como essas ferramentas de automação de carga de trabalho de primeira linha podem transformar seu fluxo de trabalho.

Junte-se a nós e descubra seus recursos de destaque, limitações e opções de preços para identificar a opção perfeita para suas necessidades. 👌

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Turbine sua gerenciamento da carga de trabalho com o ClickUp - a melhor solução completa para todas as suas necessidades de negócios! Diga adeus às tarefas tediosas e repetitivas, automatizando-as, agendando lembretes e distribuindo cargas de trabalho com a disponibilidade da sua equipe em mente. 🤗

Com o Visualização da carga de trabalho do ClickUp com o ClickUp Workload View /%ref/, você obtém uma representação visual da carga de trabalho de cada membro da equipe no período de tempo escolhido, seja uma ou duas semanas ou um mês inteiro. Esse recurso prático permite que você veja quem pode estar sobrecarregado e precisa de algum compartilhamento de carga, ao mesmo tempo em que garante a alocação ideal de recursos.

Use o ClickUp para automatizar sua carga de trabalho com mais de 100 automações, um prático assistente de IA e uma visualização unificada da carga de trabalho

Explorar mais de 100 automações incorporadas para automatizar o gerenciamento de projetos e minimize a carga de trabalho manual, seja para atribuir tarefas, marcar alterações de prioridade, atualizar status ou deixar comentários. Você também pode configurar Tarefas recorrentes para nunca perder o ritmo e criar Lembretes de comentários ou notificações.

Mas como o automação de tarefas trabalho? Quando um evento de acionamento ocorre e satisfaz uma condição especificada, o ClickUp inicia automaticamente uma ação predefinida. Por exemplo:

Trigger: Consulta de novo cliente **Condição Consulta recebida durante o horário comercial Ação: Atribuir automaticamente a consulta a um representante de vendas disponível para uma resposta imediata

Você também pode aproveitar o poder do Assistente de IA do ClickUp que gera instantaneamente itens de ação e subtarefas com base no contexto de suas tarefas e documentos. É como ter seu próprio assistente de produtividade à sua disposição! 🧙‍♂️

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

:4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. ActiveBatch

Via: ActiveBatch O ActiveBatch é uma ferramenta de automação de TI de baixo código e um agendador de tarefas corporativas em um só lugar. Ele permite automatizar, supervisionar e otimizar fluxos de trabalho de ponta a ponta sem esforço, tudo a partir de um único hub centralizado. 🎯

O ActiveBatch elimina a dificuldade das tarefas manuais com acionadores de eventos para uma ampla gama de fluxos de trabalho comerciais e de TI, incluindo e-mail, eventos de arquivos, acionadores de arquivos FTP (File Transfer Protocol) e modificações de dados.

Das ferramentas de automação de carga de trabalho desta lista, o ActiveBatch oferece centenas de integrações prontas para suportar os principais fornecedores, além de conectores universais e um adaptador de API Super REST. Isso significa que você pode integrar praticamente qualquer aplicativo ou tecnologia do mercado.

Para criar fluxos de trabalho abrangentes, o software oferece várias integrações pré-construídas para ações com scripts frequentes por meio de seu recurso Integrated Jobs Library.

O ActiveBatch oferece recursos de autoatendimento, permitindo que os usuários corporativos e as equipes de help desk acionem processos essenciais sem sobrecarregar a equipe de TI com mais trabalho.

Melhores recursos do ActiveBatch

Adaptador de API Super REST com pouco código

Diversas integrações sem código

Interface de arrastar e soltar

Programação e automação avançadas

Limitações do ActiveBatch

Melhorar o módulo de acionamento e notificação poderia ser benéfico

Os relatórios de problemas são um pouco limitados

Preços do ActiveBatch

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do ActiveBatch

G2 :4.6/5 (mais de 150 avaliações)

:4.6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 50 avaliações)

3. RunMyJobs

RunMyJobs via TrustRadius O RunMyJobs da Redwood é um software como serviço (SaaS) e uma ferramenta baseada na nuvem para automação da carga de trabalho e agendamento de tarefas. Ele centraliza todos os seus processos em uma única plataforma e libera sua equipe dos grilhões das tarefas manuais repetitivas, abrindo a porta para infinitas possibilidades de automação. 🚪

Essa plataforma é excelente na automação de processos em uma variedade de ambientes, incluindo no local, na nuvem e híbrido. Ela permite a integração suave de sistemas de negócios como CRM eRP e gerenciamento da cadeia de suprimentos com seus sistemas críticos de TI, exigindo o mínimo de envolvimento humano para garantir que tudo funcione perfeitamente.

Além disso, o RunMyJobs se integra perfeitamente às tecnologias de ponta, como SAP RISE, S/4HANA e BTP na empresa moderna.

Melhores recursos do RunMyJobs

Interface de usuário com pouco código

SaaS nativo da nuvem

API simples que incorpora rapidamente serviços da Web REST ou SOAP

Automatize com segurança os processos em ambientes locais, na nuvem e híbridos

Recursos de transferência gerenciada de arquivos (MFT) totalmente integrados

Limitações do RunMyJobs

O suporte ao cliente poderia ser melhorado

A configuração inicial pode ser um pouco complexa em comparação com outras ferramentas de automação de carga de trabalho

Preços do RunMyJobs

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do RunMyJobs

G2 :4.7/5 (mais de 100 avaliações)

:4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra:4.8/5 (mais de 30 avaliações)

4. Controle-M

Via: Controle-M Apresentamos o Control-M, uma solução de software de automação de carga de trabalho para orquestrar e otimizar fluxos de trabalho em várias fábricas, departamentos e locais. Esse software simplifica a orquestração de fluxos de trabalho de aplicativos e dados, fornecendo as ferramentas para criar, gerenciar, definir e monitorar fluxos de trabalho de produção sem esforço.

O software apresenta muitos recursos, incluindo pipelines de dados, gerenciamento de SLA e transferência gerenciada de arquivos. Além disso, ele oferece recursos operacionais avançados que podem ser facilmente adotados por Dev, Ops e várias unidades de negócios. 💼

Seu recurso Jobs-as-Code é um método de DevOps que visa a tornar os fluxos de trabalho versionáveis, testáveis e passíveis de manutenção.

Essa abordagem facilita a colaboração entre desenvolvedores e engenheiros à medida que eles definem, programam, gerenciam e monitoram coletivamente os fluxos de trabalho de aplicativos em produção.

Melhores recursos do Control-M

Integrações nativas com AWS, Google Cloud Platform e Azure

Gerenciamento de SLA com análise preditiva

Colaboração escalável de desenvolvimento e operações

visão de 360° do pipeline de dados

Visibilidade e movimentação inteligente de arquivos

Limitações do Control-M

Usuários sem experiência em tecnologia podem achar difícil lidar com ele

A automatização de lotes nem sempre funciona sem problemas

Preços do Control-M

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Control-M

G2 :4.4/5 (mais de 50 avaliações)

:4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra:4,3/5 (menos de 10 avaliações)

5. Pedra Branca

Via: Rancho de pedra A solução de automação de carga de trabalho da Stonebranch ajuda você a simplificar, gerenciar e orquestrar os processos de TI. Ela lhe dá controle total sobre os fluxos de trabalho em várias plataformas e aplicativos de negócios independentemente de onde os dados estejam armazenados. 🗃️

Essa solução é perfeita para organizações que operam serviços de TI 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela elimina a necessidade dos tradicionais trabalhos diários em lote e mantém tudo funcionando sem problemas com eficiência em tempo real. Você poderá atender às partes interessadas internas e aos clientes externos sem interrupções desnecessárias.

Quando se trata de integração, as opções são ilimitadas. Quer esteja trabalhando no mainframe ou na nuvem, você pode se conectar a qualquer plataforma ou aplicativo.

Use integrações pré-empacotadas, crie suas próprias integrações ou acesse os modelos de integração do Stonebranch Integration Hub de código aberto orientado pela comunidade.

Melhores recursos do Stonebranch

Implementação automatizada de infraestrutura

Programação inteligente baseada em eventos

Orquestração escalável de pipeline de dados

Funcionalidade nativa de transferência gerenciada de arquivos (MFT)

Automação de nuvem híbrida para processos de negócios

Automação esoftware de agendamento de tarefas e recursos

Limitações do Stonebranch

Os usuários podem encontrar uma curva de aprendizado com o software de automação e agendamento de tarefas

As atualizações poderiam ser mais fáceis de usar

Preços do Stonebranch

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas de Stonebranch

G2 :4.5/5 (mais de 80 avaliações)

:4.5/5 (mais de 80 avaliações) Gartner:4,5/5 (menos de 10 avaliações)

6. Automação de carga de trabalho da IBM

Via: Automação de carga de trabalho da IBM O IBM Workload Automation integra perfeitamente os fluxos de trabalho de TI, operacionais e comerciais. Ele se destaca na otimização de processos autônomos e orientados por eventos, adaptados para funcionar em ambientes híbridos.

Essa solução oferece um hub centralizado para automatizar atividades, com uma interface de usuário intuitiva que permite aos usuários modelar, gerenciar e monitorar suas cargas de trabalho. Ela aprimora essa experiência com visualizações gráficas, análises incorporadas e painéis de controle personalizáveis.

A ferramenta simplifica a movimentação de arquivos e a modelagem da automação do fluxo de trabalho. O novo recurso Workload Designer oferece uma interface fácil de usar para projetar objetos de agendamento com ajuda contextual e representações gráficas.

Essa plataforma também oferece uma visão geral abrangente de todos os processos da sua organização em um painel. Isso ajuda a agilizar o trabalho da sua equipe de operações e permite uma integração perfeita com ferramentas de monitoramento e alerta. 📢

Melhores recursos do IBM Workload Automation

Painel de controle intuitivo

Análise de dados com tecnologia de IA para detecção de anomalias

Recursos gerenciados de transferência de arquivos

Designer de fluxo de trabalho

Orquestração nativa da nuvem

Limitações da automação de carga de trabalho da IBM

A documentação da IBM poderia ser melhorada em comparação com outras ferramentas de automação de carga de trabalho

Pode ser necessário um treinamento extensivo para aproveitar ao máximo suas funcionalidades

Preços do IBM Workload Automation

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da IBM Workload Automation

G2 :4.3/5 (mais de 10 avaliações)

:4.3/5 (mais de 10 avaliações) PeerSpot:4/5 (mais de 20 avaliações)

7. Processamento autônomo de transações da Oracle

Via: Oráculo O Oracle Autonomous Transaction Processing é um serviço de banco de dados tudo-em-um projetado para lidar com várias cargas de trabalho - transações, análises e tarefas em lote - de uma só vez. Ele vem pré-configurado com formato de linha, índices e cache de dados. Isso garante escalabilidade, disponibilidade, segurança robusta e insights operacionais em tempo real. 🧐

O Oracle simplifica a operação de bancos de dados de alto desempenho, acomodando tudo, desde aplicativos da Web simples até sistemas grandes e críticos para os negócios. Suas transações são principalmente baseadas em lotes, manipulando dados de forma serial e enviando e recebendo-os conforme necessário.

A plataforma é compatível com uma ampla variedade de bancos de dados, incluindo MRP, MDB e ODBC. Além disso, ela está disponível no Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mas você também pode acessá-la no local.

Melhores recursos do Oracle Autonomous Transaction Processing

Configuração e ajuste automáticos dos bancos de dados

Monitoramento contínuo e correção preditiva de falhas de hardware e software

Integradorecursos de IA generativa* Protege contra ataques externos e ameaças internas

Oferece recursos avançados de auditoria

Limitações do Oracle Autonomous Transaction Processing

O material de treinamento poderia ser atualizado com mais frequência

A comunicação em alguns sistemas da Oracle poderia ser melhorada

Preços do Oracle Autonomous Transaction Processing

Preço unitário:US$ 1,34/OCPU por hora

Oracle Autonomous Transaction Processing ratings and reviews

G2 :3,5/5 (menos de 10 avaliações)

:3,5/5 (menos de 10 avaliações) Gartner:4,7/5 (mais de 10 avaliações)

8. Agendador JAMS

Via: Agendador JAMS Assistências do Agendador JAMS Equipes de TI simplificando e automatizando as cargas de trabalho. Ele lida com uma ampla gama de tarefas desde processos básicos em lote e scripts até fluxos de trabalho complexos entre plataformas que envolvem vários servidores e aplicativos comerciais.

O software opera perfeitamente em várias plataformas, aplicativos, APIs e linguagens de script. Ele aumenta a confiabilidade dos trabalhos em lote e expande os recursos dos agendadores nativos, permitindo a criação de sequências de trabalho avançadas.

Você pode usá-lo para agendar trabalhos de acordo com cronogramas específicos ou acioná-los com base na conclusão de outros eventos. O JAMS acompanha de perto o status dos trabalhos, fornece notificações de sucessos ou falhas e mantém uma trilha de auditoria detalhada de cada execução.

As empresas podem eliminar a complexidade, os riscos de segurança e a falta de visibilidade associados ao gerenciamento de processos comerciais críticos por meio de vários ferramentas de agendamento e scripts.

Depois de centralizar o gerenciamento de tarefas no JAMS, as equipes de TI podem confiar nele para lidar com fluxos de trabalho entre plataformas, fornecendo resultados mensuráveis. 📐

Melhores recursos do JAMS Scheduler

Oferece suporte a plataformas de automação como Windows, Linux e OpenVMS

Automação de processos em lote

Automatiza scripts, processos ERP, ETL e transferências de arquivos

Alertas de fluxo de trabalho para falhas e sucessos

Limitações do JAMS Scheduler

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Pode ser demorado localizar um trabalho em fluxos de trabalho complexos

Preços do JAMS Scheduler

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do JAMS Scheduler

G2 :4,7/5 (mais de 100 avaliações)

:4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra:4,6/5 (mais de 10 avaliações)

9. Automação da carga de trabalho do Broadcom AutoSys

Via: Broadcom O AutoSys Workload Automation da Broadcom permite que as organizações obtenham melhor controle e visibilidade sobre suas cargas de trabalho em todas as plataformas, Sistemas ERP e a nuvem.

Um de seus recursos de destaque é a extrema escalabilidade - quer você tenha uma carga de trabalho de pequena escala ou uma maior e mais complexa, o AutoSys pode lidar com ela. Além disso, ele oferece amplo suporte a vários aplicativos, o que o torna uma ferramenta versátil para organizações que dependem de uma ampla variedade de softwares.

A solução também oferece agendamento de múltiplas plataformas, permitindo que você supervisione processos de negócios de ponta a ponta que abrangem diferentes plataformas, melhorando a visibilidade de todo o processo. 👀

Para organizações que buscam confiabilidade, o AutoSys oferece recursos de tolerância a falhas e recuperação. Os mecanismos de recuperação automatizados garantem que os trabalhos sejam concluídos com precisão e no prazo, minimizando o tempo de inatividade e as interrupções.

Melhores recursos do AutoSys

Oferece suporte aos protocolos de serviço da Web SOAP e REST

Integração simples de trabalhos do Hadoop, como HDFS, PIG, HIVE e SQOOP

Análise de carga de trabalho em vários fornecedores e aplicativos

Mecanismo de recuperação automatizado

Ponto único de controle paragerenciar processos comerciais essenciais Limitações do AutoSys

As opções de personalização dos relatórios poderiam ser aprimoradas

A interface poderia ser moderna e mais fácil de usar

Preços do AutoSys

Disponível mediante solicitação

Avaliações e opiniões sobre o AutoSys

G2 :4,5/5 (mais de 40 avaliações)

:4,5/5 (mais de 40 avaliações) PeerSpot:4,2/5 (mais de 70 avaliações)

10. Maré

Via: Maré O Tidal serve como um substituto eficaz para processos manuais, silos de agendamento e scripts personalizados. 📃

Você pode implementar rapidamente a automação em todos os aspectos da sua empresa, abrangendo infraestrutura, middleware e aplicativos. O software se conecta com mais de 60 integrações pré-construídas, e você também pode criar suas próprias integrações usando as ferramentas fornecidas.

Crie visualizações de monitoramento ou aproveite relatórios predefinidos para acompanhar suas tarefas de agendamento. É possível personalizar os painéis para atender às preferências dos usuários comerciais e de TI.

Adote a flexibilidade com o agendamento baseado em eventos, que permite iniciar trabalhos e enviar notificações em resposta a eventos específicos. Essa adaptabilidade garante que seu sistema possa atender aos requisitos em evolução de sua organização.

Melhores recursos do Tidal

Programação baseada em eventos

Automação amigável ao desenvolvedor

Gerenciamento de SLA e rastreamento de caminho crítico

Diversas integrações

Limitações do Tidal

O painel de controle poderia ter melhor visibilidade em comparação com outras ferramentas de automação de carga de trabalho

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado

Preços do Tidal

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Tidal

G2 :4.7/5 (mais de 50 avaliações)

:4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 30 avaliações)

Elimine as tarefas manuais com as principais ferramentas de automação de carga de trabalho

Diga adeus às tarefas manuais que consomem muito tempo com estas 10 melhores ferramentas de software de automação de carga de trabalho. Elas são revolucionárias e podem turbinar a sua produtividade, reduzir os erros incômodos e liberar a sua equipe para se concentrar em tarefas que exigem sua especialização.

