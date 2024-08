10 Alternativas e concorrentes do Microsoft To Do em 2024

Você é um otimizador baseado em tarefas e está em busca de um novo gerenciamento de tarefas ferramenta? O Microsoft To Do é uma opção conhecida, mas muitos outros aplicativos de anotações podem atender melhor às suas necessidades.

No mundo da produtividade, não existe uma solução única para todos os casos, e é por isso que estamos lhe dando opções de outras ferramentas. Esta lista apresenta as principais alternativas do Microsoft To Do de 2024, cada uma com sua combinação exclusiva de recursos.

Pronto para encontrar o concorrente certo do Microsoft To Do para ajudá-lo? ser mais produtivo ? Vamos nos aprofundar.

O que você deve procurar nas alternativas do Microsoft To Do?

Ao se aventurar no mundo do hacks de produtividade se você está procurando por aplicativos de lista de tarefas e ferramentas de gerenciamento de tarefas, fique atento a mais do que apenas apelo estético. Aqui estão alguns fatores importantes que devem ser levados em conta:

Integração suave: Em nossa era digital interconectada, o poder de uma ferramenta geralmente está em sua capacidade de trabalhar harmoniosamente com outras. Um gerenciador de tarefas de primeira linha se integrará perfeitamente aos seus aplicativos favoritos, centralizando seus dados e poupando-o da tediosa troca entre plataformas. Essa capacidade de integração transforma um bom software em um excelente gerador de produtividade personalizado, para que você possatrabalhar mais rápido *Interface amigável: A simplicidade é a sofisticação máxima, especialmente em relação às ferramentas tecnológicas. Uma interface de usuário limpa e intuitiva pode proporcionar uma experiência de gerenciamento de projetos mais bem-sucedida, em vez de uma tarefa árdua. É fundamental escolher um aplicativo de lista de tarefas que lhe permita capturar ideias, criar e gerenciar tarefas e organizar todos os seus dados sem esforço, sem precisar mergulhar profundamente em um manual do usuário oudocumentação técnica primeiro

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Lembre-se, a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas é aquela que se adapta ao seu fluxo de trabalho e o ajuda a se manter organizado e eficiente da maneira mais confortável possível.

Os 10 melhores concorrentes do Microsoft To Do para usar em 2024

Aqui estão nossas ferramentas favoritas de gerenciamento de tarefas e listas de afazeres para documentar, gerenciar e (nossa parte favorita!) riscar aquela incômoda lista de afazeres.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Nenhuma discussão sobre ferramenta de produtividade s está completa sem o ClickUp.

Mais do que um aplicativo de lista de tarefas o ClickUp é uma plataforma unificada para todo o seu trabalho. Tarefas do ClickUp permitem transformar projetos assustadores em tarefas menores, perfeitas para entusiastas da produtividade individual e para vários usuários.

Com o ClickUp, colaboração em tempo real é muito fácil, garantindo que você e sua equipe estejam sempre na mesma página. Além disso, suas opções de personalização permitem que você adapte seu espaço de trabalho às suas necessidades.

melhores recursos do #### ClickUp

Abracemapeamento de processos com listas de tarefas aninháveis que facilitam a divisão de uma tarefa em ações menores

Sincronize suas listas de tarefas em seu desktop, smartphone ou tablet

Formate suas várias tarefas para facilitar a visualização rápida do que precisa ser feito

Atribua tarefas a outras pessoas para transformar sua lista de tarefas em um fluxo de trabalho de equipe

Confira dezenas de modelos de listas de tarefas comomodelos de planos de trabalho e muito mais!

Arraste e solte tarefas para reordenar rapidamente sua lista de tarefas em tempo real

Os status personalizados permitem que você defina estágios de progressão de tarefas adequados ao seu fluxo de trabalho

Use o controle de tempo integrado para saber quanto tempo as tarefas levam

Planeje seus dias de forma eficaz com um calendário integrado

Limitações do ClickUp

Todos os recursos podem parecer excessivos para novos usuários

As opções de personalização exigem um pouco de curva de aprendizado para serem totalmente exploradas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Google Tasks

via Google Tasks O Google Tasks se destaca como um aplicativo de tarefas simples. Ele se integra ao Gmail e ao Google Agenda como um gerenciador de tarefas simples, mas potente.

Com o Google Tasks, é fácil criar projetos, documentar processos comerciais, definir lembretes e acompanhar suas tarefas importantes e datas de vencimento, o que o torna a ferramenta perfeita para usuários que desejam simplicidade.

Melhores recursos do Google Tasks

Converta e-mails em tarefas diretamente de sua caixa de entrada do Gmail

Visualizar tarefas e gerenciá-las facilmente no Google Agenda e no Google Docs

Dividir novas tarefas em partes gerenciáveis

Acesse suas tarefas em qualquer lugar a partir de várias plataformas, incluindo seu smartphone

Limitações do Google Tasks

Falta de recursos avançados, como controle de tempo e visualização de progresso

Recursos mínimos de colaboração o tornam menos adequado para projetos em equipe que não trabalham com o Google Calendar, Docs ou Sheets (experimente estesAlternativas ao Google Tasks!)

Preços do Google Tasks

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. Qualquer.do

Via Qualquer.do O Any.do é um aplicativo de produtividade versátil e software de gerenciamento de tarefas conhecido por seu belo design e interface amigável. Essa alternativa ao Microsoft To Do oferece recursos importantes, como calendários integrados, listas de compras e planejadores diários que tornam seu gerenciamento de tarefas eficiente.

Seja você um usuário individual ou parte de uma equipe que inclui participantes externos, o Any.do oferece uma maneira perfeita de organizar e gerenciar suas tarefas.

Melhores recursos do Any.do

Organize suas listas de compras com categorias classificadas automaticamente

Comece o dia com um plano claro,priorizar tarefas para obter o máximo de produtividade

Adicione tarefas rapidamente usando comandos de voz

Gerencie listas e atribua tarefas com qualquer pessoa

Limitações do Any.do

Alguns usuários podem achar o sistema de lembretes um pouco complexo de gerenciar

A versão gratuita é um pouco limitada em termos de funcionalidade em comparação com outros aplicativos de lista de tarefas

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Equipes: uS$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Any.do:

G2 : 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Microsoft Access !

4. Evernote

via EvernoteEvernote é mais do que um gerenciador de tarefas e um aplicativo de lista de tarefas - é um aplicativo abrangente de anotações que pode gerenciar com eficiência todas as suas tarefas. O Evernote é uma das alternativas mais poderosas ao Microsoft To Do.

Ele é excelente para armazenar todos os tipos de informações - de simples notas de texto a páginas da Web e arquivos PDF - e pode ser uma ferramenta poderosa para indivíduos e equipes.

Melhores recursos do Evernote

Adicione tarefas, anexos, gravações de voz e caixas de seleção diretamente em suas notas ou lista de tarefas

Salve artigos, pesquisas e páginas úteis da Web diretamente do seu navegador

Use ou personalize modelos para fazer anotações e gerenciar tarefas com eficiência

Pesquisar texto em imagens ou notas manuscritas

Limitações do Evernote

Não há recursos dedicados de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt ou controle de tempo

Seu vasto conjunto de recursos pode ser esmagador para novos usuários

Preços do Evernote

**Gratuito

Pessoal : uS$ 10,83/mês por usuário

: uS$ 10,83/mês por usuário Profissional: uS$ 14,17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

5. Coisas

via Coisas O Things é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e de listas de afazeres desenvolvido pensando nos usuários da Apple. Ele oferece uma interface limpa e intuitiva, permitindo que você gerencie suas tarefas sem esforço. Sua mágica está na simplicidade, tornando-o ideal para uso pessoal ou para pequenas equipes que valorizam a facilidade de uso em detrimento da riqueza de recursos.

melhores recursos do #### Things

Categorias distintas ajudam você a se concentrar em tarefas imediatas

Organize suas tarefas em ordem sequencial ou por prioridade

Acesse instantaneamente seus projetos ou áreas com apenas alguns toques no teclado

Visualizar os eventos de seu calendário junto com sua lista de tarefas

Limitações do Things

Disponível apenas para dispositivos macOS e iOS, o que limita a acessibilidade em várias plataformas - especialmente para quem gerencia tarefas do Outlook

Não há ferramentas de colaboração eficazes, o que pode ser uma desvantagem para as equipes

Preços do Things

Mac : uS$ 49,99 em uma única compra

: uS$ 49,99 em uma única compra iPad : uS$ 19,99 em uma única compra

: uS$ 19,99 em uma única compra iPhone: uS$ 9,99 em uma única compra

Avaliações e resenhas de Things

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

6. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep se destaca por sua simplicidade. Como um aplicativo simples de anotações, ele permite que você anote ideias, crie listas de tarefas e defina lembretes. Se você já estiver usando o conjunto de produtos do Google, o Google Keep se integrará perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Google Keep

Organize suas anotações e agrupe tarefas para facilitar a recuperação com pastas e etiquetas coloridas

Dite rapidamente seus pensamentos e faça com que sejam transcritos com o Google Assistant

Receba lembretes sobre uma tarefa quando estiver em um local específico

Compartilhe tarefas e colabore em anotações com outras pessoas em tempo real

Limitações do Google Keep

Não há recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como subtarefas ou controle de tempo

Opções de formatação limitadas em comparação com outros aplicativos

Você terá que procurar outro lugar para gerenciar tarefas do Outlook com o Microsoft To Do

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

7. Toodledo

via ToodledoToodledo é uma ferramenta de produtividade robusta projetada para atender a várias necessidades. Ela abrange vários aspectos da produtividade, desde tarefas e notas adesivas até hábitos e calendários. Seus recursos flexíveis o tornam adequado para indivíduos, equipes e empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Toodledo

Acompanhe e desenvolva seus hábitos juntamente com suas tarefas diárias

Compartilhe e edite tarefas com colegas ou membros da família

Personalize seu espaço de trabalho de acordo com seu fluxo de trabalho preferido

Perfeito para planejamento de projetos complexos e brainstorming

Limitações do Toodledo

A interface pode parecer um pouco ultrapassada em comparação com o Microsoft To Do e outros aplicativos

Curva de aprendizado mais acentuada devido à riqueza de recursos e à capacidade de personalização

Preços do Toodledo

Gratuito

Padrão : uS$ 3,99/mês por usuário

: uS$ 3,99/mês por usuário Mais : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Empresas: Entre em contato com o Toodledo para saber o preço

Avaliações e resenhas do Toodledo

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

8. Tarefas do Hubstaff

via Equipe do HubEquipe do Hub O Tasks é uma solução simplificada de software de gerenciamento de projetos solução ideal para equipes de todos os tamanhos. Criado com base na filosofia Agile, o Hubstaff é uma das melhores alternativas à Microsoft, pois oferece recursos avançados, como quadros Kanban e standups automatizados, que promovem a colaboração da equipe e garantem um fluxo de trabalho tranquilo.

Melhores recursos do Hubstaff Tasks

Use sprints para dividir seus projetos em partes menores e gerenciáveis

Garanta que nenhum detalhe da tarefa seja esquecido com listas de verificação detalhadas

Mantenha sua equipe em sincronia e acompanhe o progresso com reuniões automatizadas

Visualize o cronograma de seu projeto e ajuste-o conforme necessário com uma visualização de linha do tempo

Limitações do Hubstaff Tasks

Falta de recursos avançados de relatório na versão gratuita

Embora se integre com o Hubstaff, o controle de tempo não é incorporado diretamente no Tasks

Preços do Hubstaff Tasks

**Gratuito

Iniciante : uS$ 5,83/mês por usuário

: uS$ 5,83/mês por usuário **Pro: US$ 8,33/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com a Hubstaff para obter os preços

Hubstaff Tasks avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

9. Quire

via Quire O Quire é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas visualmente atraente, desenvolvida para equipes criativas. Sua estrutura de árvore exclusiva permite dividir várias tarefas em subtarefas, simplificando o gerenciamento de projetos complexos. Sua simplicidade e interface intuitiva tornam seu uso muito agradável.

Melhores recursos do Quire

Use subtarefas para organizar tarefas de forma organizada

Use quadros visuais como o Kanban para entender seu fluxo de trabalho e identificar gargalos

Compartilhe, delegue e discuta comentários de tarefas com sua equipe

Continue trabalhando em suas tarefas mesmo sem uma conexão com a Internet

Limitações do Quire

Integração limitada com ferramentas e serviços externos

Não há recurso de controle de tempo incorporado

Preços do Quire

Gratuito

Profissional: US$ 7,65/mês por usuário

US$ 7,65/mês por usuário Premium: $13,95/mês por usuário

$13,95/mês por usuário Enterprise: $19,95/mês por usuário

Quire classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Checkvist

via Lista de verificação O Checkvist é um gerenciador de tarefas minimalista que se concentra em uma lista de tarefas de operação centrada no teclado. Ele atrai usuários avançados que preferem texto e atalhos de teclado em vez de interfaces gráficas para gerenciar projetos e organizar tarefas. A simplicidade e a velocidade do Checkvist mantêm suas próprias listas de tarefas e ferramentas de colaboração eficientes e livres de desordem para gerenciar projetos muito melhor.

Melhores recursos do Checkvist

Navegue e gerencie suas tarefas totalmente pelo teclado

Organize tarefas e subtarefas em uma estrutura aninhada

Formate suas notas e comentários de tarefas com facilidade

Compartilhe e delegue tarefas com a sua equipe

Limitações do Checkvist

A interface minimalista e baseada em texto do aplicativo de lista de tarefas pode não agradar a todos os usuários

Falta de recursos visuais como quadros Kanban ou gráficos de Gantt

Preços do Checkvist

Gratuito

Pro : $39/ano

: $39/ano **Equipe Profissional: $69/ano

Checkvist ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (3+ avaliações)

: 4.2/5 (3+ avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 50 avaliações)

Escolhendo seu parceiro de produtividade para sair do Microsoft To Do

Não há substituto para a experiência prática ao selecionar a melhor alternativa do Microsoft To Do para suas necessidades. Portanto, teste essas outras ferramentas e veja qual delas combina com seu estilo de trabalho exclusivo.

Comece explorando O recurso Tarefas do ClickUp . Projetamos nosso inovador recurso Tasks para se adaptar às suas necessidades específicas, transformando a maneira como você gerencia sua lista de tarefas. O ClickUp é mais do que apenas um aplicativo de lista de tarefas - é uma plataforma abrangente que criamos para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Além disso, se você estiver iniciando sua jornada de produtividade ou procurando uma nova abordagem para gerenciar projetos, nosso Modelo de lista de tarefas diárias merece uma visita. É um recurso projetado para estruturar seu dia, acomodando muitas necessidades.

Lembre-se de que o segredo para aumentar a produtividade está na escolha da ferramenta certa que se alinhe ao seu estilo de trabalho e às suas necessidades. Com o ClickUp, você não está apenas escolhendo uma ótima alternativa para uma ferramenta - está escolhendo um parceiro comprometido com o aumento da sua produtividade. É hora de dar o próximo passo!