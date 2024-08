os 10 melhores aplicativos de calendário compartilhado para conectar equipes em 2024

No ambiente de trabalho acelerado de hoje em dia, a colaboração e a comunicação eficazes são essenciais para o sucesso de qualquer equipe ou organização. Com o aumento do trabalho remoto e das equipes distribuídas, acompanhar os cronogramas e os prazos é um verdadeiro desafio. 🕕

Os aplicativos de calendário compartilhado eliminam o trabalho pesado de coordenar as programações para equipes grandes ou multifuncionais. Em vez de enviar mensagens diretamente a cada membro do grupo para verificar a disponibilidade em diferentes fusos horários, as equipes podem fazer login no calendário compartilhado, ver a disponibilidade de cada um e reservar os blocos disponíveis sem causar interrupções.

Neste guia, abordaremos os principais aplicativos de calendário compartilhado do mercado e os recursos obrigatórios para aumentar a produtividade da equipe!

O que você deve procurar em um aplicativo de calendário de equipe compartilhada?

Apesar de nossas melhores intenções, tarefas aparentemente pequenas ainda podem passar despercebidas, fazendo com que nos sintamos sobrecarregados. Mas com os aplicativos de calendário compartilhado, as equipes podem ver em que os outros estão trabalhando, quais reuniões estão agendadas e quais prazos estão se aproximando. ⏳

Aqui estão seis recursos principais de um aplicativo de calendário compartilhado que devem ser considerados:

Ferramentas de gerenciamento de projetos para integração fácil com sistemas de e-mail, listas de tarefas e fluxos de trabalho da equipe

para integração fácil com sistemas de e-mail, listas de tarefas e fluxos de trabalho da equipe Funcionalidade de convites e permissões para personalizar o acesso e os níveis de permissão com base em funções e responsabilidades

para personalizar o acesso e os níveis de permissão com base em funções e responsabilidades Configuração de eventos recorrentes para organizar reuniões, prazos e outras datas que podem se repetir

para organizar reuniões, prazos e outras datas que podem se repetir Notificações para enviar alertas oportunos quando os prazos estiverem próximos ou quando os eventos forem atualizados

para enviar alertas oportunos quando os prazos estiverem próximos ou quando os eventos forem atualizados Múltiplas visualizações de calendário , como dia, semana, mês e agenda, para personalização

, como dia, semana, mês e agenda, para personalização Análise em tempo real para saber sobre o desempenho e a produtividade dos membros da equipe em relação aos eventos do calendário

Saiba como fazer um_ calendário de gerenciamento de projetos !

Os 10 melhores aplicativos de calendário compartilhado para equipes em 2024

ClickUp

Gerencie o trabalho e inicie reuniões diretamente da visualização do Calendar no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com 15 formas personalizáveis, incluindo

Visualização do calendário do ClickUp

o ClickUp Calendar View é um aplicativo de calendário para manter as equipes na mesma página. Com apenas alguns cliques, você pode visualizar suas reuniões, tarefas e atividades por dia, semana ou mês para ter uma visão geral detalhada ou de alto nível do trabalho da sua equipe.

Dê um passo adiante personalizando as visualizações do seu Calendar pessoal ou da equipe!

Ative o Me Mode para mostrar os comentários, as subtarefas e os itens da lista de verificação atribuídos a você para ação rápida

para mostrar os comentários, as subtarefas e os itens da lista de verificação atribuídos a você para ação rápida Crie Filtros para revelar tarefas que atendam aos critérios especificados por você

para revelar tarefas que atendam aos critérios especificados por você Altere as configurações do cartão de tarefa para mostrar os responsáveis, a prioridade, o tempo registrado e muito mais

Esse nível de organização torna mais fácil para as equipes reduzir a desordem enquanto planejam o dia, a semana ou o mês com antecedência!

melhores recursos do #### ClickUp

Experimente Modelo de calendário semanal do ClickUp para aprimorar a colaboração e simplificar a programação com um calendário compartilhado. Com o calendário compartilhado do ClickUp, você pode coordenar e alinhar facilmente os horários com os membros da sua equipe ou clientes.

Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas avançadas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Calendário do Google

via Espaço de trabalho do Google O Calendário do Google o aplicativo Google Calendar é uma ferramenta de agendamento on-line gratuita. Com a capacidade de criar vários calendários para diferentes casos de uso, as equipes podem acompanhar facilmente eventos, reuniões e prazos importantes.

O recurso Rooms do Google Agenda permite que as equipes reservem de forma rápida e fácil salas de conferência e outros espaços compartilhados para reuniões produtivas e atividades em grupo. Além de reservar recursos físicos, como salas de conferência e assentos, o Google Agenda oferece uma visão atualizada de quais membros da equipe têm conflitos de agenda e permite acessar espaços de reunião virtuais dentro do aplicativo.

Melhores recursos do Google Agenda

Relógio mundial para encontrar a disponibilidade dos membros da equipe em diferentes fusos horários

Espaços para compromissos no horário comercial para marcar a disponibilidade

Visualização de dia, semana, mês, ano, horário ou 4 dias

Pesquisa avançada para localizar contatos e eventos

Salas de reunião para eventos específicos

Limitações do Google Agenda

A visualização de tarefas e outros itens pode ser difícil com uma interface um tanto desorganizada

Alguns recursos, como a visualização da agenda, ficam um pouco ocultos

Preços do Google Agenda

O Google Agenda é gratuito para uso com uma conta do Gmail

Avaliações e resenhas do Google Agenda

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Calendly

via Calendly O Calendly é uma plataforma de agendamento e compromissos criada para ajudar as equipes a agilizar o processo de organização de reuniões. Com o Calendly, os usuários podem criar rapidamente calendários com suas próprias preferências de disponibilidade e acessar recursos integrados, como lembretes automáticos e confirmações de reuniões. Isso ajuda a minimizar a troca de e-mails e as demoradas chamadas de agendamento. O Calendly também oferece várias opções de personalização para que os usuários possam adaptar seus calendários às suas necessidades e preferências exclusivas.

Sua interface de usuário intuitiva de arrastar e soltar torna a configuração de eventos para várias pessoas fácil e direta. Além disso, o Calendly oferece várias visualizações de calendário, incluindo planos diários e semanais, para facilitar a organização das agendas dos usuários!

Melhores recursos do Calendly

Entrevistas em várias etapas para personalizar os fluxos de trabalho de recrutamento com base nos tipos de entrevista, na ordem desejada dos entrevistados e nos intervalos

Integrações para conectar o Calendly a outras plataformas e ferramentas, juntamente com seus fluxos de trabalho existentes

Gerenciamento de administradores em uma visão centralizada para simplificar os processos

Personalização do perfil do usuário e recursos de marca

Relatórios detalhados para visualizar as métricas

Limitações do Calendly

As configurações estão ocultas em subseções, o que dificulta a navegação

A versão básica é limitada

Preços do Calendly

Plano Básico : Gratuito para todos os usuários

: Gratuito para todos os usuários Plano Essencial : uS$ 8 por assento por mês

: uS$ 8 por assento por mês Profissional : uS$ 12 por assento por mês

: uS$ 12 por assento por mês Equipes : uS$ 16 por assento por mês

: uS$ 16 por assento por mês Empresarial: Entre em contato com a Calendly para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Calendly

G2 : 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4. Perspectivas

via Calendário do Microsoft Outlook O recurso de calendário do Microsoft Outlook ajuda as equipes a criar reuniões, fornecendo um local central para visualizar a disponibilidade dos membros da equipe, a capacidade de agendar rapidamente novas reuniões e a capacidade de rastrear eventos facilmente.

O Outlook também oferece ferramentas para rastrear tarefas e gerenciar contatos. Ele oferece aos usuários recursos avançados de geração de relatórios, como a geração de relatórios sobre tarefas e atividades em várias equipes.

O Outlook se integra convenientemente a outros aplicativos do Office, como o Word e o Teams, o que o torna a opção ideal para quem deseja otimizar seus fluxos de trabalho diários no ecossistema da Microsoft.

Melhores recursos do Outlook

Agendamentos de grupos para visualizar departamentos específicos ou salas de conferência dentro da organização

Painel de controle completo para agendar reuniões, visualizar contatos e definir compromissos

Botão de compartilhamento de calendário para encaminhar calendários inteiros para as equipes

Exibições de sobreposição para identificar facilmente conflitos de agenda

Agendamento de e-mail para enviar e-mails em horários específicos

Limitações do Outlook

Alguns recursos podem exigir a integração de um servidor Exchange

É necessária uma conexão on-line para a versão gratuita

Preços do Outlook

O Microsoft Outlook Calendar é gratuito com uma conta Microsoft

Avaliações e resenhas do Outlook

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Asana

via Asana A Asana é uma software de gerenciamento de projetos que oferece uma série de recursos criados para ajudar as equipes a se manterem organizadas e produtivas. Os formatos mensais e semanais da visualização de calendário oferecem uma visão geral simplificada de reuniões e compromissos importantes, para que as equipes possam visualizar cada evento importante.

Seus recursos personalizáveis permitem que os usuários filtrem a visualização por membro da equipe, projeto ou status da tarefa, proporcionando uma maneira conveniente de priorizar as tarefas. Os recursos de gerenciamento de reuniões da Asana facilitam a colaboração entre as equipes e mantêm todos em sincronia.

Isso permite uma comunicação perfeita entre os membros da equipe para que todos saibam o que se espera deles.

Melhores recursos da Asana

Integrações: Você pode conectar a Asana a muitas soluções, incluindo Outlook, Google Calendar, iCal e outras

Pesquisa avançada para ver todos os trabalhos e prazos atribuídos com base em tarefas ou contatos

Funcionalidade de arrastar e soltar para atualizar facilmente as datas de conclusão de cada tarefa

Exibições de calendário e lista para organizar as tarefas de acordo com a data de vencimento

visualização do calendário de 7 dias para organizar as tarefas ao longo de cada semana

Limitações da Asana

Não é ideal para projetos complexos com vários fluxos de trabalho (encontre uma solução flexível comAlternativas à Asana)

A Asana é mais cara do que outras opções de calendário, e muitos recursos avançados estão disponíveis gratuitamente em outras plataformas

Preços da Asana

Básico : Versão gratuita

: Versão gratuita Premium : uS$ 10,99 por usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 10,99 por usuário por mês, cobrado anualmente Business : uS$ 24,99 por usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 24,99 por usuário por mês, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.200 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 11.900 avaliações)

6. Plano Toggl

via Plano Toggl O Toggl Plan é um software de gerenciamento de projetos que combina os recursos de agendamento e acompanhamento de tarefas com uma interface de usuário intuitiva para ajudar as equipes a se manterem organizadas. Com seu recurso de calendário, os usuários podem definir prazos, acompanhar o progresso e monitorar o progresso de sua equipe, tudo em uma única exibição.

Com o rastreamento de tempo incorporado, os usuários podem medir o tempo que as tarefas estão levando e ajustar seus planos de acordo. O sistema de calendário permite as equipes otimizem seu fluxo de trabalho analisando o desempenho anterior e fazendo mudanças rápidas para cumprir os prazos sem sacrificar outras tarefas.

Além disso, os membros da equipe podem colaborar facilmente uns com os outros, definindo marcos e compartilhando seu progresso com a equipe!

Melhores recursos do Toggl Plan

Anexos de arquivos, feedback e listas de verificação em um único local para uma colaboração eficiente

Visualizações mensais, trimestrais ou anuais para gerenciar as cargas de trabalho da equipe

Programação de arrastar e soltar em calendários existentes

Visão geral do calendário para agendar reuniões com facilidade

Tarefas flexíveis para adicionar o máximo ou o mínimo de detalhes

Limitações do plano Toggl

O acesso a todos os recursos no aplicativo pode ser mais desafiador do que na versão web

Não há dependências de tarefas (confiraAlternativas ao Toggl)

Preços do plano Toggl

Equipe : uS$ 8 por usuário por mês

: uS$ 8 por usuário por mês Empresa: uS$ 13,35 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Toggl Plan

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

7. No sentido horário

via No sentido horário O Clockwise é um site compartilhado aplicativo de calendário on-line desenvolvido para ajudar as equipes a manter o foco e a produtividade. Um de seus principais recursos é a capacidade de criar blocos de tempo ininterruptos Tempo de foco em todos os calendários. O Focus Time oferece a todos o tempo e o espaço para trabalhar em tarefas individuais.

Com o Clockwise, você pode coordenar facilmente com os membros da sua equipe e programar blocos de tempo ininterruptos para trabalho focado. Isso facilita manter a produtividade e evitar distrações, mesmo quando se trabalha em um projeto colaborativo.

Melhores recursos do Clockwise

Monitoramento da largura de banda da equipe para identificar problemas relacionados a tempos de concentração e disponibilidade

Integrações para conexão com outras ferramentas de produtividade, como Slack e Zoom

Recursos de assistente pessoal para gerenciar o tempo com retenções para almoço e tempo de viagem

Agendamento de IA para ajudar a mover as reuniões para os horários mais eficientes

Focus Time para minimizar as distrações e aumentar a produtividade

Limitações no sentido horário

O design simplista impede casos de uso mais avançados

Os recursos são limitados na versão gratuita

Preços do Clockwise

Versão gratuita

Equipes : uS$ 6,75 por usuário por mês

: uS$ 6,75 por usuário por mês Empresas : uS$ 11,50 por usuário por mês

: uS$ 11,50 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Clockwise para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Clockwise

G2 : 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 5 avaliações)

8. Qualquer.do

via Qualquer.do O Any.do é um aplicativo de lista de tarefas para os usuários organizarem tarefas pessoais e projetos de equipe. Ele facilita a colaboração nos processos de trabalho diários, facilitando o acompanhamento do progresso.

Seu recurso de calendário ajuda as equipes a programar eventos ao longo do dia, da semana ou do mês. Esse recurso simplifica o gerenciamento do calendário de todos, o que é muito importante marcos do projeto e reuniões não sejam negligenciadas.

A plataforma Any.do pode ser sincronizada com outras ferramentas de gerenciamento de projetos para tornar o compartilhamento de calendários e o gerenciamento do trabalho ainda mais úteis.

Melhores recursos do Any.do

Integrações com outros calendários, como o iCloud Calendar, o aplicativo Google Calendar e o Microsoft Outlook Calendar

Gerenciamento de eventos para combinar reuniões de negócios e eventos sociais em um único aplicativo de calendário

Widget de tela inicial para organizar todas as listas de tarefas,listas de prós e contrase eventos do calendário em dispositivos móveis

Fluxos de trabalho personalizados paragerenciar planejadores diários e colocar todos na mesma página

Lembretes para cada evento no calendário e na lista de tarefas

Limitações do Any.do

Falta de recursos de gerenciamento de tarefas em comparação com outros aplicativos de calendário compartilhado

São necessários quadros de tarefas separados para as subtarefas

Preços do Any.do

Versão gratuita

Premium : uS$ 3 por usuário por mês

: uS$ 3 por usuário por mês Teams: uS$ 5 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Any.do

G2 : 4.1/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 130 avaliações)

9. TeamUp

via TeamUp O TeamUp é um aplicativo de calendário compartilhado que combina calendários de várias fontes e aplicativos para fornecer às equipes uma visão consolidada das agendas de todos. Com seus campos personalizados filtráveis e classificáveis, o TeamUp ajuda os usuários a organizar informações multidimensionais, facilitando o gerenciamento de tarefas e eventos.

A ferramenta oferece 11 visualizações de calendário diferentes, incluindo uma visualização de ano e de tabela. Seja para planejar os próximos meses, organizar as próximas tarefas ou simplesmente dar uma olhada no panorama geral, as equipes podem visualizar suas agendas de diferentes maneiras!

melhores recursos do #### TeamUp

Campos personalizados para organizar informações em várias categorias, como opções, texto e números

Links de compartilhamento para enviar links de calendário para qualquer pessoa visualizar, inclusive não usuários

Sub-calendários codificados por cores para gerenciar todos os eventos e tarefas em pastas

11 visualizações de calendário, incluindo visualizações de Ano e Tabela

Níveis de permissão de acesso para compartilhar calendários

Limitações do TeamUp

As visualizações de calendário nos aplicativos móveis são limitadas a lista, dia, semana e mês

Requer integrações com um aplicativo de gerenciamento de projetos para otimizar o uso

Preços do TeamUp

Plano gratuito

Plus : uS$ 10 por mês por calendário

: uS$ 10 por mês por calendário Pro : uS$ 25 por mês por calendário

: uS$ 25 por mês por calendário Business: uS$ 60 por mês por calendário

TeamUp classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 140 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

10. Calendário da Apple

via Calendário da Apple O Apple Calendar é um aplicativo de calendário digital com um design limpo e moderno que mantém facilmente o controle de seus compromissos e eventos. Você pode configurar alertas e compartilhar seus calendários e eventos com amigos, familiares e equipes.

Os eventos podem ser codificados por cores com base em qualquer categoria que você escolher para visualizar rapidamente sua agenda. Você pode sincronizar seus calendários de outros serviços, como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook, facilitando a organização!

Melhores recursos do Apple Calendar

Várias contas em uma única visualização de calendário para gerenciar todos os eventos e compromissos

Lembretes e notificações para avisar quando sair para eventos

Conexão com o Apple Maps para visualizar endereços de locais físicos

Código de cores para visualizar o tipo de evento em um relance

Opção de chamada de vídeo FaceTime para qualquer evento

Limitações do Apple Calendar

Falta de opções de personalização e integração para gerenciar projetos complexos ou programações de grupo

Os membros da equipe sem um dispositivo Apple não podem usar o calendário do iCloud

Preços do Apple Calendar

O Apple Calendar é gratuito em dispositivos Apple

Avaliações e resenhas do Apple Calendar

G2 : 4/5 (mais de 160 avaliações)

: 4/5 (mais de 160 avaliações) Capítulo: N/A

Aplicativos de calendários compartilhados no ClickUp: A chave para o gerenciamento eficiente do tempo

Assuma o controle da coordenação e da produtividade de sua equipe com o ClickUp! Nossos calendários compartilhados fornecem a todos na equipe uma visão clara das próximas tarefas, mantendo os canais de comunicação abertos e evitando qualquer perda de tempo devido a falhas de comunicação. 💬

Com ferramentas visuais que mantêm tudo em ordem, você pode manter sua equipe informada com atualizações em tempo real e gerenciar melhor suas cargas de trabalho para que todos estejam na mesma página. Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo!