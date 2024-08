10 melhores alternativas e concorrentes do Kissflow em 2024

Em um mundo de negócios realista, há um acrônimo que soa bastante romântico: KISS. 😘

Significa Keeping It Simple and Straightforward, um princípio que a Kissflow segue à risca.

Esse negócio com pouco código gerenciamento de processos (BPM) é excelente para simplificar os fluxos de trabalho com ferramentas visuais intuitivas. Com um pouco de conhecimento técnico, você pode usar o Kissflow para configurar aplicativos comerciais automatizados para qualquer coisa, desde marketing até operações de RH.

Mas nós, humanos, estamos sempre à procura de outros peixes no mar 🐟

Há algumas razões para considerar alternativas ao Kissflow - por exemplo, você precisa de uma interface mais simples para uso pessoal, de preferência sem código ou talvez uma solução mais econômica.

Quaisquer que sejam seus motivos, estamos aqui para ajudá-lo em sua pesquisa. Confira nossas 10 principais alternativas e concorrentes do Kissflow - discutiremos seus prós, contras e preços para que você possa encontrar aquele que atenda às suas necessidades como uma luva. 🧤

O que você deve procurar nas alternativas ao Kissflow?

Uma alternativa de alto nível ao Kissflow deve fazer tudo para você - estamos falando de um espaço de trabalho digital completo que otimiza seu fluxo de trabalho e permite que sua equipe colabore sem esforço. Aqui estão as principais características que você deve procurar:

Facilidade de uso: A plataforma deve ter pouco ou nenhum código e ser compatível com o sistema operacional de sua preferência. Você não deve ter que passar meses aprendendo a usá-la Automação de processos: Ela deve ajudá-lo a automatizar tarefas e processos repetitivos para que você possa se concentrar nos aspectos mais cognitivos do seu trabalho Multifuncionalidade: deve oferecer vários recursos paradesenvolvimento de processos e aplicativosmonitoramento e colaboração Suporte a vários usuários: Ele deve permitir que vários funcionários o utilizem sem atrasos ou falhas. Atribuição erastreamento de tarefas em todos os processos devem ser perfeitos Integrações: Você deve ser capaz de integrar a plataforma com outras ferramentas e programas valiosos para evitar alternar entre vários aplicativos Segurança: A plataforma deve ter medidas de segurança confiáveis para proteger suas informações comerciais ou pessoais contra acesso não autorizado

As 10 melhores alternativas ao Kissflow para usar em 2024

Mantenha seu fluxo de trabalho funcionando como uma máquina bem lubrificada com essas 10 melhores alternativas ao Kissflow. Analise suas vantagens e desvantagens para descobrir a melhor opção para você e sua equipe.✌️🤩

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp atende a todos os requisitos de uma alternativa perfeita ao Kissflow. É um processo completo, fluxo de trabalho e gerenciamento de produtividade plataforma completamente sem código e escalável para empresas de qualquer tamanho. 💻

Assim como o Kissflow, o ClickUp está repleto de recursos para colaboração e controle em um só lugar, eliminando a necessidade de vários aplicativos com funções sobrepostas. A plataforma tem ferramentas visuais e analíticas suficientes para potencializar processos de negócios simples a complexos e dar suporte à tomada de decisões críticas.

Você pode brincar com mais de 15 layouts (visualizações) para criar estratégias, atribuir e supervisionar segmentos do seu trabalho. Por exemplo, experimente o versátil Visualização de lista para agrupar tarefas com base em status, o Visualização de calendário para ficar de olho nos prazos que se aproximam ou o Visualização de quadro no estilo Kanban para uma abordagem mais visual.

Use a interface intuitiva de arrastar e soltar para mover tarefas pelos fluxos de trabalho - é muito fácil! Você pode personalizar o ClickUp Workspace da maneira que desejar com o recurso ClickApps .

Tudo o que você precisa fazer é seguir os prompts visuais para ativar configurações como:

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

O que faz o ClickUp se destacar é a abundância de modelos pré-fabricados para a criação de processos de negócios a partir do zero. Para colocar em perspectiva, enquanto o Kissflow tem mais de 200 modelos, o ClickUp vem com mais de 1.000 para dar suporte a literalmente qualquer microprocesso, desde a criação de Mapas mentais do ClickUp e relatórios de erros para gerenciamento de relacionamentos com clientes .

Ah, já mencionamos que o ClickUp tem um nível gratuito generoso? 😄

Melhores recursos do ClickUp

mais de 15 exibições personalizáveis no ambiente de desenvolvimento visual

Compatível comMac, Windows, Linux, iOS e Android dispositivos

Integrações com mais de 1.000 aplicativos e programas populares

Personalizável para qualquer espaço de trabalho graças ao ClickApps

Software de gerenciamento de fluxo de trabalho que facilita a colaboração

Interface suave de arrastar e soltar

mais de 1.000 modelos de fluxo de trabalho pré-criados

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel tem recursos limitados

Novos usuários podem ficar sobrecarregados com o volume de personalizações disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Fluxo da Microsoft

via Automatização de energia O Microsoft Power Automate (antigo Microsoft Flow) é principalmente um automação de fluxo de trabalho plataforma que pode ser um salva-vidas para empresas atoladas em tarefas administrativas repetitivas. Ela ajuda você a economizar tempo e recursos ao criar "fluxos" com base em suas condições definidas e usar a linguagem natural como entrada.

Se não tiver certeza de como ajustar seu fluxo de trabalho ou se tiver dificuldade para ver o panorama geral, você vai adorar o recurso consultor de processos da plataforma. Ele oferece insights sobre os gargalos atuais e até mesmo fornece recomendações sobre quais partes de um processo devem ser automatizadas para aumentar a eficiência geral da equipe.

O Power Automate é uma ferramenta bastante poderosa para otimizar a maioria dos processos de negócios, mas pode ter dificuldades com processos especialmente complexos, pois um único fluxo de trabalho na plataforma é limitado a 500 ações.

Melhores recursos do Microsoft Flow

Suporte a entradas de linguagem natural

Disponibilidade de modelos predefinidos

Centenas de integrações de aplicativos

Acessível em desktops e dispositivos móveis

Recomendações para criar fluxos e automatizar tarefas

Limitações do Microsoft Flow

Pode não ser a melhor opção para o gerenciamento de fluxos de trabalho complexos

Alguns usuários acham que a plataforma é lenta e com atraso

Preços do Microsoft Flow

Planos de assinatura

Plano por usuário : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Plano por usuário com RPA assistido : uS$ 40/mês

: uS$ 40/mês Plano por fluxo: uS$ 100/por fluxo/mês (o valor mínimo de compra é de cinco fluxos)

Planos de pagamento conforme o uso

Licença por execução de fluxo : uS$ 0,60/execução na nuvem

: uS$ 0,60/execução na nuvem Licença por fluxo de execução : uS$ 0,60/fluxo de desktop (modo assistido) executado

: uS$ 0,60/fluxo de desktop (modo assistido) executado Licença por fluxo de execução: uS$ 3,00/fluxo de desktop (modo não assistido) executado

Microsoft Flow ratings and reviews

G2 : 4.60/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.60/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.40/5 (mais de 100 avaliações)

3. Plataforma Mendix

via Mendix Quer você seja um novato em automação ou esteja procurando maneiras inteligentes de melhorar seu fluxo de trabalho, a Mendix pode ajudar. Essa plataforma com pouco código permite modernizar suas operações e criar soluções de fluxo de trabalho que aumentam a produtividade em todas as áreas.

Uma maneira de automatizar seus processos de negócios com a Mendix é por meio do desenvolvimento de aplicativos. Não se preocupe se você não for um gênio da programação - com as ferramentas visuais da plataforma, você não terá problemas para criar aplicativos móveis, aplicativos da Web e microsserviços. Cada aplicativo Mendix que você cria recebe um Hometab dedicado dentro da plataforma, o que lhe dá acesso fácil a ferramentas para gerenciamento de projetos e produtos, DevOps e gerenciamento de backlog.

No caso de você seja um desenvolvedor talvez queira experimentar o Mendix Studio Pro e usar suas habilidades em CSS, Java e JavaScript para desenvolver ou expandir um aplicativo Mendix altamente personalizado. 🧑‍💻

A plataforma oferece suporte a novos usuários com tutoriais detalhados, mas há uma curva de aprendizado a ser considerada. Se você não for muito experiente em tecnologia, tentar uma alternativa Kissflow sem código pode ser uma opção melhor.

Melhores recursos da plataforma Mendix

Adequada para criar e gerenciar aplicativos

Os recursos básicos são relativamente fáceis de dominar

Escalável para fluxos de trabalho complexos

Oferece suporte rápido adesenvolvimento de aplicativos* Implementação de aplicativos com um clique

Limitações da plataforma Mendix

Os planos pagos podem ser inacessíveis para usuários com restrições orçamentárias

A App Store contém alguns componentes desatualizados

Preços da plataforma Mendix

Gratuito : $0

: $0 Básico : $60

: $60 Standard : $950

: $950 Premium: preço personalizado

Mendix Platform ratings and reviews

G2 : 4.40/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.40/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.80/5 (mais de 15 avaliações)

4. Mesa de ar

via Mesa de ar Está pronto para abandonar as planilhas do Excel e adotar algo mais avançado? Se sim, o Airtable é o que você está procurando. Não se deixe enganar pelo design minimalista do software - vá mais fundo e você descobrirá sua verdadeira magia. ✨

A plataforma tem como objetivo criar bancos de dados relacionais para gerenciamento de projetos e trabalho em equipe. Ao contrário das planilhas comuns que apenas armazenam informações, os bancos de dados relacionais do Airtable permitem conectar registros em diferentes tabelas. O resultado? Você pode filtrar registros para categorias específicas e criar perspectivas diferentes com visualizações de Calendário, Kanban e Galeria.

O Airtable usa a visualização de grade por padrão, que muitos usuários consideram atraente devido à interface familiar semelhante a uma planilha. 📑

Como o Kissflow, o Airtable oferece integrações com dezenas de aplicativos e ferramentas. Você também recebe uma grande quantidade de extensões para atividades como visualização de dados, relatórios, criação de scripts, controle de tempo e calibração de tempo para diferentes fusos horários

Melhores recursos do Airtable

Interface limpa, semelhante à do Microsoft Excel

Configuração conveniente para bancos de dados relacionais

Várias exibições de projetos

Integrações com ferramentas populares e aplicativos

Colaboração eficiente entre equipes

Extensões práticas

Limitações do Airtable

Funcionalidade limitada em dispositivos móveis

Curva de aprendizado acentuada para usuários sem experiência com bancos de dados

Preços do Airtable

Gratuito : $0

: $0 Mais : uS$ 10 por assento/mês

: uS$ 10 por assento/mês Pro : uS$ 20 por assento/mês

: uS$ 20 por assento/mês Enterprise: preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Avaliações e resenhas do Airtable

G2 : 4.60/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.60/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.70/5 (mais de 1.500 avaliações)

5. Criação

via Criação Se você deseja criar aplicativos de negócios exclusivos, analisar ou monitorar tendências e KPIs, ou melhorar a experiência do cliente, a Creatio é a solução. A plataforma separa seus produtos em duas seções:

Studio Creatio: para a criação de aplicativos sem código Marketing, Vendas e Serviços Creatio: para a criação de aplicativos de CRM

Se usados adequadamente, os extensos aplicativos de CRM da plataforma podem oferecer o controle que você deseja sobre seus clientes - prospectar rapidamente novos clientes ou aprimorar a experiência dos clientes existentes. A Creatio também possui um mercado de ferramentas, complementos, conectores e modelos que ajudam a criar fluxos de trabalho adequados às suas necessidades comerciais.

Com a Creatio, você pode desfrutar de monitoramento de processos em tempo real e opções de personalização de aplicativos. A plataforma torna a colaboração entre departamentos perfeita, aumentando potencialmente a eficiência de suas campanhas e as taxas de vendas. 💸

Melhores recursos da Creatio

Automação de fluxo de trabalho de ponta a ponta

Criação de aplicativos sem código

Rico mercado de complementos e modelos

Aplicativos centrados em CRM

Rastreamento de processos em tempo real

limitações do #### Creatio

Falta de guias atualizados e tutoriais em vídeo para novos usuários

O sistema pode ser incômodo em alguns momentos e poderia ter uma velocidade de pesquisa melhor

Preços da Creatio

Process Designer : $0

: $0 Studio Enterprise: uS$ 25 por usuário/mês

Creatio avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

6. Pipefy

via Pipefy Procurando automatizar tarefas e manter o controle sobre RH, vendas, marketing, compras e outros departamentos? O Pipefy pode ser a ferramenta que você está procurando! Essa plataforma de automação low-code permite que você crie fluxos de trabalho personalizados e otimize o trabalho repetitivo, liberando um tempo precioso para atividades de maior valor agregado.

O Pipefy é amigável para iniciantes, o que o torna ideal para quem está começando a trabalhar com software de gerenciamento de projetos . Você pode explorar uma biblioteca impressionante de modelos pré-criados para diferentes finalidades, incluindo:

Suporte ao cliente Pipeline de vendas Processo de compra Gerenciamento de trabalho remoto Marketing de conteúdo

Com o Pipefy, você não precisa analisar pilhas de informações para criar relatórios - a plataforma os gera automaticamente, permitindo que você fique por dentro de todas as mudanças na sua empresa.

Melhores recursos do Pipefy

Rápida automação e implementação de processos

Relatórios automáticos

Painel de atividades intuitivo

Interface de arrastar e soltar

Recursos avançados de integração

Limitações do Pipefy

A versão para dispositivos móveis tem recursos limitados e pode ser desajeitada

Os recursos de relatório poderiam ser aprimorados

Preços do Pipefy

Inicial : $0

: $0 Negócios : $19 por usuário/mês

: $19 por usuário/mês Enterprise : uS$ 32 por usuário/mês

: uS$ 32 por usuário/mês Ilimitado: Preços personalizados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Pipefy ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

7. Appian

via Appian O Appian é o ás na manga para aumentar a produtividade da sua equipe e simplificando seus processos. Esse software de gerenciamento de processos de negócios também pode ser um salva-vidas se você não tiver certeza de quais fluxos de trabalho automatizar. Com seus Orientado por IA com o Process Mining, a Appian analisa as operações do início ao fim e identifica áreas que podem ser otimizadas.

O Processamento Inteligente de Documentos (IDP) da Appian é outro recurso revolucionário a ser explorado. Ele foi projetado para compreender e extrair informações valiosas de dados não estruturados quase como um ser humano. 📋

Equipado com uma interface de arrastar e soltar, o Appian oferece um arsenal de ferramentas de baixo código para projetar aplicativos que combinam com o estilo da sua empresa. A plataforma também oferece integrações perfeitas baseadas em API e recursos úteis de geração de relatórios. Use os painéis gráficos e tabulares para ter uma visão panorâmica de seus negócios e priorizar tarefas em tempo real.

Melhores recursos do Appian

Recursos baseados em IA/ML

Excelente suporte para otimização de processos

Desenvolvimento de aplicativos rápido e altamente personalizável

Painéis de relatórios em um só lugar

Integrações de API

Limitações do Appian

Pode ser difícil de usar, principalmente devido à falta de guias explicativos

Alguns usuários dizem que ele poderia ser mais low-code do que é atualmente

Preços do Appian

Gratuito : $0

: $0 Aplicativo :

Padrão: US$ 75/mês por usuário Infrequente: US$ 9/mês por usuário Somente entrada: uS$ 2/mês por usuário

: Plataforma : preço personalizado

: preço personalizado Ilimitado: preço personalizado

Avaliações e resenhas do Appian

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

8. Rua do Processo

via Rua do processo Percorrer a rua do gerenciamento de processos pode ser desgastante, a menos que você esteja na Process Street! A plataforma oferece fluxos de trabalho baseados em IA para cada processo, minimizando o risco de erros manuais.

Com o Process Street, você pode configurar fluxos de trabalho usando lógica condicional, permitindo que eles se adaptem dinamicamente às alterações feitas em outras tarefas. Graças à interface intuitiva da plataforma, a entrada humana e a automação inteligente trabalham juntas para melhorar os resultados comerciais e aumentar a produtividade da sua equipe.

Além de ajudá-lo a projetar fluxos de trabalho inteligentes, o Process Street permite que você os vigie como um falcão! 🦅

A plataforma oferece opções avançadas de análise para relatórios detalhados rastrear KPIs identificar gargalos e otimizar seus processos ao longo do tempo.

Não tem vontade de começar do zero? O Process Street oferece uma biblioteca impressionante de modelos pré-fabricados para vários casos de uso, desde o cotidiano gerenciamento de tarefas para a integração de funcionários.

Melhores recursos do Process Street

Oferece suporte a fluxos de trabalho que exigem lógica condicional

Monitoramento de processos em tempo real

Modelos para vários casos de uso

Fácil de usar com uma interface amigável

Limitações do Process Street

Novos usuários podem achar o layout confuso para seus aplicativos da Web

Falta de integrações nativas com ferramentas populares para automatizar processos

Preços do Process Street

Inicialização : uS$ 100 por mês/US$ 1.000 por ano

: uS$ 100 por mês/US$ 1.000 por ano Profissional : uS$ 415 por mês/US$ 5.000 por ano

: uS$ 415 por mês/US$ 5.000 por ano Empresarial: uS$ 1.660 por mês/US$ 1.660 por ano

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Process Street classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 550 avaliações)

9. OutSystems

via OutSystems Uma plataforma com pouco código pode oferecer alto desempenho? Com certeza, e a OutSystems prova isso! Essa plataforma de desenvolvimento de aplicativos com pouco código oferece controle sobre um aplicativo durante todo o seu ciclo de vida. ♻️

Com a OutSystems, você pode desenvolver aplicativos e implantá-los simultaneamente em plataformas de nuvem pública, privada ou híbrida. Em outras palavras, você pode mantê-los para uso interno ou publicá-los em plataformas como App Store e Google Play.

A implantação é supereficiente - você pode até mesmo construir sistemas inteiros em pouco tempo, dando à sua empresa uma vantagem competitiva quando o tempo de entrega é essencial. Deseja adicionar inovações? Atualize os aplicativos em qualquer lugar! ⏫

Melhores recursos do OutSystems

Velocidade de implementação de alto nível

Atualizações convenientes do aplicativo durante todo o ciclo de vida do produto

Integrações com aplicativos de terceiros

Alta escalabilidade

Ferramentas de relatórios e análises

Limitações do OutSystems

As integrações podem ser complicadas e podem levar a problemas de desempenho

O atendimento ao cliente pode ser lento

Preços da OutSystems

Aplicativo único : $0

: $0 Múltiplos aplicativos : A partir de US$ 1.513 por mês (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 1.513 por mês (cobrado anualmente) Grande portfólio de aplicativos: preço personalizado

Avaliações e resenhas da OutSystems

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 350 avaliações)

10. ProcessMaker

via ProcessMaker O ProcessMaker é uma plataforma BPA confiável para melhorar os procedimentos existentes e projetar novos. Ele pode lidar com fluxos de trabalho complexos e ajudá-lo a criar um sistema bem conectado com recursos robustos de análise e relatórios. 🔍

Por ser uma plataforma de baixo código, o ProcessMaker tem uma interface visual que o ajuda a criar um sistema de BPA confiável solução de fluxo de trabalho personalizada para sua empresa. Por exemplo, você pode usar as ferramentas de fluxograma disponíveis para identificar microprocessos críticos em um fluxo de trabalho.

Observe que vários recursos avançados exigem um pouco de conhecimento de programação, o que pode ser uma possível desvantagem para muitos usuários.

Os fortes recursos de integração do ProcessMaker permitem que ele funcione como um hub central para sua empresa. Os funcionários de diferentes departamentos podem acessar e trabalhar com dados compartilhados, reduzindo o risco de erros.

Melhores recursos do ProcessMaker

Integrações robustas

Máxima escalabilidade

Interface fácil de usar

Suporta fluxos de trabalho complexos

Ferramentas decentes de relatórios e análises

Limitações do ProcessMaker

O custo de licenciamento pode ser alto

A criação de processos complexos requer habilidades de programação

Preços do ProcessMaker

O ProcessMaker oferece preços personalizáveis, portanto, é melhor entrar em contato diretamente com a plataforma e saber mais sobre suas opções.

Avaliações e resenhas do ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

A terra além de Kissflow

Explorar os concorrentes do Kissflow abre um mundo de possibilidades para otimizar seu fluxo de trabalho e simplificar os processos de negócios. Se o seu objetivo é uma plataforma sem código, automações de ponta, recursos de colaboração abrangentes ou desenvolvimento de aplicativos personalizáveis, certamente haverá algo nesta lista para você.

Sem mais delongas, mergulhe nessas opções que não são do Kissflow para aprimoramento de processos de negócios e encontre aquela que o levará a uma jornada rumo a fluxos de trabalho digitais simplificados e otimizados para todas as suas tarefas rotineiras! 🚀