6 melhores softwares de gerenciamento de processos de negócios em 2024

Vamos começar com uma estatística impressionante, certo? 👀

Prevê-se que o mercado de gerenciamento de processos de negócios (BPM) atinja 14.4 bilhões de dólares americanos até 2025. Está claro que cada vez mais empresas estão optando por usar o software de BPM para aumentar a eficiência e tomar melhores decisões.

As empresas com visão de futuro usam várias ferramentas para aumentar a receita, simplificar as operações e, em geral, fazer com que seus locais de trabalho funcionem como máquinas lucrativas e bem lubrificadas.

De software de gerenciamento de projetos e software de planejamento de eventos para gerenciamento de tarefas as opções são infinitas.

Neste artigo, daremos um mergulho profundo no mundo do gerenciamento de processos de negócios e exploraremos seis dos melhores sistemas de gerenciamento de tarefas Ferramentas de BPM s, seus principais recursos e como você pode encontrar a ferramenta mais adequada para você automação de processos de negócios software para sua organização exclusiva.

Antes de entrarmos em tudo isso, vamos definir exatamente o que é BPM.

O que é gerenciamento de processos de negócios?

O gerenciamento de processos de negócios é a criação, a análise, o monitoramento e a transformação dos principais processos de negócios. Em resumo, o BPM identifica as oportunidades, os sucessos e os problemas de uma empresa por meio do monitoramento contínuo dos processos.

Os processos de negócios mantêm a empresa na direção certa e permitem que as equipes façam seu trabalho e acompanhem o progresso com mais eficiência.

As aplicações são amplas e variam de empresa para empresa, mas alguns exemplos comuns de como um BPM eficaz pode ser usado são:

Integração de novos funcionários : O BPM pode automatizar partes do processo deprocesso de integraçãoreduzindo o tempo gasto com o preenchimento de documentos. Também ajuda a proporcionar uma transição mais tranquila, pois os processos e as políticas de uma organização são claramente documentados, facilitando a transferência.

: O BPM pode automatizar partes do processo deprocesso de integraçãoreduzindo o tempo gasto com o preenchimento de documentos. Também ajuda a proporcionar uma transição mais tranquila, pois os processos e as políticas de uma organização são claramente documentados, facilitando a transferência. Marketing de conteúdo: O software de BPM pode ajudar uma empresa a desenvolver processos eficientes e fáceis de seguirfluxos de trabalho para marketing de conteúdo que incorpora redação, edição, otimização e publicação. Ele também pode ajudar a gerenciar o conteúdo existente e o agendamento ecriação de novos conteúdos para permitir que as empresas atinjam suas metas de marketing.Pedidos de compra explica-o em profundidade, bem como os estágios envolvidos no BPM.

Quais são os 3 tipos de BPM?

Tipos de gerenciamento de processos de negócios

Há três tipos principais de gerenciamento de processos de negócios:

1. BPM centrado no ser humano

Como o nome sugere, esse tipo de BPM é usado para processos executados por humanos e geralmente requer aprovações da equipe. O BPM centrado no ser humano envolve rastreamento e notificações simples em um painel intuitivo.

2. BPM centrado em documentos

O BPM centrado em documentos é quando um documento está no centro do processo. Esse tipo de BPM permite processos como formatação, verificação e gerenciamento de projetos, gerenciamento de documentos e recebimento de assinaturas de documentos.

3. BPM centrado na integração

O BPM centrado na integração é usado entre sistemas de software existentes, que podem ser CRM e Sistemas ERP . Normalmente, esse tipo de BPM é usado com o mínimo de intervenção humana, pois esses sistemas têm acesso à API para acelerar a execução dos processos.

O que é um software de gerenciamento de processos de negócios?

O software de BPM analisa, monitora e transforma os processos de negócios.

Normalmente, o software de gerenciamento de processos de negócios tem recursos que fornecem automação do fluxo de trabalho relatórios avançados, ferramentas de colaboração e recursos de integração.

Para que são usadas as ferramentas de BPM?

As empresas usam as ferramentas de BPM para:

Revisar e analisar processos gerais

Alinhar as funções de negócios com as necessidades dos clientes

Monitorar e medir os recursos da empresa

Otimizar os processos de negócios

Verificação de custos para tornar as operações diárias e os processos essenciais econômicos

**Quer um exemplo? Claro!

O uso de sistemas de BPM pode alertá-lo de que tarefas repetitivas estão causando trabalho manual excessivo para seus funcionários. Ou talvez um documentos de proposta de negócios não estão fechando vendas com rapidez suficiente, mesmo com modelos de marketing por e-mail .

Depois que um problema é identificado, as empresas podem trabalhar nele até que seja totalmente resolvido.

O que faz uma boa ferramenta de BPM?

Ao escolher sua ferramenta de BPM, há alguns dos recursos mais importantes a serem observados:

Customizável : Um BPM eficaz deve ser facilmente personalizável para que você possa adaptá-lo às suas necessidades comerciais em constante mudança

: Um BPM eficaz deve ser facilmente personalizável para que você possa adaptá-lo às suas necessidades comerciais em constante mudança Integrações: Seu BPM precisa se integrar a todos os softwares existentes que sua empresa utiliza. Certifique-se de escolher um que ofereça uma variedade de integrações

Seu BPM precisa se integrar a todos os softwares existentes que sua empresa utiliza. Certifique-se de escolher um que ofereça uma variedade de integrações Fácil de usar : Você não quer ter que ficar constantementedepender da sua equipe de TI para fazer alterações e criar novos fluxos de trabalho. Procure um software que ofereça modelos e recursos de arrastar e soltar e que não exija conhecimento de codificação

: Você não quer ter que ficar constantementedepender da sua equipe de TI para fazer alterações e criar novos fluxos de trabalho. Procure um software que ofereça modelos e recursos de arrastar e soltar e que não exija conhecimento de codificação Ferramentas de geração de relatórios: Para medir a eficiência do seu gerenciamento de processos, você precisa de recursos eficientes de geração de relatórios

Colaboração : Assim como as empresas corporativas, escolhaSistemas telefônicos IP para se manterem conectadas em qualquer lugar, seu sistema de gerenciamento de processos de negócios deve ter opções de interconectividade com desktops, iOS e Android para facilitar a colaboração

: Assim como as empresas corporativas, escolhaSistemas telefônicos IP para se manterem conectadas em qualquer lugar, seu sistema de gerenciamento de processos de negócios deve ter opções de interconectividade com desktops, iOS e Android para facilitar a colaboração Suporte: Ao investir em uma ferramenta de BPM, certifique-se de que ela seja fornecida com suporte abrangente para que você possa lidar com qualquer problema de forma rápida e eficiente

Há muitos outros recursos a serem procurados, o importante é identificar as necessidades da sua empresa e o que você deseja alcançar com uma ferramenta de BPM.

6 dos melhores softwares de gerenciamento de processos de negócios em 2024

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Vamos começar este resumo dos melhores softwares de gerenciamento de processos de negócios com o ClickUp, uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos criada para equipes de todos os tamanhos em todos os setores.

Ela oferece uma plataforma totalmente personalizável que proporciona às equipes e a qualquer empresa as ferramentas avançadas e a flexibilidade de que precisam para criar os fluxos de trabalho mais eficientes que melhor atendam às necessidades de seus negócios e projetos, bem como às suas preferências de fluxo de trabalho.

Quanto à criação de sistemas eficazes de gerenciamento de processos de negócios, as ferramentas do ClickUp podem ajudar as empresas:

Automatizar fluxos de trabalho: Otimizar seus processos e reduzir o trabalho manual com fluxos de trabalho predefinidos eautomação personalizada *Apoio à colaboração em equipe: Melhore a comunicação e a colaboração da equipe com um recurso de bate-papo integrado,Quadros brancos ClickUp para planejamento de processos,Documentos do ClickUp para base de conhecimento e SOPs, e muito mais

Otimizar seus processos e reduzir o trabalho manual com fluxos de trabalho predefinidos eautomação personalizada *Apoio à colaboração em equipe: Melhore a comunicação e a colaboração da equipe com um recurso de bate-papo integrado,Quadros brancos ClickUp para planejamento de processos,Documentos do ClickUp para base de conhecimento e SOPs, e muito mais Obtenha acesso a relatórios em tempo real: Criardashboards personalizados para permitir que você veja suas operações e uma visão geral de alto nível do seu trabalho em um piscar de olhos

Obtenha rapidamente dados importantes em uma única tela com os Dashboards no ClickUp

Além de tudo isso, o ClickUp oferece modelos pré-construídos e personalizáveis. Tenha acesso a uma biblioteca de modelos para todos os casos de uso, incluindo um Modelo de processos e procedimentos do ClickUp para ajudá-lo a planejar e executar sistemas eficazes de gerenciamento de processos de negócios.

Pronto para estabelecer processos em sua empresa? Este modelo gratuito de processos e procedimentos do ClickUp destaca as tarefas que você precisa realizar para criar um documento de processo vivoFaça o download deste modelo

Principais recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas : Escolha entre 15 maneiras de visualizar seu trabalho (Gantt, quadro, visualização de caixa e muito mais)

: Escolha entre 15 maneiras de visualizar seu trabalho (Gantt, quadro, visualização de caixa e muito mais) Quadros brancos digitais: Mapeie suas estratégias e processos nos quadros brancos do ClickUp e conecte-os ao seu trabalho

Mapeie suas estratégias e processos nos quadros brancos do ClickUp e conecte-os ao seu trabalho Documentos colaborativos : Crie bases de conhecimento, wikis, SOPs e muito mais e compartilhe-os com sua equipe

: Crie bases de conhecimento, wikis, SOPs e muito mais e compartilhe-os com sua equipe Campos personalizados e Status personalizado : Adicione quantos campos personalizados forem necessários para dar à sua equipe e às partes interessadas o contexto de que precisam para ficar na mesma página e crie status personalizados para ajudar no acompanhamento do progresso

e : Adicione quantos campos personalizados forem necessários para dar à sua equipe e às partes interessadas o contexto de que precisam para ficar na mesma página e crie status personalizados para ajudar no acompanhamento do progresso Painel personalizado : Escolha entre mais de 50 widgets e crie seu painel ideal para obter relatórios e análises em tempo real do seu trabalho

: Escolha entre mais de 50 widgets e crie seu painel ideal para obter relatórios e análises em tempo real do seu trabalho Automação do fluxo de trabalho : Automação personalizada para otimizar seus fluxos de trabalho e manter os processos consistentes

: Automação personalizada para otimizar seus fluxos de trabalho e manter os processos consistentes Poderosos recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho Aplicativo móvel: Leve o ClickUp para qualquer lugar e acesse-o de qualquer lugar

Pros

Funcionalidade de arrastar e soltar

Plano gratuito repleto de recursos

Plataforma totalmente personalizável

Ferramentas colaborativas

Relatórios em tempo real

limitações do ####

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Ainda não há exibição de tabela no aplicativo móvel

Preços

Free Forever : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.519 avaliações) Experimente o ClickUp para Gerenciamento de Processos de Negócios ### 2. Rua do Processo

via Process Street Rua do Processo ajuda as empresas a aprimorar o gerenciamento de projetos e a lidar com pequenos projetos com vários usuários corporativos.

Sua oferta de software de BPM inclui a geração de documentos de procedimentos com atalhos de teclado simples por meio de uma interface de arrastar e soltar.

Use esse sistema de gerenciamento de processos de negócios para criar fluxos de trabalho, executar processos e distribuí-los às suas equipes mais amplas.

Principais recursos

Nenhuma interface de código

Lógica condicional

Aprovações de instância única, de vários estágios e sequenciais

Atribuição de tarefas

Mais de 3.000 integrações

Suporte por e-mail e chat

Pros

Vários modelos

Fácil de registrar e rastrear processos

Visão geral do painel para acompanhar a atividade em tempo real

Listas de verificação simples e alteráveis

Limitações

A edição de modelos é complicada para usuários não técnicos

Não há ferramentas avançadas de geração de relatórios

Programação condicional complexa

Preços

Inicialização : uS$ 100/mês

: uS$ 100/mês Pro : uS$ 415/mês

: uS$ 415/mês Empresarial: uS$ 1.660/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 344 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 344 avaliações) Capterra: 4.7 (571+ avaliações)

3. Fluxo de beijo

Via Kissflow

Como uma solução de software de gerenciamento de processos de negócios, Kissflow é adequado para empresas de todos os tamanhos. Esse software de gerenciamento de fluxo de trabalho oferece suporte ao BPM e ao monitoramento de desempenho, padronizando processos e automatizando notificações, atribuições e escalonamentos.

O sistema de gerenciamento de processos de negócios baseado em nuvem do Kissflow ajuda as empresas a otimizar e simplificar os fluxos de trabalho e a automatizar os processos. Até aqui, tudo bem. Como plataforma, devido às suas ferramentas de baixo código, há menos flexibilidade para lidar com situações e fluxos de trabalho mais complexos.

Principais recursos

Design de processo visual para processos contínuosreengenharia de processos de negócios* Roteamento dinâmico

Formulários de fluxo de trabalho sem código

Compartilhamento de documentos e colaboração social

Gerenciador de SLA

Pros

Cria fluxos de trabalho de processo sem codificação

Oferece relatórios de processo personalizáveis

Atribui usuários a qualquer etapa do processo de negócios

Vincula fluxos de trabalho a ferramentas de terceiros

Limitações

Difícil de integrar um usuário não técnico

Planos de preços caros

Não há capacidade de atribuir tarefas a vários usuários de forma simples

Preços

Pequenas empresas : uS$ 15 por usuário/mês

: uS$ 15 por usuário/mês Corporativo : uS$ 20 por usuário/mês

: uS$ 20 por usuário/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 501 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 501 avaliações) Capterra: 3.9 de 5 (mais de 36 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Kissflow !

4. Smartsheet

Via Smartsheet Smartsheet oferece uma ferramenta de BPM baseada em planilhas para ajudar as empresas a planejar, gerenciar e acompanhar projetos. 📊

Da mesma forma que você implementaria um voIP para pequenas empresas para melhorar as colaborações comerciais, o Smartsheet também é uma ferramenta que se destaca na colaboração.

Dashboards, planilhas e relatórios integram-se perfeitamente. O caso de uso ideal para Smartsheet destina-se a empresas com funcionários experientes em tecnologia que podem aprender facilmente as fórmulas necessárias para navegar pelas planilhas.

Principais recursos

Automação do fluxo de trabalho

Gerenciamento seguro de solicitações

Assinaturas eletrônicas para documentos

Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente

Registro de atividades

Prós

Fluxos de trabalho simples e automatizados para substituir processos manuais e repetitivos

Diferentes níveis de permissão para visualização, edição e administração de tarefas

Modelos de planilhas para problemas comuns de negócios

Visualizações de Gantt de marcos e dependências de projetos

Limitações

Não há função integrada de controle de tempo

As planilhas não são um método intuitivo de gerenciar processos de negócios

Preços

**Profissional: uS$ 7 por usuário/mês, cobrado anualmente

Business : uS$ 25 por usuário/mês, cobrados anualmente

: uS$ 25 por usuário/mês, cobrados anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.4 de 5 (9.201 avaliações)

: 4.4 de 5 (9.201 avaliações) Capterra: 4.2 (2.658+ avaliações)

5. Appian

via Software Advice Appian é uma plataforma de desenvolvimento de software que funciona como automação full-stack e low-code empresarial para produzir ferramentas de BPM. O Appian é uma excelente solução como ambiente de desenvolvimento para aplicativos de software corporativos.

Embora o Appian não seja uma solução típica de gerenciamento de processos de negócios, esse plataforma de desenvolvimento de aplicativos foi projetada principalmente para que os desenvolvedores automatizem os processos de negócios para o gerenciamento de desempenho máximo.

Principais recursos

Automação robótica de processos

Processamento inteligente de documentos

Criação de fluxo de trabalho visual

Relatórios dinâmicos

Otimização contínua

Pros

Crie processos rapidamente com construtores de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar

Integrar dados de serviços em nuvem, RDBMS ou sistemas legados

Acesse fluxos de trabalho e processos-chave de qualquer local

Plataforma de automação com pouco código para aprimoramento de processos

Limitações

Personalizações limitadas

Necessário conhecimento de codificação

Não há como atribuir comentários a membros específicos da equipe

Preços

**Gratuito

Aplicativo : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Plataforma : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Ilimitado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 274 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 274 avaliações) Capterra: 4.2 de 5 (mais de 72 avaliações)

6. Signavio

via SAP Store Signavio é uma solução de BPM que oferece uma variedade de ferramentas para transformar e automatizar processos de negócios. Como uma plataforma configurável e robusta, o Signavio pode otimizar os processos de negócios e fornecer uma análise rápida e completa.

A modelagem avançada de processos de arrastar e soltar e o monitoramento de desempenho orientado por mineração de processos fazem do Signavio um forte concorrente para a melhoria de processos.

Principais recursos

Processamento colaborativo de modelos

Conecta-se ao aplicativo SAP ERP existente ou ao software SAP S/4HANA

Automação de processos robóticos

Ferramentas de automação pré-construídas

Centro de colaboração de processos

Pros

Fácil mapeamento de dados

Modelos de relatórios profissionais

Integrações de conectividade simples

limitações do ####

Sem recurso de fluxo de trabalho

Limites das funções de relatório

Não é possível acomodar processos comerciais complexos

Preços

teste gratuito de 30 dias

Solicite uma cotação

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 16 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 16 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 24 avaliações)

Obtenha o software de gerenciamento de processos de negócios que faz tudo

Se você está procurando uma solução para otimizar seus processos de negócios e implementar facilmente o BPM, o ClickUp tem todos os recursos e funcionalidades que você pode imaginar.

Desde o gerenciamento do fluxo de trabalho e as ferramentas de colaboração até a automação dos principais processos, o ClickUp é o seu parceiro de software para aprimoramento contínuo dos negócios .

