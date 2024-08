Testamos as 10 melhores ferramentas de IA para gerentes de produto em 2024

O crescimento explosivo do setor de IA tomou de assalto a maior parte do mundo. As ferramentas que foram criadas já estão revolucionando os setores existentes, aumentando a eficiência dos gerentes de produtos e prometendo criar novas carreiras do nada. Porém, com literalmente milhares de ferramentas disponíveis e mais ferramentas surgindo a cada semana, é difícil não se sentir sobrecarregado.

É por isso que investimos horas e encontramos as 10 ferramentas de IA mais eficazes que todo gerente de produto deve tentar implementar em seu fluxo de trabalho diário!

Fizemos a pesquisa e encontramos as ferramentas de IA para gerentes de produtos que você pode adotar para aumentar sua produtividade, comunicar-se de forma mais eficaz com sua equipe e enviar produtos melhores.

Se você estiver trabalhando para melhorar seu processo de desenvolvimento de produtos se você está escrevendo documentos de requisitos de produto para um novo recurso de produto ou está apenas trabalhando para melhorar suas habilidades como gerente de produto, essas ferramentas darão suporte e aprimorarão seus processos em cada etapa do caminho!

10 melhores ferramentas de IA para gerentes de produtos em 2024

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e produtividade

O ClickUp é um aplicativo multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos criada para ajudar indivíduos e equipes de todos os tamanhos em diferentes setores a otimizar o fluxo de trabalho, melhorar a colaboração da equipe e aumentar a eficiência geral no trabalho.

O que faz do ClickUp uma das melhores e mais bem avaliadas ferramentas de gerenciamento de produtos é sua capacidade de personalização e seus recursos fáceis de usar para desenvolvimento de produtos, planejamento e muito mais.

Ele oferece uma plataforma totalmente personalizável, juntamente com centenas de recursos avançados e modelos para planejamento de produtos, roteiros de produtos, lançamentos de recursos de produtos e outros modelos essenciais para equipes de produtos . Esse tipo de flexibilidade e recursos úteis permitem que qualquer equipe configure o ClickUp da melhor forma possível, de acordo com seu fluxo de trabalho complexo e preferências exclusivas.

Agora, como o ClickUp se encaixa nessa rodada de Ferramentas de IA ?

Além da lista abrangente de recursos do ClickUp, ele também incorpora recursos de IA e oferece várias maneiras de automatizar seu trabalho, incluindo:

Automação do fluxo de trabalho : Economize tempo valioso comautomatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação pré-construída ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho e os processos de desenvolvimento de produtos

: Economize tempo valioso comautomatizando ações de rotina com base em acionadores e condições específicos. Use a automação pré-construída ou crie a sua própria para reduzir os processos manuais e acelerar o fluxo de trabalho e os processos de desenvolvimento de produtos Pesquisa inteligente/universal : Pesquisa universal está constantemente conhecendo você melhor para fornecer resultados de pesquisa mais personalizados e relevantes em um piscar de olhos. Encontre rapidamente qualquer arquivo, esteja ele no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local, tudo em um só lugar

: Pesquisa universal está constantemente conhecendo você melhor para fornecer resultados de pesquisa mais personalizados e relevantes em um piscar de olhos. Encontre rapidamente qualquer arquivo, esteja ele no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local, tudo em um só lugar IA do ClickUp: Escreva melhor, aprimore sua redação, resuma textos longos e muito mais com oClickUp AI. Nativo da plataforma ClickUp, o ClickUp AI oferece uma experiência criada para fins específicos, projetada para eliminar as suposições sobre como aproveitar a IA para o trabalho em todas as funções. Essa funcionalidade inclui mais de 100 ferramentas de IA otimizadas para cada função e caso de uso, inclusive para gerentes e equipes de produtos Veja o ClickUp AI em ação aqui:

E o melhor de tudo é que o ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas, como Github, Slack e Google Calendar, o que o torna uma opção fácil de usar para gerentes de produto para usar.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais

: Personalize cada parte do ClickUp e configure-o para atender às suas necessidades com campos personalizados, status personalizados, ClickApps e muito mais Mais de 15 exibições personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, Gráfico de Gantt, Whiteboards e até mesmo uma visualização de formulário para usar para capturar o feedback do cliente

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo Timeline, Board, Gráfico de Gantt, Whiteboards e até mesmo uma visualização de formulário para usar para capturar o feedback do cliente Funcionalidade de arrastar e soltar : Faça alterações de forma fácil e rápida em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas

: Faça alterações de forma fácil e rápida em seu ClickUp Workspace. Basta arrastar e soltar itens, sem necessidade de habilidades técnicas Recursos de automação : Acelere qualquer processo com automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação

: Acelere qualquer processo com automação pré-construída e configure receitas personalizadas com a automação do ClickUp, sem necessidade de codificação Documentação : Armazene notas importantes, como pesquisas de mercado, clientes comDocumentos do ClickUp *Gerenciamento de recursos: Monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho e painéis

: Armazene notas importantes, como pesquisas de mercado, clientes comDocumentos do ClickUp *Gerenciamento de recursos: Monitore seus recursos com a visualização de carga de trabalho e painéis Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho para consolidar seus aplicativos e otimizar seu fluxo de trabalho Disponível em todos os dispositivos : Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador

: Disponível para plataformas de desktop, móveis (aplicativos para Android e iOS), voz e navegador Guia do gerente de produto : Saiba comomaximizar o ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo

: Saiba comomaximizar o ClickUp para gerenciamento de produtos com este guia definitivo Biblioteca de modelos : Escolha entre mais de 1.000 modelos para cada caso de uso e equipe, inclusive para pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvedores de software, feedback de clientes emodelos de marketing de produtos Limitações

Pode levar algum tempo para se acostumar com a ampla gama de recursos

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo ainda

Preços

Adicione facilmente o ClickUp AI a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro, por mês.

Gratuito para sempre : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário

: uS$ 7 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 6.954 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 6.954 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.676 avaliações)

Experimente o ClickUp AI

Bônus:_ Ferramentas de marketing do produto !

2. Jam - Melhor para assistente de depuração de IA

Identifique o bug, receba o código para corrigi-lo e compartilhe-o com a sua equipe, tudo em um único link com o JamGPT Jam lançou o JamGPT, uma das mais novas ferramentas de IA que pode ajudar os gerentes de produtos a entender o significado dos bugs encontrados e até mesmo fornecer soluções que podem ser compartilhadas com suas equipes de engenharia. Dessa forma, sua eficácia é aumentada e eles também podem participar de discussões técnicas.

Aproveitar os registros do desenvolvedor já capturados pela extensão no momento em que um bug é encontrado torna essa ferramenta uma das mais valiosas ferramentas de teste e JamGPT podem fornecer contexto até mesmo para gerentes de produtos não técnicos, por meio de explicações detalhadas ou TLDRs rápidos, dando suporte a lançamentos de recursos em todos os estágios.

Ele facilita o compartilhamento e a colaboração para melhorar seu produto, integrando um assistente de IA capaz e os dados valiosos capturados pelo recurso principal de relatório de bugs por meio da integração com gerenciamento de projetos ferramentas como ClickUp, Slack ou Github.

Melhores recursos

Obtenha sugestões de IA ou TLDRs rápidos para a maioria dos bugs

Gravações de tela com anotações detalhadas

Integrações essenciais com ferramentas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp

Captura automática de logs de console e solicitações de rede relevantes

Compartilhe Instant Replays com sua equipe técnica

limitações do ####

Para alguns gerentes de produto menos técnicos, as respostas da IA não seriam familiares

Preços

Individual : Plano gratuito

: Plano gratuito Equipe : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões de clientes

Caça ao produto: 4.7 de 5 (3,4 mil votos positivos)

3. ChatGPT - O melhor para otimizar o processo de desenvolvimento de produtos

Digite um prompt, por exemplo, para obter uma resposta detalhada com o ChatGPT ChatGPT tornou-se uma das ferramentas de processamento de linguagem natural (PLN) mais usadas pelos gerentes de produtos, fornecendo respostas relevantes para a maioria das perguntas dos usuários, proporcionando uma experiência muito melhor do que uma consulta média ao mecanismo de pesquisa. É claro que há uma arte em fazer com que ele forneça as respostas certas, e os gerentes de produtos que o experimentam percebem que os resultados variam de acordo com a qualidade de seus avisos.

Você pode usar o ChatGPT para muitos casos de uso diferentes. Basta inserir prompts exclusivos para aprimorar seu processo de desenvolvimento de produtos, obter insights sobre como melhorar as interações com os clientes e muito mais. Ele pode até ser usado para identificar as necessidades e os pontos problemáticos dos clientes a partir do feedback coletado, inspirar as ideias do seu próximo roteiro de produtos e até mesmo fazer análises de sentimentos, dependendo dos dados que você compartilhar com ele, o que o torna muito útil em tarefas frequentemente trabalhosas no fluxo de trabalho diário dos gerentes de produtos.

Melhores recursos

Analisar dados de clientes ou dados de uso do produto para automatizar as interações com os clientes

Capaz de fornecer insights valiosos a partir de sua base de conhecimento

Integra-se com plug-ins de terceiros

Pode assumir uma função designada para responder a perguntas

Oferece suporte à redação de materiais de produtos,como PRDs Limitações

A qualidade das respostas depende da capacidade do usuário de escrever prompts

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível ChatGPT Plus: uS$ 20 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 209 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 209 avaliações) Product Hunt: 4.4 de 5 (585 votos positivos)

Verifique estes_ Alternativas ao ChatGPT !

4. Canva - Melhor para design gráfico gerado por IA

Crie imagens instantaneamente com o recurso gerador de imagens AI do Canva Canva oferece um gerador de imagens gratuito, facilitando a observação de como ele pode ser valioso nas tarefas diárias de um gerente de produtos. Encontrar as imagens certas para suas apresentações e decks para reuniões com partes interessadas, lançamentos de produtos e assim por diante sempre foi complicado. Muitas vezes, você tem uma ideia do que deseja, mas os bancos de imagens não correspondem à sua visão.

Bem, graças à ferramenta de inteligência artificial do Canva, agora você pode gerar ideias e alterar os resultados até encontrar a imagem perfeita, com base apenas em suas informações para ter sempre uma imagem de alta qualidade calendário de conteúdo .

Melhores recursos

Use para usar a geração de texto para imagem

Borracha mágica para remover distrações indesejadas das imagens

Colaboração em tempo real com sua equipe

Importação fácil de imagens para um planejador de conteúdo

Traduzir automaticamente os designs que você cria

limitações do ####

Os direitos autorais ainda são uma discussão confusa, portanto, tenha cuidado com os ativos para materiais públicos

Preços

Disponível em um plano gratuito

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 4.092 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 4.092 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 11.209 avaliações)

5. TLDV - Melhor para gravação e transcrição de reuniões para registrar o feedback do cliente

Usando o TLDV, um software de reunião com tecnologia GPT, para gravar em vídeo, transcrever, destacar e compartilhar suas reuniões on-line

Sejamos realistas: no gerenciamento de produtos, grande parte do seu tempo é gasto em reuniões. Seja para apresentar suas ideias às partes interessadas ou para obter a adesão da equipe de engenharia para um novo recurso de produto. TLDV é um software de IA que aumenta enormemente sua produtividade ao fazer anotações de sua reunião e resumi-las em pontos fáceis de ler.

É extremamente importante poder dar toda a sua atenção aos usuários durante as entrevistas e, com o TLDV, você pode se concentrar em tirar o máximo proveito de cada conversa, enquanto a IA faz todo o trabalho pesado de fazer anotações para você.

Melhores recursos

Gravação automática de chamadas do Zoom ou do Google Meet

Anotações de reunião transcritas por IA

Rotulagem automática de palestrantes e nomes

Integrações com Hubspot e Salesforce

Função de recorte e compartilhamento fácil de usar

limitações do ####

Vídeos mais longos podem não ser transcritos corretamente

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível Plano profissional: uS$ 25 por usuário de gravação/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.9 de 5 (mais de 33 avaliações)

: 4.9 de 5 (mais de 33 avaliações) Product Hunt: 4.7 de 5 (3.7k upvotes)

6. Notion - Melhor para resumir anotações e criar itens de ação

Resumir os itens de ação e as principais conclusões com o Notion AI Notion é uma das ferramentas de anotações mais usadas e adicionou alguns recursos de IA muito úteis para melhorar a experiência anterior.

Nos fluxos de trabalho diários do gerenciamento de produtos, isso significa que eles podem aproveitar a criação de roteiros de produtos e wikis da empresa e obter o suporte de uma IA capaz de se comunicar melhor e reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, como resumos.

Melhores recursos

Itens de ação e insights gerados por IA

Integração com ferramentas de gerenciamento de produtos, como o ClickUp

Espaços privados para equipes

Controles de segurança avançados

Histórico de edição de páginas por até 90 dias

limitações do ####

O componente de inteligência artificial não faz parte da oferta principal e precisa ser pago separadamente

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível Plus : uS$ 10 por usuário/mês

: uS$ 10 por usuário/mês Business : uS$ 18 por usuário/mês

: uS$ 18 por usuário/mês Enterprise : Solicitar demonstração

: Solicitar demonstração AI: uS$ 8 por usuário extra/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 4.532 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 4.532 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 1.663 avaliações)

7. Otter.AI - Melhor para anotações de reuniões por voz e transcrição em tempo real

Assistente de reunião que grava áudio, faz anotações, captura slides automaticamente e gera resumos. Otter.AI está melhorando a qualidade das suas reuniões com um assistente de IA que grava seu áudio, transforma aquelas anotações longas em resumos úteis e até mesmo captura slides de apresentações compartilhadas.

Os gerentes de produto e suas equipes podem se manter alinhados com a visão do produto, pois a IA pode criar automaticamente uma linha do tempo real a partir do que está sendo discutido em qualquer reunião.

Melhores recursos

Transcrição de anotações de reuniões com tecnologia de IA

Fornece conclusões e esboços automatizados

Funcionalidade avançada de pesquisa, exportação e reprodução

O assistente de IA participa da reunião mesmo quando há uma reserva tripla

Limitações

O inglês é o único idioma que pode ser transcrito

Preços

Plano gratuito : Disponível

: Disponível Pro : uS$ 17 por mês

: uS$ 17 por mês Business : uS$ 30 por usuário por mês

: uS$ 30 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.1 de 5 (mais de 111 avaliações)

: 4.1 de 5 (mais de 111 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 63 avaliações)

8. Collato - Melhor para mecanismo de pesquisa com IA

Conecte suas informações dispersas em um único lugar e torne a documentação mais acessível com o Collato

Está com dificuldades para encontrar informações sobre produtos nas centenas de documentos que sua equipe criou? Colchão usa o aprendizado de máquina para atuar como o cérebro coletivo da sua equipe para tudo o que precisa ser facilmente acessível e a um clique de distância.

Como gerentes de produto, você pode sincronizar e integrar várias ferramentas em um mapa visual e eliminar informações que normalmente ficam isoladas. Isso economiza seu tempo ao fornecer todos os arquivos relevantes à sua disposição, em vez de gastar 30 minutos toda vez que um documento importante para o roteiro do produto é perdido.

Melhores recursos

Pesquisa de informações em qualquer plataforma conectada

Integra-se a ferramentas como o Google Doc ou o Confluence

Mapas visuais fáceis de navegar

Informações relevantes do mecanismo de pesquisa semântica

Dados totalmente criptografados

limitações do ####

Número limitado de integrações no momento

Preços

Beta gratuito

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.8 de 5 (mais de 5 avaliações)

: 4.8 de 5 (mais de 5 avaliações) Product Hunt: 4.7 de 5 (1.7k upvotes)

9. Midjourney AI - O melhor aplicativo para gerador de AI ART

Crie vídeos de IA simplesmente digitando um texto com o Midjourney AI IA Midjourney tornou-se um dos softwares com tecnologia de IA mais usados, depois do ChatGPT, devido às imagens extraordinárias e, em alguns casos, quase realistas que pode gerar. Ele é capaz de aceitar qualquer solicitação que você possa imaginar e gerar resultados surpreendentes.

Se há uma coisa de que temos certeza é que você causará uma ótima impressão com suas apresentações e os recursos visuais nelas contidos, que se tornam muito mais baratos de criar e mais envolventes do que o que o banco de imagens comum oferece. Seus decks sempre parecerão profissionais e qualquer visão de produto parecerá definitivamente mais inspiradora para os espectadores.

Melhores recursos

Semelhante à vidageração de texto para imagem* Capacidade de modificar até mesmo pequenos detalhes em suas imagens finais

Emular estilos conhecidos de ilustração artística

Controle técnico dos avisos de texto

Limitações

A precisão dos resultados se baseia na capacidade do usuário de entender as instruções criativas e também técnicas

Preços

Teste gratuito : Disponível

: Disponível Plano básico : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Plano padrão : uS$ 30 por mês

: uS$ 30 por mês Plano Pro: uS$ 60 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 4 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 4 avaliações) Product Hunt: 4.6 de 5 (1.1k upvotes)

Verifique estes_ Alternativas no meio da jornada !

10. H2O.AI - Melhor para usar a automação para entender o comportamento do cliente

Crie modelos preditivos e obtenha insights sobre o comportamento do cliente, pesquisas de mercado e outros dados de forma rápida e fácil com o H2O AI H2O oferece acesso fácil a qualquer empresa para criar seus próprios modelos de linguagem e ferramentas de IA e, ao mesmo tempo, oferece a possibilidade de manter a privacidade de seus dados, o que tem sido uma questão há muito discutida em torno das tecnologias de IA.

Especialmente se você tiver muitos dados proprietários de clientes e sobre as tendências do mercado, com H2O.AI torna-se realmente fácil conectar seus dados e criar suas próprias ferramentas de IA, o que antes levava talvez meses para ser feito.

Ao simplificar os processos de processamento de linguagem natural, você pode se concentrar na idealização de recursos e na criação de soluções para o usuário final que são alimentadas pelos dados que você acumulou ao longo do tempo, o que facilita muito o trabalho de gerenciamento de produtos.

Melhores recursos

Crie modelos de IA em questão de minutos

Obtenha insights sobre o comportamento do usuário e analise o feedback do cliente aproveitando o aprendizado de máquina

Mantenha a privacidade dos dados de sua empresa ao aproveitar o aprendizado de máquina

Crie modelos preditivos para análise de mercado e detecte anomalias em seus bancos de dados

Limitações

A utilidade é maior para empresas que estão mais próximas ou no estágio empresarial

Preços

Solicite uma demonstração

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 24 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 24 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 10 avaliações)

Automatize o gerenciamento de produtos com ferramentas de IA para produtos

Acreditamos que a era das ferramentas de IA está apenas começando e ainda nem sequer arranhamos a superfície do que será possível no próximo ano ou o quanto as ferramentas de IA são valiosas para gerenciamento de recursos . Essas ferramentas podem ajudá-lo em quase todas as partes do seu trabalho. Desde a pesquisa de mercado, a obtenção de dados sobre o comportamento do cliente, o ajuste fino de suas mensagens para atrair seu mercado-alvo e clientes em potencial, as ferramentas com IA podem aprimorar seus processos e ajudá-lo a tomar melhores decisões baseadas em dados.

Desde aumentar a velocidade de suas tarefas recorrentes de gerenciamento de produtos com o ClickUp até conseguir um lugar na mesa com a equipe de engenharia com o Jam e até mesmo criar ilustrações incríveis como seus designers costumavam fazer com o Midjourney AI, podemos dizer com certeza que você está prestes a se tornar incrivelmente produtivo quando usar pelo menos uma ou mais dessas ferramentas de IA.

E independentemente de você ser o único a liderar a documentação do produto em sua empresa ou fazer parte de uma equipe maior, o ClickUp o ajudará a acompanhar o que é importante no processo de desenvolvimento do produto, manter suas equipes alinhadas e melhorar sua produtividade geral no trabalho. É claro que isso é apenas o começo, portanto, experimente você mesmo e aproveite ao máximo todos os recursos incríveis que ele oferece.

Escritor convidado:_

michael Stroe é gerente de crescimento da Jam, uma empresa que ajuda milhares de equipes a enviar software de alta qualidade mais rapidamente. Em seu tempo livre, ele gosta de comer ótimos hambúrgueres e ganhar jogos amigáveis de UNO._