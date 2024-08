20 modelos gratuitos de planos de projeto em Excel e ClickUp

Caos. 😳

É isso que se arrisca quando não se planeja. Sabemos que estamos canalizando nossa voz interior de pai neste momento, mas é verdade.

Quer você esteja planejando para o sucesso ou se preparando para possíveis armadilhas, o planejamento de projetos é fundamental para que as tarefas sejam concluídas. E para aqueles de nós que gerenciam equipes ou colaboradores individuais, há ainda mais maior necessidade de planejamento estratégico para alcançar a eficiência do projeto.

Sejamos realistas: o planejamento é crucial, seja para um lançamento de produto ou férias internacionais. Quando planejamos, antecipamos os problemas (ou seja, os alocação de recursos ), estabeleça uma objetivos do projeto (ou seja, cumprir prazos), e melhor gerenciar melhor os orçamentos do projeto (ou seja, evitar aquelas despesas de viagem inesperadas).

Entretanto, elaborar um plano a partir de uma página em branco não é uma tarefa fácil. Com a ajuda de modelos detalhados de planos de projeto, é mais provável que você consiga iniciar as tarefas e organizar cronogramas de projetos . Porque sem um plano de projeto, a desorganização toma conta do seu trabalho e o caos se instala.

Portanto, vamos manter a desordem sob controle e conferir os 20 melhores modelos de planejamento de projeto para o seu próximo projeto!

O que é um modelo de planejamento de projeto?

Primeiro, vamos abordar o básico com as principais qualidades que devem ser procuradas nos modelos de planejamento de projetos.

Um modelo de planejamento de projeto é uma ferramenta indispensável para gerenciar projetos com sucesso adaptando seu processo para atingir as metas, os objetivos, o orçamento ou os desafios do projeto.

Com a ajuda de um modelo de planejamento, você pode calcular as etapas necessárias para concluir o projeto e ter a flexibilidade de organizá-las em um cronograma de projeto estático ou em um cronograma de projeto de longo prazo gráfico de Gantt dinâmico . Isso permite que você definir claramente o escopo e o cronograma do projeto, organizando as tarefas da maneira mais eficiente possível.

Os gerentes de projeto e os líderes de equipe usam modelos de planejamento de projeto para economizar tempo e dinheiro ao organizar as tarefas e evitar erros desnecessários. Esse processo de gerenciamento de projetos é essencial para manter o cronograma do projeto em ordem.

O que faz um bom modelo de planejamento de projeto?

Um bom modelo de planejamento de projeto facilita o detalhamento do escopo do projeto e o objetivo geral do trabalho necessário para a conclusão. Um modelo funcional também deve descrever suas metas e os resultados esperados de seu cronograma de projeto .

Isso funciona melhor quando você tem uma descrição detalhada do que precisa ser feito e de quaisquer limitações que possam alterar o cronograma do projeto cronograma do projeto ou orçamento. Os ótimos modelos de planejamento de projetos também abrangem metas de curto e longo prazo e abordam quaisquer restrições de recursos, cronograma de projeto ou orçamento.

Visualize e gerencie seu roteiro de produtos no ClickUp Timeline View

É útil usar um modelo de planejamento de projeto que se integre facilmente ao seu software de gerenciamento de projetos para que você possa inserir perfeitamente aspectos como prazos, marcos importantes o projeto deve ser analisado em conjunto com a equipe, a progressão do projeto, as funções e responsabilidades e os recursos disponíveis à sua disposição.

Sem essa conexão - lá vem a voz do pai de novo - você corre o risco de ter um plano de projeto desorganizado que gira em círculos e desperdiça o tempo de todos.

20 melhores modelos gratuitos de planejamento de projetos

Quem não gosta de ser gratuito? É por isso que você vai adorar nossa lista dos melhores modelos de planos de projeto gratuitos que você pode usar agora mesmo! Vamos dar uma olhada no que entrou na nossa lista:

1. Modelo de planejamento de projeto da ClickUp

Modelo de planejamento de projeto da ClickUp

Ouça, não colocaríamos este modelo em primeiro lugar se não acreditássemos que ele poderia ajudá-lo a elaborar seu plano de projeto com facilidade (e rapidez). O Modelo de planejador de projeto da ClickUp utiliza seu espaço de trabalho em todo o seu potencial, criando tarefas em qualquer lista e movendo-as facilmente para outras listas.

Esse modelo de planejador de projeto foi criado para ajudar as equipes de projeto a alcançar os resultados desejados dentro do escopo, do cronograma, do orçamento e dos recursos determinados. Ele permite que as partes interessadas acompanhem facilmente o progresso por meio de cronogramas de projeto visualmente atraentes e fáceis de entender, para que possam planejar melhor as mudanças e gerenciar proativamente os riscos.

O modelo do ClickUp também serve como um meio de comunicação entre a equipe do projeto e os participantes. Esse processo de planejamento de projeto pode ser feito por meio da plataforma por meio de comentários atribuídos para que sua equipe saiba o que precisa de atenção - tudo isso sem perder conversas nas temidas cadeias de e-mail.

Use esse modelo para realmente garantir que todos tenham acesso às mesmas informações, expectativas, decisões e suposições. Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de projeto de consultoria da ClickUp

Modelo de plano de projeto de consultoria da ClickUp

Outro recurso incrível para gerentes de projeto ou para aqueles que gerenciam clientes, especialmente em serviços profissionais, é o Modelo de plano de projeto de consultoria da ClickUp . Este modelo de planejamento de projeto funciona como um guia para fornecer orientação e estrutura para um resultado bem-sucedido.

Obtenha uma visão mais ampla das tarefas em seu projeto usando Visualização de lista do ClickUp para um rápido detalhamento das tarefas por status, no qual as partes interessadas podem clicar para obter mais detalhes sobre cada tarefa ou suas subtarefas.

Os campos personalizados facilitam ainda mais a visualização de detalhes importantes do plano do projeto, como datas de vencimento, o status de progressão da tarefa, o estágio do projeto e os recursos. Convide os clientes como convidados no ClickUp para acessar essa visualização de lista para que eles não precisem clicar em cada tarefa para encontrar informações essenciais. Consultoria eficaz analisa os possíveis desafios e problemas enquanto desenvolve estratégias eficazes para identificar oportunidades de colaboração e criação de valor. Boas notícias para você - este modelo permite que você faça isso e muito mais para melhorar gerenciar as expectativas dos clientes e criar planos de comunicação transparentes. Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp

Modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp

Na maioria das vezes, você precisa de um plano de projeto que funcione entre equipes . Isso significa que seu plano deve se encaixar perfeitamente em diferentes fluxos de trabalho sem ser um incômodo para as partes interessadas e as várias equipes.

Os Modelo de plano de projeto multifuncional da ClickUp garante que todas as partes interessadas estejam envolvidas no processo de tomada de decisão. Além disso, ele cria uma melhor via de comunicação entre as equipes para que a experiência e o conhecimento de todos sejam levados em conta no projeto.

Então, o que diferencia esse modelo dos demais? Com esse modelo, você realmente confia nos campos personalizados do ClickUp para dar às equipes a visão mais simples - ou a mais profunda - do que é necessário para levar o projeto adiante.

Adicione facilmente responsáveis, participantes, observadores de projetos e aprovadores a tarefas e subtarefas para diferentes fluxos de trabalho em seu plano de projeto. Isso reduzirá a confusão entre as equipes em qualquer processo e proporcionará uma resumo personalizável do projeto do que é necessário para iniciar e concluir cada tarefa. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp

Modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp

A conformidade do projeto é o Robin para o Batman do seu projeto, o George para o Jerry do seu objetivo. E usar o Modelo de plano de projeto de conformidade da ClickUp funciona como seu parceiro para garantir que você atinja suas metas, mantenha-se no caminho certo e forneça segurança adicional para proteger seu projeto.

Talvez George Costanza não seja a melhor analogia, mas esse modelo do ClickUp oferece um visual fantástico para identificar e avaliar os requisitos de conformidade do seu projeto. Novamente, os campos personalizados do ClickUp são um recurso inestimável para documentar, organizar e fornecer percepções de alto nível sobre como você manterá as operações comerciais em conformidade com esse plano de projeto.

Essas visualizações são convenientes para que as equipes envolvidas tomem medidas e corrijam problemas de não conformidade no plano do projeto. Serenidade agora! Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de projeto de evento da ClickUp

Modelo de plano de projeto de evento da ClickUp

O planejamento de um evento pode ser assustador, principalmente quando não se parte de um modelo de planejamento cheio de recursos.

O Modelo de planejamento de eventos do ClickUp torna tudo mais fácil!

Esse modelo vem com todos os recursos para evitar que a ansiedade do planejamento de eventos tome conta de você. Seus status de tarefa personalizados, a visualização de bate-papo no aplicativo e as visualizações exclusivas de mapa facilitam o acompanhamento de qualquer evento exatamente como você deseja.

Não importa o tipo de evento - seja o lançamento de um produto ou uma arrecadação de fundos local -, você pode usar dois campos personalizados pré-criados e sete automações para acompanhar os pequenos detalhes. O melhor de tudo é que esse modelo é personalizável para se ajustar ao seu orçamento ou às suas metas específicas, independentemente do tamanho do projeto.

Vamos parar de nos estressar com o planejamento do projeto para o seu próximo evento e começar com o pé direito com este modelo de projeto detalhado. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de projeto de site da ClickUp

Modelo de plano de projeto de site da ClickUp

A elaboração de um plano de projeto de site produtivo requer um escopo detalhado do projeto cronogramas, orçamentos e responsabilidades das partes interessadas.

É fundamental ter esses componentes em vigor antes do lançamento de qualquer site, e é por isso que recomendamos o Modelo de plano de projeto de site da ClickUp . Os projetos de sites tendem a ter várias camadas e, dentro de cada camada, você corre o risco de ter problemas inesperados que não esperava em seus planos de projeto.

Evite as incertezas e use este modelo como seu balcão único para monitorar todas as diferentes tarefas, processos e decisões necessárias para dar vida a um projeto de site. Organize-se por meio de campos personalizados e atribua cada tarefa ao seu devido proprietário, para que nenhum detalhe fique sem ser abordado na fase de planejamento do projeto. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp

Modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp

Utilizando o conceito de negócios gerenciamento de processos (BPM) pode melhorar drasticamente um projeto de site. Isso envolve o uso das fases de análise, projeto, implementação e monitoramento para mapear os processos existentes, criar novos processos, implementá-los na organização e verificar continuamente se estão proporcionando os resultados desejados.

As Modelo de plano de projeto de tecnologia da ClickUp é ideal para quem deseja melhorar a forma como sua equipe ou departamento implementa a tecnologia. O planejamento desse processo exige cronogramas detalhados, acesso a recursos importantes e relatórios de progresso.

Vale a pena quando todas as partes sabem o que está por vir no projeto geral. E esse modelo fornece os campos personalizados, os tipos de visualização e os status para planejar adequadamente seus projetos de tecnologia. Faça o download deste modelo

8. Modelo de planejamento de projeto de data center da ClickUp

Modelo de planejamento de projeto de data center da ClickUp

As migrações de data center exigem a transferência de dados e ativos de um local para outro. Em poucas palavras, são muitas partes móveis.

Esse pode ser um processo desafiador e complexo, e é por isso que sugerimos o Modelo de plano de projeto de data center da ClickUp . Este modelo de planejamento de projeto fornece uma estrutura simples para ajudar as equipes de migração de dados a conduzir o processo de forma eficiente e eficaz.

De todos os modelos de planejamento de projeto, este pode lidar com as tarefas mais simples ou mais complexas, metas e orçamentos de projeto para garantir que toda a sua equipe de projeto migre seus dados com sucesso. Faça o download deste modelo

9. Modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp

Modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp

Acredite em nós, conhecemos as complexidades de planejar um grande evento virtual ! O cronograma do seu projeto é tudo (ainda mais para o seu gerente de projeto).

Esses eventos exigem muito planejamento entre as equipes para que todos possam trabalhem para atingir o mesmo objetivo . O Modelo de planejamento de projeto de evento virtual da ClickUp simplifica a tarefa de organizar um evento virtual completo e bem-sucedido.

Esse modelo de planejamento também otimiza todos os diferentes elementos envolvidos no processo para um gerente de projeto. Isso significa que toda a sua equipe de projeto economiza tempo e esforço com esse modelo de plano e, ao mesmo tempo, garante um resultado bem-sucedido. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp auxilia as equipes a estruturar, priorizar e rastreamento de tarefas para atingir seus objetivos.

Esse modelo apresenta métricas incorporadas para avaliar os resultados, facilita a atribuição de tarefas e oferece um espaço colaborativo para definir e monitorar metas. Use este modelo como guia para crescimento pessoal, startups, iniciativas de marketing e fluxos de trabalho criativos Faça o download deste modelo

11. Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma ferramenta abrangente criada para facilitar o planejamento eficaz do projeto. Ele fornece uma base estruturada que incorpora todas as etapas essenciais do planejamento do projeto, promovendo uma comunicação clara entre os membros da equipe e as partes interessadas.

Esse modelo ajuda as equipes a navegar por cada etapa de um projeto, permitindo que elas entendam os aspectos principais do projeto, personalizem os planos de acordo com suas necessidades específicas, organizem as tarefas de forma eficiente e coordenem os esforços da equipe para uma execução tranquila. Ele é particularmente útil para gerenciar as complexidades que acompanham o planejamento do projeto. Faça o download deste modelo

12. Modelo de documento de planejamento por ClickUp

Modelo de documento de planejamento da ClickUp

Este modelo Modelo de documento de planejamento da ClickUp ajuda as equipes a estabelecer as bases do projeto para garantir que menos riscos e problemas sejam encontrados durante a execução.

O modelo de documento de planejamento do ClickUp facilita a organização e o início do projeto. Com esse modelo, sua equipe pode:

Capturar os principais objetivos, metas e itens de ação

Dividir as tarefas em partes gerenciáveis para uma entrega mais rápida

Alinhar as equipes em torno do que é mais importante para o sucesso coletivo Faça o download deste modelo ### 13. Modelo de plano de registro por ClickUp

Modelo de plano de registro do ClickUp

Utilizar Modelo de plano de registro do ClickUp para capturar seus objetivos comerciais, detalhes de objetivos, métricas de sucesso e cronograma de metas em um documento digital.

O Modelo de Plano de Registro do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Com ele, você pode:

Garantir uma comunicação clara entre as partes interessadas

Alinhar as equipes em torno de objetivos comuns

Acompanhar o progresso e os marcos para ficar em dia com os prazos Faça o download deste modelo ### 14. Modelo de planejamento de Pi por ClickUp

Modelo de planejamento de PI da ClickUp

A Modelo de planejamento do PI do ClickUp ajuda a estruturar e otimizar o processo de planejamento do projeto. Ele foi projetado para tornar o processo mais eficiente, especialmente para equipes ágeis.

O modelo de planejamento do ClickUp Pi ajuda as equipes:

Dividir tarefas complexas em partes menores e gerenciáveis

Organizar as tarefas para maior clareza e foco

Alocar recursos de forma eficaz e planejar com antecedência para uma execução bem-sucedida Faça o download deste modelo ### 15. Modelo de planejamento de um projeto da ClickUp

Planejamento de um modelo de projeto pelo ClickUp

Modelo de planejamento de projeto do ClickUp fornece uma base bem organizada, garantindo que todas as etapas essenciais sejam incluídas no plano e promovendo uma comunicação transparente entre os membros da equipe e as partes interessadas.

Esse modelo o orienta em cada etapa do projeto, ajudando-o a entender a essência do projeto, a personalizar os planos de acordo com suas necessidades, a organizar as tarefas de forma eficiente e a coordenar os membros da equipe para uma execução perfeita. Faça o download deste modelo

16. Modelo de quadro branco de plano de trabalho da ClickUp

Modelo de quadro branco de plano de trabalho da ClickUp

Modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp é estruturado para fornecer um guia visual sistemático para seu projeto. Ele serve como uma solução abrangente para visualizar, administrar e monitorar todas as tarefas da sua equipe de forma bem estruturada.

O modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp não apenas ajuda no planejamento, mas também garante que todas as tarefas sejam rastreadas e gerenciadas de forma eficaz, levando a um fluxo de trabalho mais produtivo e eficiente. Faça o download deste modelo

17. Modelo de entregas do projeto por ClickUp

Modelo de entregas de projeto da ClickUp

Um plano bem elaborado prepara o terreno para uma execução excepcional! Implemente os resultados de seu projeto de forma eficaz com Modelo de entregáveis de projeto do ClickUp . Esse modelo foi criado para fornecer uma visão geral abrangente dos entregáveis, proprietários designados, cronogramas e orçamento do seu projeto. Ele funciona como uma ferramenta útil para monitorar o progresso das suas entregas.

Este modelo não se trata apenas de manter o controle dos entregáveis, mas também de criar um espaço em que a transparência, a responsabilidade e a eficiência se unam. Ao ter uma visão clara de quem é responsável pelo quê e quando as tarefas devem ser entregues, você pode garantir que todos na sua equipe estejam na mesma página. Faça o download deste modelo

18. Modelo de roteiro de projeto por ClickUp

Modelo de roteiro de projeto da ClickUp

O desenvolvimento de projetos vem com seu quinhão de complexidades e inúmeros elementos a serem gerenciados. Não importa o tamanho ou a complexidade de seu projeto, Modelo de roteiro de projeto do ClickUp está equipado com todas as ferramentas necessárias para seu sucesso!

Quer esteja prestes a lançar um novo recurso ou gerenciando uma visão de produto de longo prazo, nosso modelo de roteiro de projeto serve para ajudar sua equipe de produto com eficiência. Faça o download deste modelo

19. Modelo de quadro branco do escopo do projeto por ClickUp

Modelo de quadro branco do escopo do projeto da ClickUp

Modelo de quadro branco do escopo do projeto do ClickUp é uma ferramenta criada para ajudar a estruturar e agilizar o processo de definição do escopo de um projeto. Ele fornece um resumo conciso das atividades, dos recursos, das datas e dos resultados envolvidos em um determinado projeto.

Use esse modelo para organizar projetos, manter-se atualizado com as tarefas e acompanhar os resultados. Faça o download deste modelo

20. Modelo de planejamento de projeto do Excel

Via Microsoft

Para aqueles que gostam de trabalhar em Microsoft Excel -nós temos tudo o que você precisa!

Este modelo simples de plano de projeto do Microsoft Excel funciona como uma linha do tempo em sua planilha para criar um roteiro claro e organizado para o seu projeto. Nas células, você pode adicionar os principais marcos do projeto, alterar o texto e as imagens e compartilhá-lo com sua equipe.

Além disso, você pode adicionar seus marcos na tabela detalhes do projeto dentro da planilha de modelo de plano de projeto simples para ter uma visão mais atraente da sua linha do tempo. Use esse modelo personalizável para definir seus todo o esboço do projeto e determinar as etapas essenciais que você precisa seguir para alcançar o sucesso. Faça o download deste modelo

Comece a planejar com modelos de plano de projeto

Aqui estão 20 modelos de gerenciamento de projetos que você pode usar de forma totalmente gratuita para planejar seu novo projeto!

Se você ainda estiver com dificuldades para escolher o melhor modelo de projeto, fique tranquilo, pois com o ClickUp você não só obtém um ferramenta poderosa para o planejamento de projetos o ClickUp é uma plataforma intuitiva que toda a sua equipe pode usar. Aproveite as visualizações altamente personalizáveis do ClickUp para ver prazos claros, o escopo do projeto, o andamento do projeto e os participantes designados.

O ClickUp oferece uma variedade de recursos projetados especificamente para otimizar o plano de gerenciamento de projetos e o fluxo de trabalho. Você pode facilmente criar tarefas, atribuí-las aos membros da equipe e monitorar o progresso em tempo real para atingir as metas e os resultados do projeto.

Não pense demais em seus planos de projeto. Em vez disso, use o Clique hoje gratuitamente no ClickUp para compartilhar ideias e fluxos de trabalho entre equipes em seus projetos mais complexos.