Como automatizar seu fluxo de trabalho de CRM: Benefícios e práticas recomendadas

"Relacionamentos são difíceis" foi provavelmente o pensamento que ficou em sua cabeça após o primeiro término do ensino médio. Agora que você está mais velho, o mesmo pensamento pode surgir em sua cabeça ao tentar criar e manter relacionamentos com os clientes. 😅

Felizmente, hoje em dia, a maioria das empresas pode ter acesso a gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e, o que é mais importante, criar fluxos de trabalho de CRM!

Esses fluxos de trabalho facilitam e automatizam uma série de tarefas de suporte ao cliente, tarefas de gerenciamento de contas, tarefas de vendas e até mesmo tarefas realizadas por equipes de marketing permitindo, assim, que os funcionários sejam mais produtivos e dediquem seus cérebros e esforços a tarefas que não sejam repetitivas.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no que são fluxos de trabalho de CRM e nos benefícios da implementação de um CRM ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho para dar à sua empresa e às suas equipes a vantagem competitiva necessária para conquistar clientes e trabalhar da melhor forma possível.

Portanto, se você tem vontade de aprender mais, continue lendo!

O que é um fluxo de trabalho de CRM?

Enquanto CRM é uma estratégia para gerenciar relacionamentos com clientes em um sistema de CRM, um fluxo de trabalho de CRM representa ações relacionadas ao CRM executadas em uma sequência cuidadosamente projetada. Cada ação dentro dessa sequência é iniciada em um sistema de CRM somente quando as condições definidas são atendidas e tem o objetivo de aproximá-lo de uma meta específica.

O que é especialmente bom nessa abordagem é o fato de que ela permite que você tenha uma visão geral de todo o processo e, assim, acompanhe o progresso. Em outras palavras, com um fluxo de trabalho de CRM, você saberá exatamente quais ações precisam ser executadas para fechar uma venda, mas também quando poderá remover determinadas ações do seu lista de tarefas .

E, embora alguns fluxos de trabalho de CRM ainda possam existir apenas na forma de diagramas ou gráficos a maioria deles é codificada em Software de CRM servindo como base para a conclusão eficiente dos processos de negócios.

O que é automação do fluxo de trabalho de CRM?

Até agora, cobrimos o aspecto teórico dos fluxos de trabalho de CRM, mas há mais um aspecto que precisamos abordar antes de entrar em qualquer etapa ou explicação técnica, que é a automação do fluxo de trabalho de CRM.

Com a automação do fluxo de trabalho de CRM, você pode parcial ou totalmente automatizar processos ou partes do fluxo de trabalho de acordo com regras de fluxo de trabalho predefinidas. Foi comprovado que isso é benéfico para aumentar a produtividade e a eficiência, além de reduzir a quantidade de informações humanas necessárias para concluir os processos.

Crie receitas de automação personalizadas ou pré-construídas para automatizar o trabalho de rotina e simplificar seu fluxo de trabalho complexo

Bons exemplos de automação do fluxo de trabalho do CRM podem ser vistos na automação dos processos de vendas, que normalmente consistem em várias tarefas, desde a geração de leads até a criação de perfis de clientes e a manifestação das necessidades dos clientes, bem como a reclamação ocasional de clientes a outros membros da sua equipe equipe de vendas .

Aqui está um exemplo de um fluxo de trabalho descrito em Quadros brancos do ClickUp :

Crie uma representação visual de seus fluxos de trabalho usando os quadros brancos ClickUp criados por Dzenana Kajtaz do Mailtrap

Quando aprimorado com a automação do fluxo de trabalho do CRM, o processo de vendas pode deixar de ser agitado e passar a ter uma estrutura baseada em gatilhos, como a descrita abaixo:

Um cliente potencial entra em contato com a sua empresa preenchendo um formulário

Seu software de CRM envia uma comunicação para essa pessoa

Caso nenhuma resposta seja recebida, o software de CRM enviará um follow-up

Caso seja recebida uma resposta, o software de CRM prosseguirá com a pontuação do lead e, em seguida, notificará a equipe apropriada sobre o lead em potencial

Quando usar a automação do fluxo de trabalho

Agora você pode estar pensando: "Ótimo! Então eu devo usar automação do fluxo de trabalho sempre que tiver a chance, certo?"

A resposta é: depende, porque nem todos os processos são iguais. Você terá de avaliar quais processos e equipes podem se beneficiar da automação de fluxos de trabalho e quais não.

A automação do fluxo de trabalho só funciona em processos comerciais maduros, não naqueles que são ineficientes ou desperdiçadores. Se for aplicada em um processo de negócios que não esteja otimizado, essa abordagem pode, na verdade, causar mais danos do que benefícios.

Portanto, antes de mergulhar de cabeça na automação do fluxo de trabalho, certifique-se de que essa é a decisão certa. Em caso afirmativo, você terá à sua disposição maneiras quase ilimitadas de criar e personalizar fluxos de trabalho de CRM automatizados!

Os benefícios da automação do fluxo de trabalho de CRM

Aumentar a produtividade, bem como a eficiência e reduzir o uso de recursos humanos como já estabelecemos esses como os principais benefícios da automação do fluxo de trabalho de CRM. Mas existem outros? Sim, muitos outros!

👩‍💻 Menos erros humanos : A automação do fluxo de trabalho de CRM pode erradicar quase completamente os erros cometidos por seres humanos ao concluir tarefas e atividades repetitivas. Esses erros podem variar desde pequenos erros de transcrição até o esquecimento de entrar em contato com um cliente

: A automação do fluxo de trabalho de CRM pode erradicar quase completamente os erros cometidos por seres humanos ao concluir tarefas e atividades repetitivas. Esses erros podem variar desde pequenos erros de transcrição até o esquecimento de entrar em contato com um cliente ⚡️ Maior produtividade : As tarefas repetitivas não são apenas propensas a erros, mas também podem prejudicar a produtividade. Com a automação do fluxo de trabalho de CRM, você pode eliminar as tarefas repetitivas e ter tempo e energia para se concentrar em atividades mais críticas, instigantes e/ou criativas

: As tarefas repetitivas não são apenas propensas a erros, mas também podem prejudicar a produtividade. Com a automação do fluxo de trabalho de CRM, você pode eliminar as tarefas repetitivas e ter tempo e energia para se concentrar em atividades mais críticas, instigantes e/ou criativas mais transparência e responsabilidade: Em equipes grandes ou até mesmo em equipes médias que fazem malabarismos com muitas tarefas, pode ser um desafio acompanhar a conclusão das tarefas e o desempenho individual dos membros da equipe. Com a ajuda das ferramentas de automação de fluxo de trabalho de CRM, os gerentes e supervisores podem fornecer uma visão geral transparente de todas as tarefas, e os membros da equipe se beneficiarão denotificações automatizadaslembretes e gatilhos para mantê-los atualizados com suas tarefas e criar um ambiente que apoie o desempenho ideal 💪🏻

🤝 Melhor comunicação e envolvimento com o cliente : Manter uma boa linha de comunicação com os clientes pode ser complicado, especialmente quando se gerencia várias contas ao mesmo tempo. A automação do fluxo de trabalho do CRM pode ajudá-lo a interagir com eles automaticamente, no momento certo e em todas as etapas do processojornada do cliente 😌 *Mais satisfação no trabalho: Não é preciso dizer que os membros da equipe e os funcionários ficam muito mais satisfeitos quando há menos tarefas mundanas e repetitivas em seu prato. Dê à sua equipe o presente do tempo para que eles possam trabalhar na parte mais importante e criativa de seus trabalhos

: Manter uma boa linha de comunicação com os clientes pode ser complicado, especialmente quando se gerencia várias contas ao mesmo tempo. A automação do fluxo de trabalho do CRM pode ajudá-lo a interagir com eles automaticamente, no momento certo e em todas as etapas do processojornada do cliente 😌 *Mais satisfação no trabalho: Não é preciso dizer que os membros da equipe e os funcionários ficam muito mais satisfeitos quando há menos tarefas mundanas e repetitivas em seu prato. Dê à sua equipe o presente do tempo para que eles possam trabalhar na parte mais importante e criativa de seus trabalhos redução de custos: A automação do fluxo de trabalho de CRM também pode ajudar a cortar custos, reduzindo as ineficiências e permitindo que as empresas realoquem fundos para o desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e assim por diante

🚀 Mais escalabilidade: A automação do fluxo de trabalho de CRM permite que você crie processos consistentes e se concentre em alcançar mais clientes e em expandir seus negócios

Como criar fluxos de trabalho de CRM em 4 etapas simples

Agora que já abordamos os aspectos mais importantes dos fluxos de trabalho de CRM, é hora de examinar as etapas necessárias para criá-los.

1. Decida quais processos de CRM precisam de automação de fluxo de trabalho e comece a planejar seu fluxo de trabalho ideal

Conforme mencionado anteriormente, nem todos os processos são dignos de automação, portanto, a primeira etapa do processo de criação do fluxo de trabalho de CRM é decidir quais deles você deseja automatizar. Como regra geral, tente evitar a automação de processos que exijam a entrada humana em uma extensão considerável, pois a automação é mais adequada para tarefas repetitivas feitas no início do funil ( funil de vendas, funil de marketing, etc.). )

Para ajudá-lo a tomar essa decisão, aqui está uma lista de alguns processos dignos de automação que você pode querer ter em mente: