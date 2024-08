os 10 melhores softwares de integração para sua empresa em 2024

Vamos mergulhar no âmbito digital, onde a integração de software desempenha um papel de destaque na grande narrativa de produtividade, eficiência e sucesso de sua empresa.

Exploraremos algumas das principais ferramentas de software de integração que moldarão as empresas em 2024.

Quer você seja um titã da tecnologia ou um super-herói de uma startup, encontrará uma ferramenta que se adapta às suas necessidades como uma luva.

O que é software de integração?

Em sua essência, o software de integração de dados é um tipo de software de fluxo de trabalho que atua como o herói desconhecido em sua pilha de tecnologia. É o mediador silencioso, preenchendo as lacunas de comunicação entre aplicativos de software diferentes e permitir que eles trabalhem de forma harmoniosa.

Pense nas ferramentas de integração de dados como o maestro de sua orquestra digital, coordenando diferentes seções (suas variadas ferramentas de software) para criar uma bela sinfonia de automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de dados.

Tipos de integrações

O domínio do software de integração de dados se divide amplamente em dois reinos: iPaaS (Integration Platform as a Service) e ferramentas de integração de dados.

iPaaS são plataformas de nuvem que orquestram a integração entre aplicativos e sistemas na nuvem e no local. Ele se destaca por sua flexibilidade, adaptabilidade e escalabilidade, o que o torna uma excelente opção que permite que as empresas cresçam e evoluam.

Por outro lado, as melhores ferramentas de integração de dados se concentram na harmonização de pipelines de dados de várias fontes, fornecendo uma visão consistente e coerente dos dados combinados. A ferramenta certa de integração de dados se destaca quando os dados mapeiam grandes quantidades de informações. As plataformas corretas de integração empresarial podem lidar com eficiência até mesmo com as estruturas de dados mais complexas.

Os dois tipos de gerenciamento de dados têm seus méritos, e a escolha entre eles deve depender de suas necessidades específicas de integração de dados e da natureza de sua empresa.

Os 10 melhores softwares de integração para usar em 2024

A escolha da ferramenta certa de integração de dados é muito parecida com a escolha de um parceiro de negócios. Ela deve ter uma compreensão profunda de suas necessidades, ser confiável e fácil de trabalhar.

Considere a compatibilidade com suas ferramentas de software existentes, a facilidade de uso e a qualidade do suporte ao cliente. Além disso, pense na escalabilidade porque, à medida que sua empresa crescer, suas necessidades de integração de dados também crescerão.

1. ClickUp #### Melhor software de integração de gerenciamento de projetos

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Imagine uma única plataforma que consolida todas as suas necessidades de trabalho - é isso que o ClickUp oferece.

Como uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos, ele também se destaca como um amplificador de produtividade com sua capacidade de se integrar perfeitamente a mais de 1.000 aplicativos. Quer saber mais? Dê um mergulho profundo em nossos aplicativos favoritos Integrações do ClickUp .

A mágica está em como ele unifica tarefas, documentos, bate-papos e metas de várias ferramentas, como Slack, Google Drive e GitHub, tudo em um só lugar. Essa integração de dados ajuda você a banir aquele assassino de produtividade conhecido como troca de contexto para sempre.

As integrações do ClickUp são sua solução completa para uma vida profissional produtiva e sem bagunça.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp se integra perfeitamente a mais de 1.000 aplicativos e ferramentas

Ele combina gerenciamento de tarefas, documentos e projetos com ferramentas de colaboração on-line para ajudar sua equipe a fazer mais

Use centenas de modelos pré-criados para acelerar ainda mais o seu projeto

Automatiza as tarefas de rotina, economizando tempo e aumentando a produtividade

Permite que você personalizegerenciamento da carga de trabalho e interfaces para atender às suas necessidades

Limitações do ClickUp

Com uma ampla gama de recursos além da integração de dados, pode parecer complexo para usuários iniciantes

A funcionalidade completa não está disponível quando off-line

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Zapier

Melhor software de integração de terceiros

via Zapier Entrar no reino das integrações de software com o Zapier abre inúmeras possibilidades.

Essa poderosa ferramenta de integração de dados une seus aplicativos favoritos, permitindo que sequências automatizadas, conhecidas como "Zaps", lidem com as tarefas repetitivas para você.

A beleza do Zapier está em sua vasta conectividade, com suporte a mais de 3.000 aplicativos e sistemas legados, perfeito para empresas de todos os tamanhos.

Pense nele como seu assistente, eliminando a monotonia de seu trabalho diário e injetando eficiência em seus processos.

Melhores recursos do Zapier

Crie fluxos de trabalho chamados Zaps que podem automatizar partes de sua empresa

Os vastos recursos de integração de aplicativos com mais de 5.000 ferramentas significam que você pode conectar quase todos os seus softwares de trabalho

Uma das melhores plataformas de integração empresarial para automatizar um processo complicado que envolve vários aplicativos e etapas

Limitações do Zapier

Integrações mais complexas para alguns dos aplicativos SaaS mais populares só estão disponíveis em planos de nível superior

Embora poderoso, o Zapier pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários não técnicos

Preços do Zapier

Gratuito

Inicial : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Profissional : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Equipe : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Empresa: $99/mês

Zapier ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Zapier !

3. HubSpot

Melhor software de integração de marketing

via Hubspot A HubSpot faz mais do que reinventar o CRM - é um pacote de negócios abrangente que une ferramentas de serviço, vendas e marketing.

O que diferencia a HubSpot é seu ecossistema robusto, uma porta de entrada para a integração de dados com seus aplicativos e serviços favoritos, facilitando o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Por ser uma ferramenta tão poderosa, talvez você queira orientar toda a sua pilha de tecnologia em torno dela. Se for o caso, você vai querer saber mais sobre o melhores integrações da HubSpot disponíveis.

Desde nutrir leads até fornecer um atendimento ao cliente de alto nível, os exemplos de integração de software da HubSpot são um ótimo lugar para começar a se inspirar.

Melhores recursos da HubSpot

Oferece um conjunto de ferramentas de marketing, vendas esoftware de serviços que se integram

Plataforma de CRM altamente conceituada que se integra ao restante de sua pilha de tecnologia

Crie fluxos de trabalho avançados e automatizados para uma integração total do sistema

Limitações da HubSpot

O custo pode aumentar à medida que você precisar de mais recursos ou aumentar sua lista de contatos

Embora a HubSpot faça muito, algumas áreas não têm a profundidade encontrada em plataformas dedicadas

Preços da HubSpot

Visite a página de preços da HubSpot para obter mais informações

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Marketo

Melhor software de integração de marketing

via Marketo Como parte da família Adobe, a Marketo é uma prova de marketing de alta qualidade software de automação de marketing com dados precisos.

Seus recursos avançados vão além da facilitação dos processos de marketing digital. Ele abre caminho para integrações perfeitas com outros produtos da Adobe e vários aplicativos de terceiros.

Não se trata apenas de uma ferramenta de marketing - é uma plataforma completa para o envolvimento personalizado do cliente em escala.

Melhores recursos do Marketo

Automatize e avalie tarefas e fluxos de trabalho de marketing

Criar, enviar e rastrear campanhas de e-mail com facilidade

Integra-se com muitas plataformas populares de CRM, CMS e mídia social

Limitações do Marketo

Leva tempo para dominar devido à amplitude de seus recursos

Mais caro em comparação com outras ferramentas de automação de marketing

Preços do Marketo

Entre em contato com a Adobe para obter os preços

Avaliações e resenhas da Marketo

G2 : 4.1/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 600 avaliações)

5. JitterBit

Melhores integrações de API

via Jitterbit Se estiver procurando uma ferramenta que acompanhe o crescimento da sua empresa, consulte a JitterBit. Como uma plataforma de integração dinâmica como serviço (iPaaS), a JitterBit une aplicativos SaaS (Software as a Service), no local e na nuvem, criando fluxos de trabalho automatizados e avançados.

Independentemente de seus projetos serem simples ou complexos, a escalabilidade da JitterBit está pronta para evoluir de acordo com suas necessidades, gerando eficiência e decisões baseadas em dados.

Melhores recursos do JitterBit

Com rapidez e segurançaconecte aplicativos SaaS, no local e na nuvem* Oferece recursos avançados de ETL (Extract, Transform, Load) e automação

Cresce com sua organização, de projetos simples a integrações complexas

Limitações do JitterBit

Pode ser um exagero para necessidades simples de integração

Algumas integrações podem exigir conhecimento de codificação

Preços do JitterBit

Entre em contato com a JitterBit para obter preços

Avaliações e resenhas da JitterBit

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

6. Integromat

Melhores integrações de API

via Integromat Mergulhe em um mundo de integração visual com o Integromat (agora chamado de Make). Essa ferramenta exclusiva oferece suporte a mais de 500 aplicativos e serviços, permitindo que você crie fluxos de trabalho complexos de maneira simples e visualmente atraente.

Seus acionadores em tempo real garantem respostas imediatas aos eventos, sem deixar espaço para atrasos.

Embora sua interface avançada possa exigir uma curva de aprendizado, ela promete um nível de personalização que eleva seus processos de negócios.

Melhores recursos do Integromat

Oferece um construtor visual para criar fluxos de trabalho complexos

Milhares de aplicativos e serviços podem ser integrados

Responde a eventos no momento em que eles ocorrem usando acionadores em tempo real

Limitações do Integromat

A interface visual, embora poderosa, requer algum aprendizado

O plano gratuito oferece recursos e integrações limitados

Preços do Integromat

**Gratuito

Core : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Pro : $16/mês

: $16/mês Teams: uS$ 29/mês

Integromat ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 300 avaliações) Integrar o Integromat com o ClickUp !

7. Celigo

Melhor para integrações de comércio eletrônico

via Celigo O reino das soluções robustas de iPaaS lhe dá as boas-vindas com o Celigo. Suas integrações pré-construídas estão prontas para reduzir o tempo de configuração, independentemente dos cenários de integração que você enfrentar.

O Celigo é uma solução escalável e eficiente que evolui com sua empresa.

Embora seja fácil de usar, ter algum conhecimento técnico pode melhorar sua experiência e permitir que você aproveite todo o seu potencial.

Melhores recursos do Celigo

Oferece recursos robustos de iPaaS para integrações complexas de nível empresarial

Vem com muitas integrações pré-construídas, reduzindo o tempo de configuração

Adapta-se às necessidades crescentes de sua empresa

Limitações do Celigo

Embora seja fácil de usar, é necessário algum conhecimento técnico para a configuração

Embora ofereça integrações pré-construídas, a gama poderia ser mais ampla

Preços do Celigo

Entre em contato com a Celigo para obter preços

Avaliações e resenhas do Celigo

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

8. Cyclr

Melhor para integrações de comércio eletrônico

via Ciclo O Cyclr adota uma abordagem fácil de usar para criar e gerenciar integrações. Sua interface de arrastar e soltar e uma biblioteca de conectores pré-criados para aplicativos populares proporcionam uma experiência de integração perfeita.

Juntamente com uma análise aprofundada, o Cyclr não se limita a fazer conexões - ele otimiza seus fluxos de trabalho para obter o máximo desempenho.

Melhores recursos do Cyclr

Interface fácil de usar para criar e gerenciar integrações

Oferece uma biblioteca de conectores pré-criados para aplicativos e serviços populares

Fornece análises detalhadas para rastrear e otimizar seus fluxos de trabalho

Limitações do Cyclr:

Embora seja fácil de usar, pode faltar profundidade para cenários mais complexos

O preço pode ser alto para empresas menores

Preços do Cyclr

Inicialização: $999/mês

$999/mês Crescimento: US$ 1.899/mês

US$ 1.899/mês Escala: Entre em contato com a Cyclr para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Cyclr

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

9. IFTTT

Melhor para integrações baseadas em acionamento

via IFTTT Simplificar a automação é a essência do IFTTT (If This, Then That).

Essa ferramenta exclusiva permite que você crie fluxos de trabalho automatizados simples, conhecidos como "applets", em mais de 600 aplicativos, dispositivos e serviços.

Embora sua simplicidade seja uma vantagem para os iniciantes, ela também é um possível trampolim para uma automação comercial mais complexa.

Melhores recursos do IFTTT

Crie fluxos de trabalho simples e automatizados conhecidos como "applets"

Suporta mais de 800 aplicativos, dispositivos e serviços

Simples de usar com uma curva de aprendizado baixa

Limitações do IFTTT

Embora seja excelente para automação simples, ele não foi projetado para fluxos de trabalho comerciais complexos

Você precisa de um plano pago para usar mais de três miniaplicativos

Preços do IFTTT

Gratuito

Pro : uS$ 2,50/mês

: uS$ 2,50/mês Pro+: $5/mês

IFTTT ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

10. Gatilhos seguros

Melhor para integrações baseadas em acionadores

via SureTriggers Conheça o SureTriggers, uma ferramenta para sincronização de dados em tempo real entre seus aplicativos favoritos. Ela combina aplicativos e ferramentas populares em um único local com uma interface amigável, perfeita para quem tem pouco conhecimento técnico.

Embora seja novo no mercado, o SureTriggers se mostra promissor como um software de integração que torna seus processos de negócios mais fáceis e eficientes.

Melhores recursos do SureTriggers

Permite a sincronização de dados em tempo real entre aplicativos

Oferece suporte de integração para aplicativos e ferramentas populares

Oferece uma interface fácil de usar, exigindo o mínimo de conhecimento técnico

Limitações do SureTriggers

Integrações mais complexas podem exigir ferramentas alternativas

Por ser um novo participante, seus recursos de suporte e aprendizado não são tão abrangentes

Preços do SureTriggers

Gratuito durante o teste beta

Avaliações e resenhas do SureTriggers

G2 : 4.5/5 (3+ avaliações)

: 4.5/5 (3+ avaliações) Capterra: N/A

Encontre o melhor software de integração para sua equipe

Seja você uma pequena startup, um negócio em crescimento ou uma grande empresa, há uma ferramenta de integração pronta para sincronizar seus sistemas, otimizar seus processos e executar seus projetos favoritos hacks de produtividade .

Mas lembre-se, o melhor software de integração é aquele que se adapta às necessidades específicas de sua empresa e aos seus planos de crescimento. E se estiver procurando uma ferramenta que ofereça uma combinação perfeita de usabilidade, funcionalidade e recursos de integração robustos, o ClickUp é uma opção fantástica.

Como você viu, o ClickUp se destaca entre os principais concorrentes como um software de integração de primeira linha software de gerenciamento de projetos e uma poderosa plataforma de integração. Com o ClickUp, você pode conectar perfeitamente suas ferramentas favoritas, reunindo tudo em um único local fácil de gerenciar.

Para saber mais sobre como o ClickUp pode sincronizar seus processos de trabalho, inicie um espaço de trabalho gratuito hoje mesmo !