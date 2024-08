10 melhores alternativas e concorrentes do Zapier em 2024

Se tarefas tediosas estão obstruindo sua lista de tarefas, é hora de colocar uma plataforma de automação para trabalhar.

Essas poderosas ferramentas de negócios automatizam os fluxos de trabalho liberando seu tempo para se concentrar em tarefas mais importantes e reduzindo o risco de erro humano. Você pode usar uma plataforma de automação para automatizar seu processo de gerenciamento de leads, campanhas de marketing, suporte ao cliente e muito mais.

Uma boa plataforma de automação o ajudará a conectar aplicativos e a cuidar de um processo enquanto você se dedica a outras tarefas. Embora o Zapier seja uma opção popular, muitas alternativas podem funcionar melhor para o fluxo de trabalho de sua organização. Este artigo apresenta 10 alternativas inteligentes do Zapier a serem exploradas em 2024.

O que é o Zapier?

O Zapier é um aplicativo de automação. O plataforma de integração permite que você conecte vários serviços e aplicativos por meio da interface Zapier para trabalhar em conjunto e automatizar processos e otimizar seu fluxo de trabalho . O Zapier é compatível com muitos aplicativos e serviços, incluindo Google Workspace, Slack, Trello, Shopify e Salesforce. Com o Zapier, você pode automatizar tarefas ou transferências de dados entre esses serviços.

Você pode criar essas ações automatizadas, ou Zaps, no construtor de arrastar e soltar fácil de usar da plataforma, de modo que não há necessidade de conhecimento técnico ou habilidades de codificação ao desenvolver fluxos de automação complexos.

Os serviços conectados podem economizar o tempo de sua organização, reduzir a entrada manual de dados e criar processos mais eficientes para tarefas repetitivas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Zapier?

Se você quiser uma alternativa ao Zapier, procure plataformas com recursos como:

Muito suporte à integração: Busque alternativas ao Zapier que ofereçam suporte a aplicativos e serviços conectados atualmente em sua pilha de tecnologia

Busque alternativas ao Zapier que ofereçam suporte a aplicativos e serviços conectados atualmente em sua pilha de tecnologia Interface intuitiva: A plataforma escolhida deve ter uma interface amigável que facilite acriar fluxos de trabalho complexos *Gatilhos e ações diversificados: Gatilhos e ações são os blocos de construção de qualquer ferramenta de automação de marketing, e você precisará de uma com muitas opções para personalizar seus fluxos de trabalho

A plataforma escolhida deve ter uma interface amigável que facilite acriar fluxos de trabalho complexos *Gatilhos e ações diversificados: Gatilhos e ações são os blocos de construção de qualquer ferramenta de automação de marketing, e você precisará de uma com muitas opções para personalizar seus fluxos de trabalho Bom suporte ao cliente: Você vai querer saber que existe alguém que pode ajudá-lo, especialmente quando precisar empregar recursos avançados e criar integrações personalizadas

Você vai querer saber que existe alguém que pode ajudá-lo, especialmente quando precisar empregar recursos avançados e criar integrações personalizadas Preço razoável: A estrutura de preços dessas alternativas do Zapier varia, portanto, certifique-se de saber o custo total dos serviços de automação e como isso se encaixará em seu orçamento

Muitas dessas plataformas oferecem planos gratuitos, que são úteis para testar os serviços e verificar se funcionam para sua organização. Aproveite essas ofertas e veja quais alternativas do Zapier são adequadas para você.

As 10 melhores alternativas ao Zapier para usar em 2024

1. Faça

Via Criar O Make é uma plataforma de integração que permite criar tarefas automatizadas com uma interface de usuário simples. Você pode criar fluxos de trabalho simples e complexos usando lógica condicional em um editor visual. Se você não souber por onde começar, o Make oferece modelos práticos.

Melhores recursos do Make

É uma interface de usuário altamente visual com um construtor de arrastar e soltar que permite a qualquer pessoa criar fluxos de trabalho automatizados; não requer habilidades técnicas ou de codificação

Integra-se a milhares de aplicativos, o que o torna uma alternativa viável ao Zapier que podeaumentar sua produtividade com tarefas internas ilimitadas (dependendo do seu tipo de plano pago)

Sua integração de lógica condicional ajuda a automatizar tarefas a partir de gatilhos e circunstâncias específicos para que a plataforma possa realizar mais sem a sua intervenção

Faça limitações

Não há escala móvel na estrutura de preços; use mais uma automação do que o seu plano atual permite e você passará para o próximo nível (e mais caro)

Preços do Make

Gratuito

Core: a partir de US$ 10,59/mês

Pro: a partir de US$ 18,82/mês

Teams: a partir de US$ 34,12/mês

Enterprise: planos disponíveis; entre em contato para obter informações sobre preços

Faça avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

2. Pipedream

Via Pipedream O Pipedream é uma alternativa ao Zapier que permite criar fluxos de trabalho sem código e oferece controle no nível do código quando necessário. Use o Pipedream para conectar diferentes serviços e aplicativos e, em seguida, crie acionadores e ações para automatizar tarefas e fluxos de dados.

Melhores recursos do Pipedream

Ele tem controle total sobre sua automação no nível de codificação, com suporte para Node.js, Python e muito mais

Sua integraçãoFerramenta de IA para automação pode ajudá-lo a criar fluxos de trabalho rapidamente; informe ao Pipeline quais tarefas você deseja executar

Tem suporte para processos de integração com mais de 1.400 APIs

Limitações do Pipedream

A plataforma de baixo código não é tão fácil de usar quanto algumas alternativas do Zapier, portanto, pode haver uma curva de aprendizado mais longa para novos usuários

Preços do Pipedream

Grátis

Básico: US$ 29/mês

Avançado: $149/mês

Business: US$ 749/mês

Empresarial: Entre em contato para obter uma cotação

Pipedream ratings and reviews

G2: 4,6/5 (14 avaliações)

Capterra: 5/5 (4+ avaliações)

3. Trabalho

Via Trabalho A Workato é uma plataforma de integração baseada em nuvem que usa o poder da IA para ajudar as organizações a automatizar os fluxos de trabalho. A plataforma integra mais de 1.000 aplicativos e serviços para melhorar sua TI, RH e muito mais.

Melhores recursos do Workato

Suas ferramentas baseadas em IA podem ajudá-lo a repensar os fluxos de trabalho, obter insights dos dados e criar uma automação mais inteligente

Possui excelentes controles de segurança para ajudá-lo a manter os dados seguros, mesmo quando você os move por meio de pipelines de dados e fluxos de trabalho

Ele se conecta a mais de 1.000 aplicativos e serviços, incluindo Zendesk, Salesforce, Oracle e Quickbooks

Limitações do Workato

Você pode ter problemas ao tentar mover grandes quantidades de dados por meio de automações

Preços do Workato

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Workato

G2: 4,7/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4. Parábola

Via Parábola O Parabola é uma alternativa ao Zapier com um editor visual de arrastar e soltar em que você pode automatizar até mesmo os processos mais complexos. É útil para analisar dados, o que significa que você passa menos tempo em planilhas e mais tempo colocando esses dados para trabalhar.

Melhores recursos da Parabola

Sua interface sem código permite extrair dados de diferentes fontes, incluindo planilhas, PDFs e e-mails, e agregá-los em um único conjunto de dados

As integrações pré-construídas facilitam a conexão de APIs para coletar e transformar dados

Você pode criar fluxos de trabalho e ver os resultados em tempo real, facilitando o teste e o ajuste das integrações no editor de fácil utilização

Limitações da parábola

Você pode sofrer pequenos atrasos com conjuntos de dados maiores, portanto, prepare-se para esperar ao mover muitos dados

Preços da Parabola

Básico: gratuito

Solo: US$ 80/mês

Equipe: em breve

Avançado: Entre em contato para obter informações sobre preços

Parabola ratings and reviews

G2: 4.8/5 (10+ avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3 avaliações)

5. Integradamente

Via Integradamente O Integrately é uma alternativa ao Zapier que está ganhando muito interesse graças aos seus recursos de integração com um clique e ao suporte de bate-papo ao vivo altamente avaliado. Vale a pena explorar essa plataforma se você quiser uma maneira simples de criar fluxos de trabalho de automação.

Melhores recursos do Integrately

Uma excelente equipe de suporte que está ganhando prêmios com seu suporte de bate-papo ao vivo de alta classificação

Uma boa alternativa para automação, com suporte para mais de 1.100 aplicativos, incluindo Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp e Microsoft Suite

Excelentes modelos de automação de fluxo de trabalho pré-criados que você pode implementar com um único clique

limitações do #### Integrately

Não há muita documentação sobre mensagens de erro, portanto, talvez você não saiba por que sua ferramenta de automação não está funcionando corretamente

Preços da Integrately

Grátis

Starter: US$ 29,99/mês

Profissional: US$ 49/mês

Crescimento: US$ 124/mês

Business: $299/mês

Integrately ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 580 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 310 avaliações)

6. Plataforma Anypoint

Via Plataforma Anypoint Da Mulesoft, a Anypoint Platform é uma plataforma de integração que ajuda sua organização a conectar seus aplicativos e serviços para processos comerciais automatizados. Os usuários mais técnicos podem usar a codificação para criar ferramentas de automação, enquanto os usuários não técnicos podem usar a interface de clicar e arrastar da plataforma para criar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos da Anypoint Platform

Oferece ferramentas de automação de IA para ajudar a criar fluxos de trabalho mais inteligentes e conectar serviços com mais eficiência

Suas centenas de fluxos de trabalho pré-criados simplificam a automação de suas ferramentas de negócios e eliminam tarefas tediosas

Representantes de serviço altamente treinados ajudam você a criar a ferramenta de automação necessária para as soluções de fluxo de trabalho mais complexas

Limitações da Anypoint Platform

Ela é incrivelmente rica em recursos, o que pode complicar as coisas para a maioria das organizações e fazer com que você pague por ferramentas que não usa

Preços da Anypoint Platform

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas da Anypoint Platform:

G2: 4,5/5 (mais de 610 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 560 avaliações)

7. IFTTT

Via IFTTT IFTTT, que significa If This Then That, é uma plataforma baseada na Web que automatiza serviços e dispositivos on-line. Você pode configurar miniaplicativos ou fluxos de trabalho automatizados que são acionados entre diferentes aplicativos e dispositivos em resposta a eventos e condições específicos. Essa alternativa ao Zapier é conveniente para automação residencial.

Melhores recursos do IFTTT

O aplicativo IFTTT facilita a automação residencial inteligente; você pode acender as luzes quando chegar em casa ou enviar uma mensagem para um ente querido quando sair

Ele é compatível com uma vasta gama de serviços on-line e dispositivos inteligentes, incluindo aplicativos de mídia social, ferramentas de produtividade e sistemas de automação residencial

Sua interface amigável e sem código facilita o uso, mesmo que você não tenha habilidades técnicas

Limitações do IFTTT

Você pode achar essa ferramenta, embora fácil de usar, muito básica para suas necessidades de automação

Preços do IFTTT

Gratuito

IFTTT Pro: US$ 2,50/mês

IFTTT Pro+: US$ 5/mês

IFTTT ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Conexão Pabbly

Via Conexão Pabbly O Pabbly Connect é uma plataforma de integração e automação que é uma alternativa poderosa ao Zapier. Ele permite que você mova dados entre serviços e aplicativos populares quando ações ou eventos específicos são acionados. Os fluxos de trabalho podem ser simples ou complexos, pois o Pabbly Connect permite a automação em várias etapas.

Melhores recursos do Pabbly Connect

A comunidade on-line ativa em torno do Pabbly Connect é um recurso útil quando você se depara com desafios de automação

Ele se conecta com a maioria dos serviços da Web, incluindo Facebook, Calendly, HubSpot e Gmail

A interface fácil de usar simplifica a criação de tarefas para todos os departamentos da sua organização, incluindo a equipe de vendas e o grupo de RH

Limitações do Pabbly Connect

A solução de problemas pode ser demorada. Há pouca correção integrada para erros, e você precisará de suporte técnico

Preços do Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: US$ 49/mês

Pabbly Plus Pro: US$ 99/mês

Pabbly Plus Ultimate: US$ 199/mês

Avaliações e resenhas do Pabbly Connect

G2: 4,4/5 (mais de 4 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 65 avaliações)

9. Celigo

Via Celigo A Celigo é uma plataforma de integração baseada em nuvem que as organizações costumam usar para melhorar a eficiência operacional ou aprimorar a experiência do cliente. Ela conecta diferentes aplicativos e automatiza os fluxos de dados para tornar os processos mais eficientes e reduzir o risco de erro humano. O Celigo é especialmente útil para automação em nível empresarial.

Melhores recursos do Celigo

Suas ferramentas de IA podem lidar com erros e melhorar a automação

Seus vários modelos de automação pré-construídos podem tornar fluxos de trabalho tediosos sem esforço com apenas alguns cliques

Os controles de acesso baseados em funções facilitam o gerenciamento de quem pode iniciar fluxos de trabalho e acessar outras ferramentas dentro da plataforma

Limitações do Celigo

Por incorporar automação de nível empresarial, algumas organizações menores podem achar que os planos pagos estão além de seu orçamento

Preços do Celigo

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Celigo

G2: 4,6/5 (mais de 410 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Bandeja

Via Bandeja O Tray é uma das alternativas do Zapier que oferece uma plataforma visual e sem código para criar, personalizar e gerenciar integrações e processos de automação. É uma maneira prática de conectar sistemas de CRM, software de marketing e armazenamento de dados para automatizar tarefas manuais.

melhores recursos do #### Tray

Seu construtor de fluxo de trabalho visual facilita a configuração de acionadores para iniciar fluxos de trabalho a partir de eventos específicos

Sua lógica condicional lida com diferentes cenários sem esforço

As análises revelam o desempenho das integrações e como seus sistemas estão lidando com o processo de automação

Limitações da bandeja

O preço do Tray pode torná-lo mais caro do que algumas alternativas do Zapier, e não há plano gratuito para organizações menores

Preços do Tray

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas da bandeja

G2: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de integração

Se você precisar conectar dois ou mais aplicativos e serviços da Web, essas 10 alternativas ao Zapier podem fornecer funções de automação poderosas para fazer mais sem perder tempo. Mas elas não são as únicas ferramentas de integração disponíveis nem as únicas que você deve usar.

Para otimizar suas tarefas de gerenciamento de projetos e facilitar a automação do fluxo de trabalho, recorra ao ClickUp. A plataforma de gerenciamento de projetos que você já conhece e adora é indispensável para as equipes que desejam aumentar sua produtividade.

Complemente suas automações e faça mais com o ecossistema de gerenciamento de projetos do ClickUp

Aumente a produtividade de sua organização conectando o ClickUp ao restante de sua pilha de tecnologia. O ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos e serviços, incluindo ferramentas populares de CRM, plataformas de design e serviços de marketing. Você pode até mesmo vincular sua conta do ClickUp ao Zapier para criar e automatizar fluxos de trabalho que conectam o ClickUp a outros serviços da Web. Integrações do ClickUp combinadas com o Automações do ClickUp permitem que você automatize operações repetitivas e simplifique processos. Você pode criar tarefas atribuíveis no ClickUp quando eventos específicos, como o recebimento de um novo lead ou tíquete de serviço, ocorrerem em seus aplicativos integrados.

A flexibilidade incorporada do playform permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para atender às suas necessidades, seja gerenciando uma campanha de marketing, um projeto de desenvolvimento de software ou o pipeline de vendas. Você terá o fluxo de trabalho correto para cada processo, sempre.

melhores recursos do #### ClickUp

Integra-se ao Zapier e a mais de 1.000 outros aplicativos e serviços

Permite controle total sobre seus fluxos de trabalho para que você possa organizar processos comerciais complexos, inclusive dados de vendas e marketing

Suas excelentes ferramentas de colaboração permitem que você se conecte com os membros da equipe, garantindo que todos recebam os dados de que precisam

limitações do #### ClickUp

Não é uma verdadeira alternativa ao Zapier, porque você não pode conectar dois serviços da Web por meio da plataforma ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Potencialize os fluxos de trabalho com ferramentas de automação de processos de negócios

Pronto para levar o gerenciamento de projetos e a automação do fluxo de trabalho para o próximo nível? O ClickUp capacita suas equipes a trabalhar com eficiência, automatizar tarefas e colaborar.

Com amplo suporte e opções de integração, incluindo a conexão com o Zapier, você pode criar os fluxos de trabalho personalizados de que precisa para garantir um fluxo de dados tranquilo entre todos os aplicativos da sua pilha de tecnologia. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e sinta a diferença no gerenciamento de suas tarefas e projetos.