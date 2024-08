10 melhores ferramentas e softwares de desenvolvimento de aplicativos em 2024

Cada vez mais pessoas estão se tornando dependentes de dispositivos móveis, o que aumenta a demanda pela criação de aplicativos funcionais e confiáveis. Pesquisa da eMarketer mostra que os usuários gastam cerca de 90% do tempo de uso do smartphone em aplicativos. No entanto, o complexo processo de desenvolvimento de aplicativos faz com que algumas empresas hesitem em lançar seus próprios aplicativos para iOS e Android.

Se você estiver no processo de criação de seu próprio aplicativo móvel aplicativos de negócios ou precisa de uma solução melhor para ajudar sua equipe a desenvolver aplicativos móveis bem-sucedidos, há uma ampla seleção de ferramentas confiáveis para desenvolvedores de aplicativos móveis disponíveis atualmente. Essas ferramentas podem simplificar o processo de desenvolvimento, gerenciar seus cronogramas e recursos e ajudá-lo a lançar mais rapidamente.

Neste artigo, vamos nos concentrar nas melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para garantir um lançamento de aplicativo rápido e sem erros. Você também conhecerá os benefícios de usar esses programas e descobrirá maneiras de acelerar o ciclo de desenvolvimento. ⚡️

O que faz uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos móveis?

Há várias características importantes que fazem uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos móveis. Aqui estão algumas que você deve procurar ao escolher o aplicativo para sua empresa:

Interface amigável ao usuário : O software de desenvolvimento de aplicativos deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva que simplifique o processo de desenvolvimento

: O software de desenvolvimento de aplicativos deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva que simplifique o processo de desenvolvimento Compatibilidade de plataforma : Uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos deve ser compatível com várias plataformas, como iOS, Android e aplicativos da Web

: Uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos deve ser compatível com várias plataformas, como iOS, Android e aplicativos da Web Personalização : A ferramenta deve ser flexível e personalizável para acomodar as necessidades específicas de suas equipes e negócios

: A ferramenta deve ser flexível e personalizável para acomodar as necessidades específicas de suas equipes e negócios Recursos de depuração e teste : A ferramenta deve ter recursos robustos de depuração, teste erecursos de garantia de qualidadefacilitando a identificação e a correção de erros e problemas e facilitando o desenvolvimento rápido de aplicativos móveis

: A ferramenta deve ter recursos robustos de depuração, teste erecursos de garantia de qualidadefacilitando a identificação e a correção de erros e problemas e facilitando o desenvolvimento rápido de aplicativos móveis Seguro : Uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos deve ser estável e confiável, com um alto nível de segurança para garantir que os dados de seus clientes e da empresa permaneçam privados e protegidos

: Uma boa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos deve ser estável e confiável, com um alto nível de segurança para garantir que os dados de seus clientes e da empresa permaneçam privados e protegidos Integração com serviços de terceiros : As ferramentas de aplicativos móveis devem ter recursos de integração com serviços de terceiros e APIs para fornecer recursos e funcionalidades adicionais

: As ferramentas de aplicativos móveis devem ter recursos de integração com serviços de terceiros e APIs para fornecer recursos e funcionalidades adicionais Recursos de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe: A ferramenta de gerenciamento de projetos pode ajudar os desenvolvedores a acompanhar tarefas e prazos, atribuir tarefas aos membros da equipe e monitorar o progresso em tempo real, enquanto os recursos de colaboração da equipe podem facilitar a colaboração em tempo real e colaboração assíncrona entre as equipes, permitindo que elas trabalhem juntas com mais eficiência e eficácia

Agora que você sabe mais sobre o que procurar em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos móveis, aqui estão 10 das melhores opções a serem consideradas para ajudá-lo a lançar um aplicativo de sucesso!

10 melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicativos em 2024

Nesta seção, examinaremos as 10 melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para várias plataformas, finalidades e negócios.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento ágil de projetos, colaboração em equipe, rastreamento de bugs e problemas

Visualize e gerencie seu roteiro de produtos no ClickUp Timeline View

O ClickUp é uma das ferramentas mais reconhecidas atualmente. Essa ferramenta completa de gerenciamento de projetos oferece centenas de recursos avançados e uma plataforma totalmente personalizável para dar a qualquer equipe de diferentes setores as ferramentas necessárias para gerenciar todo o seu trabalho, melhorar a colaboração multifuncional, acompanhar projetos, simplificar o fluxo de trabalho e muito mais.

Como o ClickUp é totalmente personalizável, equipes de todos os tamanhos, de empreendedores individuais a pequenas empresas, agências, grandes empresas e todos os demais, podem configurar a plataforma para atender às suas necessidades, ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências exclusivas. Isso é especialmente útil para aqueles com fluxos de trabalho complexos, equipes remotas, parceiros externos e empresas que desejam expandir seus negócios. O ClickUp oferece a flexibilidade e a funcionalidade de que você precisa para levar suas equipes e empresas ao próximo nível.

Quanto ao desenvolvimento de aplicativos, o ClickUp pode ajudá-lo a simplificar todo o ciclo de vida do desenvolvimento com um centro de trabalho completo que reúne trabalho em equipe multifuncional, ferramentas e conhecimento em um só lugar. Com recursos como Agile Board e Sprint Lists, o ClickUp facilita para equipes de desenvolvimento para planejar e gerenciar projetos, acompanhar o progresso do trabalho e organizar fluxos de trabalho com mais eficiência. Dê uma olhada no que você pode fazer no ClickUp:

Construir o roteiro de seu produto : Planeje seu trabalho ao longo do tempo ou crie roteiros visuais com a visualização Timeline e colabore em roteiros no ClickUp Docs, Whiteboards ou em uma visualização personalizada de sua escolha

: Planeje seu trabalho ao longo do tempo ou crie roteiros visuais com a visualização Timeline e colabore em roteiros no ClickUp Docs, Whiteboards ou em uma visualização personalizada de sua escolha Gerencie backlogs de sprint : Crie, automatize egerenciar sprints do seu jeito e tenha visibilidade de cada tarefa

: Crie, automatize egerenciar sprints do seu jeito e tenha visibilidade de cada tarefa Rastreamento de bugs e problemas : Use qualquer estilo de projeto, como Agile, Scrum ou gráficos de Gantt, para atender às necessidades de suas equipes e obter oModelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para oferecer uma abordagem estruturada ao gerenciamento de bugs e problemas - ele oferece uma visão geral consolidada e bem organizada dos defeitos e ajuda a equipe a resolvê-los mais rapidamente

: Use qualquer estilo de projeto, como Agile, Scrum ou gráficos de Gantt, para atender às necessidades de suas equipes e obter oModelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para oferecer uma abordagem estruturada ao gerenciamento de bugs e problemas - ele oferece uma visão geral consolidada e bem organizada dos defeitos e ajuda a equipe a resolvê-los mais rapidamente Automação : Automatize fluxos de trabalho com receitas predefinidas ou crie sua própria automação personalizada

: Automatize fluxos de trabalho com receitas predefinidas ou crie sua própria automação personalizada Integrações perfeitas : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma e muito mais

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma e muito mais Gerencie recursos : Visualize a carga de trabalho da sua equipe para alocar o trabalho de forma eficaz e evitar esgotamento ou atrasos

: Visualize a carga de trabalho da sua equipe para alocar o trabalho de forma eficaz e evitar esgotamento ou atrasos Veja o progresso do projeto com Marcos : Facilite a identificação de partes críticas de qualquer projeto com os marcos da tarefa. Esses indicadores-chave são exibidos em negrito com um ícone de diamante para manter todos alinhados com as metas principais

Marcos : Facilite a identificação de partes críticas de qualquer projeto com os marcos da tarefa. Esses indicadores-chave são exibidos em negrito com um ícone de diamante para manter todos alinhados com as metas principais **Acompanhe o progresso em tempo real com Dashboards: Crie seupainel personalizado e obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho, monitore o progresso e gerencie os gargalos com mais eficiência

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

Os recursos avançados de análise e geração de relatórios do ClickUp ajudam as equipes de desenvolvimento a identificar alterações, atualizações e obstáculos que podem prejudicar o andamento do projeto e melhorar sua produtividade.

De modo geral, o ClickUp é uma das principais ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis da atualidade, pois ajuda a otimizar os processos diários e simplifica a colaboração da equipe para facilitar a equipes de desenvolvimento de software para manter o foco em suas metas e, ao mesmo tempo, manter-se alinhado aos objetivos comerciais.

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas: Visualize seu trabalho do seu jeito: quadro, lista, gráfico de Gantt, linha do tempo e muito mais. Essas visualizações fáceis de seguir permitem que os membros da equipe tenham uma visão geral rápida do processo de desenvolvimento do aplicativo

visualizações personalizadas: Visualize seu trabalho do seu jeito: quadro, lista, gráfico de Gantt, linha do tempo e muito mais. Essas visualizações fáceis de seguir permitem que os membros da equipe tenham uma visão geral rápida do processo de desenvolvimento do aplicativo Plataforma totalmente personalizável: Configure o ClickUp para atender às suas necessidades, ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências, adicione campos personalizados e ClickApps para personalizar cada parte do ClickUp e ajuste as configurações de acordo com a escala de seus negócios

Configure o ClickUp para atender às suas necessidades, ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências, adicione campos personalizados e ClickApps para personalizar cada parte do ClickUp e ajuste as configurações de acordo com a escala de seus negócios Conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de projetos : ClickUp Docs para documentação, Digital Whiteboards para planejamento de estratégia, Mind Maps para brainstorming, Dashboards para relatórios em tempo real e muito mais

: ClickUp Docs para documentação, Digital Whiteboards para planejamento de estratégia, Mind Maps para brainstorming, Dashboards para relatórios em tempo real e muito mais Aplicativo móvel : Acesse seu trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp; disponível em aplicativos iOS e Android, desktop e como uma extensão do Chrome

: Acesse seu trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp; disponível em aplicativos iOS e Android, desktop e como uma extensão do Chrome Plataforma segura : O ClickUp obteve as certificações ISO 27001, ISO 27017 e ISO27018 - a mais altos padrões de segurança para dados de clientes em software

: O ClickUp obteve as certificações ISO 27001, ISO 27017 e ISO27018 - a mais altos padrões de segurança para dados de clientes em software Biblioteca de modelos: Tenha em suas mãos mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo oModelo de desenvolvimento de software ClickUp criado para equipes de produto, design, engenharia e controle de qualidade

Limitações

Pode haver uma curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Preços

Plano Forever gratuito : Está disponível uma versão gratuita repleta de recursos

: Está disponível uma versão gratuita repleta de recursos Ilimitado : uS$ 7 por membro/mês

: uS$ 7 por membro/mês Business : uS$ 12 por membro/mês

: uS$ 12 por membro/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Comentários e avaliações de clientes

G2 : 4.7/5 de 6.634 avaliações

: 4.7/5 de 6.634 avaliações Capterra: 4.7/5 de 3.634 avaliações ### 2. Kobiton

Melhor para automação de testes

Execute seus produtos de software em dispositivos móveis e simuladores reais Kobiton é uma ferramenta de teste de software que oferece acesso a testes contínuos e sem script para dispositivos móveis desenvolvedores de aplicativos . Usando sua suíte, os usuários podem lançar aplicativos mais rapidamente e sem erros. Além disso, a Kobiton fornece ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para executar seus produtos de software em dispositivos móveis e simuladores reais.

Melhores recursos

Teste em dispositivo real: Ajuda os testadores a obter aplicativos móveis bem-sucedidos e resultados mais precisos, levando em conta as configurações exclusivas do dispositivo

Ajuda os testadores a obter aplicativos móveis bem-sucedidos e resultados mais precisos, levando em conta as configurações exclusivas do dispositivo Integrações: Conecte o Kobiton a estruturas de teste populares, como Selenium, Espresso, XCUI e outras, permitindo que você utilize suas suítes de teste existentes

Conecte o Kobiton a estruturas de teste populares, como Selenium, Espresso, XCUI e outras, permitindo que você utilize suas suítes de teste existentes Baseado na nuvem : A plataforma é baseada na nuvem, o que a torna um complemento perfeito para qualquer equipe remota. Isso também permite a escalabilidade quando se trata do número de dispositivos

: A plataforma é baseada na nuvem, o que a torna um complemento perfeito para qualquer equipe remota. Isso também permite a escalabilidade quando se trata do número de dispositivos Conjunto de análises: Esse recurso gera relatórios que ajudam a identificar padrões nos dados de teste. Usando esses registros, sua equipe pode localizar a raiz do problema e resolvê-lo

Esse recurso gera relatórios que ajudam a identificar padrões nos dados de teste. Usando esses registros, sua equipe pode localizar a raiz do problema e resolvê-lo Kobiton Get metric's devices: Esse é um complemento que automatiza a coleta de métricas da Kobiton Cloud. Lembre-se de que esteExtensão do Chrome para desenvolvedores não foi criada pela Kobiton. Portanto, você a encontrará na Chrome Web Store com o nome de outro desenvolvedor

Limitações

O Kobiton é um conjunto de ferramentas avançadas de desenvolvimento de aplicativos móveis para Android e iOS projetado para programadores experientes. Portanto, desenvolvedores inexperientes podem ter dificuldades para navegar pela variedade de recursos complexos

Preços

Inicialização a US$ 75 por mês para equipes menores

Aceleração a US$ 390 para funções de automação de testes

O Scale é para testes contínuos, e o preço é negociável

Enterprise é usado para otimizar os ciclos de vida de desenvolvimento, e o preço é negociável

Revisões e classificações de clientes

G2 : 4.2/5 de 15 avaliações

: 4.2/5 de 15 avaliações Capterra: 4.3/5 de 22 avaliações

3. Expo Go

Melhor para aplicativos React Native

Teste aplicativos nativos React com o Expo Go Expo Go é uma plataforma para testar aplicativos React Native. Usando a tecnologia, você pode criar aplicativos móveis nativos com mais rapidez e facilidade. Ela oferece um conjunto de instrumentos que reduzem o tempo de colocação no mercado de aplicativos React Native.

Melhores recursos

Não é necessário ter conhecimento de codificação móvel nativa ao usar a Expo Go : Sem a plataforma, você precisará de algum conhecimento de código específico do sistema operacional para ajustar seus aplicativos para Android e iOS

: Sem a plataforma, você precisará de algum conhecimento de código específico do sistema operacional para ajustar seus aplicativos para Android e iOS Atualizações perfeitas : Em vez de esperar pela aprovação do editor, você pode implementar atualizações contínuas. Usando o Expo Go, as lojas de aplicativos podem enviar atualizações a qualquer momento

: Em vez de esperar pela aprovação do editor, você pode implementar atualizações contínuas. Usando o Expo Go, as lojas de aplicativos podem enviar atualizações a qualquer momento Acesso a APIs nativas : Permite que os usuários aproveitem os recursos do dispositivo, incluídos na versão do SDK. As APIs estão disponíveis no pacote e podem ser facilmente integradas.

: Permite que os usuários aproveitem os recursos do dispositivo, incluídos na versão do SDK. As APIs estão disponíveis no pacote e podem ser facilmente integradas. Código aberto : Esse desenvolvimento de aplicativos móveis de código abertoé continuamente atualizado pela crescente comunidade de colaboradores

: Esse desenvolvimento de aplicativos móveis de código abertoé continuamente atualizado pela crescente comunidade de colaboradores O Expo Go também pode ser usado como um aplicativo móvel que permite que os usuários executem seus projetos em dispositivos móveis e os compartilhem com outras pessoas

Limitações

A desvantagem comum apontada pelos desenvolvedores é a falta de visibilidade. Basicamente, você está transferindo seu projeto para o aplicativo que, de forma autônoma, adiciona código para lançá-lo em ambos os sistemas operacionais

Preços

O pacote Production custa US$ 99 por mês e é adequado para projetos menores com menos de 20.000 usuários mensais

A camada Enterprise destina-se a aplicativos maiores com menos de 200.000 usuários mensais e custa US$ 999 por mês

Produtos com mais de 200.000 usuários mensais devem consultar uma taxa individual

Comentários e classificações de clientes

Loja de aplicativos : 4.2/5 de 636 avaliações

: 4.2/5 de 636 avaliações Google Play: 3.4/5 de 8.535 avaliações

4. Código do Visual Studio

Melhor para desenvolvimento na Web

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte leve para Windows, macOS e Linux Código do Visual Studio é um editor de código-fonte robusto, porém leve, para Windows, macOS e Linux. A plataforma inclui ferramentas de desenvolvimento de aplicativos da Web que suportam várias linguagens, incluindo JavaScript, Node.js e TypeScript, para ajudá-lo a criar aplicativos. Outras linguagens de programação, como Python, PHP, Go, Java, C# e C++, podem ser usadas por meio de extensões.

Melhores recursos

Intelli-Sense : Um recurso que identifica código incompleto e preenche as lacunas

: Um recurso que identifica código incompleto e preenche as lacunas Independência de plataforma : Permite que os usuários criem aplicativos da Web para os três principais sistemas operacionais: Windows, Linux e macOS

: Permite que os usuários criem aplicativos da Web para os três principais sistemas operacionais: Windows, Linux e macOS Suportado pelo GitHub : O Visual Studio Code pode extrair recursos do repositório para acelerar o processo de codificação

: O Visual Studio Code pode extrair recursos do repositório para acelerar o processo de codificação Comentando o código: Ajuda os desenvolvedores a acompanhar suas linhas e lembrar de quaisquer alterações feitas

Ajuda os desenvolvedores a acompanhar suas linhas e lembrar de quaisquer alterações feitas Suporte à Web: Fornece assistência contínua para aplicativos da Web. Mesmo após o lançamento, o Visual Studio Code o ajudará a manter seus aplicativos

Limitações

Os usuários do Visual Studio Code afirmam que a ferramenta oferece plugins limitados em comparação com outros editores de código

Preços

O uso da plataforma é gratuito

Avaliações e classificações de clientes

G2 : 4.7/5 de 1.984

: 4.7/5 de 1.984 Capterra: 4.8/5 de 1.456

5. Executor de código

Melhor para desenvolvimento de aplicativos para macOS

Escreva, teste e depure código com o CodeRunner CodeRunner é um editor de código para macOS que fornece uma plataforma para escrever, testar e depurar código. O CodeRunner é uma parte essencial do seu kit de ferramentas, oferece recursos avançados de edição e um sistema de arquivos impecável, além de ser amplamente utilizado para criar aplicativos móveis para iOS.

Melhores recursos

Conclusão de código : Esse recurso vai além de uma única palavra e oferece acesso a várias sugestões que se encaixam no contexto

: Esse recurso vai além de uma única palavra e oferece acesso a várias sugestões que se encaixam no contexto Depuração inteligente : Permite que os desenvolvedores escrevam códigos claros. Os usuários podem definir um ponto de interrupção enquanto o sistema executa o código para detectar erros e inconsistências

: Permite que os desenvolvedores escrevam códigos claros. Os usuários podem definir um ponto de interrupção enquanto o sistema executa o código para detectar erros e inconsistências Função de erros ao vivo : Permite que os usuários recebam feedback enquanto escrevem o código

: Permite que os usuários recebam feedback enquanto escrevem o código Gerenciador de projetos integrado : Ajuda os desenvolvedores a organizar os arquivos de forma mais inteligente para facilitar a navegação

: Ajuda os desenvolvedores a organizar os arquivos de forma mais inteligente para facilitar a navegação Suporte a vários idiomas: Permite que você use mais de 25 linguagens de programação, incluindo as líderes, como PHP, Go, Java, etc.

limitações do ####

Embora seja uma das melhores ferramentas para desenvolvimento de aplicativos móveis para projetos de pequeno ou médio porte, o CodeRunner não é suficientemente poderoso para operar em tarefas grandes com vários milhares de linhas de código

Preços

A licença do produto é oferecida por um único pagamento de US$ 19,99

Comentários e classificações de clientes

G2: 4.4/5 de 21 avaliações

6. Kubernetes

Melhor para aplicativos em contêineres

Crie e implante aplicativos nativos na nuvem de forma mais eficiente e rápida com o Kubernetes

Entre outras ferramentas relevantes para o desenvolvimento de aplicativos móveis, Kubernetes é um software projetado para gerenciar contêineres e automatizar processos de desenvolvimento. Usando essa plataforma, você pode criar e implementar aplicativos nativos da nuvem com mais eficiência e rapidez. Aproveite o dimensionamento automático e a alocação inteligente de armazenamento para criar soluções estáveis e de alto desempenho.

Melhores recursos

Escalonamento automático : Distribui os recursos (CPU, RAM, etc.) de acordo com as necessidades do aplicativo, sem nenhum esforço manual

: Distribui os recursos (CPU, RAM, etc.) de acordo com as necessidades do aplicativo, sem nenhum esforço manual Autocorreção : Inclui um conjunto de recursos que permitem que o sistema mantenha o estado desejado. Os recursos incluem reinicialização automática, replicação e dimensionamento

: Inclui um conjunto de recursos que permitem que o sistema mantenha o estado desejado. Os recursos incluem reinicialização automática, replicação e dimensionamento Gerenciamento do ciclo de vida : Permite reversões e pausas na implementação caso algo dê errado

: Permite reversões e pausas na implementação caso algo dê errado A capacidade de trabalhar com diferentes infraestruturas, inclusive no local, na nuvem pública e na nuvem privada, torna o sistema flexível

Balanceamento de carga: Permite a distribuição uniforme do tráfego entre todos os contêineres e sistemas para evitar sobrecarga

limitações do ####

Embora o Kubernetes seja uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos móveis para todas as plataformas, ele apresenta alguns pontos fracos. O maior obstáculo ao usar a plataforma é migrar de um aplicativo não conteinerizado para um conteinerizado. Esse processo demorado e complicado pode impedi-lo de utilizar esse software

Preços

Os custos finais dependem do provedor de nuvem, do número de nós e de outros fatores. Entre em contato com a equipe do Kubernetes para saber mais sobre as taxas para seu aplicativo

Avaliações e classificações de clientes

G2 : 4.6 /5 de 97 avaliações

: 4.6 /5 de 97 avaliações TrustRadius: 8.9/10 de 153 avaliações

7. Amigo

Melhor para adoção de CI/CD

Implemente alterações manualmente e automatize processos com o aplicativo Buddy Buddy é uma plataforma de referência para empresas que implementam alterações manualmente e gostariam de automatizar esses processos. Oferecendo ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para liberação automática, a ferramenta permite que você introduza pequenas alterações sem desperdiçar semanas de trabalho. Ao adotar os princípios de CI/CD (Integração Contínua e Implantação Contínua), você pode implantar aplicativos móveis em apenas 12 segundos.

Bônus: confira o top_ 10 ferramentas de implantação contínua para equipes de software em 2024_

Melhores recursos

Implementação com tempo de inatividade zero : Oferece aos usuários a capacidade de fazer alterações no aplicativo enquanto ele ainda está em execução

: Oferece aos usuários a capacidade de fazer alterações no aplicativo enquanto ele ainda está em execução Navegação intuitiva e automação de CI/CD : Permitem que os usuários configurem seus fluxos de trabalho em questão de minutos

e : Permitem que os usuários configurem seus fluxos de trabalho em questão de minutos Paralelismo : Permite o desempenho simultâneo de vários cálculos. A execução simultânea de processos acelera o desenvolvimento e a implementação

: Permite o desempenho simultâneo de vários cálculos. A execução simultânea de processos acelera o desenvolvimento e a implementação Disponibilidade de várias APIs : Permite integrações com os mais recentes avanços tecnológicos, como Kubernetes e Docker

: Permite com os mais recentes avanços tecnológicos, como Kubernetes e Docker Testes de compatibilidade: Permite que você se certifique de que o aplicativo será executado sem problemas em vários dispositivos e navegadores

limitações do ####

Muitos usuários expressam sua frustração com a sobrecarga do design de UX/UI devido ao grande número de recursos disponíveis. Se você for novo em ferramentas de automação para desenvolvimento de aplicativos móveis, talvez precise passar horas aprendendo o processo de navegação

Preços

A versão gratuita oferece cinco projetos e um cache de 500 MB

O nível Pro está disponível por US$ 75 por mês

O plano Hyper custa US$ 200 por mês

O pacote Enterprise sai por US$ 35 por mês por usuário

Comentários e avaliações de clientes

G2 : 4.7/5 de 178 avaliações

: 4.7/5 de 178 avaliações Capterra: 4.8/5 de 150 avaliações

8. Xcode 14

Melhor para aplicativos móveis iOS

O Xcode 14 é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para aplicativos iOS

Quanto às ferramentas nativas de desenvolvimento de aplicativos para iOS, Xcode 14 assume a posição de liderança. Esse ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para aplicativos iOS inclui tudo o que você precisa para criar aplicativos móveis nativos. Desde o desenvolvimento e teste até o envio para a loja de aplicativos, o Xcode 14 é parte integrante do processo.

Melhores recursos

Conclusão de código : Um dos recursos mais recentes que permite que os programadores escrevam códigos mais rapidamente escolhendo uma sugestão

: Um dos recursos mais recentes que permite que os programadores escrevam códigos mais rapidamente escolhendo uma sugestão Criador de interface : Ajuda os desenvolvedores a projetar interfaces de usuário sem codificação (experimente estesFerramentas de codificação de IA)

: Ajuda os desenvolvedores a projetar interfaces de usuário sem codificação (experimente estesFerramentas de codificação de IA) Corretor automático de erros : Alerta instantaneamente os codificadores sobre seus erros e permite que eles os corrijam com um atalho de teclado

: Alerta instantaneamente os codificadores sobre seus erros e permite que eles os corrijam com um atalho de teclado Um catálogo de ativos abrangente : Facilita a organização bem feita dearmazenamento em nuvem de seus arquivos e imagens

: Facilita a organização bem feita dearmazenamento em nuvem de seus arquivos e imagens O simulador integrado: Oferece um conjunto de ferramentas prontas para uso para depurar e testar seus aplicativos

limitações do ####

O Xcode 14 é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos nativos exclusiva para produtos Apple. Embora seja uma ferramenta útil para iOS e macOS, ela não pode ser aplicada a outros sistemas operacionais

Preços

O Xcode 14 está disponível gratuitamente para os desenvolvedores da Apple, mas o custo de adesão ao programa para desenvolvedores é de US$ 99 por ano

Comentários e avaliações de clientes

G2 : 4.2/5 de 933 avaliações

: 4.2/5 de 933 avaliações Capterra: 4.5/5 de 39 avaliações

9. Estúdio Android

Melhor para aplicativos Android

Desenvolva, teste e libere aplicativos com o Android Studio

Da mesma forma que o Xcode faz parte das ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis do iOS, Android Studio é um IDE para aplicativos Android. A plataforma incorpora recursos para desenvolver, testar e liberar aplicativos.

Melhores recursos

Emulador : Com essas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos Android, você pode testar seus produtos no Emulador , que se comporta exatamente como um dispositivo Android real

: Com essas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos Android, você pode testar seus produtos no , que se comporta exatamente como um dispositivo Android real Edição de código : O Android Studio também oferece uma ferramenta de edição de código que sugere linhas de código adequadas

: O Android Studio também oferece uma ferramenta de edição de código que sugere linhas de código adequadas Modelos de código : Disponível no conjunto de recursos

: Disponível no conjunto de recursos Suporte a Kotlin : O sistema suporta Kotlin , a linguagem oficial do Android

: O sistema suporta , a linguagem oficial do Android Recursos flexíveis: O conjunto altamente flexível permite criar aplicativos para smartphones para todos os tamanhos de tela e tipos de dispositivos

limitações do ####

Embora o Android Studio conceda acesso a ferramentas úteis para o desenvolvimento de aplicativos móveis, ele tem algumas desvantagens. O problema comum que os programadores compartilham é o aumento do uso da RAM. A utilização de memória adicional pode prejudicar o processo de desenvolvimento, especialmente se você estiver usando um dispositivo mais antigo

Preços

Embora o uso do Android Studio seja gratuito, a licença de desenvolvedor do Android custará a você um pagamento único de US$ 25

Ratings

G2 : 4.5/5 de 543 avaliações

: 4.5/5 de 543 avaliações Capterra: 4.6/5 de 85 avaliações

10. Charles Proxy

Melhor para depuração

Verifique o tráfego HTTP entre o dispositivo e a Internet com o Charles Proxy Charles Proxy é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos que permite que os testadores verifiquem o tráfego HTTP entre o dispositivo e a Internet. Essas informações ajudam os usuários a analisar os tipos de erros e a identificar a raiz do problema. Como resultado, você pode melhorar o desempenho de seus aplicativos móveis ou da Web.

Melhores recursos

Proxy SSL : Um recurso que permite que os testadores depurem o conteúdo de suas sessões HTTPS

: Um recurso que permite que os testadores depurem o conteúdo de suas sessões HTTPS Limitação de largura de banda : Essa é uma prática de limitação intencional da velocidade. Ao simular a latência e a largura de banda de um usuário médio, é possível melhorar a experiência do cliente.

: Essa é uma prática de limitação intencional da velocidade. Ao simular a latência e a largura de banda de um usuário médio, é possível melhorar a experiência do cliente. Configuração automática do navegador : Permite que os testadores testem vários navegadores sem alterar as configurações

: Permite que os testadores testem vários navegadores sem alterar as configurações Teste de erros de rede : Ajuda os desenvolvedores a otimizar o desempenho e proporcionar uma melhor experiência ao usuário

: Ajuda os desenvolvedores a otimizar o desempenho e proporcionar uma melhor experiência ao usuário Ferramentas de automação: Podem ser úteis para executar scripts e regras sem nenhum esforço manual

Limitações

O design de UI/UX é bastante complicado para um usuário iniciante

Preços

A licença é vendida por um único pagamento de US$ 50

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,3/5 de 28 avaliações

Benefícios das ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis

Como as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis podem ajudar sua empresa e torná-la mais eficiente? Dependendo da plataforma, você pode obter vários benefícios, desde a otimização do gerenciamento até a automação de testes.

Vamos dar uma olhada nas vantagens mais importantes do emprego de ferramentas para desenvolvedores de aplicativos.

1. Economia de tempo

O ciclo de vida de um desenvolvimento é um processo complexo que exige vários participantes e grandes investimentos. Por que não eliminar, pelo menos, tarefas tediosas e rotineiras, como a detecção de erros?

Hoje em dia, é possível encontrar um aplicativo para qualquer coisa, inclusive para tarefas rotineiras operações de desenvolvimento . Por exemplo, você pode delegar o monitoramento do aplicativo a uma plataforma de análise de aplicativos que identificará problemas e os informará rapidamente. As ferramentas de desenvolvimento de aplicativos podem ter recursos que variam de rastreamento de problemas e análise de métricas para conclusão do código.

2. Colaboração aprimorada com equipes remotas

Muitas empresas buscam uma Aumento da equipe de TI para contratar desenvolvedores do exterior para reduzir as despesas. No entanto, a colaboração com equipes remotas pode ser bastante desafiadora. As ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis podem ajudá-lo a gerenciar projetos remotamente, atribuir tarefas, acompanhar o progresso e trocar feedback.

3. Aumento da produtividade

Outro benefício vital é o aumento da produtividade por meio de um da automação e otimização de várias tarefas . Por exemplo, para reduzir a carga de trabalho da equipe de controle de qualidade, as empresas empregam ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para testes e depuração.

Você também pode aumentar a eficiência criando uma base de código para iOS e Android ao mesmo tempo. No passado, as empresas tinham que contratar Desenvolvedores de Kotlin e codificadores Swift separadamente para criar aplicativos nativos.

Mas agora é possível usar uma plataforma que fará o ajuste fino do código de forma autônoma para torná-lo utilizável em ambos os sistemas operacionais móveis. Portanto, você pode criar aplicativos móveis híbridos e de plataforma cruzada e economizar muito tempo. Além disso, você pode acelerar o tempo de entrega para o mercado de aplicativos móveis.

Otimize o desenvolvimento de seus aplicativos móveis com o ClickUp

Criar, testar e manter aplicativos móveis pode ser um processo longo e demorado. Mas com boas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis em sua pilha de tecnologia, você pode simplificar o processo de desenvolvimento, melhorar a colaboração e otimizar os fluxos de trabalho para permitir o envio de aplicativos móveis bem-sucedidos.

Você pode aliviar a sua equipe de grandes responsabilidades, automatizando e otimizando determinadas tarefas para facilitar o desenvolvimento rápido de aplicativos móveis. Em troca, eles podem se concentrar em conceitos mais criativos e complexos e desenvolver aplicativos em um ritmo mais rápido.

O gerenciamento de projetos para desenvolvimento de aplicativos é um processo tedioso, mas pode ser simplificado com o ClickUp. Confira a extensa lista de Recursos do ClickUp para aprimorar o gerenciamento do seu fluxo de trabalho e implantar aplicativos mais rapidamente. É grátis para começar: planeje, crie e envie aplicativos mais rapidamente com o ClickUp!

Escritor convidado:

Vitalii Makhov, CEO da DOIT Software _, uma empresa de aumento de equipe de TI. A equipe da DOIT Software é apaixonada por criar sistemas arrojados e resolver desafios comerciais para startups, empresas de produtos e agências digitais