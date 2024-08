Os 10 melhores softwares de controle de tempo para desenvolvedores em 2024

Manter o controle de quantas horas você trabalha é importante para qualquer profissional autônomo ou funcionário, mas os desenvolvedores de software têm alguns fatores extras a considerar. Você precisa não apenas controlar o número total de horas trabalhadas, mas também controlar as horas faturáveis para clientes individuais e manter o controle sobre o seu desempenho geral orçamento do projeto .

As planilhas do Excel e as planilhas de horas não são adequadas para o trabalho. Use um controle de tempo de projeto ferramenta para desenvolvedores de software para monitorar as horas de trabalho e simplificar o processo de faturamento. Confira nossa visão geral do melhor software de controle de horas para desenvolvedores para começar.

O que você deve procurar em um software de controle de horas para desenvolvedores?

O melhor software de controle de horas para você dependerá do tamanho da sua equipe e da sua estratégia de gerenciamento de projetos. Por exemplo, um equipe de desenvolvimento ágil terá um conjunto de requisitos diferente de um freelancer que trabalha para vários clientes.

Aqui estão alguns aspectos a serem observados ao escolher uma solução de aplicativo de controle de tempo para sua empresa equipe de software :

Automação: As melhores ferramentas de controle de tempo usam a automação para controlar as horas de trabalho. O controle automático de horas permite que os membros da equipe entrem na zona de trabalho sem precisar se lembrar de adicionar manualmente suas horas de trabalho ou taxas horárias.

As melhores ferramentas de controle de tempo usam a automação para controlar as horas de trabalho. O controle automático de horas permite que os membros da equipe entrem na zona de trabalho sem precisar se lembrar de adicionar manualmente suas horas de trabalho ou taxas horárias. Integrações: Sua ferramenta de controle de horas deve se integrar diretamente com seugerenciamento de tarefas e ferramentas de faturamento para facilitar a cobrança dos clientes.

Sua ferramenta de controle de horas deve se integrar diretamente com seugerenciamento de tarefas e ferramentas de faturamento para facilitar a cobrança dos clientes. Personalização: Você tem um sistema complexo de tarefas e subtarefas para controlar? Procure uma ferramenta personalizável de controle de tempo para obter mais flexibilidade, que possa fornecer relatórios detalhados, detalhamento de horas faturáveis e recursos de gerenciamento de tempo para saber se um desenvolvedor de software está gastando muito pouco ou muito tempo em um projeto.

Você tem um sistema complexo de tarefas e subtarefas para controlar? Procure uma ferramenta personalizável de controle de tempo para obter mais flexibilidade, que possa fornecer relatórios detalhados, detalhamento de horas faturáveis e recursos de gerenciamento de tempo para saber se um desenvolvedor de software está gastando muito pouco ou muito tempo em um projeto. Privacidade: Ferramentas de monitoramento de funcionários do Mac que fazem capturas de tela ou registram as teclas digitadas podem parecer invasivas para os membros da sua equipe. Procure soluções de controle de tempo que forneçam relatórios detalhados e respeitem a privacidade dos funcionários.

Ferramentas de monitoramento de funcionários do Mac que fazem capturas de tela ou registram as teclas digitadas podem parecer invasivas para os membros da sua equipe. Procure soluções de controle de tempo que forneçam relatórios detalhados e respeitem a privacidade dos funcionários. Plataforma cruzada: Escolha um software de controle de horas com aplicativos para desktop e dispositivos móveis para que os membros remotos da equipe possam bater ponto em qualquer dispositivo Android, Mac ou Linux. Além disso, é útil ter uma integração com o software de controle de despesas para garantir que você esteja dentro do orçamento enquanto gerencia os projetos.

Os 10 melhores softwares de controle de tempo para desenvolvedores a serem usados em 2024

O controle eficaz do tempo pode ajudá-lo em tudo, desde planejamento de sprint para navegar restrições de recursos . Aqui estão 10 ferramentas de software de controle de tempo que um desenvolvedor de software precisa conhecer em 2024:

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de tarefas que oferece uma ampla gama de ferramentas de colaboração que podem ajudar no controle de tempo e gerenciamento de equipes . Você encontrará ferramentas fáceis de usar, como Quadros brancos ClickUp e Espaços bem como integrações com dezenas de outros ferramentas de gerenciamento de projetos por meio da API do ClickUp.

Quando se trata de controle de tempo para desenvolvedores, você não só pode controlar as horas de trabalho em qualquer dispositivo, como também pode vincular as horas de trabalho a tarefas no fluxo de trabalho do ClickUp em tempo real. Também é possível importar planilhas de horas de outros aplicativos para que você possa obter relatórios de horas precisos durante todo o dia de trabalho e editar ou aprovar registros de horas.

O ClickUp também oferece recursos úteis como modelos de controle de tempo com campos personalizados e várias exibições para maior flexibilidade. De simples gráficos de controle de tempo a gráficos de Gantt, use os modelos do ClickUp para simplificar as operações e aumentar sua lucratividade.

Melhores recursos do ClickUp

Temporizador global: A multitarefa pode atrapalhar os aplicativos de controle de tempo menos avançados. Mas com o cronômetro global do ClickUp, você pode alternar entre tarefas e controlar o tempo com facilidade para monitorar o progresso do projeto.

A multitarefa pode atrapalhar os aplicativos de controle de tempo menos avançados. Mas com o cronômetro global do ClickUp, você pode alternar entre tarefas e controlar o tempo com facilidade para monitorar o progresso do projeto. Funcionalidade móvel : Os membros da sua equipe podem registrar suas horas em qualquer dispositivo com apenas alguns cliques, incluindo o aplicativo para desktop, o aplicativo móvel e a extensão da Web do Chrome.

: Os membros da sua equipe podem registrar suas horas em qualquer dispositivo com apenas alguns cliques, incluindo o aplicativo para desktop, o aplicativo móvel e a extensão da Web do Chrome. Alocação de recursos : Softwareequipe de desenvolvimento os líderes precisam mover e ajustar as prioridades de suas equipes para garantir que todos os projetos recebam a atenção necessária. O ClickUp facilita isso com a visualização Workload para ver como todos na equipe estão usando o tempo.

Limitações do ClickUp

Para um simples rastreador de tempo, as opções de personalização dessa ferramenta e as inúmeras opções avançadas desoftware de gerenciamento de projetos podem ser demais para casos de uso simples

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Colheita

via ColheitaColheita é uma ferramenta de controle de tempo para desenvolvedores com recursos avançados de relatório, para que você possa ficar de olho no seu orçamento, na capacidade da equipe e muito mais. Veja como o tempo dos funcionários está sendo gasto e quais membros da equipe assumiram muito (ou pouco) trabalho.

O Harvest oferece um plano gratuito com até um assento de usuário e dois projetos, enquanto o plano Pro suporta assentos e projetos ilimitados. Você pode experimentar o Harvest com uma avaliação de 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito.

Melhores recursos do Harvest

Faturamento Integrado : O Harvest oferece a funcionalidade de faturamento e pagamento para que você possa controlar o tempo e aceitar pagamentos via Stripe ou PayPal.

O Harvest oferece a funcionalidade de faturamento e pagamento para que você possa controlar o tempo e aceitar pagamentos via Stripe ou PayPal. Integrações: O Harvest funciona com ferramentas de contabilidade, como Xero e QuickBooks, para que você não precise importar suas faturas manualmente. Oferramenta de gerenciamento de tempo também funciona comferramentas de gerenciamento de projetos de softwarecomo Trello, Asana e Slack.

Limitações do Harvest

Planos de preços limitados

Preços do Harvest

Gratuito

Pro: A partir de US$ 10,80 por assento por mês

Avaliações e resenhas do Harvest

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

3. Equipe do Hub

via Equipe do Hub O Hubstaff oferece software de controle de tempo pronto para empresas para programadores, com ferramentas de gerenciamento de tempo para monitoramento de funcionários, análise da força de trabalho e gerenciamento de projetos, tudo integrado. Você pode gerar planilhas de horas on-line, usar um aplicativo de relógio de ponto móvel e até mesmo usar o controle de horas baseado em localização para ver quando os funcionários entram em um local de trabalho específico.

O software de gerenciamento de projetos da Hubstaff inclui rastreamento de tempo e de despesas, enquanto as ferramentas de análise da força de trabalho suportam o rastreamento da folha de pagamento e de faturas.

Melhores recursos do Hubstaff

Configuração em um minuto : A Hubstaff afirma que não há curva de aprendizado para o controle de tempo, portanto, você pode começar a trabalhar sem atrasos

: A Hubstaff afirma que não há curva de aprendizado para o controle de tempo, portanto, você pode começar a trabalhar sem atrasos Controle de despesas: É possível definir orçamentos e limites de tempo em projetos específicos para que sua equipe não se exceda ao trabalhar para um cliente exigente

Limitações do Hubstaff

Alguns recursos do rastreador de tempo podem ser muito avançados para equipes pequenas

As ferramentas de monitoramento de funcionários podem ser excessivas

Preços do Hubstaff

Time Free: US$ 0 para um usuário

US$ 0 para um usuário Time Starter: A partir de US$ 5,83 por usuário por mês

A partir de US$ 5,83 por usuário por mês Time Pro: A partir de US$ 8,33 por usuário por mês

A partir de US$ 8,33 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

4. Doutor do Tempo

via Médico do tempo O Time Doctor é uma solução de controle de horas que atende a uma ampla variedade de equipes, incluindo equipes remotas e híbridas e empresas de terceirização de processos de negócios (BPO). O Time Doctor se integra a ferramentas financeiras, como FreshBooks e ADP, bem como a ferramentas de desenvolvimento de software, como Azure DevOps e GitHub.

Os funcionários podem usar o aplicativo móvel do Time Doctor 2 para controlar as horas de trabalho ou instalar a extensão do Chrome ou o complemento do Firefox em seu navegador.

Use as ferramentas integradas de folha de pagamento para escolher a moeda e o período da folha de pagamento e exporte tudo como um CSV para facilitar a importação para plataformas de pagamento externas.

Melhores recursos do Time Doctor

Soluções flexíveis: O Time Doctor é adequado para equipes remotas e terceirizadas

O Time Doctor é adequado para equipes remotas e terceirizadas Segurança e conformidade: O software de nível empresarial da ferramenta de controle de ponto é compatível com GDPR e HIPAA e tem 99% de tempo de atividade

Limitações do Time Doctor

As ferramentas de monitoramento de equipes podem ser excessivas

Preços do Time Doctor

Basic: A partir de US$ 5,90 por usuário por mês

A partir de US$ 5,90 por usuário por mês Standard: A partir de US$ 8,40 por usuário por mês

A partir de US$ 8,40 por usuário por mês Premium: A partir de US$ 16,70 por usuário por mês

Time Doctor classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

5. ClickTime

via Tempo de clique O ClickTime oferece planilhas de horas altamente personalizáveis para desenvolvedores, com campos personalizados, permissões de usuário e espaço para anotações em cada registro de horas. Você também terá ferramentas de controle de horas extras, controle de despesas e folgas, para que possa acompanhar todos os aspectos do seu projeto.

Os recursos integrados para controle de tempo incluem um aplicativo móvel, cronômetro e lembretes automáticos para aumentar a precisão e garantir que nada seja esquecido.

melhores recursos do #### ClickTime

Rastreamento de tempo livre: Rastreie o tempo acumulado de licença médica e férias para que você possa contabilizar melhor as ausências dos funcionários

Rastreie o tempo acumulado de licença médica e férias para que você possa contabilizar melhor as ausências dos funcionários Planejamento da força de trabalho: Faça uma estimativa do tempo necessário para concluir um projeto com base em dados históricos e na produção dos funcionários

Limitações do ClickTime

Curva de aprendizado mais acentuada do que algumas alternativas

Preços do ClickTime

Iniciante: A partir de US$ 10 por usuário por mês

A partir de US$ 10 por usuário por mês Equipe: A partir de US$ 13 por usuário por mês

A partir de US$ 13 por usuário por mês Premier: A partir de US$ 24 por usuário por mês

A partir de US$ 24 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickTime

G2: 4,6/5 (mais de 650 avaliações)

4,6/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

6. Em tempo hábil

via Em tempo hábil O aplicativo Timely promete ferramentas de controle de tempo "alimentadas por IA" para que você possa automatizar mais do processo e obter resultados mais precisos. O Timely registra automaticamente as horas para que os membros da sua equipe não precisem perder a concentração para controlar o tempo manualmente.

Ao contrário de alguns aplicativos de controle de tempo, o Timely se descreve como "100% à prova de falhas" e não inclui ferramentas para capturas de tela ou monitoramento de teclas. O Timely também é excelente para freelancers que controlam o tempo, pois é possível registrar tarefas com diferentes taxas horárias para um faturamento preciso.

Melhores recursos do Timely

Integrações : O Timely tem APIs abertas que facilitam a integração do software com o GitHub, o Jira e outras ferramentas para desenvolvedores da Web

O Timely tem APIs abertas que facilitam a integração do software com o GitHub, o Jira e outras ferramentas para desenvolvedores da Web **Privacidade: os usuários podem decidir quais informações de produtividade devem ser compartilhadas com outras pessoas, para que os membros da sua equipe não se sintam vigiados no local de trabalho

Limitações de tempo

Falta de ferramentas de monitoramento de funcionários

Preços em tempo hábil

Inicial: A partir de US$ 9 por usuário por mês

A partir de US$ 9 por usuário por mês Premium: A partir de US$ 16 por usuário por mês

A partir de US$ 16 por usuário por mês Unlimited: A partir de US$ 22 por usuário por mês

A partir de US$ 22 por usuário por mês Ilimitado+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas oportunas

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

7. DeskTime

via DeskTime O DeskTime apresenta controle automático de tempo, controle de tempo ocioso, controle de tempo de projeto e muito mais. Os usuários podem definir um cronômetro Pomodoro para aumentar sua produtividade ou ativar o recurso de tempo privado para usar seus dispositivos para uso não comercial em seu tempo livre.

Alguns planos incluem programação de turnos e um calendário de ausências, e você pode integrar o DeskTime a outras ferramentas, como o Google Calendar e o Microsoft Outlook.

Melhores recursos do DeskTime

Preço acessível : Usuários individuais podem usar o DeskTime Lite gratuitamente, e até mesmo os planos empresariais custam razoáveis US$ 20 por usuário com a assinatura mensal

Usuários individuais podem usar o DeskTime Lite gratuitamente, e até mesmo os planos empresariais custam razoáveis US$ 20 por usuário com a assinatura mensal Cálculo de custo: O DeskTime pode estimar o custo de um projeto com base nas taxas horárias que você definiu para sua equipe

Limitações do DeskTime

Integrações de terceiros limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do DeskTime

DeskTime Lite: US$ 0 para um usuário

US$ 0 para um usuário Pro: A partir de US$ 6,42 por usuário por mês

A partir de US$ 6,42 por usuário por mês Premium: A partir de US$ 9,17 por usuário por mês

A partir de US$ 9,17 por usuário por mês Enterprise: A partir de US$ 18,33 por usuário por mês

DeskTime avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. Teamdeck

via Deck da equipe O Teamdeck oferece software de gerenciamento de recursos, que inclui agendamento de equipes, controle de tempo, planejamento de projetos e muito mais. Você pode usá-lo para avaliar a disponibilidade da equipe, gerenciar solicitações de licença e alocar a quantidade certa de membros da equipe para cada projeto.

A API do Teamdeck facilita seu uso com outras ferramentas. Crie um bot do Slack para publicar atualizações do projeto ou registrar automaticamente eventos do calendário como horas trabalhadas. Use o calendário móvel e o aplicativo de controle de tempo para acessar o Teamdeck em qualquer lugar.

Melhores recursos do Teamdeck

Integrações : Use a API do Teamdeck para compartilhar dados com outrosferramentas de produtividade e identificarrestrições de recursos *Gerenciamento de férias: Os membros da equipe podem solicitar folgas ou visualizar os detalhes de suas férias usando a integração com o Slack

Limitações do Teamdeck

Preço acessível, mas poucas opções de upgrade

Preços do Teamdeck

Recurso básico: A partir de US$ 0,90 por mês

A partir de US$ 0,90 por mês Membro da equipe : A partir de US$ 3,60 por mês

Classificações e resenhas do Teamdeck:

G2: 4,4/5 (5+ avaliações)

4,4/5 (5+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

9. Tempo

via Tempo O Tempo fornece planilhas de horas baseadas em IA para que você possa controlar o tempo com mais precisão e menos esforço. Os membros da equipe podem receber sugestões de entradas de tempo com base em eventos do calendário ou problemas do Jira registrados recentemente. Eles também podem ativar a extensão do Tempo para o Chrome.

O preço começa em US$ 10 por mês, por usuário, para uma licença em nuvem do Timesheets. As ferramentas Planner e Cost Tracker custam US$ 10 adicionais cada. Você também precisará de uma licença do Jira para cada usuário do Tempo. Os preços de servidor e de data center são calculados de forma diferente.

melhores recursos do #### Tempo

Rastreamento automatizado de horas : Acompanhe as horas faturáveis com mais precisão com registros de horas sugeridos pelo Jira e pelo Google Agenda

: Acompanhe as horas faturáveis com mais precisão com registros de horas sugeridos pelo Jira e pelo Google Agenda Integração do Slack : Use o aplicativo Tempo for Slack para registrar horas sem precisar abrir o Tempo diretamente

Limitações do Tempo

Preços complexos

Precisa ter licenças do Jira

Preços do Tempo

uS$ 10 por mês para um produto e até 10 licenças de nuvem (o preço aumenta com o número de produtos e licenças)

Avaliações e resenhas do Tempo

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

10. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp oferece relatórios de presença, controle de produtividade, faturamento e outros softwares de controle de tempo para programadores e desenvolvedores. Você pode alternar entre as visualizações de calendário e planilha de horas para facilitar a visibilidade e ver o total de horas gastas em um projeto.

O plano gratuito suporta um número ilimitado de usuários e projetos, mas é necessário fazer upgrade para obter recursos como arredondamento de tempo, controle de produtividade e orçamento.

Melhores recursos do TimeCamp

Controle de presença: O TimeCamp pode controlar dias de licença médica, férias e outras ausências para reduzir a burocracia do RH

O TimeCamp pode controlar dias de licença médica, férias e outras ausências para reduzir a burocracia do RH Integrações : Use mais de 100 integrações de aplicativos ou a extensão do navegador Chrome

Limitações do TimeCamp

Os principais recursos exigem o plano Pro

Preços do TimeCamp

Plano gratuito para sempre

Inicial: A partir de US$ 2,99 por usuário por mês

A partir de US$ 2,99 por usuário por mês Basic: A partir de US$ 6,99 por usuário por mês

A partir de US$ 6,99 por usuário por mês Pro: A partir de US$ 9,99 por usuário por mês

A partir de US$ 9,99 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

TimeCamp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4,7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7/5 (580+ avaliações)

Economize tempo e dinheiro com o software de controle de tempo

O registro manual das horas de trabalho abre a porta para planilhas de horas imprecisas e horas perdidas, mas o excesso de monitoramento faz com que os membros da equipe sintam que alguém os está vigiando enquanto trabalham.

Ao escolher o software de controle de horas certo para seus desenvolvedores, você garantirá a captura de todas as horas faturáveis possíveis e, ao mesmo tempo, dará aos membros da equipe a independência necessária para serem produtivos. Faça o download do aplicativo ClickUp e comece a monitorar seu tempo hoje mesmo.