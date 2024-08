10 Ferramentas de implantação contínua para equipes de software em 2024

A implantação contínua tornou-se um componente essencial das equipes de software bem-sucedidas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos e processos. Ele economiza o tempo das equipes ao testar e implantar o código-fonte em um ambiente de produção, permitindo que as empresas agilizem e automatizem muitos processos de negócios .

Os desenvolvedores de software têm muitas ferramentas de implantação contínua para escolher, mas algumas são significativamente melhores do que outras. Vamos analisar algumas das melhores opções em 2024 para que você possa decidir qual é a melhor ferramenta para a sua equipe.

O que é implantação contínua?

A implantação contínua refere-se à automação de lançamentos de software em um ambiente de produção. É um resultado lógico da integração contínua, que é a criação e o teste automatizados de alterações no código-fonte.

As ferramentas de implantação contínua vão além e implantam as compilações validadas de uma ferramenta de integração contínua, permitindo que os usuários finais acessem correções de bugs importantes e novos recursos interessantes mais rapidamente.

Essa combinação de duas etapas de integração contínua e implantação contínua (CI/CD) está se tornando cada vez mais necessária para as equipes modernas de desenvolvimento de software. Juntas, elas reduzem a necessidade de intervenção manual e eliminam muitas fontes de erro humano, o que as torna uma ótima ferramenta para as equipes que tentam descobrir como trabalhar mais rápido .

O que você deve procurar nas ferramentas de implantação contínua?

Ao procurar ferramentas de implementação contínua, certifique-se de que a que você escolher atenda às suas necessidades agora e à medida que a sua empresa crescer. Ao avaliar suas opções, tenha em mente os seguintes pontos:

Capacidades de integração: Sua equipe provavelmente trabalha com outros programas de desenvolvimento de software. A solução escolhida deve se integrar perfeitamente às ferramentas do seu processo de implementação

Sua equipe provavelmente trabalha com outros programas de desenvolvimento de software. A solução escolhida deve se integrar perfeitamente às ferramentas do seu processo de implementação Rollbacks automatizados: As coisas podem dar errado quando você implanta o código. Se você quebrar algo, o sistema de integração contínua deve facilitar a reversão das alterações

As coisas podem dar errado quando você implanta o código. Se você quebrar algo, o sistema de integração contínua deve facilitar a reversão das alterações Escalabilidade: Sua empresa pode ter necessidades mínimas agora, mas isso pode não ser sempre verdade. Certifique-se de que suas ferramentas de implantação contínua possam lidar com projetos maiores e mais complexos

Sua empresa pode ter necessidades mínimas agora, mas isso pode não ser sempre verdade. Certifique-se de que suas ferramentas de implantação contínua possam lidar com projetos maiores e mais complexos Múltiplos ambientes: As equipes de desenvolvimento de software trabalham em etapas, geralmente mantendo os ambientes de teste e de produção separados. As ferramentas que você escolher devem tornar isso possível

As equipes de desenvolvimento de software trabalham em etapas, geralmente mantendo os ambientes de teste e de produção separados. As ferramentas que você escolher devem tornar isso possível Monitoramento em tempo real: Se um dos seus processos de implementação der errado, você precisará saber imediatamente. Boas ferramentas monitoram os erros e notificam os membros relevantes da equipe

Se um dos seus processos de implementação der errado, você precisará saber imediatamente. Boas ferramentas monitoram os erros e notificam os membros relevantes da equipe Personalização: O processo de desenvolvimento de cada empresa pode mudar com o tempo. Suas ferramentas devem ser flexíveis o suficiente para se adaptarem às necessidades comerciais em constante mudança

As 10 melhores ferramentas de implantação contínua para usar em 2024

Para ajudá-lo a iniciar sua busca pela ferramenta de implementação contínua certa para suas necessidades, reunimos uma lista de algumas das melhores opções no mercado atual.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos tudo-em-um, e o recurso especial recursos para equipes de software pode transformá-lo em uma parte vital do processo de desenvolvimento da sua equipe.

As integrações do ClickUp com os principais DevOps e as ferramentas de CI/CD fazem dela uma ferramenta vital ferramenta de gerenciamento de produtos para qualquer projeto de software. Os membros da equipe podem trabalhar juntos para criar roteiros e documentação à medida que o processo de desenvolvimento se desenvolve. Você pode orientar o progresso do desenvolvimento por meio de backlogs de sprint, acompanhando e atribuindo tarefas com facilidade. Você também pode adicionar objetivos do projeto a um painel do ClickUp, atribua-os a um membro da equipe e acompanhe seu progresso.

O ClickUp apresenta uma grande coleção de modelos para cada etapa do processo de gerenciamento de projetos em várias disciplinas, incluindo modelos de programação de produção e modelos de implantação pós-produto para gerenciar as relações com os clientes. O ClickUp tem soluções para manter seu projeto no caminho certo e seus clientes satisfeitos.

Melhores recursos do ClickUp

Extensas ferramentas de colaboração para criar roteiros e documentos

Suporte para gerenciar backlogs de sprint e rastrear problemas

Integração de ferramentas Git para fluxos de trabalho automatizados

Acompanhamento do progresso em tempo real com painéis ágeis

Integração de ferramentas de IA para aumentar a criatividade da equipe e resolver problemas

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para quem está tentando usar todos os recursos

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. AWS CodeDeploy

Via Amazon AWS O fato de fazer parte do amplo ecossistema AWS da Amazon torna o CodeDeploy uma escolha fácil para as empresas que já estão nesse ambiente. Os usuários dos serviços EC2 ou Lambda da Amazon podem implementar facilmente alterações de código nessas plataformas. O CodeDeploy também funciona com servidores locais para aqueles que não trabalham com a nuvem da Amazon.

Essa ferramenta de implementação de software apresenta reversões automatizadas, uma rede de segurança adicional se algo der errado. Seu controle centralizado permite implementar aplicativos para diferentes alvos de implementação a partir do console do CodeDeploy ou da CLI da Amazon, permitindo um processo mais confiável e consistente.

Melhores recursos do AWS CodeDeploy

Implantações automatizadas

Integração com os serviços do AWS

Controle centralizado

Tempo de inatividade minimizado

Implantações do Lambda

Limitações do AWS CodeDeploy

A configuração inicial pode ser complexa para iniciantes

Limitado ao ecossistema da AWS

Pode haver atrasos ocasionais na implementação

Preços do AWS CodeDeploy

Gratuito para implementações EC2, Lambda e ECS

uS$ 0,02 por atualização de instância para uso no local

Avaliações e resenhas do AWS CodeDeploy

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (3 avaliações)

3. CircleCI

Via CírculoCI O CircleCI dá grande ênfase à velocidade e à flexibilidade. Ele se integra facilmente aos sistemas de controle de versão mais populares e oferece suporte ao Docker, permitindo que os desenvolvedores mantenham um ambiente de desenvolvimento e produção consistente. Altamente personalizável fluxos de trabalho aumentam a flexibilidade da plataforma, permitindo que as equipes adaptem o processo de CI/CD às suas necessidades específicas.

Por meio do paralelismo e do armazenamento em cache, o CircleCI garante que o software seja executado o mais rápido possível. As equipes de desenvolvimento podem usar painéis de desempenho para ajudá-las a identificar e eliminar gargalos em seus pipelines de implantação de aplicativos.

Melhores recursos do CircleCI

Suporte ao Docker

Fluxos de trabalho personalizáveis

Painéis de desempenho

Paralelismo e armazenamento em cache

Integração com sistemas populares de controle de versão

Limitações do CircleCI

Configuração complexa para projetos maiores

Minutos de compilação limitados na camada gratuita

A depuração de compilações com falha pode ser um desafio

Preços do CircleCI

Gratuito

Desempenho: US$ 15/mês

Escala: US$ 2.000/mês

Auto-hospedado: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

CircleCI ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4. GitLab

Via GitLab Essa ferramenta de implementação contínua começou como um sistema simples de controle de versão usando o Git. Sua evolução para um sistema completo de Ferramenta de DevOps significa que agora ela oferece ferramentas para todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento. Seu pipeline de CI/CD é uma parte fundamental desse foco. Quando os desenvolvedores fazem alterações no código hospedado no GitLab, os processos de CI/CD ocorrem dentro do GitLab e não precisam depender de provedores separados.

O GitLab é conhecido por ter uma forte abordagem voltada para a comunidade. Ele apresenta atualizações regulares e novos recursos que atendem às necessidades de seus usuários. Pequenas equipes e grandes empresas são bem-vindas para participar da comunidade e fornecer feedback para melhorias futuras.

Melhores recursos do GitLab

CI/CD integrado

Gerenciamento de código-fonte

Ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos

DevOps automatizado

Integração de Kubernetes

Limitações do GitLab

Interface complexa para iniciantes

Alguns problemas ocasionais de desempenho

Limitações nos minutos de CI/CD na versão gratuita

Preços do GitLab

Gratuito

Premium: US$ 29/mês por usuário

Ultimate: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o GitLab

G2: 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 950 avaliações)

5. Implantação do Octopus

Via Implantação do Octopus Esse software de implantação contínua tem como objetivo simplificar o processo de implantação por meio de automação e ferramentas de gerenciamento de versões . O Octopus Deploy permite implantações de aplicativos em ambientes de teste, preparação e produção, facilitando o gerenciamento das alterações do programa pelas equipes. Ele oferece suporte a padrões avançados de implementação, como a versão canário e as implementações blue-green ou rolling.

Melhores recursos do Octopus Deploy

Implementações em vários ambientes

Gerenciamento de versões

Integração com servidores de CI populares

Padrões avançados de implementação

Convenções incorporadas

Limitações do Octopus Deploy

Curva de aprendizado inicial acentuada para configuração

Interface não intuitiva

Integrações internas limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Octopus Deploy

Comunidade: US$ 10/mês

Profissional: US$ 12/mês

Enterprise: US$ 18/mês

Octopus Deploy ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

6. Bambu

Via Atlassian O Bamboo da Atlassian é uma ferramenta poderosa para CI/CD que funciona perfeitamente com seus outros produtos. Empresas que usam JIRA para rastreamento de problemas e Bitbucket para controle de versão podem usar o Bamboo para suas necessidades de CI/CD e obter uma experiência mais unificada do que outras ferramentas de implementação de software automatizadas podem oferecer.

O suporte para testes paralelos automatizados ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho . O Bamboo também enfatiza fortemente a colaboração, com muitos recursos que facilitam a a comunicação da equipe em todo o pipeline de CI/CD.

Melhores recursos do Bamboo

Fluxos de trabalho de ramificação do Git incorporados

Testes automatizados paralelos

Projetos de implantação

Agentes de construção personalizáveis

Integração com produtos Atlassian

Limitações do Bamboo

Altos custos de licenciamento para equipes maiores

Interface de usuário desatualizada

Ecossistema de plugins limitado em comparação com o Jenkins

Preços do Bamboo

A partir de US$ 1.200 por ano

Avaliações e opiniões sobre o Bamboo

G2: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

7. Codeship

Via Abelhas das nuvens Essa plataforma de CI/CD baseada em nuvem tem a simplicidade em mente. Ela apresenta uma configuração rápida que permite que as equipes iniciem a implementação do código sem uma curva de aprendizado acentuada. Os pipelines de teste paralelo do Codeship tornam o teste de código mais eficiente. Com o suporte do Docker, é fácil para as equipes gerenciarem o ciclo de vida do código, desde o teste até a implementação.

A Codeship se integra a repositórios populares, como o GitHub e o Bitbucket, para garantir o alinhamento com os processos de desenvolvimento mais comuns.

Melhores recursos do Codeship

Pipelines de teste paralelos

Suporte ao Docker

Configuração simples

Integração com repositórios populares

Tempos de compilação rápidos

Limitações do Codeship

Opções de personalização limitadas

Falhas ocasionais na criação

Integrações limitadas em comparação com outras plataformas

Preços da Codeship

Starter: US$ 49/mês

Essential: US$ 99/mês

Power: US$ 399/mês

Avaliações e resenhas do Codeship

Capterra: 4,6/5 (15 avaliações)

8. Travis CI

Via CI do Travis A intenção original do Travis CI era uma forte integração com o GitHub, mas agora ele funciona com uma variedade de repositórios de código-fonte. Ele automatiza as implementações de aplicativos com vários recursos avançados, como suas compilações de matriz, que permitem testes em vários ambientes.

Ele pode implantar automaticamente o código no ambiente correto e oferece uma maneira altamente personalizável para as equipes implantarem aplicativos, garantindo a integração com todos os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Travis CI

Integração com o GitHub

Construções matriciais

Suporte ao Docker

Suporte a vários idiomas

Recursos de implantação automática

Limitações do Travis CI

Configuração detalhada

Os tempos de compilação podem ser mais lentos do que os de seus concorrentes

Preços do Travis CI

Bootstrap: US$ 64/mês

Startup: $119/mês

Pequenas empresas: $229/mês

Premium: US$ 449/mês

Platinum: US$ 779/mês

Travis CI ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

9. Jenkins

Via Jenkins O maior nome em ferramentas de CI/CD de código aberto, o Jenkins apresenta um vasto ecossistema de plug-ins que permite aos desenvolvedores mais flexibilidade e personalização do que a maioria dos concorrentes. Os plug-ins estão disponíveis para mais do que apenas implementações de código, abrangendo os estágios de construção, teste e monitoramento do projeto.

Sua natureza de código aberto e a comunidade grande e ativa significam que o Jenkins é atualizado frequentemente com as práticas mais recentes de CI/CD.

Melhores recursos do Jenkins

Amplo ecossistema de plugins

Pipeline como código

Compilações distribuídas

Integração com os principais sistemas de controle de versão

Altamente personalizável

Limitações do Jenkins

Requer manutenção e atualizações regulares

Configuração inicial complexa

Alguns plugins podem ter problemas de compatibilidade

Preços do Jenkins

Grátis

Jenkins ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

10. Marionete

Via Fantoche O Puppet é uma das principais ferramentas de implantação contínua, que permite que os desenvolvedores definam sua infraestrutura de implantação usando código. Sua consistência e escalabilidade permitem transferências de configuração rápidas e fáceis.

Com o provisionamento automatizado, o Puppet garante a alocação eficiente de recursos de implementação contínua. Os relatórios em tempo real fornecem insights sobre o pipeline de implementação contínua para a resolução proativa de problemas. Essa ferramenta se integra a plataformas de nuvem populares, de modo que os desenvolvedores podem usar o Puppet para implantar software independentemente do local do host.

Melhores recursos do Puppet

Infraestrutura como código

Provisionamento automatizado

Relatórios em tempo real com reconhecimento de contexto

Controle de acesso baseado em função

Integração com provedores de nuvem populares

Limitações do Puppet

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes

A linguagem específica de domínio (DSL) pode ser desafiadora

Requer recursos dedicados para implementações em grande escala

Preços do Puppet

Código aberto: Gratuito

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Puppet avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (43 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (24 avaliações)

Comece hoje mesmo com implementações mais eficientes

Já vimos muitas ferramentas excelentes que a sua equipe pode usar para automatizar grande parte do trabalho tedioso que vem da desenvolvimento de software permitindo que eles tenham mais tempo para se concentrar na adição de recursos e na eliminação de bugs do que na compilação e implantação de código.

Para aumentar ainda mais a produtividade, experimente gerenciar seu próximo projeto com o ClickUp modelos gratuitos estão disponíveis para você começar e reduzir a curva de aprendizado.