10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software em 2024

O desenvolvimento de software é como a construção de uma casa - leva muito tempo e exige uma preparação extensa, com muitos departamentos diferentes trabalhando juntos para que isso aconteça. 🛠️

Se a equipe não tiver um sistema de organização sólido, isso provavelmente resultará em atrasos dispendiosos e clientes insatisfeitos. É por isso que toda equipe de desenvolvimento precisa de um ótimo ferramenta de gerenciamento de projetos . É um centro para todas as informações necessárias, como requisitos e tarefas do cliente, facilitando a comunicação entre equipes, gerentes e clientes.

Confira nossa lista dos top 10 gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software ferramentas com uma análise abrangente de seus recursos, preços, limitações e avaliações de usuários.

Benefícios do uso de ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software

O uso de ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software pode trazer inúmeros benefícios para as organizações. Essas ferramentas facilitam uma melhor comunicação e colaboração entre os membros da equipe, fornecendo uma plataforma centralizada para o compartilhamento de informações e atualizações. Isso não apenas melhora a coordenação, mas também ajuda a resolver possíveis conflitos ou mal-entendidos.

As ferramentas de gerenciamento de projetos simplificam os fluxos de trabalho automatizando tarefas repetitivas, configurando notificações e lembretes e fornecendo uma estrutura clara para a execução do projeto. Isso leva ao aumento da eficiência e da produtividade, pois os membros da equipe podem se concentrar em atividades de alto valor em vez de tarefas administrativas.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software?

Para ser eficaz, o desenvolvimento de software software de gerenciamento de projetos deve ser:

Fácil de usar: Intuitivo, acessível a partir de vários dispositivos e repleto de recursos para ajudá-lo a trabalhar e colaborar com mais eficiência **Personalizável e dimensionável: ajustável às suas necessidades específicas, especialmente à medida que sua empresa cresce Seguro: Repleto de medidas de segurança para garantir a proteção e a confidencialidade dos dados **Facilidade de geração de relatórios:Permite medir e acompanhar o progresso, ajudando-o a melhorar seus processos **Integrável: integra-se perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como software de desenvolvimento e CRM

10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software em 2024

Essas ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software o ajudarão a se manter organizado, a se comunicar sem esforço e a atingir novos níveis de produtividade. Como resultado, seus clientes ficarão satisfeitos e sua empresa será próspera! 🎉

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software

Obtenha uma visão abrangente de seus planos de desenvolvimento com o ClickUp

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos de múltiplas finalidades projetado para aumentar a produtividade . Ele oferece vários recursos e opções de personalização para atender a todos os negócios. Para economizar tempo precioso, comece com um dos muitos modelos pré-criados, como este prático Modelo de desenvolvimento de software .

Crie um espaço de trabalho para sua empresa e agrupe todas as tarefas e subtarefas em espaços e pastas, como roteiros, pendências e rastreadores de problemas. Com mais de 15 visualizações, incluindo List, Quadro Kanban e Gráfico de Gantt você pode visualizar todo o trabalho que tem pela frente.

Visualize e gerencie todas as tarefas no backlog com o ClickUp

Para priorizar tarefas, atribua diferentes pontos de sprint , status personalizados tags e rótulos. As automações também são personalizáveis para ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho. Você pode criar dependências entre tarefas e adicionar comentários, listas de verificação e estimativas de tempo. Os desenvolvedores não precisam fazer malabarismos com vários aplicativos, pois podem registrar seu tempo dentro do modelo.

A coleta de bugs e solicitações de problemas é muito fácil com o ClickUp. 🍰

Faça com que seus clientes preencham um formulário formulário de admissão e convertê-lo facilmente em uma tarefa. Gerencie sprints e versões e acesse relatórios em tempo real com o Agile Dashboard, complementado com burndown, burnup e gráficos de velocidade .

melhores recursos do #### ClickUp

Diversos modelos pré-criados para gerenciamento de tarefas e projetos, bem como quadros brancos e gráficos de Gantt - especialmente criados para equipes de desenvolvimento de software

mais de 15 visualizações

Status, etiquetas e rótulos personalizados

Controle de tempo

Coleta de bugs e solicitações de problemas com formulários de admissão

Acompanhamento do progresso em tempo real

Integração nativa com mais de 1.000 ferramentas e outras via API

Acessível na Web e em dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

O número de recursos e opções de personalização pode ser impressionante em um primeiro momento

Atualizações frequentes às vezes levam a tempos de carregamento mais lentos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/mês por usuário*

: $7/mês por usuário* Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

Veja o que os usuários dizem sobre essa ferramenta:

2. Projetos Zoho

Melhor para equipes pequenas

via Projetos Zoho A Zoho é um fornecedor bem conhecido que oferece um conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos para ajudar a organizar seus negócios. O Zoho Projects é sua ferramenta específica de gerenciamento de projetos, altamente adequada para equipes de engenharia e desenvolvimento de software.

Organize seus projetos dividindo-os em partes pequenas, como marcos, tarefas, subtarefas, problemas e bugs. Você pode inserir novos itens com apenas alguns cliques usando o recurso de adição universal e definir dependências, recorrências e lembretes.

A ativação do recurso de roll-up oferece uma visão abrangente do seu projeto, permitindo que você veja como as tarefas individuais contribuem para o desempenho geral. Defina linhas de base do projeto para manter o cronograma e consulte os relatórios de tarefas, problemas e planilhas de tempo para acompanhar o progresso.

O Zoho Projects oferece muitas opções de personalização gerenciamento de tarefas opções, desde a cor e o layout do painel até campos personalizados, exibições, status, tags, funções e automação. Colaboração com sua equipe é muito fácil com fóruns, salas de bate-papo e feeds interativos.

Essa ferramenta não é um gerenciador de tarefas comum - é uma solução abrangente que também pode lidar com controle de tempo e orçamento!

Melhores recursos do Zoho Projects

Várias opções de personalização, incluindoautomação do fluxo de trabalho* Roll-up

Linhas de base do projeto

Fóruns e salas de bate-papo para facilitar a colaboração

Controle de tempo e orçamento

Integração nativa com outras ferramentas Zoho e mais de 20 ferramentas externas + Zapier

Ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Zoho Projects

Suporte ao cliente poderia ser melhor

Versão para celular é limitada em termos de funcionalidade

Preços do Zoho Projects

Gratuito para até três usuários

para até três usuários Premium : uS$ 4/mês por usuário*

: uS$ 4/mês por usuário* Enterprise: uS$ 9/mês por usuário

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Projects ratings and reviews

Veja o que os usuários dizem sobre o Zoho Projects:

3. Escócia

Melhor para gerenciamento de ponta a ponta

Gerencie seu tempo e orçamento de forma eficaz com Scoro O Scoro é um software de gerenciamento de trabalho completo projetado para ajudá-lo a gerenciar seu tempo e seus recursos com eficiência.

Priorize suas tarefas com o planejador de arrastar e soltar e o quadro de tarefas Kanban. Os desenvolvedores podem definir sua capacidade e disponibilidade e controlar o tempo e a programação diretamente no aplicativo. Com planilhas de horas e calendários compartilhados você pode monitorar as horas faturáveis e alocar recursos com base em dados reais, independentemente de o desenvolvimento do software ser interno ou não.

Economize tempo usando modelos predefinidos e pacotes de gerenciamento de tarefas e transforme orçamentos em tarefas com apenas alguns cliques. Você também pode criá-las diretamente do seu aplicativo de e-mail, encaminhando os e-mails para a sua Smart Inbox. Mantenha o projeto em dia e os níveis de estresse baixos configurando notificações automáticas e alertas de prazo - ideal para gerentes de projeto ocupados.

Mantenha-se sempre atualizado e acompanhe o andamento das tarefas em tempo real com o Gráficos de Gantt . O Scoro tem várias opções de relatórios, permitindo que você analise processos, áreas de risco e KPIs para tomar melhores decisões. Você também pode acompanhar a lucratividade, comparar orçamentos com resultados reais e prever vendas futuras.

Melhores recursos do Scoro

Recursos avançados de gerenciamento de tempo e tarefas

Modelos predefinidos e pacotes de tarefas

Inbox inteligente e criação fácil de tarefas

Diversas opções de relatórios

Orçamento, vendas e CRM para gerenciamento de recursos

Integração nativa com mais de 30 ferramentas e muito mais com o Zapier

Disponível na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Scoro

Entre essa lista de ferramentas de gerenciamento de projetos, o Scoro pode ser caro

Não há listas de verificação de tarefas

A versão para celular é inferior à versão web

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Padrão : uS$ 37/mês por usuário

: uS$ 37/mês por usuário Pro : uS$ 63/mês por usuário

: uS$ 63/mês por usuário Ultimate: preço personalizado

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Scoro ratings and reviews

As avaliações de usuários relevantes mostram o seguinte:

4. Jira

Melhor para gerenciamento de projetos ágeis

Prepare problemas do backlog para os próximos sprints e acompanhe o progresso em Jira Quando se trata de software de gerenciamento de projetos para desenvolvimento de software, o Jira é como uma celebridade - todo mundo sabe seu nome! 🌟

Para começar, use um de seus Modelos ágeis ou seja, Scrum, Kanban, Rastreamento de bugs , ou DevOps e, em seguida, personalize-o para se adequar ao seu fluxo de trabalho e à sua equipe em crescimento. Com a automação do tipo arrastar e soltar, você pode simplificar qualquer processo de desenvolvimento de software em minutos.

No backlog, planeje seus sprints priorizando épicos e problemas e mapeando dependências. Obtenha uma visão geral da linha do tempo do seu projeto usando a visualização de roteiro. E para ajudá-lo a acompanhar o desempenho da sua equipe e identificar gargalos, o Jira oferece mais de 12 relatórios padrão com insights acionáveis em tempo real para gerentes de projeto.

Visualize e crie ramificações e solicitações pull e revise os commits no painel Desenvolvimento. Ao integrar a ferramenta de gerenciamento de projetos com seu software de desenvolvimento, você pode acessar seu código no aplicativo, colaborar com sua equipe de forma mais eficaz e simplificar o processo de desenvolvimento Teste de controle de qualidade processo.

Quer conhecer as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para usar em vez do Jira? Confira nossa lista de_ **Principais alternativas ao Jira !

Melhores recursos do Jira

Detalhadomodelos de gerenciamento de projetos* Automação do tipo arrastar e soltar

Mais de 12 relatórios

Código de acesso no aplicativo para projetos de desenvolvimento de software

Painel de desenvolvimento

Integração nativa com mais de 1.000 ferramentas

Disponível na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Jira

Aceita algunspara se acostumar com e muitas pessoas não conseguem se acostumar com

Design da interface do usuário poderia ser mais amigável e atraente para o usuário

É difícil manter a produtividade, portanto, talvez seja melhor ouvir Mike Fry "The Tech Guy" nesse caso

Preços do Jira

Gratuito para até 10 usuários

para até 10 usuários Padrão : uS$ 7,25/mês por usuário*

: uS$ 7,25/mês por usuário* Premium : uS$ 15,75/mês por usuário

: uS$ 15,75/mês por usuário Enterprise: preços personalizados

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Jira ratings and reviews

Veja o que os usuários dizem sobre a ferramenta:

5. Redmine

Melhor ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto

Gerencie seus projetos gratuitamente com o Redmine O Redmine é um aplicativo da Web de gerenciamento de projetos de código aberto disponível em 49 idiomas. É flexível e pode oferecer suporte a vários projetos e subprojetos, permitindo que você defina permissões de usuário baseadas em funções para cada um deles.

Na seção rastreador de problemas configure status personalizados, tipos de itens e transições de fluxo de trabalho. Ative a criação automática de problemas por e-mail para economizar tempo e esforço. Você pode observar a linha do tempo no calendário ou na visualização de Gantt e registrar seu tempo no nível do projeto ou do tíquete.

Com os relatórios simples do Redmine, analise as métricas mais importantes, como tempo por usuário, tipo de problema ou categoria, e libere o poder da tomada de decisões orientada por dados!

Se estiverem com dificuldades, seus colegas de equipe podem consultar o Wiki do projeto, o fórum ou discutir assuntos nos comentários. O Redmine tem vários add-ons, como Extensões do Chrome para facilitar o rastreamento de bugs ou o registro de tempo.

Melhores recursos do Redmine

Gratuito

Simples e leve

Vários projetos

Suporte multilíngue

Criação automática de problemas por e-mail

Integração nativa com mais de 100 ferramentas e muito mais com o Zapier

Disponível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do Redmine

Interface do usuário desatualizada

Personalização limitada

Os recursos de gerenciamento de tarefas não são tão fortes quanto os de outros nesta lista

Preços do Redmine

Essa ferramenta é gratuita para uso.

Avaliações e resenhas do Redmine

Veja como os usuários avaliam este aplicativo:

Bônus: Confira_ **As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto em 2024

6. Asana

Melhor para colaboração

Gerencie facilmente todos os seus projetos multifuncionais com a Asana A Asana facilita a colaboração e a produtividade em equipes multifuncionais . Ele oferece uma ampla variedade de modelos para ajudar as equipes de desenvolvimento de software a começar, como backlog do produto, planejamento de sprint ou mapeamento de processos modelos.

Independentemente da complexidade do seu projeto, divida-o em segmentos gerenciáveis e escolha entre exibições de lista, linha do tempo ou quadro. Você pode automatizar seu fluxo de trabalho e criar um formulário de admissão com perguntas de acompanhamento para padronizar a criação de problemas e tornar o processo menos tedioso.

Além dos status de progresso das tarefas, os desenvolvedores de software têm uma visão geral do desempenho da sua equipe com modelos de gráficos ou gráficos personalizados. A Asana permite avaliar a disponibilidade individual e da equipe para ajudá-lo a atribuir tarefas de forma eficaz sem causar esgotamento. Os desenvolvedores de software podem ver todas as atualizações do projeto na guia Mensagens e se comunicar uns com os outros por meio do bate-papo integrado.

Se você estiver procurando as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos além da Asana, confira nossa lista de_ **Principais alternativas à Asana !

Melhores recursos da Asana

Interface de usuário bem projetada para gerenciamento de projetos

Modelos prontos para uso

Padronização da criação de problemas

Modelos de gráficos e gráficos personalizáveis

Modelos de planejamento de desenvolvimento de software

Bate-papo integrado

Integração nativa com mais de 200 ferramentas

Disponível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações da Asana

Personalização limitada do fluxo de trabalho

Muitos recursos de gerenciamento de projetos estão bloqueados nos níveis de preços mais altos, comosuporte Preços da Asana

Basic : gratuito

: gratuito Business : uS$ 10,99/mês por usuário*

: uS$ 10,99/mês por usuário* Premium: uS$ 24,99/mês por usuário

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Avaliações e resenhas da Asana

O veredito dos usuários da Asana é o seguinte:

7. Pagamento

Melhor para planejamento e faturamento

Acompanhe seus projetos e sua lucratividade com Paymo Você pode usar o Paymo para gerenciar projetos inteiros, do planejamento ao faturamento. Por falar em planejamento, essa ferramenta tem muitas exibições para ajudá-lo a fazer isso, incluindo Kanban, meta Kanban, calendário e lista de tarefas .

Crie modelos de tarefas e automatize seu fluxo de trabalho para economizar tempo valioso. Você pode priorizar tarefas com rótulos e atribuí-las a vários usuários com essa ferramenta de gerenciamento de projetos. Certifique-se de que ninguém esteja sobrecarregado, observando a linha do tempo do Team scheduler para acompanhar o progresso do projeto.

O Paymo tem recursos avançados de controle de tempo. O cronômetro pode ser facilmente acessado de qualquer local do aplicativo. A ferramenta também pode registrar o tempo automaticamente, registrando as atividades no dispositivo do usuário. Os gerentes podem acompanhar a atividade do usuário em tempo real e consultar as planilhas de horas para obter um faturamento preciso.

Adicione comentários e promova discussões em torno das tarefas, em vez de fazê-lo em uma guia ou aplicativo externo. Faça upload e organize arquivos e defina permissões de usuário para cada um deles. Você pode acompanhar as diferentes versões, comprovar as alterações e dar feedback.

Confira nossa lista de_ **Principais alternativas ao Paymo !

Melhores recursos do Paymo

Diversas exibições de gerenciamento de projetos

Linha do tempo do agendador de equipe

Controle automático de tempo

Prova e controle de versão de arquivos

Acesso de convidados para ajudar a gerenciar projetos

Gerenciamento financeiro

Disponível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Integração nativa com 15 ferramentas e muito mais via Zapier e API

Limitações do Paymo

A versão móvel tem funcionalidade limitada

Faltaopções de personalização que você deseja em uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Preços do Paymo

Gratuito para um usuário

para um usuário Inicial : $4,95/mês por usuário (máximo de um usuário)*

: $4,95/mês por usuário (máximo de um usuário)* Small Office : uS$ 9,95/mês por usuário

: uS$ 9,95/mês por usuário Business: uS$ 20,79/mês por usuário

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Avaliações e críticas do Paymo

Os clientes da Paymo dizem o seguinte:

8. Celoxis

Melhor para gerenciamento de portfólio

via Celoxis O Celoxis é um ferramenta de gerenciamento de portfólio de projetos que pode transformar seu processo de tomada de decisões e economizar tempo. Ela permite que você importe solicitações de várias fontes, classifique-as com base em seus KPIs e, em seguida agendar tarefas automaticamente.

Para planejar seus projetos como um profissional, use a análise de variações hipotéticas. Aloque recursos com base em habilidades, demanda e disponibilidade. Você também pode definir linhas de base, dependências de tarefas, marcos e alertas por e-mail.

A ferramenta tem controle de versão, comentários com menções, discussões e um portal do cliente separado para manter todos na mesma página e evitar confusão. 💫

Com o cronômetro embutido, os funcionários podem controlar o tempo e registrar as horas faturáveis. O painel e os relatórios são altamente personalizáveis, permitindo que você personalize os layouts, os campos, as fórmulas e os gráficos detalhados.

Melhores recursos do Celoxis

Rastreamento de solicitações de várias fontes e classificações

Análise de variações hipotéticas

Portal do cliente

Controle de tempo

Painéis, relatórios e ferramentas altamente personalizáveis para desenvolvimento de software

Integração nativa com mais de 400 ferramentas e outras com API

Disponível na Web e em dispositivos móveis

Limitações do Celoxis

Preços do Celoxis

Nuvem : uS$ 22,50/mês por usuário*

: uS$ 22,50/mês por usuário* No local: preço personalizado

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento mensal

Celoxis ratings and reviews

O veredito final dos usuários é:

9. EquipeGantt

Melhor para gerenciamento de projetos de gráfico de Gantt

O planejamento é simples com o TeamGantt's gráficos de arrastar e soltar

O TeamGantt adotou uma abordagem diferente para o gerenciamento de projetos, focando principalmente em gráficos de Gantt simples de arrastar e soltar. Ainda assim, ele apresenta outras exibições, como calendário e quadro, bem como muitas outras ferramentas para ajudar a gerenciar sua carga de trabalho.

Você pode usar um dos modelos ou começar do zero. Defina tarefas, marcos importantes e dependências e, em seguida, atribua as tarefas usando a função Modelo RACI (Responsável, Prestador de Contas, Consultado, Informado).

O TeamGantt permite alocar o trabalho com base na capacidade e disponibilidade da sua equipe e gerenciar outros recursos, como equipamentos e materiais. Colabore por meio de bate-papo ou atualizações e acompanhe o tempo no aplicativo. Para determinar se você está atrasado e onde consultar o relatório de saúde do projeto ou de linha de base, que são ótimas ferramentas para o desenvolvimento de software em particular.

Melhores recursos do TeamGantt

Gráficos de Gantt do tipo arrastar e soltar

Modelos pré-criados

Atribuição RACI

Gerenciamento de recursos eplanejamento de capacidade* Relatórios de integridade e linha de base do projeto

Integração nativa com 7 ferramentas e mais via Zapier ou API

Disponível na Web e em dispositivos móveis

Limitações do TeamGantt

Caro para equipes menores procurando o melhor software de gerenciamento de projetos

Pode sercom falhas ao lidar com grandes projetos

Preços da TeamGantt

Gratuito

Lite : $19/mês por gerente*

: $19/mês por gerente* Pro : uS$ 49/mês por gerente

: uS$ 49/mês por gerente Enterprise: uS$ 99/mês por gerente

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Classificações e análises do TeamGantt

A ferramenta é classificada da seguinte forma:

Check out these_ **Alternativas do TeamGantt !

10. KrispCall

Melhor para chamadas telefônicas

via KrispCall Embora não seja um software de gerenciamento de projetos, o KrispCall pode ajudá-lo a a colaborar com a equipe de desenvolvimento e os clientes . É um sistema telefônico baseado em nuvem adequado para empresas de todos os tipos e tamanhos. 📏

Além das chamadas e textos padrão, você tem acesso a recursos, como chamadas em espera, resposta interativa de voz (IVR), notas de chamadas, transferência, correio de voz e um CRM leve. Você também pode gravar e monitorar as chamadas, bem como analisá-las com análises ao vivo. Em breve, o KrispCall poderá ser integrado ao CRM, às vendas e a outras ferramentas que você usa para administrar sua empresa.

Melhores recursos do KrispCall

Sistema telefônico baseado em nuvem

URA

Anotações de chamadas

Correio de voz

CRM leve

Monitoramento e análise de chamadas

Integração nativa com 6 ferramentas e mais via API (em breve)

Disponível na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Limitações do KrispCall

Poucas opções de integração

Funcionalidade limitada além da comunicação

Preços do KrispCall

Essencial : $12/mês por usuário*

: $12/mês por usuário* Standard : uS$ 32/mês por usuário

: uS$ 32/mês por usuário Enterprise: preços personalizados

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento mensal

Avaliações e opiniões sobre o KrispCall

Veja aqui a classificação da ferramenta:

Enfrente as tarefas com ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software

Desde notas adesivas e quadros brancos até o Agile e muito mais, as ferramentas de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software percorreram um longo caminho. As plataformas que abordamos neste artigo foram projetadas para facilitar o seu trabalho, desde a organização de tarefas e prazos até o rastreamento de bugs e a colaboração com a sua equipe em tempo real.

Não importa se você está trabalhando em um aplicativo pequeno ou em um sistema de grande escala, essas ferramentas de gerenciamento de projetos o ajudarão a enfrentar com confiança qualquer projeto de desenvolvimento de software que apareça em seu caminho. 💪 Registre-se no ClickUp hoje mesmo !