10 das melhores ferramentas de produtividade para desenvolvedores em 2024

Há muitos ferramentas de produtividade para desenvolvedores atualmente, e pode ser difícil saber quais delas valem seu tempo.

Por isso, perguntei aos engenheiros de algumas das maiores e mais inovadoras empresas, como Google, Uber e GitHub, quais são, na opinião deles, as melhores ferramentas para o processo de desenvolvimento de software.

Eles usam essas ferramentas para fazer mais com mais rapidez e com menos distrações. Quem sabe, você pode até descobrir uma nova favorita!

Então, vamos nos aprofundar nas 10 principais ferramentas de produtividade para desenvolvedores. Nosso especialista recomendam estas ferramentas com base em suas próprias experiências e nas necessidades de suas equipes de desenvolvimento.

Seja você um desenvolvedor individual ou parte de uma grande equipe, essas ferramentas podem ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência e eficácia. Portanto, reserve um tempo para explorá-las e veja quais funcionam melhor para você!

10 melhores ferramentas de produtividade para desenvolvedores 2024

Monitore atualizações de projetos, acompanhe relatórios de bugs, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de software de gerenciamento de projetos e ferramentas de produtividade para desenvolvedores .

Ele oferece centenas de recursos personalizáveis para aprimorar o gerenciamento ágil de projetos como mais de 15 visualizações personalizadas, painéis ágeis e muito mais, para ajudar os desenvolvedores a planejar sprints, dividir e atribuir tarefas e colaborar de forma mais eficaz com suas equipes.

Essa ferramenta de produtividade do desenvolvedor também oferece um recurso de automação personalizada para ajudá-lo a criar gatilhos e ações personalizadas para automatizar tarefas repetitivas e simplificar até mesmo o fluxo de trabalho mais complexo. Além disso, toda a plataforma é personalizável - você pode criar o ClickUp que se adapte às suas preferências de fluxo de trabalho e às necessidades do projeto.

Outro motivo pelo qual o ClickUp é uma das melhores ferramentas de produtividade é sua recursos de integração . O ClickUp pode ser integrado a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, como Google Calendar, GitHub e Slack.

Isso significa que você pode conectar o ClickUp a todos os seus aplicativos para otimizar seu fluxo de trabalho e acessar e gerenciar facilmente suas tarefas em várias plataformas sem sair da plataforma. De modo geral, o ClickUp é uma ferramenta poderosa e versátil que pode ajudar sua equipe de desenvolvimento a enviar mais rapidamente e trabalhar melhor em conjunto.

Quer começar e dar uma olhada? Experimente um dos estes modelos de engenharia para ajudar você a começar!

Prós

Limitações

As opções de personalização podem ser um pouco exageradas para usuários iniciantes

Preços

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Comentários de clientes

"O ClickUp mudou completamente a forma como eu trabalho. Não consigo imaginar não usá-lo. Chegou quase ao ponto em que, se não estiver no ClickUp, eu não o farei. Demora um pouco para se acostumar, mas depois que você pega o jeito, ele se torna exponencialmente útil." - G2Crowd Bônus:_ Modelos de plano de desenvolvimento de software !

2. Jam

via Jam.dev

O próximo item da nossa lista de ferramentas de produtividade é Jam o Jam é uma das maneiras mais rápidas de relatar bugs sem interromper seu fluxo de trabalho.

Com o Jam, você pode fazer uma captura de tela ou um vídeo do bug e compartilhá-lo com seus desenvolvedores. A melhor parte é que o Jam captura automaticamente informações úteis, como solicitações de rede, informações do navegador, detalhes do dispositivo, etapas de reprodução, comentários e logs do console. Isso torna mais fácil para os desenvolvedores descobrirem o que está acontecendo e corrigirem o bug rapidamente.

Outro recurso excelente que faz do Jam uma boa ferramenta de produtividade do desenvolvedor é que ele se integra a algumas das ferramentas mais populares, como ClickUp, Jira e GitHub, facilitando o uso do Jam para melhorar seus fluxos de trabalho e ferramentas existentes.

Prós

Grave e anote instantaneamente a sua tela

Captura automática de registros críticos do desenvolvedor

Faça facilmente uma captura de tela ou capture uma gravação emobter um relatório de bug* Compartilhe links para seus relatórios de bugs ou envie-os diretamente para seu rastreador de problemas favorito

Integra-se perfeitamente com seus rastreadores de problemas e ferramentas favoritos (incluindo o ClickUp)

Limitações

Algumas capturas de tela podem não preencher todas as informações necessárias para identificar o problema

Preços

Plano gratuito

Equipe : uS$ 10/mês/usuário

: uS$ 10/mês/usuário Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

Comentários de clientes

"O Jam transformou meu fluxo de trabalho de tantas maneiras que agora a comunicação com todos os meus contatos ficou muito mais simples: enviando tíquetes para o suporte técnico e resolvendo problemas em minutos em vez de horas, fazendo perguntas específicas visualmente para os clientes e eliminando reuniões desnecessárias, e até mesmo criando tutoriais em vídeo para a minha equipe para que eles possam entender um fluxo de trabalho que criei para eles. Não procure mais, o Jam é tudo o que você precisa." - *[_Mikki Kowal da Chrome Webstore Reviews](https://chrome.google.com/webstore/detail/jam/iohjgamcilhbgmhbnllfolmkmmekfmci)*

3. Copiloto do GitHub

via GitHub Copilot Copiloto do GitHub é um Ferramenta de IA e uma das ferramentas de produtividade mais úteis para programadores, que pode ajudá-lo a escrever códigos de forma mais rápida e melhor. É uma extensão do VScode e fornece Codificação baseada em IA sugestões, o que significa que ele pode autocompletar seu código à medida que você o escreve.

Além disso, se você estiver trabalhando em um idioma desconhecido, não precisará se preocupar em esquecer como fazer algo. Ele pode até mesmo gerar um novo código para você com base nas instruções fornecidas nos comentários do código, analisar o contexto no arquivo que você está editando e oferecer sugestões no editor de texto, tornando o Github Copilot uma das melhores ferramentas de produtividade para desenvolvedores do mercado atual.

No geral, o GitHub Copilot é uma ótima ferramenta para quem escreve código. Ele é poderoso e fácil de usar, e pode ajudar os desenvolvedores a escrever códigos de qualidade com mais rapidez.

Prós

Treinado em bilhões de linhas de código

Escreve código usando o próprio estilo e as convenções de sua base de código

Ele sabe como usar a maioria das APIs e bibliotecas, evitando que você tenha que pesquisar

Conecta-se ao VS Code

Economiza o tempo dos desenvolvedores

Limitações

A interface pode ser um pouco fraca, pois só está disponível no Visual Studio Code e no Codespaces (a interface do usuário é ótima se você usa IDEs, mas não é útil se você não usa)

Preços

A assinatura do GitHub Copilot está disponível em um ciclo mensal ou anual Mensal : uS$ 10/mês Anual : uS$ 100/ano



Comentários de clientes

"O Copilot torna mais fácil do que nunca eliminar o código padrão. Isso é especialmente útil se você for novo em uma determinada linguagem ou estrutura. Além disso, ele também oferece suporte ao preenchimento automático diário enquanto você codifica."- Mohd Irteza , Engenheiro de software do Google

4. Gráfico de origem

via Sourcegraph Gráfico de origem é uma ferramenta de pesquisa de código para desenvolvedores. Ela permite que os usuários corrijam, naveguem e automatizem todo o seu código e explorem repositórios de código, com recursos como correspondência fuzzy inteligente e pesquisa com reconhecimento de código.

Essa é uma excelente ferramenta de produtividade para desenvolvedores porque pode pesquisar códigos, mesmo em grandes bases de código e em vários repositórios de código, mostrar onde diferentes coisas são usadas e ajudá-lo a descobrir que outros códigos dependem do seu código.

Prós

Pode pesquisar em grandes bases de código e em vários repositórios

Torna mais rápido obter uma compreensão do código

Simplifica a realização de alterações em um grande número de arquivos

Também inclui recursos para revisão de código e colaboração

Pesquisa muito inteligente e rápida

Limitações

A experiência do usuário não é amigável para alguns usuários (por exemplo, ele pode excluir repositórios individuais com regex, mas não pode excluir repositórios com um clique)

Preços

Plano de negócios : uS$ 99 por usuário ativo/mês

: uS$ 99 por usuário ativo/mês Enterprise: Ligue para obter preços personalizados

Comentários de clientes

"O Sourcegraph é um divisor de águas. A pesquisa na base de código de sua empresa é um desbloqueio para causar impacto. E o mais legal é que você pode fazer a mesma alteração em várias bases de código ao mesmo tempo Eddie Saenz , Gerente de Engenharia de Software no Indeed_

5. iTerm2

via iTerm2

Se você estiver procurando um emulador de terminal avançado para o macOS, iTerm2 oferece uma série de recursos para ajudá-lo a acessar a interface de linha de comando (CLI) do seu computador.

Um dos melhores aspectos do iTerm é sua capacidade de personalização. Você pode escolher entre vários esquemas de cores e dividir a tela em painéis para ver mais de uma coisa ao mesmo tempo. O iTerm também mantém um histórico pesquisável de todos os comandos que você executou, para que você possa encontrar facilmente algo que executou no passado.

Outro aspecto interessante do iTerm é que ele suporta muitas linguagens de programação diferentes. Além disso, ele se integra a outros Gerenciamento de TI como o GitHub e o GitLab, para que você possa usá-lo com o código em que já está trabalhando.

Prós

Painéis divididos para dividir uma guia em vários planos

A janela de teclas de atalho oferece a você um terminal sempre disponível

Recurso robusto de localização na página

Recurso de preenchimento automático que gera uma lista de sugestões

O modo de cópia permite que você use o teclado para fazer e modificar seleções

Limitações

Os usuários iniciantes podem ter uma curva de aprendizado acentuada

Não é possível iniciar instâncias separadas por meio de um script de shell ou interface de linha de comando

Preços

O uso do programa é gratuito

Comentários de clientes

"O iTerm é um aplicativo de shell para macOS que aumenta a sua produtividade se você vive no terminal. Com recursos como perfis, teclas de atalho, pesquisa e sua ampla capacidade de configuração, ele é indispensável." - Salvatore D'Agostino , Gerente sênior de engenharia de software, GitHub_

6. JupyterLab

via JupyterLab JupyterLab é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) de código aberto baseado na Web para trabalhar com notebooks, códigos e dados Jupyter.

Ele oferece uma série de recursos para computação interativa, incluindo a capacidade de criar e editar notebooks Jupyter, escrever e executar código em várias linguagens, além de visualizar e explorar dados. O JupyterLab também oferece suporte à colaboração, permitindo que os usuários compartilhem notebooks e trabalhem neles juntos em tempo real.

Embora contenha muitos recursos avançados, ele é muito fácil de usar. Possui uma interface de usuário limpa e intuitiva e está repleto de recursos que facilitam a escrita e a execução de códigos, a visualização e a exploração de dados e a colaboração com outras pessoas. Além disso, ele é baseado na Web; você pode acessá-lo de qualquer dispositivo com conexão à Internet.

Prós

Permite que você trabalhe com documentos e atividades, como editores de texto, terminais e componentes personalizados, de forma flexível, integrada e extensível

Facilita o compartilhamento e a colaboração em dados e códigos

Oferece suporte a mais de 100 linguagens de programação

Funcionalidade avançada

Grande comunidade de usuários para ajudá-lo a obter respostas rápidas às suas perguntas

Limitações

A interface do usuário pode ser aprimorada para proporcionar uma experiência mais amigável

Preço

Gratuito para uso

Comentários de clientes

"Gosto dele porque posso testar facilmente métodos de visualização de dados _e manipulação e, em seguida, compartilhar os resultados com outras pessoas." - jonathan Grant líder técnico, Two Sigma

7. Código do Visual Studio

via Visual Studio Code Código do Visual Studio (VS Code) é um popular editor de código usado por muitos desenvolvedores de software. Ele é rápido, avançado e repleto de recursos que facilitam a escrita e a depuração de códigos.

Essa ferramenta de produtividade para desenvolvedores, gratuita e de código aberto, é personalizável; você pode escolher entre vários temas e esquemas de cores diferentes. Ela também permite que você instale extensões para adicionar novos recursos e funcionalidades. Além disso, o VS Code tem uma interface de usuário limpa e intuitiva, o que facilita o uso, mesmo que você não tenha experiência em codificação.

Prós

Comandos Git integrados e permite que você revise as diferenças e faça confirmações diretamente do editor

Excelentes ferramentas de depuração integradas, como pontos de interrupção, pilhas de chamadas e console interativo

Extensível e personalizável

VS Code para JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS e muito mais

Grande comunidade de extensões e facilidade para criar suas próprias extensões

Gratuito e de código aberto

Limitações

Não vem com um conceito de projeto ou solução

Os iniciantes podem achar difícil se adaptar ao código VS porque ele oferece muitas funcionalidades, mas não é simples

Preço

Código aberto e de uso gratuito

Avaliações e opiniões de clientes

"O VSCode em si é incrível. Escrevi algumas extensões adaptadas para nossas estruturas internas e monorepo para simplificar tarefas como o uso de constantes de temas de design ou a alternância entre projetos. Eu realmente aprecio sua grande extensibilidade."- Vojtech Miksu , Engenheiro de software, Uber

Preços

8. SaltStack

via SaltStack SaltStack é uma ferramenta de gerenciamento de configuração e execução remota que ajuda as organizações de TI a melhorar Fluxos de trabalho de DevOps automatizando a implementação, a configuração e o gerenciamento da infraestrutura.

Essa ferramenta de automação é avançada e flexível, mesmo para infraestruturas de grande escala com muitos servidores e sistemas. Além disso, ela tem uma comunidade ativa, portanto, você pode obter ajuda e suporte de outros usuários, se necessário.

Prós

Pode ser dimensionado para grandes infraestruturas

Segue um modelo de execução paralela em vez de um modelo linear mais regular

Gerenciamento flexível e funcionalidade avançada

Baseado em Python, uma linguagem distintamente versátil

Comunidade grande e ativa de usuários e colaboradores

Limitações

Sua interface de usuário pode ser melhorada, pois pode ser difícil de configurar e requer mais suporte de documentação

Disponível como downloads de código aberto

Comentários de clientes

"O SaltStack permite a automação fácil e repetível da configuração do sistema, reduzindo as dores de cabeça de futuros usuários perguntando a antigos usuários o que você fez para que algo funcionasse. Seu modelo permite que você acompanhe todas as peculiaridades especiais necessárias para inicializar suas máquinas, para que elas não se percam nos anais do tempo." - Alex Huynh , Engenheiro de sistemas, Cloudflare

9. Sereia JS

via Mermaid JS Sereia JS está nesta lista das melhores ferramentas de produtividade para desenvolvedores porque permite criar diagramas e gráficos usando JavaScript. Ele se baseia em definições de texto inspiradas no Markdown, o que o torna fácil de entender e usar, mesmo que você não seja um programador.

Como a diagramação e a documentação podem consumir muito tempo dos desenvolvedores, o principal objetivo dessa ferramenta é ajudar a documentação a acompanhar o desenvolvimento. Ela permite criar todos os tipos de diagramas e gráficos e torná-los parte de seus scripts de produção e de outras partes do código. Se você não for um programador, poderá usar o Mermaid Live Editor, uma interface amigável para editar diagramas do Mermaid.

Prós

Fácil de usar, pois permite que não programadores criem diagramas detalhados com facilidade

Integrações e plugins estão disponíveis

Há tutoriais em vídeo disponíveis para usuários iniciantes e avançados

Exemplos de diagramas podem ser encontrados no Mermaid Live Editor

Incorpore diagramas diretamente em seus arquivos Markdown, problemas e comentários de PR

Limitações

Embora haja muitas opções de diagramas, faltam diferentes definições de configuração

Preços

Gratuito para usar

Avaliações e opiniões de clientes

"O Mermaid JS é uma ferramenta de diagramação que foi adotada pelo GitHub. É incrível porque podemos adicionar diagramas na linguagem de marcação Mermaid e incorporá-los a arquivos README/Markdown ou adicioná-los a comentários do GitHub. Há também integrações de IDE que são muito boas." - Preston Pham , Engenheiro de software, Jam

10. Jira

Via Jira

O Jira, da Atlassian, é um software amplamente utilizado pelas equipes de desenvolvimento para planejar, rastrear e lançar softwares excelentes. É um dos mais populares sistemas de controle de problemas e ferramentas de gerenciamento de projetos para desenvolvedores.

Prós

Permite o rastreamento detalhado de bugs, problemas e tarefas.

Quadros Scrum e Kanban altamente configuráveis para gerenciamento ágil de projetos.

Extensas ferramentas de relatórios fornecem informações sobre o desempenho da equipe e o progresso do projeto.

Integração perfeita com outros produtos da Atlassian, como Bitbucket e Confluence, e uma série de outras ferramentas, como GitHub, Zendesk e Slack.

Limitações

A flexibilidade e as opções de personalização podem torná-lo complexo e assustador para novos usuários.

A versão móvel do aplicativo é significativamente menos poderosa do que a versão para desktop.

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada e a necessidade de administradores dedicados do Jira para gerenciar a ferramenta.

Preços

Padrão : uS$ 7,75 por usuário por mês

: uS$ 7,75 por usuário por mês Premium : uS$ 15,25 por usuário por mês

: uS$ 15,25 por usuário por mês Enterprise: Cobrado anualmente, e o preço só está disponível mediante solicitação

Avaliações e críticas de clientes

"O JIRA cresceu muito rapidamente e há milhares de usuários que confiam nessa plataforma colaborativa, por isso não duvidamos dos recursos que ela oferece. Ele é ideal para projetos ágeis que exigem mudanças constantes no escopo, e seus quadros Kanban podem até ser visualizados na forma de listas e tarefas, como os gráficos de Gantt tradicionais.

Em alguns projetos voltados para estruturas de custos e gerenciamento de recursos que exigem implementações financeiras complexas, talvez seja necessário usar outros aplicativos adicionais, mas o JIRA em geral pode cuidar do monitoramento e da execução bem-sucedida dos projetos, além das notificações que mantêm a visibilidade durante todo o momento para os membros da equipe." - G2

Codifique mais rápido com as ferramentas certas de produtividade para desenvolvedores

Há muitas ferramentas de produtividade excelentes para programadores que ajudam os desenvolvedores a trabalhar de forma mais eficiente e eficaz. Desde ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar seus sprints, até editores de código como VSCode e Atom, até ferramentas de colaboração como GitHub Copilot e Sourcegraph, é seguro dizer que há uma ferramenta para cada necessidade e preferência.

Mas o mais importante a ser lembrado é que nem toda ferramenta é para todo mundo. O que funciona para um desenvolvedor pode não funcionar para outro, e o que é útil para um projeto pode não ser útil para outro.

Portanto, se você estiver procurando uma plataforma totalmente personalizável com recursos robustos, automação de fluxo de trabalho e recursos avançados de integração para ajudá-lo a conectar todas as ferramentas de desenvolvedor mais usadas, então o ClickUp é para você.

Seja você um desenvolvedor individual ou parte de uma equipe, o ClickUp pode lhe dar o impulso necessário para entrar no caminho da produtividade e ajudá-lo a organizar, gerenciar e acompanhar todos os seus projetos, bugs, comunicações da equipe, documentação e muito mais - tudo em um só lugar! Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo Escritor convidado_:

dani Grant é CEO da Jam, uma empresa que ajuda milhares de equipes a enviar software de alta qualidade mais rapidamente. Antes de ser cofundadora da Jam, ela foi gerente de produtos na Cloudflare e VC na Union Square Ventures.