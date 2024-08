10 modelos de fluxo de trabalho gratuitos no ClickUp e no Excel

Quando se trata de trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, comece com um modelo.

Quero dizer, você não faria à mão livre todos os círculos da massa de biscoito de açúcar, faria? Não!

Você usa um cortador de biscoitos. 👩🏼‍🍳

Os modelos seguem um conceito semelhante, e os melhores modelos têm duas qualidades principais:

São totalmente personalizáveis

E 100% gratuitos

Isso é que é ter seu biscoito e comê-lo também, não é mesmo? 🍪

Os modelos são projetados para facilitar a sua vida e economizar seu precioso tempo, suportando algum peso durante todo o processo do projeto, e não apenas enquanto você estiver planejando as etapas.

Além disso, não há escassez quando se trata de modelos! A parte mais difícil é simplesmente encontrar os mais valiosos fluxo de trabalho com base no seu caso de uso, estilo de trabalho preferido, tamanho da equipe e complexidade do projeto.

Mas estamos aqui para lhe dar uma mãozinha com 10 de nossos modelos favoritos de modelos de gerenciamento de projetos para diferentes fluxos de trabalho, estilos de trabalho e níveis de experiência. Seja você o mais novo membro da equipe ou o gerente favorito de todos, esses 10 modelos gratuitos são para você.

10 Modelos de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos Gerenciando seus fluxos de trabalho com um modelo personalizável é uma etapa obrigatória para equipes e empresas de todos os setores - para

mapear as jornadas dos clientes a jornada do cliente pode ser vista em sua estrutura organizacional, na integração de funcionários, em um processo de vendas e muito mais.

O modelo de fluxo de trabalho adequado o apoia com recursos direcionados ao seu caso de uso, incluindo status de tarefas personalizáveis, várias visualizações de projetos, uma estrutura pré-criada, campos personalizados, automações e muito mais.

parece um monte de recursos? Bem, isso é porque planejar um fluxo de trabalho pode ser complicado, mas os modelos podem tornar essa tarefa assustadora muito mais fácil. ✨

Aqui estão 10 modelos de fluxo de trabalho simples e eficazes para praticamente qualquer equipe e processo - e eles são totalmente gratuitos. 😎💸

1. Modelo de fluxo de trabalho de mapa mental simples da ClickUp

Visualize seu fluxo de trabalho em um diagrama flexível com o modelo Simple Mind Map da ClickUp

Se você não tem experiência com fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos ou diagramas em geral, comece com mapas mentais !

Uma rápida atualização sobre mapas mentais: Também comumente usados em brainstorming, os mapas mentais são uma forma altamente visual e criativa de explorar ideias relacionadas a um tópico central ou a um objetivo final. Como os galhos de uma árvore genealógica ou os fios de uma teia de aranha, os mapas mentais mostram a progressão natural de um processo por meio de tarefas ou nós que ocorrem em uma ordem específica. ♻️

O mapa mental para iniciantes Modelo de fluxo de trabalho de mapa mental simples da ClickUp é o ponto de partida perfeito para usuários de todos os níveis de experiência, mesmo que você seja o especialista em mapas mentais designado pela equipe.

Com dois status personalizados e três visualizações aplicadas automaticamente ao seu espaço de trabalho, esse modelo o orienta no início da criação de um mapa mental simples Mapa mental no ClickUp de duas maneiras:

Modo de tarefa : Uma representação visual das tarefas em seu fluxo de trabalho para detalhar quaisquer subtarefas,solidificar as relações entre as tarefase mostrar o status das tarefas

: Uma representação visual das tarefas em seu fluxo de trabalho para detalhar quaisquer subtarefas,solidificar as relações entre as tarefase mostrar o status das tarefas Modo em branco: Uma abordagem mais criativa para o mapeamento mental com nós que conectam uma ideia a outra e podem ser convertidos posteriormente em tarefas.

A maior vantagem desse modelo é o fato de que ele faz as coisas andarem rapidamente. 💨

Com seu ponto de partida em ambas as variações já criadas, você pode facilmente adaptar este modelo Modelo de mapa mental para criar qualquer tipo de diagrama de fluxo de trabalho. Faça o download deste modelo

2. Modelo de fluxo de trabalho de fluxograma de raia por ClickUp

Aproveite ao máximo seus fluxos de trabalho usando quadros brancos com o modelo de fluxograma Swimlane da ClickUp

Procurando um pouco mais de liberdade com seu modelo de fluxo de trabalho? Planeje-o em um quadro branco virtual! Quadros brancos ClickUp são uma ferramenta de brainstorming altamente visual e colaborativa que pode levar seu projeto desde a fase de ideação até a execução.

Especialmente ao comparar possíveis resultados ou ao apresentar seu diagramas de fluxo de trabalho , o Modelo de fluxograma de raia de natação do ClickUp permite desenhar, mover, rotular e conectar ideias em uma tela infinita.

_P.S., seus três primeiros quadros brancos no ClickUp são gratuitos!

Deseja saber mais sobre os quadros brancos do ClickUp? Mergulhe em todo o poder colaborativo, criativo e totalmente personalizável do O novo recurso favorito do ClickUp . Faça o download deste modelo

3. Mapeamento de conceitos Modelo de fluxo de trabalho do ClickUp

Divida conceitos complexos em fluxos de trabalho gerenciáveis com o modelo Concept Mapping Whiteboards da ClickUp

Se você gostou do Pista de nataçãoModelo de fluxograma então você vai adorar o Modelo de mapa conceitual do ClickUp !

Com recursos como uma legenda codificada por cores, descritores em cada conexão e um detalhado do ClickUp Doc para ajudar a navegar em todas as suas novas ferramentas do Whiteboard, este modelo é o recurso ideal para mapear os fluxos de usuários e determinar as relações entre duas ideias.

Adicione facilmente formas e mova-as pelo Whiteboard para personalizar a aparência do seu fluxo de trabalho com base na complexidade das tarefas que você tem pela frente. Edite até mesmo a cor, o texto e a mídia vinculados ao quadro para fornecer aos membros o máximo de contexto possível para o seu fluxo de trabalho!

Mova, edite e adicione facilmente conexões ou formas ao seu quadro branco para personalizar seu modelo em segundos

Apresente seu quadro branco Mapa conceitual em uma reunião ou compartilhe-o por meio de um simples link para tornar sua experiência com esse modelo tão colaborativa quanto personalizável. Faça o download deste modelo

4. Modelo de fluxo de trabalho de design gráfico da ClickUp

Fique à frente de todas as solicitações de design com várias listas predefinidas neste modelo de design gráfico da ClickUp

Quando se trata de gerenciar processos de design gráfico em várias etapas, uma estrutura consistente é fundamental. Este Modelo de design gráfico da ClickUp está repleto de recursos para definir cronogramas claros, organizar arquivos e priorizar seus prazos em uma pasta flexível.

E quando dizemos pacote de recursos_, estamos falando sério.

O objetivo deste modelo de design gráfico é otimizar seu processo de design gráfico e acompanhar seu progresso. Quer você seja um freelancer ou designer em tempo integral, este modelo permite que você personalize seu fluxo de trabalho com 25 status personalizados, cinco campos personalizados, cinco visualizações de fluxo de trabalho e uma automação para acompanhar todas as solicitações de design. 🤩

E com Infraestrutura de hierarquia do ClickUp como o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de dados, essas ferramentas são fáceis de navegar! Comece preenchendo as listas pré-criadas para New Requests, Active Requests e Clients - depois deixe que seu modelo faça o resto. Faça o download deste modelo

5. Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp permite que você gerencie facilmente o conteúdo de várias equipes, projetos e tarefas.

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp é imprescindível para o fluxo de trabalho da sua equipe de conteúdo. Ele ajuda a monitorar suas metas de conteúdo, identificar lacunas no conteúdo e colaborar com outros membros da equipe.

Com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp, você pode criar facilmente um sistema unificado para gerenciar todo o conteúdo da sua organização. Ele ajudará a simplificar o processo de criação, aprovação, publicação e manutenção de conteúdo em vários canais. Além disso, ele permite a colaboração com outras equipes, garantindo que todos tenham visibilidade do conteúdo sempre que necessário.

E, para dizer a verdade, de um colega escritor de blogs para outro - você vai adorar esse modelo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de fluxo de trabalho "Getting Things Done" do ClickUp

Mantenha a equipe em movimento usando o método GTD confiável com o modelo Getting Things Done da ClickUp

Baseado em Metodologia GTD de David Allen para produtividade pessoal, o Modelo Getting Things Done do ClickUp é a pasta definitiva para dividir grandes tarefas em itens de ação gerenciáveis.

Esse modelo poderoso tem muito a oferecer, incluindo um documento de ajuda amigável para dominar cada recurso obrigatório e sete listas pré-criadas - uma para cada etapa do método GTD. 🙂

Com a versatilidade de simplificar qualquer coisa, desde o processo de agendamento até o planejamento de projetos complexos, o modelo GTD faz isso acontecer com exibições personalizáveis, como as exibições de Lista, Quadro, Documentos ou Calendário do ClickUp.

Eficiência é o nome do jogo quando se trata do modelo GTD. Você terá quatro automações para manter seu fluxo de trabalho em movimento com alterações nas datas de início das tarefas, datas de vencimento e campos personalizados.

Mas o maior motivo pelo qual adoramos esse modelo? Não se trata apenas de realizar o trabalho - trata-se de realizá-lo bem. Faça o download deste modelo

7. Modelo de fluxo de trabalho de mapa de processos no Excel

via Microsoft 365Mapas de processos são uma ótima maneira de planejar ou atualizar os fluxos de trabalho existentes . O que mais gostamos nisso Modelo de mapa de processo para o Microsoft Excel é que ele mapeia automaticamente os dados do seu processo como um diagrama para visualizar as etapas do seu processo.

Especialmente ao documentar novos fluxos de trabalho, esse modelo lhe dará uma ideia de como será seu processo quando chegar a hora de colocá-lo em ação. Porque, convenhamos, às vezes nossas grandes ideias nem sempre saem como planejado, mas ver sua tabela do Excel recriada em um fluxograma pode ajudá-lo a antecipar possíveis problemas antes que eles aconteçam.

Se você é novo no mapas de processos este modelo o ajudará a aprender os elementos básicos dos diagramas de fluxo de trabalho, o que cada forma significa e como elas se relacionam entre si em um guia passo a passo para ler rapidamente ou criar diagramas mais complexos no futuro. Faça o download deste modelo

8. Modelo de fluxo de trabalho de fluxograma no Excel

via Microsoft 365 Esse modelo de fluxograma básico compartilha recursos semelhantes aos do outro modelo da Microsoft listado acima.

Como o modelo anterior do Excel gerenciamento de fluxo de trabalho além do modelo de gráfico de fluxo de trabalho, este modelo abrangente de fluxo de trabalho cria automaticamente o diagrama para você com base nos dados adicionados à sua planilha. Você também encontrará o mesmo detalhamento passo a passo das perguntas frequentes sobre fluxogramas e dicas do modelo acima. Mas, diferentemente do modelo de mapa de processo, esse recurso oferece a opção de layouts de diagramas adicionais para equipes multifuncionais organogramas e processos comerciais básicos.

Bônus:_ **Software de gerenciamento de projetos para arquitetos

via Microsoft 365 Baixar este modelo

9. Modelo de fluxo de trabalho de fluxograma SmartArt no Excel

via Microsoft 365 O modelo de fluxograma SmartArt do Microsoft Excel é menos um modelo e mais uma lista instrutiva de gráficos editáveis que você pode adicionar no Excel.

Acessível na guia Inserir, os layouts SmartArt ajudam a planejar sequências de fluxo de trabalho com gráficos personalizáveis codificados por cores para que você possa adicionar texto, formas e formatação à medida que constrói seu diagrama no Excel Microsoft Excel . Faça o download deste modelo

10. Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social da ClickUp

Via ClickUp

Você precisa coordenar suas campanhas e postagens de mídia social? Com o Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp com o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp, você pode acompanhar facilmente as tarefas, responder às perguntas dos clientes e monitorar o progresso de cada campanha. O modelo vem com listas de verificação, lembretes, prazos e notificações incorporados para que você não perca nada importante.

Com esse modelo de fluxo de trabalho, você pode otimizar facilmente seu mídia social fluxo de trabalho e manter o controle das tarefas. Ele também permite a colaboração entre os membros da equipe para garantir que todos estejam na mesma página quando se trata de atividades de mídia social. Experimente este modelo de fluxo de trabalho hoje mesmo para otimizar sua estratégia de mídia social. Faça o download deste modelo

Como criar um fluxo de trabalho no ClickUp

Você entendeu a ideia: os modelos de fluxo de trabalho são um grande recurso! Mas seu modelo só é tão poderoso quanto o plataforma de gerenciamento de projetos à qual ele é aplicado. É por isso que sua busca pelo software perfeito é tão importante quanto encontrar o modelo certo.

E essa busca termina com ClickUp . 🏆

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a ferramenta de produtividade completa para reunir seu trabalho em um hub centralizado com ferramentas poderosas para planejar, visualizar e colaborar em seus fluxos de trabalho. Além de seu rico conjunto de recursos, o ClickUp oferece mais de 1.000 integrações e centenas de modelos personalizáveis para organizar, priorizar e otimizar qualquer processo.

Entre suas principais ferramentas de planejamento de projetos? ClickUp Whiteboards and Mind Maps!

Com a interface de arrastar e soltar do ClickUp, você pode ajustar e reorganizar facilmente os nós em seu Mapa mental para mostrar dependências de tarefas, relacionamentos e sequências de várias etapas.

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

Parte do que torna o ClickUp Mind Maps tão útil no processo de planejamento do fluxo de trabalho é a opção do Modo de Tarefa ou do Modo em Branco para o brainstorming de novas ideias. Assim como esboçar seus pensamentos em uma folha de papel nova, o Blank Mode oferece uma superfície limpa para adicionar rapidamente etapas, ideias e texto ao diagrama, que podem ser conectados posteriormente ou convertidos em tarefas.

Personalize seu mapa mental do zero no ClickUp com o Blank Mode

Mas os mapas mentais não são a única maneira de criar um diagrama de fluxo de trabalho no ClickUp - você também pode planejar qualquer processo usando quadros brancos no ClickUp!

Enquanto outros ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos oferecem integrações para a funcionalidade de quadro branco, o ClickUp é um dos poucos a criar internamente sua própria plataforma de quadros brancos. Isso significa que não são necessárias integrações, complementos ou atualizações. 🙌🏼

Acesse todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para construir o fluxo de trabalho perfeito no ClickUp Whiteboards

Os quadros brancos no ClickUp são a maneira mais rápida, fácil e colaborativa de agir sobre suas idéias no momento em que elas acontecem. Além disso, eles são flexíveis o suficiente para lidar com praticamente qualquer coisa - de links a imagens, mídia incorporada, tarefas, documentos e muito mais. E o melhor de tudo é que você pode converter qualquer forma do seu quadro em uma tarefa acionável.

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

Bônus:_ **Ferramentas de fluxograma

Use um modelo de fluxo de trabalho para otimizar seu processo de negócios

Se você estiver criando um Fluxo de trabalho ágil do zero ou atualizando seus processos de aprovação, os modelos de gerenciamento de projetos são o recurso ideal para economizar tempo e cobrir todos os detalhes.

Esses 10 modelos não apenas colocarão seu fluxo de trabalho em movimento, mas também o ajudarão a entregar produtos da melhor forma possível. E se você ainda estiver procurando uma vantagem extra para levar seus fluxos de trabalho para o próximo nível? Não precisa procurar mais: ClickUp. Registre-se no ClickUp e acesse tarefas ilimitadas, ClickUp Docs, Whiteboards e muito mais, sem nenhum custo.