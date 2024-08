10 modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word 2024

Um mapa de processos é uma ferramenta incrivelmente útil no gerenciamento de projetos. 💡

Ele ajuda a decompor tarefas e processos complexos em elementos visuais fáceis de entender. Com um mapa de processos em mãos, você terá menos problemas para identificar áreas de melhoria e possíveis gargalos em qualquer projeto.

Uma grande variedade de ferramentas pode ser usada para criar mapas de processos, incluindo ClickUp , Excel ou até mesmo Word. 💻

A boa notícia?

Você nunca precisará começar do zero ao criar um mapa de processos que seja visualmente atraente, compartilhável e editável. Neste artigo, apresentamos uma visão geral de 10 modelos de mapas de processos para que você possa começar a mapear seus processos.

O que é um modelo de mapeamento de processos?

Um modelo de mapa de processo é um diagrama que visualiza um processo e detalha as etapas individuais envolvidas na tarefa. Ele foi criado para ajudar os gerentes de projeto - independentemente da capacidade - a identificar áreas de melhoria e possíveis gargalos em seus processos fluxos de trabalho do projeto .

O que faz um bom modelo de mapeamento de processos?

Um modelo sólido de mapeamento de processos é tudo o que você espera que ele seja: uma forma clara, concisa e visualmente organizada de visualizar o fluxo de trabalho de suas equipes. Ele deve ser fácil de ler e entender e incluir todas as informações necessárias para levar um projeto do início ao fim.

Um ótimo modelo usa símbolos de mapeamento de processos, setas e caixas para representar as diferentes etapas de ponta a ponta. Os mapas de processos precisam ser otimizados para seu caso de uso específico.

Por exemplo, como gerente, é provável que você queira usar um mapa de processos com raias para visualizar quem da sua equipe é responsável por cada etapa do processo. 🏊

Por outro lado, criar um fluxograma completo com símbolos de mapeamento de processos - o ajudaria a visualizar todas as etapas em um processo que resolve um problema específico.

Como criar um mapa de processo

A criação de um mapa de processos começa com a determinação das escopo do projeto . Isso inclui a identificação do objetivos do projeto e objetivos principais , partes interessadas importantes e tarefas a serem realizadas. 📝

A próxima etapa é dividir cada tarefa em etapas menores e analisar quais etapas estão conectadas e como. A partir daí, use um ferramenta de mapeamento de processos para criar o mapa.

O ClickUp vem com ferramentas integradas para fornecer formas, rótulos e setas para ajudar a visualizar o fluxo de tarefas e ilustrar as conexões entre as tarefas. Você também pode adicionar cores e rótulos ao seu modelo de mapeamento de processos de negócios.

Agora, como você faz isso?

Um exemplo de nó em branco e nó de tarefa na visualização de mapas mentais do ClickUp

Criando um mapa de processo com o ClickUp Mapas mentais é fácil e intuitivo. Primeiro, selecione + View na parte superior do espaço de trabalho do ClickUp e clique no ícone para criar um novo mapa mental.

A partir daí, você escolherá entre duas opções: Modo de tarefa ou modo em branco.

Modo de tarefa

O uso do modo de tarefa mostrará todas as suas tarefas no mapa mental

Esse modo exibe todas as tarefas em seu Mapa mental . Isso facilita a reorganização do espaço de trabalho, pois facilita o arrastamento de ramificações para ajustar os nós.

Você também pode criar, editar e excluir tarefas à medida que avança. Em termos de mapeamento de processos de negócios no mapeamento de processos de negócios, o modo de tarefa ajuda a identificar gargalos, as principais etapas envolvidas e todas as tarefas que envolvem os vários membros da equipe que trabalham em seu departamento.

Modo em branco

Desenvolva ideias com a equipe desenhando-as em um mapa mental de forma livre com o Blank Mode no ClickUp

Se preferir trabalhar com o modo Blank, você pode criar mapas mentais com nós desconectados. Com o modo Blank, você pode criar quantos nós quiser e depois convertê-los facilmente em tarefas em uma lista de sua escolha.

Em seguida, começando pelo modo principal, clique em + Task para começar a criar seu mapa mental. Adicione um nome para cada tarefa e pressione Enter para criá-la.

Ao adicionar ramificações e nós, você pode usar o código de cores para ilustrar com precisão cada etapa. Quando terminar, é fácil salvar e compartilhar o mapa do processo com o restante da equipe.

10 modelos de mapas de processos para delinear seu próximo projeto

Nós adoramos um mapa de processo detalhado. E também adoramos modelos que o ajudem a acompanhar todo o processo. E há muitas opções para escolher ao mapear seu próximo fluxograma de processo de projeto.

Por isso, reunimos os 10 melhores modelos de mapas de processos a serem considerados, incluindo diferentes casos de uso para cada um deles.

1. Modelo de quadro branco de mapa de processo ClickUp

Modelo de quadro branco do mapa de processos do ClickUp

Os Quadro branco do mapa de processos do ClickUp é um ótimo recurso para gerentes de projeto e profissionais de criação. O modelo de mapa de processo os ajuda a visualizar claramente o fluxo de tarefas em cada estágio do processo. Dessa forma, você descobre as atividades mais importantes em cada estágio para priorizar as tarefas que o levarão adiante.

Esse é um modelo amigável para iniciantes. Com o ClickUp Quadros brancos se você tiver um mapa de processo, poderá adicionar ou editar o mapa de processo conforme achar necessário. Em vez de alternar entre ferramentas para criar um mapa de processo compartilhável, você pode usar esse modelo para criar um mapa de processo, salvá-lo e compartilhá-lo facilmente com a equipe.

O modelo inclui um formato de coluna colorido e visualmente organizado e é otimizado para rastrear o fluxo de um projeto. Ele também tem rótulos para cada estágio do processo, incluindo metas, atividades e itens de ação.

Ele vem com dois status, um campo personalizado e três tipos de visualização - portanto, você tem bastante flexibilidade. Faça o download deste modelo

2. Modelo de fluxograma de mapa de processo do ClickUp

Modelo de fluxograma do mapa de processos do ClickUp

Um fluxograma é uma visualização simplificada de como os processos de negócios acontecem. Geralmente, ele é denotado por determinadas formas, rótulos e linhas de conexão do início ao fim em seus mapas de processos.

Esse Modelo de fluxograma de mapa de processo do ClickUp é ótimo para entender a sequência lógica de uma tarefa ou processo. Ele o ajuda a dividir grandes projetos em componentes menores e mais gerenciáveis. Depois de concluído, esse modelo de mapa de processo facilita a reorganização e a otimização à medida que você visualiza um projeto do início ao fim.

Esse modelo é especialmente útil para a visualização de projetos complexos diagramas de fluxo de trabalho e pode ser ajustado com cores, formas, rótulos e linhas para atender às necessidades de qualquer projeto.

Com dois status e dois tipos de visualização, você não precisa começar um fluxograma do zero. Faça o download deste modelo

3. Modelo de mapa de processo PDCA do ClickUp

Modelo de mapa de processo do ClickUp PDCA

Planejar, fazer, verificar e agir. Essas são as quatro fases do processo de Modelo de mapa de processo PDCA . Com ele, os projetos se tornam mais fáceis de executar, facilitando muito os processos comerciais.

O mapa detalhado do processo é construído em torno de cada uma das quatro fases, de modo que as tarefas dentro delas se tornam mais gerenciáveis. Depois de dividir e categorizar suas tarefas, fica muito mais fácil saber quais são as mais importantes.

O mapa do processo PDCA é uma ótima maneira de elevar o nível do mapeamento de processos, pois oferece uma visão diferente do projeto como um todo. Se estiver liderando uma equipe e precisar de um visual fácil para trabalhar, use um mapa de processo PDCA.

Ao gerenciar um projeto, há muitas tarefas a serem executadas, o que não é nenhuma surpresa. No entanto, é bom lembrar que o mapeamento de processos divide a totalidade de um projeto em partes pequenas e viáveis. Quem não gosta de simplicidade? Faça o download deste modelo

4. Modelo de tarefa de mapeamento de processos do ClickUp

Modelo de tarefa de mapeamento de processos do ClickUp

Com o mapeamento de processos, você padroniza as tarefas repetitivas que se reúnem para administrar sua empresa. Este Modelo de tarefa de mapeamento de processos do ClickUp é ideal para quem deseja dividir e rastrear as tarefas individuais envolvidas em qualquer processo. Ele inclui colunas personalizáveis, como Time, Resource e Cost.

Dessa forma, você mede com precisão o tempo, o custo e os recursos associados a cada tarefa. Além disso, cada tarefa pode ser atribuída a um determinado membro da equipe, o que facilita o acompanhamento e o gerenciamento de projetos complexos.

Uma das melhores coisas sobre o mapeamento de processos é que você não só tem clareza sobre as tarefas e os estágios do projeto, mas também sobre quem é responsável pelo quê. O uso desse modelo de mapeamento de processos do ClickUp dá visibilidade às responsabilidades do projeto.

E, na maioria das vezes, é uma dor de cabeça acompanhar essas responsabilidades sem um detalhamento compartilhado com a equipe. Portanto, dê à sua equipe (e a você mesmo) mais informações sobre o fluxograma do processo para ajudar a definir o processo atual. Faça o download deste modelo

5. Modelo de tarefa de mapa de processo simples ClickUp

Modelo de tarefa de mapa de processo simples do ClickUp

Imagine ter um mapa claro que mostre o fluxo de atividades por estágio de um determinado processo. É por isso que você pode criar um mapa de processo com facilidade usando Mapa de processo simples do ClickUp .

Os gerentes de projeto usam um modelo de mapa de processo para dividir tarefas complexas de um projeto em etapas simples e fáceis de seguir. Ele ajuda a identificar áreas em seu processo atual em que o fluxo de trabalho pode ser simplificado.

Por exemplo, seu mapa de processos de alto nível pode ajudar a reduzir as tarefas para ficar dentro de um limite de tempo orçamento do projeto e encontrar áreas de melhoria logística.

Assim como o restante dos modelos do ClickUp, você pode atribuir tarefas aos membros da equipe, acompanhar o progresso e medir o sucesso sem precisar começar do zero com técnicas de mapeamento de processos. Faça o download deste modelo

6. Modelo de mapa de processo do ClickUp Swimlane

Modelo de mapa de processo do ClickUp Swimlane

Como discutimos anteriormente, os mapas de processos swimlane são uma excelente ferramenta para gerenciamento de projetos . E o ClickUp Modelo de mapa de processo Swimlane é imprescindível se você quiser indicar quem é responsável por determinadas tarefas em seu fluxo de trabalho.

Esse modelo funciona para manter cada um em sua lane, de modo que o fluxo do processo mostre as subtarefas e os eventos que se enquadram em suas raias específicas. O uso de um modelo de mapeamento de processos de negócios como esse é excelente para processos complexos que precisam ser simplificados.

Preocupado em atribuir muita responsabilidade a um membro da equipe e não distribuir os recursos de forma mais uniforme? A mapa de processos de raias ajuda você a redistribuir visualmente a responsabilidade como achar melhor.

É um ótimo modelo para quem deseja iniciar um processo de raia e vem com dois status e tipos de visualização. Faça o download deste modelo

7. Modelo de mapa mental simples do ClickUp

Modelo de mapa mental simples do ClickUp

Está começando um projeto? Não se esqueça de fazer um brainstorming! Use o Modelo de mapa mental simples do ClickUp para fazer anotações e anotar ideias de última hora com facilidade. Faça um brainstorming dessas ideias de forma colaborativa para que os projetos não aconteçam em um vácuo.

Juntamente com dois status e três tipos de visualização, este modelo de mapa mental facilita a criação de nós, a conexão de ideias e a reorganização de seus gerenciamento de fluxo de trabalho até chegar a algo que funcione. Faça o download deste modelo

8. Mapa de processo do Excel para modelo de fluxograma básico

Via Microsoft

Quando tudo o mais falha, sempre há o Excel para recorrer. Não se sabe o que é possível fazer com ele, incluindo a criação de mapas de processos que o ajudam a eliminar tarefas repetitivas ou a estabelecer novas tarefas com um ponto de referência bem mapeado.

Esse Modelo de mapa de processo do Excel permite que você se livre da necessidade de explicar um processo várias vezes, economizando tempo. ⌛

Com sua interface intuitiva e a capacidade de criar e formatar tabelas facilmente, o modelo do Excel permite mapear processos de forma eficaz e rápida com apenas alguns cliques. O modelo oferece diferentes formas, linhas e setas para indicar o fluxo de um processo.

Embora existam muitas Alternativas ao Excel alguns de seus modelos podem ser um bom ponto de partida. Baixe este modelo

9. Modelo de mapa de processo de melhoria de negócios da equipe de slides do PowerPoint

Via Equipe de Slides

Você sabia que há uma série de modelos de mapas de processos para criar apresentações no PowerPoint também? O modelo de mapa de processo do PowerPoint simplifica o processo de criação de uma apresentação eficaz e visualmente atraente sobre aprimoramento de processos de negócios com apenas algumas edições.

Ele usa ícones, formas e setas intuitivos para ilustrar cada etapa da análise do processo, como definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Isso proporciona uma representação visual fácil de entender.

Dos mapas de processos de alto nível desta lista, ele tem uma biblioteca de imagens predefinidas e elementos personalizados para embelezar os slides e torná-los ainda mais profissionais. Faça o download desse modelo

10. TemplateLab Modelo de mapa de processo de pista de natação

Via TemplateLab

O TemplateLab oferece uma excelente Modelo de mapa de processo Swimlane que pode ser usado no Microsoft Word ou PowerPoint.

Com ele, você pode identificar áreas potenciais de melhoria, como a eliminação de desperdícios, o aumento da eficiência e a redução de custos. Esse modelo de raia é ótimo para visualizar e monitorar métricas de desempenho, garantir a satisfação do cliente e melhorar o desempenho geral do processo.

Depois de encontrar as etapas mais complexas em um processo, o mapa do processo o ajuda a simplificar ou até mesmo eliminá-las para obter um sistema mais limpo. Faça o download deste modelo

Os modelos são apenas a ponta do iceberg do mapeamento de processos

Os mapas de processos fornecem um visual útil para as equipes que desejam se manter organizadas enquanto criam processos e trabalham com eficiência. No entanto, os modelos de mapeamento de processos são apenas a ponta do iceberg quando se trata de ferramentas que ajudam a otimizar qualquer projeto do início ao fim.

Com o ClickUp automações com a ajuda de um diagrama de fluxo de trabalho, espaços de trabalho personalizáveis, tarefas atribuíveis, controle de tempo e outros recursos de diagrama de fluxo de trabalho, você cria uma experiência muito mais tranquila no gerenciamento de um processo complexo ou de diferentes projetos em sua equipe.

Se você quiser mais exemplos, visite o site Centro de modelos do ClickUp para centenas de opções que podem proporcionar uma maneira mais fácil e intuitiva de iniciar seus projetos. As possibilidades são ilimitadas!