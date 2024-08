10 modelos gratuitos de OKR em Excel, Word e ClickUp

Como proprietário de uma empresa em um ambiente competitivo, você deve saber o que deseja alcançar e por que isso é importante.

Ao mesmo tempo, você deve trabalhar duro e definir o que é sucesso e o que será necessário para chegar lá. Nesse caso, você deve desenvolver resultados-chave mensuráveis.

Tradicionalmente, as equipes de negócios têm se baseado em objetivos e resultados-chave (OKRs) para entender seus metas e como eles podem alcançá-las. Usando essa estrutura de sucesso, você associa os objetivos aos principais resultados para entender suas realizações.

Infelizmente, a maioria dos proprietários de empresas tem muito pouca ou nenhuma noção sobre a estrutura de sucesso dos objetivos e dos principais resultados.

O que é um modelo de OKR?

OKR ( Objetivos e principais resultados ) funcionam como um sistema de gerenciamento de desempenho para fornecer uma estrutura para definir as metas da equipe e acompanhamento dos resultados.

Independentemente de ser uma organização pequena ou grande, vale a pena entender claramente os objetivos da empresa para que todos estejam trabalhando com as mesmas metas. Para detalhar melhor, objetivos são metas específicas que você deseja alcançar, enquanto resultados-chave são as métricas usadas para medir seu progresso.

Por exemplo, digamos que seu objetivo seja aumentar as vendas em 20% no próximo trimestre. Seus principais resultados podem ser aumentar o tráfego na Web em 10%, gerar 50 novos leads ou fechar 10 novos negócios.

Se você ainda não conhece os OKRs, assista ao nosso vídeo para obter dicas práticas de redação!

Os benefícios de monitorar OKRs usando modelos de estrutura de OKR

Como proprietário de uma empresa, é fácil se distrair com objetos brilhantes e outras coisas que não são importantes. Com os OKRs, você pode manter sua equipe concentrada nas coisas mais importantes. Você quer direcionar sua energia para áreas que possam criar um impacto em sua empresa, em vez de perder tempo com coisas que não vão mudar a situação.

Você deve garantir que todos em sua organização estejam alinhados com a visão e as metas da empresa. Com os OKRs, você pode envolver sua equipe e deixá-la animada para trabalhar em prol de um objetivo comum.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp Saiba mais sobre as metas do ClickUp

Melhorar a transparência e a responsabilidade

Em qualquer equipe, a transparência e a responsabilidade são fundamentais para o sucesso. Infelizmente, alcançar esses objetivos é um desafio sem a estrutura adequada. Os OKRs ajudam a sua equipe a entender suas funções e responsabilidades. Também ajudam você a responsabilizar todos por suas ações.

Além disso, qualquer atraso na tomada de decisões pode custar caro. Você quer que a sua equipe possa tomar decisões rapidamente sem sacrificar a qualidade. Os objetivos e os principais resultados desempenham um papel fundamental na facilitação de uma tomada de decisão mais rápida.

Identifique rapidamente as áreas que precisam de atenção e tome decisões de acordo. Isso é benéfico para manter sua organização ágil e receptiva às mudanças no mercado.

Aumento do desempenho

A função final de qualquer OKR é melhorar o desempenho . Quando todos em sua organização entenderem seus objetivos e principais resultados, é mais provável que se esforcem mais para alcançá-los.

Essa estrutura também permite que você acompanhe o progresso e identifique as áreas que precisam ser melhoradas. O alinhamento dos esforços da sua equipe com as metas da sua empresa o ajudará a obter excelentes resultados.

Vincular tarefas aos OKRs da equipe no ClickUp

A criação de um objetivo sólido e de uma estrutura de resultados-chave começa com a compreensão clara do que você deseja que sua organização alcance e como você medirá o sucesso. Embora os proprietários de empresas achem mais fácil estabelecer seus objetivos de negócios e principais resultados, é sempre um desafio quando se trata de colocar todos os OKRs em uma única exibição.

Felizmente, existem modelos de OKRs que podem ser usados para alinhar toda a sua equipe à mesma visão.

Aqui estão 10 modelos gratuitos de objetivos e principais resultados que você deve considerar agora mesmo!

10 modelos gratuitos de OKR em Excel, Google Sheets e ClickUp

1. Modelo de OKR da empresa ClickUp

Acompanhe os OKRs da empresa e meça o progresso com este modelo

O ClickUp é uma plataforma de produtividade em que as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho em um só lugar. E com o Modelo de metas e OKRs da empresa do ClickUp com os OKRs, os gerentes têm a opção de criar tarefas e vinculá-las a um resultado-chave. Não será mais um fardo administrativo para os membros da equipe enviar e-mails semanais de status porque, à medida que a tarefa progride, ela é automaticamente rastreada no modelo!

Um sistema OKR no ClickUp transformará a maneira como as equipes e a liderança sênior comunicam suas principais prioridades. Ele vincula planejamento estratégico a etapas acionáveis para que todos os principais colaboradores do resultado entendam como seu desempenho afeta diretamente o resultado. Iniciar o planejamento de OKR do próximo trimestre hoje mesmo ! Modelo de OKR da empresa ClickUp

2. Modelo de OKRs do ClickUp

O modelo de OKR do ClickUp permite o rastreamento e o alinhamento precisos dos objetivos e dos principais resultados, facilitando a definição organizada de metas e o progresso mensurável

O modelo Modelo de OKRs do ClickUp é um excelente ponto de partida para OKRs. Ele inclui uma estrutura de OKR predefinida e espaços de trabalho para ajudá-lo a começar a planejar seus OKRs de forma rápida e fácil. O modelo vem com modelos personalizáveis de OKRs, um guia de definição de metas e até mesmo exemplos de OKRs. Você também terá acesso à lista de verificação de objetivos e principais resultados e ao manual de objetivos e principais resultados, que fornecem as práticas recomendadas para a implementação de objetivos e principais resultados em sua organização. Todas as partes desse modelo de OKR trabalham juntas para ajudá-lo a começar a trabalhar rapidamente com OKRs.

Entender a estrutura de objetivos e principais resultados da sua equipe é a chave para uma execução bem-sucedida de objetivos e principais resultados. Este modelo o ajuda a estabelecer e configurar rapidamente os objetivos e principais resultados que são adaptados especificamente às necessidades exclusivas da sua equipe. Esse modelo de objetivos e principais resultados inclui todas as ferramentas visuais, espaços de trabalho e recursos necessários para garantir que todos entendam seus objetivos e principais resultados e estejam trabalhando para alcançá-los de forma eficaz. Faça o download deste modelo de OKR

3. Modelo de metas SMART do ClickUp

Defina metas para cada função crítica em sua organização com os modelos SMART do ClickUp

A criação de um caminho claro para o sucesso começa com a definição de metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado, também conhecidas como metas SMART. Ao adotar a abordagem de metas SMART, você pode evitar distrações e se concentrar em uma meta de cada vez, aumentando suas chances de alcançá-la com sucesso.

O ClickUp oferece um Modelo de metas SMART que pode servir como sua estrutura de orientação para a definição de metas. Com essa ferramenta, você pode simplificar suas metas, organizar seus objetivos de forma eficaz e se preparar para o sucesso. A melhor parte? Você tem a flexibilidade de personalizar o modelo para atender às suas necessidades exclusivas e garantir que está no caminho certo para atingir suas metas. Faça o download deste modelo de Metas SMART

4. Modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

Com o modelo de plano de ação de metas SMART, você garante que suas metas sejam cumpridas com uma visualização de lista para manter tudo organizado e no caminho certo

O modelo Modelo de plano de ação SMART do ClickUp é uma ferramenta indispensável para os gerentes de projeto que buscam simplificar tarefas complexas, dividindo-as em etapas gerenciáveis e considerando fatores como tempo, recursos e experiência.

Usando o acrônimo SMART, que significa Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Alcançável), Relevant (Relevante) e Timely (Oportuno), esse modelo organiza as metas em cada categoria e fornece avisos valiosos para garantir o sucesso. Depois de concluir cada categoria, basta destacar o texto para criar tarefas acionáveis e definir datas de conclusão. Faça o download deste modelo de plano de ação SMART

5. Modelo de OKR de marketing estratégico do ClickUp

Alcance seus objetivos e principais resultados (OKRs), planeje suas metas de marketing e mantenha-se dentro do orçamento com o modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp

Modelo de OKR de marketing estratégico do ClickUp fornece uma estrutura abrangente de OKR para equipes de marketing estratégico. Ele inclui OKRs projetados especificamente para melhorar a visibilidade e o alcance de sua marca no mercado, criar fidelidade do cliente e aumentar as vendas. Com esse modelo de OKR, você terá acesso a recursos como diretrizes de estabelecimento de metas, definições de OKR, modelos de OKR, listas de verificação de OKR e manuais de OKR. Esse modelo de OKR é um ótimo ponto de partida para as equipes de marketing que desejam obter os melhores resultados com os OKRs.

Verifique estes_ **Ferramentas de software de planejamento estratégico ! Modelo de OKR do ClickUp Strategic Marketing

6. Modelo de rastreamento de OKR do Google Sheets

via Mooncamp

O Google Sheets tem um modelo simples de OKR para começar a organizar cada resultado-chave para toda a organização. Ele ajuda os gerentes a acompanhar o progresso da equipe em relação aos objetivos trimestrais.

Tudo o que você precisa fazer é inserir seus objetivos e alguns resultados-chave nas colunas apropriadas. Em seguida, você pode visualizar o status de cada resultado-chave codificando as células com cores. Isso o ajudará a ver quais áreas precisam de atenção. Os proprietários de pequenas empresas já estão usando esse modelo para melhorar sua produtividade e atingir suas metas! Modelo de rastreamento de OKR do Google Sheets

7. Modelo de controle de OKR do Excel

via Weekdone

Ao longo dos anos, o Microsoft Excel se tornou uma das ferramentas mais populares para o rastreamento de OKRs. Isso se deve ao fato de ser fácil de usar e oferecer muita flexibilidade. Você pode personalizar facilmente seus OKRs para atender às suas necessidades específicas. Se quiser acompanhar seu progresso visualmente, você pode usar sparklines ou gráficos.

A melhor coisa de usar o Excel para monitorar seus OKRs é que você pode compartilhar seu progresso com outras pessoas. Você também pode usar essa ferramenta para definir lembretes e adicionar notas. Modelo de rastreamento de OKRs do Excel

8. Modelo de OKR em PowerPoint

via Modelo de Slide

Este é outro excelente Opção de rastreamento de OKR para pequenas empresas ou startups s. O modelo OKR do PowerPoint é fácil de usar e ajuda você a acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

Usando esse modelo, você deve inserir seus objetivos e principais resultados nos slides apropriados. Em seguida, você pode acompanhar seu progresso destacando as células alcançadas. Isso o ajudará a ver quais áreas precisam ser melhoradas.

As empresas que procuram um modelo de planejamento que seja fácil de usar e visualmente atraente podem optar pelo modelo OKR do PowerPoint. Modelo de OKR do PowerPoint

9. Modelo de painel de OKR do Google Sheets

via Super Metrics

É preciso evitar uma situação em que você precise ir e voltar entre diferentes ferramentas para definir lembretes ou adicionar notas. O modelo do Planilhas Google alivia esse desafio, permitindo que você faça tudo em um só lugar.

Essa ferramenta está no mercado há algum tempo e é conhecida por sua facilidade de uso. Com esse modelo, você deve certificar-se de inserir os objetivos e os principais resultados nas colunas apropriadas. Depois disso, você pode acompanhar facilmente o progresso destacando as células alcançadas. Isso ajudará a identificar as áreas que precisam de mais trabalho. Modelo de painel OKR do Google Sheets

10. Modelo de OKR de equipe do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Este modelo de OKR para equipes do Microsoft Word oferece a simplicidade e a intuitividade de uma plataforma de edição de texto, ao mesmo tempo em que fornece uma estrutura abrangente para o acompanhamento de objetivos. Esse modelo de OKR é particularmente útil para equipes que preferem trabalhar em um processador de texto para redigir, revisar e finalizar seus OKRs.

Esse modelo inclui seções prontas para delinear objetivos e definir os principais resultados correspondentes. As seções de notas permitem contexto adicional e detalhes de rastreamento, como métricas de desempenho específicas ou cronogramas. Também é possível personalizar facilmente esse modelo para acomodar as necessidades exclusivas da sua equipe, tornando-o uma ferramenta versátil para qualquer organização. Modelo de OKR do Microsoft Word Recursos relacionados:

Seja melhor do que "OK" e comece com um modelo detalhado de OKR

Ter uma abordagem clara para avaliar seus resultados e determinar se sua empresa está realmente atendendo às expectativas é essencial para o sucesso organizacional. Uma estrutura de objetivos e resultados-chave por meio de um modelo de OKR ajuda a medir e avaliar seus resultados em relação aos seus objetivos.

Ele permite que você saiba se está tomando as decisões certas e como pode melhorar suas operações para refletir seu desempenho. O modelo de OKR para empresas do ClickUp é o lugar perfeito para começar!

Esse modelo fácil de usar gerará rapidamente os resultados necessários para fins de comparação. Então, o que está esperando? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo para começar.