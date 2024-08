Um guia passo a passo para criar um painel de OKR

Diferente de Indicadores-chave de desempenho (KPIs), objetivos e principais resultados (OKRs) são geralmente qualitativos e podem ser difíceis de rastrear. Isso torna difícil navegar pelo mar de tarefas e garantir que você esteja indo na direção certa. Felizmente, você pode recorrer a um bom painel de OKR como sua bússola. 🧭

Um painel bem construído fornece um instantâneo visual detalhado do seu progresso e desempenho, permitindo que você mantenha toda a equipe na mesma página e tome decisões baseadas em dados em vez de dar tiros no escuro.

Neste guia, informaremos tudo o que você precisa saber sobre painéis de OKR e ensinaremos como criar um do zero. Sugeriremos as práticas recomendadas e as ferramentas que não vão lhe custar muito dinheiro e, ao mesmo tempo, disponibilizarão prontamente todas as informações necessárias.

O que é um painel de OKR?

Um painel de OKR é um ferramenta visual de gerenciamento de projetos que permite que você acompanhar o progresso da meta e tarefas por meio de gráficos, tabelas e elementos dinâmicos semelhantes. Seu principal objetivo é resumir grandes quantidades de dados para fornecer insights acionáveis que você pode usar para continuar avançando em direção aos seus objetivos. 🎯

Crie Dashboards detalhados e adicione Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Embora o painel seja voltado principalmente para gerentes de projeto/produto e executivos de nível C, ele pode ser útil para funcionários de toda a hierarquia. Ele ajuda a dividir os OKRs em iniciativas que podem ser monitoradas para tornar um projeto mais digerível e garantir que todos tenham clareza sobre sua contribuição e função.

Além disso, nem todos os painéis de OKRs abrangem o nível da empresa projetos e objetivos . Você também pode usar painéis individuais para acompanhar os OKRs pessoais de cada funcionário, o que os ajuda a se manterem motivados e permite que você os conheça melhor.

Independentemente do uso, um painel bem desenvolvido garante que você não precise fazer malabarismos com várias planilhas e documentos para entender a situação atual do seu projeto e o desempenho da equipe. Todas as informações importantes são apresentadas de forma clara e visualmente atraente, o que deixa mais tempo para tomada de decisões .

Principais recursos de um painel de OKR

Para simplificar a geração de relatórios e facilitar as decisões baseadas em dados, um painel de OKR deve conter os seguintes elementos-chave:

Ferramentas de visualização Às vezes, os objetivos podem ser vagos porque serão concretizados por meio dos principais resultados e iniciativas, portanto, seu painel de objetivos e principais resultados deve oferecer elementos visuais que levem isso em conta. Se ele não for além dos gráficos de pizza básicos e dos objetivos numéricos, talvez você não consigavisualizar os dados necessários para acompanhar o progresso adequadamente Uma interface amigável Como mencionado, um painel de objetivos e principais resultados pode servir a qualquer pessoa em sua organização, portanto, deve ser fácil de navegar, independentemente das habilidades técnicas do usuário. Todas as informações essenciais devem estar claramente dispostas para que sua equipe não precise procurar os dados de que precisa. O ideal é que seu painel também seja compatível com dispositivos móveis para permitir que você acompanhe atualizações importantes em qualquer lugar Dados em tempo real Não é possível ter uma visão precisa do progresso que você fez se o seu painel não for atualizado em tempo real (ou, pelo menos, com frequência suficiente para levar em conta todas as alterações significativas). Certifique-se de que seu painel se conecte perfeitamente às fontes de dados e a outros aplicativos que você usa para atingir o objetivo Marcos e cronogramas Alguns objetivos podem demorar um pouco para serem alcançados, portanto, os marcos são uma excelente maneira de elevar o moral da sua equipe se ele cair na metade do projeto. As linhas do tempo também podem ser úteis, pois fornecem a todos um roteiro abrangente a ser seguido Opções de personalização O ideal é que seu painel seja capaz de se adaptar a diferentes equipes e fornecer informações relevantes sem distrair os membros da equipe com dados que não lhes dizem respeito. Caso contrário, talvez você precise criar vários painéis para o mesmo OKR

Quais são os benefícios de um painel de OKR?

Se você criar um painel que atenda a todos os requisitos acima, poderá desfrutar de vários benefícios. Vamos examinar os mais impactantes. 🌟

Comunicação simplificada de OKRs estratégicos

Os OKRs geralmente são ambiciosos e envolvem várias equipes em toda a empresa. Sem um sistema centralizado para visualizá-los, você corre o risco de ter falhas de comunicação e pode criar silos de projetos.

A visualização ClickUp Item Hubs facilita a classificação de documentos, painéis e quadros brancos por recentes, favoritos ou "Criado por mim

Um painel de OKR reúne todas as partes relevantes para garantir clareza e uma visão geral abrangente de todas as iniciativas necessárias. Como resultado, as pessoas podem ver como seu trabalho se encaixa no panorama geral e obter o contexto necessário para concluí-lo com eficiência.

Uma plataforma de painel abrangente também pode vir com recursos de colaboração reduzindo a necessidade de recursos adicionais de aplicativos de produtividade . Isso pode centralizar seu fluxo de trabalho e eliminar ineficiências que consomem muito tempo.

Monitoramento fácil de atividades

À medida que suas equipes trabalham para alcançar os principais resultados, você vai querer estar sempre a par de tudo. Um painel de OKR pode fazer com que isso aconteça sem inúmeras reuniões e check-ins. Você pode ver precisamente quanto trabalho foi feito em um determinado momento e ter todas as atualizações necessárias disponíveis em um piscar de olhos.

Observe que isso só é possível se o seu software do painel integra-se com ferramentas de agendamento para permitir o rastreamento de tarefas em tempo real. Esse não é o caso de todas as soluções, portanto, talvez você precise fazer uma das seguintes opções:

Procurar um aplicativo que se conecte aos aplicativos existentes em seu fluxo de trabalho

Escolher uma plataforma mais robusta que vá além da simples visualização e geração de relatórios de OKR

Oportunidades de gamificação

Os painéis de objetivos e principais resultados não são usados apenas para análise de dados - eles também ajudam você a adicionar um pouco de diversão ao seu fluxo de trabalho e manter os funcionários engajados por meio da gamificação. De acordo com uma pesquisa é uma ideia inteligente, pois 89% dos funcionários disseram que a gamificação os fez mais produtivos e 88% relataram níveis mais altos de felicidade no local de trabalho.

Há inúmeras opções de gamificação a serem exploradas, e seu painel de objetivos e principais resultados desempenha um papel fundamental aqui. Você pode definir um sistema de recompensas com base em marcos, iniciativas e resultados importantes para manter seus funcionários animados e motivados. 🥇

Mostrar relacionamentos entre tarefas e tarefas de marco na visualização de Gantt no ClickUp

Você também pode incluir uma competição saudável ao adicionar sistemas de pontos, tabelas de classificação e elementos semelhantes. **No entanto, não exagere, pois você não quer que a concorrência venha à custa da colaboração.

Melhor trabalho em equipe e responsabilidade

Por falar em colaboração, os painéis de OKR eliminam muitos contratempos do trabalho em equipe, tais como:

Tarefas pouco claras

Gargalos na comunicação

Incapacidade de ver o panorama geral

Além dos OKRs, eles geralmente mostram as iniciativas-chave relacionadas, garantindo que as responsabilidades de todos sejam claramente definidas. Isso elimina a confusão e permite vincular cada iniciativa a um membro da equipe e identificar a fonte de qualquer ineficiência em pouco tempo. 🔍

Um painel de controle também garante total transparência , que pode fazer maravilhas para criar confiança em sua empresa. Como bônus, os funcionários podem ser incentivados a compartilhar conhecimento e ajudar uns aos outros se todos puderem ver as tarefas de seus colegas de equipe.

Como criar um painel de OKR?

Um painel de OKR sólido não pode ser criado da noite para o dia - você deve passar por várias etapas e consultar vários tomadores de decisão para garantir que todos os dados necessários estejam lá. Você também precisa encontrar o software de painel certo com todos os recursos que discutimos anteriormente neste guia, e há muitas opções para escolher.

Para encurtar sua pesquisa, deixe-nos sugerir ClickUp -uma solução completa de gerenciamento de projetos que permite que você mantenha o controle do seu fluxo de trabalho e acompanhe o progresso sem esforço. 🤩

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

Com Painéis do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você pode criar o seu painel de OKR ideal, que oferece insights práticos sobre todos os dados de que você precisa. Vamos lhe mostrar exatamente como fazer isso enquanto percorremos cada etapa do processo de criação do painel.

Etapa 1: Escolha seus objetivos

Um painel de OKR pode se concentrar em um objetivo ou em vários ao mesmo tempo. Ele também pode abranger objetivos de toda a empresa ou objetivos específicos de cada funcionário. Com tantas opções, escolher os objetivos certos para o painel pode ser um desafio. Ainda assim, é fundamental dedicar a essa decisão o tempo e a atenção que ela merece, pois ela terá impacto em todas as etapas futuras.

Se precisar de um ponto de partida para definir seus objetivos, comece com a missão e a visão da sua empresa. Os OKRs devem ser ambiciosos e inspiradores, portanto, não hesite em mirar alto. 💯

Como você não precisa quantificá-lo, não se preocupe se um objetivo parecer vago. "Aumentar o conhecimento da marca" é um exemplo perfeito de um objetivo válido, mesmo que pareça ambíguo à primeira vista. Posteriormente, você o dividirá em resultados e iniciativas importantes, de modo que ainda terá uma forma concreta de medir o progresso.

Depois de considerar seus objetivos, você pode usar Metas do ClickUp para dar vida a eles. Graças às várias opções de visualização, você pode encontrar o gráfico certo para cada tipo de objetivo.

Use as metas do ClickUp para criar sua estrutura de OKR e rastreá-las por meio de vários elementos visuais

O ClickUp oferece opções flexíveis de compartilhamento de metas, permitindo que você dê a cada equipe uma visão geral dos objetivos relevantes sem informações desnecessárias. Você também pode agrupar os objetivos em pastas para maior clareza.

O acompanhamento do progresso ocorre automaticamente em tempo real, portanto, você não precisará lidar com atrasos nos dados. Sempre que olhar o painel, você saberá exatamente o quanto está próximo de atingir seus objetivos.

Etapa 2: definir os principais resultados e iniciativas

Com seus objetivos estabelecidos, é hora de torná-los mais granulares e ver como você os alcançará. Em outras palavras, você precisa definir os principais resultados e as iniciativas correspondentes para cada objetivo.

Dois a cinco resultados-chave por objetivo é um ponto ideal, embora esse número não seja definitivo. Tudo o que importa é alinhar os principais resultados com os objetivos e traçar um roteiro claro para sua equipe seguir.

Se voltarmos ao exemplo do reconhecimento da marca, seus principais resultados podem ser:

Escrever e publicar 30 guest posts até o final do segundo trimestre Estabelecer cinco parcerias com influenciadores do setor no primeiro trimestre Criar 40 podcasts até o final do ano

Cada um desses resultados principais pode ser subdividido em iniciativas específicas. Por exemplo, as iniciativas para escrever 30 guest posts podem incluir:

Criar tópicos e esboços para todos os 30 artigos até o final do mês Escrever três artigos por semana Identificar 15 sites com autoridade para publicar os guest posts

É fundamental que esses principais resultados e iniciativas estejam em um hub centralizado, caso contrário, você não conseguirá monitorá-los de forma eficaz. É por isso que Tarefas do ClickUp permite que você as reúna e as mantenha bem organizadas. 🗓️

A interface intuitiva de arrastar e soltar facilita o gerenciamento de tarefas, e você pode usar várias exibições para obter uma visão geral clara do fluxo de trabalho.

Use o ClickUp Tasks para delinear os principais resultados e iniciativas sem planilhas confusas

O ClickUp também oferece várias automações, tarefas recorrentes e recursos semelhantes que minimizam o trabalho braçal e liberam mais tempo para a tomada de decisões.

Etapa 3: Determinar o layout do painel

Depois de identificar os OKRs e as iniciativas, é hora de escolher como você os estruturará em seu painel. O céu é o limite aqui, especialmente se você aproveitar os mais de 50 widgets do ClickUp e as inúmeras opções de personalização.

Se não tiver certeza de por onde começar, você pode usar um Modelo de painel de OKR para obter alguma inspiração. Por exemplo, o modelo Modelo ClickUp OKR vem com todos os elementos de que você precisa para organizar seus OKRs da maneira que achar melhor. Você obtém cinco campos personalizados e tipos de visualização juntamente com sete status para rastrear OKRs com precisão exata.

Estruture seus OKRs e iniciativas sem esforço com o modelo de OKR do ClickUp

Além do modelo universal de OKR, você pode usar modelos específicos, como o Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp . Ele vem com campos predeterminados e elementos adaptados para planejamento de marketing permitindo que você desenvolva uma estratégia eficaz com o mínimo de trabalho manual.

Por fim, você pode conferir alguns Exemplos de painéis do ClickUp para ter uma ideia de como deve ser o seu painel de OKR. Cada elemento do seu painel ClickUp é totalmente personalizável, permitindo que você o adapte aos seus OKRs e a outras especificidades.

Ao projetar o layout do seu painel, foque na facilidade de uso para garantir que todos os membros relevantes da equipe possam navegar pelo painel sem problemas. Você precisará encontrar um equilíbrio entre forma e função, portanto, experimente diferentes designs para descobrir o que funciona melhor. 🧪

Etapa 4: conectar fontes de dados

Nem todo progresso de OKR pode ser monitorado por meio de iniciativas específicas e sua conclusão. Por exemplo, se você administra uma clínica e definiu a melhoria da experiência do paciente como o principal objetivo, atingir um tempo médio de espera específico pode ser um dos principais resultados. Nesse caso, seu painel de OKR deve se conectar a uma plataforma que meça o tempo de espera para fornecer as informações necessárias sem a necessidade de entradas manuais.

É provável que você tenha um fluxo de trabalho estabelecido e seu painel deve se ajustar a ele, em vez de exigir que você faça alterações significativas no processo. É por isso que você precisa de uma solução de painel que se integre perfeitamente às suas fontes de dados essenciais.

Aprofunde-se nos detalhes granulares de seus dados com recursos de drill down em Dashboards

O ClickUp faz isso de três maneiras:

Integrações nativas (Slack, Everhour, Front e muitos outros)

Integração com o Zapier , que permite conectar o ClickUp a centenas de aplicativos adicionais

, que permite conectar o ClickUp a centenas de aplicativos adicionais API do ClickUp que permite que você crie integrações personalizadas

Você tem total liberdade para personalizar o ClickUp de acordo com suas necessidades e garantir que seu painel de controle não deixe pedra sobre pedra. 🪨

Naturalmente, o painel também pode puxar dados de outras soluções do ClickUp (Tarefas, Metas, etc.), para que você possa ficar sempre por dentro das atualizações.

Etapa 5: Revise e adapte seu painel de OKR

O fato de seu painel estar pronto e funcionando não significa que seu trabalho tenha terminado. Ao monitorar seus OKRs, você poderá perceber áreas de melhoria que merecem ser abordadas. Por exemplo, alguns usuários podem achar o painel pouco intuitivo ou perceber que faltam dados importantes.

Seus OKRs também evoluirão bastante com o tempo, portanto, revisões e ajustes regulares são cruciais. Se você tiver OKRs de longo prazo, uma revisão trimestral deve ser suficiente. Esse pode não ser o caso se você estiver usando o painel para projetos menores ou para o acompanhamento individual de funcionários, pois provavelmente precisará de verificações mais frequentes.

O mundo dos negócios se move na velocidade da luz, portanto, você também deve estar aberto a surpresas que exijam o ajuste de seus OKRs ou o reequilíbrio de suas prioridades. De qualquer forma, certifique-se de não definir e esquecer seu painel, mas atualize-o conforme necessário.

Por fim, use seu painel para celebrar as conquistas e marcos importantes . Um tapinha nas costas contribui muito para aumentar a felicidade dos funcionários, e seu painel de controle lhe dirá quem merece mais. 🤓

Crie um painel de OKR de alto nível com o ClickUp

Sem um modelo de painel de OKR, a configuração de um painel de OKR pode dar algum trabalho, mas é um componente crítico em seus esforços de geração de relatórios. Você terá controle total sobre os OKRs da sua equipe e tomará decisões com muito mais confiança.

Sua equipe também apreciará o painel, pois poderá usá-lo para manter o controle do fluxo de trabalho e obter um impulso de motivação, se necessário. 💨

O ClickUp permite que você obtenha os benefícios acima, além de muitos outros. Ele está entre as formas mais intuitivas e econômicas de criar painéis de OKR robustos e gerenciar seus projetos com mais eficiência. Para turbinar seus esforços de geração de relatórios e aproveitar o poder dos dados em tempo real na ponta dos dedos, crie uma conta ClickUp hoje mesmo .