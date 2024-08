10 melhores softwares de planejamento de marketing para campanhas em 2024

Gerenciamento de vários campanhas de marketing rapidamente sai do controle, especialmente se você não tiver um sistema ou fluxo de trabalho.

As velhas e confiáveis planilhas são boas para muita coisa, mas só o levarão até certo ponto. É aí que entra a planejamento de marketing o software entra em cena.

Marketing ferramenta de planejamento as ferramentas de planejamento ajudam você a se organizar, pensar de forma mais estratégica e tomar decisões com base nos dados que possui. Elas o ajudam a se concentrar no panorama geral, sem se esquecer de detalhes como prazos, recursos e dependências.

Neste guia, compartilhamos nossas 10 melhores ferramentas de software de planejamento de marketing para 2024. Cada uma delas tem seus pontos fortes e superou com sucesso a concorrência. Vamos lá! 🏃

Como encontrar o melhor software de planejamento de marketing para sua equipe?

As ferramentas de software de planejamento de marketing existem para facilitar o seu trabalho como líder de projeto. Elas permitem que você crie cronogramas e planos de projeto detalhados e, em seguida, execute-os com uma visão completa dos membros da sua equipe, dos recursos e do orçamento.

As melhores ferramentas de software de planejamento de marketing o ajudarão a:

Transformar sua estratégia de marketing em planos de marketing práticos

Supervisionar projetos, tarefas e lançamentos de produtos

Planejar campanhas em vários canais de marketing

Organizar ideias e ativos

Designe membros da equipe para projetos e tarefas

Planeje e crie conteúdo para o seu público-alvo

Trabalhe melhor em conjunto como uma equipe de marketing

Simplifique o processo de planejamento com fluxos de trabalho e automação para que seja mais fácil gerenciá-lo

Com tantas ferramentas de planejamento de marketing e colaboração disponíveis, há algo para cada equipe e especialidade.

Algumas ferramentas de software de planejamento de marketing são especializadas em mídia social. Outras (como o ClickUp) podem ser personalizadas para ajudá-lo a se destacar em várias atividades de marketing.

O objetivo é encontrar algo que funcione melhor para suas necessidades e se alinhe com suas ferramentas de referência - seja uma aplicativo de criação de conteúdo , software de gerenciamento de recursos de marketing ou um Ferramenta de marketing de IA .

Os 10 melhores softwares de planejamento de marketing para criar uma estratégia de marketing em 2024

Existem centenas de ferramentas de planejamento de marketing em potencial, mas quais valem a pena experimentar? Aqui estão 10 ferramentas de software de planejamento de marketing que receberam nosso voto de melhor da categoria.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

O ClickUp é mais do que uma ferramenta de planejamento de marketing - ele tem o potencial de se tornar o hub central para sua equipe de marketing equipe de marketing . Idealize, planeje, execute e gere relatórios sobre seus projetos a partir da plataforma líder de produtividade tudo em um. ✨

Aproveite os espaços de trabalho escalonáveis, software gratuito de gerenciamento de projetos gerenciamento de recursos, criação de conteúdo, planejamento de mídia e gerenciamento de campanhas em um único lugar.

Use IA do ClickUp para ajudar os membros da sua equipe a criar rapidamente estudos de caso ou outros materiais de marketing e, em seguida, trabalhar de forma colaborativa em peças de conteúdo no Docs.

Aproveite as vantagens do modelos de planos de marketing que ajudam você economizar tempo ao desenvolver resumos de conteúdo, peças de marketing de conteúdo relatórios internos e documentos voltados para o cliente.

Os Modelo de plano de marketing do ClickUp o modelo de plano de marketing do ClickUp fornece uma estrutura abrangente para criar um plano de marketing eficaz. Com esse modelo, você pode delinear suas metas de marketing, público-alvo, estratégias, táticas, orçamento e muito mais. É uma ferramenta versátil que pode ser personalizada para atender às suas necessidades específicas.

Crie um plano de marketing com o ClickUp

O ClickUp oferece recursos abrangentes de software de planejamento de marketing em uma plataforma de marketing e hub de produtividade que você já conhece e confia. É uma potência de funcionalidade que você pode usar como está ou personalizar para criar sua própria campanha de marketing mecanismo de planejamento. 🏭

Melhores recursos do ClickUp:

Planeje campanhas e projetos de marketing inteiros com nossas ferramentas robustas de gerenciamento de projetos e tarefas

Atribua tarefas e subtarefas aos membros responsáveis da equipe

Visualize seu conteúdo futuro com ummodelo de calendário de conteúdo* Veja os membros da equipe, os projetos e os recursos rapidamente em várias exibições, incluindo linhas do tempo, Kanban e listas

Acompanhe o progresso com controle de tempo, status e listas de tarefas

Usemodelos de mídia social para colaborar em ideias criativas

Colabore para compartilhar ideias e resolver problemas em documentos, quadros brancos e provas

Visualize seu progresso em direção ametas de marketing e KPIs de campanha

Veja o que está acontecendo em tempo real com painéis visuais personalizáveis

Limitações do ClickUp:

O ClickUp foi projetado para ajudá-lo a planejar e organizar, portanto, não é possível publicar conteúdo diretamente da plataforma

Com tanta flexibilidade e profundidade de recursos, pode levar algum tempo para explorar todos eles em detalhes

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.500+ avaliações)

2. ActiveCollab

via ActiveCollab O ActiveCollab se apresenta como um ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a planejar, executar e manter o controle.

É uma plataforma com uma ampla gama de recursos, incluindo gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, gerenciamento de tempo e recursos e gerenciamento de clientes. Para as equipes de marketing, é um local onde é possível organizar vários aspectos de seus projetos de marketing de uma só vez. 📁

Melhores recursos do ActiveCollab:

Recursos de planejamento detalhados

Gerenciamento em qualquer lugar com aplicativos para iOS e Android

Várias opções de visualização para atender a diferentes membros da equipe

Limitações do ActiveCollab:

Por ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos mais genérica, alguns usuários podem achar que a falta de recursos específicos de marketing é uma desvantagem

Alguns usuários podem ter uma curva de aprendizado acentuada ao se adaptarem ao software

Preços do ActiveCollab:

Plus: $11/mês para 3 usuários

$11/mês para 3 usuários Pro: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Pro+Get Paid: $14/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ActiveCollab:

G2: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

4,2/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

3. CoSchedule

via CoSchedule O CoSchedule é uma ferramenta de planejamento de marketing criada especificamente para equipes de criação, design e marketing. A ferramenta apresenta uma visualização de calendário fácil de usar, a partir da qual é possível planejar, organizar e executar as necessidades do seu projeto de marketing.

Juntamente com um calendário de marketing a plataforma apresenta ferramentas para ajudá-lo a gerenciar solicitações de marketing, organizar recursos e criar títulos mais eficazes. ✏️

Melhores recursos do CoSchedule:

Veja o que está acontecendo em um piscar de olhos com a visualização de calendário

Gerencie vários tipos de projetos de marketing

Integrações fáceis com outros aplicativos e ferramentas, incluindo ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do CoSchedule:

Alguns usuários relatam que as contas sociais estão sendo desvinculadas

A análise é limitada, o que pode ser um problema para alguns usuários

Preços do CoSchedule:

Plano gratuito

Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Marketing Suite: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o CoSchedule:

G2: 4,4/5 (mais de 220 avaliações)

4,4/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4. Marmind

via Marmind O Marmind é uma ferramenta de planejamento que ajuda as equipes a manter o controle de diferentes áreas de seus projetos - incluindo orçamentos, planejamento e análise - em um só lugar. A plataforma inclui uma linha do tempo visual de marketing para visualizar projetos e iniciativas em um relance, bem como ferramentas de monitoramento de desempenho e orçamento de marketing.

Melhores recursos do Marmind:

Fácil comunicação e colaboração da equipe graças às notas e listas de tarefas incorporadas

Gerenciamento de ativos digitais diretamente na plataforma

Mapear campanhas complexas em um período de tempo mais curto

Limitações do Marmind:

Embora haja uma variedade de visualizações, alguns estilos populares, como o Kanban, não são apresentados na ferramenta

Alguns usuários relatam achar complicado o processo de configuração de campanhas

Preços da Marmind:

Contato para preços

Avaliações e resenhas do Marmind:

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6 (mais de 20 avaliações)

5. Plano Toggl

Via Toggl

O Toggl Plan é excelente para simplificar o fluxo de trabalho e o planejamento de marketing. A ferramenta garante a entrega oportuna para todas as equipes de marketing. Esteja você no início ou quase no final de um projeto, a flexibilidade de adicionar detalhes mínimos ou extensos é um recurso de destaque.

Atribua facilmente tarefas, colabore e anexe arquivos à visualização do calendário. Além disso, use listas de verificação ou insira comentários de feedback para melhorar o trabalho em equipe e a colaboração. A ferramenta de planejamento de marketing é excelente para manter todos na mesma página e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Toggl:

A ferramenta de planejamento de marketing vem com recursos de arrastar e soltar para atualizar facilmente as visualizações

Desdobramentos simples da estratégia de planejamento de marketing em uma única visualização

Os recursos de comunicação simples permitem que as equipes de marketing anexem documentos, deixem comentários e adicionem listas de verificação em um só lugar

Limitações do Toggl:

A propriedade da conta pode parecer um pouco isolada em comparação com outras ferramentas de planejamento de marketing colaborativo

Alguns dizem que as integrações de terceiros são limitadas

Preços do Toggl:

Equipe: US$ 8 por usuário por mês

US$ 8 por usuário por mês Empresarial: US$ 13,35 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Toggl:

G2: 4,3/5 (mais de 37 avaliações)

4,3/5 (mais de 37 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

6. Hootsuite

via Hootsuite A Hootsuite é especializada em mídia social. Se esse for o foco da sua equipe, essa é uma ótima opção. Essa plataforma de gerenciamento de mídia social está repleta de recursos para facilitar o planejamento, a programação e a análise do impacto do seu conteúdo de mídia social. Publique diretamente da plataforma, veicule anúncios, interaja com os usuários e incentive os membros da equipe a distribuir ainda mais o seu conteúdo. 🌻

Melhores recursos da Hootsuite:

O calendário de mídia social ajuda os membros da equipe a se manterem conectados e atualizados

Visualize e gerencie vários canais de mídia social em um só lugar

Fácil de mover o conteúdo e alterar os prazos de acordo com os recursos e a capacidade

Limitações do Hootsuite:

Limitadasrelatórios e análises de marketing opções

Alguns relatam que acham a experiência do usuário menos simplificada do que outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

Preços da Hootsuite:

Teste gratuito de 30 dias disponível

Profissional: US$ 99/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 99/mês por usuário, cobrado anualmente Equipe: US$ 249/mês para 3 usuários, cobrados anualmente

US$ 249/mês para 3 usuários, cobrados anualmente Empresarial: US$ 739/mês para 5 usuários, cobrados anualmente

US$ 739/mês para 5 usuários, cobrados anualmente Personalizado para empresas: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Hootsuite:

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.400 avaliações)

7. Buffer

via Buffer O Buffer é outra ferramenta de software de planejamento de marketing criada pensando nas equipes de mídia social e marketing digital. Ele simplifica o processo de criação de conteúdo - adicione posts a uma fila, colabore com os membros da equipe e publique em seus canais a partir de um painel. ⚒️

Melhores recursos do Buffer:

Fácil agendamento de conteúdo graças ao sistema de fila de conteúdo

Relatórios robustos que facilitam a comunicação com as partes interessadas

Sistemas integrados de revisão de conteúdo para ajudar as equipes a trabalhar melhor em conjunto

Limitações do Buffer:

O Buffer é focado em conteúdo de mídia social, portanto, você precisará de outra ferramenta para ajudá-lo a planejar outros tipos de campanhas, como marketing por e-mail ou projetos de otimização de mecanismos de busca (SEO)

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil trabalhar com conteúdo criado em outras ferramentas, como o ClickUp

Preços do Buffer:

Plano gratuito

Essentials: $6/mês para 1 usuário e 1 canal

$6/mês para 1 usuário e 1 canal Equipe: US$ 12/mês para usuários ilimitados e 1 canal

US$ 12/mês para usuários ilimitados e 1 canal Agência: $120/mês para usuários ilimitados e 10 canais

$120/mês para usuários ilimitados e 10 canais Canais adicionais podem ser adicionados por US$ 6-12/mês

Avaliações e resenhas do Buffer:

G2: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

4,3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

8. Sprout Social

via Sprout Social A área de especialização do Sprout Social é o marketing e o gerenciamento de mídia social. A ferramenta ajuda as equipes de marketing em todas as etapas do processo. Planejar, criar e programar conteúdo de mídia social. Monitorar o envolvimento e enviar mensagens aos usuários a partir de uma única caixa de entrada. Use os recursos de escuta social para entender o que seu público realmente deseja. 🤩

Melhores recursos do Sprout Social:

Crie planos de conteúdo estratégico com base em seus dados anteriores

Relatórios claros e concisos que podem ser facilmente compartilhados com membros da equipe e partes interessadas

Veja rapidamente o que cada membro da equipe ou departamento está compartilhando nas redes sociais

Limitações do Sprout Social:

Pode haver uma curva de aprendizado para entender as melhores maneiras de usar o software

Alguns usuários gostariam que o processo de integração fosse mais suave

Preços do Sprout Social:

Standard: US$ 249/mês por usuário

US$ 249/mês por usuário Profissional: US$ 399/mês por usuário

US$ 399/mês por usuário Avançado: US$ 499/mês por usuário

US$ 499/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Sprout Social:

G2: 4,4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

9. Marketo Engage

via Marketo Engage O Marketo Engage é a versão da Adobe do software de planejamento de marketing. Essa plataforma ajuda a conectar as equipes de vendas e marketing para agilizar o processo e criar uma experiência melhor para o usuário.

O Marketo Engage ajuda você a usar seus recursos e habilidades com mais sabedoria. Crie listas de contas mais adequadas, crie modelos de pontuação personalizados e automatize interações com base na persona e no estágio de compra de um cliente. 👀

Melhores recursos do Marketo Engage:

Hub central de marketing para suas equipes de vendas e marketing

Facilmente dimensionável para atender às demandas de equipes e empresas de grande porte

Gerencia com facilidade várias campanhas de marketing em diferentes canais

Limitações do Marketo Engage:

A plataforma pode ser muito complicada para alguns usuários no início

Alguns usuários relatam que a configuração de algumas integrações pode ser um desafio

Preços do Marketo Engage:

Contato para preços

Marketo Engage ratings and reviews:

G2: 4,1/5 (mais de 2.300 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

10. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 é uma plataforma de gerenciamento de negócios completa que pode ser facilmente usada como uma ferramenta de planejamento de marketing. O software de planejamento oferece uma série de ferramentas integradas, incluindo Customer Relationship Management (CRM), gerenciamento de tarefas e projetos, gerenciamento de documentos e gerenciamento de tempo.

O gerenciamento de projetos e software de gerenciamento de tarefas foi projetado para simplificar os processos de negócios, aprimorar a colaboração da equipe e melhorar as operações de vendas. Sua visualização de calendário é ideal para o gerenciamento de tarefas em estratégias de marketing ou para o gerenciamento de campanhas.

Melhores recursos do Bitrix24:

Inclui recursos de videoconferência - ideais para equipes de marketing - com capacidade para quase 50 participantes, opções de chamadas gravadas e mudança de plano de fundo

O recurso de gerenciamento de tempo tem rastreamento de início e parada para obter horas exatas de trabalho em tarefas

Os recursos integrados de pontuação de leads ajudam as equipes de vendas a influenciar melhor as estratégias gerais de marketing

Modelos para planejamento de marketing,mapas de sitese muito mais

Limitações do Bitrix24:

O software de planejamento de marketing tem uma interface um tanto desafiadora para alguns

Falta de opções de treinamento em comparação com outros softwares de planejamento

Preços do Bitrix24:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Basic: $49/mês para 5 usuários

$49/mês para 5 usuários Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: $199/mês para 100 usuários

Bitrix24 avaliações e comentários:

G2: 4,1/5 (mais de 498 avaliações)

4,1/5 (mais de 498 avaliações) Capterra: 4.1/5 (749+ avaliações)

Planeje seu caminho para o sucesso com o software de planejamento de marketing

As ferramentas de planejamento de marketing ajudam as equipes a se manterem organizadas, a trabalharem da melhor forma possível e a maximizarem os recursos disponíveis. Elas também o ajudam a identificar oportunidades, ameaças e possíveis obstáculos, para que você possa eliminá-los antes que se tornem um problema real para suas campanhas.

O ClickUp oferece os recursos de que você precisa para planejar, colaborar e executar projetos de marketing. Mas ele também oferece uma lista abrangente de recursos interessantes de produtividade e projeto.

Dê à sua equipe os melhores recursos possíveis e inscreva-se no ClickUp - é gratuito . 🤩