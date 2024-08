10 melhores alternativas e concorrentes do CoSchedule em 2024

O CoSchedule se destaca como uma das ferramentas de gerenciamento de trabalho mais populares entre os profissionais de marketing. 📈

É uma plataforma confiável com opções para criar, organizar e gerenciar mídias sociais e campanhas de conteúdo. Os calendários do CoSchedule, a IA assistente de redação e soluções de colaboração excepcionais permitem que você fique sempre no topo do seu jogo de marketing e evite gargalos.

Dito isso, a plataforma não é o único peixe no mar. Há muitas alternativas ao CoSchedule com potencial para atender melhor às suas necessidades específicas. Algumas oferecem recursos de integração mais robustos, enquanto outras têm uma estrutura de preços mais flexível.

Quaisquer que sejam os motivos para explorar outro software de gerenciamento de marketing, daremos uma mãozinha e o ajudaremos a encontrar a alternativa perfeita para o CoSchedule. Discutiremos os 10 principais substitutos e nos aprofundaremos em seus recursos para ajudá-lo a encontrar a solução certa para seus esforços de marketing.

O que você deve procurar em uma alternativa ao CoSchedule?

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Nem todos os softwares podem ocupar o lugar do CoSchedule, muito menos oferecer algo mais. Para obter uma alternativa de alta qualidade, procure as seguintes características:

Calendários robustos: Sua próxima ferramenta deve permitir que você mapeie suas estratégias de conteúdo e forneça uma visão geral cronológica clara de suas campanhas a qualquer momento Programação de tarefas opções: Deve permitir que você atribua tarefas à sua equipe com apenas alguns cliques,gerenciar cargas de trabalhoe acompanhar o progresso com facilidade Recursos de colaboração: A alternativa certa ao CoSchedule deve estar repleta de recursos como edição em tempo real, quadros brancos digitais eferramentas de revisão que mantêm sua equipe na mesma página Modelos: Ele deve oferecer uma seleção de modelos de primeira linha para o desenvolvimento de estratégias,gerenciamento de campanhas de marketingecriar calendários de conteúdo5. Opções robustas de relatórios e análises: A plataforma deve ter um painel detalhado que visualize o progresso em direção às suas metas e o ajude a identificar áreas de melhoria Integrações: Ela deve se conectar perfeitamente com ferramentas e programas populares para manter seu trabalho centralizado e evitar que você fique pulando entre aplicativos para concluir suas tarefas Ferramentas de IA: Deve empregar IA para criar conteúdo para suas campanhas e gerar ideias e resumos de design para e-mails, artigos, blogs e publicações em mídias sociais

As 10 melhores alternativas de CoSchedule para usar em 2024

Analisamos dezenas de alternativas ao CoSchedule e selecionamos as 10 melhores que podem ajudá-lo a manter sua equipe em sincronia e alcançar as estrelas do marketing. Vamos direto ao ponto e ver o que as ferramentas selecionadas têm a oferecer. 💪

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível que mantém todos na mesma página

Como uma das melhores alternativas ao CoSchedule, o ClickUp tem um impacto poderoso com sua variedade de recursos de marketing colaborativo .

Ele funciona como um centro centralizado para todos os seus esforços de marketing. Você pode criar planos e documentos relacionados à campanha com o Documentos do ClickUp e conecte-os a tarefas e projetos específicos para manter suas informações bem organizadas. Para obter mais informações sobre o impacto de seus esforços de marketing e mídia social, use Dashboards do ClickUp para obter relatórios instantâneos e atualizados de alto nível. Use até mesmo dados coletados anteriormente para criar planos digitais para o futuro e melhore seu jogo!

Além disso, se precisar de ajuda para gerar ideias ou elaborar campanhas, postagens em mídias sociais, e-mails ou briefs, você tem ClickUp AI em seu canto. É uma ferramenta exclusiva Assistente de redação com IA que pode tirar de suas mãos tarefas inteiras de redação com apenas uma pequena contribuição de sua parte.

Com Mais de 15 visualizações do ClickUp se você quer que sua equipe de marketing fique por dentro de todas as tarefas, projetos e campanhas, você vai adorar o Visualização do calendário que permite que você planejar atividades por dia semana ou mês. Sem mencionar a criação de calendários de marketing e estratégias de conteúdo de mídia social nunca foi tão fácil, graças aos modelos ClickUp que você pode personalizar de acordo com suas preferências. 🗓️

Melhores recursos do ClickUp

mais de 15 exibições para visualizar seus fluxos de trabalho

Quadros brancos digitais perfeitos para brainstorming e colaboração

Documentos colaborativos do ClickUp

Modelos fáceis de usar

mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho

Recursos robustos de análise e relatórios

ClickUp AI para gerar tarefas, e-mails de marketing, resumos de campanhas e muito mais

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco difícil de aprender para usuários mais novos

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Crowdfire

Via: Crowdfire Procurando uma plataforma que seja toda voltada para o gerenciamento de seu jogo de mídia social? Então, o Crowdfire pode ser exatamente o que você procura! 🔥

Esse aplicativo foi projetado para simplificar todo o processo - desde o planejamento e a elaboração até o agendamento e a publicação de conteúdo de mídia social - e torná-lo livre de estresse.

O Crowdfire oferece uma seção de Artigos na qual você pode descobrir conteúdo selecionado para sua mídia social com base em seus tópicos de interesse (que você pode selecionar clicando na opção "Tópicos" na barra superior). Isso ajuda a manter sua mídia social sempre repleta de conteúdo novo e relevante.

Com o Crowdfire, você pode criar conteúdo personalizado para cada rede de mídia social. Você pode até mesmo ver como suas postagens ficarão antes de publicar e programá-las para obter o momento perfeito e o máximo impacto.

O Crowdfire tem fantastic analysis and reporting options. Escolha os dados de seu interesse, crie um relatório abrangente que cubra todas as suas contas de mídia social e fique de olho na concorrência para se manter à frente.

Melhores recursos do Crowdfire

Crie conteúdo personalizado para diferentes redes de mídia social

Sugestões de conteúdo com base em tópicos pré-selecionados

Pré-visualização de conteúdo

Agendamento de postagens

Recursos robustos de relatórios

Limitações do Crowdfire

Alguns usuários mencionaram que receberam sugestões de conteúdo irrelevantes

Poderia se beneficiar de mais integrações

Preços do Crowdfire

Gratuito : uS$ 0 (até três contas)

: uS$ 0 (até três contas) Mais : uS$ 7,48 para cinco contas

: uS$ 7,48 para cinco contas Premium : uS$ 37,48 para 10 contas

: uS$ 37,48 para 10 contas VIP: uS$ 74,98 para 25 contas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Crowdfire

G2 : 4/5 (mais de 80 avaliações)

: 4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

3. Chefe de História

Via: Chefe da história A alternância entre várias plataformas de marketing para gerenciar conteúdo, publicar em várias contas de mídia social, redigir textos, colaborar e delinear calendários de conteúdo pode colocar a paciência de qualquer pessoa à prova. Felizmente, há um aplicativo que pode acabar com o caos: o StoryChief.

Um dos recursos que você vai adorar é o calendário de conteúdo abrangente, que permite que você veja o panorama geral e os detalhes que o compõem. Organize suas campanhas, programe publicações em vários canais e dê início à sua presença on-line em um instante!

Com as robustas opções de gerenciamento de conteúdo do StoryChief, você tem o controle total. Use as opções de filtragem para se concentrar no conteúdo relevante, verifique como seus artigos e postagens agradam ao seu público e acompanhe os prazos, os colaboradores e as aprovações de status.

O StoryChief oferece o AI Power Mode, uma ferramenta poderosa que ajuda você a superar os bloqueios do escritor e a gerar conteúdo relevante e envolvente. Use-o para criar campanhas atraentes, aumentar sua presença no marketing de mídia social e traduzir seus blogs e publicações para vários idiomas. 🤖

Melhores recursos do StoryChief

Poderoso calendário de conteúdo com opções de colaboração

Gerenciamento de conteúdo sem esforço

Modo de energia de IA

mais de 1.000 integrações

Limitações do StoryChief

O preço pode ser muito alto para pessoas físicas ou pequenas empresas

Poderia ser mais compatível com dispositivos móveis

Preços do StoryChief

Consulte o site para obter detalhes sobre preços, pois há vários níveis e opções adicionais

Avaliações e resenhas do StoryChief

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

4. FeedHive

Via: FeedHive Conheça o FeedHive, o ferramenta de gerenciamento de mídia social que aproveita os benefícios da IA para ajudá-lo a aumentar sua presença on-line e envolver seu público.

A plataforma vem repleta de ferramentas poderosas para planejar e dimensionamento de conteúdo . Use a interface de arrastar e soltar para adicionar conteúdo ao seu calendário, visualizar publicações e adaptá-las a diferentes plataformas de mídia social com apenas alguns cliques.

Outro recurso conveniente e que economiza tempo é o Social Inbox - ele coleta todos os comentários, menções e respostas de suas mídias sociais e permite que você responda em um único local.

A estrela da plataforma é seu assistente de redação chamado FeedHive Al. Use-o para gerar ideias de postagens, prever o desempenho de seu conteúdo, verificar o melhor horário de postagem em termos de alcance e analisar os pontos quentes.

Melhores recursos do FeedHive

Calendário de conteúdo do tipo arrastar e soltar

Caixa de entrada social para centralizar as interações com os seguidores

IA do FeedHive

mais de 3.000 modelos personalizáveis

Limitações do FeedHive

Problemas ocasionais de verificação

A equipe de suporte da plataforma poderia ser mais ágil

Preços do FeedHive

Criador : uS$ 15/mês para até quatro contas sociais

: uS$ 15/mês para até quatro contas sociais Marca : uS$ 22/mês para até 10 contas sociais

: uS$ 22/mês para até 10 contas sociais Empresa : uS$ 69/mês para até 100 contas sociais

: uS$ 69/mês para até 100 contas sociais Agência: uS$ 239/mês para até 500 contas sociais

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do FeedHive

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.9/5 (80+ avaliações)

5. SocialBee

Via: SocialBee Transforme sua empresa em uma abelha social on-line com o SocialBee! Acompanhe sua presença nas mídias sociais, interaja com os seguidores e publique conteúdo adequado que atrairá o público como as abelhas ao mel. 🐝

Essa ferramenta de gerenciamento de mídia social apresenta um painel de controle fácil de usar - todas as suas redes sociais são exibidas na página inicial, e você pode personalizar suas postagens, criar programações individuais e definir notificações para cada uma delas.

Simplifique o gerenciamento de conteúdo com o assistente de IA do SocialBee, que pode gerar imagens e legendas enquanto você realiza outras tarefas. Graças à integração perfeita da plataforma com o Canva, criar visuais atraentes é muito fácil!

Quando se trata de organizar o conteúdo, a SocialBee está ao seu lado. Ele permite configurar categorias de conteúdo e programar publicações em diferentes plataformas de mídia social em horários selecionados. E você pode pausar a publicação automatizada sempre que quiser - tudo se resume a flexibilidade e controle.

A caixa de entrada centralizada da plataforma ajuda a monitorar comentários e menções e a manter seus seguidores satisfeitos com respostas rápidas. Você pode criar quadros do Engage para cada plataforma para manter tudo organizado e garantir que nenhum comentário ou menção passe despercebido.

Melhores recursos do SocialBee

Painel de controle intuitivo

Assistente de IA avançado

Caixa de entrada centralizada

Quadros de engajamento

Limitações do SocialBee

A interface do usuário poderia se beneficiar de uma atualização

A configuração de postagens automáticas pode ser lenta

Preços do SocialBee

Bootstrap : uS$ 24,20/mês por usuário

: uS$ 24,20/mês por usuário Accelerate : uS$ 40,80/mês por usuário

: uS$ 40,80/mês por usuário Pro: uS$ 82,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do SocialBee

G2 : 4.8/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

6. Postoplan

Via: Pós-plano As estratégias de marketing bem-sucedidas geralmente dependem de 5Ps do sucesso -O planejamento adequado evita o mau desempenho. Essa é a filosofia na qual o Postoplan se baseia, pois gira em torno do planejamento e programação de conteúdo de mídia social para economizar tempo e aumentar a produtividade.

Com o Postoplan, os profissionais de marketing de mídia social podem comandar o seu conteúdo em diferentes plataformas de mídia social, tudo em um único local. O agendamento de postagens, a visualização prévia e a edição dos horários de publicação estão a apenas alguns cliques de distância. Graças ao agendamento em massa, você pode planejar seu conteúdo com meses de antecedência e evitar gargalos.

O Postoplan permite que você se comunique com seus seguidores por meio de mensagens diretas e comentários a partir de uma caixa de entrada centralizada, para que você não precise ficar alternando entre aplicativos para manter a capacidade de resposta.

A plataforma tem dois editores gráficos integrados com uma biblioteca de mais de dois milhões de imagens, o que torna a criação de visuais de tirar o fôlego rápida e simples.

Com o auxílio de IA, o Postoplan ajuda você a encontrar os melhores horários para publicar conteúdo e atrair um público maior.

Melhores recursos do Postoplan

Fácil agendamento de conteúdo

Opções de agendamento em massa

Caixa de entrada centralizada para facilitar a comunicação

Editores gráficos de primeira linha

Sugestões de postagens com tecnologia de IA

Limitações do Postoplan

A conexão com o Instagram pode ser lenta

Poderia se beneficiar de conexões com plataformas de mídia social menos populares

Preços do Postoplan

Início : uS$ 69/ano para duas contas

: uS$ 69/ano para duas contas Business: uS$ 99/ano para cinco contas

Postoplan ratings and reviews

Trustpilot : 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 50 avaliações) G2: 4.7/5 (10 avaliações)

7. Sísmico (Percolate)

Via: Sísmico A criação regular de conteúdo personalizado relevante para seu público é um dos maiores desafios de marketing. Com o Seismic (anteriormente conhecido como Percolate), a bola do conteúdo está em seu campo. 🎾

A plataforma oferece um recurso exclusivo chamado Enablement Planner. Ele ajuda você e sua equipe a entender em qual conteúdo seu público está interessado e a criar planos abrangentes que o ajudarão a atingir suas metas.

Enquanto isso, a opção LiveDocs permite que você extraia dados do seu CRM e de outras plataformas e gere documentos e apresentações que abordem os problemas do seu público e correspondam aos interesses dele. Com o Seismic, você pode misturar e combinar conteúdo para diferentes clientes e criar centenas (e milhares!) de documentos com apenas alguns cliques.

melhores recursos do #### Seismic (Percolate)

Planejador de capacitação

LiveDocs

Diversas integrações com plataformas populares

Automação de conteúdo

Limitações do Seismic (Percolate)

Alguns usuários mencionam que as opções de relatórios são confusas

Curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Seismic (Percolate)

Entre em contato para saber o preço

Seismic (Percolate) avaliações e resenhas

G2 : 3.7/5 (mais de 70 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 70 avaliações) TrustRadius: 8.1/10 (mais de 40 avaliações)

8. Agorapulse

Via: Agorapulse Pronto para fazer mágica nas mídias sociais? O Agorapulse é uma solução abrangente de gerenciamento de mídias sociais que lhe dá controle total sobre o seu conteúdo! 🧙

Desde a integração com o Canva até o cortador de imagens, visualizações de postagens e hashtags salvas, o Agorapulse oferece aos gerentes de mídia social tudo o que eles precisam para produzir conteúdo que seu público vai adorar. Se você não tiver inspiração ou precisar aprimorar suas postagens, confie no assistente de redação da plataforma para orientá-lo na direção certa.

O Agorapulse apresenta opções de escuta social - "ouça" o que as pessoas dizem sobre sua empresa (e sobre a concorrência) e responda às conversas de forma informada.

A plataforma tem todos os recursos de que você precisa para uma análise robusta. Verifique as métricas relevantes, veja o que está funcionando para o seu público e descubra as principais tendências, tudo isso na Agorapulse.

Melhores recursos da Agorapulse

Assistente de redação

Recursos de escuta social

Opções avançadas de análise e relatórios

Suporte acolaboração em tempo real Limitações do Agorapulse

Não é compatível com redes sociais menos populares

O agendamento de postagens pode, às vezes, apresentar falhas

Preços da Agorapulse

Padrão : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Profissional : uS$ 79/mês por usuário

: uS$ 79/mês por usuário Avançado : $119/mês por usuário

: $119/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Agorapulse avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

9. Hootsuite

Via: Hootsuite O apelo do Hootsuite está em sua facilidade de uso - seu painel permite que você puxe todas as cordas de gerenciamento de conteúdo de um único lugar. Você pode criar, programar e publicar conteúdo em vários canais, economizando tempo e aumentando a produtividade no processo. 🦉

Está ficando sem ideias para legendas ou postagens? Não se preocupe, pois o OwlyWriter AI pode ajudar. Tudo o que você precisa fazer é escrever um prompt, e o assistente de redação responderá com ideias de conteúdo interessantes. Você também pode usar o gerador de hashtag da plataforma para garantir que suas publicações cheguem às pessoas certas.

Graças ao agendamento de mídia social em massa, você pode planejar com antecedência e se concentrar em outra coisa, sabendo que a Hootsuite publicará suas postagens automaticamente.

Use as visualizações Calendário e Lista da plataforma para revisar seu conteúdo publicado e programado e identificar lacunas e oportunidades em potencial.

Melhores recursos da Hootsuite

Painel de controle centralizado

IA do OwlyWriter

Agendamento de mídia social em massa

Várias visualizações

Limitações do Hootsuite

A interface do usuário poderia se beneficiar de uma atualização

Desconexões ocasionais da conta

Preços da Hootsuite

Profissional : uS$ 99/mês para um usuário

: uS$ 99/mês para um usuário Equipe : $249/mês para três usuários

: $249/mês para três usuários Business : uS$ 739/mês para cinco usuários

: uS$ 739/mês para cinco usuários Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2 : 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.400 avaliações)

10. Sprout Social

Via: Sprout Social Deixe suas campanhas de marketing crescerem e florescerem com o Sprout Social! ☘️

Essa alternativa ao CoSchedule cobre você de A a Z, lidando com tudo, desde a geração de ideias de conteúdo até a publicação de posts e a comunicação com seu público.

Encontre sua centelha criativa com o recurso Content Suggestions da plataforma e crie postagens envolventes que reflitam sua marca.

A publicação de conteúdo no momento certo é crucial para o engajamento. Em vez de analisar quando publicar, deixe que os algoritmos do Sprout Social façam o trabalho braçal e sugiram o melhor momento.

Você e sua equipe podem unir forças e trabalhar juntos no calendário de conteúdo- priorizar atividades específicas fazer planos de longo prazo e identificar lacunas a serem preenchidas com material valioso.

Essa plataforma de gerenciamento de mídia social permite que você garanta uma vantagem competitiva com impressionantes habilidades de escuta com IA. Acompanhe o que o público diz sobre sua marca e seus concorrentes, examine as preferências do público, identifique tendências e otimize sua estratégia de marketing e mídia social de acordo com elas.

Melhores recursos do Sprout Social

Sugestões de conteúdo

Algoritmos que analisam os melhores horários para postar conteúdo

Opções de escuta

Calendário de conteúdo colaborativo

Limitações do Sprout Social

O painel de controle pode parecer confuso

Entender os recursos da plataforma pode levar algum tempo

Preços do Sprout Social

Padrão : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Profissional : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Avançado : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Sprout Social

G2 : 4.4/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

Saiba mais sobre isso concorrentes do Sprout Social !

Alternativas ao CoSchedule - Libere seu potencial de marketing com a plataforma certa

Se você está procurando uma plataforma de gerenciamento de mídia social ou uma ferramenta para ajudá-lo a programar e publicar conteúdo no momento certo, uma das alternativas do CoSchedule que discutimos certamente será adequada para você.

Colabore em ideias de marketing e lance campanhas bem-sucedidas usando o ClickUp

Mas se estiver buscando uma solução tudo em um que ofereça ferramentas de marketing avançadas e adicione gerenciamento de tarefas e projetos de primeira classe à sua extensa lista de recursos, experimente o ClickUp gratuitamente! 💯