10 modelos gratuitos de mapa do site para visualizar seu site

Há algo em um mapa que nos faz sentir como piratas. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

E, embora um mapa do site possa não levar a um tesouro enterrado, ele criará uma melhor jornada do usuário, o que ajuda mais visitantes do site a fazer o que você quer que eles façam, como comprar produtos ou entrar em contato com os membros da equipe de vendas. E quando se trata dos sites de sua empresa, criar uma jornada do cliente bem-sucedida é ouro puro. 👑

Um modelo de mapa do site pode ajudá-lo a navegar nos mares às vezes agitados do seu site processo de design . Ele apresenta uma estrutura organizacional clara para o seu site, e tudo o que você precisa fazer é preencher as páginas da Web que deseja incluir.

Você e sua equipe podem organizar e reorganizar as informações antes de iniciar o processo de design para que, quando começar a criar o site, toda a equipe esteja a par do processo. E você poderá evitar mudanças e reprojetos caros de última hora. Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, um modelo de mapa do site garante uma navegação tranquila! ⛵️

Portanto, antes que você se canse de nossos trocadilhos com piratas, vamos dar uma olhada em 10 dos melhores modelos de mapa de site para servir de vento em popa durante sua viagem de web design.

O que é um modelo de mapa do site?

Um modelo de mapa do site é uma representação visual da arquitetura do seu site, ou seja, o layout do seu site. Ele é semelhante a um mapa mental em que você começará fazendo um brainstorming de todo o conteúdo que precisa incluir em seu site. Em seguida, você organizará seu sessão de brainstorming em um fluxograma hierárquico, agrupando as informações relacionadas. Você usará modelos para orientá-lo na organização do fluxograma de conteúdo do site.

Um modelo de mapa do site e de estrutura do site normalmente já apresenta tudo com um exemplo visual de mapa do site. Você verá a página inicial na parte superior. A página inicial se ramifica em páginas de categoria, que se ramificam em páginas de subcategoria e, em seguida, em páginas da Web individuais. Tudo o que você precisa fazer é preencher o modelo de mapa do site com as categorias, subcategorias e páginas da Web relevantes para o seu negócio.

Digamos que você esteja organizando um site de comércio eletrônico de roupas. Suas páginas de categoria podem ser roupas femininas, roupas masculinas e roupas infantis. Em seguida, as subcategorias de roupas femininas podem ser vestidos, tops e calças. Abaixo das páginas de subcategoria, você adicionará páginas de produtos individuais. 👗

Embora as categorias e subcategorias sejam diferentes de uma empresa para outra, quase todos os sites da Internet usam essa arquitetura porque os mapas de sites simples têm um layout que é fácil de ser navegado pelos clientes (e pelos mecanismos de pesquisa). 🧭

O que faz um bom modelo de mapa de site?

Ao escolher um modelo de mapa do site, procure esses recursos que facilitarão o uso pela sua equipe:

Visuais claros: Este é um mapa do site visual, portanto, você deve ser capaz de dar uma olhada nele e entender instantaneamente como funciona.

Este é um mapa do site visual, portanto, você deve ser capaz de dar uma olhada nele e entender instantaneamente como funciona. Múltiplos casos de uso: Alguns sites têm layouts simples com apenas algumas páginas. Outros são extremamente complicados, com dezenas de categorias, centenas de subcategorias e milhares de páginas da Web. Certifique-se de que seu modelo possa ser facilmente expandido para adicionar mais categorias e páginas.

Alguns sites têm layouts simples com apenas algumas páginas. Outros são extremamente complicados, com dezenas de categorias, centenas de subcategorias e milhares de páginas da Web. Certifique-se de que seu modelo possa ser facilmente expandido para adicionar mais categorias e páginas. Organização do tipo arrastar e soltar: Um modelo de mapa do site faz parte do processo inicial de brainstorming, o que significa que você deve poder brincar com ele e experimentar diferentes ideias. A possibilidade de arrastar e soltar páginas da Web facilita a experimentação de diferentes estruturas organizacionais e visuais do mapa do site.

Um modelo de mapa do site faz parte do processo inicial de brainstorming, o que significa que você deve poder brincar com ele e experimentar diferentes ideias. A possibilidade de arrastar e soltar páginas da Web facilita a experimentação de diferentes estruturas organizacionais e visuais do mapa do site. Recursos de comentários e colaboração: A criação de um site requer a ajuda de equipes multifuncionais. Você pode facilitar o trabalho conjunto de todos escolhendo um modelo que permita comentários e colaboração visual para que todos possam adicionar suas ideias.

10 modelos de mapa de site para usar em 2024

Crie o layout do seu site e faça muito mais com esses 10 modelos visuais de mapa do site e de mapas de sites gerenciamento de projetos de sites modelos. Todos os modelos são gratuitos e estão disponíveis no ClickUp. Para ter acesso a eles, basta acessar a página Página de preços do ClickUp e registre-se para obter uma conta gratuita.

1. Modelo de mapa do site ClickUp

Modelo de mapa do site ClickUp

Os Modelo de Sitemap do ClickUp ajudará você a organizar o conteúdo do seu site em um formato intuitivo. (Intuitivo como seu site está prestes a ser!)

O layout do fluxograma será familiar para todos da sua equipe - ele se parece com aquelas árvores genealógicas que você tinha de fazer na escola, com a vovó no topo (neste caso, vovó = sua página inicial) e todos os seus filhos (páginas de destino) e netos (páginas de tópicos de nicho) embaixo. Além disso, ao usar esse fluxograma para organizar a estrutura do seu site, você poderá criar um mapa do site visual tão fácil de navegar que até a vovó conseguirá. 👵🏻

O modelo em estilo de quadro branco é ótimo para brainstorming e facilitação colaboração visual entre equipes multifuncionais. Você pode convidar várias partes interessadas para comentar e editar o mapa do site do seu site. Assim, quando começar a construir seu site, você saberá que suas equipes de desenvolvimento, design e conteúdo estão na mesma página (da Web). 📖

Ele também vem com um guia de início rápido que pode servir como tutorial para organizar os mapas do site com apenas alguns cliques. Baixar este modelo

2. Modelo de desenvolvimento de site ClickUp

Modelo de desenvolvimento de site ClickUp

Desde a criação do mapa do site, passando pela criação de wireframes, até o lançamento do novo site, o Modelo de desenvolvimento de site ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software que o levará do início ao fim.

Esse modelo de mapa do site tem 18 status diferentes para ajudá-lo a acompanhar seu fluxo de trabalho, incluindo Descoberta, Projeto, Desenvolvimento, Teste, Não Iniciado, Precisa de Revisão, Para Fazer, Concluído, Publicado e Ativo. Ele pode servir como um modelo de plano de trabalho para ajudá-lo a organizar não apenas a estrutura do seu site, mas também as responsabilidades dos membros da sua equipe.

Esse é um modelo de mapa do site e muito mais! É ideal para equipes que desejam gerenciar seu projeto de desenvolvimento web a partir de uma única base. 🏡 Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de produção do site ClickUp

Modelo de plano de produção do site ClickUp

Se você tiver um projeto complicado de desenvolvimento da Web, o Modelo de produção de site ClickUp o ajudará a organizar seus desenvolvedores, planejar novos recursos e determinar como eles se encaixam no mapa do site - tudo isso mantendo todos na mesma página.

Esse modelo de gerenciamento de projetos de sites permite organizar sprints e gerenciar temas, épicos e histórias de usuários com a simples funcionalidade de arrastar e soltar. Você também pode definir vários responsáveis, adicionar dependências às suas atribuições e marcar tarefas como de alta prioridade. 🚩

Com esse modelo, todos os membros da sua equipe entenderão a hierarquia da arquitetura do seu site, bem como a hierarquia de suas próprias atribuições.

Há até automações integradas para facilitar o processo de planejamento do seu site. E os membros da sua equipe podem adicionar um Extensão do Chrome para acompanhar suas próximas tarefas, não importa em que estejam trabalhando. Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de projeto de design de site ClickUp

Modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp

A Modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp o ajudará a alinhar sua equipe de design.

Com esse modelo, você pode organizar tarefas para a fase de planejamento do processo de design do seu site (como a criação do mapa do site) e, em seguida, adicionar tarefas para a equipe de design, a equipe de desenvolvimento e o eventual lançamento do seu novo site. Os recursos desse modelo ajudam a organizar reuniões, planejar seu processo e agendar tarefas. 📆

Também é possível definir expectativas para que todos na sua equipe entendam as metas de marketing por trás do design de seu site. E com seu layout simples baseado em colunas, os membros da equipe podem ver facilmente onde as diferentes tarefas estão no processo. 👀

Procurando mais modelos de design? Dê uma olhada nestes modelos de design gráfico gratuitos ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de projeto de migração de site do ClickUp

Modelo de plano de projeto de migração do site ClickUp

Uma migração de site permite reorganizar seus mapas de site HTML e XML atuais para que você possa criar um mapa de site mais intuitivo jornada do cliente e facilita para os rastreadores dos mecanismos de pesquisa entenderem a hierarquia das informações em seu site (e classificarem seu site para os tópicos certos).

Se você fizer isso corretamente, seu site poderá começar a subir nas classificações dos mecanismos de pesquisa, talvez até mesmo conquistando o primeiro lugar. 🏆

Mas se fizer isso de forma errada, poderá criar inadvertidamente várias páginas de erro 404, frustrando os usuários, aumentando suas taxas de rejeição e destruindo sua pontuação de SEO. Use o Modelo de plano de projeto de migração de site do ClickUp para evitar esse destino aterrorizante. 😱

Este modelo é essencial software para equipes de SEO . Ele o ajudará a se organizar para que você não perca um único redirecionamento. Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de projeto do site ClickUp

Modelo de plano de projeto do site ClickUp

Em projetos tão complexos como o design de sites, às vezes é difícil ver a floresta por entre as árvores. O Modelo de plano de projeto de site do ClickUp lhe dá uma visão panorâmica. Você pode acompanhar os membros da equipe envolvidos, a carga de trabalho deles, os responsáveis pelo processo de cada tarefa, o orçamento, a taxa de conclusão da tarefa e a fase de desenvolvimento em que se encontra.

Todas essas informações são apresentadas em uma simples visualização de lista com status codificados por cores. Assim, em uma única olhada, você pode ver a floresta. 🌲

Também é possível criar registros da Web que contenham informações importantes sobre o projeto, como o mapa do site ou o processo de aprovação de wireframes. Esse modelo servirá como um recurso essencial para que sua equipe passe pelo processo de design do site e saia da floresta. Faça o download deste modelo

7. Modelo de planejador de site ClickUp

Modelo de planejador de site ClickUp

Você pode organizar facilmente o projeto de design do seu site com o Modelo de planejador de site ClickUp . Ele tem colunas para cada estágio do seu processo de design.

Agende uma reunião inicial, defina suas metas de marketing, realize pesquisas de mercado e crie personas de usuários durante o estágio de ideação. 💡

Em seguida, passe para o estágio de planejamento, criando o mapa do site e estabelecendo o conteúdo e os ativos de design necessários. Entre no estágio de design criando wireframes e escrevendo conteúdo.

Passe para o estágio de construção agendando revisões com seus desenvolvedores. Em seguida, monitore e aprimore seu site com um estágio de teste em que você pode revisar suas páginas e emitir relatórios de bugs . 🪲

Esse modelo divide todo o processo de design da Web em etapas gerenciáveis. 🪜 Faça o download deste modelo

8. Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Um item obrigatório para agências de design, o Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp estabelece o que será incluído na criação de um site (e o que não será) antes de começar a trabalhar em um novo projeto de cliente.

Esse modelo pode manter os projetos dos clientes gerenciáveis e garantir que você forneça orçamentos precisos e gerencie corretamente os recursos da sua agência.

Você usará esse modelo quando se sentar para aquela primeira reunião com o cliente em potencial. Ele o ajudará a delinear as entregas e definir marcos do projeto com os quais você e seu cliente concordam. 🤝

Quando você começa a trabalhar no projeto, o resultados que você delineou neste modelo serão o conteúdo que você incluirá no novo site. Tudo o que você precisa fazer é conectá-los ao modelo de mapa do site para se organizar. Faça o download deste modelo

9. Modelo de design da Web ClickUp

Modelo de web design ClickUp

Se a sua equipe de design recebe muitas solicitações de diferentes partes interessadas, você pode gerenciar todas elas com o Modelo de design da Web do ClickUp . Este modelo é ideal para equipes de agências ou equipes que funcionam como uma agência interna.

Com esse modelo, seus clientes e partes interessadas podem enviar suas próprias solicitações de web design. Eles preencherão um formulário explicando que tipo de ativos da Web precisam e como esses ativos se encaixam no mapa do site.

Em seguida, você pode adicionar informações sobre a complexidade, os resultados e o custo das diferentes solicitações. Você também pode usar esse modelo para monitorar a capacidade dos seus designers para que nenhum dos membros da sua equipe fique sobrecarregado.

Combine-o com seu modelo favorito Ferramentas de marketing de IA e você pode até mesmo transformar solicitações de clientes em tarefas automaticamente - porque modelos de gerenciamento de projetos e IA são nossa combinação favorita. 🍷🧀 Faça o download deste modelo

10. Modelo de banco de dados de blog ClickUp

Modelo de banco de dados de blog do ClickUp

Se há uma parte de seu site que nunca está pronta, é o blog. Você pode ter centenas de páginas de conteúdo aninhadas nessa pequena seção do mapa do site. E se quiser ter uma classificação elevada nos resultados dos mecanismos de pesquisa, precisará publicar continuamente novos conteúdos no blog.

Portanto, você precisará de um calendário de conteúdo para acompanhar todos os novos blogs que sua equipe está criando. O calendário Modelo de banco de dados de blogs do ClickUp ajuda a gerenciar seu processo de criação de conteúdo. Você pode criar tarefas para novos tópicos de conteúdo e mover os artigos do seu blog pelo processo de redação e publicação - de Planejado a Em andamento a Publicado a Atualização necessária.

Com esse modelo de calendário de conteúdo sua equipe sempre saberá o que escrever em seguida. 👩‍💻 Faça o download deste modelo

Tenha em vista o modelo de Sitemap perfeito

De modelos de diagramas simples a modelos complexos de gerenciamento de projetos, você pode colocar o processo de design do seu site em ordem com ClickUp . ⚓️

Inscreva-se em uma conta gratuita para começar a usar qualquer um dos modelos do ClickUp que você viu acima. Temos os recursos para ajudá-lo em todas as partes do processo de design do site. Você pode planejar a construção inicial do seu site, gerenciar a migração de um site ou criar um calendário de conteúdo contínuo para o seu blog.

Talvez não sejamos piratas de verdade, mas somos gerentes de projeto de verdade. E sabemos do que os projetos de desenvolvimento da Web precisam para garantir um lançamento tranquilo. Um bom modelo de gerenciamento de projetos é nossa versão pessoal de um mapa do tesouro. 🗺️

Obtenha acesso aos nossos recursos gratuitos hoje mesmo!