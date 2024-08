10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de campanhas em 2024

Um número impressionante de 71% das campanhas de marketing não conseguem atingir as metas estabelecidas, apesar de as empresas alocarem quase 10% de suas receitas para esforços de marketing.

Isso não é surpreendente, considerando que gerenciar campanhas de marketing pode ser como fazer malabarismos com sistemas desarticulados e processos fragmentados, completamente às cegas.

A falta de visibilidade em tempo real dos projetos e campanhas gera atrasos e localização ineficiente de recursos, e esse problema é agravado pela comunicação dispersa.

O software e as ferramentas de gerenciamento de campanhas podem ajudar as empresas a melhorar exponencialmente a organização e a otimização das coisas que realmente importam, levando a campanhas de marketing mais bem-sucedidas.

Este guia apresentará a você as ferramentas de gerenciamento de campanhas gerenciamento de campanhas ferramentas de 2024 e ajudá-lo a entender seus melhores recursos e prós e contras para que você possa escolher a plataforma de gerenciamento de campanhas certa para suas necessidades de negócios. 📣 📈

O que é uma ferramenta de gerenciamento de campanhas?

As ferramentas de gerenciamento de campanhas são soluções de software criadas para ajudar as empresas a planejar, acompanhar, executar e analisar suas campanhas de marketing com mais eficiência, desde a definição de metas até a análise de desempenho.

Uma ferramenta on-line de gerenciamento de campanhas permite que você gerencie todo o seu ciclo de marketing em um só lugar, combinando mão de obra, tempo e orçamento com tarefas, processos, cronogramas e métricas.

O que procurar em um software de gerenciamento de campanhas

Escolher entre uma infinidade de opções de software de gerenciamento de campanhas não é fácil. Em geral, você deve verificar os seguintes recursos:

Interface intuitiva para facilitar o uso diário

Recursos de gerenciamento de projetos de ponta a ponta

Recursos de automação de marketing

Fluxos de trabalho personalizáveis

Recursos robustos de colaboração e comunicação

Capacidade de integração com outras ferramentas de marketing pré-existentes ou populares, novas e antigas

Recursos de nicho, comogerenciamento de projetos de mídia socialgerenciamento de campanhas de marketing por e-mail, gerenciamento de campanhas publicitárias, etc.

Relatórios e análises poderosos de métricas em tempo real

Custo-benefício

Aplicativo móvel para trabalhar em qualquer lugar e muito mais

Não importa se você está procurando uma maneira mais simples de gerenciar postagens em mídias sociais em vários canais de marketing ou se está buscando um desempenho de campanha mais complexo e uma análise de desempenho de campanha análise de dados há algo para cada necessidade.

Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no Santo Graal das ferramentas de gerenciamento de campanhas de marketing.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de campanhas em 2024

Quando se trata de campanhas de marketing digital, vários software de gerenciamento de campanhas de marketing existem várias plataformas, inclusive aquelas para planejamento de campanhas, gerenciamento de projetos, criação de conteúdo, acompanhamento de despesas, cronograma e gerenciamento de metas, marketing de mídia social, automação de marketing e muito mais.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos, gerenciamento de campanhas de marketing e colaboração em equipe

Reúna todo o seu trabalho e suas equipes em um só lugar com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade que ajuda a centralizar e gerenciar seu trabalho, colaboração e comunicação em um só lugar.

Então, o que faz do ClickUp a melhor ferramenta de gerenciamento de campanhas para profissionais de marketing?

Ele não apenas oferece centenas de recursos avançados, mas também fornece uma plataforma totalmente personalizável para permitir que qualquer equipe e empresa configure o ClickUp de acordo com suas necessidades, preferências e casos de uso, inclusive como gerenciamento de projetos de marketing software e ferramenta de gerenciamento de campanhas.

Esse nível de flexibilidade permite que as equipes de vendas e marketing configurem o ClickUp para atender às suas necessidades em constante evolução, desde o planejamento da campanha e o mapeamento de um calendário de campanha até o acompanhamento do desempenho da campanha e outros projetos ou necessidades de marketing.

Use quadros brancos digitais para planejamento de estratégia, Documentos do ClickUp para resumos de campanha, SOPs, exibição de lista com campos personalizados e status personalizados para fluxo de trabalho de gerenciamento de campanha simplificado e painéis personalizados para tomar decisões baseadas em dados para maximizar o desempenho da campanha.

Além disso, o ClickUp oferece automação avançada do fluxo de trabalho, colaboração em equipe e recursos de rastreamento de metas para ajudá-lo a otimizar a alocação de recursos, automatizar tarefas repetitivas e gerenciar cada parte da campanha.

Outro recurso interessante que o ClickUp oferece é seu assistente de redação com IA, o ClickUp AI. ⚡️ IA do ClickUp é uma ferramenta revolucionária incorporada à plataforma ClickUp para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, escrever de forma mais inteligente e estimular sua criatividade com centenas de ferramentas criadas por especialistas para cada caso de uso, incluindo a criação de ideias de campanha, a redação de resumos de campanha, o planejamento de campanhas de marketing e muito mais.

Melhores recursos

Gerenciamento de tarefas: Escolha entre mais de 35ClickApps para personalizar ogerenciamento de tarefas de acordo com suas necessidades, inclusive automatizando tarefas, atribuindo pontos de sprint, adicionando dados de campo personalizados e muito mais

Escolha entre mais de 35ClickApps para personalizar ogerenciamento de tarefas de acordo com suas necessidades, inclusive automatizando tarefas, atribuindo pontos de sprint, adicionando dados de campo personalizados e muito mais Estrutura de hierarquia de projetos : O ClickUp oferece uma maneira única de organizar equipes, projetos, campanhas e muito mais com sua robustaestrutura de hierarquia de projetos. Isso inclui a criação de Spaces para equipes e departamentos, pastas separadas para projetos diferentes e listas para tarefas

: O ClickUp oferece uma maneira única de organizar equipes, projetos, campanhas e muito mais com sua robustaestrutura de hierarquia de projetos. Isso inclui a criação de Spaces para equipes e departamentos, pastas separadas para projetos diferentes e listas para tarefas Fluxo de trabalho automatizações : Simplifique o gerenciamento de campanhas comautomatizando processos manuais e tarefas rotineiras. Com mais de 50 ações, acionadores e condições para criar fluxos de automação, você pode eliminar tarefas repetitivas, economizando tempo e esforço

: Simplifique o gerenciamento de campanhas comautomatizando processos manuais e tarefas rotineiras. Com mais de 50 ações, acionadores e condições para criar fluxos de automação, você pode eliminar tarefas repetitivas, economizando tempo e esforço Subtarefas e listas de verificação aninhadas : Simplifique projetos complexos dividindo-os em tarefas e subtarefas. Ele também permite a criação de listas de verificação dentro de tarefas específicas para mapear e monitorar o progresso;

: Simplifique projetos complexos dividindo-os em tarefas e subtarefas. Ele também permite a criação de listas de verificação dentro de tarefas específicas para mapear e monitorar o progresso; Rastreamento e análise : O ClickUp se orgulha do rastreamento e da análise em tempo real, permitindo que os usuários meçam os principais indicadores de desempenho por meio de tabelas, gráficos e relatórios detalhados para adotar uma abordagem orientada por dados para gerenciar os recursos do projeto

: O ClickUp se orgulha do rastreamento e da análise em tempo real, permitindo que os usuários meçam os principais indicadores de desempenho por meio de tabelas, gráficos e relatórios detalhados para adotar uma abordagem orientada por dados para gerenciar os recursos do projeto Modelos personalizáveis : Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe e vários casos de uso, comorastreamento e análise de campanhas,campanha de marketing por e-mail,planejamento de campanhae outrosmodelos para marketing *Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo ferramentas de marketing populares, como Tableau, Hubspot e Salesforce, tornando o ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de campanhas para equipes de marketing atualmente

: Acesse mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada equipe e vários casos de uso, comorastreamento e análise de campanhas,campanha de marketing por e-mail,planejamento de campanhae outrosmodelos para marketing *Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo ferramentas de marketing populares, como Tableau, Hubspot e Salesforce, tornando o ClickUp uma das melhores ferramentas de gerenciamento de campanhas para equipes de marketing atualmente Aplicativo móvel: Aplicativo móvel do ClickUp permite que você gerencie suas campanhas em qualquer lugar - acesse tarefas, comunique-se com os membros da equipe e mantenha-se atualizado o tempo todo

**DICA PRO Planeje, execute e gerencie suas campanhas de marketing em uma única plataforma com o Modelo de campanha de marketing do ClickUp . Essa lista é preenchida com exemplos de tarefas em cada fase do marketing, além de outros elementos importantes para você começar.

Gerencie seu fluxo de trabalho de ponta a ponta com um software de gerenciamento de campanhas, como o ClickUp, e use o modelo de campanha e promoção para otimizar a entrada de solicitações para o planejamento e a execução da campanha

Limitações

Novos usuários provavelmente terão uma curva de aprendizado

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços

Grátis para sempre: Plano gratuito repleto de recursos

Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado: US$ 7 por mês/usuário

US$ 7 por mês/usuário Business: US$ 12 por mês/usuário

US$ 12 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Teste gratuito disponível; adicione-o a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Remetente #### Melhor para automação de marketing por e-mail e SMS

Painel de visão geral da campanha via Sender.net Remetente é uma plataforma de automação de marketing por e-mail e SMS que ajuda as empresas a gerenciar suas campanhas de marketing de forma fácil e lucrativa.

Crie seu próprio e-mail do zero ou escolha entre uma biblioteca de modelos de design pré-fabricados e bonitos. Com o agendador de e-mail, você pode gerenciar facilmente campanhas de transmissão de e-mail e SMS, enquanto o construtor de automação permite automatizar campanhas de e-mail e SMS.

Como ferramenta de gerenciamento de campanhas, a Sender permite que você automatize totalmente a captação de clientes potenciais usando pop-ups e formulários de inscrição. Em seguida, você pode configurar campanhas de gotejamento no piloto automático para nutrir novos clientes potenciais por meio de jornadas de compra personalizadas em escala com segmentação inteligente.

Melhor para: Pequenas marcas e lojas de comércio eletrônico que desejam expandir seus negócios com automação de marketing por e-mail e SMS

Melhores recursos

Automação de e-mail e SMS : Configure poderosas campanhas de automação, incluindo séries de boas-vindas, lembretes de carrinho abandonado, upsells e down sells pós-compra e muito mais, usando a ferramenta de criação de automação do tipo arrastar e soltar

: Configure poderosas campanhas de automação, incluindo séries de boas-vindas, lembretes de carrinho abandonado, upsells e down sells pós-compra e muito mais, usando a ferramenta de criação de automação do tipo arrastar e soltar Segmentação e personalização inteligentes : Segmente automaticamente os clientes potenciais durante o recebimento com base em preferências ou campos personalizados e, ao mesmo tempo, use a personalização para fazer com que todos sintam que sua mensagem foi escrita especialmente para eles

: Segmente automaticamente os clientes potenciais durante o recebimento com base em preferências ou campos personalizados e, ao mesmo tempo, use a personalização para fazer com que todos sintam que sua mensagem foi escrita especialmente para eles Popups e formulários interativos e de alta conversão do tipo spin-to-win : Use pop-ups e formulários spin-to-win altamente envolventes para criar e aumentar sua lista de e-mails de clientes em potencial

: Use pop-ups e formulários spin-to-win altamente envolventes para criar e aumentar sua lista de e-mails de clientes em potencial Modelos e construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar : A biblioteca rica em recursos da Sender de modelos de e-mail editáveis e compatíveis com dispositivos móveis e também um construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar para começar a criar seus próprios designs do zero

: A biblioteca rica em recursos da Sender de modelos de e-mail editáveis e compatíveis com dispositivos móveis e também um construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar para começar a criar seus próprios designs do zero Relatórios poderosos: Entenda as análises detalhadas por meio de análises e relatórios fáceis de seguir, a qualquer hora e em qualquer lugar

Automação de e-mail no Sender (via Sender.net)

Limitações

O plano gratuito é generoso, mas tem a marca da Sender

A plataforma não oferece suporte a campanhas de afiliados

Preços

Free Forever: Plano gratuito rico em recursos para 2.500 assinantes e 15.000 e-mails por mês

Plano gratuito rico em recursos para 2.500 assinantes e 15.000 e-mails por mês Standard: US$ 8 por mês para até 30.000 e-mails e 2.500 assinantes

US$ 8 por mês para até 30.000 e-mails e 2.500 assinantes Profissional: US$ 29 por mês para até 60.000 e-mails e 2.500 assinantes

US$ 29 por mês para até 60.000 e-mails e 2.500 assinantes Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (44 avaliações)

4,4 de 5 (44 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (143 avaliações)

3. HubSpot

Melhor para rastrear campanhas de marketing e análises

Visualização do painel no Hubspot (via Hubspot) HubSpot é principalmente uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que oferece recursos avançados para que as empresas otimizem e gerenciem marketing, vendas, atendimento ao cliente e operações.

O hub de marketing da HubSpot oferece uma gama completa de recursos e ferramentas premium, incluindo criação de conteúdo, páginas de destino, marketing de mídia social, gerenciamento de campanhas de SEO, campanhas de e-mail, automação de marketing e muito mais, para que as empresas atraiam seu público ideal e o convertam de forma lucrativa em clientes pagantes.

Crie, forneça e automatize campanhas de e-mail atraentes e de alta conversão em escala. Crie páginas de destino para suas campanhas de tráfego usando um construtor de arrastar e soltar WYSIWYG (What You See Is What You Get) e gere conversões de forma lucrativa.

Use painéis de controle avançados para visualizar o desempenho da campanha e otimizá-la com uma abordagem orientada por dados. Por fim, use as ferramentas de mídia social da Hubspot para gerenciar, medir e monetizar anúncios de alto ROI e campanhas de marketing de mídia social.

Melhores recursos

Automação de marketing : Cultive e pontue leads no piloto automático e, ao mesmo tempo, faça a segmentação a laser de clientes potenciais e clientes com base no comportamento da loja on-line e nas interações com sua marca

: Cultive e pontue leads no piloto automático e, ao mesmo tempo, faça a segmentação a laser de clientes potenciais e clientes com base no comportamento da loja on-line e nas interações com sua marca Criador de formulários on-line : Gere leads qualificados usando formulários personalizados e prontos para conversão com a ferramenta de design de formulários fácil de usar

: Gere leads qualificados usando formulários personalizados e prontos para conversão com a ferramenta de design de formulários fácil de usar Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) : Crie e atualize automaticamente registros de clientes, acompanhe suas atividades e acesse interações parciais, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho e a promover relacionamentos de longo prazo

: Crie e atualize automaticamente registros de clientes, acompanhe suas atividades e acesse interações parciais, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho e a promover relacionamentos de longo prazo Criador de páginas de destino: Designpáginas de destino de alta conversão que convertem visitantes casuais em leads interessados. Além disso, otimize facilmente as conversões com sugestões de análise e SEO

Designpáginas de destino de alta conversão que convertem visitantes casuais em leads interessados. Além disso, otimize facilmente as conversões com sugestões de análise e SEO Análise aprofundada: Rastreamento de e-mail e o desempenho da campanha da página de destino, obtendo insights valiosos com base em dados por meio de análises, relatórios e painéis interativos incorporados

Limitações

Proibitivamente caro para pequenas empresas e mais caro ainda à medida que seus requisitos aumentam

Tanto as personalizações quanto o uso de recursos avançados podem precisar de assistência especializada

Preços

Gratuito: Uma automação de e-mail, 2.000 e-mails/mês e outras ferramentas gratuitas

Uma automação de e-mail, 2.000 e-mails/mês e outras ferramentas gratuitas Iniciante: US$ 20 por mês para até 1.000 contatos de marketing

US$ 20 por mês para até 1.000 contatos de marketing Profissional: US$ 890 por mês para até 2.000 contatos de marketing

US$ 890 por mês para até 2.000 contatos de marketing Enterprise: US$ 3.600 por mês para até 10.000 contatos de marketing

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 9.536 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 9.536 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 5.537 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Hubspot !

4. Força de vendas

Melhor para gerenciar dados de clientes e automação de processos

Painel de visão geral de e-mail via Salesforce Salesforce é uma plataforma abrangente de gerenciamento de clientes, marketing e vendas projetada para empresas de grande porte que desejam aprimorar o relacionamento com os clientes, aumentar a eficiência dos processos e aumentar o retorno sobre o investimento (ROI) de seus esforços comerciais.

Os recursos de personalização de alta qualidade orientados por IA da Salesforce ajudam as empresas a criar e dimensionar campanhas altamente relevantes. Seu módulo GPT de marketing facilita o uso de IA generativa para economizar tempo em todo o ciclo de vida da campanha e, ao mesmo tempo, afirma reduzir os custos de aquisição de clientes. Realize campanhas mais inteligentes aproveitando o poder de uma fonte unificada de dados do cliente para fornecer inteligência em tempo real em vários canais.

Por fim, seu módulo Customer 360 ajuda as empresas a conectar suas equipes de vendas, serviços, marketing e TI em uma única plataforma colaborativa, aumentando a eficiência e a eficácia em todos os setores.

Melhores recursos

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) : Conhecido principalmente por seus recursos de CRM, o Salesforce ajuda as empresas a gerenciar as informações de contato de seus clientes potenciais, registrar as interações com os clientes, identificar oportunidades, rastrear leads e conduzir campanhas de marketing, tudo em um único painel

: Conhecido principalmente por seus recursos de CRM, o Salesforce ajuda as empresas a gerenciar as informações de contato de seus clientes potenciais, registrar as interações com os clientes, identificar oportunidades, rastrear leads e conduzir campanhas de marketing, tudo em um único painel Automação de marketing : O módulo de automação de marketing do Salesforce permite que as empresas automatizem e otimizem as campanhas de marketing. Ele inclui ferramentas inteligentes para marketing por e-mail, nutrição de leads, pontuação de leads, gerenciamento de campanhas e muito mais

: O módulo de automação de marketing do Salesforce permite que as empresas automatizem e otimizem as campanhas de marketing. Ele inclui ferramentas inteligentes para marketing por e-mail, nutrição de leads, pontuação de leads, gerenciamento de campanhas e muito mais Mapeamento da jornada do cliente : Visualize e crie estratégias para jornadas de compradores personalizadas em vários pontos de contato. Identifique oportunidades para envolver os clientes e oferecer experiências personalizadas, levando a experiências aprimoradas do cliente

: Visualize e crie estratégias para jornadas de compradores personalizadas em vários pontos de contato. Identifique oportunidades para envolver os clientes e oferecer experiências personalizadas, levando a experiências aprimoradas do cliente Gerenciamento de campanhas de e-mail : Crie e envie campanhas de e-mail direcionadas para suas listas ou segmentos de contatos. Use modelos de e-mail responsivos, personalização inteligente e análises detalhadas para criar e executar campanhas de e-mail de alta conversão com facilidade

: Crie e envie campanhas de e-mail direcionadas para suas listas ou segmentos de contatos. Use modelos de e-mail responsivos, personalização inteligente e análises detalhadas para criar e executar campanhas de e-mail de alta conversão com facilidade Gerenciamento de mídia social : Gerencie e monitore sua presença nas mídias sociais agendando postagens, interagindo com seguidores e clientes potenciais, monitorando conversas sociais e muito mais

: Gerencie e monitore sua presença nas mídias sociais agendando postagens, interagindo com seguidores e clientes potenciais, monitorando conversas sociais e muito mais Pontuação e roteamento de leads: Atribua valores automaticamente aos leads com base em seu comportamento e envolvimento contínuos, garantindo que os leads mais valiosos sejam direcionados para os melhores recursos de vendas da sua organização

Limitações

Significativamente caro, e isso aumenta ainda mais com add-ons, personalizações e aplicativos e serviços adicionais

O Salesforce pode ser tão difícil e complexo de configurar inicialmente quanto é rico em recursos e versátil

Preços

Grátis para sempre: Teste gratuito de 30 dias

Teste gratuito de 30 dias Essenciais: US$ 25 por mês/usuário

US$ 25 por mês/usuário Profissional: $75 por mês/usuário

$75 por mês/usuário Enterprise: US$ 150 por mês/usuário

US$ 150 por mês/usuário Unlimited: $300 por mês/usuário

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,3 de 5 (mais de 14.105 avaliações)

4,3 de 5 (mais de 14.105 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (mais de 17.664 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Salesforce CRM !

5. Hootsuite

O melhor para programar, gerenciar e publicar posts de mídia social

Visualização de quadros via Hootsuite Hootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de campanhas de mídia social que ajuda os usuários a compor, programar e publicar conteúdo em perfis de mídia social. É uma ferramenta poderosa para envolver clientes potenciais, monitorar tendências, promover conteúdo, executar campanhas publicitárias e aproveitar uma abordagem orientada por dados usando a análise de mídia social.

A Hootsuite ajuda as empresas a se inspirarem em conteúdo por meio de modelos de mídia social prontos para uso em várias dimensões, fluxos de descoberta de conteúdo para ver o que está acontecendo e sugestões de hashtag com tecnologia de IA para serem descobertas pelo seu público-alvo. Seus recursos de calendário de mídia social ajudam os usuários a planejar e criar estratégias de conteúdo de mídia social, além de colaborar em fluxos de trabalho de aprovação para garantir a integridade do conteúdo.

Um de seus recursos mais interessantes é a caixa de entrada compartilhada que centraliza comentários e mensagens diretas em todos os canais de marketing, permitindo que seus representantes comerciais se envolvam de forma eficiente e colaborativa.

A Hootsuite ajuda empresas de todos os portes, gerentes de mídia social, agências de marketing digital e profissionais de marketing digital autônomos a gerenciar suas campanhas de mídia social de forma mais produtiva, mantendo-se sempre no topo das tendências e das métricas de desempenho.

Melhores recursos

Agendador e calendário de mídia social em massa : Identifique oportunidades em seu calendário de conteúdo de mídia social e programe centenas de posts para serem publicados nos melhores horários para obter o máximo de envolvimento

: Identifique oportunidades em seu calendário de conteúdo de mídia social e programe centenas de posts para serem publicados nos melhores horários para obter o máximo de envolvimento Caixa de entrada automatizada : Centralize todas as suas interações de mídia social em uma caixa de entrada, tornando o envolvimento do cliente mais gerenciável e eficiente

: Centralize todas as suas interações de mídia social em uma caixa de entrada, tornando o envolvimento do cliente mais gerenciável e eficiente IA do OwlyWriter : IA generativa que permite gerar legendas de mídias sociais e ideias de postagens instantaneamente para criar conteúdo de mídias sociais que sempre vence

: IA generativa que permite gerar legendas de mídias sociais e ideias de postagens instantaneamente para criar conteúdo de mídias sociais que sempre vence Conectividade : Use mais de 150 aplicativos para compartilhar ativos e dados em suas redes sociais favoritas, incluindo Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok e muito mais

: Use mais de 150 aplicativos para compartilhar ativos e dados em suas redes sociais favoritas, incluindo Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok e muito mais Publicidade em mídia social: Crie, publique e analise campanhas de anúncios de mídia social no Facebook, LinkedIn e Instagram a partir de um painel centralizado e fácil de usar

limitações do ####

A Hootsuite é uma das ferramentas de gerenciamento de campanhas de mídia social mais caras do mercado

Os usuários relataram que ela ocasionalmente apresenta bugs

Preços

Gratuito: Teste gratuito de 30 dias

Teste gratuito de 30 dias Profissional: US$ 99 por mês para um usuário e 10 contas sociais

US$ 99 por mês para um usuário e 10 contas sociais Equipe: $249 por mês para três usuários e 20 contas sociais

$249 por mês para três usuários e 20 contas sociais Empresarial: $739 por mês para cinco usuários e 35 contas sociais

$739 por mês para cinco usuários e 35 contas sociais Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,1 de 5 (mais de 3.906 avaliações)

4,1 de 5 (mais de 3.906 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (mais de 3.442 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Hootsuite !

6. Correio eletrônico

Melhor para automação de marketing e marketing por e-mail

Exemplo de painel de público-alvo via Mailchimp Mailchimp é uma plataforma de automação de marketing completa que oferece recursos como marketing por e-mail, criador de lojas on-line, agendador de compromissos, criador de páginas de destino e muito mais para ajudar as empresas a comercializar melhor seus produtos e serviços.

Seu módulo de CRM de marketing tem poderosos gerenciamento de contatos recursos e segmentos prontos para ajudá-lo a entender e aproveitar os dados e insights dos clientes para personalizar suas estratégias de engajamento e marketing.

Crie experiências personalizadas para seus clientes em potencial que transmitam a mensagem certa no momento certo com os recursos de personalização e direcionamento comportamental do Mailchimp.

A Mailchimp oferece a empresas de todos os tipos e tamanhos, agências e freelancers recursos completos para projetar e colocar em ação campanhas de marketing digital totalmente otimizadas que fazem sua empresa crescer, aumentando as vendas e o valor da vida útil do cliente (LTV).

Melhores recursos

Campanhas de marketing por e-mail : Use recursos como modelos de e-mail predefinidos, personalização de conteúdo dinâmico e auxiliar de linha de assunto para criar e-mails bonitos que convertem

: Use recursos como modelos de e-mail predefinidos, personalização de conteúdo dinâmico e auxiliar de linha de assunto para criar e-mails bonitos que convertem Gerenciador de campanhas : Gerencie vários projetos em diferentes canais a partir de um painel unificado. Monitore com facilidade os principais pontos de contato, tarefas e análises consolidadas da campanha

: Gerencie vários projetos em diferentes canais a partir de um painel unificado. Monitore com facilidade os principais pontos de contato, tarefas e análises consolidadas da campanha Dados demográficos preditivos : Use o poder da IA (Inteligência Artificial) preditiva para personalizar seu marketing com dados demográficos previstos de forma inteligente, levando a campanhas de maior engajamento

: Use o poder da IA (Inteligência Artificial) preditiva para personalizar seu marketing com dados demográficos previstos de forma inteligente, levando a campanhas de maior engajamento Modelos de campanha : Use mais de 100 modelos predefinidos com uma variedade de blocos de conteúdo e elementos de design para lançar campanhas de e-mail e páginas de destino com aparência profissional em pouco tempo

: Use mais de 100 modelos predefinidos com uma variedade de blocos de conteúdo e elementos de design para lançar campanhas de e-mail e páginas de destino com aparência profissional em pouco tempo Testes A/B: Teste tudo, desde linhas de assunto, nomes, conteúdo, imagens, layouts e horários de envio para identificar e bloquear variáveis vencedoras usando testes A/B e multivariados

limitações do ####

A interface do usuário pode ser difícil para os novatos navegarem e se acostumarem

Opções de personalização limitadas

Preços

Gratuito: 500 contatos e 1.000 e-mails/mês

500 contatos e 1.000 e-mails/mês Essenciais: Gratuito por um mês. A partir de US$ 9,28/mês para 500 contatos e 5.000 e-mails/mês

Gratuito por um mês. A partir de US$ 9,28/mês para 500 contatos e 5.000 e-mails/mês Standard: Gratuito por um mês. A partir de US$ 13,86/mês para 500 contatos, 6.000 e-mails/mês e recursos completos de automação

Gratuito por um mês. A partir de US$ 13,86/mês para 500 contatos, 6.000 e-mails/mês e recursos completos de automação Premium: A partir de US$ 277,14/mês para 10.000 contatos, 150.000 e-mails/mês e usuários ilimitados

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 4.967 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 4.967 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (16.155 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Mailchimp !

7. Snov.io

Melhor para automação de vendas, prospecção e contato frio

Lista de clientes potenciais no Snov.io Snov.io é uma plataforma versátil de automação de vendas e geração de leads que ajuda as empresas a otimizar suas campanhas de divulgação. Ela oferece recursos completos para marketing por e-mail, geração de leads, verificação de e-mail e automação de alcance.

Usando seu localizador de e-mail, os usuários podem descobrir leads pré-verificados com base em seu ICP (Ideal Customer Profile) alvo, enquanto seu recurso de verificação de e-mail ajuda a reduzir as taxas de rejeição limpando suas listas de e-mail.

Aproveite o poderoso CRM de vendas para criar pipelines de vendas com até 100 estágios, configurar o gerenciamento de estágios de negócios, gerenciar a documentação e as anotações de negócios e clientes potenciais, rastrear leads usando tags e promover um melhor trabalho em equipe usando o calendário compartilhado.

O Snov.io oferece recursos robustos para empresas que buscam melhores maneiras de gerenciar suas campanhas de divulgação, incluindo localização e verificação de leads, divulgação por e-mail, automação de campanhas e um CRM de vendas, para ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia das campanhas de marketing.

Melhores recursos

Localizador de e-mail : Coleta de leads direcionados que são pré-verificados para reduzir o tempo de obtenção e verificação de leads, bem como para eliminar as devoluções de e-mail

: Coleta de leads direcionados que são pré-verificados para reduzir o tempo de obtenção e verificação de leads, bem como para eliminar as devoluções de e-mail Campanhas de gotejamento : Amplie suas campanhas com sequências de e-mail personalizadas, injetadas com personalização e apoiadas por acompanhamentos automatizados

: Amplie suas campanhas com sequências de e-mail personalizadas, injetadas com personalização e apoiadas por acompanhamentos automatizados Verificador de e-mail : Faça com que os endereços de e-mail passem por um processo de verificação de 7 níveis que reduz as taxas de rejeição e aumenta a probabilidade de sucesso da campanha

: Faça com que os endereços de e-mail passem por um processo de verificação de 7 níveis que reduz as taxas de rejeição e aumenta a probabilidade de sucesso da campanha Aquecimento de e-mail : Melhore a capacidade de entrega da caixa de entrada automatizando o envio de e-mails ao longo do tempo para criar uma reputação positiva do remetente com os provedores de serviços de e-mail

: Melhore a capacidade de entrega da caixa de entrada automatizando o envio de e-mails ao longo do tempo para criar uma reputação positiva do remetente com os provedores de serviços de e-mail CRM de vendas: Otimize seu fluxo de trabalho de vendas rastreando leads, negócios, tarefas e recursos e comunicando-se e colaborando de forma eficaz e eficiente

limitações do ####

Os recursos de CRM são básicos

A interface do usuário e a experiência do usuário podem não ser intuitivas para operar nos primeiros passos

Preços

Gratuito: A versão de avaliação é renovada automaticamente a cada 30 dias e inclui 150 créditos de e-mail e 100 destinatários de e-mail

A versão de avaliação é renovada automaticamente a cada 30 dias e inclui 150 créditos de e-mail e 100 destinatários de e-mail Inicial: $39/mês para 1.000 créditos de e-mail e 5.000 destinatários de e-mail

$39/mês para 1.000 créditos de e-mail e 5.000 destinatários de e-mail Pro 5K: $99/mês para 5.000 créditos de e-mail e 10.000 destinatários de e-mail

$99/mês para 5.000 créditos de e-mail e 10.000 destinatários de e-mail Serviço totalmente gerenciado: A partir de US$ 2.999/mês para mais de 1.000 empresas SOM e mais de 1.000 contatos ICP

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (262 avaliações)

4,5 de 5 (262 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (195 avaliações)

8. Qualagraph

Melhor para gerenciar dados de campanha

Painel de visão geral da conta via Whatagraph O que é é uma plataforma de dados que permite que as empresas gerenciem melhor seus dados de marketing para se beneficiarem de insights orientados por dados.

Importe seus dados sem problemas usando integrações nativas, exiba-os usando widgets e modelos predefinidos e compartilhe seus insights com clientes e partes interessadas internas usando um painel de controle AO VIVO, alertas de e-mail automatizados e exportações de dados. Utilize data warehouses de última geração, como o Big Query do Google, para realizar análises em escala e personalizar a aparência e as métricas de seus relatórios.

Não importa o tipo e a escala da campanha, o Whatagraph ajuda as empresas a simplificar o processo de gerenciamento de campanhas, permitindo que elas conectem suas fontes de dados de marketing diretamente, visualizem os dados sem esforço e compartilhem insights rapidamente.

Melhores recursos

Fontes de dados heterogêneas s: Extraia dados de vários canais, incluindo CRM, marketing por e-mail, anúncios pagos, plataformas analíticas e de SEO, usando mais de 40 integrações nativas ou API personalizada

s: Extraia dados de vários canais, incluindo CRM, marketing por e-mail, anúncios pagos, plataformas analíticas e de SEO, usando mais de 40 integrações nativas ou API personalizada Análise de big data : Transfira com facilidade e segurança todo e qualquer dado de marketing para sua própria nuvem BigQuery para manter um banco de dados centralizado e para análise em escala

: Transfira com facilidade e segurança todo e qualquer dado de marketing para sua própria nuvem BigQuery para manter um banco de dados centralizado e para análise em escala Acesso ao vivo e compartilhamento automatizado : Compartilhe o acesso seguro a relatórios em tempo real e, ao mesmo tempo, permita o compartilhamento automático de relatórios gerados com as partes interessadas em programações predefinidas;

: Compartilhe o acesso seguro a relatórios em tempo real e, ao mesmo tempo, permita o compartilhamento automático de relatórios gerados com as partes interessadas em programações predefinidas; Relatórios entre canais : Transforme facilmente dados brutos de marketing em relatórios perspicazes entre canais usando o recurso "Smart Builder"

: Transforme facilmente dados brutos de marketing em relatórios perspicazes entre canais usando o recurso "Smart Builder" Marca personalizada: Crie uma impressão poderosa nos clientes personalizando seus relatórios pararefletir sua marca visual. Você pode ir além, configurando um domínio personalizado para relatórios compartilhados e envios de e-mail

limitações do ####

A interface pode apresentar bugs e ser propensa a erros em alguns momentos

Os planos de preços são extremamente caros e também não há um nível gratuito

Preços

Gratuito: Não há nível gratuito. Apenas uma garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos pagos

Não há nível gratuito. Apenas uma garantia de reembolso de 30 dias em todos os planos pagos Profissional: A partir de US$ 223/mês para até 25 fontes de dados e cinco usuários

A partir de US$ 223/mês para até 25 fontes de dados e cinco usuários Premium: A partir de US$ 335/mês para até 50 fontes de dados e 10 usuários

A partir de US$ 335/mês para até 50 fontes de dados e 10 usuários Custom: Inclui mais de 100 fontes de dados e usuários ilimitados. Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,1 de 5 (mais de 3.906 avaliações)

4,1 de 5 (mais de 3.906 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (mais de 3.442 avaliações)

9. Tendência

Melhor para marketing de influenciadores, análise e alcance

Painel de relatório de demonstração via trendHERO Trendhero é uma ferramenta de marketing digital completa que ajuda os usuários a descobrir, analisar e se conectar com influenciadores de forma eficiente. Com mais de 90 métricas para avaliar os influenciadores, a Trendhero ajuda as empresas a administrar seus campanhas de marketing de influenciadores de forma mais lucrativa.

Use mais de 20 filtros avançados para descobrir influenciadores por categorias, tamanho, local, idioma e contas semelhantes. Aproveite os insights diários que incluem o histórico de contagem de seguidores, o impacto das menções e o melhor momento para postar. Por fim, conecte-se de forma rápida e fácil com centenas de influenciadores por e-mail para discutir requisitos comerciais e receber propostas.

O Trendhero apresenta recursos robustos de gerenciamento de campanhas, incluindo fluxos de trabalho fáceis de usar, acesso com um clique aos contatos dos influenciadores e análises detalhadas para ajudar os usuários a manter o controle de suas campanhas de marketing de influenciadores.

Melhores recursos

Análise : Acesse análises detalhadas com mais de 90 métricas, incluindo verificações de seguidores falsos, dados demográficos e interesses do público para avaliar se o público do influenciador se ajusta ao seu público-alvo

: Acesse análises detalhadas com mais de 90 métricas, incluindo verificações de seguidores falsos, dados demográficos e interesses do público para avaliar se o público do influenciador se ajusta ao seu público-alvo Pesquisa : Com uma sofisticada ferramenta de pesquisa que aplica mais de 20 filtros a um banco de dados de mais de 100 milhões de pessoas, sua empresa pode descobrir influenciadores nano, micro e até macro que realmente se alinham aos objetivos de sua marca e campanha

: Com uma sofisticada ferramenta de pesquisa que aplica mais de 20 filtros a um banco de dados de mais de 100 milhões de pessoas, sua empresa pode descobrir influenciadores nano, micro e até macro que realmente se alinham aos objetivos de sua marca e campanha Rastreamento : Obtenha informações em tempo real sobre suas próprias contas, as de seus concorrentes e as de influenciadores, como o crescimento do número de seguidores, menções e os melhores horários de postagem

: Obtenha informações em tempo real sobre suas próprias contas, as de seus concorrentes e as de influenciadores, como o crescimento do número de seguidores, menções e os melhores horários de postagem Alcance: Conecte-se com centenas de influenciadores por e-mail em um piscar de olhos com o contato automatizado por e-mail, eliminando pesquisas manuais e atrasos burocráticos. O Trendhero inclui modelos de e-mail dinâmicos e altamente personalizados, projetados para aumentar as taxas de resposta

limitações do ####

Número limitado de filtros para vasculhar um banco de dados enorme

Alguns usuários relataram que a análise leva muito tempo

Preços

Gratuito: Conta gratuita limitada com recursos básicos, além de uma avaliação gratuita de 14 dias de todos os planos pagos

Conta gratuita limitada com recursos básicos, além de uma avaliação gratuita de 14 dias de todos os planos pagos Lite: US$ 9,99/mês e inclui 10 relatórios/mês e rastreamento de três contas

US$ 9,99/mês e inclui 10 relatórios/mês e rastreamento de três contas Pro: US$ 29,99/mês e inclui 50 relatórios/mês e rastreamento de 20 contas

US$ 29,99/mês e inclui 50 relatórios/mês e rastreamento de 20 contas Avançado: US$ 99,99/mês e inclui 200 relatórios/mês e rastreamento de 50 contas

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (79 avaliações)

4,4 de 5 (79 avaliações) Capterra: Não disponível

10. SproutLoud

Melhor para automação de marketing por meio de canais

Painel de análise de marketing via SproutLoud SproutLoud é uma solução de automação de marketing que visa aumentar as vendas e a receita das empresas por meio de parceiros de canal no marketing local. Ele ajuda você a melhorar a eficiência, diminuir os custos e aumentar o ROI de marketing por meio de vários recursos, incluindo gerenciamento de ativos, automação de marketing local, análise e muito mais

Personalize e execute campanhas de marketing local de maneira simplificada e, ao mesmo tempo, use dados analíticos abrangentes para entender o ROI de cada campanha, incluindo o envolvimento do parceiro e as estatísticas de uso da plataforma.

Varejistas, revendedores, distribuidores e agentes podem organizar e controlar ativos de marketing, consolidar vários processos de marketing em um único hub centralizado, executando campanhas localizadas em menos tempo e com melhores resultados. Além disso, seu módulo de análise oferece às empresas e a seus parceiros de canal o benefício de um melhor desempenho da campanha por meio de insights orientados por dados.

Melhores recursos

Criador de anúncios e gerenciamento de ativos digitais : Colabore na criação de anúncios e ativos de marketing personalizados em conformidade com a marca com seus parceiros locais, evitando atrasos dispendiosos e taxas de agência caras

: Colabore na criação de anúncios e ativos de marketing personalizados em conformidade com a marca com seus parceiros locais, evitando atrasos dispendiosos e taxas de agência caras Automação de marketing local : Agilize as campanhas digitais no Facebook, LinkedIn, Yelp e muito mais, por um lado, enquanto equilibra os anúncios tradicionais em jornais, rádio e impressos personalizados, por outro

: Agilize as campanhas digitais no Facebook, LinkedIn, Yelp e muito mais, por um lado, enquanto equilibra os anúncios tradicionais em jornais, rádio e impressos personalizados, por outro Gerenciamento de fundos : Monitore o financiamento oferecido e as contribuições recebidas de redes parceiras, executando, portanto, campanhas publicitárias transparentes e seguras de várias partes, do tipo Co-Op

: Monitore o financiamento oferecido e as contribuições recebidas de redes parceiras, executando, portanto, campanhas publicitárias transparentes e seguras de várias partes, do tipo Co-Op Análise de marketing: Acompanhe os principais indicadores de desempenho de táticas, campanhas e parceiros para mídia tradicional digital e off-line. Beneficie-se de relatórios diários, semanais e mensais

Segurança: A plataforma da SproutLoud é compatível com SOC 2 Tipo II, PCI, HIPAA, GDPR e CCPA, e os centros de dados que contêm seus dados estão em conformidade com os mesmos altos padrões de requisitos de segurança de dados

Limitações

Os usuários relatam uma curva de aprendizado inicial acentuada com a ferramenta

Não há plano gratuito

Preços

Gratuito: Sem nível gratuito, apenas uma avaliação gratuita limitada

Sem nível gratuito, apenas uma avaliação gratuita limitada Planos pagos: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,9 de 5 (166 avaliações)

4,9 de 5 (166 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (10 avaliações)

Chegamos ao fim da jornada de comparação das principais ferramentas de gerenciamento de campanhas que acreditamos valer a pena experimentar se sua empresa estiver procurando maneiras de gerenciar suas campanhas de marketing e processos internos de negócios de forma mais produtiva.

Benefícios das ferramentas de gerenciamento de campanhas

As ferramentas corretas de gerenciamento de campanhas podem ajudar sua empresa:

Operar fluxos de trabalho mais otimizados

Melhorar o planejamento e a execução

Rastrear em tempo realalocação de recursos e análise de desempenho

Colaboração mais eficiente

Comunique-se com mais eficiência

Automatizar tarefas repetitivas e subprocessos, e muito mais

Qualquer empresa, independentemente do nicho ou setor, que possa se beneficiar de uma melhor otimização de seus recursos, deve considerar investir em uma ferramenta de gerenciamento de campanhas.

Gerencie suas campanhas de marketing com o ClickUp

Os tempos atuais de ritmo acelerado e os cenários de negócios competitivos e desafiadores exigem um gerenciamento eficiente dos recursos limitados da empresa.

As ferramentas de gerenciamento de campanhas podem ajudar as empresas a simplificar seus fluxos de trabalho, otimizar seus processos de marketing e alinhar tudo de acordo com suas metas comerciais.

Seja com os imbatíveis recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, com os poderosos recursos de marketing por e-mail do Sender ou com as proezas de gerenciamento de mídia social do HootSuite e do SproutLoud, cada ferramenta traz seus pontos fortes exclusivos. Combinadas, elas formam um poderoso kit de ferramentas que permite às empresas gerenciar campanhas de forma eficaz em vários canais.

Além disso, as ferramentas de gerenciamento de campanhas abordadas aqui podem turbinar a pilha de tecnologia de uma empresa.

O ClickUp, por exemplo, pode servir como um hub centralizado para planejamento de campanhas, atribuição de tarefas e acompanhamento de metas. Quando combinado com os recursos avançados de automação e personalização do Sender ou com os recursos aprofundados de análise de dados e relatórios do Whatagraph, as empresas podem obter insights valiosos e tomar decisões baseadas em dados para otimizar suas estratégias de marketing.

Ao incorporar a combinação certa de campanhas em suas operações com a tecnologia de marketing, as empresas podem aproveitar a martech (tecnologia de marketing) de ponta para aumentar a eficiência, aprimorar a comunicação e aumentar o retorno de suas iniciativas de marketing.

Escritor convidado:

Sender.net