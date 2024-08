10 melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing (MRM) 2024

Quando se trata de marketing, mais nem sempre é melhor.

Mais pessoas, ativos de marca e campanhas significam um planejamento e um gerenciamento exponencialmente maiores para que o seu orçamento de marketing produza resultados eficientes.

Manter o controle de todas essas coisas significa que você precisará de software de gerenciamento de recursos (MRM) que possa atender às suas necessidades. Essa ferramenta precisa fazer tudo, desde ser uma fonte única de verdade sobre quais tarefas estão sendo realizadas neste mês até facilitar a localização de tarefas específicas imagens específicas da marca em seu banco de dados .

Felizmente para você, existem várias ferramentas de MRM no mercado atual que podem ajudá-lo a enfrentar o desafio de gerenciar seu departamento de marketing. Esta lista das 10 melhores ferramentas disponíveis atualmente lhe dará uma visão geral do setor e o ajudará a encontrar o software exato de que sua empresa precisa para se tornar uma máquina de marketing enxuta e eficiente.

O que é o software de gerenciamento de recursos de marketing (MRM)?

O software de gerenciamento de recursos de marketing foi projetado para agilizar o processo de rastreamento e coordenação de todas as partes móveis de suas campanhas de marketing. Isso inclui o gerenciamento de tudo, desde seu recursos de marketing para a criação de ativos e análise de desempenho.

Com um bom sistema de MRM, os profissionais de marketing podem criar facilmente campanhas em vários canais, departamentos, equipes e fornecedores para maximizar a eficácia de seus esforços.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de recursos de marketing?

Ao tentar encontrar o software de gerenciamento de recursos de marketing ideal para você, há muitos recursos e capacidades a serem considerados. Aqui estão apenas alguns dos mais importantes a serem considerados ao tentar encontrar uma ferramenta que o ajude gerenciar seus recursos de marketing de forma mais eficaz:

Gerenciamento de tarefas: A capacidade de gerenciar tarefas de marketing e atribuí-las aos membros da equipe é essencial para o gerenciamento eficaz de projetos. Software de gerenciamento de ativos: Ter uma biblioteca de ativos abrangente ajuda a armazenar, localizar e reutilizar facilmente ativos digitais, como gráficos, vídeos, imagens, documentos e muito mais. Automação do fluxo de trabalho: Automatização de tarefas rotineiras de marketing ajuda você a se concentrar em aspectos mais complexos e criativos do seu trabalho e reduz o risco de erro humano. Relatórios: Ter relatórios automatizados para acompanhar o desempenho é fundamental para otimizar as atividades de marketing e garantir seu sucesso. Gerenciamento de usuários: A capacidade de gerenciar usuários, funções e permissões facilita a delegação e a atribuição de tarefas às pessoas certas. Ferramentas de colaboração: A comunicação dentro da sua equipe é essencial para a execução eficiente de tarefas. Ter ferramentas que permitam que todos colaborem em tempo real ajuda a acelerar a conclusão do projeto, especialmente se você estiver executando um projeto deequipe de marketing ágil. Segurança: Com dados confidenciais de clientes envolvidos, é importante ter um sistema seguro com conexões criptografadas.

Dependendo das necessidades da sua empresa, você pode precisar de mais ou de menos. Mas esses sete itens são uma ótima base para começar.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos de marketing

Vamos começar a separar o melhor do resto. Aqui está o nosso software de gerenciamento de recursos de marketing favorito para 2023.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um projeto versátil e gerenciamento de tarefas sistema projetado para equipes de todos os tamanhos. Ele pode organizar e gerenciar tarefas e projetos de marketing com quadros interativos, fluxos de trabalho automatizados, gráficos de Gantt e muito mais.

Além disso, o ClickUp também pode facilitar a organização e o alocar seus recursos para campanhas de marketing eficazes. Com todos os seus ativos de marketing projetados e armazenados no ClickUp, toda a sua equipe pode acessar rapidamente o que for necessário para concluir a tarefa designada.

Não consegue fazer isso apenas com o ClickUp? Não se preocupe - também oferecemos uma variedade de integrações com soluções de software populares, como Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox e muito mais.

Os melhores recursos do ClickUp:

Use nossovisualização da carga de trabalho para saber em quanto (ou quão pouco) alguém está trabalhando no momento

Assuma o controle do seu marketingalocações de recursos com painéis de controle e análises personalizados

Modelos inteligentes e personalizáveis ajudam você a criar, acompanhar e adaptar seus recursos de marketing

Limitações do ClickUp:

É preciso tempo para assistir a todos os nossos vídeos educativos para entender tudo o que o ClickUp pode fazer

Alguns recursos ainda não chegaram ao aplicativo

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Campanha da Adobe

Via Adobe Campanha da Adobe é um ferramenta de gerenciamento de campanhas projetada para fazer parte do ecossistema maior da Adobe. Ela fornece recursos poderosos para a criação de conteúdo dinâmico, campanhas multicanais e dados analíticos do Adobe Analytics para ajudar sua empresa a tomar decisões mais informadas.

Com seu sistema de arrastar e soltar, o Adobe Campaign facilita a criação de campanhas complexas em um só lugar. Além disso, com sua central gerenciamento de fluxo de trabalho você pode ficar sempre por dentro do que o seu departamento de marketing está fazendo.

A maior falha do Adobe Campaign é que ele foi projetado principalmente para empresas maiores que já adotam outras soluções da Adobe. Se isso se parece com você, talvez tenha encontrado a solução de MRM perfeita.

Os melhores recursos do Adobe Campaign:

Gerar automaticamente conteúdo personalizado para seu público com o recurso Dynamic Content

Criar campanhas multicanais em um único lugar com um sistema de arrastar e soltar

Extraia dados analíticos do Adobe Analytics para usar em suas campanhascampanhas de marketing Limitações do Adobe Campaign:

Muito caro para empresas menores ou startups

Incrivelmente complexo, o que dificulta a configuração e a execução eficientes

Uso intensivo de recursos, o que pode causar falhas no sistema

Preços do Adobe Campaign:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (331 avaliações)

: 4.1/5 (331 avaliações) Capterra: 4.4/5 (165 avaliações)

3. Miro

via MiroMiro é um plataforma de colaboração visual projetada para tornar o trabalho com sua equipe mais divertido e eficiente.

Para equipes pequenas, o Miro também pode ser um substituto econômico para o MRM. O Miro oferece às equipes um sistema simples para organizar tarefas, criar documentos e armazenar ativos em um só lugar. Ele também possui um software de videoconferência integrado, que pode ser usado para reuniões remotas.

No entanto, o Miro nunca foi realmente planejado para ser um software de MRM desenvolvido para um fim específico. Por esse motivo, ele não tem a automação do fluxo de trabalho e recursos de geração de relatórios das soluções mais sofisticadas desta lista.

Os melhores recursos do Miro:

Os modelos permitem sessões de brainstorming ou planejamento rápidas e eficientes

O quadro interativo é fácil de usar

Integra-se com muitas das ferramentas mais comuns em sua pilha de tecnologia

Limitações do Miro:

Suas ferramentas de gerenciamento de projetos são um tanto limitadas

Empresas maiores provavelmente teriam dificuldades para manter todos os seus dados e recursos organizados nesse sistema

Preços do Miro:

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews:

G2 : 4.8/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Papirfly

Via Papirfly Papirfly é uma plataforma de MRM com foco no gerenciamento de ativos. Ela foi projetada para ser usada por equipes de todos os tamanhos, desde pequenas empresas até empresas de nível corporativo.

O Papirfly é mais conhecido por seu sistema de biblioteca de ativos, mas pode fazer muito mais do que isso. Ele também tem ferramentas para gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos e relatórios analíticos. Por exemplo, você pode usar o Papirfly para criar fluxos de trabalho que o ajudarão a atingir seus objetivos principais metas de marketing .

A maior desvantagem dessa plataforma é sua curva de aprendizado acentuada, que pode ser difícil de ser superada por alguns usuários. Se estiver procurando uma solução rápida para uma equipe pequena, talvez essa não seja a ferramenta certa para você.

Os melhores recursos do Papirfly:

A biblioteca de gerenciamento de ativos digitais do Papirfly permite armazenar e organizar todos os ativos da sua marca em um local conveniente

Os fluxos de trabalho interativos simplificam a criação e a atribuição de tarefas para toda a sua equipe

O sistema de tags torna a localização de um ativo específico mais fácil do que 1-2-3

Limitações do Papirfly:

Não inclui nenhum arquivogerenciamento de tempo ou ferramentas de controle

Os modelos não são fáceis de ajustar por conta própria

Preços do Papirfly:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Papirfly:

G2 : 4.5/5 (41 avaliações)

: 4.5/5 (41 avaliações) Capterra: 43.6/5 (96 avaliações)

Bônus:_ **Software ERP !

5. Kantata

via KantataKantata é uma solução de gerenciamento de recursos de marketing que se concentra em ajudar as equipes a colaborar melhor. O Kantata tem uma interface intuitiva de arrastar e soltar que pode criar rapidamente fluxos de trabalho, atribuir tarefas a membros da equipe e muito mais.

Além disso, o Kantata também tem uma biblioteca de ativos integrada e um sistema de controle de versão, o que facilita o armazenamento, a localização e a colaboração em ativos criativos. O Kantata é uma opção especialmente boa para empresas que precisam de ajuda para prever as necessidades da força de trabalho .

Seu avançado ferramenta de previsão pode ajudar a garantir que você sempre tenha funcionários suficientes prontos para atender seus clientes.

Os melhores recursos do Kantata:

Inclui um grande número de integrações e automações de fluxo de trabalho

Prevê a escassez ou o excesso de mão de obra para que você possa fazer os ajustes necessários

O software avançado de correspondência de habilidades simplifica a colocação das pessoas certas nos cargos certos

Limitações do Kantata:

A interface de usuário desatualizada faz com que ele pareça lento

Tantos recursos novos estão sendo disponibilizados on-line que pode ser difícil saber o que o Kantata pode fazer

Preços da Kantata:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Kantata:

G2 : 4.1/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.2/5 (584 avaliações)

6. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.comSegunda-feira.com é uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa que agiliza seus processos de marketing . As equipes podem usá-lo para acompanhar projetos, priorizar tarefas visualizar prazos e muito mais.

Em sua essência, o Monday é uma ferramenta de colaboração que simplifica a comunicação entre equipes e departamentos, mas também inclui muitos recursos necessários para ser uma excelente ferramenta de MRM. Entre eles estão fluxos de trabalho automatizados, relatórios e gerenciamento de ativos. A maior desvantagem do Monday é que ele pode se tornar rapidamente pesado para empresas maiores. Porém, para empresas de pequeno ou médio porte, o Monday é uma solução de MRM atraente.

Os melhores recursos do Monday:

Múltiplas visualizações de quadros permitem fácil gerenciamento de tempo e tarefas para o uso mais eficiente de seus recursos de marketing

As personalizações do quadro ajudam a organizar seus ativos e tarefas de marketing em um único lugar

Painéis e relatórios personalizados mostram como suas estratégias de marketing atuais estão funcionando

Limitações de segunda-feira:

Pode ser um sistema difícil de ser ampliado à medida que seu esforço de marketing cresce em escopo e complexidade

Pode ser difícil entrar em contato com o suporte técnico se você tiver dificuldades com um de seus recursos

Monday preços:

Individual : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Standard : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Pro : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Empresarial: Contrato para preços

Monday classificações e comentários:

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

7. Wrike

via WrikeWrike é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de trabalho baseada na nuvem que combina gerenciamento de projetos atribuição de tarefas, controle de tempo, compartilhamento de documentos e muito mais em uma única plataforma.

O Wrike também é muito personalizável. Por exemplo, você pode criar modelos personalizados para processos repetitivos ou configurar alertas automáticos para quando as tarefas estiverem atrasadas. Isso significa que as equipes que investirem tempo no Wrike serão recompensadas com uma experiência melhor e mais personalizada em geral.

Melhores recursos do Wrike:

Faça a marcação cruzada de suas tarefas e subtarefas no Wrike para que todos os departamentos possam encontrar e usar os ativos de que precisam

A prova on-line acelera o processo de aprovação de novos ativos de marketing

As solicitações personalizadas são uma maneira rápida de os gerentes darem andamento aos projetos ou automatizarem processos

Limitações do Wrike:

O aplicativo móvel do Wrike é restritivo e difícil de usar para gerenciamento de projetos

Os funcionários e novos usuários levarão algum tempo para realmente apreciar o que o Wrike pode fazer, a menos que você tenha seu próprio processo interno de integração

Preços do Wrike:

Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike:

G2 : 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Hub de marketing da HubSpot

Via Hubspot A HubSpot O Marketing Hub é um conjunto abrangente de ferramentas criadas para ajudá-lo a gerenciar suas campanhas de marketing, acompanhar seu desempenho e analisar os dados dessas campanhas.

O Marketing Hub inclui várias ferramentas para a criação de conteúdo, otimização de SEO, rastreamento de sites, fluxos de trabalho de automação, captura e nutrição de leads e muito mais.

Tudo isso o torna uma excelente opção para empresas que precisam de mais do que apenas um gerenciador de tarefas básico ou um rastreador de tempo.

Os melhores recursos do HubSpot Marketing Hub:

Integra-se perfeitamente com o restante do CRM da HubSpot

Poderosas ferramentas de automação permitem que você crie campanhas de marketing por e-mail com menos recursos

A atribuição de receita multitoque significa que você sabe quais atividades de marketing estão levando a um ROI real

Limitações do Hub de Marketing da HubSpot:

A funcionalidade completa só é realmente possível se você estiver assinando todo o ecossistema da HubSpot

O número limitado de painéis pode ser restritivo para algumas empresas

Preços do HubSpot Marketing Hub:

Profissional : uS$ 890/mês

: uS$ 890/mês Empresarial: uS$ 3600/mês

Classificações e resenhas do HubSpot Marketing Hub:

G2 : 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

Confira estes_ **Ferramentas de CRM de marketing !

9. Pasta de marca

Via Brandfolder Pasta da marca é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de ativos criada para que os profissionais de marketing armazenem, compartilhem, organizem e protejam seu conteúdo. Ela é usada por algumas das maiores marcas do mundo para gerenciar seus ativos de marketing, desde logotipos e fotos até vídeos e documentos.

O sistema Brandfolder abrange todos os fundamentos do MRM, incluindo atribuição e gerenciamento de tarefas, rastreamento de ativos, automação do fluxo de trabalho, relatórios analíticos e muito mais.

No entanto, a verdadeira estrela do Brandfolder é sua Conteúdo de IA que facilita a organização das equipes com bibliotecas de ativos enormes. Se a sua equipe não tiver esse problema, talvez haja soluções melhores para você.

Melhores recursos do Brandfolder:

Conteúdo de IA categoriza automaticamente todos os seus ativos, portanto, encontrar o que você precisa é uma tarefa fácil

Inclui um CDN inteligente que hospeda suas imagens e permite que você as entregue mais rapidamente em e-mails, postagens de blog e muito mais

O espaço de trabalho centralizado do Brandfolder é excelente para planejar e executar campanhas de marketing

Limitações do Brandfolder:

O longo processo de configuração pode afastar equipes menores

Entender como a IA categoriza diferentes ativos leva tempo para se acostumar

Preços do Brandfolder:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Brandfolder:

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (436 avaliações)

10. MarcomCentral

Via MarcomCentral MarcomCentral é uma solução de gerenciamento de ativos de marketing baseada em nuvem projetada para empresas. O MarcomCentral facilita para as equipes o armazenamento, o acesso e a colaboração em todos os seus ativos criativos em um só lugar.

O MarcomCentral também fornece relatórios analíticos abrangentes e fluxos de trabalho automatizados para tarefas como solicitações de aprovação, acompanhamento de projetos e adesão à marca.

A maior desvantagem do MarcomCentral é sua complexidade. Fazer com que esse sistema multifuncional funcione para você exigirá tempo ou recursos que algumas equipes talvez não tenham.

Melhores recursos do MarcomCentral:

O gerenciamento de fluxo de trabalho de ponta a ponta permite otimizar todo o seu processo de marketing, desde a aprovação até a entrega

As notificações de expiração de ativos são úteis para manter o controle dos recursos de marketing que ficarão desatualizados em breve

Plataformas internas de análise e insights avaliam se o seu marketingestão sendo bem utilizados Limitações da MarcomCentral:

Personalizar o MarcomCentral para suas finalidades exclusivas pode ser difícil, especialmente se não houver alguém na sua equipe com experiência com esse software

A criação de modelos é mais demorada do que deveria ser

Preços do MarcomCentral:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do MarcomCentral:

G2 : 4.1/5 (87 avaliações)

: 4.1/5 (87 avaliações) Capterra: 4/5 (84 avaliações)

FAQs sobre o software de gerenciamento de recursos de marketing

Como o software MRM ajuda as empresas a otimizar seus processos de marketing?

O software MRM ajuda as empresas a economizar tempo automatizando tarefas como controle de orçamento, gerenciamento de projetos e gerenciamento de ativos. Ele também permite a colaboração entre os membros da equipe e oferece visibilidade em tempo real do desempenho da campanha.

Quais são alguns dos principais recursos do software MRM?

Alguns dos principais recursos do software de MRM incluem rastreamento de orçamento, gerenciamento de projetos, gerenciamento de ativos, automação de fluxo de trabalho, planejamento e rastreamento de campanhas, além de análises e relatórios.

Quais são alguns dos benefícios de usar um software de MRM para uma empresa?

O uso do software de MRM pode ajudar as empresas a melhorar o ROI de marketing, otimizando seus processos de marketing, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Ele também pode ajudar as equipes a trabalhar de forma mais colaborativa e a tomar decisões orientadas por dados com base em insights em tempo real.

O software de gerenciamento de recursos de marketing certo para a sua equipe

As ferramentas de gerenciamento de recursos de marketing são inestimáveis para as empresas que desejam ampliar sua presença no marketing. Essas soluções oferecem uma série de recursos, desde fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas até relatórios analíticos e rastreamento de ativos.

Cada plataforma de MRM tem seus próprios pontos fortes e fracos, portanto, é importante pesquisar cada uma delas antes de tomar sua decisão.

Uma maneira de iniciar esse processo de pesquisa é experimentar essas peças de software de MRM. Com o ClickUp, você tem acesso à nossa extensa biblioteca de modelos de marketing, sistema de gerenciamento de tarefas e muito mais. Registre-se hoje gratuitamente para começar a gerenciar seus recursos de marketing como um profissional.