10 melhores ferramentas de previsão em 2024 (avaliações e preços)

Não seria ótimo ver o que está por vir para sua empresa?

Dados confusos, repletos de lacunas e vieses, colocam você em risco de fazer previsões equivocadas. Mesmo com os melhores dados e modelos, a previsão das condições futuras de sua empresa nem sempre é simples.

Eventos inesperados podem atrapalhar suas melhores previsões, portanto, a chave é combinar o julgamento humano com insights algorítmicos. Felizmente, um excelente software de previsão reduz os riscos e facilita a previsão do futuro.

A ferramenta de previsão correta orienta as decisões inteligentes, eficientes e econômicas alocação de recursos e aproveitar oportunidades oportunas, ajudando-o a prever vendas, identificar obstáculos e ajustar preços em um piscar de olhos!

As ferramentas de previsão não prometem uma viagem tranquila, mas ajudam você a enfrentar as incertezas com confiança.

Selecionamos as melhores opções para ajudá-lo a trocar a intuição por ações informadas, transformando saltos cegos em passos calculados.

O que é um software de previsão?

O software de previsão ajuda os gerentes ou as equipes de negócios a analisar dados de vendas passados e presentes para descobrir tendências e padrões ocultos. Esses dados ajudam a prever as taxas de fechamento, o volume futuro de leads (FLV) e a receita geral de vendas.

Exemplos populares de software de previsão incluem ClickUp, HubSpot e Zendesk, entre outros.

Um varejista que deseja otimizar os níveis de estoque para as festas de fim de ano pode usar um software de previsão de vendas como o ClickUp. Ao analisar as vendas anteriores e as tendências atuais do mercado, essa ferramenta prevê as vendas futuras, evitando que a marca tenha problemas de estoque durante as festas de fim de ano.

O que você deve procurar nas ferramentas de previsão?

Os fatores a seguir são essenciais se você quiser escolher a melhor ferramenta que se alinhe exclusivamente com seu roteiro, estratégia e modelo de negócios:

Facilidade de uso : Escolha uma ferramenta com uma interface fácil de usar para criar e modificar previsões facilmente

: Escolha uma ferramenta com uma interface fácil de usar para criar e modificar previsões facilmente Integração de dados : Verifique se ela se conecta a várias fontes de dados, incluindo software de contabilidade, sistemas ERP, plataformas de CRM e muito mais. Ele deve fornecer acesso a uma visão geral mais ampla e abrangente do desempenho dos negócios

: Verifique se ela se conecta a várias fontes de dados, incluindo software de contabilidade, sistemas ERP, plataformas de CRM e muito mais. Ele deve fornecer acesso a uma visão geral mais ampla e abrangente do desempenho dos negócios Abordagens de previsão: Deve oferecer diferentes métodos de previsão, como regressão, média móvel e suavização exponencial, dependendo de suas preferências

Deve oferecer diferentes métodos de previsão, como regressão, média móvel e suavização exponencial, dependendo de suas preferências Análise de cenários: Verifique se ele ajuda a criar cenários hipotéticos (cenários hipotéticos/melhores/cenários pessimistas) com base em vários fatores ou suposições de negócios

Verifique se ele ajuda a criar cenários hipotéticos (cenários hipotéticos/melhores/cenários pessimistas) com base em vários fatores ou suposições de negócios Relatórios e visualização: Deve permitir a criação de relatórios e painéis claros e concisos com tabelas, gráficos, quadros e outros elementos visuais para ajudar a compartilhar e comunicar as previsões às partes interessadas da empresa

Deve permitir a criação de relatórios e painéis claros e concisos com tabelas, gráficos, quadros e outros elementos visuais para ajudar a compartilhar e comunicar as previsões às partes interessadas da empresa Colaboração: Veja se ele oferece suporte a feedback, permitindo que você compartilhe as descobertas com colegas de equipe, executivos ou gerentes para obter informações que melhorem suas previsões

Veja se ele oferece suporte a feedback, permitindo que você compartilhe as descobertas com colegas de equipe, executivos ou gerentes para obter informações que melhorem suas previsões Atualizações em tempo real: Ele deve ser capaz de notificá-lo sobre quaisquer alterações em suas previsõesmetas de vendas e previsão

Tipos de previsão

Há vários tipos de previsão, dependendo da finalidade e do escopo de seus projetos. Vamos dar uma olhada em alguns desses tipos de previsão.

1. Previsão de vendas:

A previsão de vendas usa dados de vendas anteriores para prever vendas futuras. Com o software de previsão de vendas, você pode definir metas, ajustar a produção e acompanhar o desempenho das vendas a longo prazo.

A previsão de vendas ajuda você a fazer escolhas inteligentes sobre estoque e recursos, metas de vendas orçamentos e planejamento estratégico . Previsão de vendas usando modelos quantitativos, pesquisa de mercado, análise de tendências e ferramentas de software especializadas para prever números de vendas futuros.

2. Previsão de demanda:

A previsão de demanda estima a demanda futura de um produto ou serviço. Ela envolve a previsão da quantidade de bens ou serviços que os consumidores compram em um período específico em um determinado mercado.

A previsão de demanda aumenta os níveis de estoque automatizando o processo de demanda do consumidor. Ela leva em conta elementos como tendências do consumidor, sazonalidade e comportamento do comprador. Esse método de previsão ajuda a planejar a produção, lidar com o estoque, alocar recursos, definir preços e tomar decisões inteligentes para atender à demanda esperada dos consumidores.

3. Previsão financeira:

A previsão financeira prevê como será o desempenho financeiro de uma empresa. Ela analisa as finanças passadas, as tendências de mercado e os fatores econômicos para estimar as receitas, as despesas, o fluxo de caixa e a saúde financeira geral futuros dentro de um período de tempo definido.

Isso ajuda a prever e planejar os resultados financeiros, como mudanças na receita, variações no fluxo de caixa, despesas potenciais, lucratividade e estabilidade financeira geral. A previsão financeira ajuda na elaboração do orçamento, nas decisões de investimento, na definição de metas financeiras e na formulação de estratégias futuras de crescimento e sustentabilidade.

As 10 melhores ferramentas de previsão para usar em 2024

1. ClickUp

Gerencie o estoque, preveja os gastos e faça orçamentos mais precisos com o ClickUp ClickUp oferece uma ampla gama de recursos de previsão que impulsionam a comunicação e a colaboração da equipe de vendas, desempenho de vendas e aumento da produtividade. A maioria dos profissionais de vendas prefere o ClickUp por sua interface intuitiva, planejamento de capacidade e recursos de opções personalizadas.

Gerencie com eficiência o fluxo de caixa e dedique recursos ao crescimento futuro usando o modelo de previsão de vendas do ClickUp. Preveja o desempenho comercial de curto e longo prazo estimando com precisão as despesas e as receitas.

Quer esteja gerenciando um negócio ou vendas, preveja o futuro do seu empreendimento com o Modelo de previsão de vendas do ClickUp . Esse modelo de previsão de vendas já ajudou milhares de empresas com fluxo de caixa e previsões de desempenho de curto e longo prazo.

Crie painéis detalhados de KPI no ClickUp para analisar, visualizar e priorizar seu trabalho

Acompanhe seus KPIs sem suar a camisa com o Modelo de acompanhamento de KPI de planejamento de demanda . Ele ajuda na demanda do cliente, nos níveis de estoque e na eficiência da cadeia de suprimentos.

Além de ser uma solução de ponta a ponta, o ClickUp continua a impulsionar mais inovações em seu sistema com atualizações poderosas e integrações fáceis que o diferenciam do restante da concorrência.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciar interações: Gerencie as interações e os relacionamentos com os clientes usando oClickUp CRM software. Integração com outras ferramentas que não sejam do ClickUp

Modelo de CRM de vendas da ClickUp

Tudo em um só lugar : O ClickUp fornece todas as soluções, inclusive gerenciamento de projetos e necessidades de comunicação,capacitação de vendas,painéis de projetose contabilidade.

: O ClickUp fornece todas as soluções, inclusive gerenciamento de projetos e necessidades de comunicação,capacitação de vendas,painéis de projetose contabilidade. Toneladas de modelos: Tenha acesso a vários modelos de previsão de vendas eModelos de CRM que atendem às suas preferências comerciais.

Meça o desempenho: Preveja sua receita de vendas, acompanhe seu pipeline de vendas e meça seu desempenho de vendas com os modelos de previsão de vendas do ClickUp.

Tenha acesso a vários modelos de previsão de vendas eModelos de CRM que atendem às suas preferências comerciais. Preveja sua receita de vendas, acompanhe seu pipeline de vendas e meça seu desempenho de vendas com os modelos de previsão de vendas do ClickUp. Controle os fluxos de trabalho de contabilidade:Contabilidade do ClickUp gerencia seus fluxos de trabalho de contabilidade, incluindo faturamento, cobrança e relatórios.

Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e pipeline de vendas em um só lugar com o ClickUp.

Limitações do ClickUp

Ele tem recursos limitados no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3500 avaliações)

2. Zendesk

via Zendesk O Zendesk Sell é um componente da suíte de aplicativos Zendesk CRM. Seu recurso de previsão de vendas permite que você acesse dados precisos de previsão de vendas enquanto gerencia leads. O Zendesk Sell tem vários recursos que ajudam as equipes de vendas a importar dados internos de vendas para verificar, controlar e medir seu trabalho de vendas com previsões precisas.

O Zendesk Sell simplifica a forma como você realiza o planejamento financeiro. Personalize as previsões, determine as probabilidades de ganho e preveja as datas de fechamento de oportunidades novas ou existentes.

Melhores recursos do Zendesk

Previsões personalizadas : Crie previsões personalizadas e preveja a porcentagem de ganho de negócios

: Crie previsões personalizadas e preveja a porcentagem de ganho de negócios Integração : Acesse facilmente os dados e integre-os a várias fontes

: Acesse facilmente os dados e integre-os a várias fontes Monitoramento em tempo real : Crie e monitore seus pipelines em tempo real

: Crie e monitore seus pipelines em tempo real Facilidade de uso: Tudo em um só lugar - desde encontrar, atrair e interagir com clientes potenciais

Limitações do Zendesk

Métodos e cenários de previsão limitados

Muitas funções que podem ser irrelevantes para o proprietário de uma pequena empresa

Sem modo off-line

Preços da Zendesk

Equipe de vendas : uS$ 25 por agente/mês

: uS$ 25 por agente/mês Venda de crescimento : uS$ 69 por agente/mês

: uS$ 69 por agente/mês Venda profissional: $149 por agente/mês

Avaliações e resenhas da Zendesk

G2 : 4.2/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

3. Hubspot

Via HubSpot A Hubspot é uma plataforma líder de marketing, vendas e atendimento ao cliente baseada em nuvem. Ela oferece uma ferramenta de previsão para ajudá-lo a projetar a receita futura e monitorar os leads do pipeline.

A análise detalhada do desempenho de cada pipeline e previsão é mais fácil no Hubspot. Agregue as estimativas de seus vários representantes de vendas em um relatório unificado para a gerência.

O Hubspot é uma ferramenta de CRM versátil que se integra a vários canais de marketing, como e-mail, mídia social, web e outros, para ajudá-lo a acompanhar e otimizar suas campanhas de marketing.

A Hubspot é excelente para gerenciar relacionamentos com clientes e previsões em um só lugar.

Melhores recursos do Hubspot

Previsões altamente personalizáveis : Consolide as previsões personalizadas dos representantes em um único relatório para gerenciamento

: Consolide as previsões personalizadas dos representantes em um único relatório para gerenciamento Rastreamento de progresso : Analise o desempenho e o progresso de cada pipeline e previsão em detalhes usando seu recurso de detalhamento

: Analise o desempenho e o progresso de cada pipeline e previsão em detalhes usando seu recurso de detalhamento Compatibilidade com dispositivos móveis: Acesse e atualize suas previsões em qualquer dispositivo e local

Limitações do Hubspot

Sem recursos de orçamento ou previsão financeira

Disponível apenas em edições específicas das soluções de hub de vendas e serviços da Hubspot

Preços da Hubspot

É necessário assinar os planos premium do Sales Hub ou do Service Hub para acessar o recurso de previsão de vendas real.

Os preços de ambos os planos começam em US$ 500 por mês ou US$ 5400 por ano.

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2 : 4.4/5 (10500+ avaliações)

: 4.4/5 (10500+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3500 avaliações)

4. Aviso

via Aviso O Aviso é um software baseado em nuvem e alimentado por IA que simplifica a forma como você cria e gerencia planos e previsões financeiras. Ele se integra a várias fontes de dados, como software de contabilidade, sistemas ERP e plataformas de CRM, para visualizar de forma abrangente o desempenho de seus negócios.

O Aviso fornece dados e métricas em tempo real para prever a saúde ou a força financeira. Use a ferramenta para comparar os melhores, piores e hipotéticos cenários e medir o impacto de várias suposições em suas previsões financeiras.

A Aviso não divulga publicamente seu plano de preços, portanto, é necessário entrar em contato para obter uma cotação.

Melhores recursos do Aviso

Automação : Use um mecanismo de série temporal orientado por IA para fazer previsões

: Use um mecanismo de série temporal orientado por IA para fazer previsões Recomendações otimizadas : Acesse sugestões de alavancas que podem aumentar as chances de sucesso em um negócio

: Acesse sugestões de alavancas que podem aumentar as chances de sucesso em um negócio Personalização : Desenvolva previsões personalizadas com dados de pipeline alimentados por IA

: Desenvolva previsões personalizadas com dados de pipeline alimentados por IA Variabilidade: Crie vários cenários com base em diferentes variáveis em suas previsões

Limitações do Avisio

Os planos de preços são desconhecidos, o que torna o processo pouco transparente

Não há plano ou teste gratuito

Ainda não há disponibilidade de aplicativo móvel

Preços do Avisio

Entre em contato com a Avisio para obter informações sobre preços e opções de demonstração

Avaliações e resenhas do Avisio

G2 : 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.1/5 (30 avaliações)

5. Fluxo de água

via Fluxo de trabalho O Weflow é o software de previsão para o Salesforce que monitora mudanças, avalia e fornece análises sobre o desempenho de um processo de vendas comercial. Ele sincroniza tudo, desde e-mails e chamadas até tarefas, com o Salesforce sem problemas.

O Weflow também oferece suporte a ferramentas de vendas colaborativas para previsões, cascatas e previsões trimestrais sobre suas previsões de receita.

Melhores recursos do Weflow

Inclinado ao Salesforce : Mais adequado para usuários do Salesforce

: Mais adequado para usuários do Salesforce Notificações : Configure alertas e notificações de negócios no Salesforce

: Configure alertas e notificações de negócios no Salesforce Acessibilidade: Use o weflow gratuitamente com até cinco usuários

Limitações do Weflow

Criado apenas para usuários do Salesforce

Impossível de integrar com outras ferramentas de CRM

Preços do Weflow

Equipe : uS$ 39 por usuário/mês

: uS$ 39 por usuário/mês Negócios: uS$ 59 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Weflow

G2 : 4.7/5 (90 avaliações)

: 4.7/5 (90 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

6. Pipedrive

Via Pipedrive O Pipedrive utiliza inteligência artificial, dados históricos e automação para ajudar as equipes a criar previsões definidas corretamente e precisas. O Pipedrive compara as funções de sua ferramenta de previsão a ter um gerente de vendas pessoal. Verifique regularmente a visualização de previsão personalizável para agilizar o planejamento e a correção do curso.

Além disso, o Pipedrive oferece recursos interessantes, incluindo o Insights Revenue Forecast para projetar a receita futura. Ele vem com os planos Professional e Enterprise do software de previsão.

Acesse um tesouro de integrações, de sistemas ERP a plataformas de CRM, simplificando a conexão com outras ferramentas de negócios on-line.

Melhores recursos do Pipedrive

Recurso de rastreamento de metas: Rastreia metas individuais e em nível de grupo

Rastreia metas individuais e em nível de grupo Integrações: Integra-se com uma série deFerramentas de CRM para transferir dados de clientes com eficiência e facilitar o processo de colaboração entre as equipes

Integra-se com uma série deFerramentas de CRM para transferir dados de clientes com eficiência e facilitar o processo de colaboração entre as equipes Recursos de relatório: Acesso diferenterelatórios de vendas software

Acesso diferenterelatórios de vendas software Preços: Planos de avaliação gratuitos e uma variedade de planos de preços

Limitações do Pipedrive

Funções limitadas no plano Básico

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 11,90 por usuário/mês

: uS$ 11,90 por usuário/mês Avançado : uS$ 24,90 por usuário/mês

: uS$ 24,90 por usuário/mês Profissional : uS$ 49,90 por usuário/mês

: uS$ 49,90 por usuário/mês Power : uS$ 59,90 por usuário/mês

: uS$ 59,90 por usuário/mês Enterprise: uS$ 74,90 por usuário/mês

Classificações e avaliações do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1700 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2900 avaliações)

7. Clari

via Clari O Clari é um software que ajuda você a criar previsões com base em dados atuais e insights preditivos. O software de previsão tem muitos recursos interessantes, incluindo um painel de inventário que fornece informações de fácil acesso sobre negócios em andamento em uma previsão.

O Clari promove cálculos únicos, reduzindo assim o risco humano. Todas as informações inseridas no software aparecem automaticamente no seu aplicativo de CRM.

Melhores recursos do Clari

Previsão preditiva : Visualize previsões em tempo real e obtenha previsões trimestrais usando seu recurso de previsão preditiva

: Visualize previsões em tempo real e obtenha previsões trimestrais usando seu recurso de previsão preditiva Simplicidade : Apresenta insights em formatos simples e fáceis de entender

: Apresenta insights em formatos simples e fáceis de entender Redução do ciclo de vendas: Mais adequado para líderes de vendas B2B interessados em reduzir os ciclos de vendas

Limitações do Clari

Não é possível aproveitar seus benefícios a menos que esteja integrado a um software de CRM

Preços da Clari

Preços personalizados

Clari ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

8. Mídiafly

via Mídiafly A Mediafly utiliza seu software de previsão Intelligence360 para auxiliar no gerenciamento de pipeline e na previsão de receita. Ao aproveitar as pontuações de aprendizado de máquina, ele valida a entrada humana, garantindo previsões de vendas precisas e automatizadas.

Atribua prazos mais apertados com base nas previsões de data final do Mediafly para melhorar a eficiência do fechamento de negócios.

Melhores recursos do Mediafly

Previsão do Intelligence360: Obtenha uma visão geral de 360° do seu negócio, incluindo todas as atividades de compra e venda

Obtenha uma visão geral de 360° do seu negócio, incluindo todas as atividades de compra e venda Facilidade de uso: Detecte facilmente oportunidades e ameaças no pipeline

Detecte facilmente oportunidades e ameaças no pipeline Detecção do comportamento do usuário: Identifique o comportamento de compra e determine o que funciona

Identifique o comportamento de compra e determine o que funciona Integração: Integra-se com o Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Limitações do Mediafly

Funções limitadas de personalização do painel

Preços do Mediafly

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mediafly

G2 : 4.4/5 (mais de 1300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1300 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

9. BoostUp

via BoostUp.ai O BoostUp.ai oferece recursos de análise preditiva usando um mecanismo de IA para previsões de receita comercial.

Esse software de previsão utiliza dados anteriores para analisar tendências de vendas, tomar decisões informadas e identificar padrões. Personalize procedimentos exclusivos com base em suas preferências.

Melhores recursos do BoostUp

Automação : Aproveite a inteligência artificial para fazer previsões e avaliar o risco do pipeline. Obtenha cobertura automática dos riscos do pipeline

: Aproveite a inteligência artificial para fazer previsões e avaliar o risco do pipeline. Obtenha cobertura automática dos riscos do pipeline Rastreamento : Fique de olho nas tendências em tempo real e analise as alterações instantaneamente para fins de previsão

: Fique de olho nas tendências em tempo real e analise as alterações instantaneamente para fins de previsão Adaptado para CMOs: Ideal para profissionais de vendas em funções executivas, como diretores de marketing (CMOs)

limitações do #### BoostUp

Não há informações sobre preços na página de vendas

Preços do BoostUp

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o BoostUp

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

10. Anaplan

via Anaplan O Anaplan permite o rastreamento em tempo real de pipelines e previsões de vendas, conectando dados de vários sistemas. Sua análise preditiva acelera a revelação de oportunidades de crescimento.

O Anaplan é uma das poucas ferramentas de previsão de vendas que não são ferramentas de CRM. Em vez disso, seu foco está apenas no planejamento e na modelagem operacional, omitindo o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes.

Melhores recursos do Anaplan

Projetado para empreendimentos de grande escala : Ideal para empresas grandes e de rápida expansão que necessitam de soluções financeiras e de gerenciamento de suprimentos

: Ideal para empresas grandes e de rápida expansão que necessitam de soluções financeiras e de gerenciamento de suprimentos Teste gratuito estendido : Até 90 dias de uso em seu plano de avaliação gratuita para todos os novos usuários

: Até 90 dias de uso em seu plano de avaliação gratuita para todos os novos usuários Integração : Integra-se com ferramentas de CRM como Salesforce, Hubspot e Zendesk

: Integra-se com ferramentas de CRM como Salesforce, Hubspot e Zendesk Previsão otimizada: Simule cenários possíveis em previsões e modele o resultado

Limitações do Anaplan

Muito caro, pois as análises sugerem que o plano de baixo custo varia entre US$ 30000 e US$ 50000 por ano

Recursos de comunicação ruins, pois o software apresenta dados em formatos gráficos complexos

Preços do Anaplan

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anaplan

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

Potencialize sua previsão de vendas com o ClickUp

O melhor software de previsão leva você ao futuro, mas o domínio da ferramenta envolve o gerenciamento da integridade dos dados, a seleção dos modelos certos e a interpretação de vários cenários.

Um passo em falso pode distorcer as previsões e até piorar suas expectativas comerciais. O ClickUp minimiza continuamente esses riscos.

O ClickUp tem uma reputação global, capacitando milhares de empresas com seus recursos de previsão simples, porém poderosos. Abandone as planilhas complexas e adote a interface intuitiva do ClickUp. Explore gráficos de Gantt e previsões em tempo real painéis de controle de projetos para ter uma visão clara de sua carga de trabalho futura.

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

O ClickUp integra perfeitamente os dados existentes, rastreia as dependências e atualiza automaticamente os cronogramas, mantendo suas previsões baseadas na realidade. Não é mais necessário fazer malabarismos com planilhas ou olhar para painéis confusos.