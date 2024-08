As 10 principais alternativas e concorrentes do Mavenlink para sua equipe

A Kantata, anteriormente conhecida como Mavenlink, já existe há muito tempo. Entretanto, será que esse tempo foi suficiente para que ela aperfeiçoasse a arte do gerenciamento de projetos?

Com um Classificação G2 de 4,1 a resposta curta é: ainda não. Não é preciso dizer que, apesar de oferecer um serviço de colaboração de classe mundial, o software de gerenciamento de projetos o Mavenlink ainda deixa muito a desejar para os clientes que precisam de recursos mais inovadores.

Felizmente, você tem muitas boas opções de software de gerenciamento de projetos. Nesse sentido, quaisquer deficiências do Mavenlink podem ser adequadamente resolvidas por suas dezenas de concorrentes.

É por isso que estamos analisando as 10 melhores alternativas ao Mavenlink (ou alternativas ao Kantata) se você estiver procurando por recursos mais avançados de gerenciamento de projetos.

O que é o Kantata (Mavenlink)?

O Kantata é uma solução versátil de software de gerenciamento de projetos que oferece visibilidade, colaboração e recursos de automação para uma melhor execução do projeto, rastreamento de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho . Ele combina recursos tradicionais de gerenciamento de projetos com ferramentas de gerenciamento de recursos que são especificamente aproveitadas por empresas de serviços profissionais.

via Kantata Além disso, muitos usuários aproveitam essa plataforma para gerenciar melhor vários projetos, bem como finanças, solicitações de projetos e portfólios. Novamente, isso faz da Kantata uma das favoritas entre as equipes de serviços profissionais.

Mesmo com uma mudança de nome, a Kantata provou ser uma ferramenta útil se você quiser um acompanhamento mais visual do projeto e uma maior colaboração da equipe em projetos em andamento. Alguns de seus outros recursos notáveis incluem:

Várias opções de visualização de gráficos

Feed de atividades em tempo real

Interface de usuário limpa e nítida

Controle de tempo e despesas

No entanto, alguns problemas, como sua elaborada estrutura de preços e a lentidão da interface, fizeram com que muitos procurassem alternativas ao Mavenlink. Não fique preso a algo que apenas arranha a superfície do que você precisa para gerenciar tarefas, definir melhor os prazos dos projetos e desenvolver uma estratégia de projeto realmente robusta para a sua empresa.

As 10 melhores alternativas ao Mavenlink que você precisa conhecer

Aqui está uma lista de 10 concorrentes e alternativas ao Mavenlink que podem ser mais adequadas às suas equipes, metas e circunstâncias:

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp não existe há tanto tempo quanto algumas das outras alternativas do Mavenlink nesta lista, mas rapidamente se tornou uma das melhores ferramentas de produtividade de parede a parede. Não se trata apenas de uma solução para pequenas e grandes empresas, mas é fantástica para empresas de serviços profissionais que precisam de um hub de trabalho mais centralizado para realizar o trabalho.

Essa avançada plataforma de gerenciamento de projetos tem algo para todos. Com a colaboração em equipe em sua essência, os usuários podem visualizar, personalizar e criar o ClickUp exatamente de acordo com suas preferências. Além disso, o gerenciamento de tarefas as ferramentas permitem que as pessoas atribuam comentários a um membro da equipe e configurem tarefas recorrentes com recursos de automação.

As opções simples de arrastar e soltar facilitam a rotação e o aprimoramento dos fluxos de trabalho sem criar gargalos. O ClickUp é uma das ferramentas de espaço de trabalho mais dinâmicas que pode ser totalmente personalizada de acordo com suas necessidades específicas, para que você conclua os projetos mais rapidamente.

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

Principais recursos do ClickUp

O ClickUp está repleto de recursos de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a planejar, gerenciar e visualizar seu trabalho. E se você estiver com um orçamento apertado, o plano Free Forever do ClickUp vem com muitos dos recursos avançados de gerenciamento de projetos dos planos pagos. Vamos dar uma olhada em alguns dos favoritos dos clientes, incluindo:

Comunicação e colaboração em abundância com comentários e comentários atribuídos

Capacidade de incorporar visualizações do Airtable, Miro, inVision e Google Docs

Transformação de dados enfadonhos em um colírio para os olhos com mapas mentais, quadros brancos, gráficos de Gantt e muito mais

Priorização de tarefas de última geração e listas de tarefas personalizáveis

Capacidade de alternar entre diferentes visualizações (visualização de quadro, visualização de lista, visualização de caixa, visualização de calendário etc.)

Relatórios e painéis pré-construídos e personalizados que aumentam a visibilidade

Uma interface de usuário intuitiva de arrastar e soltar que facilita a criação e a atribuição de tarefas

Gerenciamento de desempenho e automação do fluxo de trabalho para programação avançada de recursos

Acompanhe os projetos desde o custo até a conclusão

Prós do ClickUp

O ClickUp oferece um plano gratuito robusto

Centenas de modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para começar imediatamente

Rastreamento simples de tarefas para gerenciar projetos com mais eficiência

Personalização imbatível

suporte por e-mail e chat 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível no plano gratuito

Rastreamento de tempo disponível no plano gratuito

Fácil de integrar em seus sistemas existentes

Preços competitivos significam mais valor para seu dinheiro

contras do #### ClickUp

As personalizações avançadas podem ser excessivas para novos usuários

As velocidades de pesquisa e filtragem podem ser mais lentas (...por enquanto!)

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Plano Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Business Plus: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Enterprise : Contato de vendas Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (4.800 avaliações)

4,7/5 (4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.117 avaliações)

2. Wrike

via Wrike Write é um ferramenta de gerenciamento de projetos que promete produtividade, visibilidade e eficiência em seus fluxos de trabalho baseados em equipe.

Ao fornecer planejamento, visualização e gerenciamento de projetos confiáveis, o Wrike ganhou fama como o melhor software de gerenciamento de projetos e solução de gerenciamento de recursos.

Como uma das principais alternativas ao Mavenlink, o Wrike se orgulha de seus recursos, ferramentas e suporte ao cliente de última geração, que já conquistaram milhares de equipes.

Por exemplo, o Wrike tem um recurso de monitoramento e geração de relatórios de KPI, que infelizmente não existe no Mavenlink.

Principais recursos do Wrike

Alguns dos recursos que fizeram do Wrike um nome reconhecido no gerenciamento de projetos incluem:

A visualização da carga de trabalho permite que um gerente de projeto veja como as tarefas são divididas e como as equipes lidam com cada tarefa

A edição colaborativa permite que um membro da equipe trabalhe em diferentes arquivos, pastas e documentos

Uma função de bate-papo integrada que permite manter o controle das suas equipes

Recursos eficientes de registro e controle de tempo

Monitoramento e relatórios de KPI para acompanhar os resultados

Prós do Wrike

Ao contrário do Mavenlink, o Wrike tem um plano gratuito e um período de teste gratuito

Um painel central reúne todos os projetos e operações de fluxo de trabalho

Várias implantações, incluindo uma versão para navegador, um aplicativo e um aplicativo móvel

Contras do Wrike

A complexa API da Web do Wrike dificulta a integração das equipes

Muitos acharão que a versão desktop do Wrike não é intuitiva

O Wrike é relativamente caro em comparação com ferramentas igualmente poderosas

A importação de dados para o Wrike exige que os usuários atendam a parâmetros exatos

Preços do Wrike

Gratuito

Profissional : uS$ 9,80 por usuário por mês, melhor para equipes de rápido crescimento

: uS$ 9,80 por usuário por mês, melhor para equipes de rápido crescimento Business: uS$ 24,80 por usuário por mês, melhor para todas as equipes de uma organização

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (3.192 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (1.806 avaliações)

3. Segunda-feira.com

via Segunda-feira As segundas-feiras são terríveis para as equipes que não têm um aplicativo de gerenciamento de projetos, mas há uma ferramenta que quer corrigir isso.

O Monday é um software de gerenciamento de projetos interativo e colorido que busca criar transparência e visibilidade em suas operações de projeto.

Além disso, o Monday também automatiza as tarefas repetitivas, aprimora a colaboração da equipe e cria visibilidade nos fluxos de trabalho para o sucesso final do projeto.

O segredo do Monday está em seu recurso de quadro. Um quadro é uma tabela de tarefas semelhante a uma planilha, na qual você pode atribuir todos os seus projetos, rastrear entregáveis e automatizar tarefas.

principais recursos do #### Monday

O design e a interface coloridos tornam o uso do Monday muito fácil

Receitas de automação que criam automação baseada em eventos para tarefas rotineiras

Várias exibições para seus quadros (exibição de gráfico, exibição de linha do tempo de formulário, exibição Kanban e exibição de arquivo)

Visualização de dados impressionante que transforma seus KPIs em gráficos visuais

Monday Apps marketplace, onde você pode comprar aplicativos adicionais

Profissionais de segunda-feira

O Monday se integra a plataformas de produtividade de terceiros, como Slack, Google, Mailchimp e Spotify

Uma linha do tempo intuitiva de arrastar e soltar

Suporte ao cliente confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma base de conhecimento pré-construída

contras do #### Monday

O custo aumenta rapidamente quando você tem equipes grandes

Estrutura de preços complicada

Oferece recurso de controle de tempo em planos de preços mais altos

Gráficos de Gantt e cronogramas são reservados para planos de preços mais altos

Preços de segunda-feira

Básico : uS$ 8 por assento por mês (4 assentos por mês)

: uS$ 8 por assento por mês (4 assentos por mês) Standard : uS$ 10 por assento por mês (3 assentos por mês)

: uS$ 10 por assento por mês (3 assentos por mês) Pro : uS$ 16 por assento por mês (3 assentos por mês)

: uS$ 16 por assento por mês (3 assentos por mês) Empresarial: Entre em contato com Monday para obter detalhes

Avaliações de clientes da Monday

G2: 4,7/5 (6.248 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (2.752 avaliações)

4. Projetos Zoho

via Projetos Zoho Uma lista de concorrentes do Mavenlink não está completa sem uma menção ao Zoho Projects. O Zoho Projects é um software baseado em nuvem que oferece gerenciamento de projetos, automação e colaboração essenciais para equipes de pequeno e médio porte.

Com o Zoho Projects, suas equipes podem agora colher os benefícios do software de projeto automatizado criação de tarefas, atribuição de tarefas a equipes e acompanhamento de seu progresso.

Além disso, o Zoho Projects também vem com recursos de rastreamento de problemas que o tornam ideal para problemas, solicitações e controle de bugs .

Principais recursos do Zoho Projects

O gráfico de Gantt ajuda a visualizar suas dependências de tarefas, prazos e listas de tarefas

Capacidade de personalizar os parâmetros para o gerenciamento de projetos

O gráfico de utilização de recursos permite que você faça o balanceamento de carga entre seus recursos

Capacidade de rastrear o tempo e os custos de consumo de cada projeto em tempo real

Prós do Zoho Projects

O Zoho tem uma função de bate-papo embutida que melhora a colaboração entre suas equipes

Integração perfeita com outros produtos Zoho

Definir marcos e acompanhar o progresso é uma experiência sem complicações

Pode ser um software de gerenciamento de projetos acessível para alguns (opções de avaliação gratuita disponíveis)

Contras do Zoho Projects

A integração e a configuração do Zoho têm uma função de bate-papo integrada que aumenta a colaboração entre as equipes

Uma curva de aprendizado acentuada que resulta da personalização infinita

A complexa interface de usuário do Zoho deixa muito a desejar

O Zoho exige que você passe por cinco aplicativos diferentes

O Zoho não tem acesso off-line

Preços do Zoho Projects

Gratuito : uS$ 0 para 3 usuários e 2 projetos

: uS$ 0 para 3 usuários e 2 projetos Premium : uS$ 4 por usuário por mês

: uS$ 4 por usuário por mês Enterprise: uS$ 9 (sem limite máximo de usuários)

Avaliações de clientes do Zoho Projects

G2: 4,2/5 (282 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (259 avaliações)

5. Asana

via Asana Devido à reputação da Asana, você não deve percorrer nenhuma lista de alternativas ao Mavenlink por muito tempo antes de se deparar com ela. A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a aumentar seus projetos, desenvolver fluxos de trabalho ágeis e monitorar entregas predefinidas.

Essa ferramenta usa uma tabela de tarefas simples, porém complexa, baseada em listas para resolver todos os seus problemas desafios de gerenciamento de projetos . Pode ser uma lista de contatos, uma lista de tarefas ou qualquer outro tipo de lista a partir da qual você pode criar tarefas/subtarefas e atribuí-las à sua equipe.

Principais recursos do Asana

Opções de relatórios em tempo real, incluindo pesquisa avançada, relatórios de pesquisa salvos, marcos e carga de trabalho

Criação de tarefas, subtarefas e subtarefas de subtarefas em vários níveis

Várias visualizações a partir das quais você pode visualizar seus dados (quadro, calendário, visualizações de lista)

Agendamento de tarefas que move as tarefas automaticamente de um quadro para outro

Prós da Asana

A Asana tem uma comunidade ativa (fórum da comunidade Asana)

A Asana tem uma interface limpa, nítida e intuitiva para monitorar projetos

Suporte ao cliente responsivo e amigável

Contras da Asana

A Asana exige que todos os usuários com um domínio semelhante sejam licenciados, tratando-os como convidados. Isso acaba aumentando os preços

Devido ao nível de personalização, a Asana tem uma curva de aprendizado acentuada

A criação e a personalização de conjuntos de dados na Asana são relativamente limitadas

Ao contrário do ClickUp, a Asana não tem um recurso de controle de tempo em seu plano gratuito

Preços da Asana

Básico : Disponível para equipes de até 15 pessoas e opção de teste gratuito

: Disponível para equipes de até 15 pessoas e opção de teste gratuito Premium : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Business : uS$ 24,99 por usuário por mês

: uS$ 24,99 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Asana para obter detalhes

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (8.926 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (11.398 avaliações)

6. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos e software de colaboração que oferece um conjunto de ferramentas de produtividade e ferramentas colaborativas para equipes pequenas.

Essa é uma das principais alternativas ao Mavenlink, pois oferece simplicidade incomparável sem comprometer fundamentos do gerenciamento de projetos criando uma solução intuitiva, simples e poderosa.

Por ser uma solução multifuncional, o Proof Hub reduz a pilha de tecnologia de gerenciamento de projetos, deixando-o com uma única solução confiável.

Principais recursos do ProofHub

Registros detalhados de atividades

Etiquetas brancas

Fluxos de trabalho

Excelente gerenciamento de tarefas (quadros Kanban e gráficos de Gantt)

Incríveis recursos de colaboração, como bate-papo, anúncios e discussões

ProofHub pros

Uma curva de aprendizado quase inexistente

A impressionante capacidade de personalização oferece à sua equipe o máximo de flexibilidade

Criar e atribuir tarefas é o mais simples possível

Preços competitivos e opções de avaliação gratuita

Contras do ProofHub

O gráfico de Gantt ainda precisa ser melhorado

O aplicativo móvel é relativamente limitado

Preços do ProofHub

Uma taxa fixa de US$ 89/mês cobrada anualmente

Uma taxa fixa de US$ 45/mês cobrada anualmente (não possui a maioria dos recursos)

Avaliações dos clientes do ProofHub

G2: 4,5/5 (63 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (67 avaliações)

7. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe Teamwork não é um nome novo no gerenciamento de projetos e não vai sair do lugar tão cedo. Como o próprio nome sugere, essa ferramenta faz parte da lista de alternativas ao Mavenlink porque se concentra na colaboração e vem tornando as equipes eficientes desde 2007, uma automação de cada vez.

Não confunda sua simplicidade e sua interface intuitiva com incapacidade; seus recursos de colaboração, visualização e automação são muito potentes. Como uma das principais alternativas ao Mavenlink, seus serviços profissionais software de automação é perfeito para quem trabalha com clientes ou precisa de soluções detalhadas de gerenciamento de portfólio.

principais recursos do #### Teamwork

O recurso Portfolios permite a criação e o gerenciamento de projetos complexos

Rastreamento de tempo incorporado para faturamento contínuo

Gerenciamento de carga de trabalho simplifica o gerenciamento de recursos

Os recursos de contabilidade de projetos, como faturamento e cobrança, tornam-no uma solução de inteligência comercial melhor

Modelos pré-criados de fluxo de trabalho e gerenciamento de tarefas

Os clientes podem ser adicionados gratuitamente para trabalhar de forma integrada com os gerentes de projeto

Prós do trabalho em equipe

O Teamwork oferece mais produtos (CRM, CHAT, Spaces) do que uma simples solução de gerenciamento de projetos

Atendimento ao cliente amigável disponível por telefone, chat ao vivo e tutoriais em vídeo

Recursos de contabilidade de projetos ideais para quem gerencia clientes

Contras do Teamwork

Não possui quadros Kanban em sua versão gratuita, ao contrário do ClickUp

Preços do Teamwork

Gratuito Para sempre : teste gratuito de 30 dias disponível

: teste gratuito de 30 dias disponível Entrega : uS$ 9,99 por usuário por mês

: uS$ 9,99 por usuário por mês Grow : uS$ 17,99 por usuário por mês

: uS$ 17,99 por usuário por mês Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Avaliações de clientes do Teamwork

G2: 4,4/5 (1.011 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (728 avaliações)

8. Jira

via Jira O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que foi criada com as equipes de desenvolvimento em mente. No entanto, após anos de excesso de entrega, essa ferramenta rica em recursos tem uma utilidade significativa fora de seu mercado-alvo inicial.

Hoje, o Jira se descreve como gerenciamento de projetos, controle de problemas e software de controle de tempo para qualquer equipe e organização. Se estiver procurando alternativas ao Mavenlink, este certamente tem seus prós e contras.

O software Jira, que faz parte da pilha maior do software Jira, é a sua opção para desenvolvimento ágil de software, alocação de tarefas, priorização e privacidade. É um dos favoritos dos gerentes de projeto para, bem, gerenciar projetos com mais eficiência.

Principais recursos do Jira

Excelente rastreamento de problemas e gerenciamento de bugs para projetos de software

Os fluxos de trabalho personalizados permitem que você crie fluxos de trabalho do zero

Quadros Scrum e Kanban para seu desenvolvimento ágil

Os roteiros de projeto permitem que você visualize toda a jornada do projeto até a conclusão

Permissões avançadas e controles de acesso

Registros de auditoria

Jira pros

O Jira é a única ferramenta desta lista especializada em gerenciamento de problemas

Milhares de integrações com ferramentas de terceiros

Relatórios incomparáveis, com o software oferecendo mais de 12 relatórios

Contras do Jira

As próximas mudanças em fevereiro de 2024 podem exigir a migração total ou parcial do sistema

O Jira não vem com um gráfico de Gannt ou visualização de linha do tempo e não é possível atribuir tarefas em uma visualização

O nível de personalização dá ao Jira uma curva de aprendizado acentuada

O gerenciamento de extensões e plugins no Jira não é uma experiência agradável

O Jira não tem uma ferramenta integrada de comunicação e colaboração

Preços do Jira

Gratuito : uS$ 0 para um máximo de 10 usuários

: uS$ 0 para um máximo de 10 usuários Padrão : uS$ 7,50 por usuário (média)

: uS$ 7,50 por usuário (média) Premium : uS$ 14,50 por usuário (média)

: uS$ 14,50 por usuário (média) Empresarial: Entre em contato com o Jira para obter detalhes

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (4.869 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (12.343 avaliações)

9. Basecamp

via Basecamp O Basecamp é uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos que aborda as complexidades do planejamento de projetos para pequenas empresas e equipes.

O fato de ser simples e básico, que muitos gerentes de projeto veem como o principal ponto fraco do Basecamp, também serve como seu maior ponto forte para outros líderes de equipes de projeto.

Para alguns clientes, um painel simples, planilhas e algumas visualizações são tudo o que eles precisam para dar vida aos seus projetos.

Dito isso, o BaseCamp só serve como uma alternativa ao Mavenlink nos casos em que seu projeto é simples demais para exigir uma ferramenta mais complicada.

Principais recursos do Basecamp

Os Hill Charts ajudam a visualizar o progresso dos projetos

Um quadro de mensagens embutido no qual você pode publicar anúncios e fazer brainstorming

O recurso campfire permite que você converse com os membros da sua equipeO recurso de bate-papo campfire permite a comunicação com a sua equipe

As listas de tarefas oferecem uma maneira simples de criar tarefas

O agendamento pode ser vinculado ao Google Calendar

Prós do Basecamp

Uma interface limpa e intuitiva

Preço acessível devido ao número limitado de recursos

Disponibilidade de modelos de projetos prontos

Contras do Basecamp

Falta de recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como linhas do tempo e visualizações

Preços do Basecamp

uS$ 99/mês fixo (com a opção de teste gratuito)

Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (5.061 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (13.669)

10. Noção

via Noção O Notion se destaca nesta lista de alternativas ao Mavenlink como um assistente personalizável que permite criar e atribuir o que você quiser, quando quiser.

Essa ferramenta de PM é excelente na consolidação de seus fluxos de trabalho, na criação de visibilidade e na integração de quase tudo em uma ferramenta poderosa e personalizável.

Seus recursos de gerenciamento de documentos também são exemplares, colocando suas equipes ao alcance seguro dos recursos necessários para realizar suas funções diárias.

principais recursos do #### Notion

Várias exibições, incluindo tabela, lista, calendário, Kanban e galeria

Colaboração em documentos ao vivo

Mais de 50 modelos iniciais

Várias integrações com outros softwares de terceiros

Prós do Notion

Adequado para anotações e gerenciamento de documentos

Uma interface simples e fácil de aprender

O fato de ser uma noção de balcão único cria centralização

contras do #### Notion

Sua riqueza de recursos e personalizações cria uma curva de aprendizado acentuada

Alguns clientes não estão satisfeitos com o número de modelos que o Notion oferece

Alguns acham que suas ofertas de business intelligence não são tão fortes quanto as de outros nesta lista

Preços do Notion

Gratuito

Pessoal Pro : uS$ 4 por mês cobrados anualmente

: uS$ 4 por mês cobrados anualmente Equipe : uS$ 8 por usuário, por mês, cobrados anualmente

: uS$ 8 por usuário, por mês, cobrados anualmente Empresa: Entre em contato com a Notion para obter detalhes

Avaliações de clientes da Notion

G2: 4,6/5 (863 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (782 avaliações)

Por que ter vários aplicativos se você pode ter um só?

Cansado de silos de equipe, falhas de comunicação e ineficiências? Está mais do que na hora de você começar a colher os frutos benefícios do software de gerenciamento de projetos. Se você está procurando uma ferramenta que una suas equipes, quebre silos, melhore a produtividade e coloque todas as suas operações à vista, o ClickUp pode ser o que você está procurando. Criar uma conta gratuita do ClickUp e comece hoje mesmo!