As 25 principais alternativas e concorrentes da Asana para gerenciamento de projetos em 2024

Se você transita entre a sua caixa de entrada, a Asana e vários outros aplicativos de trabalho, ou se simplesmente precisa de uma orientação sobre software de gerenciamento de projetos, escrevemos este artigo pensando em você!

Visualize este cenário dos sonhos..

Sua lista de tarefas é longa para uma quinta-feira normal, mas não há confusão sobre as prioridades das tarefas. Enquanto você está em uma zona de foco total, uma avalanche de notificações quebra a quietude, mas isso não o incomoda. Você tem confiança no processo e nos sistemas que sua equipe pode seguir e implementar. Por causa disso, você pode escalar e causar impacto. ✨

E se isso não se limitasse aos nossos sonhos mais loucos de produtividade? E se pudéssemos manter nossas fontes criativas fluindo sem sacrificar o tempo?

A Asana é uma das ferramentas mais populares software de gerenciamento de projetos mas isso não significa que ele deva ser seu padrão. A popularidade não fará bem à sua empresa se você ficar com projetos inacabados no final do trimestre!

A boa notícia? Com esta lista das principais alternativas à Asana, ajudaremos a orientá-lo em relação às dúvidas e preocupações sobre a escolha de um software de gerenciamento de projetos.

As 25 melhores alternativas ao Asana em 2024

1. ClickUp

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de projetos que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o seu trabalho em uma única ferramenta . Seja você um novato em ferramentas de gerenciamento de projetos ou um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade de sua vida.

Entre as centenas de recursos avançados que o ClickUp tem a oferecer, aqui estão quatro que você pode começar a usar para superar a desconexão entre suas tarefas, equipe e tecnologia.

Key Feature #1: ClickUp Docs

Insira uma exibição de tabela em seu documento ClickUp com /Comandos de barraCriar resumos curtos de projetos a wikis de recursos robustos com o ClickUp Docs. Os Docs são integrados aos seus projetos e tarefas, o que torna conveniente gerenciar tudo em um só lugar! Além disso, com um conjunto de personalizações, o Docs pode facilmente substituir suas outras ferramentas para organizar qualquer tipo de dados. A Asana não tem documentos nativos, o que torna o ClickUp uma das alternativas mais populares da Asana para colaboração.

Veja o que você pode fazer no ClickUp Docs:

Importar conteúdo de outros aplicativos para o ClickUp Docs para usar formatação avançada e edição colaborativa

Utilizar o ClickUp AI para realizar o trabalho mais rapidamente usando um assistente de IA para resumir anotações, atualizações de projetos e muito mais.

Faça e responda perguntas, forneça feedback e aprovação ou sugira conteúdo com formatação de rich text, incorporações e anexos

Defina permissões de documentos e compartilhe seu conteúdo com sua organização (ou com o mundo!)

Aplique tags para filtrar e encontrar os documentos que você está procurando ainda mais rapidamente,e mais! 👉 Criar documentos com aparência profissional no ClickUp hoje mesmo! 🤩

Recurso-chave nº 2: MultipleAssignees no ClickUp

Adicionar ou remover vários responsáveis em uma tarefa ClickUp Tarefas no ClickUp podem ser usadas para diferentes tipos de trabalho - atribuições, reuniões, revisões de projeto, OKRs -qualquer coisa que mantenha você e sua equipe alinhados sobre o que está acontecendo. Seus projetos geralmente exigem duas ou mais equipes funcionais para atingir a meta? A combinação de esforços individuais e de equipe em uma única tarefa aumenta a eficiência e a produtividade do fluxo de trabalho!

Queremos que cada pessoa que usa o ClickUp tenha o poder da personalização em suas mãos. Portanto, se você está do lado de "uma tarefa, um responsável", nós o ajudamos! O Multiple Assignees ClickApp pode ser ativado ou desativado para cada espaço.

fique tranquilo sabendo das responsabilidades compartilhadas e das cargas de trabalho reais da sua equipe com o múltiplos responsáveis recurso! 👥

Recurso-chave nº 3: E-mail no ClickUp

Comunique-se dentro de uma tarefa do ClickUp e evite que as coisas se percam em sua caixa de entrada

Ninguém gosta de ter que rolar e expandir uma cadeia de e-mails de um quilômetro de comprimento em sua caixa de entrada - essa é a maneira mais rápida de atrasar projetos! A E-mail no ClickUp alivia a tensão associada à falta de comunicação porque tudo o que você precisa saber sobre uma tarefa está em um só lugar! Veja o que você pode fazer:

Alternar facilmente entre enviar um comentário para colegas de equipe internos e enviar um e-mail para qualquer pessoa fora do ClickUp diretamente de uma tarefa

Manter as conversas por e-mail organizadas em seus próprios tópicos ou em um novo comentário

Criar uma (ou várias!) assinaturas para cada membro do ClickUp

Envie respostas salvas a partir de um modelo

assista ao nosso Tutorial de e-mail no ClickUp para vê-lo em ação! 🎥

Recurso-chave nº 4: Automatizações do ClickUp

Navegue pela nossa biblioteca de automações ou crie uma automação personalizada Automações no ClickUp são essenciais para o gerenciamento ágil de projetos! Uma solução simples, mas poderosa, de gerenciamento de carga de trabalho para qualquer fluxo de trabalho, a automação reduz o ônus do trabalho manual recorrente: atribuição de tarefas com base em critérios, atualização de status, envio de e-mails para clientes potenciais e muito mais!

Se você estiver interessado, Universidade ClickUp tem um curso sobre Automações e outros recursos que economizam tempo! Vejo você lá?

Profissionais do ClickUp

Escolha entre100 integrações nativasalém de milhares disponíveis por meio do Zapier e do Integromat

Planeje, gerencie e cumpra suas metas diárias, semanais, trimestrais e anuais

IntegrarAsana e ClickUp com o Zapier

Contras do ClickUp

Não há recurso de exportação do Dashboard

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.400 avaliações)

Compare ClickUp vs. Asana !

2. Trello

via Trello Se esta não é sua primeira vez na busca por softwares de gerenciamento de projetos, você provavelmente já se deparou com Trello como uma das alternativas populares da Asana. O Trello organiza projetos em quadros inspirados no Kanban, um método de método de gerenciamento de fluxo de trabalho . Um quadro é preenchido com cartões de tarefas contendo anotações, anexos, imagens, documentos e outros dados para colaborar com os colegas de equipe.

saiba por que O ClickUp é a melhor solução do que o Trello !

Prós do Trello

Crie comandos para automatizar praticamente qualquer ação com o Butler do Trello

Quadro, Linha do tempo, Tabela,Calendário compartilhadoexibições de painel, painel e mapa

Contras do Trello

Plano gratuito limitado que permite apenas 10 colaboradores por espaço de trabalho

Integração limitada de e-mail

Não é adequado para projetos de grande escala

Preços do Trello

O Trello oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,5/5 (mais de 20.410 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.390 avaliações)

3. ProofHub

via Centro de ProvasCentro de Provas é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos baseada na nuvem e uma das muitas alternativas da Asana que permite aos gerentes planejar, organizar e colaborar em tarefas com os membros da equipe em um local central. Ele ajuda os gerentes a gerenciar tarefas diárias, controlar o tempo com planilhas de horas, preparar anotações e listas de tarefas, planejamento de projetos em gráficos de Gantt crie marcos no calendário e comunique-se rapidamente por bate-papo ou discussão.

ProofHub Pros

As tarefas podem ser atribuídas a vários usuários

Controle de alto nível sobre equipes e projetos

Contras do ProofHub

O gerenciamento de notificações pode ser melhorado

Não há logon único com o Google

Preços do ProofHub

O ProofHub oferece um plano simples de preço fixo a partir de US$ 45 por mês quando cobrado anualmente (sem taxa por usuário).

Avaliações dos clientes do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4. Colmeia

via Colmeia O Hive oferece gerenciamento de tarefas, modelos de planejamento de projetos e controle de tempo para refletir como você trabalha no dia a dia. Escolha entre as milhares de integrações do Hive para obter as informações necessárias de várias fontes em um local centralizado. Os usuários também podem criar listas de tarefas personalizadas e automatizar o fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.

👉 Comparar Hive e ClickUp recursos!

Prós do Hive

Agendamento automático de reuniões a partir de um cartão de tarefas para melhorar a colaboração da equipe

Projetos e tarefas ilimitados

Contras do Hive

Não há recurso de status personalizados para dar suporte a processos específicos

O controle de tempo é um recurso pago

Preços do Hive

O Hive oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 12/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Hive

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

via WrikeSoftware de gerenciamento de projetos Wrike é ideal para pequenas agências que precisam de um espaço de trabalho personalizável para organizar calendários compartilhados, agendar projetos e colaborar com facilidade. Além disso, os aprovadores podem agilizar o feedback usando a ferramenta de marcação visual do Wrike.

saiba como A estrutura flexível do ClickUp permite que você faça mais do que o Wrike !

Prós do Wrike

O quadro Kanban permite visibilidade total das tarefas

Recurso de controle de tempo para comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

Contras do Wrike

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários (descubraAlternativas ao Wrike)

Os gráficos de Gantt não estão disponíveis na versão gratuita

Preços do Wrike

O Wrike oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9,80/mês por usuário.

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 2.350 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab O próximo da lista é ActiveCollab o ActiveCollab é uma das mais populares soluções de gerenciamento de projetos tudo-em-um para equipes menores planejarem e organizarem o trabalho. Essa plataforma tem uma interface amigável que é simples para projetos complexos. Para começar, os membros podem usar projetos de amostra para testar as opções de organização.

ActiveCollab Pros

Projetos de ferramentas de gerenciamento selecionadas podem ser importados para o ActiveCollab

Suporta qualquer tipo de arquivo para upload em tarefas e comentários

Contras do ActiveCollab

Integrações limitadas

O faturamento é um recurso pago

Preços do ActiveCollab

O ActiveCollab oferece uma versão gratuita para três membros e planos pagos a partir de US$ 6,25/mês por usuário.

Avaliações dos clientes da ActiveCollab

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 370 avaliações)

7. Segunda-feira.com

via Segunda-feira.com O próximo na lista de alternativas à Asana é o Monday.com, uma plataforma intuitiva de gerenciamento de projetos que permite que os membros da equipe colaborem, se comuniquem e gerenciem projetos. Ela apresenta uma série de recursos avançados de gerenciamento de projetos criados para ajudar as equipes a se manterem organizadas e no caminho certo, como painéis fáceis de usar que oferecem visibilidade em tempo real do progresso do projeto, recursos de automação de tarefas para simplificar os processos e API aberta que permite a integração com outros aplicativos e serviços.

👉 Comparar Monday.com e ClickUp recursos!

Prós do Monday.com

Quadros e documentos ilimitados no plano gratuito

Fluxos de trabalho personalizáveis para acompanhar facilmente os projetos

Contras do Monday.com

Os recursos não são muito detalhados em comparação com outras alternativas da Asana nesta lista

Os painéis são um recurso premium pago

Preços do Monday.com

O Monday.com oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/mês.

Avaliações dos clientes da Monday.com

G2: 4,6/5 (mais de 3.290 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.540 avaliações)

8. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM permite que você trabalhe em projetos de grande escala com vários membros da equipe. Como a maioria das alternativas da Asana que listamos, é um espaço de trabalho colaborativo que ajuda você e sua equipe a organizar tarefas, controlar o tempo e gerenciar documentos.

Prós do NiftyPM

Recurso de gerenciamento de portfólio para visualizar membros e status em um relance

Oferece diferentes funções e permissões de usuário para controlar os níveis de acesso

Contras do NiftyPM

O plano gratuito é limitado a dois projetos ativos

Planos pagos caros para usar os principais recursos

Preços do NiftyPM

O NiftyPM oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 39/mês.

Avaliações de clientes do NiftyPM

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

via Bitrix24 O Bitrix24 é um software de gerenciamento de trabalho e CRM que ajuda as equipes a gerenciar as relações com os clientes, planejar projetos e colaborar com outras pessoas. No plano gratuito do Bitrix24, os usuários podem definir funções de tarefas, controlar o tempo, trabalhar com tarefas e adicionar comentários usando e-mail.

👉 Leia nossa página completa sobre o Bitrix24 !

Prós do Bitrix24

Adicione e edite tarefas durante uma chamada de vídeo sem pausar

Os recursos visuais de gerenciamento de projetos incluem gráficos de Gantt e quadros Kanban

Contras do Bitrix24

Modelos de tarefas e tarefas recorrentes não estão disponíveis no plano gratuito

As dependências de tarefas são limitadas a 5 no plano gratuito

Preços do Bitrix24

O Bitrix24 oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 39/mês.

Avaliações de clientes do Bitrix24

G2: 4.1/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 490 avaliações)

via Mesa de ar O Airtable é uma das alternativas mais populares da Asana. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a criar bancos de dados detalhados para seu trabalho. Os usuários podem agrupar e classificar dados em campos personalizados com exibições como Grid para incluir apenas as informações relevantes do projeto.

leia nosso artigo completo Revisão do Airtable !

Prós do Airtable

Ferramentas de arrastar e soltar para facilitar o gerenciamento

Sistema personalizável de linhas e colunas para exibir informações rapidamente

Contras do Airtable

Não é adequado para o gerenciamento ágil de projetos

Falta de funcionalidade móvel

Preços do Airtable

O Airtable oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 10/mês.

Avaliações dos clientes do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.220 avaliações)

Bônus:_ Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday.com_

11. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeO Teamwork é um software de colaboração de projetos ideal para pequenas empresas que desejam organizar tarefas para uma navegação simples. Com os calendários, marcos de projeto e recursos de atualização de status do Teamwork, os usuários podem apoiar confortavelmente tanto as equipes internas quanto os clientes.

👉 Comparar Trabalho em equipe para o ClickUp !

Prós do trabalho em equipe

Sem custo adicional para ter usuários clientes

Recurso de notebook para compartilhamento organizado de documentos

Contras do Teamwork

Os modelos de projeto não estão disponíveis no plano gratuito

O bate-papo em equipe integrado é um recurso pago

Preços do Teamwork

O Teamwork oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 10/mês.

Avaliações dos clientes do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 940 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 690 avaliações)

via HubspotHubspot é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e de gerenciamento de tarefas para empresas que precisam gerenciar seu funil e relacionamentos com clientes em potencial. A plataforma oferece produtos de marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo, operações e atendimento ao cliente. Os usuários podem se inscrever para usar os recursos gratuitos ou fazer upgrade para versões premium desses produtos.

Prós da Hubspot

O HubSpot CRM é gratuito o HubSpot CRM é gratuito, incluindo um painel de relatórios, insights da empresa, rastreamento de negócios e gerenciamento de pipeline

Oferece a HubSpot Academy para profissionais de inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente

Contras da Hubspot

Escopo limitado de recursos com base no plano

Falta de relatórios granulares

Preços da Hubspot

A Hubspot oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 45/mês.

Avaliações de clientes do Hubspot CMS

G2: 4,5/5 (mais de 1.190 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

13. Projeto ProProfs

via Projeto ProProfsProjeto Proprofs é uma plataforma baseada na Web que permite que as equipes acompanhem o progresso, colaborem com outras pessoas, compartilhem feedback de tarefas e muito mais. Além disso, com recursos avançados de gerenciamento de projetos, como controle de tempo e faturamento, a cobrança do cliente é descomplicada!

ProProfs Project Pros

Mensagens instantâneas e capacidade de compartilhamento de arquivos para uma colaboração perfeita

Gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualização de calendário para planejar evisualizar projetos Contras do projeto ProProfs

Não há plano gratuito disponível

As funções e permissões são um recurso premium pago

Preços do ProProfs Project

O Proprofs Project oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 2/mês por usuário.

Avaliações dos clientes do ProProfs Project

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

via Smartsheet O Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite gerenciar, acompanhar e planejar vários projetos. O principal recurso do Smartsheet é o Control Center - uma solução de gerenciamento de portfólio e projetos. Os gerentes de projeto podem economizar tempo no trabalho manual com os recursos de automação do Control Center.

confira nosso Guia de gerenciamento de projetos do Smartsheet !

Prós do Smartsheet

A marca personalizada pode ser aplicada a toda a conta

Orçamento de projetos para ver as horas planejadas versus as horas reais gastas para manter os projetos dentro do orçamento

Contras do Smartsheet

Não há plano gratuito disponível

Não é adequado para pequenas agências

Preços do Smartsheet

O Smartsheet não tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 7/mês por usuário.

Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 6.090 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.220 avaliações)

Compare Asana vs. Smartsheet !

15. Zona de trabalho

via Zona de trabalho O Workzone é um software de gerenciamento de projetos com um eficiente recurso de alerta por e-mail que leva os usuários diretamente ao item de tarefa importante no Workzone. Ideal para organizações empresariais, as equipes podem visualizar um painel abrangente para ver os projetos entre departamentos, clientes ou campanhas.

👉 Comparar Workzone e ClickUp recursos!

Prós do Workzone

Eficientes formulários personalizados de solicitação de projetos

Recurso To-Do List que envia automaticamente uma lista organizada de tarefas

Contras do Workzone

Não há plano gratuito

Opções robustas de personalização são recursos premium pagos

Preços do Workzone

O Workzone não tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 24/mês por usuário.

Avaliações dos clientes do Workzone

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

via Toggl O Toggl é um software de gerenciamento de projetos composto por três soluções: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Os roteiros visuais do Toggl Plan complementam o gerenciamento de mudanças quando o gerenciamento de vários projetos em planilhas dá mais trabalho do que suporte.

Toggl Pros

Simplifique a comunicação com comentários e cronogramas de projetos compartilhados

Automatize tarefas repetitivas com tarefas recorrentes

Contras do Toggl

Os usuários convidados do espaço de trabalho (partes interessadas externas ou colegas de equipe) são recursos premium pagos

A exportação de dados do projeto para uso com outras ferramentas é um recurso premium pago

Preços do Toggl

O Toggl oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 8/usuário por mês.

Avaliações dos clientes do plano Toggl

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

via Basecamp O Basecamp é um software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes remotas a organizar tarefas, acompanhar o andamento do projeto e colaborar nas tarefas. A ferramenta tem como objetivo reunir o gerenciamento de tarefas e a comunicação da equipe do projeto em um único local, com recursos como listas de tarefas e quadros de mensagens.

Prós do Basecamp

Recurso de check-in para enviar perguntas recorrentes

Recurso de quadro de mensagens para publicar anúncios, enviar atualizações de progresso e muito mais

Contras do Basecamp

Não é adequado para pequenas agências com vários projetos acontecendo simultaneamente

Plano gratuito limitado

Preços do Basecamp

O Basecamp oferece um plano gratuito e um plano pago por US$ 99/mês.

Avaliações dos clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.940 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 13.350 avaliações)

via Jira O Jira é um rastreamento de bugs e software de projeto. Em comparação com a Asana, ele é voltado para equipes ágeis e usuários técnicos avançados. Com opções avançadas de relatórios, incluindo carga de trabalho do usuário, idade média do problema e problemas criados recentemente, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas para planejar sprints mais inteligentes .

leia nosso Guia de gerenciamento de projetos do Jira !

Jira Pros

Personalizávelquadros scrum para acompanhar o progresso

Integrações com mais de 3.000 aplicativos

Contras do Jira

Interface de usuário complicada e a migração tornam o gerenciamento de tarefas oneroso

Não é intuitivo paranovos usuários para configurar produtos

Preços do Jira

O Jira oferece planos gratuitos e pagos para dez usuários a partir de US$ 7,50/mês.

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.440 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.180 avaliações)

19. Podio

via Podio O Podio é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que fornece uma estrutura para que as equipes colaborem mais facilmente, encontrem informações mais rapidamente e escolham entre diferentes visualizações de trabalho. Além disso, os usuários podem criar automação de tarefas para manter as pessoas e os projetos conectados com um fluxo de trabalho do Podio.

Prós do Podio

Interface amigável ao usuário

Add-ons do Podio disponíveis para casos de uso específicos

Contras do Podio

Plano gratuito limitado

Os painéis de vendas são um recurso premium pago

Preços do Podio

O Podio oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7,20/mês.

Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,1/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

20. Freedcamp

via Freedcamp O Freedcamp é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos que pode organizar cronogramas, tarefas, wikis e muito mais para concluir um projeto dentro do prazo e do orçamento. Combinado com integrações de terceiros, os usuários terão uma visão completa das prioridades do dia e no que se concentrar em seguida. O Freedcamp é uma das melhores alternativas da Asana para equipes com orçamento limitado.

Prós do Freedcamp

Tarefas, projetos e armazenamento ilimitados em todos os planos

Recursos de CRM e faturas

Contras do Freedcamp

Plano gratuito limitado

Os wikis são um recurso premium pago

Preços do Freedcamp

O Freedcamp oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 1,49/mês por usuário.

Avaliações dos clientes do Freedcamp

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

21. Scoro

via Escória O Scoro é um software de gerenciamento de trabalho para empresas de pequeno e médio porte que buscam gerenciar atividades que geram receita para simplificar o faturamento do cliente. Essa alternativa à Asana capacita as equipes a mudar sua forma de trabalhar de reativa para proativa.

saiba por que O ClickUp é a melhor solução do que o Scoro !

Prós do Scoro

Planejador de arrastar e soltar e quadro de tarefas Kanban

Acompanhamento de cotações e pipeline

Contras do Scoro

Não é adequado para equipes ágeis

Os recursos personalizados carecem de recursos avançados

Preços do Scoro

O Scoro oferece um teste gratuito de 14 dias e planos pagos a partir de US$ 26/mês por usuário.

Avaliações de clientes do Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

22. nTask

via nTarefa a nTask é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda as equipes a gerenciar tudo, desde o planejamento de recursos até os resultados do projeto. Semelhante a outras alternativas da Asana nesta lista, a nTask oferece quadros Kanban para criar um plano de projeto e visualizar tarefas. Os usuários também podem criar listas de verificação com itens de tarefas, para que nada seja esquecido.

nTask Pros

Equipeferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para alinhar equipes remotas

Anexação de arquivos egerenciamento de documentos nTask Cons

Não é adequado para equipes maiores, de 50 ou mais pessoas

Os quadros Kanban são um recurso pago

Preços do nTask

o nTask oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 3/mês por usuário.

Avaliações dos clientes do nTask

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

23. ONLYOFFICE

via SOMENTEOFFICE A próxima alternativa da Asana é ONLYOFFICE o ONLYOFFICE é uma ferramenta de projeto rica em recursos, completa com editores de documentos on-line colaborativos para todos os tipos de equipes e setores. Além disso, a hierarquia de projetos do ONLYOFFICE é fácil de personalizar usando marcos, tarefas e subtarefas para uma organização ideal.

ONLYOFFICE Prós

Recurso de gerenciamento de direitos de acesso para controle total de permissões

Recursos de calendário individual ou em grupo para agendar reuniões de equipe rapidamente

ONLYOFFICE Contras

A pesquisa de texto completo no conteúdo de e-mails e documentos é um recurso pago

Os usuários não familiarizados com os formatos do MS Office podem ter dificuldades de adoção

Preços do ONLYOFFICE

O ONLYOFFICE oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 5/mês.

Avaliações de clientes do ONLYOFFICE

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

24. Kantata

via Kantata O Kantata (antigo Mavenlink) é um software de gerenciamento de projetos que combina gerenciamento de recursos, colaboração em equipe e inteligência comercial. Isso permite que as equipes compreendam o desempenho operacional e tomem decisões mais inteligentes para alcançar os resultados.

Kantata Pros

Recursos de contabilidade de projetos, incluindo finanças e ferramentas de rastreamento

Voltado para organizações de serviços profissionais

Contras da Kantata

Curva de aprendizado acentuada

Recursos limitados de edição de tarefas

Preços do Kantata

Solicite uma cotação personalizada da Kantata.

Avaliações de clientes da Kantata

G2: 4/5 (mais de 660 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 550 avaliações)

25. Mesma página

Via Mesma página O Samepage é uma ferramenta de colaboração com recursos como colaboração de documentos em tempo real, bate-papo em equipe, videoconferência e muito mais. Para ajudar os usuários a executar projetos com sucesso, o aplicativo permite que os membros criem páginas para planejar objetivos, processos, cronogramas e prazos.

Prós do Samepage

Defina permissões de pasta para gerenciar os direitos de acesso a informações confidenciais

Edição de documentos acessível em dispositivos iOS e Android

Contras da Samepage

Não há recursos de vários responsáveis

Plano gratuito limitado em comparação com outras alternativas da Asana nesta lista

Preços da Samepage

Plano gratuito para até 100 páginas compartilhadas

uS$ 10/mês para 1.000 páginas compartilhadas

$1000/mês para 1 milhão de páginas compartilhadas

Avaliações de clientes da Samepage

G2: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 810 avaliações)

Sua equipe precisa de uma alternativa à Asana?

Como gerente de projetos, estar sempre um passo à frente é exaustivo. Você precisa antecipar as necessidades da sua equipe e, ao mesmo tempo, manter todos (inclusive você) em movimento e motivados. A Asana é difícil porque você não consegue ter uma visão consolidada de todos os projetos na fila. Portanto, se ficou difícil personalizar sua experiência de gerenciamento de trabalho, é hora de procurar uma ferramenta melhor.

Aqui estão cinco sinais de que você precisa procurar alternativas para a Asana:

**1️⃣ Você se sente preocupado em integrar um novo membro da equipe à ferramenta de projeto

A consequência de um treinamento inadequado afeta toda a equipe, portanto, você está comprometido, embora desapaixonado pela ferramenta.

**2️⃣ Toda tarefa é uma prioridade

Há uma diferença entre estar em uma época de agitação e o verdadeiro caos. Infelizmente, seu software ou processo de gerenciamento de projetos não está funcionando quando sua equipe está sobrecarregada e esgotada.

**3️⃣ Suas partes interessadas e clientes estão desanimados e confusos com os relatórios

Os relatório do projeto deveria levar menos de meia hora para ser concluído. Além disso, a planilha estática do Excel gerou mais perguntas do que respostas entre a obtenção de informações dos membros da equipe e a formatação dos dados.

**4️⃣ Ninguém sabe no que está trabalhando

É provável que os membros da equipe percam informações críticas ou datas de vencimento devido à falta de transparência. Além disso, os projetos e as oportunidades que estão chegando serão afetados devido ao estado atual da capacidade.

**5️⃣ Sua equipe recorre a outros softwares para preencher as lacunas

Há a ferramenta de gerenciamento de projetos da empresa... e depois há a ferramenta que todos têm à parte porque ela de fato os ajuda a realizar o trabalho.

Sinal de bônus: você é solicitado repetidamente a executar uma função para a qual o software de gerenciamento de projetos não foi desenvolvido.

Comece a usar o ClickUp

Se você recebeu a tarefa de encontrar um novo software de gerenciamento de projetos para sua equipe, sabe que não é tão simples quanto parece. A paralisia da decisão está fadada a ocorrer (se é que já não ocorreu), e o tempo é essencial.

A questão é a seguinte: você não precisa fazer isso sozinho. Queremos ajudá-lo a responder a uma pergunta muito importante. Essa pergunta é... **Como você quer que sejam suas próximas horas, dias, meses ou até mesmo ANOS?

