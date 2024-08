Smartsheet vs. Asana - Qual ferramenta é a melhor para a sua equipe?

O gerenciamento de projetos (PM) deve ser um dos trabalhos mais exigentes que existem. Você está constantemente delegando tarefas e monitorando a colaboração e a produtividade da equipe e, ao mesmo tempo, rastrear a integridade de vários projetos.

No entanto, a PM não depende mais apenas de habilidades excepcionais de liderança ou coordenação. Você pode vencer desde que tenha as habilidades certas ferramenta de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a planejar, programar e acompanhar fluxos de trabalho complexos.

O Smartsheet e a Asana se destacam no cenário de software de gerenciamento de projetos, oferecendo muitos recursos - como painéis interativos, automação de tarefas e controle de tempo - para gerenciar fluxos de trabalho interconectados. Embora não sejam muito diferentes à primeira vista, há distinções significativas a serem consideradas se você se aprofundar no debate Smartsheet vs. Asana para obter o melhor ferramentas de gerenciamento de projetos .

Nós o ajudaremos a resolver esse dilema com nossa comparação imparcial entre Smartsheet e Asana e apresentaremos uma alternativa software de gerenciamento de projetos que pode ser a resposta para todos os seus problemas de GP. 😉

O que é o Smartsheet?

Via: Smartsheet O Smartsheet não é uma ferramenta típica de gerenciamento de projetos - é um poderoso combo de funcionalidades do PM e do Excel. Você vai adorar esse formato familiar de planilha se já conhece bem o Excel e o Google Sheets. 📊

O Smartsheet oferece recursos robustos de PM que permitem que você fique de olho em todas as fases de um projeto ciclo de vida do projeto . 👁️

Ele permite diferentes perspectivas dos projetos por meio de várias visualizações, garantindo que você não perca nem mesmo o menor detalhe. Você tem centenas de ferramentas para ajudá-lo em seu caminho desde o projeto do planejamento à conclusão .

Divida os projetos em segmentos menores e rastreáveis, configure a automação do fluxo de trabalho e gerencie seu orçamento e recursos em uma única plataforma. O Smartsheet pode simplificar o gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas para reduzir os gargalos de desempenho e melhorar a colaboração da equipe, a satisfação do cliente e os fluxos de receita. 💰

No entanto, sua interface semelhante a uma planilha pode ser tanto um ponto forte quanto um ponto fraco, dependendo do seu nível de conforto. Será mais fácil entender o Smartsheet se você estiver acostumado com planilhas. Mas se você for um novato, talvez ache a plataforma um pouco difícil de entender e navegar, pelo menos no início.

Recursos do Smartsheet

O Smartsheet é um dos melhores jogadores no jogo do PM, mas o que o torna tão especial? Vamos nos aprofundar nos detalhes e examinar os principais recursos dessa ferramenta popular. 🧐

1. Modelos de gerenciamento de projetos

O Smartsheet tem uma grande quantidade de modelos de gerenciamento de projetos que o mantêm no caminho certo e economizam tempo

Ao começar a trabalhar no Smartsheet, você tem duas opções: criar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos do zero ou usar os modelos da plataforma modelos básicos da plataforma .

Os modelos do Smartsheet são a espinha dorsal de qualquer projeto, oferecendo estruturas para praticamente qualquer coisa que você possa encontrar enquanto estiver no trem do gerenciamento de projetos. 🚂

Os modelos são classificados de acordo com o setor, o tipo e o nível. Por exemplo, você pode escolher o Agile Project With Gantt Template para visualizar tarefas em equipes Agile ou Scrum, identificar problemas e manter as partes interessadas atualizadas.

Aproveite o Orçamento do projeto Template para monitorar despesas planejadas e reais, anexar alocação de custos documentação para seus projetos e automatize as aprovações de alterações orçamentárias.

Outros recursos de gerenciamento de projetos que são favoritos incluem o Modelo de Gerenciador de Tarefas Diárias. Ele o ajuda a organizar listas de tarefas, verificar prazos e agir adequadamente. O modelo permite colaboração em tempo real permitindo que você visualize arquivos e itens de trabalho anexados por seus funcionários.

2. Automação do fluxo de trabalho

Exemplo de automação do fluxo de trabalho do Smartsheet

O Smartsheet se destaca quando se trata de automatizar fluxos de trabalho. Você não precisa ser um prodígio em ciência da computação para usar esse recurso - o design intuitivo do Smartsheet facilita a otimização de processos repetitivos e trabalhosos, dando à sua equipe mais tempo para se concentrar em tarefas que agregam valor. 🦾

Você pode automatizar um fluxo de trabalho do Smartsheet usando um arquivo visualmente carregado bolha de fluxograma . Esses recursos de colaboração oferecem uma solução inteligente que lhe dá uma visão geral clara do que precisa ser automatizado e das condições e consequências do acionamento.

Você pode definir regras para fluxos de trabalho paralelos, o que ajuda a automatizar tarefas em qualquer estágio, seja ele aquisição ou faturamento em suas ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos e recursos. 📦

3. Gerenciamento de projetos e tarefas

via Smartsheet

Imagine planejar um fluxo de trabalho multifuncional com várias partes móveis dentro de um prazo apertado. Uma estimativa errada pode fazer com que o projeto inteiro desmorone como um castelo de cartas. 🃏

O planejamento de tarefas e cronogramas é a área mais complicada do gerenciamento de projetos, mas o Smartsheet oferece excelentes recursos de gerenciamento de tarefas para simplificar essa tarefa frustrante.

**Comece com um esboço metas e marcos do projeto , então adicionar dependências e restrições para chegar a soluções realistas. Outras opções à sua disposição incluem:

Configurar tarefas e subtarefas pai

Modificar predecessores e sucessores para criar fluxos de trabalho departamentais baseados em hierarquia

para criar fluxos de trabalho departamentais baseados em hierarquia Usar gráficos de Gantt para visualizar cronogramas e acompanhar atualizações em tempo real quando as datas das tarefas e as dependências mudarem

para visualizar cronogramas e acompanhar atualizações em tempo real quando as datas das tarefas e as dependências mudarem Criar relatórios de dependência para revisar tarefas interconectadas, garantir que estejam sendo executadas no ritmo certo, identificar erros e fazer ajustes

Crie vários tipos de painéis para medir metas ou KPIs específicos no Smartsheet

A plataforma oferece opções robustas para avaliar as principais métricas de projeto e consolidar dados em planilhas, o que pode ajudá-lo a planejar projetos futuros.

Outra adição valiosa é o recurso Critical Chain Project Management (CCPM) do Smartsheet. Ele permite que você revise o diagrama de rede do projeto e calcule a caminho crítico -o caminho mais curto para concluir uma meta. Também é possível identificar outros caminhos de conclusão para planejar buffers de tempo e recursos.

Preços do Smartsheet

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

O que é a Asana?

Via Asana Dificilmente você encontrará um gerente de projeto que não tenha ouvido falar da Asana. 🧘

A plataforma está repleta de recursos para gerenciar equipes multifuncionais, priorização de tarefas identificando riscos e acompanhando o progresso.

Esqueça a necessidade de alternar entre guias e janelas a cada poucos segundos enquanto gerencia vários projetos. A Asana centraliza seu trabalho ao se integrar com centenas de aplicativos e programas populares de colaboração, produtividade e comunicação.

Visualização do projeto em painel na Asana

Um dos principais motivos pelos quais a Asana é tão popular entre os gerentes de projeto é a sua versatilidade. A plataforma é fácil de usar e pode acomodar diferentes metodologias de projeto, tamanhos de empresa e nichos.

Seja gerenciamento operacional ou fluxos de trabalho de tecnologia, a Asana pode ser o assistente de PM para ajudá-lo a planejar com precisão e minimizar o risco de atrasos e erros. 🪄

Recursos da Asana

A Asana possui várias soluções úteis de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos e tarefas. Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos mais interessantes que a fazem se destacar na batalha entre Smartsheet e Asana. 🎨

1. Ferramentas de colaboração em equipe

Enviar mensagens diretamente para outras pessoas na Asana

O gerenciamento de projetos anda de mãos dadas com a colaboração em equipe. Infelizmente, muitos Ferramentas de GP não oferecem recursos suficientes para apoiar o trabalho em equipe em tempo real, mas isso nunca é um problema com a Asana.

Quer você tenha uma equipe remota ou híbrida, a Asana reúne todos em um hub central virtual. A plataforma permite o compartilhamento de arquivos, comentários sobre tarefas e a adição de colegas de equipe relevantes como "seguidores" em tarefas e projetos específicos.

A plataforma cria um espaço dedicado para discussões e conversas da equipe. Você também pode enviar mensagens diretas aos membros da equipe para se comunicar sobre assuntos particulares.

2. Várias visualizações de projeto

Visualização do quadro da Asana

Às vezes, tudo o que você precisa é de uma mudança de perspectiva para ter uma visão melhor dos seus projetos e identificar os problemas que precisam ser corrigidos. 🩹

A Asana permite que você elimine o diabo dos detalhes com suas múltiplas visualizações de projeto. 👿

Com os quadros Kanban, você pode organizar e atualizar o trabalho com a ajuda de notas adesivas. Calendários e cronogramas permitem que você monitore seu cronograma e identifique sobreposições e atrasos. Obtenha análises detalhadas de projetos e microprocessos com as listas da Asana.

Cada membro da equipe pode alternar entre as visualizações como quiser. Como supervisor, você pode acessar visualizações avançadas de projetos que se concentram em diferentes aspectos do gerenciamento de projetos, como acompanhar as cargas de trabalho dos membros da sua equipe ou gerenciar portfólios.

3. Suporte a Agile e Scrum

Use o glossário da Asana para entender como a plataforma traduz os conceitos do Agile Scrum

O Agile e o Scrum podem ser prejudicados por incertezas, mal-entendidos ou falhas de comunicação, mas a Asana facilita o estabelecimento de responsabilidades.

Graças a recursos como planejamento de impressão, roteiros, rastreamento de bugs e iterações de tarefas, você pode executar seus projetos de tecnologia com total clareza e flexibilidade.

Mapeie seus sprints na guia Timeline para garantir que sua equipe tenha tempo suficiente para realizar as tarefas. Use a guia Carga de trabalho para visualizar e monitorar as capacidades, fazer ajustes na equipe e minimizar o risco de esgotamento.

A Asana tem até um glossário de conceitos do Agile Scrum para ajudá-lo a se familiarizar com a plataforma em pouco tempo. 🛋️

Preços da Asana

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Smartsheet vs Asana: Comparação de recursos

Escolher um favorito na batalha entre Asana e Smartsheet não é fácil, pois ambos os produtos têm conjuntos de recursos robustos. Vamos compará-los em três categorias principais - visualizações de projetos, interface de usuário e gerenciamento de fluxo de trabalho. 🥊

1. Asana vs. Smartsheet: Visualizações de projeto

Nossos concorrentes oferecem quatro layouts de projeto cada um. O Smartsheet tem visualizações de Grade (padrão), Gantt, Calendário e Cartão - todas amplamente centradas em dados, com muito espaço para personalizações. Você obtém recursos de relatório nativos para consolidar as principais métricas de várias planilhas em uma única janela.

Com a Asana, o foco das visualizações muda de dados para projetos. A plataforma tem visualizações de Quadros, Lista, Linha do tempo e Calendário, enquanto a visualização padrão no estilo Kanban é mais adequada para rastrear projetos em todos os estágios.

A Asana pode ter a vantagem sobre o Smartsheet se você estiver procurando melhores recursos de coordenação em seu software de gerenciamento de projetos. Infelizmente, ele tem recursos nativos de relatório limitados, portanto, você precisa contar com integrações de terceiros para gerar relatórios de qualidade.

2. Asana vs. Smartsheet: Interface do usuário

**A interface da Asana é moderna e intuitiva. Você não precisa de guias extensos, tutoriais em vídeo ou suporte ao cliente e instrutores para descobrir como navegar na plataforma.

Por outro lado, o Smartsheet mantém a velha guarda com sua interface semelhante a uma planilha, mas muitos usuários a consideram esmagadora ou confusa . 🧩

Como um iniciante sem conhecimento avançado de planilhas, configurar os fluxos de trabalho iniciais no Smartsheet pode ser um desafio. Mas depois que você superar a curva de aprendizado, a ferramenta de gerenciamento de projetos o impressionará com recursos poderosos para criar redes de projetos complexas!

Os usuários se inclinam para a Asana no que diz respeito à facilidade de uso da interface, mas vamos considerar isso um empate, pois se resume a preferências pessoais.

3. Asana vs. Smartsheet: Gerenciamento do fluxo de trabalho

A ineficiência é uma barreira significativa para o sucesso do projeto. Felizmente, ambos os softwares têm uma pontuação alta no aumento da produtividade do espaço de trabalho. No entanto, o Smartsheet pode se sair melhor se você estiver procurando por recursos de agendamento de alto nível

A Asana tem uma configuração ajustável com tarefas representadas como cartões, que você pode mover entre os estágios. Ela suporta a maioria das metodologias de gerenciamento de projetos e mantém sua equipe na mesma página com excelentes ferramentas de comunicação individual.

No entanto, o agendamento de tarefas da plataforma não é o melhor e pode fazer com que você se sinta perdido e desorganizado . A abordagem de linhas e colunas do Smartsheet funciona melhor para programar tarefas, mesmo em cenários complicados.

Você pode automatizar ações com facilidade, configurar notificações e controlar quem pode acessar ou modificar planilhas para que seu fluxo de trabalho tenha um toque mais disciplinado.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Smartsheet e à Asana

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

A escolha entre o Smartsheet e a Asana pode levar a um compromisso-priorizar um recurso e você pode perder outros. 🥲

E se não precisar ser assim?

Entre ClickUp , um software de gerenciamento de projetos e uma solução de produtividade tudo-em-um. A plataforma inclui praticamente todos os recursos que você deseja para conduzir seus projetos e equipes ao sucesso. Desde o planejamento e a programação de tarefas até gerenciamento de relacionamentos com clientes com o ClickUp, você pode controlar todos os elementos de gerenciamento de projetos e recursos com confiança.

Graças ao seu conjunto de recursos completo, o ClickUp foi escolhido como Ferramenta de gerenciamento de projetos nº 1 da G2 para 2023 . Aqui está um pequeno teaser dos três principais recursos da plataforma:

1. Use as metas do ClickUp para definir cronogramas claros e KPIs mensuráveis

Crie metas pessoais no ClickUp e defina alvos para acompanhar seu progresso

A definição de metas é uma tarefa crucial, embora indutora de ansiedade para os gerentes de projeto. Você não conseguirá se safar com planos de ação vagos. É preciso responder "o que", "quem", "quando" e "por que" à sua equipe e, ao mesmo tempo, apresentar metas predefinidas e mensuráveis. Metas do ClickUp **tem como objetivo colocar ordem na rotina diária e nos objetivos gerais da sua equipe. 🫡

Com o ClickUp, definir metas, tarefas, marcos e cronogramas rastreáveis é muito fácil. Com base no tipo de projeto, você pode quantificar suas metas, usar linguagem descritiva ou adicionar julgamentos de verdadeiro/falso. Gerenciamento de equipes é muito fácil graças ao acompanhamento automático do progresso por meio de ciclos de Sprint, backlogs, scorecards semanais dos funcionários e OKRs .

Um dos recursos de destaque da plataforma é o agrupamento de metas em pastas e o acompanhamento do progresso em uma única janela - é um salva-vidas se você estiver gerenciando um portfólio enorme. 🍀

O ClickUp se adapta a qualquer metodologia de projeto, incluindo Agile e Waterfall. Você controla quem pode visualizar e editar metas individuais, para que não haja confusão ou alterações indesejadas na equipe.

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Se você gosta mais de definição de metas visuais, vai adorar as amplas ferramentas de brainstorming do ClickUp, como Quadros brancos fluxogramas e Mapas mentais .

Odeia planejar do zero? Você pode usar os mais de 1.000 modelos integrados da plataforma para agilizar atividades como:

2. Seja 3 vezes mais eficiente com o ClickUp AI

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando o reprompting no ClickUp AI

Não estamos brincando. Você pode se tornar um verdadeiro ninja do gerenciamento de projetos com ClickUp AI . 🥷

Pense em ter um assistente superinteligente para ajudá-lo a realizar suas tarefas de PM. Com o ClickUp AI, você desfruta de avisos com base em dados em qualquer estágio do projeto, desde a criação de planos de ação até o gerenciamento de vendas.

A plataforma conecta você a um Ferramenta de escrita de IA que faz maravilhas para sua produtividade e criatividade. Não há mais bloqueios ao criar resumos de projetos, nomear recursos ou redigir e-mails de clientes. ⬛

A ferramenta de redação pode resumir conteúdos extensos, gerar itens de ação de tarefas e documentos, formatar seus e-mails, tornar sua comunicação envolvente, auxiliar em campanhas de marketing e outros.

A IA do ClickUp é uma das poucas ferramentas que se adapta à sua imaginação - tudo o que você precisa fazer é alimentá-la com avisos para obter resultados!

Os gerentes de projeto experientes têm elogiado o recurso, inclusive afirmando que ele os torna três vezes mais eficientes ao gerar planos e processos em qualquer lugar! ✈️

3. Aproveite as mais de 15 visualizações do ClickUp para obter perspectivas diferentes

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos

Os usuários da Asana e do Smartsheet têm que se contentar com quatro visualizações de projeto. O ClickUp, por outro lado, vem com mais de 15 Visualizações do ClickUp para monitorar e analisar todos os cantos do seu fluxo de trabalho. Isso é que é um gênio na sua tela (sem o limite de três desejos). 🧞

Opte pelas visualizações padrão de lista, quadro e calendário do ClickUp se você gosta da planilha usual ou do modo de exibição de calendário Esboços baseados em Kanban . Mas se você quiser uma configuração mais abrangente com percepções granulares, explore visualizações avançadas como Gantt, Linha do tempo, Atividade ou Carga de trabalho.

Para monitorar seus colegas de equipe, use o Box View para verificar o progresso e detectar se alguém está abaixo ou acima da capacidade. Se quiser alterar alguma coisa, você tem uma ferramenta prática de arrastar e soltar para atribuir tarefas, alterar prioridades e realocar recursos da equipe .

E sim, você pode atribuir tarefas a vários responsáveis! Você também pode acessar o Automações do ClickUp para colocar tarefas repetitivas no piloto automático! 🚁

As opções de Page View do ClickUp roubam a cena se você estiver procurando colaboração em tempo real, brainstorming ou suporte para gerenciamento de tempo. Por exemplo, use o Doc View para trabalhar em Docs e wikis com sua equipe, o Chat View para trocar ideias e transformá-las em planos e o Form View para criar formulários personalizados para clientes e funcionários. 🥂 Compare ClickUp Vs Asana_ !

ClickUp - um membro valioso da sua equipe de PM!

Há mais de 200 outras ferramentas de gerenciamento de projetos no mercado, cada uma com seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Se a tomada de decisões o deixa perplexo, o ClickUp é uma opção perfeita e completa.

Sua abrangência significa que você não terá que fazer concessões entre recursos avançados e flexibilidade ou facilidade de uso. Experimente o plano gratuito do ClickUp hoje e decida por si mesmo! 💝