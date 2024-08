Jira Review 2024 (recursos, prós, contras, preços)

está se perguntando se o Jira é a ferramenta certa para a sua equipe?

É uma ferramenta extremamente popular ferramenta de gerenciamento de projetos

usada por 65.000 equipes em todo o mundo!

Mas será que ela é o que você precisa?

Analisaremos os recursos, as vantagens, as limitações, as desvantagens e os preços do Jira para que, ao final desta análise do software Jira, você tenha ótimos insights para decidir se ele é o software perfeito para você software gratuito de gerenciamento de projetos para suas necessidades específicas.

Vamos começar..

O que é o Jira?

O Jira é um software de controle de bugs e gerenciamento de projetos . Seu principal objetivo na vida é ajudá-lo com o seguinte:

Gerenciar equipes Agile e Scrum

Organizar as tarefas de seu projeto

Capturar e registrar bugs de software

Já ouviu falar dos gigantes do software, a Atlassian? A Atlassian é a empresa que deu origem ao Jira em 2002 e atualmente oferece seu software infantil em três pacotes separados:

Jira Core: Os recursos básicos de gerenciamento de projetos e tarefas do Jira para usuários não técnicos

Jira Software: Uma versão especializada da ferramenta, criada especialmente para desenvolvedores de software

JiraCentral de serviços Uma plataforma para suporte ao cliente e profissionais de TI. Embora o Service Desk seja um pacote essencial do JIRA, ele não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Próximas alterações nos serviços

Mas nos próximos anos, o Jira fará algumas mudanças substanciais em seus serviços. Ou seja, o Jira estará descontinuando suas licenças baseadas em servidor, com todo o suporte para esses serviços parando em 2 de fevereiro de 2024.

Na verdade, eles já interromperam todas as vendas de licenças de servidor, oferecendo agora apenas serviços baseados em nuvem.

_Ok, mas o que isso significa para o consumidor?

Ótima pergunta! Embora a Jira afirme que isso melhorará o desempenho geral, o suporte e o serviço, essa grande mudança inevitavelmente virá com algumas dores de crescimento para a Jira e, muito provavelmente, para os clientes.

Ou seja, qualquer pessoa que esteja usando uma licença baseada em servidor terá que migrar todo o seu trabalho para a nuvem do Jira. Infelizmente, isso não é algo que possa ser feito com o clique de um botão. Em vez disso, será necessário que os usuários do Jira baseado em servidor reconstruam sua infraestrutura desde o início na nuvem do Jira.

E, como a configuração e a manutenção do Jira não são nada fáceis para começar (é mais como uma caminhada até o topo do Everest, para sermos honestos), isso levanta a questão: por que não mudar para uma solução de gerenciamento de projetos completamente diferente?

Mas antes de nos anteciparmos, vamos dar uma olhada no usuário típico do Jira e em alguns dos principais recursos do Jira.

Quem pode usá-lo?

O Jira sempre foi um produto básico para especialistas experientes em desenvolvimento de software ágil e desenvolvedores de produtos. Basicamente, o produto se concentra em ajudar as pessoas com mentalidade mais "técnica"... No entanto, com o passar dos anos, o Jira se transformou em um software de gerenciamento de projetos que pode ser usado por todos os tipos de equipes e empresas

Aqui estão alguns casos de uso mais comuns de como as equipes e empresas normalmente optam por usar o Jira:

Desenvolvimento de software : Os desenvolvedores usam os recursos do Jira para gerenciar seus projetos usando quadros Scrum ou Kanban

: Os desenvolvedores usam os recursos do Jira para gerenciar seus projetos usando quadros Scrum ou Kanban Marketing: Os profissionais de marketing usam o Jira para gerenciar projetos complexos, como eventos e lançamentos de produtos (que envolvem o trabalho com várias equipes)

**RH: os profissionais de RH podem otimizar seus processos de contratação e integração criando fluxos de trabalho personalizados com o Jira

Bônus: Jira Vs. Monday.com & Linear vs. Jira

Quais são os principais recursos de gerenciamento de projetos do Jira?

O Jira tem visualizações ágeis poderosas, fluxos de trabalho personalizados e relatórios ágeis precisos. O Jira tem alguns componentes muito bonitos que compõem seu software... aqui estão os detalhes de alguns desses recursos principais:

1. Visualizações ágeis poderosas

A. Quadros Scrum

O quadro Scrum do Jira é uma ferramenta que unifica equipes de engenharia para trabalhar em prol de seus objetivos. Ele permite que as equipes de engenharia concluam todas as suas tarefas de sprint em uma área consolidada.

Os quadros Scrum permitem que as equipes organizem sua carga de trabalho para caber em um sprint específico. Eles também o ajudam a acompanhar os estágios do projeto para manter o andamento das coisas.

B. Quadros Kanban Quadros Kanban são uma maneira prática de visualizar seu fluxo de trabalho. Aqui, suas tarefas são dispostas em um quadro como notas adesivas (livre-se dos Post-It's, Jim!):

Cada nota adesiva mostra o status de uma tarefa individual do projeto.

Esses status incluem: "a fazer", "em andamento" e "concluído"

Elas lhe dão uma visão geral do projeto Jira para ajudá-lo a identificar rapidamente:

Quais tarefas estão sendo executadas sem problemas

Quais tarefas estão causando gargalos nos processos

Você pode usar essa visualização para rastrear correções de bugs, realizar revisão de código e monitorar outras tarefas que podem ou não estar relacionadas à engenharia.

O quadro Kanban do Jira é baseado em um sistema de arrastar e soltar , o que torna essa ferramenta muito fácil de usar. Tudo o que você precisa fazer é arrastar uma tarefa e movê-la para o próximo estágio para manter todos atualizados!

2. Fluxos de trabalho personalizados

Um fluxo de trabalho do Jira é um conjunto de processos que precisam ser seguidos para concluir uma tarefa ou resolver um problema..

Em um fluxo de trabalho do Jira, os blocos coloridos representam os processos e as setas mostram as transições. Esses fluxos de trabalho o ajudam a acompanhar o andamento de seus projetos e tarefas de desenvolvimento de software.

O que torna esse recurso mais poderoso é que você pode começar do zero e criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados. Você pode até importar modelos de fluxo de trabalho do Atlassian Marketplace gratuitamente!

3. Roteiros

A roteiro do projeto permite que você crie uma visão clara do produto que está desenvolvendo. Isso dá à sua equipe uma direção definida e um caminho a ser seguido.

O Jira Portfolio, uma integração especializada, foi criado para gerenciar os roteiros de seus projetos e compartilhá-los com as partes interessadas. Um plano de portfólio geralmente inclui um cronograma, um backlog de produtos (lista de tarefas) e metas de curto e longo prazo.

Veja como diferentes equipes usam o portfólio:

Gerentes de equipe : para rastrear tarefas e acompanhar o progresso da equipe de desenvolvimento

: para rastrear tarefas e acompanhar o progresso da equipe de desenvolvimento Equipes de desenvolvimento ágil : para seguir o plano que detalha o processo de conclusão de um projeto

: para seguir o plano que detalha o processo de conclusão de um projeto Equipes de vendas: para promover novos recursos e benefícios aos usuários antes de serem lançados

4. Relatórios detalhados

O Jira também pode criar relatórios de desenvolvimento de software Agile para ajudá-lo a acompanhar seu progresso em projetos de engenharia... Aqui estão alguns relatórios que eles oferecem:

Carga de trabalho do usuário : Mostra quanto trabalho foi alocado a um membro da equipe e quanto tempo ele deve levar

: Mostra quanto trabalho foi alocado a um membro da equipe e quanto tempo ele deve levar Idade média : Mostra a idade média (em dias) de problemas ou tarefas não resolvidos em seu backlog

: Mostra a idade média (em dias) de problemas ou tarefas não resolvidos em seu backlog Problemas criados recentemente: Mostra a taxa na qual novos problemas (softwarerelatórios de bugs) estão sendo criados

Os benefícios do Jira

Como o Jira pode fazer a diferença na produtividade da sua equipe? Vamos descobrir..

1. Criado para o gerenciamento de Agile e Scrum

O Jira Software se concentra principalmente em Gerenciamento ágil de projetos

que oferece recursos voltados para Scrum e Metodologias Kanban .

Use-o para rastrear dados de projetos Agile, como:

Histórias de usuário : Cada recurso de produto de software que precisa ser desenvolvido

Cada recurso de produto de software que precisa ser desenvolvido Pontos de história : O esforço necessário para concluir suas histórias de usuário

: O esforço necessário para concluir suas histórias de usuário Sprints: O tempo necessário para concluir uma seção do projeto. Um sprint pode durar de 1 a 4 semanas

Também é possível reordenar facilmente os itens do backlog do produto, como bugs, problemas de software e histórias de usuários, por meio da função intuitiva de arrastar e soltar da ferramenta.

2. Excelente para o gerenciamento de problemas

De volta à sua infância "criada pela Atlassian", o Jira foi originalmente planejado para ser um software de rastreamento de bugs, e é aí que ele se destaca.

o que é uma ferramenta de rastreamento de bugs?

Ela ajuda suas equipes de software a encontrar, rastrear e registrar bugs em seus softwares. Um bom software de rastreamento de bugs rastreamento de problemas uma ferramenta como o Jira oferece à sua equipe uma visão de todos os itens do seu backlog, incluindo bugs e tarefas do projeto.

Com uma única visualização, as equipes podem priorizar os recursos ou bugs nos quais devem trabalhar durante a próxima versão.

3. Altamente personalizável

Quer você esteja falando de um software de gerenciamento de projetos, de uma ferramenta de rastreamento de problemas ou de uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, o Jira pode ser personalizado para atender a qualquer requisito. Você pode até mesmo personalizar fluxos de trabalho, relatórios, quadros Scrum e muito mais.

O Jira se integra com vários softwares populares de terceiros para facilitar seu trabalho.

_Quer melhorar a comunicação da equipe?

Integre-se com o aplicativo Slack .

deseja uma ferramenta de controle de tempo?

_Integre-se com o aplicativo Toggl

deseja conectar várias instâncias do Jira?

Configure um Sincronização de Jira para Jira .

Você pode adicionar funcionalidades ao seu software Jira escolhendo entre mais de 3.000 aplicativos no Atlassian Marketplace (a boa e velha Atlassian!).

Quais são as limitações do Jira?

O Jira é difícil de configurar e complicado de usar. Ele não tem recursos de colaboração e foi criado principalmente para equipes de engenharia e desenvolvimento de software. Agora, você pode ter algumas dúvidas sobre o Jira... e não se preocupe, amigo, você não está sozinho nesse mundo!

Aqui estão algumas limitações que o impedem de ser uma ótima ferramenta de gerenciamento:

A ferramenta é difícil de configurar e de se acostumar

Sua interface de usuário complicada pode dificultar o gerenciamento de tarefas

Não há linha do tempo integrada para acompanhar o progresso do projeto

Não há recursos de colaboração para se comunicar com a sua equipe

Foi criada principalmente para equipes de engenharia e desenvolvimento de software

Não há recursos de gerenciamento de ideias para acompanhar suas ideias e planos

A ferramenta pode ser cara

É conhecida por ser uma ferramenta lenta, com longos tempos de carregamento de consultas

Você pode estar pensando agora: "Bem, droga, eu li este artigo e só agora estou percebendo que o Jira não é absolutamente o que eu preciso"

Ou talvez você seja membro de uma equipe que atualmente usa um serviço Jira baseado em servidor e será forçado a reconfigurar arduamente o Jira quando fizer a mudança para a nuvem nos próximos anos.

Não se preocupe! Não o deixaremos na mão nesta análise do Jira_ Como aquele amigo que você tinha no ensino médio que nunca se lembrava do aperto de mão secreto... O ClickUp pode resolver todos os problemas_ problemas que você pode encontrar ao usar o Jira .

Qual é a melhor alternativa ao Jira Software?

O ClickUp é a mais poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis usada por mais de 200.000 equipes. Ela tem tudo o que você precisa para um gerenciamento de trabalho eficiente e colaborativo e é uma das ferramentas mais bem avaliadas do mercado.

Desde a criação do plano do projeto até o gerenciamento de projetos e o acompanhamento do tempo do projeto, o ClickUp tem todas as soluções de gerenciamento de projetos de que você precisa, seja uma equipe de 2 ou 2.000 pessoas!

Jira Con #1: Difícil de configurar

Solução do ClickUp: Fácil configuração

A. Integração fácil

O ClickUp é uma solução simples de software de gerenciamento de tarefas que praticamente não tem curva de aprendizado e não requer absolutamente nenhum código para ser configurado. Esqueça o uso de manuais enormes e a dificuldade de adicionar os membros da sua equipe à plataforma.

O ClickUp facilita a busca, a localização e os comentários sobre as tarefas em que você está trabalhando, tornando a integração uma tarefa fácil (ou uma torta, se preferir).

Aqui está o nosso guia de início rápido de integração que contém todas as informações de que você precisa para começar a usar o ClickUp em um piscar de olhos!

B. Comandos de barra O ClickUp também vem com comandos de barra integrados para que você nunca precise sair do teclado!

Se você precisar executar uma atividade simples, basta usar esses comandos:

/ me = atribuir tarefas a você mesmo

/ a = atribuir a outra pessoa da sua equipe

/ d = data de vencimento

/ s = alterar status

/ - = criar uma subtarefa e desdobrá-la enquanto estiver digitando

Jira Con #2: Interface de usuário complicada

Soluções do ClickUp

A. Hierarquia de tarefas simples

A hierarquia de tarefas simplificada do ClickUp oferece uma maneira rápida e fácil de navegar e organizar as atividades da sua equipe.

Ela segue uma estrutura intuitivamente simples:

Local de trabalho > Espaço > Pasta > Lista > tarefa > subtarefas > lista de verificação

Local de trabalho : Aqui, você pode dividir sua empresa em equipes individuais

: Aqui, você pode dividir sua empresa em equipes individuais Spaces : É possível criar um grupo para várias equipes, como "operações" ou "RH"

: É possível criar um grupo para várias equipes, como "operações" ou "RH" Folders : Aqui, você pode armazenar listas relacionadas a projetos

: Aqui, você pode armazenar listas relacionadas a projetos Listas : Você pode criar uma lista de tarefas individuais que precisam ser feitas

: Você pode criar uma lista de tarefas individuais que precisam ser feitas Tarefas : Cada tarefa tem suas subtarefas, descrição, comentários e muito mais

: Cada tarefa tem suas subtarefas, descrição, comentários e muito mais Subtarefas : Divida cada tarefa em componentes menores chamados subtarefas

: Divida cada tarefa em componentes menores chamados subtarefas Listas de verificação: As listas de verificação são mantidas dentro das tarefas ou subtarefas. Por exemplo, você pode ter listas de verificação de qualidade durante as tarefas de desenvolvimento de software

B. Múltiplas visualizações

O ClickUp também oferece várias visualizações de projeto para atender a vários estilos de trabalho.

a melhor parte do Visualizações do ClickUp ?_

O ClickUp permite que você alterne entre visualizações no **mesmo projeto!

Veja a seguir uma visão mais detalhada dessas visualizações:

A. Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp tem duas exibições de tarefas obrigatórias:

Visualização de quadro - A visualização de quadro é a visualização perfeita para usuários de Kanban. Com ele, você pode arrastar e soltar facilmente vários projetos em diferentes categorias para movê-los suavemente de tarefa para tarefa, de projeto para projeto.

Visualização de lista - A visualização de lista é perfeita para os usuários que desejam apenas realizar o trabalho rapidamente. Aqui, suas tarefas são listadas uma após a outra (como uma lista de verificação), e você pode marcá-las na lista à medida que avança.

B. Visualização de caixa

A visualização Box é uma ótima maneira de obter uma visão panorâmica do progresso da sua equipe. Como as tarefas são classificadas por responsável, você pode acompanhar as tarefas de todos e monitorar seu progresso.

C. Visualização do calendário

É hora de economizar papel e jogar fora aquela agenda que você comprou no Walmart há três anos.

A visualização Calendar do ClickUp é a maneira perfeita de gerenciar sua agenda com facilidade. E como os planos mudam, ter um planejador digital facilita a reprogramação de datas de vencimento.

Você pode até mesmo alternar entre exibições em seu calendário, como:

Dias: Exibir tarefas de projeto agendadas em uma determinada data

Exibir tarefas de projeto agendadas em uma determinada data 4 dias : Visualizar o cronograma do projeto em um período contínuo de quatro dias

: Visualizar o cronograma do projeto em um período contínuo de quatro dias **Semana: Veja o cronograma semanal do projeto

Monthly: Visão de alto nível do que está em seu prato

D. Me Mode

Todos nós somos um pouco egocêntricos, quer queiramos admitir ou não! Agora você pode se presentear com um pouco de produtividade... sem culpa.

Com o modo "Me", é fácil visualizar apenas os itens atribuídos a você. Agora você pode se concentrar em tentar gerenciar as suas tarefas em vez de examinar as listas de tarefas dos membros da sua equipe.

Com todas essas visualizações, o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se adapta ao fluxo de trabalho preferido da sua equipe - não o força a se adaptar a ele

Jira Con #3: Não há visualizações de linha do tempo incorporadas

Soluções do ClickUp

A. Gráficos de Gantt Gráficos de Gantt do ClickUp do ClickUp são perfeitos para acompanhar o progresso do seu projeto, programar tarefas e gerenciar prazos.

Essas linhas do tempo oferecem uma visão geral de todos os projetos, listas e tarefas, com cada item codificado por cores para facilitar a identificação.

A melhor parte desses gráficos de Gantt? Eles fornecem atualizações em tempo real automaticamente

Veja o que eles podem gerenciar automaticamente:

Eles podem reajustar automaticamente as dependências das tarefas sempre que forem feitas alterações na programação

Eles podem calcular automaticamente a porcentagem de progresso do seu projeto com base nas tarefas concluídas em relação ao total de tarefas do projeto

Podem comparar o progresso atual do projeto com o progresso esperado para determinar como as tarefas estão progredindo

Eles podem calcular seucaminho crítico para identificar as tarefas mais importantes do projeto para cumprir seus prazos

B. Dashboards

O ClickUp também vem com poderosos Dashboards para visualizar os dados de seu projeto e sprint. Dashboards no ClickUp estão repletos de widgets úteis, como:

Gráfico de velocidade: Determine a taxa de conclusão de suas tarefas

Determine a taxa de conclusão de suas tarefas **Gráfico de redução: veja como a sua equipe está progredindo em relação a uma meta e visualize o trabalho restante

Gráfico de Burnup : Veja o quanto você já concluiu em relação ao seu escopo

Jira Con #4: Sem recursos de colaboração

Soluções do ClickUp

A. Comentários

Cada tarefa do ClickUp vem com sua própria seção de comentários dedicada para colaboração instantânea da equipe.

Precisa de clareza em uma tarefa de projeto? Basta marcar um membro da equipe e deixar um comentário na tarefa do projeto. Você receberá uma notificação do ClickUp quando ele responder à sua pergunta.

E isso é só o começo... Organize suas conversas destacando o texto para responder a partes específicas de um comentário. Formate e edite comentários com a edição de rich text. Você pode até incorporar links, anexar arquivos, mencionar outros documentos e tarefas e incrementar com emojis!

Não se preocupe, nós garantimos que você seja ouvido pela sua equipe - os comentários atribuídos do ClickUp são o que o torna uma das melhores ferramentas de colaboração do mundo.

Com os comentários atribuídos, você pode converter instantaneamente um comentário em uma tarefa e atribuí-la aos membros da sua equipe (ou a você mesmo)!

A ferramenta enviará a eles uma notificação sobre a tarefa e ela até aparecerá na lista de tarefas.

Eles podem até mesmo marcar a tarefa como resolvida quando terminarem, para minimizar qualquer acompanhamento desnecessário!

Soluções do ClickUp

A. Aplicativo Notepad

O aplicativo Bloco de notas do ClickUp é uma extensão do Chrome que você pode baixar e usar em toda a Web.

Ele fica no canto inferior da tela, facilitando a anotação de lembretes ou a cópia de links enquanto você navega. E, quando terminar, você poderá transformar essas listas de tarefas em tarefas e compartilhá-las com sua equipe.

Nenhuma outra ferramenta de gerenciamento de projetos oferece esse tipo de flexibilidade!

B. Docs Documentos do ClickUp é um

ferramenta wiki para sua equipe. Use-a para criar projetos detalhados e documentos relacionados à empresa. Como seus documentos são armazenados junto com seus projetos, você também pode acessá-los facilmente.

Além disso, os documentos do ClickUp vêm com estes recursos principais:

Você pode aninhar páginas nos documentos para maior personalização

Você pode editar os direitos de acesso de seus documentos

Você pode permitir que o Google indexe seus documentos para que apareçam nos resultados de pesquisa

C. Metas do ClickUp O ClickUp também oferece uma solução poderosa para acompanhar suas metas e objetivos. Com o ClickUp, você nunca terá problemas para se manter no caminho certo ou se concentrar em seus planos.

O ClickUp ainda oferece muitas opções de personalização sobre o tipo de metas que você cria.

Você pode definir metas com base em:

Número: Rastrear aumentos ou diminuições entre intervalos de números

Rastrear aumentos ou diminuições entre intervalos de números Verdadeiro/Falso: Essas são opções de "feito" ou "não feito"

Essas são opções de "feito" ou "não feito" Currency: Essa meta o ajuda a monitorar seu gerenciamento financeiro

Essa meta o ajuda a monitorar seu gerenciamento financeiro Tarefas: Aqui, você pode acompanhar suas tarefas e/ou listas de tarefas dentro do ClickUp

Você pode criar pastas para suas metas, a fim de categorizá-las e armazená-las de forma eficaz. Para facilitar o envolvimento do cliente, você também pode personalizar quem pode acessar sua pasta de metas. Dessa forma, eles podem visualizar e fazer sugestões sobre suas metas.

Jira Con #6: O Jira é caro

Solução do ClickUp

O ClickUp oferece ilimitados usuários e ilimitadas tarefas em sua versão gratuita

O upgrade lhe dá espaço de armazenamento ilimitado e também é consideravelmente mais barato do que o Jira.

Vamos dar uma olhada nos planos de preços do ClickUp:

Plano gratuito: Tarefas e usuários ilimitados

Tarefas e usuários ilimitados Ilimitado (US$ 5 por usuário por mês): Integrações, metas, painéis e campos personalizados ilimitados

Integrações, metas, painéis e campos personalizados ilimitados Empresarial (US$ 9 por usuário por mês): Autenticação de dois fatores baseada em SMS + pastas de metas + convidados extras

_Preocupado com a dificuldade de mudar para uma nova ferramenta? Quer mudar do Jira, mas sua empresa ou equipe está presa a ele?

Nós o ajudamos novamente!

Se você não estiver satisfeito com o Jira, Service Desk ou Confluence, a migração para o ClickUp é fácil! ClickUp fornece uma ferramenta de migração passo a passo e fácil de usar para as ferramentas de gerenciamento de projetos mais populares. Você também pode dar uma olhada em outras Alternativas ao Jira .

Conclusão

Embora o Jira tenha sido uma ótima ferramenta em 2002, ele tem muitas desvantagens - entre elas, a dificuldade de instalação e configuração.

E com milhares de equipes sendo forçadas a configurar o Jira novamente do zero quando mudam de um serviço Jira baseado em servidor para um baseado em nuvem, essa desvantagem pode ser a gota d'água.

Felizmente, o ClickUp está aqui para tornar cada aspecto do seu trabalho, desde a configuração até o planejamento do projeto, passando pelo gerenciamento de tarefas e muito mais, o mais simples e eficiente possível!

Felizmente, você pode usar um software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp para resolver todos esses problemas!

O ClickUp não só tem todos os recursos do Jira abordados nesta análise do Jira, como também oferece muito mais a um preço muito mais acessível. E não se esqueça: você tem muitos desses recursos gratuitos para sempre! Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a mágica de maior produtividade da equipe, colaboração aprimorada e menos planejadores do Walmart que você nunca usa!