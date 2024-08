Comparação entre o Coda e o Airtable: Qual ferramenta é melhor? 2024

Acredite ou não, o gerenciamento de banco de dados é muito mais divertido do que costumava ser.

Já se foram os dias das interfaces antiquadas e desafiadoras das planilhas de ontem - agora, temos ferramentas como o Coda e o Airtable para fazer com que nossos dados e informações sejam mais fáceis de usar base de conhecimento s mais intuitivas, valiosas e interessantes de usar.

Enquanto Coda é mais baseado em documentos e o Airtable é, bem, focado em tabelas, mas ambos os softwares ajudam as equipes a atingir objetivos semelhantes.

Seja trabalhando remotamente ou pessoalmente, as equipes podem gerenciar projetos, atualizações, bugs e muito mais usando as ferramentas de gerenciamento de banco de dados, integrações, relatórios e muito mais do Coda e do Airtable.

Mas qual deles você deve escolher?

Criamos este guia detalhado para ajudá-lo a tomar essa decisão por si mesmo. 🙂

Acompanhe o confronto final entre o Coda e o Airtable. Compararemos seus principais recursos, planos de preços, ferramentas de segurança - e até mesmo lhe apresentaremos outra alternativa de software que se destaca nas áreas em que o Coda e o Airtable não se destacam.

O que é o Coda? Coda oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição e

modelos Coda personalizáveis para facilitar a criação rápida e a colaboração de todos os tipos de dados. Todos os elementos - como planilhas, listas de tarefas, cronogramas e imagens - podem ser acessados de forma conveniente dentro do documento, permitindo que os gerentes de projeto acompanhem as alterações com facilidade. 🪄

A interface baseada em documentos do Coda foi projetada com navegação avançada, convidando os usuários a adaptar seus fluxos de trabalho conforme necessário. Além disso, os usuários podem acessar as informações do projeto de qualquer dispositivo e local com a integração perfeita com plataformas como o Slack e o Google Drive!

via Coda

O que é Airtable? Airtable é um software baseado em planilhas eletrônicas desenvolvido para aprimorar o gerenciamento e a organização de projetos. Ele tem uma interface de usuário intuitiva para que os membros da equipe armazenem e classifiquem facilmente as informações, acompanhem o andamento do projeto e colaborem com outras pessoas. 🤝

Com o Airtable, os gerentes de projeto podem organizar facilmente suas tarefas em diferentes visualizações e criar fluxos de trabalho e pipelines para gerenciar melhor seus projetos com apenas alguns cliques. O software também oferece atualizações em tempo real sobre as tarefas e o progresso do projeto, dando aos gerentes de projeto mais visibilidade sobre suas tarefas.

Confira nossa versão completa_ Revisão da Airtable !

via Mesa de ar Comparar o Coda e o Airtable é como tentar decidir entre o sabor de sorvete favorito de sua infância e um sundae de chocolate quente: Ambos são deliciosos, mas, no final das contas, tudo se resume à sua lista de recursos inegociáveis. Portanto, vamos pesar suas opções cuidadosamente antes de decidir qual delas satisfará seu apetite! 🍨

Coda Vs. Airtable: Comparação de recursos

O Coda oferece tudo: de documentos baseados em nuvem a bancos de dados, tudo em uma única plataforma. O Airtable, por outro lado, é mais parecido com um impressionante Google Sheets com automação. Veja como os dois bancos de dados relacionais se comparam.

Recurso nº 1: criação e gerenciamento de banco de dados

O Coda é a ferramenta perfeita para gerentes de projeto ocupados que precisam acompanhar os bancos de dados de documentos. Sua interface elegante facilita o agrupamento e a classificação de dados em documentos usando teclas de atalho rápidas. Portanto, se você estiver em uma profunda sessão de brainstorming ou criar cronogramas de projetos complexos, você tem o poder de estruturar seu conteúdo dentro do documento da maneira que quiser! 🎨

Veja como isso funciona: Formatação de documentos do Coda para criar planos de projeto é como construir com LEGOs. Primeiro, você precisa descobrir as peças necessárias para a sua estrutura. Pense nisso como reunir metas, cronogramas e informações orçamentárias. Quando tiver todas as peças, organize-as em blocos de dados, como listas de verificação, tabelas e gráficos de Gantt. Em seguida, ajuste os blocos ao redor do documento até que tenha criado o plano de projeto perfeito.

Aprender como criar um banco de dados de conteúdo !

via Coda Os espaços de trabalho e as bases do Airtable são como armários de arquivo para equipes de projeto. Cada base funciona como sua própria gaveta individual para separar diferentes tipos de projetos e recursos. A estrutura organizada facilita a localização das informações necessárias, enquanto os fluxos de trabalho personalizáveis permitem criar sistemas exclusivos que funcionam melhor para a sua equipe. No entanto, a maior desvantagem do banco de dados relacional do Airtable é que os registros individuais entre as bases não podem ser sincronizados.

via Mesa de ar Vencedor: Escolha do jogador! ♠️

Algumas pessoas trabalham melhor em interfaces baseadas em documentos e outras em planilhas eletrônicas.

se a visualização de uma tarefa em vários bancos de dados for um recurso indispensável para o seu trabalho diário, dê uma olhada no ClickUp! O recurso Tasks in Multiple Lists (Tarefas em várias listas) adiciona a mesma tarefa a diferentes listas em seu espaço de trabalho. Assim, quando equipes multifuncionais estejam trabalhando na mesma tarefa, elas não precisam atravessar pontes digitais para chegar à tarefa! ⚡️ Gerenciar tarefas no ClickUp recurso ### #2: Integrações

Ao integrar o Coda a outros aplicativos e ferramentas, as equipes podem desbloquear uma série de recursos poderosos. Os recursos de integração do Coda permitem que as equipes personalizem os dados armazenados para atender às suas necessidades específicas, aproveitando as opções de personalização, como botões pré-fabricados.

Isso é possível com a extensão do Coda Pack. A extensão Pack abre a porta para personalizar a aparência, o funcionamento e a integração de seus documentos. Isso é fundamental se você usa atualmente software de gerenciamento de projetos e quiser que os membros da equipe obtenham solicitações do rastreador de projetos ou acessem dados em tempo real dos links de documentos do Coda. As tarefas podem se desenvolver de forma mais rápida e suave, sem atrasos ou demoras! 🔌

via Coda A integração do Airtable com outros aplicativos e ferramentas de software é uma maneira poderosa de expandir os dados comerciais. Por exemplo, a integração do Airtable com CRM (Customer Relationship Management) permite que as organizações gerenciem as comunicações diárias com os clientes. Essa integração também permite que as organizações criem processos automatizados para que as tarefas e atualizações sejam tratadas com eficiência.

Além disso, os usuários podem acessar os dados armazenados no Airtable a partir de outros aplicativos, facilitando o gerenciamento de seus fluxos de trabalho em um só lugar.

Veja a seguir algumas opções de integração sem código e com pouco código:

Extensões de parceiros mantidas pela equipe do Airtable

Importação/exportação de CSV para adicionar dados a uma tabela

API e sistemas externos para executar trabalhos programados

via Mesa de ar **Vencedor: Empate! 🏅

Ambos têm um conjunto diversificado de integrações para conectar seus aplicativos e ferramentas favoritos.

recurso ### #3: Relatórios e visualização

Com o Coda, as equipes podem visualizar facilmente seu desempenho em diferentes métricas para manter todos atualizados sobre o progresso e o desempenho e identificar facilmente as áreas em que precisam agir - tudo em um painel.

Em um sentido tradicional, os painéis são visões gerais de alto nível do trabalho da equipe, do departamento ou do projeto. Mas os painéis personalizáveis do Coda podem parecer estranhos devido à sua abordagem de lógica de filtro. Você precisará de uma compreensão básica da linguagem de fórmulas do Coda (mais leitura) e um conhecimento profundo de seus pontos de referência e configurações (mais esforço). ⌛️

via Coda Embora o Coda e o Airtable tenham ferramentas úteis para resumir dados, o Airtable tem uma abordagem mais simples, pois a interface da plataforma foi projetada para que as equipes colaborem em uma exibição compartilhada dos dados da tabela.

As equipes que trabalham no mesmo projeto, como um evento ou lançamento de produto, podem fazer rapidamente as alterações necessárias sem configurar uma visualização totalmente nova.

Vencedor: Airtable! 📊

via Mesa de ar

Coda vs. Airtable: Preços e segurança

Embora os preços e a segurança possam parecer um pouco maçantes e técnicos, ambos são importantes para o crescimento e a escalabilidade de sua organização. O Coda e o Airtable oferecem ferramentas ricas em recursos para facilitar a vida profissional, mas aqui está o verdadeiro problema: seus níveis de segurança e abordagens de pagamento são diferentes, portanto, avalie-os antes de tomar uma decisão! ⚖️

Planos de preços

O software pode ser um "poupador" ou um "destruidor" de orçamento, dependendo de como você o utiliza. As escolhas de software de uma empresa podem afetar drasticamente seu resultado final. Ao automatizar tarefas repetitivas e simplificar as operações, um software de qualidade pode reduzir os custos indiretos. No entanto, se uma empresa escolher o software errado para suas necessidades, ela pode acabar pagando uma conta alta. Um software mal gerenciado e a falta de treinamento da equipe podem levar a resultados dispendiosos. 💸

via Coda

Preço do Coda

Plano gratuito : $0 Tabelas, gráficos, quadros Kanban e formulários conectados Ferramentas e serviços de terceiros via Packs Fórmulas e automação avançadas e muito mais

: $0 Plano Pro : uS$ 10/mês por Doc Maker Tamanho ilimitado dos documentos Acesso a suporte dedicado histórico de versões de 30 dias e muito mais

: uS$ 10/mês por Doc Maker Plano de equipe : uS$ 30/mês por Doc Maker Automações ilimitadas Histórico de versões ilimitado Bloqueio de documentos e muito mais

: uS$ 30/mês por Doc Maker Plano empresarial : Entre em contato com a Coda para obter preços Controles de acesso avançados Gerenciamento avançado de usuários Suporte prioritário e muito mais

: Entre em contato com a Coda para obter preços

Preços do Airtable

Plano gratuito : $0 Até 5 criadores ou editores Usuários ilimitados de comentários e somente leitura Designer de interface e muito mais

: $0 Plano Plus : uS$ 10/mês por assento cobrado anualmente Sincronização automática de tabelas 5.000 registros por base 5 GB de anexos por base e muito mais

: uS$ 10/mês por assento cobrado anualmente Plano Pro : uS$ 20/mês por assento com cobrança anual Permissões granulares de interface Permissões de edição de campos e tabelas Visualizações de Gantt e Timeline e muito mais

: uS$ 20/mês por assento com cobrança anual Empresarial : Entre em contato com a Airtable para obter preços Controles avançados de interface Espaços de trabalho ilimitados por organização 250.000 registros por base e muito mais

: Entre em contato com a Airtable para obter preços

Descubra o_ os melhores softwares de banco de dados gratuitos !

Segurança

Quando você está prestes a fazer uma grande compra, é importante ler as letras miúdas. E, no caso dos produtos SaaS, isso significa ter certeza de que você entendeu a política de segurança deles antes de se arriscar. 🔐

Afinal de contas, quando você compra um software, está confiando informações confidenciais. Portanto, antes de preparar a equipe para migrar para um novo software, verifique os padrões de segurança da sua organização e a lista de requisitos de segurança não negociáveis para todas as compras.

Suas equipes de TI, Compras e Finanças apreciarão o seu rigor! 🔎

Tanto o Coda quanto o Airtable têm páginas dedicadas à segurança em seus sites para obter uma visão geral das medidas ativas que estão sendo tomadas para proteger os dados regularmente.

via Mesa de ar Se você estiver procurando por um solução de banco de dados que ofereça o melhor dos dois mundos - a flexibilidade para lidar com equipes e dados, além de personalização e segurança de ponta a ponta -, não procure mais, escolha o ClickUp! 🦄

Bônus:_ Software de banco de dados para Mac !

Conheça ClickUp - A melhor alternativa para Coda e Airtable

Não há necessidade de se contentar com um ou outro quando se trata de gerenciamento de projetos baseado em planilhas ou documentos. Em vez disso, procure o software que pode suportar ambos e mais alguns!

Na batalha entre o Coda e o Airtable, o vencedor é claro: ClickUp. ✅

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é um poderoso software de produtividade com centenas de recursos dinâmicos para ajudar as equipes multifuncionais a centralizar seu trabalho em uma plataforma colaborativa e segura. Ele foi projetado para ser personalizado por cada usuário, permitindo que equipes, membros e até mesmo empresas inteiras estruturem, personalizem e gerenciem processos até a última subtarefa.

O ClickUp é intuitivo para aprender e altamente visual por natureza, com status de tarefas codificados por cores, mais de 15 visualizações de projetos exclusivas e painéis personalizáveis para uma visão completa do seu progresso em uma única olhada. E com mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho, você nunca será obrigado a abrir outra guia ou atualizar a janela para obter as atualizações mais recentes.

Crie Dashboards personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

Ele está repleto de ferramentas avançadas em todos os planos de preços, incluindo um quadro branco digital software, bate-papo integrado, gravação de tela e muito mais. Mas o que torna o ClickUp a opção ideal entre o Coda e o Arirtable é sua dinâmica editor de documentos , exibição de tabela e modelos predefinidos.

Documentos dinâmicos do ClickUp

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Se você gosta do Coda por seu editor de documentos intuitivo e suas integrações, vai adorar ClickUp Docs ainda mais! Com detecção em tempo real para editar documentos ao lado da equipe, delegar comentários e widgets para conectar o Docs diretamente aos seus fluxos de trabalho, o ClickUp Docs é tão colaborativo quanto produtivo!

Crie tudo, desde tarefas simples até wikis lindamente estruturados com páginas aninhadas para criar uma hierarquia visual . Em seguida, use Slash Commands e opções de formatação avançadas para adicionar estilo e funcionalidade, incluindo banners, tabelas, botões, anexos, blocos de código e muito mais.

Edite junto com a equipe, faça comentários e delegue tarefas a outros membros diretamente do seu ClickUp Doc

Você pode confiar que seus Docs estão sempre protegidos no ClickUp com permissões avançadas e personalizadas para controlar quem pode ver, editar ou acessar seus ativos a qualquer momento. E quando você estiver pronto para compartilhar seu trabalho dentro ou fora do ClickUp, é tão simples quanto copiar um URL.

Visualização de tabela extremamente rápida

Organize todas as suas tarefas em uma grade junto com os principais detalhes, incluindo status, data de vencimento, responsáveis e muito mais com a exibição de tabela no ClickUp

Das mais de 15 visualizações de projeto no ClickUp, Visualização de tabela é a única que dá ao Airtable uma corrida pelo seu dinheiro.

Crie bancos de dados visuais intuitivos e avançados no ClickUp para gerenciar com eficiência recursos, relacionamentos com clientes, progresso de tarefas e muito mais em um formato de planilha.

Vincule tudo, desde tarefas a documentos e dependências, relatórios de bugs e pedidos de clientes para dar mais contexto a cada linha e coluna da tabela e, em seguida, gerenciar seu trabalho usando as opções robustas de filtragem e agrupamento do ClickUp. Até mesmo arraste e solte colunas para escolher a organização de seus dados ou oculte e fixe colunas para acessar as informações mais rapidamente!

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

A visualização de tabela tem tudo a ver com eficiência, mesmo que você nunca a tenha usado antes! Dê o pontapé inicial em seu banco de dados usando um modelo pré-criado do ClickUp's Template Ou copie e cole informações de outras ferramentas diretamente no ClickUp.

E, assim como no ClickUp Docs, quando estiver pronto para apresentar seu progresso a clientes, partes interessadas ou outros departamentos, você poderá compartilhar a visualização da tabela no ClickUp exportando ou por meio de um simples link.

Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

Gerencie todos os seus equipamentos, recursos e ativos em um local conveniente usando o ClickUp

Um dos maiores desafios de criar uma base de conhecimento ou um banco de dados usando um editor de documentos ou uma tabela é simplesmente começar. Muitos dados, colaboração e aprendizado são necessários para criar esses recursos abrangentes, e é por isso que os modelos são uma parte fundamental do uso de qualquer software de gerenciamento de projetos.

Felizmente, a vasta biblioteca de modelos do ClickUp oferece centenas de modelos pré-criados para cada caso de uso, incluindo Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp Folder, para gerenciar seus recursos, ativos e equipamentos de todos os ângulos.

Clique entre três exibições personalizadas, incluindo as exibições dinâmicas de Calendário e Lista do ClickUp, para visualizar suas tarefas, prazos e todas as informações relevantes. Em seguida, mostre o progresso de cada tarefa usando os 10 status de tarefa predefinidos que acompanham este modelo. Mas chega de conversa - experimente você mesmo!

Documentos, tabelas e muito mais no ClickUp

A melhor parte desses recursos avançados do ClickUp é que eles são oferecidos de forma totalmente gratuita no site do ClickUp Plano Free Forever !

Portanto, em vez de se sentir forçado a usar documentos ou planilhas entre o Coda e o Airtable, escolha ambos! Somente quando você escolher o ClickUp. 🙂

Acesse o ClickUp Docs, a exibição de tabela, centenas de modelos pré-criados, mais de 1.000 integrações e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo !