10 modelos gratuitos de resumo de projeto: Word, Google Docs e ClickUp

Os projetos e as tarefas não são concluídos por conta própria. Depois que uma tarefa é atribuída, há muita reflexão e trabalho em cada tarefa para garantir que ela seja entregue com a meta e o objetivo definidos.

A comunicação é essencial para ajudar os membros da sua equipe a entender como podem concluir uma tarefa da melhor maneira possível e realizar um projeto bem-sucedido. Sem detalhes e informações claros e precisos, eles ficam com uma compreensão vaga do que exatamente é necessário deles.

Se não tiver certeza da melhor maneira de comunicar tarefas e atribuições de projetos, você pode usar centenas de modelos gratuitos de briefings de projetos disponíveis em sites e aplicativos de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Cada modelo de briefing de projeto é projetado com uma finalidade específica, portanto, é melhor encontrar a melhor opção para suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Vamos examinar alguns dos melhores modelos de briefing de projeto que você pode escolher e como cada um deles pode ajudá-lo

O que é um modelo de briefing de projeto?

Um modelo de briefing de projeto é um guia ou documento que descreve o processo e os objetivos de cada tarefa ou projeto.

Esse documento geralmente oferece um resumo de sua plano do projeto . Ele define o que precisa ser concluído e fornece informações como prazos e objetivos.

Um briefing de projeto oferece aos membros da equipe uma compreensão completa do que é necessário. Dependendo do tipo de projeto, cada modelo pode variar e incluir diferentes tipos de informações e detalhes.

Independentemente do setor de sua empresa e organização, todos podem usar um modelo de briefing de projeto para melhorar o processo geral de trabalho.

O que faz um bom modelo de resumo de projeto?

Um bom briefing de projeto deve ser curto e direto ao ponto. Ele deve fornecer um resumo, o escopo do projeto bem como todas as informações necessárias para que as partes interessadas e os membros da equipe realizem o projeto.

Um resumo do projeto ajudará:

melhorar a comunicação entre os membros da equipe

minimizar contratempos e erros

incentivar a colaboração

alinhar todas as partes interessadas com a mesma estratégia e objetivos

O documento de resumo do projeto deve ser capaz de definir os objetivos e as metas do projeto o objetivo do projeto é definir os objetivos e as metas do projeto, o resultado esperado e os detalhes de como tudo deve ser implementado. Isso pode incluir a estratégia, a abordagem e o plano de ação.

O modelo de resumo do projeto também deve incluir os principais resultados, especialmente para grandes projetos de longo prazo.

Se for o caso, um bom briefing de projeto deve incluir uma estimativa do orçamento e do cronograma, que mostrará as datas de início e término do projeto.

Em geral, um briefing de projeto completo deve ser capaz de abrigar todas as informações, desde o resumo até as métricas que você precisa medir para definir o sucesso do projeto.

10 Modelos de resumo de projeto

Há uma variedade de modelos gratuitos para ajudá-lo a criar um briefing de projeto. Alguns modelos podem ser facilmente acessados pelo MS Word e pelo Google Docs. Cada exemplo de resumo de projeto é gratuito para download e pode ser editado facilmente a qualquer momento.

Há outros também oferecidos por plataformas de produtividade e soluções de gerenciamento de projetos, como o ClickUp. Cada modelo gratuito de briefing de projeto atende a uma finalidade e uso diferentes. Dê uma olhada neles abaixo!

1. Modelo de resumo de projeto de marketing do ClickUp

Use o Marketing Project Brief Template da ClickUp para ajudá-lo a organizar seus pensamentos e começar a trabalhar em seu projeto imediatamente

Os projetos de marketing exigem muito planejamento e geralmente envolvem vários departamentos e partes interessadas no projeto. Por isso, manter as tarefas organizadas e as equipes alinhadas pode ser um desafio.

Isso Modelo de resumo de projeto de marketing da ClickUp ajudará você a iniciar um novo projeto de marketing. Use este modelo para organizar diferentes elementos do projeto e implementá-lo facilmente.

Use os campos personalizados do modelo para identificar e definir os entregáveis de cada projeto. Você também pode adicionar informações como departamento, público-alvo e até mesmo anexos de arquivos para fornecer mais contexto para cada campanha. É um modelo simples e amigável para iniciantes para definir um novo projeto e começar imediatamente.

Principais elementos deste modelo:

Organize a breve visão geral do seu projeto em diferentes seções

Anexar arquivos importantes que sejam relevantes para o seu projeto

Liste os entregáveis necessários para concluir seu projeto

2. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Com o modelo de documento de resumo do produto da ClickUp, sua equipe tem um esboço completo para preencher as lacunas e apoiar um lançamento bem-sucedido, mantendo-se literalmente na mesma página.

A Modelo de documento de resumo de produto da ClickUp é um documento completo para ajudar você e sua equipe de desenvolvimento a trabalhar para obter um lançamento de produto bem-sucedido. Forneça à sua equipe informações completas, históricos de rascunho, tarefas, objetivos comerciais e outros detalhes por meio deste modelo pronto para uso.

Usar esse modelo é a chave para organizar os elementos cruciais do desenvolvimento do seu produto em um documento que todos podem consultar quando precisarem de informações adicionais. Esse documento detalhado e flexível de resumo do projeto pode ser a referência de todos durante o processo de desenvolvimento e entrega do produto.

Adicione esse modelo ao seu espaço de trabalho e tenha acesso a oito páginas dedicadas à definição de cada estágio do projeto. É um documento fácil de preencher que pode ser personalizado de acordo com suas preferências e requisitos do produto.

Principais elementos deste modelo:

Colaborar com a multifuncionalidade entre equipes no desenvolvimento de produtos

Organizar especificações de produtos, feedback e tarefas relacionadas em um mesmo local

Descreva os objetivos, as soluções e as especificações no briefing do projeto

3. Modelo de resumo de design de projeto ClickUp

O modelo de quadro branco de resumo de design é usado na condução do briefing inicial de um design. Preencha e compartilhe facilmente detalhes sobre o projeto de design, como solicitações do cliente, objetivos e muito mais

Se você for líder de equipe de design, gerente de projeto ou designer, saberá como o processo de design pode se tornar complicado ou demorado. Isso é especialmente verdadeiro quando as partes interessadas e outras partes estão envolvidas desde o planejamento até o estágio de aprovação.

Fornecer um resumo do projeto é uma maneira de minimizar os contratempos e manter todos na mesma página sobre como o processo deve ser realizado. O Modelo de quadro branco de resumo de design da ClickUp foi criado especificamente para o briefing do projeto de design, que geralmente envolve muitos elementos e pessoas-chave.

Adicione este modelo e delineie seu briefing de design com status e uma visão para conduzir um briefing inicial para um design. Personalize este modelo de briefing de projeto para anotar as solicitações do cliente, definir os destaques da marca, estabelecer objetivos e até mesmo adicionar os nomes das principais pessoas envolvidas. Todos podem se manter alinhados consultando apenas um documento para ajudar a manter o projeto e o resultado real do design no caminho certo.

Principais elementos deste modelo:

Organize detalhes e informações sobre um projeto de design em uma tela no estilo de um quadro branco

Seções codificadas por cores para melhor organização das informações

Personalize o modelo de briefing de design de acordo com suas preferências e necessidades

4. Modelo de resumo de projeto de evento ClickUp

O Event Brief Template da ClickUp o ajudará a obter o alinhamento de todas as partes interessadas e a dar o pontapé inicial no planejamento do seu evento.

Este modelo de resumo de projeto do ClickUp fornece a você um esboço de projeto simples para organizar os principais elementos e objetivos de seu evento. Planeje um evento bem-sucedido e identifique os desafios com este Modelo de resumo de projeto de evento da ClickUp documento.

Ao criar um briefing de projeto para seu evento, você poderá alinhar todos os participantes com seus objetivos e dar o pontapé inicial no seu planejamento com um objetivo específico em mente. O modelo de briefing do projeto vem com três páginas que incluem um briefing do evento, um resumo do projeto e a programação do evento.

Principais elementos desse modelo:

O modelo de resumo do projeto inclui um esboço das metas e dos elementos-chave para o planejamento de um evento bem-sucedido

As páginas são divididas em resumo do evento, resumo e programação do evento para melhor organização

Confira estes_ Geradores de esboço de IA_ !

5. Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Precisa de ajuda para preparar o briefing da campanha de marketing de seu próximo cliente? Use este modelo simples do ClickUp Docs

Implemente e execute com sucesso uma campanha de marketing começando com um resumo completo da campanha com este Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp . Defina sua metas de marketing e outros detalhes importantes com este modelo ClickUp Marketing Campaign Brief.

Inclua esse modelo de resumo de projeto em seu espaço de trabalho para ajudá-lo a gerenciar sua campanha de marketing do início ao fim. Esse modelo simples, porém flexível, pode ser personalizado para incluir todos os elementos que serão cruciais para a execução de uma campanha de marketing bem-sucedida.

Principais elementos deste modelo:

Resumo de projeto flexível para gerenciar a campanha de marketing do início ao fim

O resumo da campanha de marketing inclui um esboço das metas de marketing, detalhes do cliente, mercado-alvo e muito mais

6. Modelo de resumo de projeto de campanha ClickUp

Crie cada etapa do fluxo de trabalho de sua campanha neste modelo de briefing no ClickUp Docs

Se você estiver procurando um modelo mais geral para campanhas de marketing maiores, que envolvam mais pessoas e departamentos, este Modelo de resumo de projeto de campanha do ClickUp ajudará você a obter o alinhamento de todas as partes interessadas.

Esse é outro modelo simples e flexível, mas com páginas e seções adicionais para cada elemento da campanha, incluindo exemplos de resumo de campanha, resumo de campanha, resumo de campanha de vídeo e resumo de conteúdo de SEO.

Principais elementos deste modelo:

O resumo do projeto inclui cinco páginas para definir o escopo completo da campanha de marketing

Seção dedicada à criação, ao vídeo e ao SEO

7. Modelo de resumo de projeto criativo ClickUp

O modelo de documento Creative Brief da ClickUp ajuda a alinhar as equipes de produção e as partes interessadas para entregar projetos criativos bem-sucedidos, descrevendo a estratégia geral e os elementos-chave para o sucesso

O fornecimento de um briefing de projeto para um projeto criativo estabelecerá a base para que todos, desde os gerentes de contas até os designers e criadores de conteúdo, estejam na mesma página. Embora todos participem do processo, nem todos os membros da equipe estarão envolvidos em aspectos importantes, como reuniões ou ligações com o cliente.

A resumo do projeto criativo é uma maneira fácil de resumir as principais informações relevantes para a conclusão do projeto. Obtenha o alinhamento de toda a equipe de criação com este Modelo de documento de briefing criativo da ClickUp . Use este modelo para descrever a estratégia e os principais elementos de seu projeto criativo.

Principais elementos deste modelo:

Descreva sua estratégia e os elementos-chave em um modelo simples e flexível

Um modeloresumo criativo página inclui tabelas e seções para organizar vários elementos de um projeto criativo

8. Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Gerencie facilmente seus resumos de conteúdo de SEO e compartilhe-os interna ou externamente com o ClickUp Docs

Além de calendários de conteúdo os resumos de conteúdo ajudam os redatores de conteúdo a criar conteúdo de alta qualidade, otimizado para os mecanismos de pesquisa e capaz de transmitir uma mensagem específica pretendida. Fornecer aos redatores de conteúdo um briefing de projeto de conteúdo os ajudará a entender a estrutura e a intenção do conteúdo necessário.

Ajude seus redatores a se manterem alinhados com sua estratégia usando este Modelo de resumo de conteúdo de SEO da ClickUp . Esse modelo fornece informações como o público-alvo, palavras-chave de mensagens, esboço, tópicos, links e muito mais.

Obtenha acesso a esse modelo de documento adicionando-o ao seu espaço de trabalho do ClickUp. É um documento simples de preenchimento de espaços em branco que você ou um gerente de projeto pode personalizar de acordo com o escopo e os requisitos do conteúdo.

Principais elementos deste modelo:

Compilar elementos-chave como palavras-chave e mensagens em um único documento para ajudar os redatores a criar conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa

Preencher o modelo de resumo do projeto em branco com informações como tags de título, meta descrição, contagem de palavras, objetivo e muito mais

9. Modelo de resumo de projeto do Microsoft Word

Modelo de resumo de projeto via Microsoft Word

Se você está procurando um modelo simples de resumo de projeto para o MS Word, confira este modelo pronto para uso. Esse documento inclui uma página detalhada para incluir as metas, o cronograma, a descrição, os custos e as partes interessadas de um projeto, entre outras informações.

Um gerente de projeto pode personalizar esse documento de resumo de projeto e incluir informações e detalhes adicionais que você acha que serão necessários para alcançar a linha de chegada. Em seu Documento do MS Word se você tiver um briefing de projeto, também poderá adicionar novas páginas para fornecer mais contexto e organizar melhor os diferentes tipos de informações em seu briefing de projeto.

Principais elementos deste modelo:

Modelo de resumo de projeto editável para uso no MS Word

Preencha os espaços em branco para criar um briefing de projeto rápido e detalhado

10. Modelo de resumo de projeto do Google Docs

Modelo de resumo do projeto via Google Docs

Pequenas equipes e organizações que buscam uma maneira fácil de criar um briefing de projeto podem usar este Google Docs Modelo de resumo de projeto. Use este modelo de resumo de projeto como guia para garantir que seu projeto permaneça no caminho certo e atinja suas metas, atendendo às demandas de seus clientes ou público-alvo.

Esse modelo tem um esboço simples e limpo que você ou um gerente de projeto pode personalizar para incluir informações adicionais. Atualmente, ele tem campos para definir o propósito, as metas, o público, a equipe e o orçamento do seu projeto.

Principais elementos deste modelo:

Modelo fácil de usar para criar um briefing de projeto usando o Google Docs ou o MS Word

Inclui campos para informações gerais do projeto, como metas, público, equipe, orçamento e muito mais

Simplifique o planejamento de projetos com modelos prontos para uso

A criação de documentos de briefing de projeto é um aspecto importante de qualquer projeto. No entanto, ele deve ser fácil e direto. Ele deve ser capaz de melhorar o processo geral do projeto, e não prolongá-lo. Encontre o melhor modelo para o seu projeto e use-o para alcançar marcos do projeto e metas.

Os modelos de briefing de projeto podem ser personalizados de acordo com suas necessidades e preferências. Esses modelos são gratuitos e estão prontos para serem usados. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o melhor para o seu projeto. Além desses modelos, o ClickUp tem um biblioteca com mais de 1.000 modelos que você pode acessar gratuitamente com uma conta!

Além dos modelos, o ClickUp está repleto de recursos e ferramentas funcionais que podem ser usados para fornecer à sua equipe ou a um gerente de projeto informações completas sobre suas tarefas.

O ClickUp é uma verdadeira plataforma de produtividade para qualquer tipo de equipe e tamanho de projeto. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!