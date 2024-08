Testamos as melhores alternativas e concorrentes do Wrike em 2024

Quando você está em busca de uma alternativa robusta e fácil de usar para uma solução amplamente reconhecida, como o Wrike, pode parecer que terá de se contentar com menos. Seja por restrições orçamentárias, necessidade de recursos específicos ou preferência por uma experiência de usuário diferente, encontrar a ferramenta certa que atenda a todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos é uma decisão importante que pode afetar toda a sua empresa.

Como editor-chefe e tendo trabalhado com várias configurações de gerenciamento de projetos em meus clientes, sei que cada ferramenta tem uma abordagem exclusiva dos recursos tradicionais, do potencial de colaboração simplificada e das desvantagens de um gerenciamento de projetos ineficiente. Neste blog, vamos nos aprofundar nas 15 melhores opções de alternativas e concorrentes do Wrike em 2024.

Cada uma dessas alternativas oferece recursos e benefícios exclusivos, acirrando a concorrência com o Wrike. Você aprenderá tudo sobre elas, o que lhe permitirá tomar uma decisão bem informada sobre as necessidades de gerenciamento de projetos da sua equipe. Então, vamos encontrar para a sua equipe a melhor plataforma de produtividade para o seu fluxo de trabalho!

15 melhores alternativas ao Wrike em 2024

1. ClickUp - Melhor software de gerenciamento de projetos tudo-em-um

Colabore com sua equipe e atinja suas metas mais rapidamente com o software de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para a melhor produtividade de sua vida.

Os membros da sua equipe de projeto não são forçados a uma determinada maneira de trabalhar. Em vez disso, ele permite que você reaja naturalmente ao trabalho em andamento e oferece recursos úteis ao longo do caminho. Os gerentes de projeto não ficam presos a um sistema fixo. Em vez disso, você pode adaptá-lo para se adequar à sua equipe. Você pode até mesmo configurar o ClickUp para lidar com Sprints, Scrum e mais Gerenciamento ágil de projetos metodologias.

A novidade no extenso conjunto de recursos do ClickUp é Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain é uma ferramenta inovadora de IA que utiliza inteligência artificial para aprimorar as tarefas de gerenciamento de projetos. Com o ClickUp Brain, as equipes podem automatizar processos de rotina, receber sugestões inteligentes para priorização de tarefas e utilizar o assistente de redação para resumir anotações, fazer brainstorming, criar itens de ação e muito mais. O ClickUp Brain simplifica os fluxos de trabalho, minimiza os erros humanos e libera tempo para as equipes se concentrarem em tarefas criativas e estratégicas que exigem engenhosidade humana.

Automatize fluxos de trabalho e amplie seus negócios de SaaS com o ClickUp AI

As visualizações populares para gerenciamento de projetos simples ou complexos incluem:

Visualização de lista: Entenda onde todo o seu trabalho está em um piscar de olhos, organizando as tarefas com opções flexíveis de classificação, filtragem e agrupamento

Visualização do quadro do ClickUp : Agrupa quadros por status, responsável, prioridade e muito mais identificar gargalos e manter seus projetos em andamento * Visualização de Gantt do ClickUp: Obtenha uma visão geral de alto nível das prioridades,dependênciase tarefas para acompanhar as mudanças no projeto

Visualização da carga de trabalho: Defina e acompanhe as capacidades de carga de trabalho da sua equipe para ver facilmente quem está abaixo ou acima da capacidade

Prós do ClickUp

Contras do ClickUp

Alguns usuários podem achar que os amplos recursos e as opções de personalização do ClickUp são esmagadores, levando a uma curva de aprendizado mais acentuada para os novos membros da equipe.

A funcionalidade do aplicativo móvel pode, às vezes, não ter a robustez da versão para desktop.

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 3.880 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.480 avaliações)

Pronto para experimentar o ClickUp? Importar um arquivo CSV do Wrike para começar.

2. Asana - Melhor para gerenciamento de trabalho

via Asana É o confronto definitivo: Wrike vs. Asana!

Se estiver tentando encontrar as melhores alternativas ao Wrike e fugir de suas complicações, a Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos razoável. Ela é fácil de navegar e tem um design incrível com recursos de gerenciamento de projetos simples e fáceis.

No entanto, é um downgrade em relação ao Wrike, e a Asana não tem tantos recursos úteis nem recursos avançados de gerenciamento de projetos. Ambos têm opções personalizadas de fluxo de trabalho e tarefas, o que é bom se um projeto precisar de um pequeno ajuste, caso saia do padrão.

Um dos principais pontos de venda do Wrike em relação à Asana é o fluxo de atividades. Esse recurso permite que você veja atualizações e notificações de todos os projetos, para que possa tomar medidas imediatas, se necessário.

Tanto a Asana quanto o Wrike oferecem relatórios de painel interessantes para ajudá-lo a ver rapidamente o status do projeto, as atualizações e o gerenciamento da carga de trabalho.

Porém, com a Asana, você terá problemas semelhantes aos do Wrike. Ou seja, é difícil conseguir a adesão de toda a sua organização. A Asana é uma das melhores alternativas ao Wrike, mas ainda não oferece muitas visualizações diferentes ou a personalização de que você precisa, e frequentemente fica fora do ar.

bônus: Asana vs. Monday !**_

Prós da Asana

Gerenciamento de tarefas

Tarefas recorrentes

Campos personalizados

Datas de início

Aplicativo móvel

Modelos

Contras da Asana

Não é ideal para projetos complexos com vários fluxos de trabalho

Não há recurso de vários responsáveis

Preços da Asana

Personal (gratuito): mensagens, projetos e tarefas ilimitados

Starter (US$ 13,49/usuário por mês): formulários, marcos e cronograma

Advanced (US$ 30,49/usuário por mês): carga de trabalho, aprovação e portfólios

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Verifique como Comparação entre ClickUp e Asana e mais Alternativas à Asana .

Usando a Asana agora? Importe seus dados para mudar para o ClickUp hoje mesmo !

3. Segunda-feira - Melhor para visualizar cronogramas de projetos

via Segunda-feiraSegunda-feira tem ótimas visualizações de alto nível, algo em que o Wrike não é muito bom. Seu estilo de grade o torna um sistema de gerenciamento de projetos atraente. Além disso, não é difícil de usar. A interface amigável permite que você reorganize as coisas da maneira que cada pessoa preferir.

A linha do tempo visual também oferece uma visão rápida do que os membros da equipe estão fazendo. Os gerentes de projeto podem usar isso para avaliar as cargas de trabalho, os recursos e o tempo.

O problema é o seguinte: O Monday.com oferece apenas visões gerais de alto nível. Como uma das alternativas populares do Wrike, o Monday não tem tarefas nem mesmo projetos. Ele se torna mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos que você precisa acrescentar à sua lista real de tarefas e ao fluxo de trabalho existente.

E, falando sério, por que se chamar Monday? Ninguém gosta de segundas-feiras .

Está pensando duas vezes? Dê uma olhada em nossa abrangente Revisão de segunda-feira

Prós de segunda-feira

Campos e status personalizados

Código de cores

Visualização do quadro

Gráficos de Gantt

Aplicativo móvel

Contras da segunda-feira

Os recursos não são muito detalhados em comparação com outras alternativas da Asana nesta lista

Os painéis são um recurso premium pago

Preço de segunda-feira

Individual (gratuito): quadros ilimitados, mais de 200 modelos e 500 MB de armazenamento

Básico (US$ 9/usuário por mês): formulários compartilháveis, seção de atualizações e 5 GB de armazenamento

Padrão (US$ 12/usuário por mês): Integração com o Zoom, visualização Kanban e 20 GB de armazenamento

Pro (US$ 19/usuário por mês): quadros privados, visualização de gráficos e 100 GB de armazenamento

Enterprise: Contato com vendas

Avaliações de clientes na segunda-feira

G2: 4,6/5 (mais de 3.290 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.540 avaliações)

Veja como O ClickUp se compara ao Monday como uma das principais alternativas ao Wrike.

Adorou o ClickUp e quer mudar do Monday? Importe seus dados de segunda-feira hoje .

4. Toggl - Melhor para controle de tempo

via Toggl O Toggl é um software de gerenciamento de projetos e, às vezes, uma das alternativas desconhecidas do Wrike. Ele é composto por três soluções diferentes: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Os roteiros visuais do Toggl Plan complementam o gerenciamento de mudanças quando o gerenciamento de vários projetos em planilhas dá mais trabalho do que suporte.

Em comparação com o Wrike, o Toggl oferece flexibilidade limitada com relatórios, não oferece suporte ao bloqueio de sites e exige a compra de planos separados para controle de tempo, gerenciamento de projetos e recrutamento.

Prós do Toggl

Simplifique a comunicação com comentários e linhas do tempo de projetos compartilhados

Automatize tarefas repetitivas com tarefas recorrentes

Contras do Toggl

A exportação de dados do projeto para uso com outras ferramentas é um recurso premium pago (encontre soluções de exportação comAlternativas ao Toggl)

Os usuários convidados do Workspace (partes interessadas externas ou colegas de equipe) recebem recursos premium pagos

Preços do Toggl

Equipe (US$ 8/mês por usuário): linhas do tempo ilimitadas da equipe, gerenciamento visual da carga de trabalho e quadros de planos ilimitados

Business (US$ 13,35/mês por usuário): convidar usuários convidados do espaço de trabalho, exportação de dados do projeto e suporte prioritário

Avaliações de clientes do Toggl

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

5. Flow - Melhor para gerenciamento de tarefas

via Fluxo O Flow se anuncia como um simples ferramenta de gerenciamento de tarefas e é exatamente isso. As tarefas são organizadas de forma fácil de seguir, permitindo que os usuários atualizem rapidamente onde estão.

Seus relatórios sobre o progresso de tarefas e projetos também são uma vantagem. Ele permite que você saiba quanto tempo falta para a conclusão de uma tarefa e como cada membro da equipe contribui para ela.

O problema é que os projetos não estão vinculados a nenhum espaço de trabalho maior, o que pode causar confusão. Por esse motivo, não faz sentido que toda a sua organização use apenas um determinado subconjunto.

Além disso, você não obtém muitos recursos de gerenciamento de projetos por esse preço.

Sim, ele é mais barato e acessível em nossa lista de alternativas ao Wrike, mas o que você realmente está recebendo?

Um simples software de gerenciamento de tarefas não pode resolver muitos problemas que soluções de gerenciamento de projetos como o ClickUp podem lhe oferecer de graça!

Prós do fluxo

Gerenciamento de recursos

Controle de tempo

Aplicativos móveis

Visualização de quadro

Visualização de lista

Contras do fluxo

Falta um orquestrador centralizado para ajudar na implementação e no monitoramento centralizados

Preços do Flow

Básico (US$ 6/usuário por mês): 25 usuários, tarefas e projetos ilimitados

Plus (US$ 8/usuário por mês): tarefas recorrentes, pesquisa e armazenamento de 250 GB

Pro (US$ 10/usuário por mês): equipes privadas, comentários avançados e armazenamento ilimitado

Avaliações de clientes do Flow

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Ver como O ClickUp se compara ao Flow como uma alternativa ao Wrike. Importe seus dados do Flow para o ClickUp por meio de um arquivo CSV !

6. Jira - melhor para equipes de software

via Jira Não me entenda mal, O Jira é uma ferramenta muito poderosa para gerenciamento de projetos. Ele tem muitas funcionalidades, inclusive rastreamento de problemas, rastreamento de bugs e outras que podem funcionar para equipes de gerenciamento de projetos Agile.

A função de pesquisa é incrível, se você souber como usá-la. E esse é o principal aspecto do Jira como uma das principais alternativas ao Wrike - você precisa consultar muito os documentos de ajuda. O Jira foi criado para equipes de desenvolvimento de software mas adota o design e a metodologia da velha guarda. Portanto, ele não funciona bem com equipes multifuncionais para gerenciar projetos complexos.

É ótimo para as equipes de desenvolvimento e TI que precisam corrigir muitas coisas, mas certamente não funcionará para todos em geral. Se você tentar fazer com que ele funcione para todos, ninguém vai querer usá-lo. Certamente será difícil fazer a transição do Wrike para o Jira, outra experiência frustrante.

Está procurando alternativas? Dê uma olhada no melhores alternativas ao Jira .

Prós do Jira

Status personalizados

Editar comentários

Controle de bugs

Modelos

Contras do Jira

A interface de usuário e a migração complicadas tornam o gerenciamento de tarefas oneroso

A configuração de produtos não é intuitiva para novos usuários

Preços do Jira

Gratuito: 10 usuários, relatórios Agile e automação

Standard (US$ 8,15/usuário por mês): permissões avançadas, integrações e 250 GB de armazenamento

Premium (US$ 16/usuário por mês): funções de projeto, visão administrativa e armazenamento ilimitado

Enterprise: Entre em contato com as vendas

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,2/5 (mais de 4.440 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.180 avaliações)

Veja como Comparação entre o ClickUp e o Jira como uma alternativa ao Wrike.

Usando o Jira agora? Importar para o ClickUp em vez disso !

7. Smartsheet - O melhor para gerenciamento de projetos em planilhas

via Smartsheet O Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite gerenciar, acompanhar e planejar vários projetos. A exibição de cartão é uma das quatro exibições que facilitam a organização de tarefas com cartões de arrastar e soltar. Quando ativada, a planilha se transforma em um Quadro Kanban com base nos valores da sua lista suspensa, lista de contatos ou colunas de símbolos. Para obter mais informações, consulte nossa Guia de gerenciamento de projetos do Smartsheet !

Prós do Smartsheet

Os cartões podem ser reorganizados para melhor priorização dentro da mesma coluna do quadro Kanban

A marca personalizada pode ser aplicada a toda a conta

Contras do Smartsheet

Não há plano gratuito disponível (confiraAlternativas ao Smartsheet com planos gratuitos)

Não é adequado para pequenas agências

Preços do Smartsheet

Pro (US$ 7/mês por usuário): visualização de calendário, dependências e formulários

Business (US$ 25/mês por usuário): automação ilimitada, criador de documentos e revisão

Enterprise (entre em contato com o Smartsheet para obter os preços): logon único/SAML, armazenamento ilimitado de anexos e insights de trabalho

Avaliações de clientes do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 7.220 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.250 avaliações)

Compare Smartsheet vs. Asana !

8. Trello - Melhor para quadros Kanban

via TrelloTrello é excelente para iniciar projetos pessoais e fazer uma lista rápida de tarefas. Mas há uma desvantagem em sua natureza básica: na verdade, ele não pode fazer muita coisa sozinho. Devido à sua integração, é necessário utilizar várias ferramentas para realizar projetos complexos.

E, a menos que se trate de um bolo, muitas camadas não são divertidas. 🎂

Não nos entenda mal. Somos todos a favor da personalização e das integrações. No entanto, o Trello torna quase impossível fazer qualquer coisa sem adicionar outra integração.

Além disso, se você tiver uma equipe grande e/ou equipe em crescimento você conhecerá os recursos do Trello em um piscar de olhos.

O Trello não funciona bem com uma grande carga de trabalho, pulando de projeto em projeto ou qualquer portfólio que exija vários projetos. É difícil saber o que é para você e o que é atribuído à equipe e se comunicar com partes interessadas no projeto .

Não tem certeza sobre o Trello? Dê uma olhada nestes Alternativas ao Trello .

Prós do Trello

Processamento de linguagem natural

Recurso de arrastar e soltar

Gerenciamento de tarefas

Colaboração

Lembretes

Contras do Trello

O agendamento de datas de vencimento e prazos é praticamente impossível

É difícil criar cronogramas de projetos

Preços do Trello

Gratuito: cartões ilimitados, registro de atividades e membros

Padrão (US$ 5/usuário por mês): quadros ilimitados, campos de clientes, pesquisas salvas

Premium (US$ 10/usuário por mês): linha do tempo, calendário e visualização de painel

Enterprise (US$ 17,50/usuário por mês): espaços de trabalho ilimitados, permissões para toda a organização, SSO gratuito

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,5/5 (mais de 20.410 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.390 avaliações)

Saiba como Comparação entre o ClickUp e o Trello como uma alternativa ao Wrike.

Usando o Trello? Importar para o ClickUp agora !

9. GanttPro - Melhor para gráficos de Gantt

via GanttPro Se você é apaixonado por gráficos de Gantt para gerenciamento de projetos, vai adorar o GanttPro. Você só precisará de alguns minutos para se tornar um usuário proficiente, pois é muito simples de entender.

Você planeja os projetos, e o GanttPro os encaixa automaticamente na sua linha do tempo. A linha do tempo de arrastar e soltar também é um recurso incrível para reprogramar rapidamente o fluxo de trabalho se houver muitas coisas sobrepostas.

Você também pode priorizar tarefas, recuar e recuar, definir dependências, durações e monitorar o projeto progresso do projeto no gráfico de Gantt .

O GanttPro é uma das melhores alternativas ao Wrike, especialmente para aqueles que preferem usar o Software de gráfico de Gantt .

Prós do GanttPro

Agendamento

Gráficos de Gantt

Visualização de calendário

Gantt prós e contras

Não é adequado para equipes que não querem trabalhar exclusivamente com gráficos de Gantt para a maioria dos projetos

Planos pagos caros

Preços do GanttPro

Básico (US$ 9,99/usuário por mês): rastreamento de custos, gerenciamento de carga de trabalho e colaboração em equipe

Pro (US$ 15,99/usuário por mês): gerenciamento de tarefas, recursos egerenciamento de tempo* Business (US$ 24,99/usuário por mês): controle de tempo, gerenciamento de carga de trabalho, planejamento de orçamento

Empresarial: Vendas de contatos

**Classificações de clientes do GanttPro

G2: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações) Importar do GanttPro e começar a usar o ClickUp !

10. Basecamp - Melhor para equipes pequenas

via Basecamp Se você quiser fugir das pastas do Wrike, o Basecamp pode ser uma boa opção de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos.

Infelizmente, o Wrike tem um gráfico de Gantt real, ao passo que o Basecamp integra o deles mais em um calendário com datas de vencimento. O Wrike também tem um fluxo de atividades para receber notificações e atualizações, enquanto o Basecamp opta por um modelo de fórum.

No entanto, tanto o Basecamp quanto o Wrike estão ficando para trás como ferramentas sólidas de gerenciamento de projetos em duas áreas fundamentais: design e usabilidade.

O Basecamp é super simples de usar, sem dúvida alguma. Mas eles optaram por manter uma interface simples que não permite muita criatividade ou colaboração. E o design do Wrike é igualmente desatualizado, com muitos itens superlotando a tela.

Basecamp não é para você? Dê uma olhada nestes Alternativas ao Basecamp .

Prós do Basecamp

Bate-papo em grupo em tempo real

Simples de usar

Modelos

Contras do Basecamp

Não é adequado para pequenas agências com vários projetos acontecendo simultaneamente

Plano gratuito limitado

Preços do Basecamp

Basecamp: (US$ 15/usuário por mês) pagamento mensal conforme o uso

Basecamp Pro Unlimited (US$ 299/mês): usuários e projetos ilimitados e 500 GB de armazenamento

Avaliações de clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.940 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 13.350 avaliações)

Veja como Comparação entre o ClickUp e o Basecamp como uma alternativa ao Wrike. Importe suas tarefas do Basecamp para o ClickUp usando um arquivo CSV !

11. Scoro - Melhor para equipes de médio porte

via Escória O Scoro é um software de gerenciamento de trabalho para empresas de pequeno e médio porte que buscam gerenciar as atividades que geram receita para simplificar o faturamento do cliente. Essa alternativa ao Wrike capacita as equipes a mudar sua forma de trabalhar de reativa para proativa.

Saiba por quê O ClickUp é a melhor solução do que o Scoro !

Prós do Scoro

Arrastar e soltarPlanejador digital e quadro de tarefas Kanban

Cotação e rastreamento de pipeline

Contras do Scoro

Os recursos personalizados carecem de recursos avançados

Não é adequado para equipes ágeis

Preços do Scoro

Essencial (US$ 26/mês por usuário): projetos, calendários e painéis de controle

Standard (US$ 37/mês por usuário): rastreador de tempo, modelos de projeto e tarefas recorrentes

Pro (US$ 63/mês por usuário): rastreamento de tempo faturável, matriz de tarefas e bloqueio de planilha de horas

Ultimate (consulte o Scoro para saber o preço): logon único, campos personalizados ilimitados e portal do cliente

Avaliações de clientes do Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

12. LiquidPlanner - O melhor para gerenciamento de portfólio

via LiquidPlannerLiquidPlanner é um aplicativo de gerenciamento de projetos que oferece recursos como agendamento automático de tarefas, priorização de tarefas, estimativas de controle de tempo e muito mais. Um recurso importante do LiquidPlanner que os gerentes de projeto acharão útil é o Predictive Scheduling. Várias simulações são executadas em todos os projetos para criar previsões realistas e precisas.

Em comparação com o Wrike, o LiquidPlanner não tem ferramentas de colaboração visual como mapas mentais para equipes que realizam sessões criativas de brainstorming.

Profissionais do LiquidPlanner

Oferece automaçãonivelamento de recursos para eliminar a sobrecarga e melhorar a utilização dos recursos

Insights inteligentes para apoiar decisões importantes em todo o ciclo de vida do programa

Estimativa inteligente para mitigação completa de riscos

Contras do LiquidPlanner

Não é adequado para pequenas agências com vários projetos acontecendo simultaneamente

Plano gratuito limitado

Preços do LiquidPlanner

Essentials (US$ 15/mês por usuário): agendamento preditivo, estimativa de alcance e controle de tempo integrado

Professional (US$ 28/mês por usuário): importação de tarefas, revisão e exportação de planilhas de horas e painéis de controle personalizados do espaço de trabalho

Ultimate (US$ 42/mês por usuário): grupos de membros, espaços de trabalho ilimitados e projetos ilimitados

**Classificações de clientes do LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

13. Podio - Melhor para fluxos de trabalho personalizados

via Podio O Podio é uma das muitas alternativas gratuitas ao Wrike que oferecem mais capacidade de personalização do que o Wrike pode oferecer no mesmo formato estruturado.

Esse sistema de gerenciamento de projetos não é de ponta nem muito inovador, mas é uma ferramenta confiável que o ajuda a realizar o trabalho e melhora a colaboração da sua equipe.

Você pode personalizar os status, o acesso de administrador e a estrutura de seus projetos com mais flexibilidade do que em muitos outros softwares de gerenciamento de projetos.

A Citrix Systems é proprietária do Podio, que é uma ótima opção se você já estiver usando muitos programas Citrix para a nuvem, VPN ou virtualização de desktop.

Entretanto, devido a esse histórico, o Podio não é tão intuitivo de usar, apesar de ser comparado à interface do Facebook. Pode ser necessária alguma ajuda para que os gerentes de projeto comecem a usá-lo e entendê-lo, além de apenas se perguntar como usar alguns dos recursos.

Prós do Podio

Gerenciamento de tarefas

Controle de tempo

Versão gratuita

Visualização de quadro

Visualização de lista

Contras do Podio

Plano gratuito limitado

Os painéis de vendas são um recurso premium pago

Preços do Podio

Gratuito: gerenciamento de tarefas e espaços de trabalho

Básico (US$ 7,20/usuário por mês): usuários externos e itens ilimitados

Plus (US$ 11,20/usuário por mês): fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de usuários

Premium (US$ 19,20/usuário por mês): sincronização de contatos e relatórios visuais

Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,1/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

Dê uma olhada em como ClickUp se compara ao Podio como uma alternativa ao Wrike! Importar seus dados do Podio para o ClickUp .

14. Paymo - Melhor para usuários individuais

via Pagamento O Paymo é uma plataforma intuitiva e gratuita de gerenciamento de projetos para usuários individuais e gerentes de equipe que analisam o gerenciamento de recursos. Ele também oferece quadros Kanban e controle de tempo que permitem que os freelancers acompanhem facilmente o tempo registrado para cada cliente.

Em comparação com o Wrike e outros concorrentes desta lista, o Paymo não é adequado para equipes ágeis multifuncionais que lidam regularmente com projetos complexos.

Paymo pros

Fluxos de trabalho personalizados com quadros Kanban

Vários responsáveis pela mesma tarefa

Modelos de tarefas

Contras do Paymo

Os gráficos de Gantt são um recurso premium pago

Plano gratuito limitado

Preços do Paymo

Gratuito: visualizações de tarefas, controle de tempo nativo, projetos

Starter (US$ 9,90/usuário por mês): clientes ilimitados, faturas ilimitadas e integrações

Small Office (US$ 15,90/usuário por mês): tarefas ilimitadas, entradas de tempo ilimitadas e tarefas recorrentes

Business (US$ 23,90/usuário por mês): Gráficos de Gantt, suporte prioritário e assistência remota on-line

Paymo avaliações de clientes

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

15. Planview Clarizen - Melhor para gerenciamento de projetos em nível empresarial

via Planview Clarizen O último da lista é o Planview Clarizen. Esse é outro excelente aplicativo de gerenciamento de projetos que oferece portfólios de projetos, gerenciamento de tarefas e colaboração.

Ele também tem a capacidade de automatizar fluxos de trabalho processos de negócios e alertas é uma grande economia de tempo.

O único problema é que se trata de uma ferramenta de nível empresarial.

Essa é uma ótima notícia para equipes grandes que têm orçamento para isso.

Mas, no que diz respeito às equipes pequenas, é preciso procurar outro lugar para o gerenciamento de projetos. o plano de preços do Planview Clarizen (que eles não compartilham em seu site_) pode ser muito caro para você.

Prós do Planview Clarizen

Integração com o SAP para faturamento

Gerenciamento de recursos

Orçamento de custos de projetos

Colaboração social

Quadro Kanban

Bot para Slack

Planilhas de horas

Contras do Planview Clarizen

Funcionalidade móvel limitada

Difícil de usar em vários dispositivos

Preço do Planview Clarizen

Plano Enterprise (preço sob consulta): colaboração social, personalização e análise

Plano ilimitado (preço sob consulta): projetos, programas e armazenamento ilimitados

**Classificações de clientes do Planview Clarizen

G2: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

Veja como Comparação entre o ClickUp e o Clarizen como uma alternativa ao Wrike. Importe seus dados do Clarizen para o ClickUp hoje mesmo !

O que procurar em ferramentas de gerenciamento de projetos como o Wrike?

Ainda não tem certeza de qual alternativa do Wrike escolher?

Aqui estão alguns dos principais recursos a serem observados ao escolher a alternativa certa para o Wrike:

Facilidade de uso: Uma boa alternativa ao Wrike deve ser projetada com os usuários em mente e deve ser fácil de usar desde o início. Procure plataformas que ofereçam instruções passo a passo sobre como começar e personalizar perfis de usuário de forma rápida e fácil. Além disso, recursos como menus de arrastar e soltar, modelos de tarefas e ferramentas intuitivas de gerenciamento de projetos ajudarão a garantir uma transição tranquila do Wrike. Ferramentas de colaboração: Ferramentas de colaboração robustas são essenciais para qualquer alternativa ao Wrike que você escolher. Procure plataformas que ofereçam mensagens em tempo real entre os membros da equipe, comentários de projetos, compartilhamento de arquivos e outros recursos de colaboração para que as equipes possam trabalhar juntas, independentemente de onde estejam localizadas ou de quais dispositivos tenham acesso. Integrações: A maioria dos fluxos de trabalho simplificados exige uma variedade de aplicativos e serviços para que tudo seja feito a tempo, por isso é importante garantir que todas as possíveis alternativas ao Wrike ofereçam uma variedade de integrações com aplicativos populares de terceiros, como Slack, Gmail e Dropbox. Isso ajudará as equipes a simplificar ainda mais os processos de gerenciamento de projetos, eliminando o trabalho manualentrada manual de dados e garantindo que todos os dados relevantes recebidos de fontes externas estejam disponíveis rapidamente em um único local. Recursos de relatórios e análises: Os recursos de análise e relatórios são essenciais para a tomada de decisões informadas sobre tarefas e projetos dentro do fluxo de trabalho de sua organização. Procure plataformas que forneçam insights sobre os níveis de produtividade das equipes, bem como métricas de desempenho relacionadas a tarefas ou projetos específicos, para que você possa identificar as áreas que precisam ser melhoradas a fim de aumentar a eficiência geral ao usar as alternativas do Wrike.

para saber mais, confira nossa Revisão abrangente do Wrike !**_

Encontre o melhor concorrente do Wrike para sua equipe

Se você começou a procurar uma alternativa ao Wrike, logo descobrirá uma coisa:

Existem. Existem. Muito. Muitas. Opções.

Mas, enquanto estiver procurando, não esqueça o objetivo de fazer mais coisas de uma forma produtiva que toda a sua equipe adore usar

Quanto mais fácil for o software de gerenciamento de projetos, mais tempo haverá para realmente fazer as coisas. Pense em como você pode simplificar o fluxo de trabalho e o compartilhamento de arquivos, aprimorar a colaboração e mergulhar em projetos criativos, tudo isso sem uma curva de aprendizado acentuada.

Em suma, pense em como um software de gerenciamento de projetos e de plataforma de produtividade como o ClickUp pode verdadeiramente transformar a maneira como você trabalha e colabora.

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para dizer olá à solução definitiva de gerenciamento de projetos e dizer adeus ao Wrike. 👋