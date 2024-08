Monday vs. Airtable: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Desde a organização dos membros da equipe e a atribuição de tarefas até o acompanhamento dos prazos, os gerentes de projeto precisam estar atentos a tudo. 👀

Mas como não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o software de gerenciamento de projetos é indispensável.

Se estiver procurando uma ferramenta que agilize seriamente o controle de tempo, gerenciamento de tarefas e notificações de datas de vencimento, você provavelmente já se deparou com o Monday.com e o Airtable. Ambos são ferramentas de gerenciamento de projetos mas elas têm diferentes funcionalidades, integrações e recursos.

Neste guia, apresentaremos as informações sobre o Airtable e o Monday.com para ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o seu negócio. Vamos até incluir um concorrente surpresa que (sem querer nos gabar) supera as duas plataformas de gerenciamento de projetos. 🌊

What Is Monday? Segunda-feira é uma plataforma de gerenciamento de trabalho que reúne seus projetos, tarefas e processos em um único painel.

Gerencie recursos, veja projetos de clientes em um nível elevado e gerencie solicitações e aprovações em uma plataforma intuitiva. O Monday tem integrações com o Google Drive, Slack, Zoom, Zapier e Microsoft Teams para reunir todas as suas ferramentas existentes em um único fluxo de trabalho. ⚒️

Via Segunda-feira.com Vale a pena observar que o Monday tem três braços de produtos diferentes. Como PM, você só precisa se preocupar com o recurso Work Management. Mas se você precisar de uma solução mais integrada, é útil saber que a Monday também tem um serviço de vendas CRM e gerenciamento de projetos recursos para desenvolvedores.

Recursos de segunda-feira

O Monday se apresenta como uma ferramenta para criativos, desenvolvedores de software, RH, etc. Você pode personalizar o aplicativo como achar melhor, mas esses são os recursos mais importantes do Monday.

1. Gerenciamento de metas e objetivos

Você sabe muito bem que seu objetivos do projeto não são as únicas metas que sua equipe precisa atingir - ela também precisa atingir as metas da empresa. 🎯

Insira essas metas no Monday e a plataforma o ajudará a criar um plano estruturado para atingir esses objetivos. O acompanhamento dos objetivos e dos principais resultados (OKR) do Monday mede automaticamente o desempenho à medida que você avança.

Via Monday

Com o Gerenciamento de Portfólio, você tem uma visão de alto nível do seu desempenho em todos os projetos e departamentos, seja você uma pequena empresa ou uma corporação. Além disso, o recurso de planejamento de recursos do Monday facilita a criação de cronogramas, a alocação de recursos e o gerenciamento da carga de trabalho da sua equipe.

2. Gerenciamento de processos

O Monday é principalmente um ferramenta de gerenciamento de projetos portanto, seus recursos de gerenciamento de processos não são nada desprezíveis. O tempo real de segunda-feira painéis de projetos estruturam seu trabalho em diferentes visualizações, juntamente com muitas cores bonitas, para que você sempre saiba o que está em seu prato do dia.

Mas se você quiser uma visualização mais personalizada, o Monday está à sua disposição. Veja linhas do tempo do projeto em mais de 10 visualizações diferentes, incluindo:

Visualização de calendário

Visualização da linha do tempo

Quadros Kanban

Ganttgráficos

Compare o ritmo atual do seu projeto com o cronograma planejado usando o recurso de linha de base do Gantt no Monday

Precisa ver no que sua equipe está trabalhando? O Monday exibe o registro de atividades de cada pessoa para que você sempre saiba quem está fazendo o quê - ideal para projetos complexos.

Se você passa por um processo de QA/QC, o Monday também tem um recurso para isso. Crie um formulário personalizado para acelerar o gerenciamento e a coleta de dados e automatize as aprovações de projetos o máximo possível. Em vez de esperar por solicitações ou aprovações, o software de gerenciamento de projetos o conduz automaticamente por um fluxo de trabalho predefinido para fazer um trabalho melhor e mais rápido.

3. Gerenciamento de tarefas

Crie um quadro para seus projetos e proprietários, prazos e níveis de prioridade para cada tarefa. Como uma ferramenta de PM, o Monday também permite que você comente as tarefas, adicione anexos de arquivos e marque outros membros do projeto.

Atualize os status das tarefas e priorize suas tarefas pendentes com os recursos de gerenciamento de tarefas do Monday

O Monday vem com algumas automações de tarefas. Não há muitas opções pré-carregadas, mas a plataforma oferece automação baseada em gatilhos para alterações de status, tarefas repetitivas, dependências e movimentação de itens.

Você também pode criar sua própria automação personalizada para um caso de uso específico, mas, como sempre, verifique-a antes de lançá-la na natureza. 🤸

Preços de segunda-feira

Plano gratuito

Plano básico : US$ 8/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 8/mês por assento, cobrado anualmente Plano padrão : US$ 10/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 10/mês por assento, cobrado anualmente Plano Pro : US$ 19/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 19/mês por assento, cobrado anualmente Plano Enterprise: Entre em contato para obter preços

Relacionado *ClickUp vs. Monday: qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor para as equipes?*

O que é o Airtable? Airtable é principalmente um

gerenciamento de fluxo de trabalho e solução de automação. Se você deseja uma plataforma de alta tecnologia com ferramentas sem código, o Airtable é a solução ideal.

O Airtable é grande em fluxos de trabalho personalizados, que você cria construindo um banco de dados, vinculando dados e visualizando tudo em uma exibição personalizada. A boa notícia é que isso torna a plataforma infinitamente personalizável.

Via Mesa de ar A desvantagem é que é fácil para os novatos se atrapalharem, de modo que as pessoas que conectam seus fluxos de trabalho precisam ter conhecimentos básicos de banco de dados. Mas o Airtable se apresenta como uma ferramenta inteligente para equipes de desenvolvimento.

Com a configuração correta, você pode usar seus principais recursos para projetos complexos de marketing, vendas, RH ou operações.

Ele também se integra ao Slack, ao Gmail, ao Google Sheets, ao Salesforce, ao Jira, ao Basecamp e ao Zendesk, o que o torna perfeito para equipes técnicas e não técnicas. ✨

Recursos do Airtable

O Airtable realmente se destaca quando você o utiliza para criar aplicativos de negócios personalizados, mas ele tem alguns outros truques na manga.

1. Fluxos de trabalho com IA

Você sabia que o Airtable está integrando iA generativa em sua plataforma? Esse recurso está disponível apenas na versão beta para os usuários atuais, mas deverá estar disponível para todos os assinantes em breve.

Via Airtable

Você não precisa saber como criar modelos de aprendizado de máquina - que normalmente são muito técnicos - para criar seu próprio AI Board personalizado no Airtable. A plataforma sem código o ajudará a arrastar e soltar seu caminho para a vitória da IA. 🏆

O problema? Ela se baseia em bancos de dados relacionais e dados em tempo real. Isso significa que você ainda precisa saber algumas coisas sobre dados para aproveitar a IA da Airtable.

É fácil bagunçar esse recurso se você não souber o que está fazendo, portanto, implemente-o em um projeto pequeno primeiro e veja como fica.

2. Mercado de extensões

O Extension Marketplace do Airtable oferece mais de 1.000 modelos, scripts e aplicativos para você escolher.

Novamente, algumas das coisas no Marketplace são um pouco técnicas, portanto, tenha cuidado com o que você usa aqui. No entanto, a ferramenta de gerenciamento de projetos tem muitos scripts para vincular registros, agendar turnos, criar gráficos e muito mais. 📈

Mesmo que você não queira usar um script personalizado, o Airtable oferece extensões prontas para:

Criar um organograma

Visualizar todas as suas tabelas, campos e relacionamentos

Criar gráficos de barras, de linhas, de pizza ou de dispersão

Projetar tabelas dinâmicas

Um exemplo de gráficos no Airtable

Há também extensões para ferramentas populares como Pexels, Miro e Typeform, se você quiser integrá-las à sua conta do Airtable.

3. Biblioteca de ativos

Precisa de ajuda com o gerenciamento de ativos digitais (DAM)? A Biblioteca de ativos da Airtable permite que você carregue ativos como planilhas eletrônicas conteúdo, código e documentos. A partir daí, você pode catalogar esses ativos no Airtable e vinculá-los a projetos, gráficos e projetos.

Via Airtable

Esse recurso é essencialmente um DIY base de conhecimento que abriga todos os seus documentos e procedimentos. Se você alterna frequentemente entre uma plataforma separada de gerenciamento de ativos digitais e sua ferramenta de gerenciamento de projetos, a Biblioteca de ativos do Airtable reúne os dois recursos na mesma plataforma.

Preços do Airtable

Plano gratuito

Plano de equipe: US$ 20/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 20/mês por assento, cobrado anualmente Plano empresarial: US$ 45/mês por assento, cobrado anualmente

US$ 45/mês por assento, cobrado anualmente Plano empresarial: Entre em contato para saber o preço

Precisa de mais detalhes? Dê uma olhada em nossos detalhes_ Revisão do gerenciamento de projetos Airtable 2023 (recursos, prós, contras, preços)

Airtable vs. Monday.com: Como os recursos se comparam

No cabo de guerra entre o Airtable e o Monday.com, qual plataforma reina suprema?

Não há um vencedor definitivo porque essas ferramentas de gerenciamento de projetos atendem a necessidades diferentes. Analisaremos suas maiores diferenças para ajudá-lo a decidir se deve se inscrever em uma delas.

Tarefas versus tabelas

O Monday é adequado para praticamente qualquer tipo de empresa ou departamento. Seus recursos são gerais o suficiente para que você possa usá-lo para RH, marketing, vendas e muito mais. O Airtable, por outro lado, atende mais aos desenvolvedores.

Você pode usá-lo como um não desenvolvedor? Claro que sim. Mas alguns dos recursos do Airtable são técnicos o suficiente para que você possa se meter em sérios problemas se não souber o que está fazendo. 🤷

O Airtable exibe seus fluxos de trabalho em tabelas centradas em dados. Você pode usá-lo para rastrear projetos, mas entre as duas plataformas de gerenciamento de projetos, o Airtable se inclina mais para o lado dos dados. O Monday, por outro lado, é mais focado no fluxo de trabalho e inclui mais ferramentas de gerenciamento de projetos para colaboração em equipe.

Vencedor: Depende realmente de suas necessidades específicas

Experiência móvel

Tanto o Monday quanto o Airtable vêm com aplicativos móveis responsivos e fáceis de usar para Android e iOS.

No entanto, o Airtable é um pouco mais complicado no celular porque contém muitos dados. (É basicamente um banco de dados gigante, lembra-se?) O Airtable também não tem muitos recursos na versão móvel, portanto, você precisa esperar até estar em um desktop para usar o software de gerenciamento de projetos em sua plenitude.

Em nossa opinião, o aplicativo da Monday é mais intuitivo e útil para equipes em trânsito.

Vencedor: Monday

Facilidade de uso

Se você deseja um software de gerenciamento de projetos para fazer login e usar sem uma grande curva de aprendizado, escolha o Monday. Sua configuração de fluxo de trabalho fácil de usar é semelhante à de outras plataformas de gerenciamento de projetos, como Asana ou Trello -se você já os utilizou no passado.

O Airtable tem recursos mais avançados que o tornam mais difícil de usar. Mas os recursos avançados podem ser ótimos se a sua equipe precisar dos sinos e assobios. 🔔

A complexidade adicional nem sempre é uma coisa ruim, mas você precisa levar em conta o tempo de treinamento se assinar o Airtable.

**Vencedor: Segunda-feira

Preços

No confronto entre o Monday.com e o Airtable, definitivamente precisamos considerar a diferença de preços. O Monday premium custa apenas US$ 8 por usuário por ano, cobrado anualmente. O Airtable custa US$ 20 por usuário por ano, cobrado anualmente. 💰

O Airtable custa mais que o dobro do Monday, e essa diferença de preço aumenta rapidamente se você quiser comprar muitos assentos. O preço premium lhe dá acesso à IA do Airtable, mas, mesmo assim, esse é um custo alto.

Se você se preocupa com o preço, o Monday é a opção mais econômica.

Vencedor: Monday

IA versus automação

A boa notícia é que tanto o Monday quanto o Airtable vêm com recursos para aliviar sua carga de trabalho. O Monday usa automação baseada em gatilho, enquanto o Airtable usa IA generativa.

Não há nada de errado com as automações, mas elas ainda exigem muita contribuição manual da sua equipe para funcionar corretamente. As automações não "aprendem" com o tempo como a IA - elas continuarão a fazer a mesma coisa até que você diga o contrário. 💡

A IA do Airtable está disponível apenas na versão beta no momento, mas usa a IA real para realizar tarefas mais complexas para você. Se você quiser criar ferramentas de IA personalizadas sem aprender os meandros dos modelos de aprendizado de máquina, o Airtable é sua melhor aposta.

Vencedor: Airtable

Gerenciamento de conteúdo

Uma grande diferença entre o Airtable e o Monday.com é o sistema de gerenciamento de ativos digitais do Airtable. Claro, você pode armazenar documentos e arquivos no Monday, mas ele não funciona como um sistema DAM adequado.

O recurso Asset Library do Airtable facilita a pesquisa, a organização e o gerenciamento de todos os seus ativos. Essa estrutura pronta faz com que o Airtable seja uma opção para qualquer empresa que precise de ajuda para gerenciar muitos ativos digitais.

Vencedor: Airtable

Monday vs Airtable no Reddit

Como você pode ver, o Monday é melhor para algumas coisas, enquanto o Airtable vence em outras categorias. Para esclarecer qual plataforma reina suprema, fomos ao Reddit para ver o que as pessoas comuns pensam sobre o Airtable e o Monday.

Na seção grupo r/ProjectManagers um usuário disse:

"O Airtable é mais um banco de dados do que um gerenciador de projetos. Eu poderia ver o Airtable lhe dando limitações e sendo pesado para tarefas simples."

Na seção r/Airtable thread outro usuário comentou:

"O Monday.com funciona melhor para pessoas que desejam muito pouca personalização e gostam dos recursos prontos para uso que ele tem em um nível padrão. Se você quiser fazer alguma personalização maior ou precisar de opções adicionais, o Airtable é a melhor opção."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Monday e ao Airtable

Certamente, o Monday e o Airtable têm seus pontos fortes, mas você já tentou gerenciar sua carga de trabalho no ClickUp ?

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é mais conhecido como um aplicativo de gerenciamento de projetos, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Combinamos tudo o que você precisa para fazer seu trabalho (sim, tudo) em uma única plataforma para que você gaste menos tempo alternando entre guias e mais tempo no seu trabalho real. 🙌

Sem querer me gabar, mas o gerenciamento de projetos é o pão com manteiga do ClickUp. Nossos recursos de gerenciamento de projetos cuidam do trabalho pesado para que você tenha tempo de gerenciar sua equipe, adiantar projetos, gerenciar orçamentos e muito mais.

Tarefas

Vamos fazer gerenciamento de projetos um pouco mais sãos, vamos? Tarefas do ClickUp facilita o planejamento, a organização e a colaboração em todos os seus projetos em um só lugar.

O ClickUp Tasks também é 100% personalizável. Adicione automações, dados personalizados e muito mais com mais de 35 ClickApps prontos para uso.

Visualização de tabela

Precisa visualizar seus projetos? Nós ajudamos você. O ClickUp oferece várias visualizações de gerenciamento de projetos para que você possa ver todas as partes móveis relevantes sem se sentir sobrecarregado. 🧘

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

Alternar para Visualização da tarefa para visualizar suas tarefas em estilo de planilha. Gerencie inventário, dados de clientes, orçamentos e muito mais nessa plataforma simplificada. (Excel, o quê?) Crie bancos de dados sem código e conecte-os a tarefas, documentos, dependências e muito mais.

ClickUp AI

Aqui está um pequeno segredo: IA do ClickUp é a única ferramenta de IA específica para funções de trabalho no mercado. Basta dizer ao chatbot amigável que você é um PM e os robôs farão o trabalho a partir daí. 🤖

Usar o ClickUp AI para criar um briefing de projeto

Use o ClickUp AI para:

Resumir anotações de reuniões

Gerar itens de ação a partir de documentos ou tarefas

Editar relatórios de projetos

Formatar conteúdo

O melhor de tudo é que não há codificação ou modelagem envolvida aqui. Basta inserir alguns dados e você obterá a ajuda de que precisa, rapidamente.

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Plano Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

ClickUp: Combine o melhor software de gerenciamento de projetos com ferramentas de colaboração

Escolher entre o Airtable e o Monday.com não é tão simples quanto optar pela plataforma mais barata. Elas têm recursos e finalidades diferentes, portanto, escolha a opção que melhor atenda às suas necessidades.

Dito isso, sabemos que o Monday e o Airtable não são perfeitos. Se você precisa de uma plataforma que faça tudo e mais um pouco, opte pelo ClickUp. Nossa plataforma personalizável e a ferramenta de IA baseada em funções tornam o gerenciamento de projetos tão fácil quanto uma torta. 🥧

Vamos reunir todo o seu trabalho em um só lugar. Registre-se no ClickUp agora - é grátis para sempre.