20 das melhores alternativas e concorrentes do Smartsheet para gerenciamento de projetos 2024

_Está procurando as melhores alternativas ao Smartsheet?

Embora o Smartsheet seja uma plataforma capaz, com recursos básicos de gerenciamento de projetos, ele tem algumas sérias desvantagens.

Para começar, o Smartsheet é conhecido por ser um pouco desajeitado ao atualizar ou gerenciar projetos que têm um pouco de complexidade. Em segundo lugar, é uma opção cara para projetos ágeis e rastreamento de recursos, que você pode encontrar em muitas alternativas do Smartsheet.

Em sua essência, o Smartsheet segue um formato de planilha como o Excel. Se você deseja uma solução completa para gerenciar seus projetos, o Smartsheet pode forçá-lo a passar horas vasculhando células e colunas para encontrar as informações de que precisa.

E se você não gosta de gerenciar projetos por meio de planilhas, há opções disponíveis! É por isso que estamos aqui - para apresentar as melhores ferramentas que não apenas ajudam você a organizar projetos, mas também plataformas que podem fazer isso usando diferentes exibições.

Aqui estão as 20 melhores alternativas ao Smartsheet que você deve considerar (incluindo informações detalhadas sobre os principais recursos de cada ferramenta, prós e contras, preços e avaliações de clientes).

Antes de chegarmos às alternativas, vamos nos aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual as pessoas estão pensando em abandonar o Smartsheet em primeiro lugar.

Por que procurar alternativas para o Smartsheet?

Via SmartsheetSmartsheet é essencialmente **software de planilha eletrônica . Mas ela pode ser usada para gerenciamento de projetos. E essa é uma grande desvantagem, pois não há muito o que fazer com essa visualização específica.

Simplificando, as planilhas são impraticáveis para o gerenciamento de projetos moderno, no qual - sejamos francos - estamos hiperfocados na produtividade. Se você estiver procurando uma solução completa para ajudar as equipes a aumentar a produtividade, o Smartsheet nem sempre é a melhor opção.

No entanto, se você quiser gerenciar grandes quantidades de dados (e vasculhar tudo isso 😬) ou confiar em entrada manual de dados para dimensionar a empresa gerenciamento de portfólio de projetos então essa pode ser sua ferramenta. Mas, para a maioria, é muito inconveniente trabalhar com células e colunas para tudo, especialmente se colaboração no projeto é essencial para sua organização.

O Smartsheet carece de recursos essenciais de colaboração e geração de relatórios para ajudar as equipes a prosperar

Equipes colaborativas simplesmente têm um desempenho melhor. De fato, os dados da pesquisa mostram que o principal motivo pelo qual os funcionários e os líderes organizacionais acreditam que um projeto fracassou foi a falta de colaboração.

Uma pesquisa abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos precisa ser equipada com recursos integrados de bate-papo e comentários para manter todos informados. O Smartsheet exige mais comunicação por e-mail, o que causa gargalos pela necessidade de buscar informações.

Exemplo de planejamento de uma campanha no Smartsheet

Ao mesmo tempo, os recursos de relatório sobre a progressão do projeto são igualmente importantes. Mas com o Smartsheet, você precisa inserir tudo manualmente quando criar gráficos de Gantt detalhados .

Embora o Smartsheet tenha um recurso de relatório de equipe, ele não é muito fácil de usar. Para uma gestão eficaz acompanhamento de projetos se você não tiver uma visão geral do projeto, precisará de uma visão mais fácil usando os gráficos Velocity, Burnup e Burndown, que não serão encontrados no Smartsheet.

O Smartsheet não tem os recursos de controle de tempo para equilibrar seus recursos

Todo gerente de projeto precisa de um recurso de controle de tempo em sua caixa de ferramentas.

por quê?

Essas ferramentas de gerenciamento de projetos permitem que as equipes sejam mais flexíveis para que possam estimar a produtividade, implementar gerenciamento de recursos medir o tempo faturável ou acumular o tempo gasto em várias tarefas e projetos.

_Então, o que dizer do Smartsheet?

Infelizmente, o Smartsheet não vem com recursos avançados e automáticos de controle de tempo. Isso significa que você não tem como determinar o tempo que gastou em uma determinada tarefa.

O Smartsheet é uma das opções mais caras, mesmo para organizações empresariais

Em primeiro lugar, o Smartsheet não oferece um plano gratuito.

O plano Pro começa em US$ 9 por usuário por mês (até 10 usuários), enquanto o plano Business custa US$ 32 por usuário por mês (mínimo de três usuários). Ou seja, US$ 96 por mês para o plano Business mais barato. O Smartsheet também oferece um plano Enterprise com preços personalizados.

Em resumo, o Smartsheet fica caro sem um gerenciamento de recursos aprofundado, várias visualizações de projeto e recursos de controle de tempo. Se você estiver usando o Smartsheet E outro ferramenta de produtividade em sua organização, talvez seja hora de reconsiderar suas opções.

As 20 melhores alternativas ao Smartsheet que você precisa experimentar

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

O ClickUp é a principal plataforma de produtividade de parede a parede do mundo, bem como uma das ferramentas mais bem avaliadas no mercado atual. Com os poderosos recursos de relatório, rastreamento e colaboração do ClickUp, você terá tudo o que precisa.

Veja por que o ClickUp é o número 1 nesta lista de alternativas ao Smartsheet e como sua versão gratuita pode fazer mais do que os planos pagos do Smartsheet! Mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp permitem que você visualize o espaço de trabalho do projeto exatamente como você deseja.

Se você quiser ver uma lista, caixa, gráfico de Gantt, quadro Kanban ou calendário, o ClickUp é personalizável para que todas as suas diferentes equipes possam trabalhar a partir de uma visualização que faça sentido. Imagine ter a equipe de vendas no CRM, a equipe de marketing de conteúdo no Kanban, a equipe de TI no modo de exibição de lista e a equipe de produtos no modo de exibição de calendário - tudo conectado sem sair da plataforma!

Atribua comentários em tarefas ou subtarefas a colegas de equipe no ClickUp para que todos fiquem informados

Cada tarefa no ClickUp tem uma seção de comentários integrada para discussões relevantes ao projeto. Se você quiser compartilhar um arquivo ou usar Comentários atribuídos para marcar qualquer membro da equipe em uma tarefa, o ClickUp é a solução colaborativa definitiva.

E, ao contrário do Smartsheet, o recurso integrado de controle de tempo do ClickUp monitora o trabalho da sua equipe, controla as horas faturáveis ou reúne o tempo gasto em projetos. O ClickUp também integra perfeitamente com quase todas as ferramentas de controle de tempo de terceiros, como Time Doctor , Em tempo hábil e Sempre .

O ClickUp usa recursos de controle de tempo convenientes e não invasivos para medir os recursos da equipe

Principais recursos

Mais de 100 pré-construídos **Automação de fluxo de trabalho Modelos: Automatize tarefas repetitivas ou personalize e crie seus próprios modelos fluxos de trabalho automatizados * Arrastar e soltar: Puxe qualquer perfil de membro da equipe da barra lateral para atribuir tarefas ou mover tarefas para outro status

**Automação de fluxo de trabalho Modelos: Arrastar e soltar: Puxe qualquer perfil de membro da equipe da barra lateral para atribuir tarefas ou mover tarefas para outro status Mapas mentais : Planeje e organize tarefas, ideias ou projetos novos ou existentes por meio de um esboço altamente visual

: Planeje e organize tarefas, ideias ou projetos novos ou existentes por meio de um esboço altamente visual Listas de verificação de tarefas : Crie listas de verificação dentro das tarefas para dar mais detalhes e responsabilidade aos projetos

: Crie listas de verificação dentro das tarefas para dar mais detalhes e responsabilidade aos projetos ClickUp Docs : Crie, atribua, marque e organize facilmente documentos em tarefas e subtarefas para que tudo fique em um só lugar

: Crie, atribua, marque e organize facilmente documentos em tarefas e subtarefas para que tudo fique em um só lugar Status personalizados: Nem todas as equipes trabalham da mesma forma, e as tags e os status personalizáveis facilitam a adaptação dos fluxos de trabalho às necessidades específicas

Pros

Poderoso plano gratuito para sempre com muitos recursos avançados

Excelente paraScrum, Kanban e outros Projetos de desenvolvimento ágil de software * Visualize os níveis de atividade da sua equipe com relatórios detalhados

Interface de usuário altamente amigável para diversão e facilidadesoftware de gerenciamento de projetos* Permissões personalizadas para manter as partes interessadas no projeto informadas

Dashboards avançados para melhorgerenciamento do trabalho* Fácil de criar umplano de projeto ou bases de conhecimento elaboradas com o ClickUp Docs

Funciona com uma tonelada de integrações de terceiros (Microsoft Office 365,Zoom, Slacke outros)

As dependências ajudam a organizar as tarefas na ordem certa

Modelos de tarefas convenientes e recursos de automação evitam começar do zero

Contras

Não é possível exportar painéis

Não há disponibilidade de white-labeling

Não há tags disponíveis para documentos

O ClickUp está trabalhando constantemente para superar essas pequenas falhas. Saiba mais sobre O roteiro de produtos do ClickUp aqui e obtenha nossa lista dos melhores alternativas ao ClickUp .

Preços

O ClickUp tem um plano gratuito para sempre, além de quatro outras opções de preços:

Free Forever : Tarefas ilimitadas e membros Free Forever com 100 MB de armazenamento

: Tarefas ilimitadas e membros Free Forever com 100 MB de armazenamento Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês para painéis ilimitados, gráficos de Gantt, membros, integrações e armazenamento

: uS$ 7 por usuário por mês para painéis ilimitados, gráficos de Gantt, membros, integrações e armazenamento Business : uS$ 12 por usuário por mês para equipes ilimitadas, mapas mentais,gerenciamento de fluxo de trabalhocontrole de tempo e automações avançadas

: uS$ 12 por usuário por mês para equipes ilimitadas, mapas mentais,gerenciamento de fluxo de trabalhocontrole de tempo e automações avançadas Empresarial: Preços personalizados disponíveis para etiquetas brancas, API corporativa e permissões avançadas

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (mais de 1100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp é um software de gerenciamento de projetos e colaboração tambéml voltado para empresas de pequeno e médio porte. Embora o Basecamp pretenda ser uma plataforma única que atende a todas as necessidades do projeto, ele tem algumas desvantagens.

Principais recursos

As listas de afazeres ajudam a gerenciar as tarefas

Plataforma de bate-papo (Campfire e Pings) com salas de bate-papo em grupo para comunicação em tempo real

Relatórios de equipe para visões gerais detalhadas de qualquer tarefa ou membro da equipe

Gráficos de Hill ajudam a acompanhar o progresso do projeto em tempo real

Recurso de gerenciamento de documentos para manter sua papelada organizada

Pros

Interface simples com uma curva de aprendizado tranquila

Fácil funcionalidade de arrastar e soltar para compartilhamento de arquivos

A prática barra de pesquisa universal permite que você acesse qualquer informação facilmente

Backups automáticos de hora em hora mantêm seus arquivos de projeto seguros

Contras

Não possui recursos avançados para organizar tarefas ou orçamento de projetos

Não há recursos nativos de controle de tempo, o que significa que você precisa usar integrações de terceiros

O aplicativo Basecamp não é muito bom com listas de tarefas

Os recursos de controle de projetos são limitados apenas a gráficos de Hill

Preços

Flat $99 por mês para usuários ilimitados e projetos ilimitados com 500 GB de armazenamento de arquivos.

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 4400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (11900+ avaliações)

Dê uma olhada nisso Alternativas ao Basecamp !

3. Asana

Via AsanaAsana é uma solução simples de software de gerenciamento de projetos que é bastante popular entre os gerentes de projetos. Com uma interface de usuário fácil de usar e inúmeras integrações, o Asana é uma alternativa ao Smartsheet mais adequada para projetos menores e mais simples.

Compare **Asana vs. Smartsheet !

Principais recursos

Quadro Kanban !

4. Trello

Via TrelloTrello é um conhecido Ferramenta de gerenciamento baseada em Kanban que pode lidar com projetos simples com sua automação e integrações. Vamos ver por que essa Solução SaaS é um dos melhores concorrentes do Smartsheet:

Principais recursos

Cartões interativos e personalizáveis

Power-ups ajudam a adicionar funcionalidades adicionais aos quadros do Trello

Listas de verificação para melhor organização das tarefas

Visualizações de alto nível para melhor colaboração da equipe

Etiquetas com código de cores ajudam a organizar as tarefas com facilidade

Prós

Curva de aprendizado suave com interface de usuário amigável

Designe tarefas simplesmente arrastando um nome da barra lateral para um cartão

Vários atalhos de teclado para maior conveniência

Aplicativo móvel para iOS e Android

Contras

Falta de recursos nativos de geração de relatórios (talvez seja necessário adquirir um power-up)

Não é adequado para gerenciar projetos complexos

Oferece apenas a visualização de quadro Kanban (uma visualização de tabela está em fase beta)

Preços

A plataforma Trello tem três opções:

Gratuito

Empresarial : uS$ 9,99 por usuário por mês

: uS$ 9,99 por usuário por mês Empresa: uS$ 17,50 por usuário por mês

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 10500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (16600+ avaliações)

Verifique estes Alternativas ao Trello !

5. Jira

Via Jira O Jira é um rastreamento de bugs e solução de software de gerenciamento de projetos voltada para Ágil e Scrum equipes. Ao contrário de outras ferramentas, você pode até mesmo usar sua versão de código aberto para aumentar a capacidade de personalização.

Vamos dar uma olhada no motivo pelo qual essa ferramenta está na lista dos principais concorrentes do Smartsheet.

Principais recursos

Visualizações ágeis poderosas comScrum e quadro Kanban

Modelos de fluxo de trabalho personalizados e função de fluxo de trabalho automatizado

Roteiros para criar uma estrutura para seus projetosFerramentas avançadas de geração de relatórios !

6. Wrike

Via WrikeWrike é outro poderoso software de gerenciamento de projetos e uma das principais alternativas ao Smartsheet. Seus recursos de nível empresarial o tornaram uma escolha popular entre os gerentes de projeto de todo o mundo.

Veja por que ele é uma boa alternativa ao Smartsheet:

Principais recursos

Recursos de nível empresarial

Análise avançada para gerar relatórios sobre projetos

Colaboração de dados em tempo real

Painel de controle exclusivo com três painéis

Pros

Controle de tempo incorporado

Diversas integrações com aplicativos de compartilhamento de arquivos e redes sociais

Bom suporte ao cliente

Contras

A interface do usuário é complicada, com uma curva de aprendizado acentuada

O aplicativo móvel não tem a mesma funcionalidade da versão para desktop

Não é possível atribuir comentários aos membros da equipe

Preços

O Wrike tem três variantes para escolher e oferece uma avaliação gratuita limitada para o plano Professional, sem necessidade de cartão de crédito.

Gratuito: Até cinco membros

Até cinco membros Profissional : uS$ 9,80 por mês por usuário para até 15 membros

: uS$ 9,80 por mês por usuário para até 15 membros Aplicativo comercial: uS$ 24,80 por mês por usuário para até 200 membros

Avaliações de clientes

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

Verifique estes Alternativas ao Wrike !

7. Zona de trabalho

Via Zona de trabalho O Workzone é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos que existe desde 2000. Seus recursos simples de gerenciamento de projetos o tornam uma excelente alternativa ao Smartsheet.

Principais recursos

Recursos simples de gerenciamento de processos

Interface de usuário amigável

Bons recursos de colaboração

Relatórios avançados

Pros

Curva de aprendizado simples para novos usuários

Software com muita capacidade de personalização

Bom suporte ao cliente

Contras

Os aplicativos móveis para iOS e Android precisam ser melhorados

Visualizações de projeto limitadas

Não é possível atribuir comentários

Este aplicativo não tem versão gratuita

Preços

O Workzone oferece uma avaliação gratuita de 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito, e tem três tipos diferentes de conta:

Plano de equipe : uS$ 24 por mês por usuário para 100 GB de armazenamento

: uS$ 24 por mês por usuário para 100 GB de armazenamento Plano profissional : uS$ 34 por mês por usuário para 150 GB de armazenamento

: uS$ 34 por mês por usuário para 150 GB de armazenamento Plano Enterprise: uS$ 43 por mês por usuário para 200 GB de armazenamento

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

8. Projetos da Microsoft

Via Microsoft O Microsoft Project, ou mais conhecido como MS Project, é uma plataforma de planilha eletrônica e uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais antigas e robustas do mercado. Você pode usar o MS Project para gerenciar projetos simples, mas ele é melhor para projetos complexos ou empresas maiores.

Entretanto, uma das principais desvantagens do MS Project é a curva de aprendizado acentuada. Essa ferramenta não será a ideal se você estiver procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permita que você comece a trabalhar rapidamente.

Principais recursos

Controle de tempo por meio de um recurso de envio de planilha de horas

Gerenciamento de recursos

Relatórios personalizados de alto nível e fáceis de gerar, adequados para projetos complexos

Orçamento avançado de projetos

Calendários compartilhados da equipe

Pros

Exibição centralizada da tela inicial para acessar facilmente seus projetos, criar novos projetos ou visualizar informações críticas do projeto

Suporta várias metodologias de gerenciamento de projetos (ágil, em cascata ou híbrida) e fluxos de trabalho (Scrum, Kanban e até fluxos de trabalho personalizados)

Permite descrições detalhadas de tarefas

O Ms Project se integra perfeitamente a outras ferramentas do Microsoft 365

Contras

Curva de aprendizado acentuada, pois a ferramenta foi desenvolvida para gerentes de projeto avançados

Não oferece suporte a integrações populares, como Zapier ou SalesForce

Falta de painéis interativos

Modelos de preços caros e muitas vezes confusos

Preços

O Microsoft Project oferece dois recursos de preços. Há o modelo de preços baseado na nuvem e o modelo de preços no local.

**Solução baseada na nuvem

Plano do Project 1 : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Plano de Projeto 3 : uS$ 30 por usuário por mês

: uS$ 30 por usuário por mês Plano de Projeto 5: uS$ 55 por usuário por mês

**Solução no local

Projeto Padrão 2021 : Pagamento único de US$ 679,99

: Pagamento único de US$ 679,99 Project Professional 2021 : Pagamento único de US$ 1.129,99

: Pagamento único de US$ 1.129,99 Project Server: Preços personalizados disponíveis mediante solicitação

Avaliações de clientes

G2 : 4.0/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações)

dê uma olhada nisso Alternativas ao Microsoft Projects !_

9. Planilhas Google

Exemplo de um Planilhas do Google modelo de programação

Uma das alternativas mais simples do Smartsheet é o Google Sheets. É uma ferramenta de planilha eletrônica gratuita do Google com vários usos, como gerenciamento de dados e até mesmo gerenciamento de projetos. O Google Sheets foi criado com o mesmo conceito do Excel, mas é mais simples e tem uma interface mais limpa.

Embora seja gratuito, o Google Sheets tem muitas desvantagens como ferramenta de gerenciamento de projetos. Talvez não seja uma boa opção se você estiver procurando uma ferramenta robusta para lidar com o gerenciamento de projetos moderno.

Principais recursos

Colaboração em equipe em tempo real no Google Drive, com capacidade para até 100 usuários em um documento de cada vez

Modelos de projeto, como planos de projeto, rastreadores de tempo e cronogramas de projeto

Gráficos de Gantt para acompanhar o progresso do projeto

Análise avançada de dados por meio de tabelas dinâmicas, formatação condicional e validação de dados

Pros

15 GB gratuitos por usuário

Fácil e direto de usar

Guias de usuário detalhados para ajudá-lo em caso de dúvidas

Software baseado em nuvem, o que garante que os projetos estejam facilmente acessíveis o tempo todo

Uso gratuito

Contras

O Google Sheets não oferece suporte a anexos, como fotos

Por padrão, o Google Sheets não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos

O Planilhas Google não permite que você atribua tarefas nativamente a partir do aplicativo

Criar painéis de projetos no Google Sheets significa passar por vários obstáculos e fazer atualizações manuais

Não oferece suporte para documentação longa

Não possui controle de tempo nativo

Preços

Gratuito : Espaço de armazenamento limitado

: Espaço de armazenamento limitado Pacote do Google Workspace: uS$ 12 por usuário, por mês, com 1 TB de espaço de armazenamento por usuário

Avaliações de clientes

G2 : 4.7/5 (mais de 39.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 39.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (12.000+ avaliações)

dê uma olhada nisso Alternativas ao Google Sheets !_

10. Podio

Via Podio Em sua essência, o Podio é uma ferramenta de baixo código para ajudar as empresas a personalizar o trabalho e a comunicação. Como exatamente o Podio se encaixa como uma ferramenta de gerenciamento de projetos? Bem, o Podio permite alinhar todos os dados, conversas e fluxos de trabalho do seu projeto em um hub central para colaboração.

Principais recursos

Portal do administrador central para ajudá-lo a controlar funções e definir permissões de acessoFerramentas de comunicação incorporadas !

15. Frente de trabalho

Via Onderkfront O Workfront é um sistema on-line para gerenciar o trabalho em sua organização. Além disso, entre as alternativas do Smartsheet, essa plataforma de banco de dados garante que os executivos recebam comunicação em tempo real sobre projetos, recursos e pessoas.

Principais recursos

Notificações em tempo real e formulários inteligentes personalizados para facilitar a colaboração contínua

Painéis de decisão para planejar, implementar e revisar projetos e tarefas

Funcionalidade de gerenciamento de recursos para garantir que os projetos sejam concluídos no prazo e dentro do orçamento

Automação de processos para economizar tempo e escalar mais rapidamente

Fluxos de trabalho de aprovação simplificados para manter os padrões da empresa

Controle automático de versões e comentários

Pros

Relatórios em tempo real para manter todos atualizados

Níveis avançados de funções e permissões para grandes empresas

Super personalizável para se adequar a organizações de todos os tipos

Ferramentas de prova incríveis para projetos robustos e fluxos de trabalho avançados

Contras

Processo demorado para aprender a usar o software de forma eficaz

Não é tão intuitivo, resultando em muitas etapas e processos repetitivos

O aplicativo móvel pode ser desajeitado e lento

Preços

Todos os planos de preços do Workfront são personalizados com diferentes recursos e complementos.

Enterprise : API e integrações premium, segurança aprimorada e suporte avançado

: API e integrações premium, segurança aprimorada e suporte avançado Empresarial : Integrações premium, análises aprimoradas e revisores ilimitados

: Integrações premium, análises aprimoradas e revisores ilimitados Pro: Gerenciamento de recursos, gerenciamento de demanda, revisão e aprovação de conteúdo

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Workfront !

16. Celoxis

Via Celoxis O Celoxis combina tendências ágeis modernas, funcionalidade de personalização e automação do fluxo de trabalho para que seus recursos de gerenciamento de projetos permaneçam flexíveis. Essa alternativa ao Spreadsheets é orientada para os detalhes, com poderosos painéis e recursos de relatórios para atender a equipes de qualquer tipo.

Principais recursos

Rastreamento de solicitações de projetos por meio de campos personalizados

Automáticoprogramação de projetos e dependências de projetos declarações

Rastreamento de projetos por meio decaminho crítico análise, indicadores de saúde RAG e EVAs

Contabilidade de projetos com KPIs financeiros personalizados, rastreamento de lucros e margens e previsão de receita

Revisão e gerenciamento de portfólio

Painéis e relatórios dinâmicos

Pros

Permite "desativar" os recursos de que você não precisa

Vários painéis compartilhados para simplificar o gerenciamento de projetos

Você pode programar a entrega de relatórios por meio de e-mails

Layouts e widgets personalizáveis

Contras

Configurações complicadas

Atendimento e suporte ao cliente lentos

Falta de notificações push no aplicativo

Preços

Com o Celoxis, você pode optar pelo pacote no local ou pelo pacote anual na nuvem.

Nuvem : uS$ 22,50 por usuário por mês

: uS$ 22,50 por usuário por mês No local: uS$ 450 cobrados uma vez com usuários ilimitados e suporte gratuito por um ano

Avaliações de clientes

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

17. Projetos Zoho

Via Projetos Zoho Uma das alternativas mais populares do Smartsheet é Zoho Projects . Essa ferramenta tem recursos de gerenciamento de projetos baseados na nuvem e faz parte do Zoho Suite. A ferramenta on-line combina gerenciamento de tarefas, colaboração e automação do fluxo de trabalho do projeto para criar um potente software de gerenciamento de projetos.

Principais recursos

Gerenciamento de documentos na nuvem

Gráficos de Gantt e quadros kanban para rastrear dependências e analisar o progresso do projeto

Suporte multiplataforma para uso contínuo em vários dispositivos

Planilhas de horas para acompanhar as horas de trabalho da equipe do projeto

Alertas por e-mail para manter os membros da equipe informados

Páginas para documentar todas as informações do seu projeto

Pros

Integrações perfeitas com aplicativos de terceiros

Bate-papo integrado para facilitar a comunicação eatualizações rápidas do projeto* Fóruns da equipe com a opção de organizar as discussões em pastas

Contras

Integração incômoda com outras ferramentas do Zoho

Interface de usuário complicada e sobrecarregada

Falta de suporte dedicado ao cliente

Preços

O Zoho tem um dos modelos de preços mais simples desta lista.

Gratuito

Prêmio : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Empresarial: $10 por usuário por mês

Avaliações de clientes

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

18. Scoro

Via Escória O Scoro é um software de gerenciamento de trabalho que disponibiliza dados cruciais do projeto para ajudar sua equipe a escalar mais rapidamente. Essa ferramenta de gerenciamento de trabalho também automatiza o faturamento e a utilização de recursos . Mais importante ainda, das alternativas do Smartsheet nesta lista, o Scoro apresenta um CRM integrado para facilitar o faturamento e a previsão de receita.

Principais recursos

Uma plataforma colaborativa para projetos de todos os tipos

Planejador de arrastar e soltar, quadros de tarefas Kanban para planejar tarefas

Um gráfico de Gantt em tempo real para rastrear dependências, tarefas e progresso

Automação de tarefas de rotina com notificações automáticas e lembretes de prazos

CRM embutido

Pros

Muitas opções de personalização para atender às necessidades de sua organização

Relatórios de alto nível com um único clique

Contras

As tarefas recorrentes não são integradas ao fluxo de trabalho geral, o que pode causar conflito de tarefas durante a execução

O recurso de planejador requer rastreamento manual para evitar a perda de um prazo de registro de horas

Preços

Essencial :US$ 26 por usuário por mês

:US$ 26 por usuário por mês Padrão : uS$ 37 por usuário por mês

: uS$ 37 por usuário por mês Pro : $63 por usuário por mês

: $63 por usuário por mês Ultimate: Preços personalizados

Avaliações de clientes

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 170 avaliações)

19. nTask

Via nTarefa O nTask também faz parte da nossa lista das melhores alternativas ao Smartsheet. Entre as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos, o nTask se concentra no monitoramento de tarefas e problemas para uma ampla variedade de equipes. Essa ferramenta não é apenas leve, mas oferece recursos robustos para rastrear tarefas em tempo real.

Recursos

Quadros Kanban de arrastar e soltar para facilitar a priorização de tarefas

Modelos predefinidos para você começar

Vínculos entre projetos e tarefas para criar fluxos de trabalho automatizados

Rastreamento de problemas e atribuição de status de problemas

Gerenciamento de reuniões

Gerenciamento de riscos com a ajuda de uma matriz de riscos e atualizações de mitigação

Controle de tempo nativo

Pros

Convites de equipe em massa para economizar tempo

Espaços de trabalho dedicados para uma interface de usuário mais limpa

Comentários de tarefas para melhorar a colaboração em tempo real

Temporizador automático para acompanhar a contribuição dos membros da equipe

Contras

Opções de classificação de tarefas com erros

Recursos limitados e básicos na versão gratuita

Integrações limitadas

Preços

Básico : Gratuito para 100 MB de armazenamento e até 5 membros da equipe

: Gratuito para 100 MB de armazenamento e até 5 membros da equipe Premium : uS$ 3 por mês por usuário para 5 GB de armazenamento

: uS$ 3 por mês por usuário para 5 GB de armazenamento Business : uS$ 8 por mês por usuário para 10 GB de armazenamento

: uS$ 8 por mês por usuário para 10 GB de armazenamento Enterprise: Preço personalizado para 100 GB de armazenamento

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

20. Mesa de ar

Via Mesa de ar Principalmente, Mesa de ar é um software de gerenciamento de planilhas e bancos de dados. Mas, com algumas personalizações, você pode converter a plataforma em uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Uma das vantagens do Airtable é a sua versatilidade. É mais uma tela em branco que pode se adequar a qualquer equipe, projeto, uso e organização com modificações bem estruturadas.

Principais recursos

Visualizações personalizadas, incluindo visualizações de planilha, kanban, galeria e calendário

Modelos predefinidos para configuração rápida

Armazenamento de documentos a partir de 2 GB por usuário

Pros

Várias opções de personalização de calendário

Bastante versátil para vários projetos e usos

Os bancos de dados Airtable permitem a manipulação, a análise e o armazenamento de dados complexos

Fácil colaboração e personalização de quadros de projetos

Importação fácil de dados do Excel

Contras

A automação para de funcionar quando você atinge os limites

Impossibilidade de adicionar comentários em células específicas

Falta de atualizações automáticas de tarefas

Níveis de permissão incompreensíveis

Funcionalidades reduzidas no aplicativo móvel

Preços

Gratuito : Bases ilimitadas e até 5 criadores ou editores

: Bases ilimitadas e até 5 criadores ou editores Mais : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro : uS$ 20 por usuário por mês

: uS$ 20 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes

G2 : 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

dê uma olhada nisso Alternativas acessíveis !_

Experimente o ClickUp! A melhor alternativa ao Smartsheet

Embora o Smartsheet possa ajudá-lo, ele não é a melhor solução para se confiar em seus recursos de gerenciamento de projetos.

Por que se contentar com uma planilha quando você tem uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para oferecer opções e personalização para atender a todas as suas equipes?

O ClickUp não só oferece todos esses recursos que as outras ferramentas têm, como também traz mais recursos com o Task Priorities, Gerenciamento de recursos, Dependências e muito mais.

A melhor parte é que a maioria dos recursos do ClickUp mencionados aqui são 100% GRATUITOS e superdivertidos de usar!

Assim registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve sua produtividade para o próximo nível!